Los 30 mejores Camas Nido Blancas capaces: la mejor revisión sobre Camas Nido Blancas

Cama Nido Juvenil Doble Blanca LACADA 90x190 € 240.90 in stock 1 new from €240.90 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Ideal para dormitorio juvenil

Para colchones de 90x190

Contiene somier de arrastre elevable para la cama de abajo

No se hacen envíos a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla

Cama nido de DM blanca lacada. COLCHÓN COMPATIBLE: "Venprodin Colchón Viscoelástico Fresh 3D Reversible Alta Gama de 20 cm"

Habitdesign Cama Nido Juvenil, Dos Camas y Un Cajón,Modelo WIC, Acabado en Color Blanco Alpes y Azul, Medidas: 200 cm (Ancho) x 69 cm (Alto) x 96 cm (Fondo) € 199.00 in stock 4 new from €196.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Pack formado por una cama nido en color blanco alpes y azul con una estantería para colgar en pared también en color blanco alpes combinado en color azul, todo de fabricación nacional con una excelente relación calidad-precio.

La cama nido dispone además de un cajón en la parte inferior de la cama con un tamaño de 48 cm de fondo aproximadamente, un alto exterior de 23 m y un interior de 18 cm de alto aproximadamente. En la cama inferior, el somier + colchón no deben superar los 22 cm de alto. NO INCLUYE SOMIERES NI COLCHONES.

Medidas cama nido: Alto 69 cm Ancho 200 cm Profundo 96 cm. Medidas estantería: 180 cm largo.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Pitarch Cama Nido Juvenil habitación Dormitorio Infantil Color Blanco Estilo Moderno 90x190 cm € 145.00 in stock 1 new from €145.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Increíble cama nido tibet, perfecta para optimizar el espacio en la habitación de los mas jóvenes de la casa, ya que son dos camas que ocupan el espacio de una, y cuando lo necesites, puedes sacar su cama inferior para poder disponer de ella. Está diseñada con una estructura sólida y resistente con laterales y bancadas de 22mm de grosor.

Esta funcional cama nido está fabricada en melamina de alta calidad en color blanco, con somier inferior incluido, y para la cama superior unas escuadras para apoyar el somier . Se trata de una cama nido juvenil para colchones de 190x90cm. Somier cama superior no incluido. Colchones no incluidos. Hueco útil para cama inferior: 20 cm de alto.

Medidas: Alto 54 cm Ancho 97 cm Profundo 202 cm.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

VS Venta-stock Cama Nido Juvenil Cora 90X190, Color Blanco, Dimensiones: 195cm (Largo), 106cm (Ancho) y 62cm (Alto) € 182.99 in stock 1 new from €182.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features DIMENSIONES: 195 cm (Largo), 105 cm (Ancho) y 60 cm (Alto). Hueco superior para colchón de 90x190 cm y hueco inferior para colchón de 90x180 cm. DIMENSIONES INTERIORES: 192 cm de Largo y 92 cm de ancho.

MATERIALES: Fabricado con MDF de gran calidad y lacado en color Blanco mate.

Se trata de un mueble de estilo nórdico con un discreto diseño que lo convierte en una pieza de mobiliario muy versátil, ya que podrás darle uso durante toda la etapa de crecimiento de tus hijos o, incluso, utilizarla como cama supletoria en una habitación de invitados.

Producto en kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su óptimo montaje.

No incluye el colchón. Sí incluye sommier. No se realizan envíos a Canarias, Ceuta, Melilla ni Baleares. READ Por qué los estadounidenses quieren que inmigremos a Finlandia - Por qué los estadounidenses quieren inmigrar a Finlandia, se enviaron más de 53,000 solicitudes

Habitdesign Cama Nido Juvenil, Dos Camas + Cajon + Estante, Cama Infantil, Modelo Elliot, Acabado en Color Blanco Artik y Blanco Velho, Medidas: 199 cm (Ancho) x 96 cm (Fondo) x 65 cm (Alto) € 229.00 in stock 3 new from €226.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Medidas de la cama nido Elliot: 199 cm (largo) x 96 cm (ancho) x 65 cm (alto); Capacidad del cajón: 188 cm (largo) x 16.5 cm (alto) x 45 cm (fondo); Medidas del estante: 180 cm (largo) x 22.5 cm (alto) x 19 cm (fondo)

Esta cama nido dispone de espacio para colocar dos colchones, una en la parte superior de medida 90x190 y la otra oculta en la parte central de medida 90x180 (no incluye los somieres)

Consta de material de calidad recubierto por una melamina de alta densidad e impermeable de larga durabilidad; Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal), de color Blanco Artik y Blanco Velho

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente; Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes)

VS Venta-stock Cama Nido Juvenil Sena 90X190, Color Blanco, Dimensiones: 199cm (Largo), 105cm (Ancho) y 62cm (Alto) € 186.99 in stock 1 new from €186.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features DIMENSIONES: 199 cm (Largo), 105 cm (Ancho) y 62 cm (Alto). Hueco superior para colchón de 90x190 cm y hueco inferior para colchón de 90x180 cm. DIMENSIONES INTERIORES: 192 cm de Largo y 92 cm de ancho.

MATERIALES: Fabricado con MDF de gran calidad y lacado en color Blanco mate.

Se trata de un mueble de estilo nórdico con un discreto diseño que lo convierte en una pieza de mobiliario muy versátil, ya que podrás darle uso durante toda la etapa de crecimiento de tus hijos o, incluso, utilizarla como cama supletoria en una habitación de invitados.

Producto en kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su óptimo montaje.

No incluye el colchón. Sí incluye sommier. No se realizan envíos a Canarias, Ceuta, Melilla ni Baleares.

Miroytengo Cama Nido con Estante Pared y Dos somieres 90x190 y 90x180 Azul y Blanco Alpes Dormitorio Juvenil € 265.00 in stock 1 new from €265.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cama nido con estante en color blanco alpes y azul. Incluye somier para la cama superior y la cama inferior. ¡Un diseño precioso para el dormitorio juvenil!

Acabada en melamina de alta calidad. De fabricación nacional. No se incluyen colchones.

Medida: Ancho 200 cm Profundo 96 cm Alto 69 cm. Estantería: Ancho 180 cm. Medida del somier superior: 90x190 cm. Medida somier inferior: 90x180 cm. Para la cama inferior, la altura máxima recomendada es de 22 cm sumando somier + colchón.

Se trata de mobiliario en kit para montaje que incluye instrucciones detalladas y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Habitdesign Cama Nido + 2 cajones y Estante, Cama Juvenil, Modelo Nube, Acabado en Color Blanco Alpes y Rosa Pastel, Medidas: 199 cm (Ancho) x 96 cm (Fondo) x 69 cm (Alto) € 218.99 in stock 4 new from €215.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Medidas: 199 cm (ancho) x 69 cm (alto) x 96 cm (fondo).

Tablero melamina de buena calidad, grosor de 22,18 y 15 mm. Acabado en color blanco alpes y rosa psatel.

La cama incluye 2 amplios cajones en la parte inferior, cuentan con un total de 4 tiradores acabados en color blanco.

El estante está incluido en el precio.

Las camas no NO INCLUYEN somier. No incluye accesorios decorativos ni muebles adicionales.

Habitdesign Cama Nido Juvenil, 2 Camas + Estante, Modelo Snuba, Acabado en Color Blanco Alpes y Verde Acqua, Medidas: 200 cm (Ancho) x 98 cm (Fondo) x 43 cm (Alto) € 146.00 in stock 1 new from €146.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cama nido con estante a juego, para dormitorio infantil o juvenil, en color verde y blanco. Utiliza su cajón con ruedas como más te convenga: para tener una segunda cama o como contenedor para almacenamiento extra.

Cama nido para somieres de 90x190 cm, preparada con soportes metálicos para poder ponerlos. NO incluye somier ni colchón. Para poner la cama inferior el hueco es de 25 cm de alto.

Medidas cama: 201 ancho 98 profundo 43 cm alto. Medidas estante: 180 cm ancho 19 cm profundo 22'5 cm alto. Medidas cajón: ancho 196 cm Profundo 98 cm Alto 28'5 cm.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Cama Nido Pino Maciza Blanca para Cama 90X190 € 240.80 in stock 1 new from €240.80 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Ideal para dormitorio juvenil, admite colchón inferior máximo 18 cm y superior máximo 20 cm

Contiene somieres en lamas de madera arriba y abajo

Para colchón de 90x190 superior y colchón 90x180 inferior

Madera maciza blanca, medidas 200 Largo x 75 Alto x 96 Profundo

Cama nido juvenil muy resistente. COLCHÓN COMPATIBLE SUPERIOR: " Colchón Viscoelástico con VISCO Confort Fresh 3D Reversible Alta Gama de 20 cm"

Habitdesign Cama Nido Juvenil, 2 Camas y 2 cajones, Modelo Ares, Acabado en Color Blanco Alpes y Basalto, Medidas: 198 cm (Ancho) x 69 cm (Alto) x 96 cm (Fondo) € 242.95 in stock 5 new from €239.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Maravillosa cama nido juvenil con dos cajones en la parte inferior. No necesita somieres, ya que los colchones van colocados sobre unos tableros que incluye en sus dos camas. Esta cama nido está fabricada en melamina de alta calidad, acabada en color basalto y blanco alpes, dos colores fácilmente combinables en cualquier ambiente, y se trata de fabricación nacional.

Dispone de ruedas en la parte inferior de la cama extraíble y de los cajones para poder desplazar sin complicaciones. No incluye colchones, ropa de cama, almohadas ni ningún accesorio decorativo presente en la imagen.

Medidas cama nido: Ancho 198 cm Profundo 96 cm Alto 69 cm. Capacidad del cajón (2 unidades): Ancho 84'5 cm Profundo 45 cm Alto 16'5 cm. Medida recomendada colchón superior: 90x190. Medida recomendada colchón inferior: 90x180 cm. Para la cama inferior dispone de un hueco de 19 cm de altura.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Miroytengo Pack Muebles habitación Infantil Juvenil Elliot Blanco (Cama Nido+Estantería+Armario+Somieres 90x190 cm) € 459.00 in stock 1 new from €459.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Fantástico conjunto de mobiliario infantil formado por cama nido, estantería, armario ropero y ambos somieres incluidos (superior: 90x 190 cm e inferior: 90x180). Su diseño moderno fabricado en melamina de alta calidad y acabado en color blanco, es ideal para aquellos dormitorios infantiles en los que quieras dar un toque fresco y moderno ¿te atreves con él?

Magnífico conjunto para dormitorio infantil con cama nido, la cual incluye un cajón en la parte inferior, y tacos ABS quitarruidos y antirayas. El armario dispone en su interior de 1 barra y 3 estantes para que puedas guardar la ropa de los más pequeños de la casa. No se incluyen los elementos decorativos ni los colchones. Altura máxima recomendada para el colchón inferior 22 cm.

Medidas Cama: Alto 65 cm Ancho 199 cm Profundo 96 cm. Capacidad cajón: Alto 16'5 cm Ancho 188 cm Profundo 45 cm. Estante: Alto 22'5 cm Ancho 180 cm Profundo 19 cm. Armario: Alto 200 cm Ancho 120 cm Profundo 50 cm. Somier superior: 190x90 cm. Somier inferior: 180x90 cm

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Mobelcenter - Cama Juvenil Nido con Altillo Kwai - Cama Juvenil Nido con 2 Armarios Altos y Altillo - Acabado Color Blanco y Natural - Ancho: 303 cm x Fondo: 97 cm x Alto: 203 cm - (1206) € 499.00

€ 449.00 in stock 1 new from €449.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features La Cama Juvenil con altillo Kwai es una cama juvenil ideal para el dormitorio de tus hijos. Compuesto por una cama nido doble, altillo y dos armarios altos, este conjunto dispone de mucho espacio de almacenaje en sus armarios. Acabado en Blanco y Natural, incluye barras de colgar en los armarios altos. Las dos camas están preparadas para colchones de 90x190 (no incluidos) y en la cama inferior se recomienda un grosor máximo de 15 cm. No necesitan somier ya que incluyen base con ventilación.

Medidas: Medidas Totales: Ancho: 303 cm. x Fondo: 97 cm. x Alto: 203 cm. Medidas Colchones (no incluidos): Ancho: 90 cm. x Largo: 190 cm. Grosor colchón inferior: máximo 15 cm.

Materiales: Piezas: Tablero de partículas melaminizado. Espesor 22/16 mm. Traseras: Tablero de fibras densidad media. Espesor 3 mm. Tacos ABS quitarruidos y antirrayaduras. Barra de colgar de aluminio. Acabados: Color Blanco y Natural.

ENTREGA A PIE DE CALLE

Garantía de 2 años (ver condiciones) con un servicio post-venta 100% satisfacción, reposición gratuita de piezas extraviadas o dañadas. READ Si se va, lo hará "con Praga", todos saben que no se irá en silencio, pero nadie espera camiones de Trump.

VS Venta-stock Cama Nido Juvenil Emma 90X190, Color Blanco, Dimensiones: 199cm (Largo), 105cm (Ancho) y 62cm (Alto) € 399.00

€ 184.99 in stock 1 new from €184.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features DIMENSIONES: 199 cm (Largo), 105 cm (Ancho) y 62 cm (Alto). Hueco superior para colchón de 90x190 cm y hueco inferior para colchón de 90x180 cm. DIMENSIONES INTERIORES: 192 cm de Largo y 92 cm de ancho.

MATERIALES: Fabricado con MDF de gran calidad y lacado en color Blanco mate.

Se trata de un mueble de estilo nórdico con un discreto diseño que lo convierte en una pieza de mobiliario muy versátil, ya que podrás darle uso durante toda la etapa de crecimiento de tus hijos o, incluso, utilizarla como cama supletoria en una habitación de invitados.

Producto en kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su óptimo montaje.

No incluye el colchón. Sí incluye sommier. No se realizan envíos a Canarias, Ceuta, Melilla ni Baleares.

Cama nido DAVID, 200x90, COLOR BLANCO - con colchones de espuma, almohadas y somieres DE REGALO! € 379.00 in stock 1 new from €379.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Nuestras camas están hechas con tornillos de buena calidad. Esto asegura la durabilidad y la seguridad del producto. Todas las esquinas son redondeadas y los elementos de la cama están barnizados con esmalte ecológico sin olor. La pintura, de los elementos de la cama, esta hecha con normas de seguridad para los niños (norma EN 71/3)

La cama contiene cajón grande con somier y colchón de 190x80- CAMA NIDO, La cama se vende tal como se ve en la foto- con todo incluido Cada planta/cama aguanta 80kg.

Colchones y somieres de maderas flexibles GRATIS

Autoensamblaje- Adjuntamos el manual de montaje. Producto es nuevo, con garantía de 24 meses.

No enviamos las camas a Islas Canarias y Baleares!

Leomark Blanco Cama Infantil Completa de Madera - Estilo Escandinavo - Marco de Cama, Colchón, Somier, cajón, Blanco Muebles para Niños, Moderno Dormitorio, Impresa Mobiliario, Espacio para Dormir: 140/70 cm € 132.99 in stock 1 new from €132.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features [FIABLE Y DURADERO] Cama infantil blanca hecha de tablero de muebles de MDF de 18 mm. FUNCIONAL Y CONVENIENTE.

La cama LEOMARK se adapta perfectamente a la habitación de todos los niños. El mobiliario es fácil de limpiar.

[ACCESORIOS] El conjunto incluye: una cama, somier (listones), un colchón de espuma 10 cm de espesor, un cajón.

[DIMENSIONES] Longitud: 144 cm/Ancho: 76 cm/Altura: 65,5 cm. Peso de unos 30 kg.

[INFORMACIÓN] El artículo para montaje muy rápido y fácil - las instrucciones de instalación adjuntas. La cama se envia en 2 paquetes separados.

VS Venta-stock Cama Nido Juvenil Daniela 90X190, Color Blanco, Dimensiones: 200cm (Largo), 98,5cm (Ancho) y 62cm (Alto) € 198.99 in stock 1 new from €198.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features DIMENSIONES: 200 cm (Largo), 98,5 cm (Ancho) y 62 cm (Alto). Hueco superior para colchón de 90x190 cm y hueco inferior para colchón de 90x180 cm. DIMENSIONES INTERIORES: 192 cm de Largo y 92 cm de ancho.

MATERIALES: Fabricado con MDF de gran calidad y lacado en color Blanco mate.

Se trata de un mueble de estilo nórdico con un discreto diseño que lo convierte en una pieza de mobiliario muy versátil, ya que podrás darle uso durante toda la etapa de crecimiento de tus hijos o, incluso, utilizarla como cama supletoria en una habitación de invitados.

Producto en kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su óptimo montaje.

No incluye el colchón. Sí incluye sommier. No se realizan envíos a Canarias, Ceuta, Melilla ni Baleares.

Miroytengo Pack Dormitorio Infantil Juvenil Cama Nido con Estante y Armario Color Rosa y Blanco sin somieres € 345.00 in stock 1 new from €345.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Pack muebles habitación juvenil en color rosa y blanco alpes. Cama nido con estante y armario. ¡Un conjunto con un precio muy económico!

De fabricación nacional. Acabado en melamina de alta calidad. No incluye somieres ni colchones.

Medida: Ancho 199 cm Profundo 96 cm Alto 69 cm. Armario: Ancho 90 cm Alto 200 cm Profundo 52 cm. Medida somier superior: 90x190 cm. Medida somier inferior: 90x180 cm. Para la cama inferior, entre el somier + el colchón, no se debe superar los 22 cm de alto.

Se trata de mobiliario en kit para montaje que incluye instrucciones detalladas y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Cama individual infantil JULIA (colchon 160x80,somier y cajón GRATIS!) color blanco, diseño princesa € 189.00 in stock 1 new from €189.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cama infantil Julia de 160 x 80 cm de madera de pino, los laterales y el cajón de MDF. Con somier y colchón de espuma con altura de 7 cm.

Medidas: 84 cm de ancho, 65 cm de altura, 163 cm de largo, superficie de descanso: 160 cm de largo. La cama con el somier y con colchón de espuma de 160 x 80 cm con altura de 7 cm.

La cama contiene cajón grande con las ruedas que se puede utilizar para guardar almohadas, edredones, juegos, etc.-Nuevo diseño!! mas practico, mas moderno, mas facil de montar!

Todas las esquinas son redondeadas y los elementos de la cama están barnizados con esmalte ecológico sin olor. La pintura, de los elementos de la cama, esta hecha con normas de seguridad para los niños (norma EN 71/3), Adjuntamos el manual de montaje- no tenemos el servicio de montaje Producto es nuevo, con garantía de 24 meses

No enviamos las camas a Islas Canarias y Baleares!

VS Venta-stock Cama Nido Juvenil Camila 90X190, Color Blanco, Dimensiones: 199cm (Largo), 105cm (Ancho) y 62cm (Alto) € 399.00

€ 212.99 in stock 1 new from €212.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features DIMENSIONES: 199 cm (Largo), 105 cm (Ancho) y 62 cm (Alto). Hueco superior para colchón de 90x190 cm y hueco inferior para colchón de 90x180 cm. DIMENSIONES INTERIORES: 192 cm de Largo y 92 cm de ancho.

MATERIALES: Fabricado con MDF de gran calidad y lacado en color Blanco mate.

Se trata de un mueble de estilo nórdico con un discreto diseño que lo convierte en una pieza de mobiliario muy versátil, ya que podrás darle uso durante toda la etapa de crecimiento de tus hijos o, incluso, utilizarla como cama supletoria en una habitación de invitados.

Producto en kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su óptimo montaje.

No incluye el colchón. Sí incluye sommier. No se realizan envíos a Canarias, Ceuta, Melilla ni Baleares.

Alfred & Compagnie Arthur - Cama nido y estantes (90 x 200 cm), color blanco € 447.65

€ 425.26 in stock 1 new from €425.26 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Descubre la cama nido de 90 x 200 cm Arthur, ideal para tener un segundo descanso en una habitación infantil. El colchón se vende por separado. Más información en www.alfredetcompañía

Material: Cama de madera de pino con cabecero y pie de cama de MDF (E1) Pintura al agua.

Longitud: 205

Ancho: 111 mm

Altura: 73,5 mm

Bainba Nido Juvenil Lineal ((para colchones 105 x 190 cm)) € 536.00 in stock 1 new from €536.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Fabricada MDF lacado en blanco

Somieres incluidos. Somier superior estructura metálica 30 x 30. Incluye somier inferior de estructura metálica para colchón de 90 x 190 cm (altura máxima 17 cm) incluye ruedas y patas plegables extraibles. ( colchón no incluido)

Medidas cama: 100 x 203 x 77 cm - Para Colchón: 90 x 190 cm ( No incluido). Medidas cama: 116 x 203 x 77 cm - Para Colchón: 105 x 190 cm ( No incluido)

Espesor cabeceros 4 cm

Diseñado y fabricado en España por bainba

HomeSouth - Cama Nido Juvenil con Dos Camas y Dos Cajones, Cama para habitación y/o Dormitorio, Color Cambria y Blanco, Modelo Lara, Medidas: 200,5 cm (Largo) x 98 cm (Ancho) x 72 cm (Alto) € 269.95 in stock 1 new from €269.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Medidas: 200,5 cm (largo) x 98 cm (ancho) x 72 cm (alto).

Acabado en melamina de alta calidad color cambria y blanco.

Cama ideal para cualquier dormitorio infantil y/o juvenil.

Esta cama nido dispone de espacio para colocar dos colchones, una en la parte superior de medida 90x190 y la otra oculta en la parte central de medida 90x180. (NO INCLUYE LOS SOMIERES).

Mueble kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su optimo montaje.

Cama Nido Casita Tejado (Blanco) € 705.65 in stock 1 new from €705.65 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Fabricación en madera MDF lacada en blanco

Medidas 98 x 206 x 164 cm. Para colchones de 90 x 190 cm

Colchones NO incluidos

Somier superior y somier inferior 90 x 190 incluidos

Fabricado en España por Bainba

Totsy Baby Nido Bebe Recien Nacido - Reductor de Cuna nidos para Bebes cojin colecho (Estrellas Grises sobre Blanco, 90 x 50 cm) € 30.99 in stock 2 new from €30.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features UN LUGAR SEGURO PARA DORMIR - los bordes estables del nido de mimos protegen a los recién nacidos de la caída. En la cama supletoria, la cama de los padres o en el sofá, su hijo está seguro en el nido del bebé.

AYUDA PARA BEBES - puede estar cerca de su bebé y dormir con él en la cama de los padres. Gracias a los bordes gruesos, su hijo se sentirá en un verdadero nido. El algodón transpirable y el relleno antialérgico aseguran la comodidad para dormir.

SE PUEDE USAR EN CUALQUIER LUGAR - use el nido portátil para cuna, cuna, cama para padres, cuna, como cojín en el sofá, como cuna de viaje, silla de paseo, reducción, cambiador o almohada de lactancia.

CREE UN AMBIENTE ACOGEDOR - baby cocoon es óptimamente grande, envolverá a su hijo y lo hará sentir seguro. Cocoon se puede ajustar al ancho mediante un cordón de algodón. 70 cm de largo: puede relajarse y ganar más espacio, hasta 90 cm.

COMO UNA GRAN IDEA DE REGALO - Cocoon hecho a mano es ideal como regalo de bautizo, para un cumpleaños. Visualmente, los buggies se adaptan a cada vivero y decoran cada catre como decoración. READ Corona Virus News: 328 nuevos pacientes con corona en Pune y 161 en Pimpri el sábado - Marathi News | Noticias del virus Corona: 328 pacientes con corona en Pune y 161 en Pimpri el sábado

Duérmete Online - Cama Nido Completat, Láminas Anchas, Reforzada, Sistema Anti-Ruido, color Gris, 90 x 190 € 125.51 in stock 1 new from €125.51

1 used from €94.13 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cama nido completa; somier superior trabajado en acero metálico de 1ª calidad con 2 barras metálicas de refuerzo para un mejor apoyo y aguante

Somier inferior con patas de desplegado automático, incorpora unas ruedas para poder deslizarse cuando esta plegado

Ambas camas incorporan láminas anchas de embutidas al bastidor con rótulas de caucho para evitar ruidos y movimientos de la madera

El conjunto incorpora 4 patas abrazadera para colocar en la parte superior de la cama, (importante) colocarlas según fotografía así podrá entrar la cama inferior debajo de la superior

Pletinas soldadas; ambos somieres están trabajados en pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno; fácil montaje; fabricada en españa

DORMIDEO - Colchón Viscoelástico Elixir - Reversible (Invierno/Verano), Antibacterias, 90x190cm € 109.00 in stock 1 new from €109.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Reversible cara Verano / cara Invierno

Cara de Invierno: 3cm Visco Soft + Tejido TNT / Cara de Verano: Tejido Gel 3D fresh

Núcleo ELIOCEL

Altura total 24 cm +/- 2cm

2 años de garantía

Safetots - Barandilla protectora para cama, de madera, extraancha, color blanco € 65.96 in stock 1 new from €65.96

2 used from €60.08

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Instalación fácil y rápida: deslice la base de la barandilla bajo el colchón

Ajuste universal: para cunas, camas individuales y de matrimonio (grosor máximo del colchón: 19 cm)

Se adapta a todas las cunas, camas individuales y de matrimonio con una longitud mínima de 150 cm

Sebe utillizarse para niños de entre 18 meses y 5 años

El color de la barandilla protectora se representa en la imagen 3. No se debe utilizar en camas hinchables, literas o cunas pequeñas

Miroytengo Habitacion Juvenil Infantil Completo Blanco Alpes y basalto (Cama Nido+Armario+Escritorio) con SOMIERES € 415.00 in stock 1 new from €415.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Increible pack de habitación juvenil infantil en color basalto y blanco alpes (con veta) que está compuesto por una cama doble con 2 cajones inferiores, armario de dos puertas con barra para colgar y 3 estantes en su interior, escritorio con un hueco inferior fijo para almacenar tus libros, apuntes o lo que quieras tener a mano y 2 somieres. El interior del armario es de color blanco. No se incluyen colchones ni objetos decorativos.

Este conjunto está fabricado con melamina de alta calidad, e incluye ruedas ocultas en la cama inferior y en los cajones para mayor una comodidad a la hora de utilizarlos. El hueco de la cama inferior es de 19 cm de altura. Tanto la cama superior como la inferior soportan un peso máximo de 90 kg. Para colchones de tamaño 190x90 cm para la cama superior y 180x90 cm para la cama inferior.

Medidas: Medidas cama nido: Alto 69 cm Ancho 198 cm Profundo 96 cm. Capacidad cajones (2 unidades): Alto 16'5 cm Ancho 84'5 cm Profundo 45 cm. Medidas armario: Alto 200 cm Ancho 90 cm Profundo 52 cm. Medidas escritorio: Alto: 78 cm Ancho 79 cm Profundo 43 cm. Medidas somier superior: 190x90 cm. Medidas somier inferior: 180x90 cm.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

HomeSouth - Cama Nido Juvenil, Dos Camas de habitación y/o Dormitorio, Color Cambria y Blanco, Modelo Lara, Medidas: 197 cm (Largo) x 98 cm (Ancho) x 58 cm (Alto) € 134.95 in stock 1 new from €134.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Medidas: 197 cm (largo) x 98 cm (ancho) x 58 cm (alto).

Acabado en melamina de alta calidad color cambria y blanco.

Cama ideal para cualquier dormitorio infantil y/o juvenil.

Esta cama nido dispone de espacio para colocar dos colchones, una en la parte superior de medida 90x190 y la otra oculta en la parte central de medida 90x180. (NO INCLUYE LOS SOMIERES)

Mueble kit de fácil montaje, se entrega con las instrucciones de montaje y sus correspondientes herramientas para su optimo montaje. (La tapa de madera inferior queda suelta si no se ancla al somier)

