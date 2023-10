Inicio » Productos de oficina Los 30 mejores Cable Xiaomi Mi A1 capaces: la mejor revisión sobre Cable Xiaomi Mi A1 Productos de oficina Los 30 mejores Cable Xiaomi Mi A1 capaces: la mejor revisión sobre Cable Xiaomi Mi A1 6 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Cable Xiaomi Mi A1?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Cable Xiaomi Mi A1 del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Cable de Carga rápida y Transferencia de Datos simultánea Compatible con Xiaomi Mi A1, A2, Mi6, Bulk (Tipo C) € 4.49 in stock 2 new from €4.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ Sobre el producto ] Cable original de carga y datos USB Tipo C para Xiaomi Mi A1, Mi A2, Mi 6 y otros dispositivos con puerto de carga USB Tipo C.

[ Datos técnicos ] Salida 5V-3A (Carga rápida y eficiente), 100 cm de longitud, USB a Tipo C con conectores de aluminio de alta calidad

[ Compatibilidad ] Mi A1, Mi A2, Mi 5X, Mi Max 2, Mi 6, Mi 5c, Redmi Pro, Mi 5, Mi 4s, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Max 3, Mi 8, Mi 8 Lite, Mi 6, Mi 5, Mi Note 2, Mi Note, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 4c, Mi Pad 2, Mi Pad 3 y otros dispositivos con puerto TIPO C

RAVIAD 3 en 1 Multi Cable de Carga, Nylon Multi USB Cargador Cable Múltiples Micro USB Tipo C Compatible con Samsung Galaxy S10/S9/S8/S7/S6, Huawei P30/P20/P10, Redmi Note 7/Mi A3/A2/A1 € 5.99 in stock 1 new from €5.99

4 used from €5.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cable USB Múltiple 3 en 1: Cable USB de carga múltiple RAVIAD Incluyendo puertos de conector, Micro USB y USB tipo C, no es necesario transportar cables diferentes para cargar diferentes dispositivos de puerto. Haga que su vida digital sea más simple y conveniente.

Carga de Alta VelocidCarga de Alta Velocidad: Admite una carga máxima de 5V/ 3A para cargar tus 3 dispositivos más rápido al mismo tiempo. Soporte de Cable Transferencia de Sync datos, velocidad de hasta 480Mbps. No admiten la transmisión de datos.ad: Admite una carga máxima de 5V/ 3A para cargar tus 3 dispositivos más rápido al mismo tiempo. Soporte de Cable Transferencia de Sync datos, velocidad de hasta 480Mbps. No admiten la transmisión de datos.

Perfecto Compatible: Cable Multi USB compatible con Samsung Galaxy S10/ S9/ S8/ A50/ A40/ S7/ S6, Note 9/ Note 8, A5/ A3, Mi 9 Mi A2 Mi A1 Mi 8, Huawei P30/ P20/ Mate 20, Honor 9/ Honor View 10, LG G7/ G6, OnePlus 6T, HTC, Nokia y más.

Excelente Durabilidad: El conector de cables está hecho de material estable con aleación de zinc, antioxidante, antioxidante. El cable compuesto por nylon trenzado tiene una excelente propiedad anti-torsión y a prueba de abrasión, después de 8000 veces el rendimiento probado y probado de flexión de flexión.

Garantía de por Vida: La garantía de por vida de RAVIAD, asegura que disfrutará durante mucho tiempo de su compra. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en contactarnos.

Cable USB Micro USB – 1 metro para Xiaomi Mi A1 Carga Rápida – Cable de carga / Sincronización Rápida Transferencia de Datos € 5.90 in stock 1 new from €5.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad perfecta】- Compatible con tu Xiaomi Mi A1 y todos los dispositivos equipados con un puerto Micro USB Smartphone, Tableta, Kindle, Juegos, etc

Calidad de los materiales: la punta de aluminio es resistente al calor y a la corrosión. La resistencia integrada garantiza una carga segura y protege tu Xiaomi Mi A1 y todos tus dispositivos contra daños causados por una corriente excesiva. El blindaje múltiple proporciona una mejor protección contra interferencias y garantiza una transmisión estable.

【R A P I D I T E 】 Carga rápida y sincronización – Este cable garantiza una carga ultrarrápida de su Xiaomi Mi A1. Disfrute de la velocidad ultrarrápida de transferencia de datos, sincronización y carga sin ningún mensaje de error. Más eficiente que te ahorrarás tiempo

【Conexiones】- Macho tipo A / macho micro USB compatible con USB 2.0 y USB 1.1 – El cable USB tipo C soporta una velocidad de transmisión de 480 Mbps, un 20% más que la velocidad de carga y transferencia de datos de productos similares – Conductor de cobre de alta pureza que garantiza una alta calidad

【OBJETIVO SATISFACCIÓN Y TRANQUILLIDAD 】: Todos nuestros paquetes se envían en un plazo de 24 horas, bajo burbujas y en seguimiento postal. Por lo tanto, puedes seguir el envío y la distribución de tu pedido. Nuestro servicio de atención al cliente es responder: para cualquier pregunta sobre la compra de su cable para Xiaomi Mi A1

Slabo Cable de Carga USB Tipo C para Xiaomi Mi 8 | Mi A1 | Mi A2 | Mi A3 | Mi Mix | Mi Mix 2S | Mi Mix 3 | Redmi Note 7 | 7 Pro | Black Shark 2 | Pro Cable de del conexión Datos - Negro € 7.99 in stock 1 new from €7.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TAREA: sincroniza de manera fácil y confiable Xiaomi Mi8 | Mi A 1 | MiA2 | Mi A 3 | MiMix | Mi Mix2 S | MiMix3 | RedmiNote 7 | 7Pro | BlackShark 2 | 2Pro con la última tecnología de carga (USB-A a USB-C)

RENDIMIENTO: Cable USB 3.0 de alta velocidad para la transferencia rápida de datos de grandes volúmenes de datos de hasta 5 GBit/s

AYUDANTE UNIVERSAL: conecte fácilmente su dispositivo a una PC, discos duros externos y otros dispositivos

CONFORT: la longitud del cable de 1m le da suficiente espacio para maniobrar

COMPATIBILIDAD: adecuado para su Xiaomi Mi 8 | Xiaomi Mi A1 | Xiaomi Mi A2 | Xiaomi Mi A3 | Xiaomi Mi Mix | Xiaomi Mi Mix 2S | Xiaomi Mi Mix 3 | Xiaomi Redmi Note 7 | Xiaomi Redmi Note 7 Pro | Xiaomi Black Shark 2 | Xiaomi Black Shark 2 Pro READ Los 30 mejores Triturador De Papel capaces: la mejor revisión sobre Triturador De Papel

Cable Micro USB | Cable de Carga Rápida Cargador Android Cargador de Nylon de Datos Trenzado Compatible con Xiaomi Mi A1 / Mi A2 / Mi A2 Lite, Mi Mix 3, Redmi 5 Plus/Redmi Note 5 | USB B (0.5m) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FÁCIL DE USAR: simplemente conecte un extremo a su teléfono móvil y a la fuente de alimentación, como un cargador USB de pared de red, computadora portátil, PC, banco de energía o cargador de automóvil.

FAST CHARGE & SYNC: el cable micro USB de alta velocidad 2.4A se carga más rápido que la mayoría de los cables de nylon trenzados USB estándar y transfiere datos de hasta 480 Mbits a través de USB 2.0.

EXTRA DURABLE: reemplace su cable y agregue más para el hogar, el trabajo o los viajes. El cable de carga trenzado sin enredo del cable de nylon Keple tiene una vida útil de más de 5000 curvas varias veces más que los cables estándar.

GARANTÍA DE CALIDAD: el cable trenzado de datos USB está aprobado por los certificados CE / RoHS / FCC. Proporciona protección contra cortocircuitos, resistencia al calor, sobrecorriente y sobretensión.

COMPATIBILIDAD UNIVERSAL - El cargador micro USB rápido admite dispositivos como: Xiaomi Mi A1 / Mi A2 / Mi A2 Lite, Mi Mix 3, Redmi 5 Plus / Redmi Note 5

Cargador/Adaptador de Carga + Cable para Xiaomi Mi A1, Cargador Fuente de alimentación para Cargar el móvil (Cable Flexible y Estable en Negro) € 13.59 in stock 1 new from €13.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El cable cargador de caseroxx es compatible con el Xiaomi Mi A1

Usa el cable para cargar su móvil, por ejemplo en la oficina

El cable tiene la certificación RoHs y una protección de sobrecarga

Longitud: 100 cm, Tensión de entrada: 110 - 240 V, Cargamento con 2.0 2.0 Ah

Volumen de entrega: 1 cable cargador de caseroxx en un envase prático

Xiaomi Cable Original Carga rápida y transferencia de datos simultánea, para dispositivos XIAOMI u otros dispositivos compatibles, bulk (Tipo C a Tipo C) € 11.19

€ 10.63 in stock 22 new from €6.73

2 used from €11.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ Sobre el producto ] Cable original de carga y datos Tipo C a Tipo C para Xiaomi, transferencia de datos a 480 Mbps, se precisa cargador con puerto Tipo C

[ Datos técnicos ] Salida 5V-3A (Carga rápida y eficiente), 150 cm de longitud, USB a Tipo C con conectores de aluminio de alta calidad

[ Compatibilidad ] Mi A1, Mi A2, Mi 5X, Mi Max 2, Mi 6, Mi 5c, Redmi Pro, Mi 5, Mi 4s, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Max 3, Mi 8, Mi 8 Lite, Mi 6, Mi 5, Mi Note 2, Mi Note, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 4c, Mi Pad 2, Mi Pad 3 y otros dispositivos con puerto TIPO C

Xiaomi Mi Usb-c Cable 1m White, color Blanco € 8.99

€ 8.04 in stock 10 new from €8.04

4 used from €7.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mi USB-C Cable 1m White

XIAOMI Mi USB-A to Type-C Cable 6A 1m White EU BHR6032GL € 11.95 in stock 5 new from €11.95

2 used from €11.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 40032

Cargador para Xiaomi Mi A1, Mi A2, Mi A3, Mi MAX 2, Mi MAX 3, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 3, Mi Mix Alpha Tipo C, Cable de Carga, Cargador de Red 1 A con paño de Limpieza de Pantalla Mungoo € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features REEMPLAZO PERFECTO: el cable de carga diseñado exactamente para Xiaomi Mi A1, Mi A2, Mi A3, Mi Max 2, Mi Max 3, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 3, Mi Mix Alpha garantiza una compatibilidad sin problemas.

Cable de carga: el cargador es pequeño, ligero y versátil. Los cables de 100 cm ofrecen suficiente espacio durante la carga.

Corriente de carga de 2 A: hasta 2 A/5 V/10 W son posibles en modelos compatibles. La electrónica de carga inteligente protege tu smartphone de sobretensiones, sobrecargas y cortocircuitos.

Versátil: el cable de carga también es compatible con Xiaomi Mi A1, Mi A2, Mi A3, Mi Max 2, Mi Max 3, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 3, Mi Mix Alpha.

Ajuste perfecto: este cable de carga para teléfonos inteligentes de calidad impresiona por sus dimensiones compactas y mucha potencia. El conector USB tipo C se ajusta de forma fácil y segura en el dispositivo.

Cable USB C de carga rápida para Xiaomi Redmi Note 8/8T/7/9S/9T/10 Pro/11 Pro/11S, Mi A2 A3/10T Lite/10T Pro/11 Lite/10/9T/9/8 Pro, cable USB tipo C carga rápida cargador 2M 2 metros € 16.75 in stock 1 new from €16.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carga rápida y sincronización de datos: el cable USB tipo C permite cargar hasta 5 V/3 A y velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbit a través de USB 2.0, más rápido que la mayoría de los cables USB C estándar.

【Compatibilidad ilimitada】: el cable USB C es compatible con Xiaomi Redmi Note 8/8T/8 Pro/7/9S/9T/9 Pro/10 Pro/11 Pro/11S/10S, Mi A1/A2/A3/10T Lite/10T Pro/11 Lite/11 Pro/11/10/9T/9/8 Pro y otros dispositivos con USB tipo C 2.0. 0/3.0.

【Materiales Premium & Duradero】: trenzado de nailon proporciona una protección adicional para evitar dañar el cable USB C cuando está plegado. La robusta chaqueta de nailon hace que el cable sea resistente a más de 10.000 curvas. El conector sin problemas y los contactos dorados garantizan una conductividad y una estabilidad fiables y excepcionales. La resistencia integrada de 56 KΩ es segura de cargar y protege el dispositivo de daños.

【Conector Reversible Cable USB C】: El cable USB Type-C está equipado con conector reversible. Con diseño de doble cara, son ideales para una variedad de necesidades, le permite conectar y desconectar en cualquier dirección sin preocuparse de la correcta dirección de inserción.

【Lo que obtiene】: Cable de carga USB C de nailon trenzado (2 unidades, 2 m 2 m), 24 meses de garantía y servicio postventa eficiente y conveniente para resolver los problemas en 24 horas. Si desea devolver o recibir un reembolso u otros medios, por favor póngase en contacto con nosotros al mensaje AMAZON.

Bobeite Cable USB C 1M para Xiaomi Mi 11T 11 Lite Pro 10 10T 9 9T SE,Mi 12 A3 A2,Mi Note 10,Xiaomi Redmi Note 11 10 10S 9 Pro 9T 9S 8T 8 7,Poco X4 M4 X3 M3,Cable Cargador USB Tipo C 3A Carga Rápida € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cable USB C Carga Rápida y Sincronización】:Estos cables USB C ofrecen hasta una corriente de carga 3A para reducir considerablemente el tiempo de carga. 480 Mbps (40-60/s) de transferencia de datos ultrarrápida, lo que resulta en una sincronización de datos más rápida. Nota: este cable solo no te proporcionará una carga rápida sola, necesitarás un adaptador de corriente nominal para una carga rápida y un teléfono capaz de lo mismo.

【Diseño duradero y seguro】:El cable USB C cumple totalmente con el protocolo de carga rápida USB-C y una resistencia de tracción integrada de 56 KΩ, chip inteligente mejorado con múltiples protecciones en el interior. Este cargador tipo C proporciona una conductividad fiable y una corriente de carga estable, protegiendo tus teléfonos inteligentes de daños debido a sobrecorriente o sobretensión.

【Alta calidad estándar】: El cable Tipo C cuenta con múltiple blindaje y carcasa de aleación de aluminio para garantizar la resistencia al desgaste diario, y puede soportar más de 10000 pruebas de flexión. Además, el Nylon trenzado exterior es bastante robusto y flexible, haciendo cable libre de enredos y durable.

【Compatibilidad perfecta】: El Cable USB C compatible con todos los dispositivos USB C disponibles actualmente: Xiaomi Mi 11 5G/11T/11 Lite/11 Pro/10/10T/10 Pro/10T Pro/10T lite/9/9T/9T Pro/9 Lite/9 Pro/8/8 Pro,Xiaomi Redmi Note 11/10/10S/10 Pro/9/9 Pro/9T/9S/8/8 Pro/8T/7,Poco X4 M4 X3 M3 y otros dispositivos con puerto USB C.

【Lo que obtienes】: El paquete incluye 1 Cable USB-C de 1m, si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Nuestro equipo de servicio te responderá con una solución satisfactoria en 24 horas.

Cable Tipo Usb C 2M+2M para Xiaomi Redmi Note 10/10 Pro/9 Pro 9S 9T,Mi 10T 5G/10T Lite /10T Pro 5G /11 10 9T 9 8 Lite,Mi A3 A2,Poco M3/X3 NFC,Redmi 9A 9C 8A,Cable Movil Cargador Usb C 3A Carga Rápida € 8.39 in stock 1 new from €8.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.【Carga Rápida y Sincronización】: El YBPower Cable USB Tipo C está diseñado para ahorrar tiempo, lo que garantiza una velocidad de carga máxima de hasta 5V/3.0A. Transferencia de datos de hasta 480 Mbits a través de USB 2.0.Compatible con Samsung Adaptive Fast Charging(AFC)/Huawei Fast Charge|(FCP),Compatible con Quick Charge 3.0/2.0

2.【Durabilidad】: Cables YBPower hechos de material de nylon de alta calidad, al menos 6000 pruebas de flexión de 90 grados.

3.【Compatibilidad Perfecta】:Compatible con: Xiaomi Redmi Note 10/10 Pro/9 /9 Pro 9S 9T,Mi 10T 5G/10T Lite /10T Pro 5G /11 5G/10 /10 Pro/9T 9 8 Lite,Mi A3 A2,Poco M3/X3 NFC,Redmi 9A 9C 8A y otros dispositivos con puerto USB C

4.【Conector Reversible】:Conector USB Type-C Reversible es un nuevo transformación de cables antiguos USB a cables nuevos cargados.Tienen un puerto circular que facilita la inserción de teléfonos móviles sin tener que examinar los conectores de ambos lados,sin preocuparse por la orientación.

5.【12meses de garantía】: El período de garantía de este producto es de 12 meses.Si tiene algún problema con el producto, puede contactarnos.

HJPowcord Cable Usb Tipo C 2M+3M, Cargador Carga Rapida para Xiaomi Redmi Note 10/10 Pro/10S 9 Pro/9T/9S/8 Pro/8 8T 7,Movil Mi Note 10 Lite,Mi A2 A3/11 5G/10T Lite/10T Pro/9T 9 10 8 Pro € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Longitud adecuada: longitud del cable USB C 2M3M Se aplica a una variedad de escenarios diarios. Además, no necesita preocuparse por la seguridad de usar su dispositivo mientras se carga. El cable tiene un velcro para un fácil almacenamiento.

Ultra durabilidad: el cable trenzado de nailon tipo C agrega durabilidad y hace que sobreviva fácilmente al uso diario. Los conectores de aluminio con resistencia de 56 K garantizan una carga segura.

Cargador para Xiaomi Mi A1, Mi A2, Mi MAX 2, Mi MAX 3, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 3, Pocophone F1, Cable de Carga USB Tipo C, Cargador de Red rápido, 2 A OTB con paño de Limpieza mungoo € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reemplazo perfecto: el cargador desarrollado exactamente para teléfonos móviles Xiaomi garantiza una compatibilidad sin problemas.

✅ Cable de carga: el cargador es pequeño, ligero y versátil. 100 cm de cable ofrecen suficiente espacio durante la carga.

Corriente de carga 2 A: hasta 2000 mAh es posible en modelos compatibles. La carga electrónica inteligente protege tu smartphone contra sobretensiones, sobrecarga y cortocircuitos.

Versátil: el cable de carga también es compatible con los siguientes modelos: Xiaomi Mi A1, Mi A2, Mi Max 2, Mi Max 3, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 3, Pocophone F1

✅ Ajuste perfecto: este cargador de smartphone de calidad impresiona por sus dimensiones compactas y mucha potencia. El conector se ajusta de forma fácil y segura en el dispositivo.

Cargador Enchufe USB Quick 18W 3A y Carga ULTRARAPIDO USB Tipo C Cable para Xiaomi Redmi note8 9 Mi A1 A2, Samsung Galaxy Original S10 S9 S8 A8 A9 A3 A5 A7, Huawei P10 P20 P30 Mate € 9.90 in stock 1 new from €9.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤Compatible con: Xiaomi Pocophone F1, Mi A2, Mi 5, Mi 8, Mi 9, Mi 9 Pro, Mi Mix 3, Mi A1, Mi Note 2, Mi Note 3, Mi MIX 2S, Mi MIX, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 6, Mi Max, Mi Max 2. BQ Aquaris X, X Pro, VS. HTC 10, One A9, U Ultra, U11.

➤Carga rápida: Equipado con una tecnología de carga rápida, recargará la batería del dispositivo USB-C del 0 al 50% en sólo 30 minutos. Los dispositivos que no admiten una carga rápida pueden cargarse a 5V/2A

➤Protección de seguridad: con control de temperatura y características de seguridad avanzadas. La carcasa del cargador está hecha de material ignífugo ABS y el cable dispone de protección contra cortocircuitos, temperatura excesiva o sobretensión.

➤Alta calidad y durabilidad. Es una configuración compacta que es fácil de transportar.

➤Incluir: Cargador x 1 + cable x 1; READ Los 30 mejores Pizarra Rotulador Borrable capaces: la mejor revisión sobre Pizarra Rotulador Borrable

JSAUX Cable USB C [1M+2M,2Pack] Duradera 3A Cable USB Tipo C Carga Rápida Nylon Trenzado para Samsung S20 S10 S9 S8 Plus A3 A5 2017 Note10 9 8,Xiaomi Mi A1 A2,Huawei P10 P9,Google Pixel,LG,Sony-Verde € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de grado militar】Cable USB C JSAUX la epidermis está hecha de fibra de nylon militar, cuidadosamente tejida para evitar el enredo. Mejore la tenacidad y la resistencia al desgaste.Se han agregado cubiertas protectoras a ambos puertos.Carcasa de aluminio de alta calidad para un cable más resistente. El cable trenzado de nylon de primera calidad USB tipo C aumenta la durabilidad adicional.

【Soporte de carga rápida y sincronización rápida】2 en 1, la combinación de las funciones de transferencia de datos y carga de energía. La transmisión por cable a velocidades de hasta 480 MBPS que admiten 3A de carga rápida también. Si desea implementar la función de carga rápida, le recomendamos que utilice el enchufe del cargador original.

【Longitud adecuada】Longitud de cable usb c 1M+2M. Se aplica a una variedad de escenarios diarios.Además, no necesita preocuparse por la seguridad de usar su dispositivo mientras se está cargando.El cable tiene un velcro para un fácil almacenamiento.

【Compatibilidad】El cable USB C es compatible con la carga rápida y la sincronización rápida, con Samsung Galaxy S20/S10/S9/S8, Note 10/9/8, XIaomi Mi A1, Mi A2, Mi Mix 2, Mi Max 3, Mi 8, Mi 8 Lite, Mi 6, Mi 5, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi Note2 y otros dispositivos USB compatibles también.

【Aviso】El cliente que posee el píxel de Google debe utilizar el cargador de origen. Debido a que Google pixel usa el protocolo de carga privado de Google, Google pixel está equipado con un cargador de pared C-port en oficial. Si desea implementar la función de carga rápida, es necesario que se combine con el cargador original o se cargará normalmente.

Zhouzl Xiaomi Repuesto Xiaomi Mi 5X / A1 Pantalla táctil Xiaomi Repuesto (Color : Blanco) € 12.09 in stock 1 new from €12.09 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Reparación y piezas de repuesto, piezas de repuesto Galaxy, lente de vidrio exterior, cámara, cable flexible, toma de tarjeta, tecla de inicio, pantalla LCD, auricular y altavoz, panel táctil, conector de cola simple, motor vibratorio

2. Reemplace su artículo roto o inviable con uno nuevo.

3. Completamente en forma y trabajo.

4. Cada artículo ha sido verificado y en buenas condiciones antes del envío.

5. La instalación profesional es muy recomendable. No seremos responsables una vez que la pantalla esté instalada.

LXHGrowH Funda para Xiaomi Mi A1 - Carcasa Completa Anti-Shock [360°] Full Body Protección [Silicona TPU Frente] y [Duro PC Back] para Xiaomi Mi 5X / Xiaomi Mi A1 - Cover Doble [Transparente] € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible para Xiaomi Mi 5X / Xiaomi Mi A1

2in1 Dual Layer Anti-shock 360° Protección Híbrida Case para Xiaomi Mi 5X / Xiaomi Mi A1

Materiales: Suave TPU Silicona Gel Frente + Duro PC Back Shock-Absorción Protector Carcasa

Una protección duradera: Resistente a los golpes,antideslizante, repele la suciedad, es resistente y protege a tu teléfono de cualquier signo de desgaste.De forma óptima con los recortes para todos los puertos necesarios y la cámara, altavoz y micrófono, permiten la operación sin ningún obstáculo

Garantía de servicio al cliente: si tiene alguna pregunta sobre nuestro producto, no dude en comunicarse con nosotros por correo electrónico, sin duda lo haremos para su satisfacción.

3BAO Cable USB C [1M+2M,2Pack] 3A Cable USB Tipo C Carga Rápida Nylon Trenzado para Samsung S20 S10 S9 S8 Plus,Note10 9 8,Xiaomi Mi A1 A2,Huawei P30/P20/P10/P9,Mate 40/30/20,LG,Sony Xperia XZ,Pixel € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carga rápida QC 3.0 soportada: El cable de carga USB tipo C 3BAO soporta carga rápida Huawei FCP y carga rápida QC 3.0 de hasta 3 A máximo, lo que le permite cargar teléfonos compatibles con Qualcomm Quick Charge a toda velocidad. tan rápido como el cable original. Mientras tanto, este cable de carga USB también soporta una velocidad de sincronización de datos de hasta 480 Mbps. Nota: este cable solo no te proporcionará una carga rápida sola, necesitarás un adaptador de corriente nominal para una carga rápida y un teléfono capaz de lo mismo.

Durabilidad de calidad militar: Para una larga vida útil, utilizamos nailon duradero de grado militar para este cable de carga USB tipo C, que es suave, sin enredos y resistente a desgarros. También utilizamos una aleación de aluminio reforzada como carcasa y para alivio. La carcasa de aleación de aluminio garantiza que el cable de carga no se caliente, y el alivio de tensión puede soportar 10.000 pruebas de flexión para evitar que el cable USB C se rompa.

Seguro y fiable: El cable USB C 3BAO cumple totalmente con el protocolo de carga rápida USB-C y una resistencia de tracción integrada de 56 KΩ, chip inteligente mejorado con múltiples protecciones en el interior. Este cargador tipo C proporciona una conductividad fiable y una corriente de carga estable, protegiendo tus teléfonos inteligentes de daños debido a sobrecorriente o sobretensión.

Compatibilidad universal: Este cable de carga de teléfono es ampliamente compatible con la mayoría de dispositivos USB C como Samsung S20, S10, S9, S8, Note 20, Note 9, Note 8, M31, A51, A71, Galaxy Tab S6; Huawei P30, P20 Lite, Mate 20 Lite, Nokia 7.1, N1, 8; controlador PS5, Redmi Note. 7, Mi 8; Sony Xpera XA2, XA1, L; Moto G7, G6, Moto Z Force; iPad Pro 2018/2020; Switch; Hero 6/7. Nota: One Plus, Google Pixel Nexus tiene su propio protocolo de carga, por lo que no se puede admitir una carga de alta velocidad.

Lo que obtienes: 3BAO proporciona 2 paquetes de 1 m 2 m de nailon trenzado QC 3.0 tipo C con 18 meses de gratuito o de completo y servicio al cliente 24/7, si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Nuestro equipo de servicio te responderá con una solución satisfactoria en 24 horas.

Cable USB Type-C carga rápida 2 m 2 metros, nailon trenzado 3 A rápido carga cable USB C para Samsung Galaxy S8 S9 S10 S20 Plus A20 A30 A40 A50 A70 A20e,Xiaomi Mi A1/Mi A2,HTC U11/U12+,Sony Xperia XZ € 12.23 in stock 1 new from €12.23

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: nailon trenzado cable USB Type-C (2 unidades, 2 m 2 m), 18 meses de garantía y servicio al cliente cordial. Soporta todos los costes que pagas durante el proceso de intercambio. Si tienes preguntas, estamos siempre a su servicio.

Recarga rápida y transmisión de datos: El cable soporta la carga rápida y la transferencia de datos. Soporta hasta 5V / 3A carga de seguridad, transferencia estándar de hasta 480 Mbps. Durante la carga rápida o transferencia de datos, se puede ahorrar tiempo de forma más eficiente.

Compatibilidad confinada: El cable USB Type C es compatible con los dispositivos con puerto USB C: Samsung S8/S9/S10/S10+/S20/S20+/S20 Ultra/S21/S21+/S21 Ultra,A20/A20E/A30/A40/A50/A70/A50/A50/A50/A50/A50/A51/A71 ,Galaxy Note 20 10 9 8,Huawei P30 Pro/P30/P20 Pro/P20 Lite/P10/Mate 20/Mate10/Nova 2,LG G5/G6/V20,HTC 10/U11/U12+,Sony Xperia XZ/Xperia XZ1 y otros dispositivos USB C.

Materiales de calidad superior : el tejido de revestimiento hecho de nailon ultra duradero hacen que el cable antinudos y resistente contra las roturas y el uso diario. El conector moldeado en bloque único y los contactos revestidos de oro garantizan una estabilidad y una conductividad impresionantes. Está diseñado para soportar más de 10.000 entradas, conecta y desconecta tus dispositivos sin ninguna preocupación.

Combinación perfecta: 2 m 2 m de longitud que te permitirán aprovechar esas incómodas tomas de pared en la oficina y cargar mientras utilizas tu smartphone cuando esté tumbado en la cama. Guarda un cable en el coche, en casa y en la oficina para cada necesidad.

Apokin® Cargador Tipo C con Cable Carga Super Rapida Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Note 9 Pro, Note 7, Note 6, Note 5, Mi 10, Mi 11, 10T, 9T, 9S, 8T, Poco X3 Pro, X3 NFC, F2 Pro, F1, Mix3, Mi A1, A2 Lite € 13.90

€ 9.95 in stock 4 new from €9.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CABLE DE CARGADOR TIPO-C ULTRA RÁPIDO DE 18W: El cargador Apokin cargador tipo c y USB-A, es un cable de alta velocidad de 18W de potencia que carga su móvil o tablet más rápido o sincronizaciones y tranferencia de datos . Puede usarlo en la oficina, en el coche, desde el sofá o en la habitación, ya que también tiene un cargador usb tipo C de 1 metro con chip E-Mark para cargar rápidamente su dispositivo gracias a la identificacion de la potencia

CABLE TIPO C CARGA Y DATOS: Gracias al chip inteligente MFi E-Mark que resulta esencial para transmitir datos de forma segura a la velocidad máxima de hasta 480Mbps, la salida de datos rápida 3.1A / 5V / 9V / 12V 18w. El cable del cargador con cable cargador tipo c te carga 30 minutos más rápido que otros tipos de cargadores en el mercado, cumple con ROHS para protección contra sobrecargas, altas temperaturas y cortocircuitos

CARGADOR SEGURO: Con certificaciones de seguridad y eficiencia,este cargador ultrarrápido tipo c tiene la certificación ETL/CE/BS/PSE FCC ROHS. Protege contra sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuito para su dispositivo. Nuestro cargador Apokin cargador c ofrece el tiempo de carga más corto sin dañar la batería, el CHIP inteligente de 18W proporciona la mayor duración posible de la batería, mientras que el cable elástico asegura una mayor resistencia y cargas más largas

SUPER COMPATIBILE: El enchufe con cable para movil de tipo c es perfectamente compatible con todos los dispositivos con conector tipo C, para Samsung Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra 5G, S21, S21 Plus, S21 Ultra 5G, A32 5G / A32, A12, S10 S10 + S10E, S10 Lite, S9 / S9 Plus, S8 / S8 Plus, Note 10/10 Plus / 20 9 8, Note10 Lite, M21, A8 2018, A9 2018, A3 2017, A5 2017, LG G7 G8S Thinq G6, V40 V50 V60 V20 V30

❤️ Estamos seguros que le encantará nuestro producto, aunque si tiene alguna duda en específica estaremos encantados de ayudarle con cualquier pregunta que tenga sobre el producto, así que no dude en contactar con nosotros. ❤️

HiCASE Pro Funda para Xiaomi Mi A1, Glitter Bling Líquido Arenas movedizas TPU Bumper Protector Case con Soporte Ring Kickstand de 360 Grados Carcasa € 5.89 in stock 1 new from €5.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: diseñado específicamente para Xiaomi Mi A1.

Estuche líquido Bling Glitter de Beauty & Luxury: este diseño líquido brillante no solo hace que su teléfono sea bello, sino que también es más interesante para jugar, las lentejuelas del corazón del amor pueden fluir libremente dentro y cambiar su color flotando hacia arriba y hacia abajo, perfecto como regalo para niñas o mujeres .

Amortiguador de parachoques de TPU de absorción de impactos: el estuche de TPU con purpurina HiCASE Pro está hecho de material de TPU flexible de primera calidad, el parachoques de silicona flexible y antideslizante con diseño de esquina reforzada con reducción de golpes le brinda a su teléfono una protección fuerte y un agarre más cómodo.

Diseño sin fugas: la cubierta suave de TPU es flexible y se puede doblar para evitar grietas, y el líquido en este caso es aceite mineral blanco, que ha superado las pruebas SGS, no es tóxico y ecológico, no dañe su cuerpo .

Soporte de anillo de diamante Bling exclusivo: el soporte de anillo ajustable de diamante bling de 360 grados se ajusta cómodamente sobre su dedo para proporcionar mayor seguridad al sostener el teléfono y también se puede usar como soporte de soporte para la visualización con manos libres; Soporte magnético para coche compatible.

Cable USB Tipo C [3Pack,0.3M+1M+2M],Cable Cargador USB C para Xiaomi Redmi Note 11 10 7 8 Pro 8T 9,Mi 12 11T Lite 10T 10 Pro 9T A3,Samsung Galaxy A12 A13 S20 FE S21 Plus A20E A51 A71,A5 2017,A8 2018 € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cable USB C Carga Rápida y Sincronización】: Estos cables USB C ofrecen hasta una corriente de carga 3A para reducir considerablemente el tiempo de carga. 480 Mbps (40-60/s) de transferencia de datos ultrarrápida, lo que resulta en una sincronización de datos más rápida. Nota: este cable solo no te proporcionará una carga rápida sola, necesitarás un adaptador de corriente nominal para una carga rápida y un teléfono capaz de lo mismo.

【Diseño duradero y seguro】: El cable USB C cumple totalmente con el protocolo de carga rápida USB-C y una resistencia de tracción integrada de 56 KΩ, chip inteligente mejorado con múltiples protecciones en el interior. Este cargador tipo C proporciona una conductividad fiable y una corriente de carga estable, protegiendo tus teléfonos inteligentes de daños debido a sobrecorriente o sobretensión.

【Alta calidad estándar】: El cable Tipo C cuenta con múltiple blindaje y carcasa de aleación de aluminio para garantizar la resistencia al desgaste diario, y puede soportar más de 10000 pruebas de flexión. Además, el Nylon trenzado exterior es bastante robusto y flexible, haciendo cable libre de enredos y durable.

【Compatibilidad perfecta】: El Cable USB Tipo C compatible con todos los dispositivos USB C disponibles actualmente: Xiaomi Redmi Note 11/10/10S/10 Pro/9/9 Pro/9T/9S/8/8 Pro/8T/7,Mi 11 5G/11T/11 Lite/11 Pro/10/10T/10 Pro/10T Pro/10T lite/9/9T/9T Pro/9 Lite/9 Pro/8/8 Pro,Samsung Galaxy A12/A13/S20 FE/S20/S20 Plus/S21/S21 Plus/A20E/A51/A71/A5 2017/A8 2018 y otros dispositivos con puerto USB C.

【Lo que obtienes】: El paquete incluye 3 cables USB-C con una longitud de 0.3 m/ 1 m / 2 m, si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Nuestro equipo de servicio te responderá con una solución satisfactoria en 24 horas. READ Los 30 mejores Bolas De Gel capaces: la mejor revisión sobre Bolas De Gel

Cable plano flexible para pantalla LCD con conector retro táctil para placa de circuito de carga para Xiaomi Mi A1 / 5X € 7.80 in stock 1 new from €7.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 Repuesto Flex (posterior LCD) para conexión de circuito dock de carga a la placa base

Xiaomi BHR4996GL Cargador de Pared 33W, Color Blanco, Tamaño estándar € 17.99

€ 14.99 in stock 17 new from €14.99

2 used from €14.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MI 33W WALL CHARGER (TYPE-A+TYPE-C) EU

Diseño funcional

Alta calidad

Brand: Xiaomi

Cargador Tipo c Carga rapida por Xiaomi Redmi Note 10/10 Pro/11 9/11 9 Pro/9T/9S/8 8T 7 10S, Mi Note 10 Lite, Mi A2 A3/10T Lite/10T Pro/11T Lite/9T F1/ Note 8 Pro, Samsung, Huawei, Xiaomi Cargador € 11.39

€ 10.89 in stock 1 new from €10.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cargador carga rapida tipo C: Compatible con Xiaomi PocoPhone F1, X3 Pro, X3 NFC, M3, F2, F2 Pro, Redmi Note 10X, Redmi Note7, Redmi Note 8/8 Pro/8T, Redmi Note 9 Pro/9 Pro Max, Redmi 8 8A 9, Mi 10 Lite/10 Pro/10, Mi 9/9 SE/9T/9T Pro, Mi 8/8 Lite/8 Pro, Mi A1 A3 A2, Mi Note 10, Mi Mix 2 3 2S, Max 2 3 4

Quick Charge 3.0 Cargador: tecnología de carga rápida, recargará la batería del dispositivo Type-C del 0 al 50% en sólo 30 minutos,También es comaptible con el QC 2.0, protocolo carga rápida FCP de Huawei, AFC de Samsung y BC 1.2.

18w cargador aplicable: tipo C movil Redmi, Xiaomi, Samsung Galaxy S21 S20 S10 S9 S8 A71 A52s A50 A51 Note 8, Huawei P20 P30 P40 Lite Pro, Honor, Oneplus Nord, LG

Entrada: 100-240V, Corriente: 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A, 18W en total. Los dispositivos que no admiten una carga rápida pueden cargarse a 5V/2A.

El paquete contiene: 1 x Cargador USB rápido para viajes, 1 x Cable USB tipo-C 2M.

Cable Usb Tipo C 2 Metros,Cable Cargador USB C para Xiaomi Redmi Note 11/11 Pro/10 9 Pro/10S 11S 9S/8 8T 7,Mi Note 10,12 11T 12X,Mi A3 11/10T Lite Pro,Poco X3 X4 Pro/F2 F3 F4/M3 M4 Pro,3A Carga Rápida € 7.39 in stock 1 new from €7.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Carga rápida Cable USB C】Estos cables USB C ofrecen hasta una corriente de carga 3A para reducir considerablemente el tiempo de carga, soporta PD y QC2.0 /3.0 protocolo de carga rápida, 480 Mbps (40-60/s) de transferencia de datos ultrarrápida, lo que resulta en una sincronización de datos más rápida. (Nota: este cable es compatible con la carga rápida y recomendamos usar el cargador original para tu teléfono. Admite la carga rápida de su dispositivo con un cargador de protocolo QC/AFC.)

【Comp Compatibilidad perfecta】: Compatibilidad perfecta con todos los dispositivos USB C disponibles actualmente: Xiaomi 12/12 Pro/11T/11T Pro/11 Lite 5G NE, Mi 10S, Mi 9, Mi 9 SE, Mi 11 Ultra/11 Lite/11/11i/10T/10T Lite,Mi A2 A3 A1,Redmi Note 8/Note 7/8 Pro 8T/ 9 Pro/10/10 Pro/10S/10 5G/11/11S/11 Pro, Poco: X4 Pro 5G/M4 Pro/M4 Pro 5G/X3 NFC/X3 Pro/F3/F2 Pro/F4 GT (✘✘✘ no es compatible con Huawei SuperCharge, OnePlus Dash Charge y Moto TurboPower)

【Ultra Durabilidad】: El material de nylon es más fuerte y más flexible y protege contra el desgaste día tras día. El conector de aluminio es lo suficientemente fuerte y permanece en buenas condiciones durante mucho tiempo.

【Segura y fiable】: la resistencia incorporada de 56 k ohmios protege el cable de carga rápida USB C sus dispositivos contra daños como sobrecorriente, sobretensión, sobrecalentamiento y cortocircuito, para asegurar una carga segura y reducir la pérdida de señal. Núcleo de cobre estañado y triple blindaje asegura una conductividad y estabilidad confiables.

【Longitud perfecta:】 2m de cable de carga USB C son ideales para cualquier ocasión, puedes tumbarte en el sofá o en el sofá y utilizar el dispositivo durante la carga. Y puedes usarlo libremente en tu dormitorio, oficina o incluso en el asiento trasero de tu coche.

UGREEN Cable USB Tipo C, 5 Gbps Cable USB C a USB A 3.0 Carga Rápida, Cable Type C Nylon Trenzado Compatible con iPhone 15 Plus Pro Max, Galaxy S23 S22 S21, Mi 12 11, Pixel 7 6, Oculus Quest, 0,5M € 9.99 in stock 1 new from €9.99

2 used from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 5Gbps Cable USB C 3.0: Este cable USB C a USB A es de USB 3.0 (5Gbps) Comparado con la mayoría de los USB 2.0 (480 Mbps) en el mercado actual que es 10 veces más rápido en la trasferencia de datos. No solo pueden transferir 1 GB de música, películas o series en tan solo 5 segundos, también soporta dispositivo de realidad virtual como Oculus Quest.

Diseño del Ángulo de 90 Grados: Este cable USB C Acodado está diseñado específicamente para eliminar el riesgo de que el cable se rompa y dañe la toma USB. También debido a este diseño de ángulo de 90 grados, cuando se carga, puedes jugar el móvil cómodamente sin bloquear tus manos.

Compatibilidad Amplia: Es compatible con la mayoría de los dispositivos del USB C, tales como iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max, Galaxy Note S23/S23+/S23 Ultra/S22/S21/S20/S20 FE/S10/S10 Plus/S9/S9 Plus/A53, Huawei P50/P40/P30, Xiaomi Mi 13/12/11/10/A3/A2/A1, Pixel 7/7 Pro/6, Oculus Quest,etc.

Carga Rápidamente: Este cable USB C soporta los protocolos de carga rápida QC 3.0 / 2.0, FCP y AFC para tener la salida máxima de 18W (5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A) como si cargara sus móviles y tabletas con la velocidad del cable original.

Excelente Durabilidad: El cable USB C a USB A cuenta con múltiple blindaje, y por el exterior está de nylon trenzado y carcasa de aleación de aluminio para puede resistir el desgaste diario y tener la vida útil de más de 10.000 enchufes y desenchufes.

LTZGO Pantalla LCD Compatible con Xiaomi Mi 5X, Xiaomi Mi A1 ​​Negro Táctil Reemplazo Reparación Repuesto Ensamblaje Digitalizador con Herramientas Kit 3M Cinta Adhesiva - sin Marco € 22.90 in stock 1 new from €22.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad : Negro Pantalla LCD para Xiaomi Mi 5X , Xiaomi Mi A1 ​​ ​-- sin Marco . Incluye cinta adhesiva 3M. Por favor, confirma el modelo o la versión antes de comprar

Repare o reemplace la pantalla defectuosa : Si tienes un cristal roto, una pantalla LCD rota, un daño parcial o problemas con tu sensibilidad táctil, pantalla que no funciona, etc.,esto es exactamente lo que necesitas.

Calidad garantizada: Todas las piezas de cada pantalla se prueban cuidadosamente antes del envío para garantizar que no aparecen cables estáticos, pantalla negra, puntos muertos y otros problemas técnicos que suelen surgir en otras marcas de recambio de pantalla.

Nota: Esta pantalla de repuesto no tiene marco ni manual de instrucciones, pero se suministra con todas las herramientas necesarias y cinta adhesiva 3M, vidrio templado/lámina protectora para facilitar el montaje. Esto ahorra tiempo y dinero y también protege su privacidad.

【Pantalla de prueba antes de la instalación】: Si es nuevo en la instalación, instale la pantalla siguiendo las instrucciones del video en YouTube. Pruebe el artículo antes de instalarlo en su teléfono, asegúrese de que la pantalla sea de uso normal. Conecte todos los cables flexibles correctamente, la pantalla pertenece a objetos sensibles y frágiles, no presione con fuerza.

