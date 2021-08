Inicio » Automóvil Los 30 mejores Cargador Usb Coche Mechero capaces: la mejor revisión sobre Cargador Usb Coche Mechero Automóvil Los 30 mejores Cargador Usb Coche Mechero capaces: la mejor revisión sobre Cargador Usb Coche Mechero 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

AINOPE Cargador Coche Usb, [Puerto Dual QC3.0] 36W / 6A [Todo Metal] Cargador Movil Coche Mini Cargador Coche Rapido Compatible con iphone 12/12 pro/11/11 pro/XR/X/XS, Note 9/Galaxy S10/S9/S8,iPad Air € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚡ PUERTOS DOBLES QC3.0 CARGA RÁPIDA: los puertos duales bombean 36W en total. El cargador para automóvil puede cargar dos dispositivos simultáneamente a la velocidad QC3.0 y cargar de 0 a 55% en 35 minutos; proporciona una velocidad de carga 4 veces más rápida para dispositivos compatibles.

⚡ULTRA COMPACT: con un pequeño cuerpo del tamaño de un pulgar: 1.79 pulgadas * 0.94 pulgadas, el cargador del automóvil se adapta armoniosamente a su automóvil. Es portátil y puedes llevarlo a todas partes.

⚡GARANTÍA DE SEGURIDAD Y CUERPO METÁLICO: El cargador USB de metal actualizado no se quemará, lo que es más seguro que el plástico. Certificado por múltiples certificaciones de seguridad, el cargador doble para automóvil tiene protección múltiple contra sobrecorriente, sobrecarga y protegerá la seguridad de sus dispositivos.

⚡UNIVERSAL COMPATIBILITY: universal dual USB car charger compatible with any Android and iOS mobile devices. Car charger adapter charges your mobile device at maximum charging speed your device supports.

❤️NOS CUIDAMOS POR USTED: Con un fabricante de 365 días, servicio 100% satisfecho y sin preocupaciones. Bienvenido a contactarnos si tiene alguna pregunta o inquietud. Nuestro confiable servicio al cliente se asegurará de responder dentro de las 24 horas y ofrecer soluciones adecuadas para usted. TENGA EN CUENTA: ESTE ARTÍCULO ES 1 PAQUETE.

RAMPOW Cargador Coche, 24W 4.8A Cargador mechero fácil de Cargar Doble Puerto con LED, Cargador movil Coche para teléfonos y tabletas, iPhone, Samsung, LG, HTC, Sony, Huawei, Xiaomi USB Coche-Negro € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Más Potente: Dos puertos pueden entregar hasta 24 W, con cada puerto contribuyendo a velocidades de carga de 2.4 A. Puede cargar dos iPads a altas velocidades de forma segura. Es funciona para todos los dispositivos con alimentación por USB.

Carga Estable y Segura: Chip EEUU inteligente incorporado que garantiza la protección contra cortocircuitos, sobrecarga y contra voltaje alto. Ofrece potencia de carga de seguridad y estabilidad máxima a tus dispositivos. Disfrutes de una experiencia de carga suave al conducir. No se preocupe por cualquier carga inconstante y sobrecalentamiento incluso en carreteras con baches.

Compatibilidad Total y Certificaciones: Compatible con todos los smartphones iOS & Android, iPad, tablets y otros dispositivos USB. Certificado por FCC, CE, PSE y RoHS.

Diseño Inteligente: Con luz LED en cada puerto, puedes conectar dispositivos al cargador de coche RAMPOW incluso en un entorno con poca luz. El diseño pequeño lo hace mucho más fácil de sujetar y desmontar de tu vehículo.

Qué Consigues: Un cargador de coche de doble puerto certificado 24W (cable NO incluido) y El servicio al cliente rápido y fácil de acceder resuelve sus problemas en las 24 horas.

Beikell - Cargador de Coche USB de Doble Puerto rápido con tecnología de Carga Adaptable a Dispositivos Inteligentes para Phone, Galaxy, Otros teléfonos Inteligentes iOS y Android, Color Negro € 10.99 in stock 4 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para ahorrar tiempo de carga: - Tecnología de carga adaptable al dispositivo Smart IC en el interior garantiza una velocidad de carga máxima de hasta 2.4 A, carga más rápido que la mayoría de los Cargadores de coche estándar y funciona mejor para tabletas y dispositivos de carga

Potencia de salida simultánea de 2 puertos: - Los puertos USB dobles ofrecen carga simultánea de alta velocidad a los dispositivos para un rendimiento ininterrumpido de la navegación y la transmisión de medios.

Excelente seguridad: - Certificación estrictamente CE, construcción de primium con carcasa duradera y sobrecarga, sobrecalentamiento y protección contra cortocircuitos. La carga se detendrá automáticamente cuando la batería esté llena.

Construido para durar: - Construido a partir de ABS ambiental de grado ingeniero, material de aluminio y circuitos de alta calidad para garantizar la máxima fiabilidad y durabilidad.

Compacto y Portátil: El cargador pequeño de automóvil Beikell ahorra mucho espacio y se adapta armoniosamente a su automóvil. Es portátil y se puede llevar a cualquier parte.

DIVI Cargador de Coche con Doble USB Puerto Cargador Móvil 5V/4.8A/24W, Adaptador Automóvil con Fast Charging Mini Small Size para Phone X / 8/8 Plus / 7, Galaxy S9/S9 Plus/S8/S7/S6 by (Negro) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CARGA EFICIENTE: el adaptador de encendedor de cigarrillos USB dual permite cargar dos dispositivos simultáneamente a toda velocidad con 2.4A en cada puerto USB. Con una potencia total de 4.8A, funciona para todos los dispositivos alimentados por USB. Tenga en cuenta: no es compatible con Qualcomm Quick Charge, la página de carga NO mostrará carga rápida durante la carga.

TAMAÑO COMPACTO: Con un cuerpo diminuto del tamaño de un pulgar (Tamaño: 1.7 pulgadas * 0.9 pulgadas), se combina perfectamente con la mayoría de los encendedores de cigarrillos de los automóviles y se sienta cómodamente con el borde de la salida. Nuestro cargador de coche más pequeño hasta ahora; es portátil y puedes llevarlo a todas partes.

TODO EL MATEIAL DE METAL: El cuerpo de aleación de zinc completo se caracteriza por su diseño resistente a los arañazos y su uso duradero. El material de alta calidad permite que el cargador de su automóvil siempre se vea como nuevo. El cargador de coche de metal actualizado no se sobrecalentará a altas temperaturas, lo cual es más seguro que el de plástico.

SEGURIDAD MÚLTIPLE: es una protección múltiple contra sobrecorriente, sobrecarga, sobrecalentamiento y alta temperatura que protegerá la seguridad de sus dispositivos.

NOS CUIDAMOS DE USTED: Bienvenido a contactarnos si tiene alguna pregunta o inquietud. Nuestro confiable Servicio al Cliente se asegurará de responder dentro de las 24 horas y ofrecerle las soluciones adecuadas.

YGKJ Cargador de Coche, Quick Charge 3.0+2.4A 30W Carga Rapida Doble Puertos USB Adaptador Automóvil Cargador Móvil de Coche para Teléfonos y Tabletas, iPhone, Samsung, LG, HTC, Sony, Huawei y más € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Puertos USB Quick Charge 3.0】 La tecnología Qualcomm Quick Charge 3.0 proporciona una velocidad de carga 4 veces más rápida a los dispositivos para un rendimiento ininterrumpido de navegación y transmisión de medios. Reduce el tiempo de carga en más del 70% y permite una carga eficiente.

【LED Voltaje Display】Monitor el sistema eléctrico del vehículo y alternativamente mostrar el voltaje del coche en la pantalla para mantenerte informado de la salud del coche. La pantalla con un indicador LED azul suave le ayudará a encontrar el puerto de carga fácilmente y no será una distracción mientras conduce.

【Más inteligente y más seguro】Chips inteligentes incorporados, este cargador rápido para automóvil detecta automáticamente la corriente correspondiente para lograr la velocidad de carga más rápida posible para sus dispositivos. Adopte con un diseño de circuito inteligente, el adaptador de cargador de automóvil YGKJ protege sus dispositivos contra cortocircuitos, sobrecalentamiento, sobrecorriente, sobretensión y sobrecarga, asegura un alto rendimiento y confiabilidad.

【Compatibilidad universal】 Cargue todos los dispositivos alimentados por USB desde iPhone a teléfonos Android, tabletas, unidades GPS, auriculares y parlantes Bluetooth y más. Incluyendo iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max / X / Xs / XR / Xs Max, 8/8 Plus, 7/7 Plus, 6 / 6s, 6 / 6s Plus, SE / 5s / 5 / 5c, Galaxynote10 / S10 / S10 + S9 / S9 +, S8 / S8 +, S7 / S7 Edge / S6 / S6Edge + / S6 active, S5 / S4, Note 5/4/3, Nexus7 / 6/5/4, Nokia, HTC, Motorola, LG , SONY y otros teléfonos inteligentes y t

【Ultra compacto y liviano】 Gracias a su tamaño compacto y diseño preciso, el cargador para automóvil YGKJ Dual USB Quick Charge 3.0 se adapta perfectamente a su automóvil, SUV o camioneta de 12V / 24V, compatible con la mayoría de los modelos de automóviles que se equipan con el puerto de encendedor de cigarrillos estándar en cualquier espacio de enchufe compacto. READ Los 30 mejores Aceite Coche 5W40 Diesel capaces: la mejor revisión sobre Aceite Coche 5W40 Diesel

JOOMFEEN USB Tipo C Cargador de Coche,Quick Charge 3.0+2.4A 30W Carga Rapida Doble Puertos USB Adaptador cargador de coche con Cable USB C para Samsung Galaxy S10E/S9/S8/Note 8,LG G6,Huawei P20/Mate10 € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carga rápida: Qualcomm Quick Charge 3.0 + 2.4A Doble Puertos USB adaptador cargador coche con 1Metro cable tipo c carga rápida para el conductor y el pasajero, salida del puerto 2.4: DC 5v / 3a, 9v / 2a, 12v / 1.5a, salida del puerto QC3.0: DC 3.6-6.5v / 3a, 6.5-9v / 2a, 9-12v / 1.5a, 30w en total. El sistema de control de carga técnica i-Smart garantiza la potencia de seguridad para sus dispositivos.

Carga inteligente:Incluye un cable USB-C. Compatible con todos los dispositivos USB, incluidos teléfonos y tabletas i Phone y Android. Detecta automáticamente tu dispositivo y sus dos puertos cargan simultáneamente cualquier dispositivo compatible con USB a gran velocidad.

Doble Puertos Cargador:Cargad Amplia Compatibilidad Cargador de coche es compatible con los dispositivos de Qualcomm Tecnología Quick Charge(1.0, 2.0 y 3.0): OnePlus 5,LG G5,G6,V20,V30,HTC 10,Nokia 8,Samsung Galaxy S10E,S8,S9,S9 Plus,S8 Plus,Note 8 ,Huawei P20/P10/Mate10,QC3.0 +2.4A 30W cargar dos aparatos al mismo tiempo con velocidades muy eficientes. Es compatible con dispositivos QC2.0 y QC1.0, permite la carga estándar de dispositivos de carga no rápida.

Diseño Premium: agradable luz LED Premium, extremadamente compacto y dos puertos USB garantizar máxima facilidad de aplicación. Múltiples salvaguardias integradas protegen contra sobrecorriente, sobrecarga y sobrecalentamiento para la Quick Charge y segura.

Lo que obtienes: cargador de automóvil Quick Charge 3.0 + 2.4A 30W y un cable tipo c, si tienes algo sobre el producto, envíanos un correo electrónico, te ayudaremos.

UGREEN Cargador Coche Carga Rápido, Cargador USB 36W Doble USB QC 3.0 Cargador de Coche, Aluminio Mini Cargador Movil Coche Compatible con Xiaomi Redmi 9 Redmi Note 9 iPhone 12 11 XS Galaxy S20 S10 € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cargador QC 3.0 para Coche: UGREEN cargador de coche adopata el chip avanzado del protocolo de carga rápida, lo que permite cargar el móvil 4 veces más rápido que otro cargador normal. Especialmente útil cuando se hacen viajes largos con el navegador GPS que consume mucha batería.

Dual USB Quick Charge 3.0: El cargador para mechero de coche tiene dos puertos de carga rápida QC 3.0, admite caragar 2 dispositivos quick charge simultáneamente. Las salidas tienen una potencia de 36W total. Dos tomas para que puedas cargar el móvil o la tablet a la vez mientras estás de viaje.

Amplia Compatibilidad: Este cargador coche carga rápido es compatible el protocolo de carga como QC3.0/2.0, Huawei FCP, Samsung AFC, iPhone 5V2.4A, BC1.2, por eso se puede cargar para la mayoría usb dispositivos. Tales como iPhone SE 2020/12/11/XR/XS/X/8, Samsung Galaxy S20/S10/S9/S8/S7, Xiaomi Redmi Note 9/8/7/Mi 10/Redmi 9, Moto G8/G7, Huawei P30/P40, Google Pixel 4A/4/3A etc.

Múltiple Protección: El cargador móvil coche está certificado por varias certificaciones de seguridad, ofrece protección múltiple contra sobrecorriente, sobrecarga y altas temperaturas para garantizar la seguridad de sus dispositivos. Tiene el cuerpo de aluminio de garantiza no se sobrecalienta a altas temperaturas, lo que es más seguro que el plástico.

Pequeñito y Práctico: Este mini cargador de coche QC 3.0 está diseñado moderno ,muy pequeño para comodidad de transporte. El tamaño es perfecto, ajusta perfectamente al hueco, sobresaliendo muy poco de la toma de 12V o 24V del coche. Incluso conducir por las difíciles condiciones de conducción, se adapta perfectamente al enchufe del mechero del coche.

INIU 66W Cargador de coche, 6A Todo metal con 2 puertos (USB C+USB A) PD 3.0 & QC 4+ Cargador de automóvil rápido para iPhone 12 Pro Max Mini 11 XR 8 Samsung S21 Note 10 Pixel iPad AirPods Switch etc. € 14.99

€ 13.99 in stock 3 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Carga de velocidad de luz de doble dispositivo】los últimos puertos USB C y QC PD 3.0 te permiten cargar 2 dispositivos (todos los nuevos dispositivos Apple y Android) juntos más rápido que nunca. Gracias a nuestra tecnología SmartSplit, te sorprenderá la velocidad de carga simultánea: carga un Galaxy S21 hasta un 80% y un iPhone 12 hasta un 60% en solo 30 minutos, simultáneamente

✅【Carga de alta velocidad para laptop】con una alta salida de hasta 66 W en total, el cargador de coche INIU PD+QC puede incluso alimentar un ordenador portátil a una velocidad rápida, lo que solo pueden hacer algunos cargadores de coche.

✅【Gran compatibilidad】 la última generación PD 3.0, QC 4.0+ y muchos otros estándares avanzados de carga rápida combinados para garantizar que cargues todo rápido sobre la marcha, incluyendo teléfonos, tabletas, grabadoras de disco e incluso portátiles.

✅【Visualización de voltaje única y útil】consulta rápidamente la salud de la batería de tu coche antes de ir con la pantalla digital de voltaje en tiempo real. Práctico recordatorio para comprobar o reparar la batería del coche a tiempo, evitando posibles averías sobre la marcha.

Anker - Cargador USB para mechero de Coche (24 W, 4,8 A, Doble USB, con luz LED) € 14.99

€ 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Doble fuerza: los dos puertos USB-A de alto rendimiento garantizan una potencia de carga de 24 W – meh como suficiente para cargar dos teléfonos móviles al mismo tiempo con máxima velocidad. (No compatible con Qualcomm Quick Charge.)

-Diseño compacto: uno de los cargadores USB más pequeños y ligeros del mercado, equipado con dos puertos USB superfuertes.

Estilo: el diseño metálico hace que este cargador sea minimalista y al mismo tiempo estético.

Materiales de alta calidad: circuitos dorados que reducen la temperatura de carga para garantizar la máxima velocidad de carga y eficiencia.

Lo que recibirá: un cargador de coche PowerDrive 2 Alloy (instrucciones en inglés), 18 meses de garantía y siempre amable servicio al cliente.

wooshop Cargador Telefono Coche, 36W/5A Dual QC3.0 Cargador de Coche USB Adaptador Mechero Carga Rápida Mini Cargador Móvil para Coche para iPhone Samsung Huawei Xiaomi Moto G8 € 15.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PUERTOS DOBLES QC3.0 CARGA RÁPIDA: Adaptador cargador coche con 2 puertos bombean 36W en total. El cargador para automóvil puede cargar dos dispositivos simultáneamente a la velocidad QC3.0 y cargar de 0 a 55% en 35 minutos; proporciona una velocidad de carga 4 veces más rápida para dispositivos compatibles. También es muy rápido cargar iPhone.

COMPATIBILIDAD UNIVERSAL: Adaptador usb mechero coche compatible con cualquier dispositivo móvil Android e iOS. El adaptador de cargador para automóvil carga su dispositivo móvil a la velocidad de carga máxima que admite su dispositivo.

TODAS LAS GARANTÍAS DE METAL Y SEGURIDAD: La actualización adaptador mechero coche usb no se quemará, lo que es más seguro que la de plástico. Certificado por múltiples certificaciones de seguridad, el cargador de teléfono con encendedor de cigarrillos doble usb tiene protección múltiple contra sobrecorriente, sobrecarga y protegerá la seguridad de sus dispositivos.

DETECTOR DE VOLTAJE: Cargador coche para movil puede monitorear el sistema eléctrico del vehículo y mostrar alternativamente el voltaje y la corriente del automóvil en la pantalla a través de una luz LED suave para mantenerlo informado de la salud del automóvil. Por favor, preste atención cuando el voltaje del automóvil sea inferior a 12V.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN 100%: Prometemos una garantía de 12 meses y una política de reembolso de 30 días. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos con su número de pedido de Amazon. Reemplazo gratuito o garantía de reembolso completo de Wooshop.

Cargador de Coche Tipo C, Metal 38W PD&QC 3.0 Dual USB Mechero Coche con LED Azul, Adecuado para i-Phone,Gala-xy y Otros Teléfonos Inteligentes y Tabletas iOS y Android,con 1 Cable € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cargador mechero coche con puertos USB A y USB C】 Equipado con puerto USB A (QC3.0) y puerto USB C (PD3.0), una salida total de cargador USB coche de 38 vatios, soporte PD 20W (Máx.) Y QC 18W (Máx.) de alto rendimiento. El cargador de coche USB dual puede cargar rápidamente dos dispositivos al mismo tiempo

【Compatible con dispositivos USB】 Cargador mechero USB carga rapida con cualquier dispositivo móvil Android / iOS y dispositivos alimentados por USB. Los puertos PD 3.0 y carga rápida 3.0, 3 veces más rápido en la velocidad de carga, carga dispositivos 60% en 30 minutos, adecuado para i-phone 12/12 mini/ 12 pro/12 pro max, 11/11 pro/11 pro max, xs/xs max/xr, x/8/8 plus, 7 /7plus, 6s/6s plus/6, se/5s / 5c.se 2020, Sam sung / Hua wei / Xiao mi / Black berry / One plus etc.

【Material de actualización de aleación de Zinc】 Cuerpo de aleación de zinc resistente con textura exquisita y vida útil más larga.Certificado por certificación de seguridad múltiple, el cargador de coche para movil tiene protección múltiple contra sobrecorriente, sobrecarga y protegerá la seguridad de sus dispositivos. Nota: Es más probable que la carcasa de metal se caliente, lo que en realidad demuestra que el cuerpo de metal funciona bien en términos de disipación de calor y seguridad

【Diseño humanizado】 Cargador móvil coche mechero con indicador de luz suave azul incorporado, fácil de encontrar el puerto por la noche y confirmar si el cargador de coche USB está conectado correctamente. Mini invisible, plug and play, el cuerpo está oculto en el encendedor de cigarrillos, no ocupa espacio extra. Metralla mejorada, conducción más firme y desigual también es ininterrumpida. Voltaje ancho de 12-24 V, adecuado para todo tipo de automóviles convencionales

【Garantía y paquete】Ofrecemos una garantía de 12 meses y soporte técnico de por vida para este cargador mechero USB carga rapida . El paquete incluye: 1 cargador de coche y 1 usb c a cable L. Cualquier problema, no dude en contactarnos a través del correo electrónico de Amazon

INIU Cargador DE Coche, TOTAL-60W 5A USB-A & USB-C Carga RÁPIDA Cargador de automóviles, Adaptador de Metal para iPhone12 Pro MAX Mini 11 XR 8 Samsung S21 Huawei LG iPad Airpods Portátiles Tabletas. € 11.99 in stock 4 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Confianza de INIU】Na INIU, usamos apenas materiais da mais alta qualidade que nos dão confiança para apoiá-los a todos por serem líderes do setor e oferecer suporte técnico amigável e duradouro.

✅【Eficiencia de Carga Sin Par】Equipado con Power Delivery 3.0 y Quick Charga 3.0, combinado con todas otras tecnologías de carga rápida principales para asegurar que pueda cargar TODO más rápido en el viaje increíblemente y revivir su teléfono hasta la carga de 80% dentro de sólo 30 minutos, lo que significa que pueda usar su teléfono todo el día después de bajarse.

✅【Potente Carga para Laptops】Con una salida alta hasta 60W en total, el cargador de coche INIU de PD+QC puede incluso cargar un laptop a velocidad completa, lo que ninguno de los otros cargadores de coche puede hacer.

✅【Doble Carga Rápida】Diferente de los otros cargadores de coche con sólo 2 puertos USB iguales, tiene ambos puertos USB C PD y USB QC para que pueda cargar rápidamente no sólo los dispositivos estándar de USB sino también todos los nuevos dispositivos con USB C de Apple y Android juntos.

✅【Importa la Seguridad】El sistema superior SmartProtect de 15 capas de INIU proporciona un control de sobrecorriente, sobrevoltaje, sobrecarga y temperatura y más protecciones avanzadas para garantizar la seguridad completa para su coche y sus dispositivos.

Girafus® Cargador Coche USB Multiple 4xUSB 12V 24V Toma Mechero Extensión USB para Encendedor de Cigarrillos Cargador Coche para iPhone Samsung Galaxy Tablet Carga para Asientos Trasero € 16.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LLEGÓ LA PAZ FAMILIAR EN EL COCHE - ¡cargue hasta 4 dispositivos al mismo tiempo! LONGITUD DEL CABLE: 1.2 M; Recarga cómoda incluso en el asiento trasero

CARGADOR COCHE USB MULTIPLE 12/24V 4 x USB PORT 4 x 2.4A CARGADOR de teléfonos móviles y tablets para la parte delantera y trasera del coche. 2 x PANTALLA LED- muestra el estado LISTO PARA CARGAR en el material - revestido de caucho ABS

RÁPIDO&SEGURO- El cargador reconoce el valor máximo del dispositivo conectado. Smart IC protege contra sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuito CLIP DE RETENCIÓN - para una fijación segura

Distribuidor de coche USB ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS mediante CARGADOR USB compatible con Iphone, Ipad, Samsung Galaxy, Huawei, Nokia, HTC, LG y muchos más

Cargador de cable de extensión USB para coche, cargador de teléfono móvil de doble enchufe, adaptadores 2 x 2 de puertos de extensión del distribuidor para los asientos traseros

UGREEN Cargador Coche Quick Charge 3.0, 36W Cargador Coche Carga Rapida para Xiaomi Mi10 Redmi 9 Redmi Note 9, Galaxy S20, Cargador Coche USB Doble con 1 Metro Cable USB C para iPhone 12 X XS SE, iPad € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cargador QC 3.0 para Coche: UGREEN cargador de coche adopata el chip avanzado del protocolo de carga rápida, lo que permite cargar el móvil 4 veces más rápido que otro cargador normal. Especialmente útil cuando se hacen viajes largos con el navegador GPS que consume mucha batería.

Dual USB Quick Charge 3.0: El cargador para mechero de coche tiene dos puertos de carga rápida, admite caragar 2 dispositivos quick charge simultáneamente.Las salidas tienen una potencia de 36W total. Dos tomas para que puedas cargar el móvil o la tablet a la vez mientras estás de viaje.

Amplia Compatibilidad: Este cargador coche carga rápido es compatible el protocolo de carga como QC3.0/2.0, Huawei FCP, Samsung AFC, Apple 5V2.4A, BC1.2, por eso se puede cargar para la mayoría usb dispositivos.Tales como iPhone SE 2020/11/XR/XS/X/8, Samsung Galaxy S20/S10/S9/S8/S7, Xiaomi Redmi Note 9/8/7/Redmi 9/Mi 10, Moto G8/G7, Huawei P30/P40, Google Pixel 4A/4/3A etc.

Múltiple Protección: El cargador móvil coche está certificado por varias certificaciones de seguridad, ofrece protección múltiple contra sobrecorriente, sobrecarga y altas temperaturas para garantizar la seguridad de sus dispositivos. Tiene el cuerpo de aluminio de garantiza no se sobrecalienta a altas temperaturas, lo que es más seguro que el plástico.

Pequeñito y Práctico: Este mini cargador de coche está diseñado moderno ,muy pequeño para comodidad de transporte. El tamaño es perfecto, ajusta perfectamente al hueco, sobresaliendo muy poco de la toma de 12V o 24V del coche. Incluso conducir por las difíciles condiciones de conducción, se adapta perfectamente al enchufe del mechero del coche.

YEONPHOM Cargador Coche USB para iPhone 12 Pro Max/Mini/11/XS Max/XR/X/8/7/6/6S Plus/5S/5/SE,iPad Air Mini Pro,2.4A Carga Rápida USB Adaptador Cargador Coche con 2x1M Cable Lightning MFi Certificado € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.COMPATIBILIDAD UNIVERSAL: Este cargador coche carga rápido es compatible con iPhone 12 Pro Max/12 Pro/12/12 Mini, iPhone 11 Pro Max/11Pro/11, iPhone XS MAX/XS/XR/X, iPhone 8 Plus/8/7 Plus/7/6S Plus/6S/6 Plus /6,iPhone 5S/5C/5/SE/SE2 2020, iPad Pro/iPad Air/2/3, iPad mini/2/3/4

2.ALTA CALIDAD: Utilice materiales ignífugos, La parte de aleación de aluminio ofrece a su dispositivo una mejor disipación de calor, no se quemará, lo que es más seguro que el plástico, Simplemente lleve un mini adaptador de cargador de automóvil extra práctico y liviano, puede cargar 2 dispositivos en cualquier momento y en cualquier lugar del camino

3.DISEÑO INTELIGENTE: Agradable luz LED Premium, lo que hace que sea conveniente encontrar exactamente dónde debe ir la conexión en la oscuridad,conveniente para que cargues tus dispositivos y disfrutes de una conducción segura

4.CABLE SÚPER DURADERO: Un cable de carga rápida adicional de 1m que pasó la prueba de vida útil de curvatura 8000+, por lo que también tiene un cable de trenzado de nylon. Asegure una velocidad de carga máxima de hasta 2.4A. El conductor principal y el copiloto o en el asiento trasero pueden cargar su dispositivo en cualquier momento

5.MEDIDA DE SEGURIDAD: Cargador de móvil para coche con sistema de seguridad exclusivo como certificaciones CE, FCC,RoHS. El diseño de circuito inteligente del cargador de automóvil rápido protege contra sobrecorriente, sobrecarga, sobrecalentamiento y alta temperatura. El estuche brinda protección contra sobretensiones. Protegerá la seguridad de sus dispositivos,Extiende la vida de la batería(lo que obtienes: 1x cargador de coche + 2x cable de carga) READ Los 30 mejores Guantes Moto Piel capaces: la mejor revisión sobre Guantes Moto Piel

OOWOLF QC 3.0 Adaptador De Encendedor De Cigarrillos, 180W DC 12V/24V Adaptador de Mechero con 3 Puertos USB y Adaptador, 1 Puerto Tipo C, Cargador De Coche para iPhone 12,11, GPS, Dash CAM, Sat Nav € 28.98 in stock 1 new from €28.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Toma de encendedor de cigarrillos QC 3.0 mejorada】En comparación con otras tomas de encendedor de cigarrillos en el mercado que solo ofrecen 4 puertos USB, este OOWOLF Adaptador De Encendedor De Cigarrillos ha actualizado el diseño de 4 puertos USB a 3 puertos USB y 1 puerto Tipo C . Esto permite crear una compatibilidad más amplia. Puede cargar sus cargadores USB y cargadores Tipo C, así como algunos dispositivos del vehículo al mismo tiempo.

【Cargador USB QC 3.0】 Este adaptador para coche tiene 3 puertos USB y 1 Tipo C, 2 puertos de 3.0 carga rápida y 1 puertos de alimentación USB 2.0. El puerto de carga QC 3.0 ofrece una velocidad de carga más rápida de hasta 4 veces en comparación con los cargadores convencionales. Puede cargar 4 dispositivos al mismo tiempo, Muy adecuado para iPhone, teléfono Android, iPad, tableta, Kindle y más dispositivos de alimentación USB o Tipo C.

【180W & Potente protección de seguridad】Este cargador para automóvil proporciona una potencia total de hasta 180W , y la potencia de un solo enchufe no excede los 100 vatios. Tiene un fusible seguro intercambiable incorporado de 10 amperios, circuitos de protección completos que pueden evitar que el divisor de energía del automóvil y sus dispositivos se sobrecalienten, sobrecarguen o cortocircuiten. El respaldo adicional es conveniente para usted como respaldo.

【Uno para todas las necesidades】 Este cargador USB 7 en 1 para encendedor de cigarrillos ofrece 3 puertos de carga USB, 3 tomas de cigarrillos y Tipo C que pueden satisfacer la mayoría de las necesidades, como cargar teléfonos, Ipad, tabletas, Powering Dash Cam, GPS, aspiradora, Sat Nav, calefacción de asientos. El cable de 1m permite a las personas en el asiento trasero cargar sus dispositivos con facilidad.

【Interruptor de encendido / apagado & Monitor de voltaje】Este cargador de automóvil tiene un interruptor principal para todo el cargador del automóvil y 3 interruptores de encendido / apagado independientes para cada toma de cigarrillo. El voltímetro LED de luz azul está encendido cuando se conecta con éxito y monitorea el voltaje de la batería de su automóvil en tiempo real. lo que le brinda una conducción segura.

GPISEN Quick Charge 3.0 Cargador de Rapida Doble Puerto 5.4A/30W (QC 3.0 3A + Smart IC 2.4A) USB Adaptador con 3 en 1 Multi Cable de Carga Compatible con Todos Los Smartphones iOS y Android € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Múltiple Función + Perfecto Compatible】 Cargador Coche+3 en 1 Multi Cable de Carga,Compatible con todos los dispositivos alimentados por USB, incluyendo teléfonos inteligentes y tabletas Android y iOS - Samsung,Huawei,LG,Sony Xperia,OnePlus,Nokia,Google,Kindle,Nintendo Switch y más.

【Carga rápida + Carga inteligente】5.4A/30W,Quick Charge 3.0 + 2.4A Doble Puertos USB adaptador cargador coche el conductor y el pasajero, salida del puerto 2.4: DC 5V / 2.4A,salida del puerto QC3.0: DC 3.6-6.5V / 3A, 6.5-9V/ 2A, 9-12V / 1.5A, 30w en total.El sistema de control de carga técnica i-Smart garantiza la potencia de seguridad para sus dispositivos.

【Múltiple Protección】Construcción de primium con carcasa duradera y sobrecarga, sobrecalentamiento y protección contra cortocircuitos. La carga se detendrá automáticamente cuando la batería esté llena.

【Aplicable para Coche de Varios Modelos】Este cargador móvil coche es compatible con la mayoría de los coches y camiones que tenga una tensión de entrada de 12V o 24V, como Volkswagen, BMW, Audi, etc. Utiliza el chipset de buena calidad, reduciendo la interferencia electromagnética, para no afectar a otros dispositivos.

【Portátil】Está perfectamente integrado con la mayoría de los fumadores de automóviles y se sienta cómodamente al borde de la salida.Puede llevarlo a cualquier lugar, muy adecuado para trabajar en casa o viajar.

Cargador de Coche TIKALONG con 2 Cables Lightning, Enchufe USB de 2 Puertos para Mechero con LED, Adaptador de Móvil Teléfono de Metal 2,4A, Apto para iPhone 12/11/Pro Max/mini/SE/XS/XR/X/8/7/6 etc. € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cargador para automóvil eficiente de 2 puertos: este cargador para automóvil cuenta con dos puertos USB-A, que pueden soportar la carga simultánea de 2 teléfonos en el automóvil. Puede cargar su dispositivo a alta velocidad con salida de 5V / 2.4A. Su salida máxima es de 12 W, que es más rápida que un cargador USB normal con 5 V / 1 A.

Compatibilidad universal: este adaptador USB para automóvil es adecuado para automóviles, camiones, minivans, vehículos todoterreno y otros con tomas de corriente de 12-24 V. Se puede usar con casi todos los dispositivos USB de bajo voltaje, incluidos teléfonos inteligentes, tabletas, navegadores GPS, cámaras de tablero, etc. Hemos proporcionado 2 cables adicionales para este cargador de doble puerto, que se pueden usar con sus iPhones u otros dispositivos con el mismo puerto.

Protección de seguridad: este cargador de coche de 2,4 A está equipado con múltiples funciones de protección para evitar sobretensión, sobrecarga, sobrecalentamiento, sobrecorriente y cortocircuito. El exquisito diseño de aleación de aluminio es anticorrosión y tiene un mejor efecto de disipación de calor, y es más seguro y más duro que el cargador de carcasa de plástico.

Fácil de usar: el cargador de automóvil ultracompacto se puede integrar perfectamente con la mayoría de los encendedores de cigarrillos de automóvil. Es fácil de instalar en su automóvil y puede desenchufarlo libremente del puerto del encendedor de cigarrillos. El cargador para automóvil de 2 puertos viene con una luz LED suave, por lo que puede encontrar y usar fácilmente las tomas USB en la oscuridad.

Servicio de atención al cliente atento: le invitamos a ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento si tiene algún problema o inquietud. Nuestro confiable equipo de servicio al cliente se asegurará de responder dentro de las 24 horas y ofrecerle una solución adecuada y satisfactoria.

Thlevel Toma USB Coche 12V / 24V 4.2A Cargador Rápido de Coche Dual USB Impermeable con LED Indicador para Coches, Motos, RV, Camiones, Barcos (Azul) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【5V / 4.2A puertos USB duales】 Dos puertos de carga 2.1A pueden cargar 2 dispositivos al mismo tiempo. Adecuado para todos los dispositivos USB populares. El cargador de automóvil consumirá 30 mA de corriente como máximo cuando el vehículo se haya apagado.

【Fusible de 10 A】 El fusible de 10 A incorporado puede proteger sus dispositivos de sobrecarga, sobrecalentamiento, sobrecorriente, sobrevoltaje, bajo voltaje y cortocircuito.

【Resistente al agua y al polvo】 El grado de protección es IP66 y la cubierta de goma USB puede proteger eficazmente el circuito interno y prolongar su vida útil. Adecuado para entornos de alta y baja temperatura (-20 °C a 60 °C).

【Instalación fácil】 Es muy fácil instalar la toma USB: "+" está enchufado en el polo positivo y "-" se coloca en el polo negativo. El indicador LED le permite verificar si la conexión es exitosa y le permite encontrar fácilmente el dispositivo en la oscuridad.

【Amplia compatibilidad】 Adecuado para la mayoría de vehículos de 12-24 V CC como automóviles, barcos, SUV, ATV, RV, camiones, motocicletas, etc. Es adecuado para el tablero de instrumentos de la mayoría de los vehículos.

BESTEK Cargador De Coche 150W 12V/24V, Mechero Coche Con Dos Toma de Mechero Cable 26 Inch Y 2 USB De 3.1A - Color Negro € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Compatible con automóviles, camiones, barcos u otros vehículos (conexión al encendedor de cigarrillos 12 V / 24 V)

✔ 2 puertos USB,2 tomas de encendedor para cigarrillos o cargar, salida del puerto USB: 5V DC, 2.1A max.Puede cargar varios dispositivos al mismo tiempo en un coche.

✔ Longitud del cable: 65 cm, conveniente para el uso en la parte trasera del coche. La carcasa hecha de ABS, resistente al calor y los golpes,es ignífugo y sin arañazos.

✔ Adecuado para teléfonos inteligentes, tabletas, GPS, ventilador, cargador GSM, etc. Se adhiere muy bien en la base con una pegatina fuerte de doble cara,que incluida en el paquete.

✔ 24 MESES DE GARANTÍA + 100% SATISFACCIÓN DEL SERVICIO :Si tiene cualquier problema en el uso (excepto el vandalismo), por favor contacte con nosotros por correo electrónico,vamos a darle una solución satisfactoria.

BESTEK Mechero Coche Cargador de Coche 2 USB 12V/24V Mechero Coche 150W con 2 Toma de Mechero y 2 USB de 3.1A - Color Negro € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【2 mechero coche, salida DC 12v o 24v, 150w】los le permiten suministrar a 2 dispositivos al mismo tiempo en su automóvil, camión o bote. Compatible con todo tipo de coches diferentes, la potencia de salidad total 150w. Adecuado para teléfonos inteligentes, tabletas, GPS, ventilador, cargador GSM, etc.

【2 USB para coche, 5V / 2.1A y 1A, 3.1A total】 Identifique de forma inteligente los dispositivos de carga, asigne de manera inteligente una corriente de carga razonable a cada dispositivo, proporcionando una carga segura, eficiente y rápida. La corriente de carga de 3.1A es mayor que la corriente de carga proporcionada por otras marcas

【Excelente diseño, más mejor solución para carga en coche】La distancia entre los dos toma de mechero es mayor para que pueda insertar otros dispositivos sin conflicto. El producto en sí tiene 2 USB, y también hay dos toma de mechero disponibles para conectarse a equipos adicionales. En comparación con otros cargadores coche, nuestros productos son más multifacéticos y más fáciles de usar

【Protección segura】chip inteligente y fusible integrado de 10 A, ideal para sobretensión, bajo voltaje, sobrecarga, cortocircuito y protección contra sobrecorriente. Si el voltaje de la batería es menor a 11V, los puertos como USB detienen la fuente de alimentación, la protección también se activa cuando el voltaje es demasiado alto

【La salidad de potencia total 150w】La potencia de salida de 150 vatios satisface las necesidades de carga de la mayoría de los dispositivos en vehículos. Cable de aproximadamente 70 cm, se puede extender al asiento trasero, suficiente para conectar las tabletas u otro instalado en la parte posterior. 2 años de garantía para el producto y buen servicio al cliente

BESTEK Inversor De Corriente 200W 12V A 220V para Coche Cargador De Energía con 2 USB Puertos De 4.8A Y 1 Toma De Encendedor Mechero De Coche y 1 AC Enchufe, Copa De Café € 31.99 in stock 2 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Inversor 12V a 220V-240V, potencia de energía continua 200w】con 1 toma de enchufe EU, 2 puertos de USB (5V/ 2.4a), ideal para carga móviles, tabletas, portátil, cámara digital, ventilador, etc. Convierte el voltaje de 12V DC a 230V AC (50Hz), proporciona una potencia de salida estable y continua de 200w, Alta eficiencia de transferencia ≥90%

【1 toma de mechero adicional】teniendo en cuenta que pueden necesitarse otros dispositivos por ejemplo Mini cargador de coche, Transmisor FM cuando se utiliza el encendedor de cigarrillos del automóvil, hemos agregado una toma adicional para el encendedor de cigarrillos al producto, puede usar el encendedor de cigarrillos para otros dispositivos

【Onda sinusoidal modificada】hay el filtro en la placa base Ic para reducir algunas interferencias armónicas y reparar la curva de salida, procesamiento avanzado de EMC para reducir la interferencia del campo magnético, más estable y mejor que otros inversores de onda sinusoidal modificada. Tecnología SMT, que reduce eficazmente el tamaño del producto e integra más funciones

【Protecciones multiples】fusible incorporado 25a. Protección contra sobrecarga, sobretensión, subtensión, sobre calentamiento, cortocircuito y sobre corriente. Protege tanto el dispositivo de carga como la batería del automóvil

Sistemas de refrigeración: Ventilador de enfriamiento eficiente incorporado, el ventilador inteligente controla efectivamente el ruido. Servicios: BESTEK le ofrece servicio al cliente profesionales y 18 meses de garantía

Syncwire Cargador Coche Tipo C 38 W - [Puerto Dual PD & QC 3.0] Cargador Coche USB C Carga Rápida, Compatible con iPhone 12/11/ XR, Samsung S21/S20/S10, Xiaomi Mi 10 Redmi 9, Huawei P40/ P30 y Más € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Carga rápida PD 3.0 y QC 3.0】 : Este cargador móvil coche soporta protocolos PD 3.0 y QC 3.0. Se puede cargar 2 dispositivos simultáneamente a máxima velocidad con 3 A en cada puerto. La potencia total máxima del cargador coche carga rapida puede alcanzar los 38 W, lo que le brinda una experiencia de carga conveniente y de alta velocidad. Carga el iPhone 12 al 50% en solo 30 minutos.

【Multiprotección】: Certificado por múltiples certificaciones de seguridad y chip inteligente incorporado, el cargador coche de Syncwire ofrece protección múltiple contra sobrecorriente, cortocircuito, sobrevoltaje, bajo voltaje, sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga, que protegerá la seguridad de sus dispositivos.

【Compatibilidad universal】: PD3.0 para: iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini,SE 2020,11,11 Pro,XS XR X XS MAX 8 Plus 8, iPad Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Redmi 9, Mi9, Mi8 etc. QC3.0 para: Samsung S21, S20, S10, S10+, Note 9, Note 8, S9 +, S9, S8 +, S8, A70, A50, Huawei P40, P30 pro, Mate 20 Pro, Xiaomi Mi A3, Mi A2, Mi 9,etc. Además, este usb coche mechero es compatible con la mayoría de los coches y camiones que tenga una tensión de entrada de 12V o 24V.

【Tamaño compacto y alta calidad】: Con un cuerpo diminuto del tamaño de un pulgar, el cargador usb coche Syncwire se combina perfectamente con la mayoría del encendedor de cigarrillos del automóvil y se asienta cómodamente con el borde de la toma de corriente. La característica avanzada resistente a los arañazos del cuerpo de aleación de aluminio completo evitará su quemado, que es más seguro que el de los de plástico.

【3 Años de Garantía】: Los cargadores de coche rápidos Syncwire vienen con 3 años de garantía. Si hay grietas y problemas en su cargador movil coche, o incluso pedidos realizados incorrectamente, puede ponerse en contacto con nosotros para obtener un reemplazo.

Thlevel QC3.0 Toma USB Coche de Aluminio 12V / 24V Cargador Rápido de Coche Dual USB Impermeable con Interruptor y Voltímetro LED Indicador para Coches, Motos, RV, Camiones, Barcos (Negro) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Puertos USB QC3.0 duales】 Dos puertos de carga rápida QC3.0 de 18W / 3A y 4 veces más rápido que los cargadores convencionales. Compatible con versiones anteriores de carga rápida 2.0 y 1.0. Adecuado para todos los dispositivos USB populares.

【Interruptor de ON/OFF】 Utilizado para control de energía, puede ahorrar energía y extender la vida útil del producto y los dispositivos. El fusible de 10 A protege sus dispositivos de sobrecarga, sobrecalentamiento, sobretensión, subtensión y cortocircuito, etc.

【Pantalla LED de voltaje】 Puede mostrar el estado del voltaje en tiempo real de la batería del vehículo para evitar los problemas causados por el bajo voltaje. La luz LED también hace que sea rápido y fácil encontrar puertos USB en la oscuridad o de noche.

【Instalación fácil】 Es muy fácil instalar la toma USB: "+" está enchufado en el polo positivo y "-" se coloca en el polo negativo. Es adecuado para el tablero de la mayoría de los vehículos y también se puede conectar a un interruptor de encendido / apagado para ahorrar energía.

【Amplia compatibilidad】 La cubierta del cargador de automóvil puede ser efectivamente impermeable y a prueba de polvo. Adecuado para la mayoría de vehículos de 12-24 V CC como automóviles, barcos, SUV, ATV, RV, camiones, motocicletas, etc. READ Los 30 mejores Inverter 12V A 220V capaces: la mejor revisión sobre Inverter 12V A 220V

IWAVION USB Tipo C Cargador de Coche,Quick Charge 3.0&PD 36W Carga Rapida Doble Puertos USB Adaptador Cargador de Coche con Cable USB C a USB C para Samsung Galaxy S20/S10/S9,Huawei P30/P20,Xiaomi 9 € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.【36W DUAL Quick Charge 3.0&PD CARGA RÁPIDA】:Quick Charge 3.0&PD power delivery doble puertos USB adaptador cargador coche con 1Metro USB C a USB C carga rápida para el conductor y el pasajero,salida del puerto type C: 5V/3A,9V/2A,12V/1.5V,salida del puerto QC3.0: 5V/3A,9V/2A,12V/1.5V,36W de carga máxima. El sistema de control de carga técnica i-Smart garantiza la potencia de seguridad para sus dispositivos.

2.【Carga rápida eficiente】: el cargador de coche USB C compatible con los protocolos de carga rápida PD3.0,Este cargador móvil coche es compatible con PD3.0, QC3.0 / 2.0, FCP, AFC.El puerto PD de hasta 18w de salida.Es compatible con Samsung Note 10 10+ 9 8 /S20 S10 S9/S9+/ S8/S8 +/S7/S7 Edge/S6 Edge, Huawei P40 Pro P40 P30 Pro P30 P20pro P20, P30lite Xiaomi Mix3, Mi9, Mi8,iPad Pro 12.9'' (2020),Google pixel 2/3/3a/4 XL,OnePlus 5,LG G5,G6,V20,V30,HTC 10,Nokia 8,(incluyendo un cable USB C a C).

【Carga de seguridad】: el cargador USB coche de aleación de aluminio sólida completa protege sus dispositivos contra sobrecorriente, sobrecarga y sobrecalentamiento, asegura un rendimiento, seguridad y confiabilidad superiores. La carga se detendrá cuando la batería del teléfono de llamada esté llena. Y el compacto cargador de coche PD C del tamaño de un pulgar se adapta perfectamente y se adapta perfectamente a la mayoría de los encendedores de cigarrillos.

【Carga inteligente】:Incluye un cable USB C a C. Compatible con todos los dispositivos USB, incluidos teléfonos y tabletas i Phone y Android. Detecta automáticamente tu dispositivo y sus dos puertos cargan simultáneamente cualquier dispositivo compatible con USB a gran velocidad.

【Diseño Premium】: Cargador de coche USB C rápido con indicador LED azul suave, lo que hace que sea conveniente encontrar exactamente dónde debe ir la conexión en la oscuridad.Por favor contáctenos con cualquier pregunta o inquietud, estamos aquí para ayudarlo.

Amazon Basics - Cargador de coche, de 4,8 A / 24 W, 2 puertos USB, para dispositivos Apple y Android, Negro € 9.99 in stock 1 new from €9.99

1 used from €7.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El cargador 2 puertos USB de 24 W se enchufa en el adaptador de CC del coche y puede cargar hasta 2 dispositivos al mismo tiempo. Es ideal para teléfonos, tabletas y otros dispositivos.

La detección de dispositivo permite una carga a la mayor velocidad posible: hasta 2,4 amperios por puerto o 4,8 amperios en total (no es compatible con Qualcomm Quick Charge).

Compatible con iPhone 7 Plus, 7, 6s Plus, 6s, 6 Plus, Galaxy S7, S6, Edge, Plus, iPad Pro, iPad Air, Air 2, iPad mini, LG, Nexus, HTC y otros.

El sistema de seguridad integrado incluye protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobretensión (con certificación CE, FCC y RoHS). Ligero y compacto para un fácil transporte.

Entrada de 12/24 voltios; el led discreto confirma la conexión; cable de carga no incluido; .

Thlevel QC3.0 Toma USB Coche 12V / 24V Cargador Rápido de Coche Dual USB Impermeable con Interruptor y Voltímetro LED Indicador para Coches, Motos, RV, Camiones, Barcos € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Puertos USB QC3.0 duales】 Dos puertos de carga rápida QC3.0 de 18W / 3A y 4 veces más rápido que los cargadores convencionales. Compatible con versiones anteriores de carga rápida 2.0 y 1.0. Adecuado para todos los dispositivos USB populares.

【Interruptor de ON/OFF】 Utilizado para control de energía, puede ahorrar energía y extender la vida útil del producto y los dispositivos. El fusible de 10 A protege sus dispositivos de sobrecarga, sobrecalentamiento, sobretensión, subtensión y cortocircuito, etc.

【Pantalla LED de voltaje】 Puede mostrar el estado del voltaje en tiempo real de la batería del vehículo para evitar los problemas causados por el bajo voltaje. La luz LED también hace que sea rápido y fácil encontrar puertos USB en la oscuridad o de noche.

【Instalación fácil】 Es muy fácil instalar la toma USB: "+" está enchufado en el polo positivo y "-" se coloca en el polo negativo. Es adecuado para el tablero de la mayoría de los vehículos y también se puede conectar a un interruptor de encendido / apagado para ahorrar energía.

【Amplia compatibilidad】 La cubierta del cargador de automóvil puede ser efectivamente impermeable y a prueba de polvo. Adecuado para la mayoría de vehículos de 12-24 V CC como automóviles, barcos, SUV, ATV, RV, camiones, motocicletas, etc.

SUNDAREE Cargador Coche 4 Port,48W 12V~24V Fast Charge Carga Rapida 4 USB Mechero Adaptador for Xiaomi redmi 9 Note 10/Poco X3/Samsung Galaxy A21 A51/iphone 12 11/OnePlus/Huawei/Pad/Tableta € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Carga rápida y de alta eficiencia:】la salida total de cargador de Coche de USB dual 48W, voltaje 12-24V, soporta carga rápida de USB-A 2.4A Carga Rapida , se puede cargar rápidamente para 4 teléfonos inteligentes simultáneamente,adecuados para teléfonos inteligentes Android y iOS.

【Compatibilidad Universal:】4 Port USB Cargador de Coche para Samsung Galaxy S21/S20/S20 Plus/S20 Ultra/S10/s9/A51/A71/M21/M31/M51/Note 20,iPhone 12/11/XS Max/XR/SE 2/8 Plus/7 Plus,Pad Pro Air mini,Huawei P40/P30/P20/P20 Pro/P10,Huawei Mate 10/20/30,Honor 9X,Xiaomi Mi 11/10/9/note 10/Redmi note 9/Redmi note 9S/Redmi note 8/POCO X3,OPPO,OnePlus NORD,Moto G9, Google Pixel 2/3 /3a/XL,Kindle, y más.

【Protección avanzada de seguridad:】producido en la fábrica propia con 10 años de experiencia en adaptadores de cargador de automóvil, alta calidad, alto rendimiento de calidad y precio, aprobado las certificaciones de CE, FCC y RoHS, diseño de circuito inteligente incorporado, puede prevenir el cortocircuito, sobrecalentamiento , sobrecorriente y sobrecarga.

【Diseño exquisito de gama alta:】la pequeña apariencia es conveniente para llevar, el cabezal de encendedor de cigarrillo del cargador de automóvil se adapta perfectamente con el encendedor de cigarrillos del automóvil, y la hebilla puede evitar que el cargador de automóvil salte, la luz azul LED puede facilitar encontrar el cargador de automóvil en la oscuridad, adecuado para cualquier vehículo.

【Obtendrá:】1 x 4 Port Cargador de Coche, 1 x herramienta de desmontar y acortar la correa rápidamente, 1 x manual del usuario, y un servicio de garantía de 18 meses (dentro de la garantía, si el producto está dañado, le solucionaremos por enviar nuevo producto o reembolsar)

YEONPHOM Cargador de Coche USB para iPhone 12 Pro Max/11 Pro MAX/XS Max/XR/X/8/7 Plus/7/6S/6/5/5C/SE,Pad Pro/Air/Mini,2.4A Metal Rapida Doble Puertos USB Adaptador Cargador Coche con 2Pack 1M Cable € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.Compatibilità Universale: adattatore USB caricabatteria auto per iPhone 12 pro max / mini / 12/11/11 Pro / 11 Pro Max / SE / X / XS / XR / XS Max / 8 7 Plus / 7 / 6S / 6/5 / 5C / SE 2020, Pad Pro / Air / Mini.

2.Cargador de Coche para Teléfono Inteligente:Doble Puertos USB Adaptador cargador de automóvil rápido coche cargar dos dispositivos de forma rápida y sencilla simultáneamente a alta velocidad con una potencia de salida total de 2,4 A.El puerto USB Smart IC de 2.4 amperios se carga hasta 2.5 veces más rápido que el Cargador coche habitual.

3.Carga Segura: el diseño de circuito inteligente del adaptador de cargador de coche USB protege contra cortocircuitos, sobrecalentamiento, sobrecorriente y sobrecarga. La carga se detendrá cuando la batería del teléfono de llamada esté llena ;Hecho de materiales para su seguridad.Cargador USB coche certificado por FCC, CE, PSE y RoHS.

4.Cable USB de Carga Cápida con 2Pack 1M Cable:El cargador para coche viene con el cable de carga trenzado de nailon rápido de 1 M que pasó la prueba de vida útil de más de 8000 curvas, por lo que también tiene dos paquetes de cable de teléfono. Asegúrese de una velocidad de carga máxima de hasta 2.4A. Admite carga rápida y transferencia de datos de sincronización, carga más rápido que la mayoría de los cables estándar y funciona mejor para la velocidad.

Lo que obtienes: Cargador de coche de doble puerto de 2.4A, 2Pack 1M Cable de carga trenzado de nailon con manual de instrucciones.Si tiene algo al respecto, contáctenos a través de correos electrónicos.

YOSH Cargador de Coche Doble Puerto con LED, 24W 4.8A Cargador de Coche fácil de Cargar, Cargador de Coche para teléfonos y tabletas, iPhone 12 11 Samsung LG HTC Sony Huawei P40 Xiaomi y más € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carga rápida: El molde de metal abovedado incorporado del cargador de coche posee baja resistividad para aumentar la conducción eléctrica. Con un voltaje de salida de 5V 2.4A por puerto, 20% más rápido que los cargadores de coche convencionales.

Carga eficiente: El cargador de coche carga dos dispositivos simultáneamente a toda velocidad con 2.4A en cada puerto USB. Con una potencia total de 4.8A, funciona para todos los dispositivos con alimentación por USB.

Compatibilidad amplia: El cargador de coche YOSH es compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes. Incluyendo iPhone 11 X 8 7 6s 6 Plus, XiaoMi Mi 9 a3 RedMi Note 8,Samsung S10 S10e S9, HUAWEI P30 P20 Mate 10, HTC, LG, etc.Puede ser utilizado en la mayoría de los vehículos, tales como, todoterreno, camión y muchos más.

Tecnología de avanzada: Chip inteligente proporciona protección contra sobrecarga. El Cargador de coche YOSH detendrá automáticamente la alimentación eléctrica cuando las baterías estén completamente cargadas.

Diseño Inteligente: Con luz LED en cada puerto, puedes conectar dispositivos al cargador de coche incluso en un entorno con poca luz. El diseño pequeño lo hace mucho más fácil de sujetar y desmontar de tu vehículo.

