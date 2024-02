Inicio » Cocina Los 30 mejores carrito verdulero cocina capaces: la mejor revisión sobre carrito verdulero cocina Cocina Los 30 mejores carrito verdulero cocina capaces: la mejor revisión sobre carrito verdulero cocina 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Metaltex SIENA - Carro Multiuso 3 Cestas. Incluye Ruedas. Color Blanco. 63x41x23 cm € 16.55

1 used from €21.72

Amazon.es Features Incluye ruedas dobles

Laterales de tubo que aumentan la resistencia

3 ALTURAS en cestas que facilitan el almacenamiento

Recubrimiento Polytherm con acabado Blanco

HOMCOM Carro de Cocina Carrito Auxiliar con Ruedas Carrito Verdulero con Tablero de Madera 3 Cajones 2 Estantes Abiertos y Bandeja Extraíble para Comedor Salón 67x37x85,5 cm Blanco € 89.99

Amazon.es Features COMPACTO Y FUNCIONAL: Este carro auxiliar con ruedas tiene una amplia encimera de madera, 3 estantes (1 de ellos en forma de bandeja extraíble) y 3 cajones con asas huecas para facilitar su apertura. Ideal para agregar espacio adicional a tu cocina o cualquier otro espacio en tu hogar

BANDEJA EXTRAÍBLE Y ENCIMERA ESPACIOSA: El estante superior, en realidad, también es una bandeja extraíble que puedes sacar de su posición y usarla para servir a tus invitados. Por su lado, la encimera de madera de caucho de esta carro con ruedas te proporcionará un espacio extra para preparar la comida o dejar los platos del aperitivo antes de servir

ESTRUCTURA RESISTENTE: Fabricado en MDF, este carrito auxiliar es resistente e ideal para un uso prolongado. Los estantes con diseño de listones permiten la circulación de aire, siendo un espacio ideal para almacenar frutas, verduras, entre otros

CON RUEDAS: Este carrito verdulero tiene 4 ruedas para moverlo libremente, 2 de las ruedas tienen frenos para que puedas mantenerlo en una posición fija cuando quieras. Su tamaño compacto lo convierte en un carro auxiliar con ruedas perfecto para moverlo de una habitación a otra

MEDIDAS TOTALES: 67x37x85,5 cm (LxANxAL). Peso máximo soportado: 40 kg (total) y 3 kg (balda/cajón). Requiere montaje

Metaltex SIENA BLACK - Carro Multiuso. Incluye Ruedas. Color Negro. 63x41x23 cm, 3 Cestos € 34.95
€ 19.59

€ 19.59 in stock 20 new from €15.97

Amazon.es Features 3 estantes

Ruedas dobles giratorias para una fácil maniobrabilidad

Montaje fácil patentado; sin necesidad de herramientas

Muy útil para organizar la cocina, el baño, dormitorio, oficina

Fabricado en acero y lpde plastificado

JUPPLIES - Carrito Auxiliar con Ruedas para Almacenaje Multiusos - Carro de Cocina Organizador con Ruedas - Carrito Organizador con 3 Niveles - Verdulero para Cocina € 19.99

Amazon.es Features CARRO DE 3 NIVELES Este carrito es ideal para almacenar y guardar botellas, alimentos, cubiertos, entre otros. Tiene un amplio espacio de almacenamiento para almacenar varios artículos, manteniendo tus artículos limpios y ordenados.

FÁCIL DE MOVER Gracias a sus 4 ruedas giratorias, este carrito multifuncional es muy fácil de mover, por lo que sus funciones son infinitas. Es adecuado para una variedad de escenas y se puede colocar en dormitorios, estudio, cocina, baño y otros lugares.

RESISTENTE Y COMPACTO Este carrito auxiliar con ruedas, no solo es resistente sino también muy estable. Su tamaño compacto lo convierte en el elemento perfecto para espacios reducidos.

DISEÑO El diseño minimalista de este carrito auxiliar se adapta a cualquier espacio de la casa, sea cual sea el estilo decorativo de las diferentes estancias. Diseño de malla y mango. 2 asas curvas en la parte superior hacen que sea fácil de empujar y tirar según sea necesario. Malla transpirable que mantiene las frutas y verduras frescas

GARANTÍA Desde JUPPLIES estamos siempre a tu disposición para ofrecerte un servicio de atención al cliente profesional. En caso de que hubiera algún problema te ofreceremos una solución en menos de 24 horas. La garantía de fábrica solo está disponible a través de vendedores autorizados.

Uptyia Carrito Auxiliar con Ruedas,estanteria Cocina con 5 Niveles,Carrito Cocina con Cesta extraíble,Negro,40 * 30 * 107.5cm (5-Tier-Negro) € 69.99

Amazon.es Features Especificación-Tamaño total: 39.2*28.2*107.6cm; Altura de la capa: 24cm; Tamaño de la cesta: 38.2*26.2*8.2cm (LxAxA); Capacidad de carga máxima: 60kg; Peso del producto: 6.08kg. El carrito auxiliar con ruedas viene con material de montaje y manual de instrucciones y es fácil de instalarse.

Cesta extraíble - carrito auxiliar con ruedas con 4 cestas de almacenamiento. Las cestas son deslizantes y tienen asas de madera. Cuando quiera sacar algo, puede tirar del asa y sacar la cesta, facilitando así el acceso. La cesta tiene un protector de seguridad para garantizar que se pueda tirar de ella con libertad y seguridad, y un espaciador protector para evitar arañazos y rozaduras causados por los tirones y el roce. La cesta viene con separadores ecológicos de PVC y lavables

RUEDAS UNIVERSALES BLOQUEABLES- Equipado con 4 ruedas universales bloqueables, se puede mover el carrito auxiliar con ruedas fácilmente a la posición correcta de acuerdo a sus necesidades, o bloquear las ruedas en una posición fija. Es flexible y práctico. La limpieza debajo del mueble auxiliar de cocina resulta más fácil. El diseño silencioso hace que el carrito cocina con ruedas sea más cómodo de usar.

Ocupa poco espacio y tiene gran capacidad- Este carrito auxiliar con ruedas ocupa poco espacio y tiene un gran espacio de almacenamiento. Es perfecto para casas pequeñas, pisos o personas que quieren ahorrar espacio. Se puede colocar en huecos estrechos para almacenar sin afectar a la estética y manteniendo su hogar organizado.

APLICABLE A MÚLTIPLES SITUACIONES - Este carrito auxiliar con ruedas se puede utilizar como cesta para verduras y frutas, así como cesta de almacenaje en la cocina, baño, dormitorio u oficina para material de oficina y mucho más. Tiene varios usos y puede satisfacer sus diferentes necesidades. Es un regalo práctico y exquisito para cumpleaños, Navidad y inauguración de la casa. READ Los 30 mejores mesas plegables cocina capaces: la mejor revisión sobre mesas plegables cocina

Acan Tradineur – Carro verdulero Blanco Modelo PLFT con Ruedas 4 cestas 85 x 40 x 30 cm Carrito portaobjetos estantes Multiusos para organizar los Espacios domésticos € 16.50

Amazon.es Features Part Number 1159501 Color Blanco

TIENDA EURASIA - Carrito de Cocina con 4 Cestas, con Ruedas, 40x30x85cm, Plástico Libre de BPA y Metal, Carrito Verdulero, para Espacios Reducidos, Facil Montaje (Gris Oscuro) € 14.95

Amazon.es Features ✅ Optimiza el Espacio: Maximiza cada centímetro de tu hogar con nuestro carrito de cocina de 4 cestas. Perfecto para espacios reducidos donde la organización es clave.

✅ Almacenamiento Versátil: Cuatro cestas espaciosas ofrecen un almacenamiento eficiente y ordenado para utensilios de cocina, ingredientes y más. ¡Todo a tu alcance!

✅ Movilidad Sin Esfuerzo: Equipado con ruedas suaves, este carrito se desplaza con facilidad, permitiéndote llevar tus suministros donde los necesites sin complicaciones.

✅ Diseño Seguro y Elegante: Fabricado con plástico libre de BPA, nuestro carrito no solo es seguro para tu hogar, sino que también agrega un toque de sofisticación en su acabado plateado.

✅ Montaje Rápido y Sencillo: Olvídate de herramientas complicadas. Con un diseño de montaje intuitivo, estarás disfrutando de tu carrito funcional en cuestión de minutos.

AC - Carrito Verdulero. Carrito de Cocina con 4 Niveles - Modelo HG - Estrecho con Ruedas, estantería para Cocina y baño, Ahorra Espacio, para Espacios reducidos - Color Marrón € 17.99

Amazon.es Features 【Dimensiones】El carrito cuenta con un tamaño total de 90 x 41 x 30 cm (alto x ancho x profundo). Las medidas son aproximadas.

⭐【Diseño estrecho y multiherramienta】: el útil carro con ruedas con diseño industrial delgado adecuado para cualquier espacio pequeño, como por ejemplo esquinas y ángulos no utilizados. Gracias a su diseño compacto, es perfecto para espacios reducidos en el cuarto de baño, cocina, dormitorio, garaje, escuela, habitación de los niños, estudio de arte, salón de belleza, etc.

⭐【Gran capacidad de almacenamiento】: 4 niveles optimizan el uso del espacio y ofrecen suficiente espacio. Es un organizador perfecto para almacenar verduras, frutas, especias, aperitivos, herramientas en la cocina. También se pueden guardar juguetes, plantas, objetos artísticos en la escuela y el estudio donde te encuentres.

【Garantía de satisfacción】Ofrecemos a cada cliente una entrega rápida, productos de la mejor calidad y el mejor servicio al cliente. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en contactarnos por correo electrónico, le responderemos dentro de las 24 horas. Nuestra búsqueda es su satisfacción al 100%.

USE FAMILY - Carrito de Cocina Auxiliar 3 Alturas - Carrito Verdulero de Plástico con Ruedas de Plástico Resistentes - 42 x 30 x 57 - Carro Multiusos Organizador - Transpirable y Duradero € 28.39

Amazon.es Features 【CARRITO COCINA】¡Descubre nuestro carrito de cocina de marca USE FAMILY! Encontrarás dos modelos (4 alturas y 3 alturas), ambos con gran capacidad y diseño. Las estanterías de almacenaje multiusos son capaces de soportar hasta 5 kg cada una.

【CARRITO CON RUEDAS】Nuestro carrito auxiliar con ruedas está fabricado en plástico de la mejor calidad, transpirable y 100% reciclable. Material libre de BPA, lo que lo hace un carrito muy duradero.

️【DISEÑO】Fabricado y diseñado en España, respetando los máximos estándares de calidad y respetuosos con el medio ambiente. Además, no necesitarás herramientas para su montaje.

【CARACTERÍSTICAS】Ruedas incorporadas; ocupa poco espacio; gran almacenamiento; para guardar tus verduras y frutas; perfecto para casas pequeñas, apartamentos o simplemente gente que quiera ahorrar espacio.

【USE FAMILY】Somos una empresa familiar y los líderes en productos diseñados para transformar vidas a través de la ordenación. Con sede, diseño y fabricación en España, nuestros objetivos son innovar y ofrecer un producto diferenciado, con un diseño cuidado, y siempre respetuosos con el medio ambiente y la sostenibilidad. Hecho por el cual, nuestros productos no son de usar y tirar, sino que son productos duraderos. Ordenar y limpiar, ayudan a que el estrés se reduzca y aumente tu bienestar.

HOMCOM Carrito de Cocina Carro Multiusos de 5 Niveles con Cajón Bastidores Laterales Cestas Extraíbles de Metal 4 Ruedas 47x37x83 cm Madera Natural € 88.99

Amazon.es Features CARRITO AUXILIAR PARA COCINA COMPACTO: Carrito auxiliar con ruedas por sus medidas, podrás aprovechar al máximo cada rincón de tu cocina. Su acabado en color blanco hace que sea sencillo integrarlo en cualquier estilo de cocina y su estructura ligera a la vista no te dará sensación de agobio.

AMPLIO ESPACIO DE ALMACENAJE: Este carrito verdulero con 1 cajón, 4 cestas extraíbles y 2 bastidores laterales para que coloques desde frutas y hortalizas, hasta cubiertos, latas y botes de conserva o lo que necesites.

FÁCIL DE MOVER: Este carro organizador, gracias a sus 4 ruedas lo moverás de un lugar a otro sin problemas.

SUPERFICIE EXTRA DE TRABAJO: Mueble auxiliar de cocina, su superficie te ofrece un lugar para preparar la comida o para guardar ordenadamente pequeños electrodomésticos.

MEDIDAS: 47x37x83 cm (LxANxAL). Soporta un máximo total de 50 kg.

DON HIERRO - Carrito de Cocina con Ruedas, Carrito Verdulero Diana- € 130.78

Amazon.es Features El carrito verdulero DIANA es el mueble auxiliar ideal para poder optimizar el espacio de la cocina de una manera práctica y agradable.Estructura metálica recubierta de polvo de poliéster color inox.Tablero superior y frontal del cajón color haya acabado seda.3 cestas extraíbles de gran capacidad, 1 práctico cajón y 1 botellero.Ruedas giratorias, dos de ellas con freno.Medidas: 88,5 ( Altura ) 48 ( Largo ) 33 ( Profundidad ) cm.Se entrega montado y no requiere ensamblaje.

DON HIERRO

Fabricado en España desde 1986

T-LoVendo Carro De Cocina Metalico Con Ruedas. Carrito auxiliar Multiuso.3 Cajones de Almacenamiento. 85x43x37cm. Ideal para Frutas, Verduras, Cocina, Salón, Oficina. Color Negro € 35.99

Amazon.es Features - Carro auxiliar muy práctico para cualquier rincón de la casa que ofrece una gran capacidad de almacenamiento sin ocupar demasiado espacio.

- Además, gracias a sus ruedas que giran 360° transportarlo de una habitación a otra es muy sencillo.

- Su diseño moderno combina fácilmente con cualquier decoración, son perfectos para todas las habitaciones de tu casa.

- 3 estantes con gran capacidad de almacenaje.

- 4 Ruedas giratorias que facilitan su transporte a cualquier parte.

Versa Leicester Carro de Cocina con Ruedas, cajones y botellero, Verdulero con despensa y organizadores, Almacenaje de Cocina, Medidas (Al x L x An) 82 x 40 x 76 cm, Madera y Metal, Color Blanco € 99.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS - El carro de cocina tiene el tamaño perfecto para su comedor, salón o cocina. El carro verdulero tiene una altura de 82 cm, con un largo (fondo) de 40 cm, y un ancho (de lado a lado) de 76 cm. El peso es de 12,7 kg y está hecho de madera cubierta de PVC y metal. Color: Encimera blanca y patas de color gris.

ESTABLE - La encimera está fabricada con madera aglomerada de alta densidad, recubierta con PVC de gran calidad y durabilidad. Al ser una superficie no porosa le resultará muy sencillo limpiar la encimera, basta con un paño húmedo. Las patas son de hierro lo que aportará gran estabilidad a la mesa en la que podrá colocar la comida, decoraciones, preparativos para la comida, ordenador, plantas o elementos decorativos

MULTIFUNCIONAL - La isla de cocina tiene cuatro ruedas negras con freno para que la puedas mover de un lado a otra de la cocina. Además es ligera por lo que no le costará nada moverla. También incluye cajones con tiradores de metal, una balda de metal, cestas de metal extraíbles y botellero. Perfecto para almacenar alimentos, utensilios de cocina, productos de limpieza, o como mesa auxiliar de trabajo en la cocina

DISEÑO VERSÁTIL - Con el carrito de cocina, obtendrá un poco más de espacio de almacenamiento y superficie de trabajo en su cocina. Use la superficie para preparar la comida, almacenar cosas o simplemente para presentar la decoración. Los compartimentos de almacenamiento ofrecen un amplio espacio para almacenar. Los objetos redondos o menos estables se recogen bien en las cestas de metal. Los artículos más pequeños se pueden almacenar de forma

MONTAJE FÁCIL - Montaje rápido y sencillo. Incluye las instrucciones. Basta con una persona y no son necesarias herramientas adicionales para su montaje. Lo tendrá listo en 5 minutos

COVAODQ Carrito Cocina,Verdulero Cocina,Carro de 5 Niveles con de Cesta Ruedas bloqueables (negro) € 72.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO DE CAJONES: El estante para verduras tiene 4 cajones con cestas de malla hueca para favorecer la circulación del aire, reducir la acumulación de polvo y garantizar la transpirabilidad. Práctico para almacenar frutas y verduras.

CONSTRUCCIÓN FUERTE: El estante de almacenamiento está hecho de material de alta calidad. Por lo tanto, mantiene una capacidad de carga estable y no se inclina hacia adelante, no se deforma ni se raya, es duradero y perfecto para el uso diario en la cocina.

AHORRA ESPACIO: El estante para verduras tiene un tamaño compacto y múltiples niveles de almacenamiento para proporcionar espacio de almacenamiento para una variedad de necesidades diarias. Los estantes no ocupan espacio adicional y pueden aprovechar al máximo los huecos de la cocina para maximizar la eficacia del almacenamiento.

USO VERSÁTIL: Además de almacenar frutas y verduras, esta estantería también es adecuada para guardar artículos de tocador, libros y otros artículos en el baño o el salón. Aproveche al máximo el espacio y cree un hogar limpio y ordenado.

FÁCIL MONTAJE Y SERVICIO POST-VENTA: Todas las piezas y herramientas necesarias están incluidas en el paquete. Siga las instrucciones incluidas. Se puede completar en pocos minutos. Su satisfacción al 100% es nuestro objetivo final. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en ponerse en contacto con nosotros. READ Los 30 mejores Cajas De Almacenaje Plastico capaces: la mejor revisión sobre Cajas De Almacenaje Plastico

HOMCOM Carro Multiusos de Cocina Bano con Ruedas 5 Niveles Carrito de Servicio Isla de Cocina Carrito Auxiliar Verdulero Frutero 36.5x36.5x89cm Carga 20kg, Acero y MDF, Plateado € 53.99

Amazon.es Features ELEGANCIA Y DURABILIDAD: Elegante carrito de cocina marca HOMCOM con cajones. Hecho de acero y MDF, buen aspecto.

GRAN CAPACIDAD: Cuenta con 5 niveles y 4 cestas de almacenamiento con un tablero superior. Será la solución perfecta para poder organizar tus utensilios de cocina.

MOVILIDAD PORTÁTIL: Viene con 4 ruedas giratorias y 2 frenos, muy estable. A parte de la cocina, también puedes usarlo en distintos sitios.

TAMAÑO COMPACTO: Ocupa poco espacio y te ofrece un gran espacio de almacenamiento. Perfecto para casas pequeñas, apartamentos o simplemente la gente que quiera ahorrar espacio.

ESPECIFICACIONES: Dimensiones totales: 36.5x36.5x89cm (LxANxAL), dimensiones de la cesta: 31.5x35x5cm (LxANxAL). Capacidad máx. de carga: total: 20kg, cesta: 1.5kg

Acan Tradineur - Carrito verdulero de Cocina metálico con Ruedas, 4 Niveles, estantería para Almacenamiento de Frutas, Verduras, Gris, 78,5 x 37,2 x 32 cm € 29.99

Amazon.es Features Color: gris cromado, Estructura de hierro resistente, Medidas aproximadas: 78,5 x 37,2 x 32 cm (alto x largo x ancho), 4 estantes, Con ruedas de plástico para poder moverlo fácilmente

Acan Tradineur - Carrito Verdulero con Ruedas - Modelo HG - Fabricado en Plástico - Multiusos para organizar los Espacios domésticos - 4 Cestas - 90 x 41 x 30 cm - Color Marrón € 17.99

Amazon.es Features Tamaño Aprox.: 90 x 41 x 30 cm (Alto x Ancho x Profundo)

Material Duradero: Fabricado en plástico resistente y duradero, el carrito verdulero modelo HG ofrece una solución robusta para organizar espacios domésticos en diversas áreas como la cocina, habitación, etc.

Múltiples Usos: Diseñado para ser versátil, este carrito es ideal para organizar diferentes artículos en el hogar. Su estructura con 4 cestas proporciona espacio para clasificar y almacenar verduras, utensilios de cocina, artículos de baño u otros objetos según las necesidades del usuario.

Facilidad de Movimiento: Equipado con ruedas, el carrito proporciona movilidad conveniente, permitiendo trasladarlo sin esfuerzo de una habitación a otra. Esta característica facilita su uso dinámico en diversas áreas de la casa.

Kit Closet 7040028002 - Carro de cocina con cestas + botellero, madera, 37 x 37 x 76 cm € 52.45

Amazon.es Features Tapa de madera recubierta de papel imitación bambú

2 practicas cestas de metal con tirador de madera

Cajón con tirador de plástico imitación de metal Tope de cajón incluido

1 baldas botellero para 3 botellas

4 ruedas para su fácil transporte 2 ruedas con frenos

UNIMASA Carro verdulero Moderno Blanco de Madera para Cocina Basic, 48 x 24 x 77,20 cm € 44.90

Amazon.es Features Carro cocina madera 48 x 24 x 77,20 cm

Lola Home Carro verdulero Moderno Blanco de Metal para Cocina Basic, 76x36x81 cm € 62.49

Amazon.es Features Carro verdulero fabricado con metal y lacado en blanco, está compuesto por 2 baldas y 2 bandejas y, además, lleva en la parte superior 2 cajones.

Sus medidas son: 76x36x81 cm. Medidas de las cestas: 17,5x24x6,5 cm. Medidas de las baldas: 26,4x23,2x0,5 cm. Distancia entre cestas: 19,7 cm. Distancia entre la cesta y el cajón: 22,5 cm. Distancia entre baldas: 24,8 cm. Distancia entre la balda y el cajón: 20 cm. Medidas del interior del cajón: 25,3x27,2x7,2 cm. Medidas del tablero: 76,1x36,1x4,2 cm.

Un carro de cocina perfecto para almacenar frutas y verduras o cualquier cosa que necesites depositar, lo puedes usar como mueble auxiliar, y gracias a que tiene ruedas puedes transportarlo dónde quieras.

El carro verdulero es perfecto para uso en la decoración de tu cocina.

COSTWAY Carro Cocina Verdulero con Ruedas de Madera Multiuso Carrito de Comedor Servicio 67x37x76cm con Botellero 2 Cesta (Color Natural) € 76.99

Amazon.es Features 【Tablero con 18 azulejos】La parte superior del carro de cocina está formada por 18 azulejos resistentes a la abrasión, al calor, a las manchas, al agua y a la estética, proporcionando una encimera robusta, fácil de limpiar y decorativa. Un paño húmedo es suficiente para limpiar la encimera.

【Alta calidad】El carro de cocina está hecho de madera de pino de alta calidad con alta estabilidad. Además, la superficie del carro es lisa y sin rebabas, respetuosa con el medio ambiente y duradera, lo que garantiza que no se deforme fácilmente después de un uso prolongado.

【 Gran espacio de almacenamiento】 El carrito de cocina tiene dos cajones, dos cestas y un estante para botellas de vino donde puede colocar verduras, frutas, botellas de vino u otros artículos pequeños.

【Diseño versátil】 El tamaño del carro de cocina es: 67x37x76cm, estructura compacta, muy adecuado para cocinas o balcones, pero también adecuado para hoteles, bares, etc. Este carro versátil puede satisfacer muy bien sus diferentes necesidades.

【 Gran espacio de almacenamiento】 El carrito de cocina tiene dos cajones, dos cestas y un estante para botellas de vino donde puede colocar verduras, frutas, botellas de vino u otros artículos pequeños.

Mueble Gestion Carro DE Cocina con Ruedas, VERDULERO FRUTERO Doble, 4 CESTAS 4 BALDAS Y 2 CAJONES Color Blanco € 129.90

Amazon.es Features Este carrito verdulero es una solución práctica y moderna para organizar y almacenar en su cocina.

De estilo rústico y elegante que se ha fabricado con madera de alta calidad para garantizar su durabilidad y resistencia. La tapa está hecha de azulejos blancos que le dan un toque de elegancia y sofisticación. Además, cuenta con ruedas que facilitan su traslado, lo que lo convierte en una opción práctica y versátil para cualquier cocina. Con él, podrás desplazarte fácilmente por tu cocina y usarlo tanto elemento fijo o para trasladar tus alimentos y utensilios de cocina.

Incluye cuatro cestas, dos cajones y cuatro baldas, lo que le permite almacenar y organizar sus verduras y frutas, utensilios de cocina y otros artículos.

MEDIDAS: Con una altura de 85cm, un ancho de 67cm y un fondo/profundidad de 37cm, es lo suficientemente grande para almacenar una gran cantidad de artículos, pero lo suficientemente compacto para adaptarse a cualquier espacio en su cocina.

Su diseño elegante y limpio complementará cualquier decoración de cocina, ademas esta disponible en dos colores diferentes (blanco y miel) para adaptarse a cualquier estilo de decoración de cocina.

Tatay Carrito de verdulero de 4 Niveles, Color Blanco Mate, con Ruedas y 3 cestas y 1 Bandeja Superior, extraibles. Fabricadas en Material plástico Libre de BpA € 51.49
€ 47.62

€ 47.62 in stock 12 new from €44.50

1 used from €34.25

Amazon.es Features Carrito verdulero, práctico y ligero, con 3 cestas y 1 bandeja superior, extraibles.

Plástico resistente y libre de BpA. Higiénico y fácil de limpiar

Diseño moderno y funcional. Multiusos

Mueble Gestion Verdulero Carro Cocina Bahia 5 Blanco € 99.90

Amazon.es Features Carrito verdulero frutero de cocina Oporto 5 en color Blanco y encimera de madera con tapa de azulejos

MEDIDAS: Alto: 82cm Ancho: 57cm Profundidad/Lado: 37cm Fabricado en madera de alta calidad.

AMPLIO ESPACIO DE ALMACENAJE: 1 cajón, 4 cestas deslizables y 2 bastidores/botelleros laterales para que coloques desde frutas y hortalizas, hasta cubiertos, latas y botes de conserva o lo que necesites.

FÁCIL DE MOVER: Equipado con 4 ruedas omnidireccionales, 2 de ellas con freno que hacen que el carrito se pueda utilizar tanto móvil como estacionario. Se puede desplazar a cualquier dirección fácilmente con poco esfuerzo.

SERVICIO ADAPTADO AL CLIENTE: Se proporcionan instrucciones y herrajes de instalación para un montaje rápido y sencillo. Si tiene alguna pregunta antes y después de su compra, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

AC - Carrito de Cocina con 4 cestas - Modelo PLFT - Estrecho con Ruedas, estantería para Cocina y baño, Ahorra Espacio, para Espacios reducidos, Cocina, Oficina, baño, fácil Montaje. (Plata) € 16.99

Amazon.es Features 【Dimensiones】El carrito cuenta con un tamaño total de 85 x 40 x 30 cm (alto x ancho x profundo). Las medidas son aproximadas.

⭐【Diseño estrecho y multiherramienta】: el útil carro con ruedas con diseño industrial delgado adecuado para cualquier espacio pequeño, como por ejemplo esquinas y ángulos no utilizados. Gracias a su diseño compacto, es perfecto para espacios reducidos en el cuarto de baño, cocina, dormitorio, garaje, escuela, habitación de los niños, estudio de arte, salón de belleza, etc.

⭐【Gran capacidad de almacenamiento】: 4 niveles optimizan el uso del espacio y ofrecen suficiente espacio. Es un organizador perfecto para almacenar verduras, frutas, especias, aperitivos, herramientas en la cocina. También se pueden guardar juguetes, plantas, objetos artísticos en la escuela y el estudio donde te encuentres.

【Garantía de satisfacción】Ofrecemos a cada cliente una entrega rápida, productos de la mejor calidad y el mejor servicio al cliente. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en contactarnos por correo electrónico, le responderemos dentro de las 24 horas. Nuestra búsqueda es su satisfacción al 100%.

KOMFOTTEU Carro de Cocina con Ruedas, Carrito de Servicio con Encimera de Azulejos, Carro Auxiliar de Madera con Cajones, Cestas y Botellero, Almacenaje de Cocina Verdulero, 67 x 37 x 76 cm (blanco) € 83.99

Amazon.es Features AMPLIO ALMACENAMIENTO: El carro de alimento está equipado con 2 cestas de hierro cromado, 2 botelleros y 2 estantes de madera, que pueden satisfacer diferentes necesidades de almacenamiento, mantener el orden en el área de trabajo.

MATERIALES DE CALIDAD: El carrito de comedor está hecho de madera de pino, que es hermosa y ecológica, y es muy duradero para garantizar un uso a largo plazo y no es fácil de deformar, proporcionando a los usuarios una experiencia de calidad.

ENCIMERA DE AZULEJOS: La encimera del carrito de cocina está equipada con 3 filas de 18 azulejos, la superficie lisa es fácil de limpiar y se puede aislar. Además, puede aumentar completamente el efecto decorativo del carrito.

FÁCIL DE MOVER: El carro de servicio está equipado con 4 ruedas, 2 de las cuales están equipadas con frenos, lo que facilita su fijación y desplazamiento en cualquier momento, para que pueda moverlo sin esfuerzo hasta donde lo necesite.

AHORRO DE ESPACIO: con un tamaño de 67 x 37 x 76 cm, el carro es compacto y no ocupa demasiado espacio, por lo que es ideal para su uso en restaurantes, bares y otros locales, capaz de satisfacer las necesidades de pequeños espacios. READ Los 30 mejores sillas de escritorio juvenil capaces: la mejor revisión sobre sillas de escritorio juvenil

KINGRACK Carro Auxiliar de Cocina de 3 Niveles, Carrito verdulero con Asa, Ruedas, y cajones, para baño peluqueria, con Tapa de Madera, Blanco WKUK830549-1 € 59.99

Amazon.es Features ✔ TABLERO DE MADERA Y CAJÓN MULTIUSO: El tablero de mesa único está hecho de madera mdf duradera. Mientras se mezcla con el entorno, puede ayudar a evitar que sus artículos caigan cenizas. El resistente cajón de plástico puede almacenar una variedad de artículos para el hogar que se usan con frecuencia en el escritorio, la habitación de los niños, la guardería, la sala de manualidades o el dormitorio.

✔ CONSTRUCCIÓN RESISTENTE: Este carrito de servicio está bien construido con material de alta calidad, estructurado con un marco resistente y pesado y un elegante recubrimiento en polvo que brinda una protección fuerte para el almacenamiento y lo suficientemente resistente para contener hasta 15 KG / capa.

✔ MÓVIL Y RESISTENTE: hay 4 ruedas de servicio pesado con rotación de 360 ​​°, 2 ruedas bloqueables que lo ayudan a mover o detener el carrito en cualquier lugar que desee. Puede rodarlo como un escritorio rodante con poco esfuerzo en cualquier dirección, incluso en espacios estrechos fácilmente.

✔ ALMACENAMIENTO DE GRAN CAPACIDAD Y FÁCIL MONTAJE: Las 2 cestas grandes y el cajón brindan suficiente espacio de almacenamiento para su vida diaria, optimizan la utilización del espacio y hacen que la habitación desordenada esté ordenada. Este carrito utilitario de 3 niveles con tablero viene con la herramienta de ensamblaje, fácil de armar en 10 minutos.

✔ TAMAÑO Y SERVICIO: El tamaño total es de aproximadamente 52 L x 32 W x 75 H CM. Kingrack brinda un servicio atento para todos los problemas, la garantía de garantía está ciertamente asegurada.

Carrito de Cocina Auxiliar. Carro Verdulero Plegable, Multiusos. Estantería de Cocina con Ruedas. Carro de Servicio con 3 Niveles de Almacenaje para el Hogar, Baño, Salón, Terraza, Manualidades. € 38.98

Amazon.es Features CARRO AUXILIAR PLEGABLE: Diseñado con 3 niveles de almacenamiento transpirables, 4 ruedas y con estructura plegable que permite fácil transportación del carro. Sus medidas son de 45x23x72 cm y plegado 95x7 cm.

MULTIPLES USOS: Su diseño moderno combina fácilmente con cualquier decoración siendo un organizador ideal para alimentos, herramientas, libros, plantas, cosméticos, etc. pudiéndolo usar en muchas de las estancias de su hogar, como la cocina, baño, salón, garaje, habitación e incluso el jardín.

CAPACIDAD Y RESISTENCIA: El carro cuenta con 3 niveles que soportan un peso de 10 kg cada nivel, lo que hace que sea resistente y puedas almacenar todo tipo de cosas, pudiendo soportar en total 30 kg.

RODABLE: El carro de almacenamiento cuenta con 4 ruedas resistentes que giran 360 grados, incluidos 2 frenos. Pudiéndolo empujar a cualquier lugar de su hogar y dejarlo quieto donde quieras gracias a sus frenos.

INSTALACIÓN: La instalación se puede realizar en menos de 2 minutos, solamente tendrás que desplegar el carro y ponerle las 4 ruedas con una llave que viene incluida de manera muy sencilla.

SONGMICS Carro de 3 Niveles, Carro de Cocina y Baño con Cestas de Alambre, Ahorro de Espacio, Montaje Fácil, para Oficina, Sala de Estar, Negro BSC061B01 € 35.99
€ 31.25

€ 31.25 in stock 2 new from €31.25

2 used from €26.50

Amazon.es Features TODO PARA TI: Este carro tiene mucho que ofrecer, sólo mira sus tubos de acero cuidadosamente diseñados, cestas de malla con una carga estática de hasta 5 kg/nivel, ruedas robustas y espacio de almacenamiento

MONTAJE EN UNOS MINUTOS: Simplemente monta los dos marcos laterales, coloca las cestas de alambre en el marco y atornilla las ruedas. Termina el montaje sin esfuerzo

PUEDES PONER CUALQUIER COSA EN ÉL: Especias en la cocina, productos de higiene en el baño, utensilios de oficina en casa, accesorios de TV en la sala de estar: este versátil carro de almacenamiento tiene muchos talentos

COMIDA SOBRE RUEDAS: ¿Te gustaría preparar delicias en tu pequeña cocina? No hay problema. Sólo tienes que cargar este estante móvil con especias, salsas, tazones y cubiertos y enrollarlo junto a tu estufa

QUÉ HAY EN LA CAJA: Un práctico carro de 42 x 26 x 62,3 cm con tres cestas de alambre de 41,2 x 27 cm en las que puedes guardar ordenadamente comida, artículos de tocador, juguetes, toallas y mucho más

Carrito Metaltex Pisa de 4 niveles con ruedas, carro de almacenamiento multiusos para el hogar, incluida la cocina, el baño, la oficina y el garaje, negro, 41 x 23 x 84 centímetros, 4 Cestos € 19.20

Amazon.es Features ORGANIZACIÓN SENCILLA ¡Ahorra espacio en tu hogar! Nuestro carro rodante de 4 niveles con ruedas es la solución perfecta para sus necesidades de organización y almacenamiento. Este elegante carrito de almacenamiento tiene un tamaño generoso (41 x 23 x 84 cm) y es lo suficientemente resistente como para guardar objetos livianos o pesados, proporcionando suficiente espacio para todos tus artículos del hogar, productos o bebidas

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO VERSÁTIL El carrito Pisa con ruedas blanco es adecuado para cualquier habitación de la casa, ya sea la cocina, el baño, la oficina, el garaje o incluso el dormitorio. El carro rodante tiene 4 ruedas giratorias duraderas para una movilidad sin esfuerzo y suelos sin arañazos. Las cestas de alambre metálico proporcionan suficiente espacio y proporcionan suficiente flujo de aire, manteniendo los productos frescos durante más tiempo.

REVESTIMIENTO DE PLÁSTICO LDPE Este carro de almacenamiento está recubierto con un revestimiento de plástico duradero que protege el carro utilitario de la oxidación incluso en ambientes húmedos. El acabado negro es suave y liso al tacto, aportando estilo a tu hogar.

FÁCIL DE MONTAR No se necesitan herramientas para montar el carro organizador de almacenamiento. Basta con hacer clic en las 4 cestas para colocarlas en el marco. El carro utilitario rodante se puede armar en menos de 3 minutos

METALTEX Con más de 75 años de experiencia en la fabricación de soluciones de almacenamiento para el hogar, artículos para el cuidado de la ropa y utensilios de cocina. Nos enorgullecemos de ofrecer excelencia, nuestra misión es facilitar la vida mediante el diseño y la fabricación de artículos para el hogar inteligentes de uso diario. Nos comprometemos a ofrecer productos nuevos e innovadores. Hecho en Italia

