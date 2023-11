Inicio » Top News Los 30 mejores Cama Alta Con Escritorio capaces: la mejor revisión sobre Cama Alta Con Escritorio Top News Los 30 mejores Cama Alta Con Escritorio capaces: la mejor revisión sobre Cama Alta Con Escritorio 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Cama Alta Con Escritorio?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Cama Alta Con Escritorio del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Moimhear Estructura de cama de metal 90 x 200 cm, cama de hierro, cama alta con escritorio y dos estanterías para niños, adolescentes y adultos, color negro € 289.99 in stock 1 new from €289.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de calidad: la cama alta está hecha de un marco de acero de alta capacidad de carga, por lo que no tienes que preocuparte de que la cama se rompa. Los tubos gruesos dan estabilidad a la cama. Los paneles de MDF son resistentes y duraderos para un uso prolongado.

Funcionalidad: nuestra cama alta viene con un escritorio y dos estantes que se pueden utilizar para trabajar o estudiar. También se proporciona una bandeja adicional para teclado. En la cabecera y los pies de la cama hay una escalera que se puede subir.

Estilo minimalista: nuestra cama alta se puede combinar armoniosamente con diferentes estilos de decoración debido a su estilo simple. Esta cama alta se puede utilizar en dormitorios de estudiantes o empleados, apartamentos y habitaciones infantiles para una amplia gama de personas.

Seguridad: la cama alta está certificada según EN747 y es adecuada para niños a partir de seis años. La litera superior está rodeada de barandillas resistentes para que no se caiga accidentalmente de la cama y pueda dormir en paz.

Detalles: utiliza un colchón de menos de 100 mm. Tamaño de la litera doble: 204 x 95 x 180 cm. Escritorio: 194 cm x 40 cm; límite de peso para la cama superior: 120 kg; límite de peso para la mesa: 30 kg; límite de peso para la estantería: 5 kg. El producto viene con instrucciones detalladas y herramientas de montaje simples para reducir las dificultades de instalación.

DEKIT GRUPO RIMOBEL KRIC Escritorio, Melamina, Roble Natural y Blanco, Cama Individual € 237.66

€ 179.11 in stock READ Los 30 mejores Bibradores Sexuales Mujer capaces: la mejor revisión sobre Bibradores Sexuales Mujer 4 new from €179.11 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Natural y Blanco.

Medidas: 73 (alto) x 195 cm (ancho) x 134 cm (prof.)

Tacos ABS quitarruidos y antirrayaduras en las piezas con contacto directo con el suelo. Soportes de somier metálicos.

No incluido: Colchón y somier de 190 x 90 cm.

Montaje reversible, es decir, permite montaje del escritorio tanto a derecha como izquierda.

Miroytengo Cama Alta High con Armario y Escritorio en Color Roble Artisan y Gris Oscuro 90x200 cm € 574.00 in stock 1 new from €574.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aprovecha el espacio con la cama alta High de estilo industrial. Cuenta con un escritorio que tiene una estantería y un cajón en la parte derecha. También tiene un armario con baldas y barra interior. Tus peques podrán usar esta cama en su infancia y juventud, gracias a que su diseño se adaptará a sus etapas. Incluye dos bases que hacen la función de somier, tiene una escalera para que puedan subir a la cama superior. Añade la cama alta High al carrito.

Fabricado en melamina. Compatible con colchones de 90x200 cm y colchones de 15 cm de alto para la cama superior, que no deberá sobrepasar la marca hecha sobre la cama superior. Si se quiere poner un colchón más alto, es recomendable instalar una barrera de seguridad (no incluida). Se recomienda que la parte superior no sea utilizada por niños menores de 6 años. No se incluyen colchones, otros muebles ni los elementos decorativos de las imágenes.

Medidas: Cama: Alto 178 cm ancho 204 cm Profundidad 116 cm Escritorio: Ancho 130 cm Profundidad 57 cm Balda superior: Ancho 160 cm. Carga máxima por cama recomendada: 80Kg. Se recomienda seguir las instrucciones de montaje.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Moimhear Cama alta para niños con escritorio multifunción integrado y escalera, color blanco, 90 x 200 cm, WX000307-M € 499.99

€ 429.99 in stock 1 new from €429.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Ahorro de espacio] Las camas altas son ideales para hogares con espacio limitado. Debajo de esta cama alta hay un armario móvil con cajones, estanterías y escritorio en uno, así como una escalera abierta con estantes de almacenamiento para maximizar el espacio.

Seguridad garantizada: la barandilla continua está firmemente fijada y garantiza tu seguridad, mientras que la cama alta tiene un cabecero y un reposapiés. Esta cama alta garantiza la seguridad gracias a las patas de madera de pino macizo para mayor estabilidad y durabilidad.

[Marco resistente] Esta cama está hecha de madera de pino macizo y MDF de alta calidad y ofrece una gran estabilidad. Con este diseño de ahorro de espacio y construcción robusta, esta cama es la mejor adición a tu dormitorio.

[Diseño moderno] Esta cama alta está diseñada para durar toda la vida mientras mantiene su aspecto elegante con líneas limpias que se adaptan bien al entorno. Nuestros diseños fomentan la comodidad y la elegancia.

[Fácil montaje] Todas las piezas, herramientas e instrucciones se envían directamente a la puerta de su casa en una caja de cartón eficiente empaquetada, por lo que tarda menos de una hora en armarse con la ayuda de un amigo.

Befara Cama Alta con Escritorio Leo € 245.00 in stock 1 new from €245.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: acero y resina epoxi

Acabado: Pintura epoxy de gran resistencia a la oxidación y a la corrosión

Colores disponibles: plateado

Tamaño: 198,4 x 96,2 x 190 cm

Somier: láminas metálicas

Moimhear Cama alta de madera con estantes y escritorio para debajo de la cama (blanco, 140 x 200 cm) € 389.99 in stock 1 new from €389.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con espacio de trabajo: viene con un escritorio y estantes debajo.

Resistente y duradera: la cama de madera maciza y MDF puede durar más tiempo.

Ahorro de espacio: diseño de loft que abre la superficie de trabajo.

Requiere montaje: Sí

Cumple con la norma EN747-1 para cama alta infantil

MUEBLIX | Literas Juveniles 90x190 | Cama Alta Individual | Estructura de Metal | Literas Juveniles con Escalera | Ideal para Loft para Escritorio Debajo | Modelo Pedro € 259.00 in stock 1 new from €259.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Litera Alta para Habitaciones Compactas - Aprovecha todo el Espacio - Optimiza

Cama Litera fabricada en acero reforzado.

Pintura epoxy que protege de la corrosión metálica y la oxidación con materiales de calidad en España.

Fabricado con materiales de calidad en España.

Entrega a pie de calle para dudas contacte con el vendedor.

Cama Alta Funny con Escritorio y Armario en Color Roble Jackson y Blanco Mate Satinado Estilo nórdico € 629.00 in stock 1 new from €629.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aprovecha el espacio del dormitorio de tus peques, con la cama alta Funny. Acabado en color roble Jackson y blanco mate satinado, que proporcionará un estilo nórdico. Gana espacio con esta cama que incluye un escritorio con tres cajones y un armario de dos puertas abatibles que integra una balda y una barra. Incluye una base que hace la función de somier, tiene una escalera para el acceso a la cama superior. No lo dudes más, añade la cama alta Funny al carrito.

Fabricado en melamina. Compatible con colchones de 90x200 cm y colchones de 15 cm de alto para la cama superior, que no deberá sobrepasar la marca hecha sobre la cama superior. Si se quiere poner un colchón más alto, es recomendable instalar una barrera de seguridad (no incluida). Se recomienda que la parte superior de la litera no sea utilizada por niños menores de 6 años. No se incluyen colchones, otros muebles ni los elementos decorativos de las imágenes.

Medidas: Cama: Alto 146 cm Ancho 203 cm Profundidad 95 cm Armario lateral: Alto 106 cm Ancho 65 cm Profundidad 40 cm Ancho de la mesa de escritorio: 130 cm. Carga máxima por cama recomendada: 80Kg. Se recomienda seguir las instrucciones de montaje. .

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Miroytengo Cama Alta Diamond con Escritorio Estilo Gamer 90x200 € 789.00

€ 755.00 in stock 1 new from €755.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hazte con la cama-escritorio Diamond y crear tu habitación gaming. Con una cama elevada, el escritorio, un banco, repisas para almacenamiento y un colgador de auriculares, este mueble se convierte en el lugar perfecto para jugar, hacer directos, o simplemente disfrutar de tu rato de ocio.

Mueble de melamina con acabado en negro Stipple y gris oscuro, acompañado de luces Led. Consta de un banco, escalera, y diversas repisas de almacenamiento por toda la estructra de la cama. Ls cama es para colchones de 90x200. No necesita somier. No incluye, colchón, otros muebles ni los elementos decorativos de las imágenes.

Medidas: Alto 180 cm Ancho 204 cm Profundo 116 cm Medida debajo de la cama: Alto 148,6 cm Ancho 124,8 cm Profundidad 113,8 cm

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Cama Alta Nicolas - 90 x 200 cm - con Armario y Escritorio - Antracita y Blanco € 718.99 in stock 1 new from €718.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cama alta NICOLAS - con armario y escritorio - 1 estante - 90 x 200 cm. Estructura: tableros de partículas. Color: gris blanco y negro. Medidas: Ancho 201,6 x Prof. 110 x Alt. 183,1 cm. ¡Amuebla fácilmente tu dormitorio gracias a la cama 3 en 1 NICOLAS!

Largo: 205.2 x Ancho: 110 x Alto: 183.1 cm

La felicidad está en tu interior

Peso: 169.00 kg

Más de 2 000 000 clientes servidos en 11 países de Europa. Más de 16 años de existencia. READ Los 30 mejores Mesa De Pared capaces: la mejor revisión sobre Mesa De Pared

Miroytengo Cama Infantil con Escritorio desplazable Child Color Roble y Blanco Dormitorio habitación Mueble 90X200 cm € 349.00 in stock 1 new from €349.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Original cama alta con escritorio Child acabada en color blanco y roble jackson. Esta cama infantil con escritorio, te permitirá añadir dos muebles en el espacio de uno, ya que podrás extraer el escritorio o moverlo a otra parte de la estancia, gracias a las ruedas que incluye en la superficie. La cama Child es compatible con colchones de 90x190 o 90x200cm (no incluidos). ¡Completa el dormitorio de los más jóvenes de la casa con la cama Child!

Cama infantil Child fabricada en melamina. Si estás buscando un mueble práctico y funcional para el dormitorio de tus hijos, esta cama dispone de varios compartimentos en su estructura (2 estantes laterales) y de unas escaleras integradas para que los peques accedan a la cama sin problemas. No se incluyen el colchón ni los objetos decorativos de las imágenes. Incluye una base que realiza la función de somier. No recomendable para niños menores de 4 años.

Medidas cama: Alto 120 cm Ancho 204 cm Profundo 114 cm. Escritorio: Alto 71 cm Ancho 94 cm Profundo 50 cm.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

ZYLOYAL10 Cama alta para niños con estantería y escalera de almacenamiento, cama infantil con escritorio, incluye somier, 90 x 200 cm, marco de cama, cama juvenil € 698.00 in stock 1 new from €698.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ahorro de espacio: el estilo loft viene con una escalera de almacenamiento. La escalera de almacenamiento proporciona espacio de almacenamiento adicional para juguetes, libros, ropa y otros artículos. Cada nivel se puede abrir para aprovechar al máximo el espacio existente y ordenar la habitación.

【Con espacio de trabajo】Nuestras camas altas para niños cuentan con un amplio escritorio y una estantería debajo de la cama, que le dará a su hijo su propio espacio de trabajo.

Barandillas estables: una barrera de cama alta proporciona un límite seguro para evitar que se caigan de la cama durante el sueño. Crea una barrera protectora y es especialmente adecuado para niños pequeños o personas con problemas de movilidad.

Resistente y estable: el marco de la cama está hecho de materiales de alta calidad, resistente y duradero. Las pinturas y barnices utilizados para las superficies de madera son seguros y ecológicos. Como regla general, se utilizan pinturas y barnices seguros a base de agua que no liberan gases o productos químicos nocivos.

Tamaño: las dimensiones totales de la cama son de 242 x 170 x 96 cm, incluido el somier. Esta litera de madera viene en 3 paquetes con instrucciones claras y herrajes. Para reducir el riesgo de daños, este marco de cama se envía en 3 cajas y pueden llegar en diferentes días. Si ambos paquetes han llegado pero faltan piezas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Capacidad de peso de la cama es de 120 kg.

Tcewhhy Cama De Metal 90x200cm Cama De Hierro con Escritorio Y 2 Estanterías para Niños Jóvenes Y Adultos Cama Alta Cama Individual Cama Juvenil Cama Infantil Estructura De Cama De Metal Negro € 293.99 in stock 1 new from €293.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de calidad: la cama alta está hecha de estructura de acero con alta capacidad de carga, por lo que no tiene que preocuparse de que la cama se derrumbe. Los tubos gruesos dan estabilidad a la cama. Los paneles de MDF son resistentes y duraderos para un uso prolongado.

Funcionalidad: Nuestra cama alta viene con un escritorio integrado y dos estantes, ideales para trabajar o estudiar. También se incluye una práctica bandeja para teclado. Hay una escalera segura a la cabecera y a los pies de la cama por la que se puede subir fácilmente.

Estilo minimalista: gracias a su diseño sencillo, nuestra cama alta se adapta armoniosamente a una amplia variedad de estilos de decoración. Es perfecto para residencias de estudiantes o empleados, apartamentos y habitaciones infantiles y, por lo tanto, atrae a un amplio grupo objetivo.

Seguridad: Nuestra cama alta es adecuada para niños a partir de seis años. La cama superior está equipada con barandillas resistentes para evitar caídas accidentales y garantizar un sueño tranquilo.

Detalles: Utilice un colchón de menos de 100 mm. Tamaño de la litera doble: 204 largo x 95 ancho x 180 alto. Escritorio: 194cmx40cm; Límite de peso de la cama superior: 120 kg; Límite de peso de la mesa: 30 kg; Límite de peso del estante: 5 kg. El producto viene con instrucciones detalladas y herramientas de montaje sencillas para reducir las dificultades de instalación.

Venta-Unica - Cama Alta Casual II - 140 x 190 cm - Plataforma Escritorio - Blanco € 394.99 in stock 1 new from €394.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cama doble en altura CASUAL II - Cama 140 x 190 cm - 2 plazas - Con escritorio. Somier incluido. Estructura: metal. Color: blanco. Estilo: industrial - Medidas: Ancho 197 x Prof. 146 x Alt. 254 cm. ¡Ahorra espacio en el dormitorio gracias a esta ingeniosa cama CASUAL II!

Cama Metal Blanco

La felicidad está en tu interior

Peso: 89.50 kg

Más de 2 000 000 clientes servidos en 11 países de Europa. Más de 16 años de existencia.

Cama Alta Gamer Noah con Escritorio y Compartimentos - 90 x 200 cm - con Leds - Antracita y Rojo € 823.99 in stock 1 new from €823.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cama alta gamer NOAH - Con escritorio y compartimentos - 90 x 200 cm - Con LEDs - Estructura: tableros de partículas - Color: antracita y rojo - Medidas: Ancho 206 x Prof. 110 x Alt. 183 cm - ¡Apuesta por el diseño moderno y práctico de la cama NOAH!

Largo: 206 x Ancho: 110 x Alto: 183 cm

La felicidad está en tu interior

Peso: 155.90 kg

Más de 2 000 000 clientes servidos en 11 países de Europa. Más de 16 años de existencia.

Parisot Litera multifunción Milky de 2 pulgadas, estilo industrial, roble Jackson € 265.00 in stock 1 new from €265.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Superficie de almacenamiento utilizable como escritorio con borde biselado

Cajonera integrada en el centro con 2 cajones grandes en listones de metal

2 peldaños, pie con borde biselado

Sin somier de láminas, no apto para estantes

País de fabricación: FR

Cama alta de 140 x 200 cm con espacio de almacenamiento, cama doble, cama infantil, cama infantil, cama infantil, completamente de pino, con 4 compartimentos y un escritorio (natural, 140 x 200 cm) € 409.99 in stock 1 new from €409.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran espacio de almacenamiento: marco de cama con 4 estantes para libros o artículos decorativos en los compartimentos.

Escritorio: el marco de la cama viene con un escritorio para trabajar o estudiar, lo que reduce el espacio en la habitación y es muy práctico.

Tamaño de la cama doble: proporciona suficiente espacio para dormir para dos personas y también puedes dormir con tus hijos.

Construcción resistente: la cama alta está hecha completamente de madera de pino que es muy resistente y dura mucho tiempo.

Diseño simple: el diseño simple se adapta a los gustos de la mayoría de las personas y es adecuado para la mayoría de los estilos de decoración. READ Con 161 muertes y 10.561 nuevos virus corona, Argentina se acerca al millón de epidemias

Cama Alta MALICIA - 90x190 cm - Escritorio Integrado - Negro y Blanco € 302.99 in stock 1 new from €302.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cama alta MALICIA - cama 90x190cm - escritorio rinconero integrado - Color negro y blanco - L.200 x An.138 x Alt.182 cm - Somier de láminas incluido - Barato

Largo: 200 x Ancho: 138 x Alto: 182 cm

La felicidad está en tu interior

Peso: 55.00 kg

Más de 2 000 000 clientes servidos en 11 países de Europa. Más de 16 años de existencia.

Cama Alta MALICIA - 90 x 190 cm - Escritorio - Negro y Roble € 320.99

€ 311.99 in stock 1 new from €311.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cama alta MALICIA - Cama 90 x 190 cm - escritorio - Somier de láminas . Color: negro y roble. Medidas: Ancho 200 x Prof. 138 x Alt. 182 cm. ¡Apuesta por esta práctica y moderna cama alta MALICIA!

Largo: 200 x Ancho: 138 x Alto: 182 cm

La felicidad está en tu interior

Peso: 55.00 kg

Más de 2 000 000 clientes servidos en 11 países de Europa. Más de 16 años de existencia.

Miroytengo Cama Alta Tree Juvenil con Escritorio Color Pino 206x189x138 Cm € 810.00 in stock 1 new from €810.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Descubre la magia de dormir entre las ramas con nuestra cama alta Tree. Un diseño moderno, único y seguro para crear un refugio acogedor en la habitación de tus pequeños. Consigue disfrutar de su día a día, con el escritorio incluido que posee. Compra ahora y eleva la imaginación de tus hijos

La cama, fabricada en melamina resistente de color pino (madera claro), posee diferentes espacios de almacenaje. Se reparten en un armario con puerta corredera, estanterías abiertas en su parte superior y un escritorio de estudio. Un mueble completo, versátil y moderno, con el que lo tendrás todo.

Medidas totales: Ancho 205.6 cm Alto 189 cm Profundo 138 cm - Medida escritorio: Alto 73 cm Ancho 132.5 cm Profundo 65.6 cm - Medida colchón compatible: 90x200 cm

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Venta-unica Cama Alta Casual 140x190 cm - Plataforma para Escritorio + Color Antracita + colchón € 597.99 in stock 1 new from €597.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ahorro de espacio, practicidad y comodidad, se haran presentes con la cama alta CASUAL. Estructura: acero lacado. Cama 2 personas: 140 x 190 cm. Plataforma de escritorio. Medidas totales: Ancho253 x Prof.146,5 x Alt.197 cm. Altura bajo escritorio: 75 cm

Cama Metal Gris antracita

Entrega A pie de calle

Peso: 97.8 kg

Más de 2 000 000 clientes servidos en 11 países de Europa. Más de 16 años de existencia.

