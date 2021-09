Inicio » Electrónica Los 30 mejores Cable Hdmi 4K Ultra Hd Premium capaces: la mejor revisión sobre Cable Hdmi 4K Ultra Hd Premium Electrónica Los 30 mejores Cable Hdmi 4K Ultra Hd Premium capaces: la mejor revisión sobre Cable Hdmi 4K Ultra Hd Premium 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Cable Hdmi 4K Ultra Hd Premium?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Cable Hdmi 4K Ultra Hd Premium del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Cable HDMI 4K 2metro-Snowkids Cable HDMI 2.0 de Alta Velocidad Trenzado de Nailon [email protected] a 18Gbps Cable HDMI Compatible 3D, Función Ethernet, Video 4K UHD 2160p, HD 1080p- Gris € 14.99

Amazon.es Features [Cable HDMI 4K Ultra HD] (Cable HDMI 4K60Hz o 3840x2160p, 4 veces mayor que 1080p, cable HDMI 4K de ultra alta definición, profundidad de color de 48 bits/px) Este cable HDMI admite una velocidad de actualización de hasta 60 cuadros por segundo, resolución 4K, Transmisión de video HDR sin pérdida, ARC, Ethernet y 3D. Este cable HDMI 4K se ha utilizado ampliamente en sistemas de cine en casa, canales de televisión, salas de conferencias, interacción con juegos, etc.

[4K Cable HDMI 2.0 de alta velocidad] Snowkids Cable HDMI 2.0 de alta velocidad podría transferir datos a una velocidad de hasta 18 Gbps. Transmisión de video y audio en segundos, ya no hay que esperar para el almacenamiento en búfer. Es un cable HDMI 4K macho a macho, ambos conectores son idénticos, no tiene que perder tiempo en diferenciar la entrada y la salida. Solo conéctelo y juegue, los dispositivos reconocen el cable hdmi 2.0 al instante.

[Ultra estabilidad y facilidad de uso] Snowkids cable HDMI 4k está diseñado para separar la interferencia electromagnética y reducir la relación señal-ruido, la transmisión de datos es más estable. Sin pérdida de imagen, parpadeo de la pantalla, rayas horizontales o pantalla negra si enciende/apaga la luz. El cable hdmi Snowkids con diseño antideslizante sin enredos y conectores chapados en oro poseen una vida útil prolongada.

[Compatibilidad incomparable] Snowkids cable HDMI 4K está en el último estándar HDMI 2.0. HDMI 2.0 es ampliamente compatible con versiones anteriores (HDMI 1.4, HDMI 1.3, HDMI 1.2 o HDMI 1.1). Un cable HDMI satisface todas sus necesidades. Este cable hdmi también admite el modo espejo y el modo extendido, brinda mucha comodidad a su vida. Los dispositivos compatibles son reproductor de Blu-ray, computadora, receptor de A/V, compatibles con PS4, TV 4K, HDTV, monitor, proyector, etc.

[Lo que puede obtener] Servicio al cliente amigable con cable HDMI. Cada cable hdmi 4K 2metro ha sido sometido a un estricto examen después de la fabricación. Si tiene alguna pregunta sobre este cable HDMI 4K, busque el botón "Contactar al vendedor" y luego envíenos un correo electrónico. ¡El equipo de servicio de Snowkids de fácil acceso responderá en 10 horas! El paquete incluye: 1xPack Cable HDMI 4K 2metro de alta velocidad.

Cable HDMI 8K 1,8m/5,9ft Stouchi Cable HDMI 2.1 [email protected], 4K @ 120hz Ultra HD High Speed 48Gbps HDMI Trenzado Cable, HDR eARC,Compatible con PS5 Roku Netflix PS4 Pro Xbox One X Samsung Sony LG € 15.99

Amazon.es Features [Experiencia de visualización definitiva]: la versión HDMI 8K es la actualización más reciente de la especificación HDMI y admite una gama de resoluciones de video y frecuencias de actualización más altas, incluidas 8K @ 60 Hz y 4K @ 120Hz, y resoluciones de hasta 10K. Sonido envolvente HD inmersivo 5.1 & 7.1 Dolby Atmos y DTS X audio. También compatible con versiones anteriores de HDMI 2.0b / 2.0a / 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1

[Cable HDMI a HDMI de alta velocidad de 48 Gbps]: esta tarjeta trenzada HDMI 8K admite un ancho de banda de hasta 48 Gbps, admite HDCP2.2 cuando se utiliza una fuente de video HDCP2.2. Soporte de visualización de video 3D.

[CABLE HDMI 2.1 8K @ 120Hz]: Diseño superior, nuestro cable premium está construido con materiales de alta calidad. Con una carcasa de aleación de zinc, una chaqueta de nailon trenzado de larga duración y conectores chapados en oro de 24 K. La sensación y el aspecto premium lo hacen destacar entre la multitud.

[Amplia aplicación]: el cable HDMI tiene un diseño trenzado de nailon duradero con extrema durabilidad y flexibilidad, enchufe y desenchufe probado durante más de 15000 veces, el blindaje triple puede soportar más de 3000+ / 90 grados de curvatura de vida útil. Compatible con PS5, Samsung QLED TV, Nintendo Switch, Sony 8K UHD TV, Fire TV, Roku, Xbox, Playstation, PS4 Pro, reproductor de Blu-ray, proyector, etc.

[Garantía de 24 meses]: Tenga la seguridad de que el cable HDMI 2.1 de Stouchi se prueba varias veces para garantizar que reciba productos de alta calidad. Todos los productos tienen una garantía de 24 meses. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros y brindaremos un servicio al cliente amigable las 24 horas, los 7 días de la semana.

Belkin Prémium - Cable HDMI Ultra HD de alta velocidad (4K/HDR Dolby Vision, HDR10+, 2 m, adecuado para Apple TV) negro € 34.99

Amazon.es Features Conexión fiable: proporciona una tasa de refresco rápida y elimina el desenfoque por movimiento de la imagen; revestimiento de dos capas que minimiza las interferencias; solución plug-and-play

Preparado para el futuro: el cable HDMI Ultra HD es compatible con HDR Dolby Vision entre otros; prepara tu hogar para el entretenimiento doméstico del futuro con un cable duradero y resistente

Longitud óptimo: este cable de 2 metros de largo ha sido diseñado para integrarse con tu equipamiento doméstico de entretenimiento

Compatibilidad: esta versión de HDMI es compatible con 4K HDR (Dolby Vision/HDR10) y admite velocidades de hasta 48 Gbps; experiencia audiovisual óptima para dispositivos con HDMI

Ultra HDTV Premium – 2m 4K Cable HDMI 2.0b | 4K/60Hz (sin interferencias), HDR, 3D, ARC, Ethernet € 21.99

Amazon.es Features Full HD 4K (2160p/4096x2160 pixels) completo con 60 Hz (sin interferencias) por la alta velocidad 18 Gbit/segundo.

El actual HDMI 2.0b estadar es compatible con, por ejemplo, HDMI 1.4, ideal para todos los dispositivos HDMI como televisores y PS4 Pro

Puertos con acabado en oro, reductores de tensión, triple recubrimiento de nylon para evitar la rotura del cable.

Preparado para el futuro gracias a HDR, ARC, 3D, HDCP 2.2, espacio de color de 10 bits, 4:4:4 RGB y soporte Ethernet.

Desarrollado en nuestro laboratorio de pruebas en Alemania, por la principal empresa de televisión de alta definición Ultra 4K de Alemanía. READ Los 30 mejores Gafas Hombre Polarizadas capaces: la mejor revisión sobre Gafas Hombre Polarizadas

Primewire – 7,5m - Cable Premium 4K HDMI 2.0 - Plano - 2K 4K - Alta Velocidad - UHD I - 3D TV - eARC - HDR 10+ - 4K a 60Hz - HDTV 3840 x 2160 – Compatible Blu Ray PS4 PS5 Xbox Series S X € 15.85

Amazon.es Features La ventaja del cable plano Primewire: se puede colocar discretamente a lo largo de las paredes, se coloca debajo de la mayoría de los huecos de las puertas y es fácil de colocar debajo de las alfombras. Y eso a plena potencia: 4K con 60 Hz y es compatible con eARC y HDR10 +. ¡Esto está preparado para el futuro con un diseño plano! | Número de modelo: 304818

El ancho de banda de transmisión es de hasta 18 Gbit/s. | Admite HDMI CEC (el control central de un componente AV por otro, por ejemplo, para encenderlo y apagarlo) | ARC (canal de retorno de audio). | HDCP | Transmite todos los formatos de audio digital como 2.0, 2.1, 5.1, 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS | Admite espacios de color extendidos como x.v. Color + Deep Color hasta 48 bits de profundidad de color.

Compatible con versiones anteriores de HDMI (1.0, 1.1, 1.2a, 1.2, 1.3) | Equipado con revestimiento de nailon, protege contra la abrasión y los enredos | protegido contra interferencias electromagnéticas | Con contactos dorados que encajan con precisión.

Adecuado para: XBOX 360 / XBOX One X y S / XBOX Series X y S / Playstation 3/4/5 / Nintendo Switch / Desktop PC / Mac / Raspberry Pi / Beamer (proyector) / Receptor DVB / Vodafone -Receptor / Receptor AV / Receptor SAT / Receptor por cable / Apple TV / Monitores TFT / HD Ready o Full HD / Ultra 4k HD TV / 3D Blu-Ray, DVD o HD-DVD reproductores / reproductores multimedia.

Resoluciones : 4k, 3840 x 2160 @ 60 Hz; 2k: 2560 x 1440 @ 144 Hz; Full-HD: 1920 x 1200 @ 240 Hz.

2m cable de HDMI - 4K 60Hz 4096 x 2160p HDR UHD 4x4x4 18Gbps - Alta velocidad con Ethernet - 4K Ultra HD 2160p 3D ARC y CEC - Cable de blindaje triple - Trenzado de nylon - Black Line € 10.99

Amazon.es Features Tipo: cable Ultra HD 4k HDMI con Ethernet (conexión de componentes AV con ARC Audio Return Channel / (canal de retorno de audio) y soporte 3D | Soporte completo de ULTRA HD 4k - 2160p (4096 × 2160 píxeles)

Longitud: 2,0m | Blindaje: triple (lámina y trenzado) | Conectores blindados por separado | Transmite todos los formatos digitales de audio tales como 2.0 (estéreo/mono), 2.1, 5.1, 7.1, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital y DTS

Estándar: compatibilidad HDMI 2.0a / b | Soporte total de ULTRA HD 4k - 2160p (4096 × 2160 píxeles) | (Soporte auténtico 3D y Ethernet) / Compatibles con las versiones anteriores de HDMI 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3abc, 1.4ab y 2.3

Resolución máx.: Ultra HD 4k [email protected] (3840 × 2160 Pixel) y 3840 × 2160 Pixel UHD | 18Gbps | 4:4:4 | HDR | ARC | Deep Color

Apto para: PS5, PS4 Pro, PS4, PS3, Xbox One X, Xbox series X / Nintendo Switch / Raspberry Pi / Apple TV 4K / Netflix / Sky / videoproyector / receptor DVB / receptor AV / monitores TFT / HD-Ready o Full HD / televisores Ultra HD / Blu-Ray 3D / Notebook / ordenador / computador / iMac

SUCESO Cable HDMI 4K 1M Cable HDMI 2.0 de Alta Velocidad Trenzado de Nailon Ultra HD 4K a 60Hz a 18Gbps Soporta con Video 4K UHD 2160p,HD 1080p,3D,Ethernet,Xbox 360,BLU-Ray PS3 PS4 Arco HDCP 2.2-Gris € 12.10

Amazon.es Features Compatible con todos los componentes HDMI: Plug and Play. Cable HDMI 2.0 es ideal para reproductores de Blu-ray, Apple TV, PS4, PS3, XBox one, Xbox 360, ordenadores, Amazon fireTV, Roku TV, Dish y otros dispositivos con HDMI para televisores, pantallas, receptores A/V y más. y compatibilidad con versiones anteriores con HDMI 1.4, 1.3 y 1.2.

Cable HDMI 4K 60Hz: 4K Ultra HD: El cable HDMI de alta velocidad admite HDMI 2.0b, incluidos 18 Gbps, modo Espejo y extensión, Ultra HD 4K 2160p, HD 2K 1080p, QHD 1440p, HDCP 2.2, Deep Color de 48 bits, retorno de audio (ARC) , Audio Dolby TrueHD 7.1 y enchufes en caliente.

Cable HDMI 4K de alta velocidad con estabilidad: Admite ancho de banda de hasta 18Gbps. El cable HDMI 2.0 resolución de hasta [email protected] permite la transmisión rápida de imágenes y sonido sin pérdidas.

Design Diseño súper duradero: El cable HDMI, construido con conectores de aleación de zinc duradero y una chaqueta trenzada de nailon de alta calidad, puede soportar la prueba de flexión más de 12.000 veces sin reducir la flexibilidad del cable y garantizar el mejor rendimiento posible.

Lo que obtiene: puede obtener un Cable HDMI 4K 1M. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, no dude en contactarnos.

JSAUX Cable HDMI 4K 2 Metros, Cable HDMI 2.0 de Alta Velocidad de 18 Gbps Soporte 3D, Video [email protected], UHD 2160P, HD1080P, ARC, Apple TV, Playstation PS4 PS3 PC-Rojo 2m € 9.99

Amazon.es Features 【Cable HDMI 4K UHD 2M】: El cable HDMI 4K de ultra alta definición JSAUX admite resoluciones de hasta 4K (3840 * 2160 a 60Hz), que es 4 veces mayor que 1080P. Al mismo tiempo, admite la tecnología 3D, hasta 32 canales de audio y la frecuencia de muestreo más alta de 1536 kHz, le ofrece la mejor fiesta audiovisual (también es compatible con 1080P HD).

【Cable Cable HDMI 2.0 de alta velocidad de 18 Gbps】: cumpla con el último estándar HDMI 2.0, el ancho de banda se amplía a 18 Gbps, transmite video y audio a la velocidad del rayo sin esperar el almacenamiento en búfer, lo que le brinda la experiencia visual más fluida. Y es perfectamente compatible con HDMI 1.X (como HDMI 1.4) y no requiere adaptadores adicionales

【Fuerte cable anti-interferencia】: los conectores chapados en oro de 24K protegen contra la corrosión, la carcasa de hojalata brinda protección EMI, los cables blindados triples brindan interferencia, todas estas tecnologías garantizan la máxima calidad de la señal.

【Compatibilidad universal】: este cable JSAUX HDMI a HDMI 2.0 puede conectar fácilmente su Apple TV, Fire TV, reproductores de CD / DVD / Blu-ray, PS4 / PS3, Xbox One / 360,computadoras u otros dispositivos compatibles con HDMI dispositivos a su televisor 4K / HD, monitores, pantallas o proyector. 【Nota: este cable HDMI 2.0 no es compatible con HDR】

【10X HDMI duradero】:El diseño trenzado de nylon con fibra militar fuerte y carcasa de aluminio aumentan la durabilidad del cable HDMI, el diseño antideslizante hace que el cable HDMI 4K sea más confiable

Cable HDMI 4K 2 Metros, 2.0 Cable HDMI de Alta Velocidad soporta 4K Ultra HD, Ethernet,3D,2160P,1080P,BLU-Ray,TV,Playstation PS3,PS4, HDTV,Arco,HDCP 2.2,HDR € 7.99

Amazon.es Features 【De alta velocidad Cable HDMI】El Cable HDMI 2.0 de alta velocidad actualizado transmite datos a altas velocidades de hasta 18 Gbps de ancho de banda. El ALCLAP Cable HDMI admite el modo espejo y extendido, Ultra HD 4K 2160p, HD 2K 1080p, QHD 1440p, HDCP 2.2, 48 bits de profundidad Color, Audio Return (ARC), audio Dolby TrueHD 7.1 y conexión en caliente.

【4K Cable HDMI】Este Cable HDMI 2.0 admite una resolución de hasta 3840 x 2160 a 60 Hz, admite video 4K, HDR y canal de retorno de audio (ARC). El blindaje metálico de chapa y los conectores resistentes a la corrosión chapados en oro pueden proteger contra la señal externa interferencia, garantiza una transmisión de señal estable y minimiza la pérdida de señal.

【Cable HDMI 2.0 universal compatibility】Este Cable HDMI Compatibilidad con versiones anteriores de todas las versiones HDMI, incluyendo HDMI 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1. Compatible para sus dispositivos de transmisión. Perfecto para todos los dispositivos habilitados para HDMI, como televisores, monitores, computadoras, PS3, PS4.

【Diseño duradero mejorado】El 4K Cable HDMI tiene una fuerte capacidad de supresión de interferencias y una tecnología especial de forma trenzada de nylon evita eficazmente las grietas. Conectores chapados en oro con blindaje múltiple, diseño especial de alivio de tensión, carcasa de aluminio de alta calidad para una transmisión de señal óptima y cables de mayor duración.

【Lo que obtendrá】En ALCLAP, obtiene 12 meses devolución de dinero y servicio al cliente de LIFE TIME. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en contactarnos. Nuestro confiable servicio al cliente le responderá dentro de las 24 horas.

Cable HDMI Premium 1.4V 3D Alta Velocidad Ultra HD para Cable hdmi PS3 Cable hdmi PS4 Cable hdmi Xbox Resolución Full HD 1080P Plomo 1,5M Calidad Alta definición € 3.59

Amazon.es Features Los contactos chapados en oro de 24 quilates ofrece una mejor resistencia contra la corrosión y una mejor transferencia de la señal.

Los conductores multifilares, de cobre de alta pureza, mejoran la integridad de la señal y minimizan la resistencia.

El recubrimiento de 100 % polietileno de alta densidad y la cubierta de PVC aíslan la señal exterior.

Compatible con todos los reproductores 3D Blu-Ray, televisores con 3D real y receptores AV con con Full HD y Ultra HD. Compatible con todas las resoluciones de Playstation 3 (PS3), Playstation 4 (PS4), Xbox, Xbox One y Ultra HD 4K.

Cable HDMI con conectores A macho a A macho: compatible con Ethernet, 3D, vídeo 4K y canal de retorno de audio (ARC).

IBRA 1.5M Luxury Cable de HDMI de Ultra Alta Velocidad Cable de 18Gb/s HDMI 2.0b Soporte [email protected] Fire TV, Ethernet, Retorno de Audio,Video UHD 2160p,HD 1080p,3D, Xbox Playstation PS3 PS4 PC € 11.85

Amazon.es Features IBRA LUXURY HDMI - Compatible con Ethernet (conexión de componentes AV con ARC Audio Return Channel / (canal de retorno de audio) y soporte 3D | Compatible con HDMI 2.0b / Soporte completo de ULTRA HD [email protected] - 2160p (4096 × 2160 píxeles)

IBRA LUXURY HDMI - Blindaje: triple (lámina y trenzado) | Conectores blindados por separado Conexiones: 2 conectores HDMI de 19 pines, bañados en oro de 24 ct

IBRA LUXURY HDMI - Soporte total de ULTRA HD [email protected] - 2160p (4096 × 2160 píxeles) | (Soporte auténtico 3D y Ethernet) / Compatibles con las versiones anteriores de HDMI 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3abc y 1.4, 1.4a

IBRA LUXURY HDMI - Soporte total de espacios de color extendidos tales como xvColor y Deep Color | Ultra HD [email protected] 2160p (4096 × 2160 píxeles) |Transmite todos los formatos digitales de audio tales como 2.0b (estéreo/mono), 2.0, 2.1, 5.1, 7.1, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital y DTS - Hasta 32 altavoces (canales de audio)

IBRA LUXURY HDMI - Apto para: XBOX 360 / XBOX One / Playstation 3 / Playstation 4 / Raspberry Pi / videoproyector / receptor DVB / receptor AV / monitores TFT / HD-Ready o Full HD / televisores Ultra HD / Blu-Ray 3D y reproductores de DVD o HD-DVD

7,5m - Ultra HD 4K Cable HDMI 1.4a 2.0 de alta velocidad con Ethernet - 4K Ultra HD 2160p Full HD 1080p 3D ARC y CEC - Premium Cable de blindaje triple - conector y contactos dorados - blanco € 12.99

Amazon.es Features Tipo: cable Ultra HD (4k) HDMI 1.4a / compatibilidad HDMI 2.0 con Ethernet (conexión de componentes AV con ARC Audio Return Channel / (canal de retorno de audio) y soporte 3D | Compatible con HDMI 2.0 / Soporte completo de ULTRA HD 4k - 2160p (4096 × 2160 píxeles)

Longitud: 7,5m (metros) | Blindaje: triple (lámina y trenzado) | Conectores blindados por separado (ver imagen) | Conexiones: 2 conectores HDMI de 19 pines, bañados en oro de 24 ct

Estándar: HDMI 1.4a / compatibilidad HDMI 2.0 | Soporte total de ULTRA HD 4k - 2160p (4096 × 2160 píxeles) | (Soporte auténtico 3D y Ethernet) / Compatibles con las versiones anteriores de HDMI 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3abc y 1.4

Resolución máx.: Ultra HD 4k 2160p (4096 × 2160 píxeles) | Soporte total de espacios de color extendidos tales como xvColor y Deep Color | Transmite todos los formatos digitales de audio tales como 2.0 (estéreo/mono), 2.1, 5.1, 7.1, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital y DTS | Hasta 32 altavoces (canales de audio)

Apto para: PS5, PS4 Pro, PS4, PS3, Xbox One X, Xbox series X / Raspberry Pi / videoproyector / receptor DVB / receptor AV / monitores TFT / HD-Ready o Full HD / televisores Ultra HD / Blu-Ray 3D y reproductores de DVD o HD-DVD

KabelDirekt – 1,5m Cable HDMI 4K, compatible con (HDMI 2.0a/b, 2.0, 1.4a, 4K Ultra HD, 3D, Full HD 1080p, HDR, ARC High Speed con Ethernet, PS4, XBOX, HDTV), PRO Series € 12.50

Amazon.es Features Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet: Transfiere los datos con una velocidad de hasta 18 gigabit por segundo

Absoluta compatibilidad: Los cables HDMI KabelDirekt pueden utilizarse en todas las consolas incluyendo Playstation 4 Pro, Xbox One así como reproductores Blu-ray y todos los demás dispositivos con una conexión HDMI

Materiales de alta calidad: Conectores de precisión chapados en oro y con blindaje metálico combinados con doble apantallamiento y conductores de cobre trenzados

36 meses de garantía del fabricante

deleyCON 0,5m Cable HDMI Slim de Alta Velocidad con Ethernet (Último Estándar) 3D 4K Ultra HD UHD Super Flexible - Negro € 6.99

Amazon.es Features Ultra delgado cable HDMI para televisiones delgadas, genial para ledes delgadas curvadas, LCD, TFT

Compatibilidad total con espacios cromáticos como x.v. Color y Deep Color

Ideal para pequeños reproductores como Blu-Ray, Notebooks, Consola de juego

Ideal para montaje de pantallas planas con poco espacio en la pared o HDMI laterales

Compatible con 3D TV (Full HD 1080p / Ultra HD 2160p) - 3D real READ Los 30 mejores Cable Usb Carga Rápida capaces: la mejor revisión sobre Cable Usb Carga Rápida

Amazon.es Features Experience High quality Gaming

Compatible con 4K, HD y 3D

Compatible con color profundo y visión Dolby

Compatible con cualquier dispositivo HDMI

UGREEN Cable Alargador HDMI, Prolongador HDMI Macho a Hembra de Alta Velocidad con Ethernet [email protected] 3D para Reproductores BLU-Ray, Smart TV, Chromecast, Xbox 360, PS3, PS4(0.5 Metros) € 10.99

Amazon.es Features Se Evita Dañar la Interfaz Original: El cable alargador HDMI de alta velocidad permite extender el puerto HDMI desde el televisor, monitor, proyector y otra pantalla, proteja el puerto HDMI original, es fácil de enchufarlo y desenchufarlo con el cable alargador HDMI.

Resolviendo el Problema de Distancia: Simplemente extienda el corto cable HDMI al cómodo espacio para usar o extienda la interfaz HDMI de difícil acceso para conectar y desconectar el dispositivo más fácilmente. Le ofrece un mejor solución para la distancia y ya no está limitado por la distancia.

Alta Resolución de 4K y Excelente Rendimiento: El cable alargador HDMI macho hembra adapta el protocolo HDMI 2.0, admite resolución de hasta 4k @ 60Hz, ancho de banda de hasta 18 Gbps, soporta 3D, HDR, ARC, HEC, CEC, HDCP 2.2, Dolby True o DTS HD 32 canales de audio, le brinda una excelente experiencia visual y auditiva.

Amplia Compatibilidad: El cable alargador HDMI macho hembra es compatible con todos los dispositivos equipados con una interfaz HDMI estándar, por ejemplo: TV Stick, Chromecast, PS4, PS4 Pro, PS4 Slim, PS3, Xbox One, Xbox One S, Xbox 360, PC, TV, proyector, reproductor de Blu-Ray, Roku, etc.

Material de Alta Calidad: Hecho de cobre libre de oxígeno, el cable alargador HDMI macho hembra transfiere datos a alta velocidad y sin pérdida. El conector dorado resiste la corrosión y protege la señal de interferencias electromagnéticas externas. Dos pequeñas protecciones de plástico en los extremos para evitar la acumulación de polvo en los contactos.

Amazon Basics - Cables HDMI 2.0 de alta velocidad Ultra HD, compatibles con formatos 3D y con canal de retorno de audio, 0,9 m, paquete de 2 unidades € 7.05

Amazon.es Features Los contactos chapados en oro de 24 quilates ofrece una mejor resistencia contra la corrosión y una mejor transferencia de la señal.

Los conductores multifilares, de cobre de alta pureza, mejoran la integridad de la señal y minimizan la resistencia.

El recubrimiento de 100 % polietileno de alta densidad y la cubierta de PVC aíslan la señal exterior.

El apantallamiento de 2 capas tereftalato de polietileno y metal trenzado protegen de las interferencias de señales externas, aseguran una transmisión estable y reducen la pérdida de señal.

Cable HDMI con conectores A macho a A macho: compatible con Ethernet, 3D, vídeo 4K y canal de retorno de audio (ARC).

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cable HDMI con certificación prémium (A macho a A macho), compatible con Ethernet, 3D, vídeo 4K HDR y canal de retorno de audio (ARC)

Conecta reproductores de Blu-ray, Fire TV, Apple TV, PS4, Xbox One, Xbox 360, Roku, ordenadores y otros dispositivos con conector HDMI a televisores, pantallas, receptores de audio/vídeo, etc.

Permite compartir una misma conexión de Internet con varios dispositivos sin necesidad de conectar un cable Ethernet adicional

Cumple con los últimos estándares HDMI (vídeo 4K HDR a 60 Hz, 2160p, profundidad de color de 48 bit/px) y es compatible con banda ancha de hasta 18 Gb/s y retrocompatible con versiones anteriores

Longitud del cable: 0,9 metros

Cable de HDMI 1.5M - Ultra HD [email protected] HDMI v2.0b | Alta Velocidad con Ethernet 18Gbps | Full HD 1080p / 4K Ultra HD 2160p / 3D / UHD/HDCP ARC y CEC - IBRA Pro Gold € 9.41

Amazon.es Features Cable HDMI 2.0b [email protected] - Apto para: XBOX 360 / XBOX One / Playstation 3 / Playstation 4 / Raspberry Pi / videoproyector / receptor DVB / receptor AV / monitores TFT / HD-Ready o Full HD / televisores Ultra HD / Blu-Ray 3D y reproductores de DVD o HD-DVD

Blindaje: triple (lámina y trenzado) | Conectores blindados por separado | Conexiones: 2 conectores HDMI de 19 pines, bañados en oro de 24 ct

Compatible con Ethernet (conexión de componentes AV con ARC Audio Return Channel / (canal de retorno de audio) y soporte 3D | Compatible con HDMI 2.0b / Soporte completo de ULTRA HD [email protected] - 2160p (4096 × 2160 píxeles)

Soporte total de espacios de color extendidos tales como xvColor y Deep Color | Ultra HD 4k 2160p (4096 × 2160 píxeles) |Transmite todos los formatos digitales de audio tales como 2.0b (estéreo/mono), 2.0, 2.1, 5.1, 7.1, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital y DTS - Hasta 32 altavoces (canales de audio)

Soporte total de ULTRA HD [email protected] - 2160p (4096 × 2160 píxeles) | (Soporte auténtico 3D y Ethernet) / Compatibles con las versiones anteriores de HDMI 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3abc y 1.4, 1.4a

IBRA Orange 2.1 Cable HDMI de 8K Ultra Alta Velocidad 48Gbps Lead | Admite [email protected], [email protected],4320p,Compatible con Fire TV,Soporte 3D,Función Ethernet,8K UHD, 3D-Xbox Playstation PS3 PS4 PC,etc.- 1M € 18.49

Amazon.es Features CABLE IBRA ORANGE HDMI 2.1: este cable HDMI cumple con el último estándar 2.1, 4: 4: 4 chroma que admite una gama de altas resoluciones, admite video 8K a 60Hz y video 4K a 120Hz. conecta reproductores BLU-RAY 8K / 4K, SMART 3D, PC MEDIA, PS4, PS3, XBox One, Xbox 360, Roku, computadoras y otros dispositivos habilitados para HDMI

COMPATIBILIDAD 8K: este cable 8K es de alta calidad, cumple con el estándar HDMI 2.1 de gama alta. Compatible con todos los dispositivos con puerto HDMI tipo A. Interfaz multimedia de alta definición 1.3 1.4 1.4a 1.4b 2.0 2.0a 2.0b 2.1.

EL MEJOR DISEÑO DE CABLES EN SU CLASE: El cable tiene un diseño trenzado de nylon duradero con una durabilidad extrema, conectores chapados en oro de 24K para una mejor imagen / calidad de sonido / transmisión de señal estable, que maximizan el rendimiento de su juego.

NECESIDAD DE VELOCIDAD: cuanto más rápido, mejor. Con un conductor de alta pureza 100% OFC (cobre sin oxígeno) y triple blindaje EMI, proporciona un ancho de banda de 48 Gbps, capaz de transmitir el 100% de los datos necesarios para 8K UHD.

CONTROL DE CALIDAD: cada cable se verifica directamente desde la línea de montaje para garantizar que funcione al máximo nivel. Examinamos cada cable en su longitud fabricada, entre dispositivos capaces de soportar 8K (4320p) @ 60Hz.

UGREEN Cable HDMI 4K Ultra HD, Alta Velocidad Cable HDMI 2.0 [email protected] 18Gbps, Ethernet, 3D, HDR, 2160P, 1080P, ARC, Dolby Vision, Compatible con PS5 PS4 Xbox 360 Blu-Ray TV, Algodón Trenzado, 2 Metros € 10.99

Amazon.es Features 4K UHD y HDR Realista: UGREEN cable HDMI 2.0 de alta velocidad admite resolución de alta definición 4k @ 60hz, 2K @ 144Hz, 1080P y alto rango dinámico (HDR). Le permite disfrutar de imágenes nítidas y vibrantes y detalles precisos en una pantalla más grande 4K UHD TV. Además el cable hdmi ultra hd 4k cuenta con la tecnología TMDS para proteger la señal contra interferencias electromagnéticas, le ofrece una transmisión de datos estable y evitar el retraso o el parpadeo de la imagen.

Cable HDMI ARC con Ethernet: El cable hdmi 4k ultra alta velocidad aumenta dramáticamente el ancho de banda hasta 18 Gbps. Proporciona la velocidad de bits necesaria para una pantalla 4K a 60 fps, así como HDR, lo que permite una transferencia de imagen fluida sin saltos ni artefactos. El cable hdmi 2.0 4k cuenta con la función ARC (canal de retorno de audio) para transmitir audio directamente desde un televisor compatible con HDMI ARC a una barra de sonido o receptor AV.

Función Potente: Este cable hdmi arc soporte plug y play, es decir, no requiere instalación de controladores o software. Simplemente conecte y juegue. Admite el modo espejo y extendido, y le permite realizar múltiples tareas incluso sin ninguna circunstancia de Wi-Fi. Este cable hdmi 4k HDR 10 sincroniza las señales de audio y video y le permite obtener una experiencia de imagen y audio asombrosa simultáneamente.

Durabilidad y Flexibilidad Mejoradas: La funda de nylon trenzada es muy robusta, proporciona la máxima resistencia a la torsión para evitar daños y desgaste. El conector chapado en oro 24k y las uniones de alambre reforzadas mejoran significativamente la durabilidad y la vida útil de este cable hdmi. Los conductores de cobre estañado y el blindaje de 4 capas brindan una excelente protección a la señal y ofrecen imágenes nítidas.

Compatibilidad Universal: Este cable HDMI 4k @ 60hz es compatible con versiones anteriores de HDMI 1.2, 1.3a, 1.3b, 1.3c, 1.4. Es compatible con reproductores de Blu-ray, amplificador AV, Playstation PS5, PS4, PS3, XBox one, Xbox 360, Mi TV BOX, decodificador TNT, Raspberry PI 3, NVIDIA Shield TV, Freebox, Livebox, sus proyectores de video, PC, computadora portátil, TV, monitores, pantallas, barras de sonido y todos los demás dispositivos equipados con una conexión HDMI.

HDMI Cabel, AkoaDa [email protected] Alta Velocidad 18Gbps HDMI 2.0 Cable, Video 4K 2016P HD, 1080P 3D, Blue-Ray, Compatible con Apple TV, Xbox, PS3, PS4, HDTV. HDMI Cable 4.5m Gris…… € 10.99

Amazon.es Features Amplia compatibilidad: perfecto para todos los dispositivos habilitados para HDMI. Compatible con tus dispositivos de transmisión, Apple TV 4K, NVIDIA SHIELD TV, reproductores de CD/DVD/Blu-ray, Fire TV, Roku Ultra, PS5/PS4/PS4 Slim/PS4 Pro/PS3, Xbox One/360,computadoras u otros dispositivos habilitados para HDMI a tu televisor 4K/HD, monitores, pantallas o proyectores. Compatible con todas las versiones HDMI incluyendo HDMI 1.3 / 1.4 / 2.0 / 2.0 A.

iVANKY Cable HDMI 4K Ultra HD 3 Metros, Cable HDMI 2.0 18Gbps, Compatible con [email protected], Ultra HD, 3D, Full HD 1080p, HDR, ARC, Alta Velocidad con Ethernet, PC, Xbox PS3/4, BLU-Ray, Xbox, HDTV - Negro € 9.99

Amazon.es Features Cable HDMI activo 4K 60Hz - 4K Ultra HD: El nuevo HDMI 2.0 admite Ethernet, 3D, Video 4K a 30Hz 60Hz 2160P (4096 × 2160 pixel), 1080p (1920 × 1080 pixel) y Audio Return Channel (ARC), HDCP 2.2, 48 Bit Deep Color, 32 Audio Channel, Dolby 7.1. No hay pérdida de imagen durante la transmisión.

Alta Velocidad HDMI 2.0 y Ultra Durabilidad: Admite ancho de banda de hasta 18Gbps. El cable HDMI 2.0 resolución de hasta [email protected] permite la transmisión rápida de imágenes y sonido sin pérdidas. Construido con capa protectora de nylon reforzado, este cable es suficientemente resistente para el uso diario intenso. Test de +15,000 veces de doblar y +10,000 veces de enchufar y desenchufar garantiza una larga vida útil.

Compatibilidad Universal: iVANKY Cable HDMI 2.0 es ideal para reproductores de Blu-ray, Apple TV, PS4, PS3, XBox one, Xbox 360, ordenadores, Amazon fireTV, Roku TV, Dish y otros dispositivos con HDMI para televisores, pantallas, receptores A/V y más. Compatible con todos los dispositivos con HDMI 2.0 y compatibilidad con versiones anteriores con HDMI 1.4, 1.3 y 1.2.

Carcasa de Metal Fino: El conector HDMI tiene lámina fina para extender la vida útil y mejorar el blindaje, la cual no tienen la mayoría de los cables HDMI en el mercado. Sin pérdida de imagen, parpadeo de la pantalla, franjas horizontales o pantalla negra durante el uso.

Garantía y Servicio: Garantía de 18 meses de iVANKY. Servicio al cliente amigable y de fácil acceso para resolver sus problemas en 24 horas.

Cable HDMI 4K 2m, Silkland Cable HDMI 2.0 de Alta Velocidad de 18Gbps, 4K HDR, 3D, 2160P, 1080P, Ethernet, Cable HDMI Trenzado de Aleación de Zinc 30AWG, ARC, Blu-ray, PS4/5, Proyector € 7.99

Amazon.es Features 【Cable HDMI 4K HDR】Cable HDMI Silkland 4K es compatible con HDMI 2.0b incluyendo 18 Gbps, modo espejo y extendido, Ultra HD 4K 2160p, QHD 1440p, HD 2K 1080p, HDCP 2.2/1.4, color profundo de 48 bits, 3D, audio Retorno (ARC), audio Dolby TrueHD 7.1 y conexión en caliente.

【Material avanzado】La carcasa delgada y más ligera de aleación de zinc tiene mejor brillo y resistencia a la corrosión. Comparado con otras carcasas, es más rígido y confiable. La interfaz chapada en oro de 24K tiene una conducción más rápida y garantiza la máxima durabilidad. El diseño ranurado en ambos lados aumenta la comodidad del pellizco y es ergonómico.

【18Gbps súper rápido】Este cable HDMI 2.0 de ultra alta velocidad admite un ancho de banda de hasta 18 Gbps de transferencia, lo que le ofrece una pantalla más rápida y fluida. El blindaje metálico de hojalata y los conectores chapados en oro resistentes a la corrosión pueden garantizar una transmisión de señal estable y evitar el parpadeo de la pantalla, la pantalla negra y el copo de nieve.

【Para la oficina en casa】Quédese y trabaje en casa con facilidad. Simplemente configure su monitor 4K para un escritorio extendido o pantallas duplicadas. Conecte su TV Box 4K, NVIDIA SHIELD TV, receptor AV, reproductores de Blu-ray, Fire TV, Roku Ultra, PS5, PS4, PS3, Switch u otros dispositivos compatibles con HDMI a su Ultra 4K TV (UHD TV), HDTV, monitor o proyector y más.

【Garantía de por vida incondicional】Todos los costos cubiertos durante el proceso de reemplazo de por vida de este cable HDMI 4K. El soporte rápido y de fácil acceso resuelve los problemas en 24 horas. READ Los 30 mejores Nikon D5600 Kit capaces: la mejor revisión sobre Nikon D5600 Kit

KabelDirekt – 1m – Cable HDMI 4K ([email protected]/[email protected] para una Espectacular Experiencia Ultra HD – High Speed con Ethernet, Compatible con 2.0/1.4, Blu-ray/PS4/PS5/Xbox Series X/Switch, Negro) € 7.21

Amazon.es Features Universal: el cable (conector/conector) conecta TV/televisores o monitores con reproductores de Blu-ray, consolas y otros dispositivos que ofrecen una salida HDMI, para una calidad de imagen y sonido fantásticas

Más eficiente: gracias a la calidad de fabricación de primera clase, el cable supera la especificación de High Speed y, por lo tanto, transmite resoluciones UHD-II como [email protected] y [email protected] (hasta un máximo de 3m), HDR, sonido envolvente 7.1 e ARC

Alta calidad: los cables HDMI de KabelDirekt están soldados a máquina y sometidos a estrictas pruebas de funcionamiento. Los enchufes chapados en oro, el múltiple blindaje y los cables de cobre de alta pureza garantizan una operación sin problemas

36 meses de garantía del fabricante

Adecuado para PC/portátiles, consolas de juegos, reproductores de Blu-ray/DVD, receptores de TV y streaming, monitores, televisores, proyectores y cualquier otro dispositivo con conexión HDMI. Más accesorios en Amazon.es/kabeldirekt

Primewire - 2,0m Ultra HD 4k Cable HDMI - HDMI 2.0 - Alta Velocidad con Canal de Ethernet - 4K Ultra HD 2160p 60Hz Full HD 1080p - 3D ARC CEC HDCP - Contactos Dorados € 7.49

Amazon.es Features Tipo: Primewire 2,0m Cable HDMI Ultra HD 4K | Con canal de Ethernet | Conexión con todos los componentes AV compatibles con Internet con ARC (Audio Return Channel) | Admite 3D | Compatibilidad absoluta con Ultra HD 4k - 2160 p (3840 × 2160 píxels) a 60 Hz | Respalda el estándar HDMI 2.0 | Revestimiento de estaño: Los conectores están blindados frente a interferencias con un revestimiento adicional metálico | 302387

Longitud: 2,0 m | Color: negro/azul | Blindaje: triple / Malla metálica de aluminio tipo Mylar, cables de aluminio tipo Mylar (SF/FTP) | Conexiones: 2× conectores HDMI-A de 19 polos | Contactos dorados para una transmisión sin pérdidas y protección frente a la corrosión | Diámetro exterior del cable: 7,3 mm | AWG: 30

Estándar: HDMI 2.0 | Compatibilidad absoluta con UHD (Ultra HD) 4k - 2160 p (3840 × 2160 píxels) / Compatible HDMI 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3abc, 1.4a | Resoluciones: 3840 × 2160 Pixel UHD / 3200x2400 HSVGA / 3200x2048 WQSXGA / 3200x1800 QHD+ / 2560x2048 QSXGA / 2560x2048 QSXGA / 2560x1600 WQXGA / 2560x1440 / 2048x1536 QXGA / 2048x1536 SUXGA / 2048x1152 QWXGA / 1920x1200 WUXGA / 1920x1080 HD1080, 1080p Full HD y muchas más | Ancho de banda: hasta18 Gbit/s

Admite espacios cromáticos ampliados como color x.v. + color profundo con profundidad de color de hasta 48 bit | Transmite todos los formatos de sonido digitales como 2.0 (Stereo/Mono), 2.1, 5.1, 7.1, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS | Hasta 32 altavoces (canales de sonido) | Formatos compatibles: sRGB, YCbCR, DVD de audio, Super Audio CD, xvYCC, formato televisión 21:9, Multi Stream Audio y vídeo, 3D | ARC | CEC | Canal de Ethernet | Conformidad con HDCP

compatible con: PS5, PS4 Pro, PS4, PS3, Xbox One X, Xbox series X / Ordenadores de escritorio / Mac / Raspberry Pi / Proyectores / Receptores DVB / Kabel Deutschland/Receptor Vodafone / Receptor AV / Receptor satélite / Receptor por cable / Apple TV / Monitores TFT / HD Ready o Full HD / Televisores Ultra 4k HD / Dispositivos de reproducción 3D Blu-Ray, DVD o HD-DVD / Reproductores de medios

iVANKY Cable HDMI 8K 60hz Ultra HD 2M, Cable HDMI 2.1, Compatible con Ethernet / 3D / Audio Return, Cable HDMI 4K 144hz Sirve para Xbox/ PS4/ 4K Ultra HD TV € 29.99

Amazon.es Features ✔️ [Cable HDMI 8K Ultra HD Certificado] – Este cable HDMI tiene certificación CE, FCC, PSE y RoHS. Soporta HDMI 2.1, 48 Gbps, 3D, UHD 8K(7680*4320P)@60Hz, UHD [email protected] QHD [email protected] 1080P, HDR, HDCP 2.2, Deep Color de 48 bits, modo espejo y modo ampliado, retorno de audio (ARC), Dolby TrueHD 7.1, Ethernet y conexión en caliente. Satisface plenamente sus diferentes necesidades audiovisuales con total seguridad.

✔️ [Ultra durabilidad y flexibilidad] – Una carcasa de zinc fina de alta gama presenta un bonito color, da a este cable una excelente disipación del calor. Una funda de nailon trenzado de alta calidad y un diseño ingenioso sin pestillo, este cable HDMI puede soportar más de 10.000 flexiones sin pérdida de flexibilidad y proporcionar un rendimiento duradero y excelente durante mucho tiempo.

✔️ [Compatibilidad universal] - Este cable HDMI 8K conecta cómodamente sus reproductores Blu-ray 4K, PS4, PS4 Pro, PS3, XBox One, Xbox 360, Raspberry Pi 3, ordenadores portátiles, NVIDIA Shield TV, Mi TV BOX a otros dispositivos con interfaz HDMI, tales como TV 8K Ultra HD, monitores, monitores, vídeo, proyectores, receptores AV etc. Te aportará vitalidad y delicada con soporte de resolución de hasta 8 [email protected] Hz jugando tus juegos favoritos.

✔️ [Innovadora mejora] - Diseñado para todos los dispositivos con HDMI 2.1 y retrocompatible con HDMI 2.0, 1.4, 1.3 y 1.2. El blindaje metálico de hierro blanco y los conectores chapados en oro de 24 K pueden proteger contra interferencias de señales externas, garantizar una transmisión rápida a una velocidad de 48 gigabits por segundo y minimizar la pérdida de señal. Gracias a las mejoras, este cable HDMI ofrece la mejor experiencia al ver películas.

✔️ [Garantía y Servicio] - Garantía de 18 meses de iVANKY. Servicio al cliente amigable y de fácil acceso para resolver sus problemas en 24 horas.

SEBSON Cable HDMI 5m de Alta Velocidad con Ethernet, 4K / 60Hz Ultra HD 2160p Full HD 1080p 3D, HDR, ARC Audio Return, Xbox, PS4 - HDMI 2.0b de Ordenador a TV € 11.49

Amazon.es Features SEBSON HDMI 2.0b Premium High Speed con Ethernet y ancho de banda de 18Gbit/s - 4K Ultra HD, 3D y resolución de vídeo Full HD TV con 2160p/60.

HDR (High Dynamic Range Image): Brillo optimizado de imágenes en monitor/pantalla.

ARC (Audio Return Channel): No se necesita cable de audio adicional. La Playstation 4 o la Xbox se conectan directamente a la televisión y el sonido se transmite a un receptor AV.

HDCP2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection): Protección contra copias, no hay transferencia de contenido sin cifrado.

Conectores chapados en oro, con triple protección y una robusta capa exterior de PVC con cubierta protectora trenzada.

10k 8k 4k Cable HDMI 2.1 de 48 Gbps Oficialmente Certificado Ultra Alta Velocidad HDMI Cable Soporte 10K 8K60Hz 5K 4K120Hz DTS:X Dol-by Atmos eARC HDR10+ HDCP2.3 Compatible con RTX 3090 PS5 OLED TV € 14.99

Amazon.es Features Verdadero cable HDMI de 10 K 8 K: HDMI certificado oficialmente totalmente compatible con los estrictos requisitos del foro HDMI como se especifica en HDMI. El cable HDMI 2.1 mejorado certificado con ancho de banda de 48 Gbps, soporta resolución de hasta 7680 x 4320, frecuencia de actualización de hasta 10 K @ 60 Hz, 4 K @ 144 Hz 4 K @ 120 Hz 2 K @ 144 Hz 1080P, velocidad de transmisión de hasta 48 Gbps ultra alta velocidad, HDCP 2.2.2 y 2.3.

Ultra durabilidad: probado para proteger contra interferencias electromagnéticas para que el cable no se ensucie con cualquiera de tus dispositivos inalámbricos y redes. Alambre de cobre de 30 AWG, triple blindaje protege eficazmente contra interferencias EMI, asegurando una transmisión de señal más estable. Doble trenzado de nailon premium y enchufe y desenchufe probado para más de 10.000 veces. El diseño de ranura en ambos lados hace que el enchufe y desenchufe sea más cómodo.

CSL - 0,5m cable HDMI - Ultra HD 4k HDMI - Alta velocidad con Ethernet - Full HD 1080p 4K Ultra HD 2160p 3D ARC y CEC - Cable de blindaje triple - blindaje de conector y contactos € 5.99

Amazon.es Features Tipo: cable Ultra HD 4k HDMI con Ethernet (conexión de componentes AV con ARC Audio Return Channel / (canal de retorno de audio) y soporte 3D | Soporte completo de ULTRA HD 4k - 2160p (4096 × 2160 píxeles)

Longitud: 0,5m (metros) | Blindaje: triple (lámina y trenzado) | Conectores blindados por separado (ver imagen) | Conexiones: 2 conectores HDMI de 19 pines, bañados en oro de 24 ct

Estándar: compatibilidad HDMI 1.4a / HDMI 2.0 | Soporte total de ULTRA HD 4k - 2160p (4096 × 2160 píxeles) | (Soporte auténtico 3D y Ethernet) / Compatibles con las versiones anteriores de HDMI 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3abc, 1.4ab y 2.0

Resolución máx.: Ultra HD 4k 2160p (4096 × 2160 píxeles) | Soporte total de espacios de color extendidos tales como xvColor y Deep Color | Transmite todos los formatos digitales de audio tales como 2.0 (estéreo/mono), 2.1, 5.1, 7.1, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital y DTS | Hasta 32 altavoces (canales de audio)

Apto para: PS5, PS4 Pro, PS4, PS3, Xbox One X, Xbox series X / Raspberry Pi / videoproyector / receptor DVB / receptor AV / monitores TFT / HD-Ready o Full HD / televisores Ultra HD / Blu-Ray 3D y reproductores de DVD o HD-DVD

