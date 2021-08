Inicio » Electrónica Los 30 mejores Camara De Accion capaces: la mejor revisión sobre Camara De Accion Electrónica Los 30 mejores Camara De Accion capaces: la mejor revisión sobre Camara De Accion 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

Yolansin Cámara Deportiva 4K WiFi 20MP 40M Cámara de acción EIS a Prueba de Agua con de Gran Angular de 170 °con Control Remoto de 2.4G Cámara subacuática con baterías de 2x1200mAh € 59.99 in stock 2 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 40M a Prueba de Agua: la cámara del tablero está equipada con una carcasa impermeable hecha de materiales duraderos y mejorados, que pueden proteger la cámara de acción de la lluvia, nieve y salpicaduras de agua. El nivel de impermeabilidad se incrementa de 30M a 40M. Disfruta del paisaje en un mundo submarino más profundo.

4K30 FPS y Estabilización (EIS): Video 4K 30fps y fotos 20MP. La cámara deportiva tiene un sensor más rápido y un buen rendimiento con poca luz. La estabilización EIS aumenta drásticamente la estabilidad y suavidad de su disparo. Puede obtener excelentes imágenes cuando usted o el sujeto se mueven rápidamente. Los principiantes también pueden grabar videos y fotos maravillosos.

Modo de Video Multifunción y Secuencial: La cámara de acción cubre casi todo lo que necesita o imagina. El modo de conducción multifunción, el disparo continuo, los filtros, etc. son muy convenientes y registran su viaje maravillosamente. La fotografía de lapso de tiempo puede capturar el amanecer y el atardecer, las flores que florecen y caen.

Conexión WIFI y HDMI: La conexión WIFI integrada de la cámara subacuática puede alcanzar los 15 m. Puede usar la aplicación para editar y cargar en facebook, youtube, twitter, instagram para compartir su vida con sus amigos y familiares. Al mismo tiempo, usando el puerto HDMI, puede conectarlo a un televisor para obtener mejores resultados.

Accesorios Completos: La cámara deportiva está equipada con 2 baterías de 1350 mAh, un mando a distancia y un micrófono externo. Se puede montar en una bicicleta o en un casco para tomar mejores fotos fácilmente.

Apexcam 4K 60FPS Cámara Deportiva 20MP WiFi Cámara subacuática EIS Impermeable 40M Action Camera Remoto Lapso de Tiempo Micrófono Externo 2 baterías de 1350mAh € 119.99

€ 87.99 in stock 1 new from €87.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【4K 60 FPS y Estabilización (EIS)】: La camara deportiva tiene video de 4K 60fps y foto de 20MP, con sensor más rápido, buen rendimiento con poca luz. Los principiantes también pueden grabar videos e imágenes maravillosos.

【Conexión WIFI】: La cámara subacuática tiene WIFI incorporado y puede usar la APLICACIÓN iSmart para compartir sus obras maestras grabadas con amigos en cualquier momento y en cualquier lugar. La señal Wi-Fi puede alcanzar hasta 15 metros. Usando el puerto ubs, puede conectarlo al televisor para obtener mejores resultados.

【Modo multifunción y Video de Lapso de Tiempo】: La cámara deportiva cubre casi todo lo que necesita o puede imaginar. La modo de conducción, disparo continuo, filtros, etc., que son muy prácticos. La fotografía de lapso de tiempo puede capturar el amanecer y el atardecer, y las flores florecen y caen.

【Impermeable 40M】: La carcasa está hecha de materiales mejorados y duraderos y tiene una clasificación de resistencia al agua aumentada de 30M a 40M. Disfrute del paisaje en un mundo submarino más profundo.

【Accesorios completos】:La action cámara está equipada con dos baterías de 1350 mAh, control remoto y micrófono externo. se puede montar en una bicicleta o casco para fotos fáciles y mejores.

Apexcam Cámara Deportiva 4K 20MP WiFi Cámara subacuática Ultra HD Impermeable 40M Action Camera 2.0'LCD 170° Gran Angular 2.4G Remoto 2 baterías de 1050mAh y Accesorios Multiples € 79.99

€ 72.99 in stock 5 new from €72.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【4K 20MP e Impermeable 40M】 Esta cámara deportiva se actualiza a 20MP, y tiene 4K / 30fps, 2.7K / 30fpS, 1080P / 60fps, para que usted pueda capturar el momento maravilloso. La carcasa está hecha de materiales mejorados y duraderos y tiene una clasificación de resistencia al agua aumentada de 30M a 40M. Disfrute del paisaje en un mundo submarino más profundo.

【Wifi Incorporados】Se puede transferir el video o fotos a través de wifi desde la cámara a su móvil o televisor; fácil de editar y cargar en facebook, youtube, twitter, instagram para compartir con amigos y familiares.

【Múltiples Funciones】La cámara deportiva cubre casi todo lo que necesita o puede imaginar. Por ejemplo: Video de Lapso de Tiempo, cámara lenta, Grabación de ciclo, Foto Burst, protección de pantalla, balance de blancos, etc. También contamos con un equipo post-venta profesional para ayudarle.

【Control Remoto y 170° Gran Angular】 Utilice el control remoto, puede controlar la cámara desde una distancia de 10 metros sin tenerla en la mano. La action camera puede corregir automáticamente la imagen de video sin ajustar el gran angular.

【Accesorios gratuitos】Con una variedad de accesorios gratuitos, incluye una bolsa impermeable versátil, una variedad de accesorios de montaje que se pueden montar en una bicicleta o casco para fotos fáciles y mejores. (Véase la figura 7)

GOOKAM Cámara Deportiva 4K WiFi 20MP Ultra HD Cámara Acción Sumergible 40M Camaras Acuática 170° Gran Angular 2.4G Remoto y Micrófono Externo con 2 Baterías de 1050mAh y Accesorios Multiples-GO 2 € 69.99

€ 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cámara Deportiva Ultra HD 4K 20MP】 La cámara deportiva HD 4K presenta fotos de 20MP una resolución de video fluida de 4K / 30fps, 2.7K / 30fps, 1080P / 60fps, y toma fotografías fijas a 20MP, para que usted pueda capturar el momento maravilloso.

【170° Gran Angular y Múltiples Funciones】Esta cámara deportiva con pantalla HD de 2 pulgadas y gran angular de 170 grados, ofreciendo más posibilidades para la posterior edición de video. Cámara deportiva a prueba de agua puede admitir fotografía de lapso de tiempo, grabación en bucle, disparo continuo y en cámara lenta, lo que brindará una experiencia de disparo diferente.

【Impermeable 40M y Micrófono Externo】La carcasa mejora El nivel impermeable de 30M a 40M, disfrute del paisaje en un mundo submarino más profundo, La action camera con un micrófono externo que ayuda mucho en lugares donde hay mucho ruido o es un inconveniente coleccionar sonido, como esquiar, montar en bicicleta, etc.

【Control Remoto 2.4G Con Wifi Incorporados】Con un control remoto inalámbrico 2.4G de muñeca, el control de la cámara, el encuadre de tomas o la grabación de video ahora son muy convenientes: solo presione el botón del control remoto.

【18 Kits De Accesorios y 2 x1050mAh batería】 la cámara de acción viene con 2 baterías recargables de 1050 mAh y graba hasta 200 minutos. Los accesorios multifuncionales le permiten montar su cámara en casco, bicicletas, muñecas, etc.

AC420 Camara Deportiva14MP WI-Fi Full HD 1080P Cámara de acción Deportiva a Prueba de Agua 30M con Pantalla LCD de 2 Pulgadas y 170 Lentes Gran Angular 2 baterías y Kits de Accesorios de Montaje € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Resolución de vídeo y fotos Full HD】. Con 14MP y 1080p, puede capturar fácilmente fotos y videos de alta calidad. Ahora usted puede capturar aún más de su momento perfecto con la lente gran angular de 170 °.

【30 metros a prueba de agua y LIVESTREAM WEBCAM】 Con la sólida y hermosa carcasa resistente al agua, ahora puede sumergirse hasta una profundidad de 30 metros y filmar al mismo tiempo. Perfecto para practicar deportes acuáticos como la natación, el buceo o el surf.

【Control remoto inalámbricoUna vez que haya conectado su smartphone a través de la WLAN, podrá manejar la Action Cam con la app "BH10 DV" y tomar vídeos o fotos. También puedes descargar, ver o eliminar archivos.

【Pantalla LCD de 2 pulgadas y kit de montaje】La gran pantalla te permite reproducir vídeos e imágenes aún más nítidos. Con el kit de accesorios de 18 piezas, puede fijar la cámara de acción a su casco, bicicleta o muñeca. Un gran compañero para capturar el momento perfecto.

【Action Camera EIS y MúLtiples Modos de Disparo】 - La función EIS garantiza una excelente experiencia para grabar objetos en rápido movimiento. Tiene varios modos de disparo, como disparo continuo, lapso de tiempo, cámara lenta, etc. READ Los 30 mejores Soporte Tv 50 Pulgadas capaces: la mejor revisión sobre Soporte Tv 50 Pulgadas

COOAU Action CAM HD 4K 20 MP WiFi con Webcam PC Modo micrófono Exterior cámara bajo el Agua 40 m con Mando a Distancia EIS estabilización cámara Impermeable (2) € 69.99 in stock 2 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Camara deportiva Ultra HD】 Sport camera COOAU adopta el chip actualizado más nuevo y 7 capas de lente de vidrio óptico que ofrecen videos ultra HD 4K y fotos de 20MP. Con una rica resolución de video: 4K / 30FPS (otros solo 25FPS), la action cam definitivamente te ofrecerá todas las imágenes vívidas e increíbles. El gran angular de 170 ° permite que la cámara grabe más mientras se dispara Paisajes o momentos importantes.

【Estabilización EIS y Impermeable 40M】 - El programa inteligente anti-vibración está integrado en el chip. Por lo tanto, la fluidez y la estabilidad del video mejoran considerablemente cuando practicas deportes extremos. Hecho de material duradero mejorado, el estuche mejora el nivel de impermeabilidad de 30M a 40M. Simplemente disfruta del paisaje en un mundo submarino más profundo.

【Control Remoto y Wi-Fi】Con el control remoto, puede controlar su cámara a distancia desde una distancia de 10 metros sin necesidad de sostener la cámara en sus manos por más tiempo. Botón rojo para tomar fotos y botón gris para grabar video. A través de la función Wi-Fi, puede controlar la cámara con su teléfono celular o tableta, incluso cambiar la configuración, tomar fotos, grabar videos y descargar archivos compartidos al instante.

【Micrófono Externo】La action camera con un micrófono externo que ayuda mucho en lugares donde hay mucho ruido o es un inconveniente coleccionar sonido, como esquiar, montar en bicicleta, etc.

【Diversas Funciones 】 Esta cámara deporte cubre casi todas las funciones que necesita o que puede imaginar. Por ejemplo, grabación en bucle, grabación de lapso de tiempo, cámara lenta, disparador automático, foto de ráfaga, protector de pantalla, al revés, balance de blancos etc. También contamos con equipo profesional de postventa para atenderlo.

GoPro HERO9 Black - Cámara de acción + SanDisk Extreme - Tarjeta de Memoria microSDXC de 64 GB con Adaptador SD € 454.98

€ 414.99 in stock 1 new from €414.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cámara de acción Sumergible con Pantalla LCD Delantera y Pantalla táctil Trasera

Vídeos con una resolución 5K Ultra HD, Fotos de 20 MP, transmisión en Directo en 1080p, Modo Webcam y estabilización

Tarjeta de memoria microSDXC con adaptador SD, A2, hasta 160 MB/s, Class 10, U3 y V30

LeadEdge Cámara Deportiva 4K 20MP EIS Anti-Vibración Micrófono Externo con Control Remoto Wi-Fi 170° Gran Angular Camara Acuática Camaras Acción Sumergible de Control40M € 65.99 in stock 1 new from €65.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【4K & 20MP】: La camara sumergible 4k está equipada con tecnología Ultra HD de 4K / 30FPS 1080P / 60FPS, puede tomar imágenes de alta calidad. También está equipado con 6 capas de lentes de vidrio que brindan videos ultra HD 4K y fotos de 20MP.

【EIS Estabilización】: La cámara deportiva tiene un giroscopio de 3 EJES y un acelerómetro de 3 EJES Tecnología Anti-vibración, para que pueda tomar fotos sin temblar incluso cuando trota, salta, camina o monta en bicicleta.

【Micrófono dual & buceo 40M】: Esta camara acuatica tiene micrófono interno y micrófono externo. El micrófono externo captura una gama más amplia de sonidos que el micrófono interno. La carcasa impermeable mejora el nivel bajo el agua de 30M a 40M. Simplemente disfruta de hermosos paisajes en un mundo submarino más profundo.

【Wi-Fi & control remoto】: Acerca de Wi-Fi, puede descargar la aplicación "LIVE DV" a tu dispositivo móvil en Apple App Store o Google Play. La aplicación Live DV le permite controlar tu cámara de forma remota mediante un teléfono inteligente o una tableta. Se incluye un control remoto, por lo que puede grabar videos y fotos de forma remota dentro de una distancia recta de 20M. Hay una batería reemplazable para el control remoto. (Nota: el mando a distancia no es resistente al agua).

【2 pilas de 1050 mAh & kit de accesorios de montaje】: Esta camara video 4k viene con 2 pilas recargables de 1050 mAh, control remoto inalámbrico de 2,4 G con pulsera, micrófono externo, carcasa resistente al agua y un montón de kit de accesorios de montaje, que le permiten montar tu cámara en el casco, bicicletas, muñeca, etc., lo hace más conveniente para practicar senderismo, ciclismo, buceo y otros deportes al aire libre.

AC700 Cámara Deportiva 4K Wi-Fi 20MP (Cámara de Accion Acuatica de 40M con Control Remoto y Micrófono Externo Funciones EIS Anti-Vibración y Slow Motion) € 79.99 in stock 1 new from €79.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Videocámaras 4k y Pantalla 2.0 Pulgadas】 - Cámara deportiva AC700 ofrece 4K 30 fps o 2.7K 30 fps de video y fotos de 20 megapíxeles, y un ángulo amplio de 170 grados hace que sea más real como mirar desde tus ojos.

【Camara Deporte Función Wi-Fi y Yontrol Remoto】 - AC700 le permite conectar su teléfono celular con la cámara, descargar y editar archivos de forma inalámbrica. El control remoto facilita el inicio de los disparos mientras practicas todo tipo de deportes

【MicróFono Externo y Accesorios Sport Cam】 - El micrófono externo amplifica el sonido grabado y reduce los ruidos. Victure AC700 está equipado con muchos accesorios para bicicleta, casco, moto,surfbord, etc.

【Action Camera EIS y MúLtiples Modos de Disparo】 - La función EIS garantiza una excelente experiencia para grabar objetos en rápido movimiento. Tiene varios modos de disparo, como disparo continuo, lapso de tiempo, cámara lenta, etc.

【Camara Subacuatica y 2 Baterias】 - La funda protectora es impermeable y resistente a los impactos, hace posible la filmación de videos bajo el agua 40M y es adecuada para todo tipo de deportes de invierno, como el esquí. 2 baterías recargables de 1050mAh nunca te permiten perder un momento maravilloso.

Dragon Touch Cámara Deportiva WiFi 4K 20MP Cámara de Acción con Control Remoto Mic Externo EIS 170°Gran Angular Cámara Sumergible Acuática 30m Impermeable 2 Baterías Multi Accesorios (Vision 4 Lite) € 64.99 in stock 3 new from €64.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【4K Vídeo & 4 Veces Zoom】: Vídeo profesional de 4K / 30FPS, 2.7K / 30fps, 1080P / 60FPS y la resolución de foto de 20MP cumplen con los diversos requisitos y la función ZOOM amplía los detalles de su obra.

【Soporte Micrófono Externo, Remoto Inalámbrico y 2" Pantalla】 El micrófono externo amplifica el sonido grabado y reduce los ruidos. Es conveniente grabar momentos en lugares que no se pueden alcanzar. Alcance inalámbrico de hasta 10 m. El control remoto no se puede remojar en el agua. La pantalla de 2" le permite obtener una vista previa del video y foto.

【EIS y Multifuncional】La función EIS garantiza una excelente experiencia para grabar objetos en rápido movimiento. Esta cámara deportiva ofrece múltiples funciones, incluido modos automóvil, boca abajo, video de lapso de tiempo, foto de lapso de tiempo, grabación de bucle, cámara lenta y foto de ráfaga. Lleve esta cámara a más condiciones aplicables más allá de sus expectativas.

【Sumergible Hasta 30M y 2 Baterias】Con la carcasa a prueba de agua instalada, es posible bucear bajo el agua hasta 30M. Perfecto para nadar, surfear, bucear, etc. 2 baterías recargables de 1050mAh nunca te permiten perder un momento maravilloso.

【Wi-Fi Integrada y HDMI】 Descargue la aplicación (Live DV) en su móvil o tableta y conéctela a esta cámara deportiva, puede compartir su maravilloso momento en las redes sociales al instante; el puerto hdmi le permite conectarlo a la tv.

VEMONT Cámara Deportiva 1080P HD Impermeable 30M Pantalla de 2.0 Lente de Gran Angular de 120 Grados Multiples Accesorios para Deportes y Actividades, Buceo, Nadar, Correr, Ciclismo, etc. € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2 PULGADAS LCD, HD, 5.0Megapixels, 120° Gran Angular Lente, Soporta tarjeta TF (SDHC Class10 hasta 32GB), batería de litio y accesorios

30 METROS IMPERMEABLES: Una carcasa resistente al agua que le permite filmar fascinantes deportes acuáticos; Con una vivienda robusta resistente al agua a 30 metros, puede llevar esta cámara sin miedo a las olas, pistas o calles para capturar sus actividades llenas de acción favoritas

LENTE DE ANGULO DE 120 °: diseño de gran angular de 120 °, diferente del ángulo de disparo común de las cámaras tradicionales, su imagen es más amplia, la escena es más real y natural, se capturan imágenes maravillosas, incluso para aquellos rincones que los humanos Los ojos no pueden ver claramente, puede hacernos ver y darnos más sorpresa

Grabación de lazo de la ayuda, 180 ° Turnover Shooting, deportes, conducción, cámara invisible, lapso de tiempo y Shooting continuo, sello de la fecha

IDIOMA SOPORTA: Inglés, Francés, Italiano, Ruso, Español, Coreano Ttradicional chino, Japonés, Portugués, Alemán, Chino simplificado, Holandés, Húngaro, Polaco (opcional).

Piwoka Cámara Deportiva HD1080P Impermeable 30M acción cámara submarina Pantalla 2" LCD Gran Angular con Multi Accesorios para Deportes, Buceo, Coche, Moto, Bicicleta etc. (Azule) € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Full HD 1080P】Piwoka Cámara deportiva para principiantes y niños con lente gran angular de 2 aumentos, vídeo 1080p hasta 30 fps de calidad garantiza que captes cada momento fácilmente.

【Cáscara impermeable de 30 m 】 Con la funda impermeable de gran calidad, esta cámara submarina puede bucear hasta 30 m. Te ayuda a grabar momentos realistas de deportes acuáticos.

【Multi accesorios】Incluye muchos accesorios para fijar la cámara de acción deportiva a bicicletas, cascos, monopatines, autostick y así sucesivamente. Podrías divertirte más con los deportes que amas.

【Pantalla LCD de 2 pulgadas】Hay una pantalla LCD de 2 pulgadas para tiempo real a la vista lo que se ha tomado cada momento fácilmente.

【Batería recargable de larga duración】la cámara deportiva Piwoka viene con una batería recargable de 900 mAh con tiempo de grabación continua de hasta 90 minutos (no necesitas encender el protector de pantalla). Asegúrate de que no te pierdas un momento increíble.

AKASO Cámara Deportiva WiFi 4K/60fps 20MP Cámara de acción con Pantalla Táctil Control de Voz Cámara acuatica Sumergible 40M EIS 8X Zoom Control Remoto 2 Baterías Multi Accesorios (V50 Elite) € 159.99 in stock 1 new from €159.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【AKASO V50 SERIE ACTUALIZADA】V50 Elite Cámara deportiva con grabación de 4K/60fps, 4K/30fps, 2.7K/60fps, 2.7K/30fps, 1080P/120fps, 720P/240fps y Foto de 20MP, le permite capturar video y fotos FHD de alta calidad.

【CONTROL DE VOZ】Puede controlar su cámara deportiva 4k wifi con comandos de voz como "Action Start Video" y "Action Photo"

【ESTABILIZACIÓN ELECTRÓNICA DE IMÁGENES】Con función de estabilización electrónica de imagen (EIS) integrada de Elite V50 cámara de acción, puede predecir el movimiento y corregir el movimiento de la cámara para obtener imágenes increíblemente suaves.

【ÁNGULO DE VISTA OPCIONAL】Puede ajustar el ángulo de visión de esta camara acuatica sumergible entre Ancho, Medio y Estrecho. Esta camara sumergible también tiene función de calibración de distorsión, que proporciona una mejora de distorsión de imagen.

【40M CÁMARA SUBACUÁTICA】Esta camara acuatica 4k equipada con una carcasa impermeable mejorada y puede sumergirse a una profundidad de 40M para capturar todos los detalles de sus aventuras. Ideal para deportes acuáticos como natación, surf, buceo, snorkeling, etc.

Neewer 50-en-1 Accesorios de Cámara de Acción Kit para GoPro 9 8 GoPro Hero 7 6 5 4 Hero Session 5 Apeman dji OSMO Action SJ6000 DBPOWER AKASO VicTsing Rollei Lightdow Campar € 33.99

€ 31.99 in stock 17 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aplicación 1: El adaptador extensible Selfie Monopod + Tripod mount + Long Screw. Puede funcionar con todas las cámaras compactas de punto y digitales que tienen autodisparador y trípode. El cabezal ajustable le permite ajustar el ángulo fácilmente, extiende su alcance al tomar fotos

Aplicación 2: Correa para la cabeza + perno de tornillo largo. La correa de cabeza ajustable es compatible con todos los tamaños de la sesión GoPro Hero 1/2/3/3 +/4/5/6/7 cámaras, DJI OSMO Acción. Te permite usar la cámara Gopro en tu cabeza o un casco para grabar las que tienes delante

Aplicación 3: Montaje de agarre flotante + perno de tornillo largo. El soporte flotante está diseñado para mantener su cámara (debe tener una carcasa impermeable, no incluida) fácil de flotar en el agua. Amarillo brillante en el agua y se puede encontrar fácilmente. Le permite capturar momentos maravillosos en el agua

Aplicación 4: 360 grados giratorio ajustable muñeca montaje + perno de tornillo largo. Libera tus manos mientras andas en bicicleta, escalando esquiando y surfeando. Asegura su gopro plano contra su muñeca para la conveniencia de manos libres

Kit incluye: Ventosa+ Corcho flotante con correa y tornillo+Pinza y tornillo giratorio+Correas atatura de seguridad+Correa pulsera+Palo mango monopie+Abrazadera de mango o Cojín de bicileta con brazo pivote ajustable de 3-dirección+ Monte de pecho cinturón+Llave plástica a fijar o soltar tuerca pomo+ Monte pulsera con tornillo+ Adaptador de monte trípode+ Caja de transporte+ Brazo extendible de casco+Hebilla básica+Monte adhesivo curvo+ 2xtornillos-negro y platero+Mini trípode y más READ Los 30 mejores Huawei P20 Mate Pro capaces: la mejor revisión sobre Huawei P20 Mate Pro

Cámara Deportiva CT8500 4K WiFi, Sumergible de 40M Acuática Cámara, Videocámaras Subacuáticas con Control Remoto y Micrófono Externo EIS Anti-Vibración € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cámara de acción 4K Ultra HD】La cámara de acción CT8500 puede proporcionar una calidad de vídeo de hasta 4K/30fps, que es más clara y fluida. La configuración de gran angular de 170 ° puede capturar una imagen más amplia.

【Cámara y webcam acuática】La funda impermeable incluida permite grabar hasta 40 metros bajo el agua. También es adecuado para todo tipo de deportes acuáticos como natación, surf, vela, buceo. El CT8500 también se puede utilizar como cámara web.

【Micrófono externo y mando a distancia】 El micrófono exterior recibe un sonido más detallado que el micrófono interno. El mando a distancia puede tomar fotos de larga distancia donde sus manos no pueden.

【WiFi integrado y anti-Shake EIS】 Es posible conectar el teléfono móvil a la cámara, descargar y editar los archivos a través de WIFI. La función EIS garantiza una experiencia estable para la grabación de objetos en movimiento rápido.

【Varios accesorios y funciones de disparo】CT8500 viene con muchos accesorios para bicicleta, casco, moto, tabla de surf, etc. Tiene varios modos de disparo como ráfaga de fotos, lapso de tiempo, ralentizador, etc.

LeadEdge Cámara Deportiva 4K 20MP EIS estabilizador Micrófono Externo con Control Remoto Wi-Fi 170° Gran Angular Camara Acuática Camaras Acción Sumergible de 40M € 66.99 in stock 1 new from €66.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【4K / 30FPS EIS y 20MP】: Esta cámara deportiva ofrece los siguientes modos de resolución de video: EIS 4K / 30FPS, EIS 1080P / 60FPS, EIS 720P / 120FPS y 20MP para fotos. Un ángulo amplio de 170 grados hace que sea más real como mirar desde tus ojos.

【EIS Estabilización y estabilización de imagen】: Esta cámara deportiva tiene giroscopio de 3-EJES y acelerómetro de 3-EJES Tecnología anti-vibración. El EIS de 6 EJES corrige el movimiento en múltiples direcciones, incluso al esquiar, saltar con paracaídas, puenting ,o durante otros deportes extremos.

【Micrófono dual y subacuática】: Esta cámara deportiva tiene micrófono interno y externo. El micrófono externo es extremadamente ligero y cómodo que está diseñado para una portabilidad óptima. Puede Ofrecer algunos de los sonidos grabados más claros posibles que la mayoría de los otros micrófonos de cámara deportiva. La carcasa mejora el nivel de impermeabilidad de 30 M(98 pies) a 40 M(131 pies). ¡Simplemente disfruta de hermosos paisajes en un mundo submarino más profundo!

【WiFi incorporado · Control remoto 2.4G】: La función Wi-Fi le permite conectarse a APP "Live DV" para que pueda controlar la cámara con tu teléfono o descargar el video para compartir los maravillosos momentos con red social. Está equipado con tecnología inalámbrica de 2.4GHz que presenta un alto ancho de banda y estabilidad para que pueda fotografiar o grabar de forma remota a una distancia de 20M. Se utiliza pilas de botón extraíbles y tenemos un pila de repuesto extra para ti .

【Paquete completo de accesorios y múltiples funciones】: Esta cámara deportiva ofrece muchos tipos de accesorios, incluido un cargador de batería dual , dos soportes para el automóvil y bicicleta también un estuche de transporte. Esta cámara deportiva cubre casi todas las funciones que lo que necesita, por ejemplo la grabación en bucle, video de lapso de tiempo, cámara lenta, grabación de audio, modo de conducción, ajuste de exposición, ajuste de balance de blancos, etc.

COOAU Nativa 4K 60fps 20 MP Pantalla Táctil WiFi Cámara Deportiva Videocámaras EIS Acción Cámara Subacuática Sumergible con Micrófono Externo Control Remoto Baterías 2x1350Amh (1) € 94.99 in stock 2 new from €94.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★Cámara de acción nativa 4K 60fps 20MP y EIS antivibración: con la resolución nativa 4K 60FPS y 20MP más alta, SPC03 puede capturar videos o fotos inimaginables e impresionantes con detalles más ricos que están más allá de su imaginación. Al encender el EIS, puede obtener videos sin súper fluidos incluso durante situaciones de intensa agitación y movimiento rápido.Le recomendamos que descargue el reproductor 4K profesional en la PC cuando reproduzca video 4K (Windows: KMplayer, Mac: MplayerX)

★Pantalla táctil IPS sensible de 2 pulgadas y Wi-Fi incorporado: la pantalla táctil IPS sensible de 2 pulgadas no solo muestra una imagen más clara y brillante que la pantalla LCD, sino que también proporciona un funcionamiento más eficiente, intuitivo y más rápido que otras cámaras sin pantalla táctil. Simplemente deslice y toque la pantalla para buscar y encender el Wi-Fi en la cámara deportiva, puede reproducir / descargar / grabar videos o tomar fotos en sus dispositivos.

★2 baterías de 1350 mAh y micrófono externo y control remoto: el micrófono externo con reducción de ruido puede capturar claramente el sonido original incluso si se encuentra en un ambiente ruidoso y bullicioso. Las 2 baterías recargables de alta capacidad de 1350 mAh proporcionan un tiempo de grabación y una vida útil más prolongados que otras cámaras. El mando a distancia le permite controlar la cámara del casco sin tener que sujetarla.

★Modo de buceo y cámara subacuática impermeable: la resistente carcasa impermeable le permite disfrutar de su increíble viaje bajo el agua hasta 40m y proteger perfectamente la cámara de rocas, polvo y arañazos. Al activar el modo de buceo puede conseguir un contraste de color más preciso y un mundo submarino más realista sin filtro rojo. Puede llevar la cámara SPC03 para hacer deportes sin preocupaciones, como natación, buceo, surf, ciclismo, escalada, esquí, etc.

★Múltiples funciones para satisfacer sus diversas necesidades: 7 modos de video: Modo de video en cámara lenta (Slow Motion) / Modo de grabación en bucle / Modo de video secuencial (Time Lapse) / Modo de automóvil / Corrección de distorsión / Modo de medición / Modo de buceo. 7 modos de fotografía: foto normal / modo de foto secuencial / modo de foto en ráfaga / modo de temporizador automático / modo de medición / exposición prolongada / modo de buceo.

AC700 Cámara Deportiva 4K Wi-Fi 20MP (Cámara de Accion Acuatica de 40M con Control Remoto y Micrófono Externo Funciones EIS Anti-Vibración y Slow Motion) € 79.99 in stock 2 new from €79.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Videocámaras 4k y Pantalla 2.0 Pulgadas】 - Cámara deportiva AC700 ofrece 4K 30 fps o 2.7K 30 fps de video y fotos de 20 megapíxeles, y un ángulo amplio de 170 grados hace que sea más real como mirar desde tus ojos.

【Camara Deporte Función Wi-Fi y Yontrol Remoto】 - AC700 le permite conectar su teléfono celular con la cámara, descargar y editar archivos de forma inalámbrica. El control remoto facilita el inicio de los disparos mientras practicas todo tipo de deportes

【MicróFono Externo y Accesorios Sport Cam】 - El micrófono externo amplifica el sonido grabado y reduce los ruidos. Victure AC700 está equipado con muchos accesorios para bicicleta, casco, moto,surfbord, etc.

【Action Camera EIS y MúLtiples Modos de Disparo】 - La función EIS garantiza una excelente experiencia para grabar objetos en rápido movimiento. Tiene varios modos de disparo, como disparo continuo, lapso de tiempo, cámara lenta, etc.

【Camara Subacuatica y 2 Baterias】 - La funda protectora es impermeable y resistente a los impactos, hace posible la filmación de videos bajo el agua 40M y es adecuada para todo tipo de deportes de invierno, como el esquí. 2 baterías recargables de 1050mAh nunca te permiten perder un momento maravilloso.

Dragon Touch Cámara Deportiva 1080P Cámara de Acción con Control Remoto Videocámara Impermeable con Baterías Recargable Multi Accesorios (Vision 1) € 49.99 in stock 3 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cámara de Acción de 1080P】Es versátil para capturar todas las aventuras. Con la carcasa impermeable, es resistente al agua hasta 98 ​​pies. Puedes tomarla para nadar o bucear y grabar tus aventuras en 1080P, Soporta tarjeta TF hasta 64GB (FAT32)(no incluido).

【Múltiples Accesorios】Los monturas incluidas transforman la cámara deportiva para ser utilizada en cualquier deporte que ames. Conecte la cámara a bicicletas, patinetas, cascos, etc. Para deportes acuáticos, solo instale la carcasa impermeable.

【Cámara de Acción 1080P con Control Remoto】Puede controlar la cámara con el control remoto incluido. Más práctico y conveniente cuando la cámara está montada en algún lugar sin alcance.(solo resistente a salpicaduras, no resistente al agua).

【2 Pulgadas Pantalla LCD】 Cámara deportiva con pantalla LCD de 2 pulgadas y la capacidad de tomar videos, fotos y ver en tiempo real lo que se ha tomado con la cámara subacuática.

【Batería de 900mAh】Esta cámara viene con una batería de 900mAh de larga duración. Con una toma continua de fotos y un tiempo de grabación de hasta 4 horas.

Neewer G1 Ultra HD 4K Cámara de Acción Kit Incluye 12MP Cámara Sumergible 30m Cámara Subacuática 170 Grados Sensor de Alta Tecnología WiFi Cámara de Acción con 50-en-1 Accesorios Cámara de Acción Kit € 69.99 in stock 3 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL KIT INCLUYE: (1) Cámara de acción; (1) Caso impermeable; (1) Puerta trasera protectora; (1) Clip posterior, (1) Batería; (1) Cable USB; (1) Barra manejada / montaje de poste; (4) Correa de la correa del vendaje; (1) Paño de limpieza de lentes; (1) Montaje adhesivo; (4) Cinta; (1) Cable de alambre; (3) soporte interruptor; (1) Hebilla de base; (3) Adaptador de montaje; (1) Kit de accesorios para cámara de acción 50-en-1

CÁMARA DE ACCIÓN 4K: 4K / 25FPS profesionales, 2,7K / 30FPS, 1080P / 60FPS, video 1080P / 30fps y resolución de foto de 12MP creada por un sensor de alta tecnología para capturar un momento emocionante para usted

CÁMARA DEPORTIVA WIFI: Simplemente descargue la aplicación Ez iCam en su teléfono iOS o Android y conéctese con esta cámara de acción. Le permite controlar su cámara de forma remota. Comparta la imagen y el video en las redes sociales. La señal WiFi tiene un alcance de hasta 30m

MÚLTIPLES MODOS: modo de conducción, disparo continuo (3 fotos), time-lapse, grabación de bucle (4K / 2K NO compatible), rotación de imagen, exposición; Puede llevarlo a más condiciones aplicables más allá de sus expectativas; Lente de ojo de pez no deformable, gran pantalla permite imágenes impresionantes y vívidas

50-en-1 ACCESORIO DE LA CÁMARA DE ACCIÓN: Práctico, liviano y portátil, fácil de almacenar; Adecuado para todo tipo de cámaras, cámaras digitales, cámaras web y videocámaras; Cada accesorio está diseñado para ser muy duradero y no se romperá fácilmente

YI Cámara Vigilancia, Cámara IP Wifi 1080p Sistema de Seguridad de Full HD, Detección de Movimiento, Visión Nocturna, Audio de 2 Vias y Nube con App para iOs y Android (Blanco) € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RESOLUCIÓN EN FULL HD CON VISIÓN NOCTURNA NO INVASIVA - Transmisión en directo y vídeos en 1080p / 20 FPS - Lentes de gran ángulo de 110º con zoom digital 4x - 8 ledes infrarrojos invisibles en la oscuridad para una visión nocturna no invasiva - La luz de estado puede desactivarse desde la aplicación YI HOME (su uso es ideal mientras duermes).

DETECCIÓN DE ACTIVIDAD CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL - DETECCIÓN HUMANA: detecta personas en movimiento hasta 20 FPS - DETECCIÓN SONORA: detecta sonidos de entre 50 y 90 dB (regulable) - NOTIFICACIONES Y VÍDEO DE LA ACTIVIDAD DETECTADA: Notificaciones automáticas en tu movìl (frecuencia y nivel de sensibilidad regulables) y grabaciones de vídeo de 6 segundos de cualquier actividad que detecte la cámara - DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ACTIVIDAD (OPCIONAL)

DISEÑO PORTÁTIL, ELEGANTE Y VERSÁTIL: Cámara de pequeñas dimensiones (8 x 12 cm x 3 cm / 120 g) con un robusto soporte inclinable y lente extraíble - ON / OFF PROGRAMABLE: Encendido y apagado de la cámara programable para cada día de la semana a través de la aplicación YI Home - SEGURIDAD AVANZADA: Código PIN opcional para acceder a la transmisión en directo y a los ajustes de la cámara wifi.

AUDIO BIDIRECCIONAL: Habla y escucha gracias a su micrófono y altavoces integrados. Admite la modalidad Intercom (solo puede hablar una parte al mismo tiempo) y manos libre (ambas partes pueden hablar al mismo tiempo) - FUNCIONA CON ALEXA (ECHO SHOW): Visualiza la transmisión en directo de la cámara justo desde la pantalla de tu Echo Show con un sencillo comando de voz.

ALMACENAMIENTO SEGURO EN LA NUBE: Grabación en bucle en YI Cloud de todos los vídeos de actividad que detecte la cámara, con planes de suscripción mensuales y anuales para opciones de grabación y almacenamiento de mayor tamaño - ALMACENAMIENTO LOCAL: Existe la posibilidad de almacenamiento local con una tarjeta MicroSD (se vende por separado).

AKASO Cámara Deportiva WiFi Nativa 4K 30fps Cámara de Acción con Pantalla Táctil EIS Ángulo de Visión Ajustable Cámara Acuatica Sumergible 40M Control Remoto 2 Baterías Multi Accesorios V50X € 129.99 in stock 1 new from €129.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con una resolución de video 4K/30fps, 2.7K/30fps y 2K/60fps, la cámara de acción AKASO V50X le permite tomar increíbles videos de ultra HD, grabando claramente la belleza y maravillas de la vida.

Esa camara deportiva 4K es con una pantalla táctil intuitiva, modos de captura simples y optimizados, es fácil saltar directamente y obtener excelentes tomas. Simplemente deslice y toque.

La cámara de acción AKASO V50X con función de estabilización electrónica de imagen que graba videos suaves y constantes, ya sea que esté esquiando, practicando esnórquel o persiguiendo a su perro por el patio.

La cámara deportiva AKASO V50X viene con 2 baterías recargables de 1350mAh que admiten la grabación de video hasta 180 minutos. Y viene con el kit de 17 accesorios se adapta a la mayoría de las cámaras de acción.

Puede configurar el ángulo de visión de esta camara acuatica sumergible según sus necesidades entre 170°, 140°, 110° y 70°. Active la calibración de distorsión, puede corregir la distorsión de la imagen. READ Los 30 mejores Regalos De Comunion Para Niños capaces: la mejor revisión sobre Regalos De Comunion Para Niños

AC600 Camara Deportiva 4K WiFi 16MP Impermeable Cámara Acción Deporte Acuatica Agua de 30m € 49.99 in stock 1 new from €49.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【LCD de 2 pulgadas y 170 Ángulo Amplio - Con un amplio ángulo de visión de hasta 170 grados, no se pueden perder detalles. Incorpora una pantalla LCD de 2 pulgadas que le brinda una maravillosa experiencia de reproducción y visualización.

【Camara Deporte Función Wi-Fi y Yontrol Remoto】 - AC700 le permite conectar su teléfono celular con la cámara, descargar y editar archivos de forma inalámbrica. El control remoto facilita el inicio de los disparos mientras practicas todo tipo de deportes

【MicróFono Externo y Accesorios Sport Cam】 - El micrófono externo amplifica el sonido grabado y reduce los ruidos. Victure AC600 está equipado con muchos accesorios para bicicleta, casco, moto,surfbord, etc

【Action Camera EIS y MúLtiples Modos de Disparo】 - La función EIS garantiza una excelente experiencia para grabar objetos en rápido movimiento. Tiene varios modos de disparo, como disparo continuo, lapso de tiempo, cámara lenta, etc.

【Camara Subacuatica y 2 Baterias】 - La funda protectora es impermeable y resistente a los impactos, hace posible la filmación de videos bajo el agua 40M y es adecuada para todo tipo de deportes de invierno, como el esquí. 2 baterías recargables de 1050mAh nunca te permiten perder un momento maravilloso.

Uleway Cámara de Acción para Niños Impermeable 1080P Videocámara Subacuática Digital Juguete Cámara Regalo de Cumpleaños para Niños y Niñas para Deportes Buceo Nadar Correr Ciclismo (Azul) € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Momento Más Claro Grabado】 Cámara de deportes subacuáticos para niños con sensor de imagen CMOS, con 1080P videos y 8MP fotos. Y la hd videocámara para niños incorpora muchos fotogramas y efectos de filtro, mejora la imaginación y la creatividad de los niños, mantenlos alejados de la televisión, los teléfonos inteligentes o Internet, y ama la verdad de la naturaleza.

【Cámara a Prueba de Agua 30M】 Cámara de acción para niños con estuche impermeable, soporte para casco y cinturón y bicicleta. ​Los niños pueden grabar el mundo submarino nadando, buceando, también sus momentos valientes en bicicleta, acampar, andar en patineta, esquiar, patinar y otras actividades al aire libre (Consejos: ¡No abra el estuche en el agua)!

【Juguetes de Cumpleaños para Niños】 La cámara digital impermeable es un buen compañero para la vida diaria de los niños o los viajes de vacaciones. Las cámaras deportivas para casco son pequeñas y livianas, con MP3 y juegos divertidos, el niño puede reproducir su música e historias favoritas. Los mejores Navidad y Cumpleaños regalos para niños y niñas de 3 a 12 años.

【Ahorro de Energía & Gran Capacidad】 Cámara de acción para niños con 3.7V recargable batería, puede grabar de forma continua durante 2-3 h. Se apagará automáticamente si no detecta ninguna operación durante más de 5 min para ahorrar batería. La 1080P videocámara para niños con tarjeta SD de 32 GB, puede almacenar más de 1000+ fotos, almacenarlas y verlas fácilmente.

【Multifuncional Videocámara para Niños】 La cámara para niños a prueba de agua viene con: captura de fotos, grabación de video, reproducción, captura con retraso y juegos de rompecabezas, ajuste de fecha, etc. Cámara digital para niños con kits de montaje versátiles, se puede unir a cualquier superficie plana (patinetas, cascos) y bicicletas, el cordón duradero se puede colgar del cuello, fácil de transportar.

COOAU Cámara Deportiva 4K WiFi 20MP Camara Acción Sumergible Agua de 40M con Control Remoto y Micrófono Externo, Camara Acuática con 2 Baterías de 1200 mAh y Varios Kits para Bicicleta Casco Buceo (2) € 73.99 in stock 1 new from €73.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Video Ultra HD 4K y fotos de 20MP - La cámara de acción COOAU Ultra HD 4K Especificaciones: 4K / 30FPS, 2.7K / 30FPS, 1080P / 60FPS, resolución de vídeo 720P / 120FPS, y fotografías de 20MP. La calidad de imagen ultra-clara y la densidad de píxeles hacen que la cámara COOAU VLOG funcione mejor que la cámara de acción HD tradicional. Puede ayudar a capturar y grabar los mejores momentos de tu vida.

✔ Estabilización EIS y modos de grabación multifuncionales - Esta cámara deportiva tiene un programa antivibración y un soporte para casco / bicicleta que son perfectos para deportes extremos como saltar en paracaídas, esquiar, escalar, montar a caballo, etc. Varias funciones de grabación como grabación en bucle, grabación de lapso de tiempo, cámara lenta, disparador automático y ráfaga de fotos le brindan más opciones y más diversión mientras graba.

✔ Micrófono externo y WiFi más control remoto - Una cámara V-log perfecta para grabar videos. Las baterías 2X1200mAh hacen que dure más tiempo mientras graba. El micrófono externo captura detalles de sonido nítidos para mejores grabaciones de sonido. Un control remoto y Wi-Fi ayudan a controlar su cámara de forma inalámbrica transmita a su teléfono a través de la aplicación "Live DV" para compartir sus maravillosos momentos en las redes sociales al en cualquier momento y en cualquier lugar.

✔ Tiene una lente gran angular a prueba de agua de 40M y gran angular de 170 ° - La funda resistente y sólida está hecha de material duradero mejorado, que mejora el nivel de impermeabilidad de 30M a 40M. La lente ultra gran angular de 170 ° captura más ampliamente, no le permitirá perderse ninguna vista. Simplemente lleve esta cámara subacuática resistente a un mundo submarino más profundo, luego disfrute y grabe los momentos maravillosos.

✔ Incluye 20 accesorios útiles y un excelente servicio postventa - Viene con 20 accesorios que incluyen casco y soporte para bicicleta, etc. Lo que le permitirá grabar planos desde el casco o pegada al cuerpo. La cámara de acción COOAU cuenta con 12 meses de garantía, nuestros equipos profesionales de preventa y posventa se comprometen a brindarle una experiencia de compra en línea de alta calidad.

Juego de adaptadores de conversión universal para montaje en cámara de acción TEKCAM (1/4 pulg. 20) Accesorios para montaje en tornillo de trípode para cámaras Sony Cam YI 4K GoPro AKASO de Sony € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de plástico de alta calidad, duradero y cómodo de usar.

2 estilos: ambos diseños de adaptador son compatibles con todos los accesorios de montaje con el patrón de tornillo lateral GoPro. Solo conéctelo, atorníllelo y luego conecte la cámara deportiva.

Aplicable a SONY, YI 4K o soporte para teléfono: cuenta con tornillo de trípode para conectar cámaras deportivas a cualquier montaje de estilo GoPro, dispositivo de mano, adaptador de trípode, etc.

Compatible con: YI 4K, Go Pro Hero6, Hero5, Session, Hero4, AKASO, APEMAN, Crosstour y la mayoría de las cámaras de acción que montan accesorios.

GoPro MAX, Cámara de Acción Digital a Prueba de Agua 360 con Estabilización Irrompible, Pantalla Táctil y Control de Voz, Bluetooth USB Wireless, GoPro Quik, Black € 499.00 in stock 1 new from €499.00

2 used from €454.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tres cámara s en una. Con max, puede grabar videos y fotos de estilo hero o capturar imágenes envolventes de 360 grados.

Max le brinda una estabilización irrompible al usar 180 ° de captura como el mejor amortiguador.

Vlogea al máximo con micrófono envolvente y pantalla frontal.

Es gopro, construcción muy resistente. De verdad quieres ir fuerte ? coloque las lentes protectoras incluidas y cárguelas. Y es resistente al agua hasta (5 m).

Qué incluye Cámara GoPro MAX, Batería recargable, Soporte adhesivo curvo, 2 lentes protectoras, 2 tapas de lente, Bolsa de microfibra, Hebilla de montaje y tornillo, Cable USB-C, Estuche compacto

GoPro HERO8 Black - Cámara de acción Digital 4K Resistente al Agua con estabilización hipersuave, Pantalla táctil y Control de Voz € 329.99

€ 319.00 in stock 3 new from €319.00

15 used from €239.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vloggers, cineastas profesionales y creadores de contenido podrán hacer más de lo que nunca habían imaginado con accesorios de rápida instalación, como luces led, micrófonos o pantallas lcd , entre otros

Si lo anterior te parecía fluido, espera a ver esto. Ahora, la hero8 black incluye tres niveles de estabilización (activado, alto y potencía ción). Elige el que más te convenga en cada situación

Captura vídeos secuenciales totalmente estabilizados sin dejar de moverte. Ahora, timewarp ajusta automáticamente la velocidad en función del movimiento, la detección de escena y la iluminación

Graba 1,5 segundos antes y después de la toma y elige el mejor encuadre para la foto perfecta. O consigue un vídeo increíble para compartir

Haz todo sin manos gracias a los 14 comandos de voz, como "gopro, toma una foto". Aunque la cámara esté apagada, puedes decir "gopro, enciéndete"

xXx: Return of Xander Cage out of stock Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Inglés

Jack Ryan: Shadow Recruit out of stock Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Chino mandarín

