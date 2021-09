Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Cargador Universal Ordenador Portatil capaces: la mejor revisión sobre Cargador Universal Ordenador Portatil Ordenadores personales Los 30 mejores Cargador Universal Ordenador Portatil capaces: la mejor revisión sobre Cargador Universal Ordenador Portatil 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Sunydeal Computadora portátil Cargador Universal Fuente de alimentación Adaptador Cable ordenador 15V 16V 18.5V 19V 19.5V 20V 24V para Acer ASUS Sony Toshiba HP Dell LG Lenovo IBM Fujitsu Packard Bell € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cargador alimentador ordenador portatil universal 40W-120W para ACER ASUS Sony Toshiba HP Compaq Dell Packard Bell Lenovo IBM Samsung Medion Fujitsu Gateway LG princeton Delta Sharp con 15 Connector, 5V 2A USB Port & 4FT cable adaptador de corriente

Incluye 15 Conectores: Tip A-6.5x4.4mm / Tip D-6.3x3.0mm / Tip F-5.5x2.5mm / Tip G-5.5x3.0mm / Tip X-4.5x3.0m (azul para HP) / Tip X-4.5x3.0mm (negro para DELL) / Tip L-7.9x5.5mm / Tip N-5.5x1.7mm /Tip P-4.8x1.7mm / Tip Q-7.4x5.0mm (para Dell) / Tip R-7.4x5.0mm (para HP) / Tip S-19v 2.37a/3.42a 4.0x1.35mm (para ASUS no pin) /Tip S-4.0x1.7mm (para HP / Toshiba con pin) / Tip W - 19v 2.1a / 2.37a / 3.42a 3.0x1.0mm (para Acer / Samsung / Asus) / Tip Z-11x4.6mm

Voltaje de Salida (Ajustable): 15 V / 16 V / 18,5 V / 19 V / 19,5 V / 20 V / 24 V; Corriente de salida: 0.1 A - 4.74 A; Si necesita 19V, elige 19.5V. Adecuado para todos los adaptadores originales con interfaz azul, diferente tamaño y potencia de 45W 65W 90W 120W. Solo mostramos una parte de los modelos de computadoras portátiles compatibles. (Revise su adaptador original). Puedes ver los modelos de compatibel en la descripción.

¿Cómo elegir un adaptador?: compruebe los datos de rendimiento + el tamaño del conector de la computadora portátil. ¿Todavía no sabes el tamaño del conector? Entonces cuéntanos por correo electrónico la marca y el modelo de tu computadora portátil. El cuerpo y el cable de plástico de alta calidad. tabla actualizada con la rectificación y la tecnología síncrona sin tensión en circuito abierto. más seguro y mas rapido. Está asegurado y certificado CE. FCC. ROHS.

Paquete incluye: 1 x adaptador de corriente universal; 1x cable de alimentación de CA; 15 Conectores para portátil; Garantía: 30 días de garantía de devolución de dinero / 12 meses de garantía del producto / Póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta o inquietud. Estamos aquí para ayudarlo.

NGS BAN - Cargador Universal Manual 90 W para Ordenador Portátil, Cargador con 11 Adaptadores Compatibles con HP, Dell, Asus, Lenovo, Acer € 16.99 in stock 21 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Entrada: AC 110V-240V, 50-60Hz, Corriente de salida: 12V/6A - 15V/5A - 16V/5A - 18.5V/4.9A - 19V/4.74A - 19.5V/4.62A - 20V/4.5A.

Selector manual de potencia (12V-15V-16V-18,5V-19V-19,5V-20V) con sistema de protección para evitar cambios accidentales.

Ideal para viajar, para su uso en casa o en la oficina: tamaño compacto y funcionamiento a 100-240 V, 50/60 Hz, 2 A (Max).

Sistema de protección inteligente para una carga segura y rápida: protección contra sobretensión y sobrecorriente (entrada y salida), contra cortocircuitos (salida), contra sobrecalentamiento y circuito de reducción del ruido de ondulación.

Compatible con las principales marcas del mercado (HP, Asus, Dell, Acer, Lenovo, etc.) gracias a los 11 adaptadores incluidos, para los portátiles que requieran 12-20 voltios y hasta 90 vatios de potencia.

EXTRASTAR 15V 16V 18.5V 19V 19.5V 20V 4.5A 90W Cargador de Adaptador de alimentación Universal para Acer Fujitsu Gateway DELL HP Lenovo Samsung Sony Toshiba Laptop con 10 Conectores € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cargador universal: cargador para computadora portátil de 90 W universal Compatible para la mayoría de las computadoras portátiles. Plug and play, fácil de usar con ajuste automático de voltaje. Puede alimentar sus computadoras portátiles de diferentes marcas con solo un cable de alimentación para computadora portátil.

Amplio voltaje de salida, 15v-20v - Voltaje de entrada: mundial 100-240V, 50 - 60Hz. Voltaje de salida: DC 15V, 16V, 18. 5V, 19V, 19. 5V, 20V, max 90W.

Alta calidad: EXTRASTAR Cargador universal para computadora portátil hecho de materiales duraderos y de alta calidad. Con características de protección contra voltaje incorrecto, cortocircuito, sobrecalentamiento interno

Ampliamente compatible:EXTRASTAR Cargador universal para computadora portátil 90w con carga de alta velocidad, compatibilidad para la mayoría de los ordenadores portátiles y ultrabooks de la marca. Para Acer DELL HP Fujitsu Gateway Lenovo Samsung Sony Toshiba Laptop y así sucesivamente.Puede comproblar la compabilidad en la ficha abajo indicada

Certificación de seguridad: lista RoHs y CE,cumplir con las normas nacionales de seguridad.

SUNYDEAL Cargador para Portátil HP 45W, Adaptador AC/Suministro de Cable de alimentación para HP Stream 11 13 14;Pavilion 11 13 15;Split 13;HP 719309-001 741727-001 HSTNN-CA40; 19.5V 2.31A;4.5mm*3mm € 19.99 in stock 1 new from €19.99

1 used from €17.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rango de Voltaje de Entrada: 100-240V, Salida: 19.5V 2.31A 45W. Adecuado para todos los adaptadores originales con un tamaño de interfaz de 4.5mm * 3.0mm y 19.5V 2.31A 45W de potencia. Por favor, compruebe la corriente y el voltaje del adaptador original en primer lugar, si no está seguro. O contáctenos por correo electrónico para informarle la fuente de alimentación adaptable.Certificado CE, FCC y RoHS, Garantía: 30 días de devolución de dinero, 12 meses de garantía del producto.

Cargador para HP Portátil 45W, Compatible con HP Stream 11 13 14 X2;HP TouchSmart 15-n 15-f Spectre x360 360 x2 13 13t 15 PC; HP 255-G6 455-G3;HP 430210-G1 ProBook 11 EE G1 450-G3 455-G3 612-G1 probook 430 g3 g4 g5 g6 EliteBook Folio 1040 G1 1040 G2 F2R72UT HP Split 13 x2 13-g100 13-m000 13-m100 13-m121sa 13-m200 13-m200ea 13-m200sa 13-m210ea;Pavilion x360 x2 11 11t 13 14 15 M3 m3-u001dx 11-n000na 11-n004na 11-n080na 11-u000 15-bw091na Envy x360 x2 13 15 17 M6 HP Pro x2 450 G4, Adaptador de AC

Adaptador para Portátil HP, compatible con HP Stream 11 11-r010nr 11-r020nr 200-010;Mini Desktop 13-d053 15-n267sa 15-ay012dx 15-ay013dx 15-ba079dx;HP Chromebook 11 G3 G4 Stream 11 Pro;HP Pavilion Envy Split X2 Spectre X360 11 13 15 M1 M3 M6;HP Envy Pavilion TouchSmart Notebook 14 15 17: 14-af110nr 14-af180nr 14-an013nr 15-ac121dx 15-ac151dx 15-af113cl 15-ay011nr 15-ay013dx 15-ay041wm 15-ba079dx 15-f004dx 15-f023wm 15-f039wm 15-r029wm 17-f115dx 17-g101dx 17-g103dx m6-ae151dx m6-p113dx m6-p114d

HP Replacement Part Number:719309-001 719309-003 721092-001 740015-003 741727-001 845611-001 845836-850 PA-1450-56HA TPN-LA03 HSTNN-DA35 ADP-45WD B HSTNN-LA35 740015-002 741727-001 TPN-LA03 845611-001 PA-1450-56HA 845836-850 HSTNN-CA40 719309-003 721092-001 719309-001 740015-001. Fuente de Alimentación para Portátil HP Spectre x360 360 x2 13 13t 15 PC HP Split 13 x2 HP Pavilion x360 x2 11 11t 13 15 M3 HP Envy x360 x2 13 15 17 M6 HP Chromebook 11 G3 G4 HP Pavilion Envy Split X2 Spectre X360

Adecuado para todos los adaptadores originales con un tamaño de interfaz de 4.5 * 3.0 mm y una potencia de 19.5V 2.31A 45W. Solo enumeramos parte de los modelos de portátiles compatibles. (Compruebe su adaptador original). El paquete incluye: 1 x Adaptador para computadora portátil, 1xCable, 1 x manual de usuario. ¿Cómo puede contactarnos? 1, Haga clic en el nombre del vendedor "UKEASYY", luego haga clic en "Hacer preguntas" en el lado derecho de la página. Notebook Cargador HP Envy TouchSmart.

NEUE DAWN Cargador Portátil Universal Ordenador 16V 18.5V 19V 19.5V 20V 65W para Lenovo Ideapad Thinkpad HP XPS ASUS Vivobook DELL Acer Toshiba Computadora Adaptador de Corriente con 15 Conectores € 25.09 in stock 1 new from €25.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨Entrada: CA 100-240V; Capacidad de salida: 18V-20V /3.5A; Potencia: Compatible con 65W 45W 33W, 70W máximo; longitud de cable de alimentación DC: 1.5M, la de cable de AC: 1.2M

✨Computadora portátil Cargador universal está equipada con 15 conectores para su necesidad: 1.1*5.0mm(Punta Rectangular) para Lenovo; 4.0*1.7mm para Lenovo; 4.5*3.0mm con PIN para HP; 7.4*5.0mm con PIN para HP; 4.8*1.7mm para HP; 5.5*2.5mm para ASUS/TOSHIBA/LENOVO; 4.0*1.35mm para ASUS; 5.5*1.7mm para ACER; 3.0*1.0mm para ACER/ASUS; 4.5*3.0 con PIN para DELL; 7.4*5.0 con PIN para DELL; 5.0*3.0 con PIN: Samsung; 6.5*4.5mm para SONY; 6.5*4.4 con PIN para SONY; 7.9*5.4mm con PIN para Lenovo

✨Compatible con HP Stream 11 13 14, Pavilion 11 13 15, Split 13; Lenovo IdeaPad 320 Yoga 510 S145 520S-14IKB PA-1450-55LU 310S 310-14ISK 100-14IBY 100S-14IBR 100E Miix 520; Acer Aspire 5810T 5820T 5920G 5930 5741G E14 E15 E1-410 E1-41065W E1-410G E1-410G65W E1-421 E1-42165W; ASUS F554L F555L F552C F551M X551M X555L X554L F550C X550C R503U X401 K551 K550CA K550LA F751L X451M X551M X555L; Dell Inspiron 11 13 14 15 17 3000 5000 7000 3168 3552 3555 3558 5551 5555 5558 5559 5565 5567 3520 3521 5521

✨NEUE DAWN 65W Cargador Universal portátil dispone de certificado de CE / FCC / RoHS. No solo tiene varios protecciones contra sobrecorriente, sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento, sino también que es fácil de llevar por su ligero en vieje de negocio o en cafetería

✨Lo que puede obtener: 65W Adaptador de corriente universal con 15 clavijas para ordenador PC computadora. Asimismo, ofrecemos un período de reembolso de 30 días, 12 meses de servicio de cambio de productos gratuito y el servicio al cliente amigable. Si tiene algún problema antes o después de realizar el pedido, no dude en contarnos por correo electrónico en todo momento READ Los 30 mejores Samsung Tab A capaces: la mejor revisión sobre Samsung Tab A

L-Link | Cargador de Corriente Universal 40W | Diseño slim € 18.51

€ 16.24 in stock 14 new from €16.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alimentación

Portátil

Universales

BERLS Ordenador Portátiles Adaptador Cargador de Universal, Fuente de alimentación 15V 16V 18.5V 19V 19.5V 20V para HP Acer ASUS Lenovo DELL LG Huawei Toshiba Sony Samsung 15.6" 14" con 16 Interfaz € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Entrada: CA 100-240V; salida: 15V, 16V, 18.5V, 19V, 19.5V, 20V /3.42A; Potencia: Compatible con 45W, 33W, máximo 65W ; longitud total del cable 2.7Metro(9ft)

Computadora portátil Cargador universal está equipada con 16 conectores: [1.1 * 5.0mm] para Lenovo; [4.0 * 1.7mm] para Lenovo; [4.5 * 3.0mm] para HP; [7.4 * 5.0mm] para HP; [4.8 * 1.7mm] para HP; [5.5 * 2.5mm] para ASUS/TOSHIBA/LENOVO; [4.0 * 1.35mm] para ASUS; [5.5 * 1.7mm] para ACER; [3.0 * 1.0mm] para ACER/ASUS; [4.5 * 3.0] para DELL; [7.4 * 5.0] para DELL; [5.0 * 3.0] para Samsung; [6.5 * 4.5mm] para SONY; [6.5 * 4.4] para SONY; [7.9 * 5.4mm] para Lenovo

Cargador portatil Hp 45W 2.31A para Stream 11 13 14; [Pavilion] 11 13 15; [Spectre] X360 360 13 13t; [Touchsmart] 15 250 G3 355 G2; [Split] 13 Pavilion X2; P/N: 719309-001, 719309-003, 721092-001, 741727-001, 740015-001, HSTNN-CA40, ADP-45WD B

Lenovo IdeaPad Cargador portatil 65W 20V 3.25A para 310, 320, 320S, 330, 330S, 510, 510S, 520, 710S, S145, 100, 120S, 110-15ISK, 310-15IKB, 320-15IKB, 330S-15IKB, Flex 4 5 6 14 15, Series Air 12 13 15

Certificado CE, FCC y RoHS, Garantía: 30 días de devolución de dinero, 12 meses de garantía del producto.

Aukru 12V 2A 24W Cargador alimentación Universal con 3 Conexiones de Enchufe para LED Strip,Ordenador portátil, Impresora, escáner, Router, fax, TFT, LCD ect € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Salida: 12V 2000 mA( enchufe de UE )

- Entrada: 100-240V ~ 50/60 HZ 0.3a

- Conector de 5,5mm (exterior) 2,5mm (interior). El polo positivo está en el interior, el polo negativo está en el exterior- Este caragador puede ser utilizado con todos los aparatos que tengan un voltaje de salida de 12V y que necesiten un enchufe de entrada de 5,5mm en su exterior y de 2,1mm en su interior. Por ejemplo laptop, impresora, escáner, router, máquinas de fax, TFT, LCD y muchos dispositivos

- Longitud del cable: 140cm

- El paquete incluye: 1x 12V 2A adaptador de corriente (5.5mm x 2.5mm); 1 x (3.5mm x 1.35mm); 1 x (4.0mm x 1.7mm)

BERLS Cargador Ordenador Portatil Universal de 90W, Adaptador 15V 16V 18.5V 19V 19.5V 20V 24V para HP ASUS Acer Lenovo DELL Sony Toshiba LG Samsung IBM Fujitsu Packard Bell con 16 Conectores € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cargador alimentador portatil 20V=4.5A=90W, 20V=3.25A=65W, 20V=2.25A=45W, 19.5V=4.62A=90W, 19.5V=3.33=65W, 19.5V=3.34=65W, 19.5V=2.31A=45W, 19V=4.74A=90W, 19V=3.42A=65W, 19V=3.16A=65W, 19V=2.37A=45W, 19V=2.7A=50W, 19V=2.1A=40W, 18.5V=3.5A=60W, 18.5V=4.9A=90W, 18.5V= 4.74A=90W, 15V=4A=60W,15V=5A=75W, acepta voltaje de 15V-20V, modelos por debajo de 90W de potencia, autoadaptación y corriente de salida, sin necesidad de ajustar

Los tamaños de los puertos de CC son 6.3*3.0mm, 4.8*1.7mm, 5.5*2.5mm, 5.0*3.0mm, 6.5*4.4mm, 7.4*5.0mm, 11.0*5.0mm, 7.6*5.4mm, 7.4*5.0mm-2, 4.0*1.7mm, 3.0*1.1mm, 4.0*1.35mm, 5.5*1.7mm, 4.5*3.0mm, 4.5*3.0mm-2, 4.8*1.7mm, compatible con TOSHIBA, HP, ASUS, Lenovo, Samsung, Sony, Dell, Acer, modelo específico, explore los detalles o presione / ctrl / + / f / para encontrar

La longitud total del cable de este producto es de 2,7 metros (9 pies), equipado con anillo magnético antiinterferencias, chip de corriente adaptable incorporado para evitar sobrecargas y cortocircuitos, con certificación CE.

Consejos ⚠️ La calefacción es un fenómeno normal. Después de todo, es un producto de alta potencia. No hay necesidad de preocuparse. Este producto es caro. Confirme su modelo antes de comprar para evitar pérdidas personales. Las caídas pueden dañar el producto. Por favor, cuide eso. ⚠️

Garantía: 30 días de devolución de dinero, 12 meses de garantía del producto, si tienes algún problema, contacta con el equipo de atención al cliente de BERLS para solucionarlo. son profesionale

19.5V 2.31A 45W Adaptador AC/Suministro de Cable de alimentación para HP Stream 11 13 14; HP Pavilion X2 11 13 15; P/N: 719309-001 719309-003 721092-001 741727-001 740015-001 HSTNN-CA40 ADP-45WD B € 16.99 in stock 1 new from €16.99

1 used from €16.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Voltaje de entrada: 100-240v ~ 1.3A / 50-60Hz | Salida: 19.5V - 2.31A | Potencia de Potencia: 45W | ¡Cable de alimentación incluido!

Diámetro interno - 3.0 mm Diámetro exterior - 4.5 mm.

Reemplazo para Hp-Stream 11 13 14; Hp-Spectre X360 360 13 13t; Elitebook Folio 1040 G1; Split 13 Pavilion X2; Touchsmart 15 250 G3 355 G2;

Características Reemplazo 100% de la marca Nuevo adaptador, con garantía de 1 año

Paquete: 1 adaptador Ac y 1 cable de corriente alterna Ac.

Sunydeal - Cargador Adaptador 65W para Ordenador Portátil ACER, 19V 3.42A, 5.5x1.7mm , Compatible con Acer Aspire/Travelmate/Extensa € 17.59 in stock 1 new from €17.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sunydeal - Fuente de alimentación para portátil (19 V, 3,42 A, 65 W) También compatible con 19 V 2,37 A 45 W y 19 V, 2,1 A 40 W. Cable de alimentación: 5,5 x 1,7 mm. Con enchufe europeo. * Por favor, confirma que el tamaño del enchufe es correcto.

Seguridad y diseño portátil: cable de carga para portátil hecho de materiales de la más alta calidad con funciones de protección para portátil contra tensión incorrecta, cortocircuito y sobrecalentamiento interno. Sus dimensiones compactas garantizan la máxima movilidad, ya sea en casa, en la oficina o en viajes.

Cargador de repuesto para Acer Aspire 1 3 5 5Pro A113 A114 A311 A314 A315 A317 A514 A515 A517; Acer Aspire E1, E-14, E-15; E3, E-11; E5, E-14, E-15; E-17 Series: ES1, ES-11, ES-13, ES-14, ES-15, ES-17.

Compatible con Acer Aspire V5, V-11 V-14 V-15; V7, V-14 V-15; Acer Aspire Nitro 5 Series; Acer Aspire F5 M3 M5 R3 R7 S3, F-15 R-14 R-15 S-13 S-19; Acer Aspire One. Número de pieza #. ADP-65 JH DB, ADP-65VH D, ADP-65VH F, PA-1650-02, PA-1650-22, PA-1650-69, PA-1650-86, SADP-65KB, NP.ADT0A.078, APS546, NP.ADT0A.006, ADP-30JH B P-30JH, ADP-30TH, ADP-40TH A, ADP-40TH A, A13-040N3A, PA-1300-04, PA-1400-26.

Cargador de portátil para Acer Aspire / Extensa / Travelmate 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000; Acer Aspire Travelmate B; Acer Aspire Travelmate P; Acer Aspire Travelmate X Series.

VUOHOEG 19,5V 2,31A 45W Adaptador de Cargador para Portátil HP Stream 11 13 14; HP Pavilion 11 13 15; 741727-001 719309-001 719309-003 721092-001 740015-001 HSTNN-CA40 Punta Azul de 4,5 x 3,0 mm € 16.12 in stock 1 new from €16.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Especificación】Entrada: 100-240V 50 / 60Hz; Salida: 19,5 V 2,31 A 45W; Tamaño del conector: punta azul de 4.5 mm * 3.0 mm; Solo enumeramos algunos de los modelos de portátiles compatibles(Verifique claramente antes de comprar); El paquete incluye: 1 x Adaptador para computadora portátil, 1xCable, 1 x manual de usuario.

【Compatible con】HP Stream 11 13 14 X2;HP TouchSmart 15-n 15-f Spectre x360 360 x2 13 13t 15 PC; HP 255-G6 455-G3;HP 430210-G1 ProBook 11 EE G1 450-G3 455-G3 612-G1 probook 430 g3 g4 g5 g6 EliteBook Folio 1040 G1 1040 G2 F2R72UT HP Split 13 x2 13-g100 13-m000 13-m100 13-m121sa 13-m200 13-m200ea 13-m200sa 13-m210ea;Pavilion x360 x2 11 11t 13 14 15 M3 m3-u001dx 11-n000na 11-n004na 11-n080na 11-u000 15-bw091na Envy x360 x2 13 15 17 M6 HP Pro x2 450 G4

【compatible con】HP Stream 11 11-r010nr 11-r020nr 200-010;Mini Desktop 13-d053 15-n267sa 15-ay012dx 15-ay013dx 15-ba079dx;HP Chromebook 11 G3 G4 Stream 11 Pro;HP Pavilion Envy Split X2 Spectre X360 11 13 15 M1 M3 M6;HP Envy Pavilion TouchSmart Notebook 14 15 17: 14-af110nr 14-af180nr 14-an013nr 15-ac121dx 15-ac151dx 15-af113cl 15-ay011nr 15-ay013dx 15-ay041wm 15-ba079dx 15-f004dx 15-f023wm 15-f039wm 15-r029wm 17-f115dx 17-g101dx 17-g103dx m6-ae151dx m6-p113dx m6-p114d

【Replacement Part Number】719309-001 719309-003 721092-001 740015-003 741727-001 845611-001 845836-850 PA-1450-56HA TPN-LA03 HSTNN-DA35 ADP-45WD B HSTNN-LA35 740015-002 741727-001 TPN-LA03 845611-001 PA-1450-56HA 845836-850 HSTNN-CA40 719309-003 721092-001 719309-001 740015-001. Fuente de Alimentación para Portátil HP Spectre x360 360 x2 13 13t 15 PC HP Split 13 x2 HP Pavilion x360 x2 11 11t 13 15 M3 HP Envy x360 x2 13 15 17 M6 HP Chromebook 11 G3 G4 HP Pavilion Envy Split X2 Spectre X360

【Seguridad y servicio】La tecnología de chip IC integrado del cargador HP 45W tiene una variedad de funciones inteligentes que pueden prevenir sobrecorriente IC, voltaje de error IV, cortocircuito SC y sobrecalentamiento interno IO. Certificación CE / FCC. Contamos con servicio postventa integral, garantía de devolución de dinero de 30 días / garantía sin preocupaciones de 12 meses y servicio al cliente amigable las 24 horas.

SiKER Cargador de Adaptador de Corriente USB Tipo C 65W / 61W para Apple MacBook/Pro, Lenovo, ASUS, Acer, DELL, Xiaomi Air, Huawei Matebook, HP Spectre, Thinkpad y Cualquier Otra € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestra carga Tipo-c de 65w con identificación de PD, su tecnología de PD detecta y entrega automáticamente 20.3V 3A o 14.5V 2A o 9V 3A o 5.2V 2.4A que permite cargar casi todos los dispositivos USB-C

Nuestro adaptador de carga tipo C tiene tecnología exclusiva para resistir el cargador de cortocircuitos, sobrecorrientes, sobretensiones, sobrecalentamientos y sobrecargas.

Equipado con tecnología avanzada de PD, ampliamente utilizado para computadoras portátiles compatibles con Tipo C, no solo puede usarse para computadoras portátiles Macbook tipo c, sino que también puede ser compatible para computadoras portátiles HP, DELL, ASUS ... Tipo C, y también puede ser utilizado para teléfonos móviles y tabletas con puerto tipo c

Paquete: 1 adaptador Ac y 1 cable de corriente alterna Ac.

Características Reemplazo 100% de la marca Nuevo adaptador, con garantía de 1 año

45W 40W cargador portatil acer 5.5x1.7mm Adaptador para Acer Aspire 1 3 5 6 A311 A615 E15 E17 ES15 ES17 ES1 E1 E5 F15 F5 M3 V14 V15 V17 V3 V5 V7 E1-571 5732z TravelMate B113, PA-1650-86 Packard Bell € 17.39 in stock 1 new from €17.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SUNYDEAL adaptador PC portátil para Acer Aspire E1 ES1 E14 E15 ES15 ES17 serie E1-410 E1-422 E1-422G E1-430 E1-430P E1-432 E1-432P E1-470 E1-470P E1-472 E1-472P E1-510 E1-510P E1-521 E1-522 E1-530 E1-532 E1-532G E1-532P E1-532PG E1-570 E1-572 E1-572P, ES1-111 ES1-111M ES1-131 ES1-132 ES1-311 ES1-331 ES1-332 ES1-411 ES1-420 ES1-421 ES1-422 ES1-431 ES1-432 ES1-433 ES1-511 ES1-512 ES1-520 ES1-521 ES1-522 ES1-523 ES1-524 ES1-531 ES1-533 ES1-571 ES1-572 ES1-711 ES1-711G ES1-731 ES1-732 cargador.

Laptop cargador para Acer Aspire E5 E14 E15 E17 serie E5-411 E5-411G E5-421 E5-421G E5-422 E5-432 E5-471 E5-471G E5-471P E5-471PG E5-473 E5-473T E5-474 E5-475 E5-476 E5-511 E5-511P E5-521 E5-522 E5-523 E5-531 E5-531P E5-532 E5-532T E5-553 E5-571 E5-571P E5-573 E5-573T E5-574 E5-574T E5-575 E5-575T E5-576 E5-711 E5-721 E5-722 E5-731 E5-752 E5-771 E5-772 E5-773 y TravelMate P249-G2 P249-M P259-G2 P259-M P449-G2 P449-M adaptador PC portátil.

Cargador Portatil para Acer Aspire 1 3 5 5Pro A111 A114 A311 A314 A315 A317 A514 A515 A517 A615 serie A111-31 A111-32, A114-31 A114-32, A311-31, A314-31 A314-32, A315-21 A315-21G A315-31 A315-32 A315-33 A315-51 A315-51G A315-52 A315-53 A315-53G, A317-51, A514-51 A514-51K, A515-41G A515-51 A515-51G A515-52 A515-52G A515-52K A515-53K A517-51G A517-51P A517-51GP, A615-51 A615-51G y Acer NP515-51 SP515-51N SP515-51GN C20-720 C22-760 C22-860 C22-865 C24-760, PA-1650-86. Alimentador para Acer Aspire

Alimentador para Acer Aspire F5 R3 V3 V5, F15 R14 V11 V14 V15 serie F5-521 R3-131T V3-111P V5-121P V5-561 y Acer Aspire One 521 522 531F 531H 532H 533 721 753 756 A110 A150 D150 D257 D260 E100 Happy N550 P531 ZE6 ZG5. Compatible con portátiles Gateway NO50T NO50TG NV52L NV55S UC73P UC78P eMachines D640G D730G D730ZG G730G G730GZ Z1711 Packard Bell Easynote (KAYF0) LJ75 LM81 LM82 LM83 LS11SB LS13SB LS44SB LV11HC LV44HC P5WS0 ST85 TE11HC TS11HR TS44HR TS11SB TS13SB TS44SB TS45SB TV11CM TV11HC

Salida: 19V 2.37A 45W (compatible con original 19V 2.1A 40W y 19V 1.58A 30W) con conector Ø 5.5 x 1.7 mm. Cable alimentador de la UE incluído. Pasados los certificados CE, ROHS, FCC. 2 años de garantía completa de SUNYDEAL. Protección del circuito de sobrecarga y descarga, protección contra cortocircuitos con función de recuperación automática, protección contra sobretensiones con función de apagado y cierre, protección contra sobrecorriente con función de recuperación automática.

65W Cargador Adaptador Portátil para Lenovo Ideapad 330S 330 320 310 330-15 320-15 310-15 330-14 330-15IKB 320-15IKB 510 520 710 510-14 520-14 710-14 510-14IKB 520-14IKB, Fuente de Alimentación Lenovo € 22.22 in stock 1 new from €22.22

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ 【Especificaciones】 Entrada: 100-240V 50-60Hz 1.5A; Salida: 20 V 3,25 A; Vatios: 65 W; Tamaño de la interfaz: 4,0 mm x 1,7 mm; Longitud del cable: 2 m (antes de comprar el cargador ordenador lenovo, compare cuidadosamente la información anterior para garantizar la compatibilidad. Si no está seguro o no puede encontrar su modelo, no dude en contactarnos).

✅ 【Compatible con】 Cargador portátil Lenovo Ideapad 310 320 330 320S 330S 310-14 310-15 320-14 320-15 320-17 330-14 330-15 330-17 320S-14 320S-15 330S-14 330S-15 310-14IKB 310-15IKB 320-14IKB 320-15IKB 320-17IKB 330-14IKB 330-15IKB 310-15ISK 320-14ISK 320-15AST 320S-14IKB 320S-15IKB 330S-14IKB 330S-15IKB 330S-14AST 330S-15AST; 100 110 120 130 110S 110-15 130-15 120S-15 100-15IBD; ADLX65CLGE2A ADLX65CCGU2A PA-1450-55LU ADP-45DW C GX20L29355 80MH000XUS 80MJ00AEUS, Adaptador Ordenador Lenovo

✅ 【Compatible con】 Cargador Lenovo Yoga 510 520 530 700 710 510S 520S 530S 710S 510-14 510-15 520-14 520-15 710-11 710-14 710-15 510S-12 510S-13 510S-14 520S-14 530S-14 530S-15 710S-13 510-14ISK 510-15ISK 700-14ISK 710-11ISK 710-14ISK 710-15ISK 510-15IKB 520-15IKB 710-11IKB 710-14IKB 710-15IKB 510S-12ISK 510S-13ISK 510S-14ISK 710S-13ISK 510S-13IKB 510S-14IKB 520S-14IKB 530S-14IKB 530S-15IKB 720-12IKB 710S-13IKB; Lenovo Flex 5 B50-10 B50-50; S130 S145; N42; ADL45WCG, Adaptador Notebook Lenovo

✅ 【Ventaja】 Este ac adaptador Lenovo es muy liviano, por lo que puede llevarlo con usted cuando esté en un viaje de negocios o de placer. Después de muchas pruebas de rendimiento, las materias primas utilizadas por el cargador portátil Lenovo pueden prevenir eficazmente los cortocircuitos o el sobrecalentamiento de la fuente de alimentación. Este adaptador de corriente Lenovo Yoga también ha pasado la certificación de seguridad CE / FCC / RoHS, puede usarla con confianza.

✅ 【Servicio posventa】 Este adaptador cargador portátil Lenovo disfruta de 30 días de devolución y reemplazo gratuitos y 12 meses de garantía gratuita. Si tiene alguna pregunta sobre nuestra alimentacion ordenador lenovo, puede comunicarse con nuestro equipo profesional de servicio al cliente. Le atenderemos de todo corazón.

Sveon SAC145 - Cargador Universal para portátiles (45 W, Ajuste automático de Voltaje, 10 Conectores Independientes) € 19.99

€ 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye 10 conectores de regulación automática compatibles con la mayor parte de portátiles del mercado

Compatible con portátiles de hasta 40W

Voltaje/Amperaje de salida: 12V/15V/16V/18.5V/19V/19.5V/20V

Fácil de usar

【4.0 * 1.7 mm】 65W 20V 3.25A Adaptador de Cargador para Lenovo IdeaPad 100S 110 120 120S 130 310 320 330 510S 510 530S S145 S340 B50-10 B50-50 Yoga 510 310 710 Flex 4 5 6 Series Air 12 13 15 € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Entrada: 100-240V, 1.5A, 50/60Hz; Salida: 20V, 3.25A, 65W; Longitud del cable: 4.92 pies; Tamaño del enchufe: 4.0 * 1.7 mm. Verifique el modelo de su máquina y el tamaño original de la interfaz de carga antes de comprar. (Nota: No es compatible con Lenovo Ideapad 100S-11IBY, MIIX 310-10, MIIX 320, MIIX 300, MIIX 310 de 5V 4A.)

Modelos compatibles : Cargador portatil 20V 3.25A 65W para Lenovo IdeaPad 100-14 100S-14100-15 710S-13 MIIX5 Plus (510-12) MIIX 520-12 D330-10 IdeaPad 110 110S 120 120S 130 130S 310 310S 320 320S 330 330S S130 S145 S340 L340-11 14 15 YOGA 510-14ISK 510-15ISK 510S-14310-14 310S 710-13 710-11 Lenovo Flex 4 5 6 Flex 4-1470 4-1435 4-1480 4-1570 4-1580 4-1130 Flex 5-1470 5-1570 1480 Flex 6-11IGM 6-14IKB 6-14ARR / B50-10 B50-50 Lenovo Air 12 13 15.

Apto para Lenovo Ideapad 3 3-14 3-15 3-17 5-14 5-15 S145 S340 S530 S540 S740 3-15IGL05 3-17IIL05 15ADA05 3-17ADA05 3-14ARE05 3-15ARE05 3-17ARE05 3-14IIL05 3-15IIL05 3-14IML05 3-15IML05 3-17IML05 3-14ALC6 3-15ALC6 3-17ALC6 3-14ITL05 3-15ITL05 3-14ITL6 S145-14IGM S145-14IIL S145-15IIL S145-15AST S145-14API S145-14IKB S145-15API S145- 15IKB S340-14API S340-14IWL S340-14IML S340-14IIL S340-15IIL S340-13IML S340-13IML S340-15IML S340-15IWL S340-15IWL S530-13IML S540-15IML S540-14IML S740-14IIL

Certificado de seguridad: CE, UL, FCC, RoHS, fabricado con materiales de la más alta calidad, chip IC inteligente incorporado, proporciona protección contra sobrecargas / protección contra sobrecalentamiento / protección contra cortocircuitos.El material del producto puede ser garantizado. Incluso si el cable se ha doblado y doblado de forma no convencional muchas veces, se puede garantizar que el extremo y la interfaz no se aflojarán y que se cargará normalmente.

Prometemos: A partir de la fecha de compra, proporcionamos devoluciones incondicionales durante un mes y hay una garantía del producto de un año. Durante el período de garantía, si hay algún problema con el producto, no lo desmonte sin autorización. Contáctanos por correo electrónico. Una vez que recibamos la carta, resolveremos el problema de inmediato. READ Los 30 mejores Intel Core I3 capaces: la mejor revisión sobre Intel Core I3

Trohestar Universal Conector de fuente 3V 4.5V 5V 6V 7.5V 9V 12V 34W CA/CC 2000mA con 8 puntas de adaptador seleccionables y enchufe Micro USB, electrónica y dispositivos USB – 2000 mA MAX € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Adaptador de corriente universal de 34 W] Entrada de CA: 100-240 V ~ 0,8 A Máx. 50 / 60Hz 0.8A, salida DC máxima: 3V / 4.5V / 5V / 6V / 7.5V / 9V / 12V-2.0A, tamaño máximo de enchufe CC: 5.5x2.5mm, 5.5 x2.1mm, 4.0x1.7mm 3,5x1,35 mm, 2,35x0,75 mm y 1 interfaz Micro USB.

[Amplia aplicación] Adecuado para más del 95% de los electrodomésticos de CA / CC, como dispositivos electrónicos domésticos de 3 V a 12 V, tabletas, juguetes electrónicos, monitores, barras de luz LED, sistemas de cámaras de seguridad, receptores inalámbricos, televisores, pantallas LCD, cámaras Espere.

[Diseño de puerto USB] El nuevo diseño facilita la conexión, utilizando un nuevo cable de 57 pulgadas de largo, agregando un anillo magnético y un conector de terminal LED. Además, hemos agregado especialmente un puerto USB, puede cargar más convenientemente energía móvil, teléfonos inteligentes, cámaras y tabletas.

[Varias opciones de voltaje] Si tiene muchos productos electrónicos, el adaptador trohestar es su mejor opción. Puede elegir libremente un adaptador de corriente multivoltaje. Regale un pequeño accesorio, puede cambiar libremente entre múltiples voltajes para adaptarse a diferentes situaciones.

[100% de satisfacción y garantía de seguridad] Nuestros enchufes han pasado las certificaciones CE CE, FCC y RoHS de la UE. El diseño inteligente del material de disipación de calor IC puede prevenir completamente sobrevoltaje, sobretensión, cortocircuito y sobrecalentamiento. Puede usarlo con confianza. Además, ofrecemos una garantía de 3 años y soporte técnico de por vida.

SUNYDEAL 65W Adaptador Cargador Universal Portatil para HP Acer ASUS Vivobook Toshiba Sony Lenovo Fujitsu NEC Compaq DELL Delta MSI LG Medion Packard Bell con 14Tip 18.5V 19V 19.5V 20V Alimentación € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Entrada: CA 100-240V; Rango de salida: 18V-20V /3.5A; Potencia: Compatible con 65W 45W 33W, Max70W; Este dispositivo está certificado por la seguridad CE / FCC / RoHS. Tiene varios dispositivos de protección incorporados que protegen contra sobrecorriente, sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento. La tecnología avanzada garantiza la seguridad de la fuente de alimentación y de la computadora portátil conectada a ella. Menos peso, muy ligero de transportar, fácil de usar

Cargador Universal Portatil Compatible con Asus Vivo libro ZenBook Taichi 21 Taichi 31 Transformador libro animado TP300 TP300L R556 R556L R556LA X751 X751L X751LX X751S X751N F555 F555L F555LA F555UA F551C F551 X551 X551M X551MA X551C UX305 UX330 UX330UA UX410 UX430 UX461 X453 X510 X541 / Acer Aspire S5 S7 V3-371 Swift 1 3 5 Spin 1 3 5 Aspire One E1 E3 E5 E13 E15 E17 Chromebook 11 13 14 15, TravelMate, Swift, Aspire One Acer SWIFT 1 3 3 Pro 5 5 Pro serie SF113-31 SF114 Acer Chromebook 11 C730

Otros modelos compatibles: Hp Pavilion DM1, EliteBook 725, HP Compaq, HP ENVY 4 y 6 Series, Chromebook 11 G3 G4 G5 EE, EliteBook 830 G5, Envy X360, Pavilion X360 M3 M1 M6, ProBook 440 G3 G4 G5, Specter X360, Stream13-c020nr, ZBook G4, HP 15-r132wm / Dell Chromebook 13, Inspiron, XPS, Latitude 13, Vostro Dell Inspiron 11 14 13 15 17 3000 5000 serie 7000 Latitude E6400 E6410 E6500 Vostro Cargador de Adaptador de alimentación Universal

Adaptador Universal Portatil, Se adapta a Lenovo IdeaPad 320 320s 15ikb 100-15ibd 330-17ikb 520s 310 310s 510s 520 710s 720s 100 100s 14.1 "Chromebook Winbook N21 N22 N23 N24, Flex 4 1130 G40 G50 G70 IdeaPad 320 ThinkPad E560 E570 T440 T450 IdeaPad Flex X1 Carbon Helix. Sony Sony VAIO PCG-505 PCG-C1 Series. Verifique las dimensiones y el voltaje de la punta de su computadora portátil antes de realizar el pedido. Utilice el manual del usuario y elija el tipo correcto para su computadora portátil

Contenu de la livraison: 1x alimentation SUNYDEAL super petite 65W; 1x câble AC (spécification européenne), câble de charge 1x280cm, veuillez nous contacter si vous avez des questions. Comment pouvez-vous nous contacter? 1, Cliquez sur le nom du vendeur "UKEASYY", puis cliquez sur sur "Poser des questions" sur le côté droit de la page 2. Connectez-vous à votre compte Amazon> sélectionnez "vos commandes"> trouvez le numéro de commande> cliquez sur "contacter le vendeur"

FSKE 65W 19V 3,42A Cargador para Portatil Acer Aspire 1 3 5 A515 5735Z 5732Z 5742 5749 7741G V3-571G E5-573 E1-571 ES1-571 E1 ES1 V3 E5 E15 etc, Notebook AC Adaptador EUR Power Supply, 5,5 * 1,7mm € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rango de voltios de entrada: 100-240V, Salida: 19V 3.42A 65W (45W Compatible). Adecuado para todos los adaptadores originales con un tamaño de interfaz de 5,5 mm * 1,7 mm y 19V de potencia 3.42A 65W. Verifique la corriente y el voltaje del adaptador original en primer lugar, si no está seguro.

Compatible para computadora portátil ACER Aspire one, 1400 1410 1500 1551 1640 1650 1680 1690 1830 2000 2020 2420 2920 3030 3100 3200 3500 3510 3610 3620 3630 3650 3660 3670 3680 3810 3820 4220 4310 4520 4551 4730 4710 4720 4810 4920 5000 5030 5750g E1 E3 E5 E17 ES1 V3 V5 V7 F5 R11 5310 5742 5338 5536 5738 5315 5630 5735 5920G 5750 5250 5253 5560 7560 5517G e15 e1-570 5733z e1-571 5742g 5738g 5735z e1-522 e1-572g 5732z 5738z 5750g 5635z 5738zg SADP-65KB series etc

Certificado CE y FCC adquirido, Garantía: 30 días de devolución de dinero, 12 meses de garantía del producto

Protección del circuito de sobrecarga y descarga, protección contra cortocircuitos con función de recuperación automática, protección contra sobretensiones con función de apagado y cierre, protección contra sobrecorriente con función de recuperación automática

La PCB y la cubierta están fabricadas en materiales ignífugos, baja ondulación y ruido, materias primas de alta calidad, 100% compatibles con el original.

NEUE DAWN 65W Cargador Adaptador Portátil para ASUS F554L F555L F552C F551M F550C F751L X401 X451M X550C X551M X552C X554L X555L K551 K550CA K550LA R503U 19V 3,42A para ASUS Ordenador AC Adapter € 19.89 in stock 1 new from €19.89

2 used from €16.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨Especificaciones: Entrada: AC 100 – 240V Salida: 19 V, 3,42 A, 65 W; Tamaño del conector: 5,5 mm * 2,5 mm. Han aprobado los exámenes requeridos y tienen la Marca FCC / RoHS / CE. Asus cargador es tan ligero que se lleva y se usa fácilmente. La eficiencia, seguridad y confiabilidad son mejores que nunca

✨Compatibilidad para Asus X401A X401U X405U X405 X431F X441 X441U X441UV X441UA X441S X441SC X441SA X450 X450L X450LA X450LAV X453 X453MA X453M X453SA X453S X455 X455LA X455L X456UV X456U X456 X501 X501A X501U X502CA X502 X502C X510 X510U X540 X540S X540L X540SA X540LA X540NA X540N X540U X541 X541UA X541U X541S X541SA X542U X542 X543M X550 X550CA X550E X550L X550LA X550M X551C X551CA X551MA X551 X552 X552E X552L X552LA X552CL para Asus Adaptador

✨Compatible con Asus Vivobook Flip X553 X553M X553MA X553S X553SA X555 X555CA X555D X555DA X555LA X555U X556 X556U X751 X751M X751MA X751L X751S X751SA X751NA X751N X200 X200C X200CA X200M X200MA X202 X202E X54C X55L F302 F402BA F402B F402 F502 F502C F502LA F509J F540S F540L F510UA F510U F510 F551C F551CA F551 F553 F553M F553MA F540Y F554LA F554 F555 F555L F555LA F555UA F555U F555Y F556 F556U F556UA para Asus cargador portátil

✨Compatible con Asus S300 S300C S300CA S301 S301L S301LA S400 S400C S400CA S406U S500 S500C S500CA S510 S510U S510UA S550 S550C S550CA S550CM S551S T300 T300LA TP201SA TP201 TP201S TP203 TP203N TP203NA TP300 TP300LA TP301 TP401 TP401C TP401CA TP401N TP401NA TP410UA TP410U TP410 TP500L TP500 TP501UA TP501U TP501 TP550LA TP550 TP550L C200 C200M C200MA C202 C202S C202SA C300 C300M C300MA C300S C301SA C301S C301 para cargador asus zenbook

✨Lo que puede obtener: 65W Asus adaptador de corriente y un cable adicional con un tamaño de 4.0 * 1.35 mm. Asimismo, ofrecemos un período de reembolso de 30 días, 12 meses de servicio de cambio de productos gratuito y el servicio al cliente amigable. Si tiene algún problema antes o después de realizar el pedido, no dude en contarnos por correo electrónico o Q&A

SUNYDEAL 90W Cargador para Portátil Asus Toshiba Lenovo Packard Bell, 19V 4,74A Adaptador 5.5*2.5mm Compatible con toshiba Satellite A, C, L Series, ASUS X, V, P, Z Series Fuente de Alimentación cable € 17.29 in stock 1 new from €17.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gama de Volt de la entrada: 100-240V / salida: 19V 4.74A 90W / Connector: Φ5.5 * Φ2.5mm. La longitud total del cable se extiende a los 2.8M (fácil llevar)!

Adecuado para todos los adaptadores originales con un tamaño de interfaz de 5,5 mm * 2,5 mm y una potencia 19V 4.74A 90W. También es compatible con 19V 3.42A 65W / 19V 3.95A 75W. Solo mostramos una parte de los modelos de computadora portátil compatibles. (por favor amablemente revise su adaptador original)

Compatible con Toshiba Satellite A80 A85 A105 A200 A300 A350 A660 C670 L100 L300 L350 L350D L450 L500 L505 L550 L555 L650 L650 L670 M50 M70 P200 R50 R850 U300 P300 U400 S300 C40 C50 C660 C655 C670 C670D C675 C675D C840 C850 C850d C855 C855d C870 C870d C875 C875d P200D P740 P740D P745 P745D Pro A210 A300 A300D L40 P300 Asus A1 A3 A40 A41 A42 A43 A45 A450 A46 A5 A52 A53 A54 A55 A550 A56 A6 A73 A74 A8 A84 A85 A9 A72 A83 F3 F50 F55 F75 F6 F8 F80 F81 F83 F88 F9 G1 K40 k401 K41 K42 K43 K45 K450 K46

Asus X554L K50 K52 K53 K55 K60 K56 K72 K73 K75 K84 K95 K51 K70 N10 N43 N46 N53 N55 N56 N61 N71 N73 N75 N76 N81 N808 N82 X201 X32 X401 X402 X42 X43 X44 X45 X450 X452 x50 X501 X502 X52 X53 X54 x55 X550 X552 x70 X73 X75 X83 x80 X81 X82 X84 X85 X88 X35 X59 X5 X61SL X66 X71 U20 U24 U3 U30 U31 U32 U33 U35 U36 U38 U41 U42 U43 U44 U45 U46 U50 U52 U53 U56 U57 U80 U81 UL20 UL30 UL50 UL80 UX30 UX50 VX W90 L1 L1000 L7 L8 R409 S300 S400 S5200 S56 V450 V6 V85 W1 W3 W418 W5 W7 Y481 Y581 Z54 Z99 B43 B53 P43 P53

Garantía: 30 días de garantía de devolución de dinero / 12 meses de garantía del producto / Por favor, póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta o preocupación - estamos aquí para ayudar

65W Adaptador Cargador PC Portátil para Lenovo Ideapad 310 320 330 310S 320S 330S 310-15IKB 320-15IKB 330-15IKB 100 110-14 120 130 110S 120S 130S PA-1450-55LU ADL45WCG, Fuente de Alimentación Lenovo € 19.55 in stock 1 new from €19.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Especificaciones】Entrada: 100-240V 50-60Hz 1.5A; Salida: 20 V 3,25 A; Vatios: 65 W; Tamaño de la interfaz: 4,0 mm x 1,7 mm; Longitud del cable: 2 m (antes de comprar el cargador ordenador lenovo, compare cuidadosamente la información anterior para garantizar la compatibilidad. Si no está seguro o no puede encontrar su modelo, no dude en contactarnos).

✅【Compatible con】Cargador PC Portátil Lenovo Ideapad 310 310-14 310-15 310-14IKB 310-15IKB 310-15ISK; 320 320-14 320-15 320-17 320-14IKB 320-14ISK 320-15AST 320-15IKB 320-17IKB 320S 320S-14 320S-15 320S-14IKB 320S-15IKB; 330 330-14 330-15 330-17 330-14IKB 330-15AST 330-15IKB 330S 330S-14 330S-15 330S-14AST 330S-14IKB 330S-15AST 330S-15IKB; ADLX65CCGE2A ADLX65CDGU2A ADLX65CLGU2A ADL45WCG ADL45WCC ADP-45DW C PA-1450-55LU PA-1450-55LL PA-1650-20LL GX20K02934 80MJ00AEUS; Adaptador Notebook Lenovo

✅【Compatible con】Cargador Ordenador Lenovo Ideapad 100 100-14 100-15 100-15IBD 100S 100S-14 100S-14IBR; 110 110-14 110-15 110-17 110-14ISK 110-15ISK 110-17IKB 110S 110S-11 110S-11IBR; 120 120S 120S-11 120S-14 120S-15 120S-11IAP 120S-14IAP 120S-15IAP; 130 130S 130-14 130-15 130-14IKB 130-15AST; 510 510-14 510-15 510-15IKB 510S 510S-14; 520 520-15 520S 520S-14 520S-14IKB; 530 530S 530S-14 530S-15 530S-14IKB; S130 S145 S340 S540; Flex 4 5 6; Yoga 700 710 710S 710-14 710-15; AC Adaptador Lenovo

✅ 【Ventaja】Este ac adaptador Lenovo Ideapad es muy liviano, por lo que puede llevarlo con usted cuando esté en un viaje de negocios o de placer. Después de muchas pruebas de rendimiento, las materias primas utilizadas por el cargador portátil Lenovo pueden prevenir eficazmente los cortocircuitos o el sobrecalentamiento de la fuente de alimentación. Este adaptador de corriente Lenovo también ha pasado la certificación de seguridad CE / FCC / RoHS, puede usarla con confianza.

✅ 【Servicio posventa】Este adaptador cargador portátil Lenovo disfruta de 30 días de devolución y reemplazo gratuitos y 12 meses de garantía gratuita. Si tiene alguna pregunta sobre nuestra alimentacion ordenador lenovo, puede comunicarse con nuestro equipo profesional de servicio al cliente. Le atenderemos de todo corazón.

TAIFU 65W Cargador Ordenador Portatil para Asus X451M X551M X555L X554L X551 X551C X550 X552 X501A X501LA, ASUS F554LA F555LA F555LD Adaptador de CA,ASUS Q500 Q400 Q300 V551 V500 R500A R503U QX52 X55 X55A X55C X55CR X55P X55SV X53 X54 D550CA D550M Notebook,Asus K50 K50C K50IJ K52F K53E K70 A52F A53E A54C U52F U56E Fuente Alimentacion Universal Asus Liteon Acer Fujitsu Siemens Medion HP Gateway Ordenador PC Portátil 19V 3,42A € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potencia de salida: 19V 3,42A , Tamaño del conectors:5,5*2,5mm, (NO VALE PARA ASUS X540S X540SA X556U UX303L UX305U)(NO para conexión de 4.0*1.35mm, smaller conector)!!!!!!!!!! Consulte la última imagen del listado para comprobar si este cargador se ajusta a su portátil ASUS o no

Las computadoras portátiles compatibles: para X555L X554L K55a K53e K53sv K50i K52j K53 K53s K53ta K60i K52 K50 U56e K50C K50IJ K52F K70IJ X55c X75a X53u X52f X54l X53 X54 A53e A53s A53u A52f A53sv A53 N53s N53 N10j N82jq Ul30a Ul50vt X402C X550V A52F Ul50a Ul80v Ul50ag F55a P43e P53e Pa-1650-01 Adp-65jh Bb para Asus Vivobook X401a X501a X401 X401u X450ca X501 X502ca X550ca X550la X550lb X552ea Q500a Q501la Q400a Q501 S400ca S300ca S405ca S550 S550ca S550cm R503a V551la K53u K53sv K52j K53

compatible con: ASUS Wireless Router RT-AC88U RT-AC87U RT-AC87R RT-AC5300 RT-AC3200 RT-AC3100 RT-AC2400; Asus Transformer Book Flip TP500 TP500L TP500LA TP550 TP550L TP550LA K501 X555LA X401 X401A X401U X455L X455W X455Y X501 X501A X501U X502CA X550C X550CA X550E X550L X550LA X550M X550V X551CA X551MA X551MAV X552 X552EA X552LA F554LA F555 F555L F555LA F555LD, ASUS X551 X551C X551M X551MA X551MAV X550ZA X550LA X555DA X555L X555LA X705UV X751BP X751N X751NA X751NV X751S X751SA

Compatible with Asus Monitor VS228H-P VS239H VG245H VS248H-P VG278Q MX279 MX279H MX27AQ MX239H MX299Q VS228H-P VS239H VG245H VS248H-P VG278QVX228H VX238H VX248H VX279Q VX229H MX25AQ IPS LED HD LCD Asus-Monitor Power-Supply-Cord Charger/ 19V3.42A 5525,Asus 22'' 23'' 24'' 27''MX279H VX239H LS246H IPS LED HD LCD Gaming Monitor,

Aprobación de la seguridad: los productos son CE /ROHS/ FCC y probados por el fabricante para que coincida y / o exceden las especificaciones de los productos OEM/ Por favor 30 días de devolución de dinero, intercambio libre y política de devolución, garantía de 1 año ( If you want cargador para asus x540s x540sa UX305U UX303L, please search : https://www.amazon.es/TAIFU-X553MA-XX333B-X553MA-XX196H-X553MA-XX045H-UX303LA-DB51T/dp/B01FD85NFA/ref=sr_1_12?s=electronics&ie=UTF8&qid=1480752473&sr=1-12 READ Los 30 mejores Geforce Gtx 1660 capaces: la mejor revisión sobre Geforce Gtx 1660

Adaptador Cargador Nuevo Compatible para portátiles Toshiba Satellite A, C, L Series del listado 19V 4,74a o Inferior con Punta de 5,5mm x 2,5mm € 16.95 in stock 2 new from €15.07

1 used from €16.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es totalmente compatible con cargadores con Amperaje de 4,74a e inferiores

Cable de Corriente INCLUIDO // Potencia: 90w // Amperaje: 4,74a // Voltaje: 19v

Compatible con equipos Toshiba Satellite PRO 1900 1905 1000 1000 1200 1600 3000 1005 1100 1105 1200 3000 3005 A105 A200 A300 A300D A105-S101 A105-S101x A105-S171 A105-S171x A105-S271 A105-S271x A105-S2xxx A105-S361 A105-S361x A105-SP461 A110 A500 A660 1700 7 A200 A202 A200 A202 A200-20Y A203 A205 A210 A210 A215 A300 A350 A500 A505 A505D A660 A660-11M A660-13Q A660-13T A660-1EM A660-1EQ A80 A85

Compatible con equipos Toshiba Satellite PRO C50 C50D C50t C55 C55D C55Dt C55t C645 C645D C65 C650D C655 C655D C660 C660D C660-10D C660-10H C660-189 C660-19W C660-1NX C660-1U1 C660-22C C670 C655 C640 M40 C675 C675D C70 C70D C75 C75D C840 C840D C845 C850 C850-11L C850-16W C850-196 C850-1C6 C850-1FJ C850-1G8 C850-1GF C850D C855 C855-10W C855-12R C855-18U C855-1QG

Compatible con portátiles Toshiba Satellite / Satellite PRO L450 L450 L450D L450 L670 L650 X200 L455 L455D L45t L50 L500 L500 L500D L500D L500D L505 L505 L505D L505D L50D L50t L510 L515 L515D L55 L550 L555 L555D L55D L55t L630 L635 L635-12D L640 L645 L645D L650 L655 L655-128 L655-1C1 L655-1CD L655-1E9 L655-1JV L655D L655D L675D L670D L670 L670D L675 L675 L675D L675 L675D L675D L70 L70D L730 L730 L650D L630 L755 L735 L735-10H L735-13C L735-142 L735D L740 L745 L745D L75 L750 L750 L750D L755

DTK 19V 3.95A 75W Cargadores y adaptadores para portátiles y netbooks para Toshiba Cargadore Portátile Netbook Ordenador Computadora AC Laptop Adaptador Cargador Connector:5.5 x 2.5mm € 24.42 in stock 2 new from €24.42

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rango de voltios de entrada: 100-240V / Salida: 19V 3.95A 75W / Conector: Φ5.5 * Φ2.5mm. ¡La longitud total del cable se extiende a 2.8M (fácil de transportar)! Productos DTK a través de la certificación CE / FCC.

Adecuado para todos los adaptadores originales con un tamaño de interfaz de 5.5mm * 2.5mm y 19V 3.95A 75W de potencia. También compatible con 19V 3.42A 65W. Solo enumeramos una parte de los modelos de portátiles compatibles. (Por favor, revise su adaptador original)

Compatibles con toshiba Satellite NB200 NB500 NB500 T110 T130 T210 T230Pro M40X M19 M30 M200 M202 M203 M205 M206 M207 M208 M209 M211 M212 M215 M300 M301 M302 M303 M305D M305 M306 M308 M328 M338 M353 M500 M600 M601 M602 M603 M606 M607 M609 M612 M750 M800 M801 M802 M803 M805 M806 M900

Compatible con toshiba Satélite A30 A60 A80 A85 A100 A105 A200 A300 A350 A600 A660D A665 A660 C670 L10 L20 L25 L100 L200 L201 L202 L203 L205 L300 L310 L350 L450 L500 L505 L510 L550 L555 L600 L600D L630 L650 L650 L670 L700 L730 L750 L750D M50 M70 P200 R50 R500 R700 R800 R830 R850 U300 P300 U305 U400 U405 U405D S300 C40 C50 C660 C655 C670 C670D C675 C675D C840 C850 C850d C855 C855d C870 C870d C875 C875d C100 C600 C600D c660 C805 P200D P700 P740 P740D P745 P745D Qosmio F50 G50 X500 F750 X770

NOTA - ATENCIÓN POR FAVOR: Verifique que la interfaz del cargador que elija coincida con su computadora portátil. La punta del conector: 5,5 * 2,5 MM

【5.5 * 2.5 mm】 65W 19V 3.42A Adaptador de Cargador para ASUS X550 X550L X555L X551M X551C F555L F551M F551C X551 S300CA S300C S300 S400CA S400C X45A X550ZA X54C Q301 Q301L Q400 Q501 Cargador portatil € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Entrada: 100-240V, 1.5A, 50/60Hz; Salida: 19V 3.42A 65W; Longitud del cable: 5pie; Tamaño del enchufe: 5.5 mm * 2.5 mm, Verifique el modelo de su máquina y el tamaño de la interfaz del cargador original antes de comprar.

Compatible con: Asus Q301 Q400 Q400A Q500A Q501 Q502LA TP500LA TP550L TP550LA S300 S300C S300CA S400 S400C S400CA S500C S500CA S550C V500C V551 V551L X451 X451CA X501A X502CA X550 X550C X550CA X550L X550LA X550Z X550ZA X551 X551C X551CA X551M X551MA X551MAV X552 X552CL X552E X552EA X552L X552LAV X555 X555C X555DA X555L X555LA X555LB X55A X55C X751M X751MA D550C D550CA D550M D550MA F502C F555 F555L F555LA F555UA K52F K550CA K550LA ADP-45BW ADP-65JH BB EXA0703YH EXA1203YH

Compatible con: Toshiba Satellite A85 A100 A105 A135 A200 A205 A215 A305 A505 A660 A665 C650 C50 C55 C55D C650 C650D C655 C655D C660 C675 C75 C850 C855 C855D C875 CL15T L10 L15 L20 L25 L15W L40 L45 L50 L55 L55T L55W L55D L640 L645 L645D L650 L655 L655D L675 L745 L75 L750 L750D L755 L775 L850 L855 L875 L875D P200 P50 P750 PA3917U-1ACA U845 Z30 Z830 Z930 R503U R510C R510CA R510L R554L R835 R935 U20 U31 U46E U47A A52F E45 E45DW E45T E45W M30X M40 M45 M55 M60 M65 P50T P55

Ventajas: El cargador ASUS está fabricado con materiales de la más alta calidad y ha superado las pruebas de voltaje / sobrecalentamiento / seguridad. Certificación de seguridad CE / FCC / RoHS. Este cargador portátil que ahorra espacio es perfecto para el hogar, la oficina y los viajes. Antes de comprar, verifique el modelo del dispositivo y el tamaño de la conexión.

Le prometemos: 12 meses de garantía. Durante este período, si hay algún problema con el producto, lo reemplazaremos de forma gratuita. Cada producto ha pasado pruebas rigurosas y ha pasado la prueba, nuestro objetivo es proporcionar una buena cargadores de calidad. En condiciones de funcionamiento y uso normales, si hay algún defecto, debe comunicarse con nosotros por correo electrónico lo antes posible. Prometemos un año de garantía, no lo desmonte y repare sin autorización.

Sunydeal Cargador Adaptador Fuente de Alimentación para Portátil HP , 19V 4.74A, 90W, 7.4 x 5.0mm , Compatible con HP Pavilion G4 G6 G6t G7 M6 M7, HP EliteBook 745 820 840 850 G1 G2, HP Compaq Presario Cq40 Cq62, Hp Compaq 2210b 2510p 4510s 4720s, HP Probook G0 G1 G2 € 16.99 in stock 1 new from €16.99

2 used from €14.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amperaje: 4.74A Voltaje: 19V, Watio: 90W, Tamaño de conector :7.4*5.0mm (Tienes que prestar atención al que si el tamaño esté corresponte a su original)

Compatibilidad:HP Pavilion n17908 dv3-2000 dv3500 dv600 dv4-1200 dv5-1000 dv6-1100 dv7-1100 ,HP Compaq Business Notebook 2230s 2510p 2710p 6510b, 6515b, 6530b, 6535b 6820s, 6830s 8510p, 8510w,HP Compaq EliteBook 2530p 2730p 6930p 8530p 8530w 8730w ,HP Compaq Presario CQ32 CQ42 CQ56 CQ62, HP ProBook 470 G0 ProBook 445 645 655 , PA-1900-08H2 384020-001 391173-001 PPP012H-S 608428-002

P/N: PPP014S,391173-001, 384021-001, 382021-002, PPP014L-SA, PPP014L-S, PPP014H-S,PA-1900-18H2, HP-AP091F13LF SE, 609940-001, 608428-002 PPP012H-S HP-AP091F13 519330-002 463955-001 PPP012A-S series

Paquete incluyen: 1x AC Adaptador & 1x Cable de alimentación.-Un serie tiene diferentes versiones de portátil, no todo los cargadores está 100% compatible con su laptop, si no esá confirmado, por favor contactarnos.

Sunydeal cargador alta calidad para portátil, tiene protección contra sobrecargas / sobretensiones / cortocircuitos, carga su laptop segura y rápida. pasados los certificados CE, FCC, ROHS, no es el original , Not OEM.

65W Cargador Portátil Alimentación para Lenovo IdeaPad 310 320 320S 330 330S 510 510S 520 710S S145 100 120S 110-15ISK 310-15IKB 320-15IKB 330S-15IKB Flex 4 5 6,B50-10 PA-1450-55LU,Adaptador Lenovo € 23.77 in stock 1 new from €23.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Especificación】: Rango de entrada: 100-240V 50-60Hz / Salida: 20V 3.25A 65W / Longitud total del cable: 2M / Conector: 4.0 * 1.7MM / Esta fuente de alimentación está certificada con seguridad CE / FCC / RoHS, nuestro Lenovo Los cargadores de portátiles cumplen con los principales estándares de la industria, incluidos cortocircuitos, sobretensiones, sobrecorrientes y protección contra sobrecalentamiento interno, tenga la seguridad de usarlos.

✅【Compatible】: Cargador Lenovo Ideapad Yoga 310 310S 320 320S 330 330S 510 510S 520 520S 530 710 710S 720S 310-14IKB 310-14IAP 310-14ISK 310-15IKB 310-15ISK 310-15ABR 310-15IAP 310S-14IKB 310S-15IKB 310S-14AST 310S-11IAP 310S-15ISK 320-14ISK 320-14IKB 320-17IKB 320-17ISK 320S-15IS 330-14IKB 330-14AST 330-15IKB 330-15AST 330-17IKB 330-17AST 330-15IKB 330S-14IKB 330S-15IKB 510S-12ISK 520-14IKB 710-11ISK 710-11IKB 710-14IKB 710-15IKB 710-15ISK 710S-13IKB 720S-14IKB, Fuente de Alimentación Lenovo

✅【Compatible】: Lenovo Ideapad Yoga 100 110 110S 120 120S 130 100-14IBY 100-14IBD 100-15IBY 100-15IBD 100S-14IB 100S-14IBR 110-15ISK 110-15IBR 110-15ACL 110-15AST 110-17IKB 110-17ISK 110S-11IBR 120S-11IAP 130-14IKB 130-15IKB 130-15AST S130 S145 S340 S130-11IGM S130-14IGM; Lenovo Essential V145 V155 V320 V340, Lenovo Chromebook N21 N22 N23 N42 (NON N23 Yoga); Lenovo Flex 4 5 6, 4-1130 4-1470 5-1470 5-1480 1580 B50-10 6-11IGM 6-14IKB 6-14ARR, Adaptador PC portátil Lenovo

✅【Compatible】: Lenovo PA-1450-55LU ADL45WCG GX20L29354 ADP-45DW B ADP-45DW BA ADP-45DW A ADP-45DW C ADL45WCC ADL45WCH GX20K11838 GX20L23044 ADLX65CLGA2A ADLX65CLGB2A ADLX65CCGU2A ADLX65CDGU2A ADLX65CLGU2A ADLX65CDGR2A ADLX65CDGA2A ADLX65CDGE2A ADLX65CDGE2A ADLX65CLGE2A ADLX65CDGB2A ADLX65CLGC2A ADLX65CLGG2A ADLX65CLGK2A ADLX65CLGI2A ADLX65CLGR2A ADLX65CDGC2A ADLX65CDGG2A PA-1450-55LL PA-1450-55LN PA-1450-55LR PA-1650-20LL 5A10H42919 5A10H42921 5A10H42923 5A10H43625 5A10H43630, Cargador de laptop

✅【Garantía】: Ofrecemos una política de devolución y cambio de última generación: dentro de los 30 días posteriores a la compra, ofrecemos una política de devolución sin preguntas / 12 meses de garantía del producto, reemplazaremos su cargador lenovo de forma gratuita si se vuelve defectuoso. Nota: Nuestro cargador lenovo solo es compatible con los modelos enumerados. Si no está seguro de la compatibilidad de este artículo o necesita ayuda para encontrar sus modelos, no dude en contactarnos.

90w Adaptador Cargador Nuevo y Compatible para Portátiles Acer Aspire de la descripción de 19v 4,74a o Menos con Punta 5,5mm x 1,7mm € 16.95 in stock 2 new from €15.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es totalmente compatible con cargadores con Amperaje de 4,74a e inferiores

Cable de Corriente INCLUIDO // Potencia: 90w // Amperaje: 4,74a // Voltaje: 19v

Compatible con los portátiles Acer Aspire 3750G 3750ZG 3820G 3820TG 3820TZG 3820ZG 3820TZG 3830G 3830TG 4220 4235 4240 4251 4350G 4352G 4520 4520G 4535 4535G 4540 4540G 4551 4551G 4552G 4553G 4560G 4625 4625G 4710G 4710ZG 4720ZG 4730Z 4730ZG 4740 4740G 4741G 4741ZG 4743G 4743ZG 4745 4745G 4750G 4750ZG 4752G 4752ZG 4755 4755G 4820G 4820TG 4820TZG 4830G 4830TG 4830TZG 4920G 4925G 4930 4930G 5220 5251 5310 5336 5520 5520G 5530 5530G 5541G 5542G 5551 5551G 5552G 5553 5553G 5560 5560G 5590 5610 5625

Compatible con los portátiles Acer Aspire 5625G 5720 5720G 5720ZG 5730G 5730ZG 5739 5739G 5740DG 5740G 5741 5741G 5741ZG 5742G 5742ZG 5745 5745G 5745P 5745PG 5750 5750G 5750ZG 5755 5755G 5820 5820G 5820T 5820TG 5820TZG 5830G 5830TG 5910G 5920 5920G 5930G 5935G 5940G 5942G 5943G 5951G 6530G 6920G 6930 6930G 6930ZG 6935 6935G 7220 7230 7520 7520G 7530 7530G 7535G 7540G 7551G 7552G 7560G 7720 7720G 7720Z 7720ZG 7730 7730G 7730ZG 7735G 7735ZG

Compatible con portátiles Acer Aspire 7745G 7750 7750G 7750ZG 8920G 8930G 8735G 8735ZG 8943G E1-431G E1-451G E1-471G E1-531G E1-571G E1-731G E1-732G E1-771G E1-772G E5-531G E5-531PG E5-551G E5-551PG E5-571G E5-571PG E5-731 E5-731G R7-571G R7-572G V3-471G V3-531G V3-551G V3-571G V3-731G V3-771G V3-772G V5-452G V5-452PG V5-472G V5-472PG V5-473G V5-473PG V5-552G V5-552PG V5-572G V5-572PG V5-573G V5-573PG V7-481G V7-481PG V7-482G V7-482PG V7-581G V7-581PG V7-582G V7-582PG VN7-571 VN7-571G VN7-791G -

