Los 30 mejores Bolso Mensajero Hombre capaces: la mejor revisión sobre Bolso Mensajero Hombre

VASCHY Bolso Hombre Bandolera,Maletin Hombre para Portátil 15 Pulgadas Bolso Mensajero Lona Encera Bolsa Bandolera Ordenador Repelente Al Agua con Bandolera Acolchada Gris € 43.89 in stock 1 new from €43.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.VINATGE Y RESISTENTE AL AGUA: La bolsa de mensajero vintage está hecha de lona encerada de alta calidad que es resistente al agua y duradera. La hombrera acolchada de cuero de la correa de hombro ajustable hace que llevar la bolsa de mensajero sea cómoda. Este bolso de hombro para hombre presenta una cubierta con solapa que se conecta con dos hebillas antirrobo. Un bolsillo con cremallera en la solapa es para mantener sus elementos esenciales de fácil acceso.

2.FÁCIL DE ORGANIZAR: El compartimento principal del maletín es con una funda acolchada para computadora portátil para su computadora portátil de 15.6 pulgadas. Dos bolsillos deslizantes y un bolsillo con cremallera seguro son para su valor esencial, como tarjeta de crédito, billetera. Debajo de la solapa, hay tres bolsillos con cremallera. El gran bolsillo con cremallera es con ranura para bolígrafo y clip para llaves. Puedes encontrar tus bolígrafos y llaves. seguro.

3. MANGA ACOLCHADA PARA COMPUTADORA PORTÁTIL: El compartimento acolchado para computadora portátil de 15.6 pulgadas con cinturón seguro brinda protección para su computadora portátil. Suficientemente espacioso para guardar su dslr y accesorios. Las hebillas dobles debajo de la solapa hacen que la bolsa sea antirrobo.

4. ESPACIOSO: 41x13.5x30cm / 16.14 * 5.31 * 11.81 pulgadas (Longitud * Peso * Altura); Correa de hombro ajustable: 105-135 cm / 41.33-53.14 pulgadas; Peso: 1.37kg; Capacidad: 16,61 litros

5. Solicite el maletín del portátil con confianza. El bolso de lona está diseñado para hombres que necesitan llevar una computadora portátil al trabajo todos los días. Es un buen regalo para el regreso a la escuela, cumpleaños, San Valentín, Navidad, etc. Es perfecto para estudiantes, profesionales de negocios o viajeros que desean hacer una declaración de moda.

Eshow Bolsos Bandolera a Hombro Tela de Lona para Hombres Mensajero para Ordenador Portátil Negro € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤【Dimensiones】❤: 35 (L)×10 (W)×28 (H)cm/13.78 (L)×3.94 (W)×11.02 (H)inch/615g. La longitud total de la correa del hombro es 142CM, el ancho es 3.8CM y la altura vertical es hasta 68cm. Recomendable: 1.5M--1.9M

❤【 Material 】❤ : Está hecho de tela de lona lavada, buena transpirabilidad, pero no impermeable.

❤【Estructura】❤: En total tiene 8 bolsillos. La bolsa principal puede contener un laptop de 14 pulgadas, iPad Air, papel A4, etc., en el interior de la bolsa principal hay bolsillo de móvil, bolsillo de cartera, bolsillo con cremallera, el bolsillo con cremallera frontal puede poner algunas necesidades diarias, dos bolsillos abiertos debajo de la cubierta para iPads de 7.9 "y el bolsillo trasero con cremallera puede guardar objetos de valor.

❤【Características】❤: Puede ser bolso bandolera, bolso hombro o bolso mensajero según sus necesidades. La correa del hombro negro se puede ajustar a 142 CM y no es desmontable. Utiliza cremallera de metal exquisita, no es fácil de oxidar y dañar, y lona con buena calidad, cremallera de alta calidad, que es muy lisa, la apertura y cierre muy suave.

❤【Usos】❤: Es un bolso bandolera con estilo moderno, adecuada para muchos usos, es muy conveniente para colocar móvil, toalla de papel, llaves y otras cosas diarias, ampliamente utilizado para viajes diarios, ocio, oficina, etc.

NEWHEY Bolso Bandolera Hombre Mensajero Bolsa Resistentes Maletin Portatil 15.6 Ordenador Lona Trabajo Vintage Marrón € 38.86 in stock 2 new from €38.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Dimensiones del maletín】 Las dimensiones de esta bolsa de mensajero son 38.5cm(L) * 11cm(W) * 31cm(H). Con compartimento especial para portátil que se adapta perfectamente a la computadora portátil / notebook de 15.6 pulgadas.

【Material de construcción premium】 Esta bolsa de mensajero para hombre está hecha de tela de lona encerada resistente al agua de alta calidad, piel de caballo de cuero de vaca superior y cremallera de calidad superior. El hardware de primera calidad garantiza durabilidad, no se preocupe que la tela de lona se rasgará cuando llevar muchos artículos.

【Capacidad de almacenamiento fuerte】 (1) Compartimento acolchado completo para portátil con capacidad para portátiles de 15.6 pulgadas (2) Diferentes bolsillos internos pueden acomodar varios artículos. (3) El bolsillo trasero con cremallera te permite sacar fácilmente los dispositivos electrónicos como si estuvieras afuera . (4) Los 2 bolsillos frontales también pueden guardar algo como un bloc de notas para que pueda retirarlo rápidamente después de abrir las hebillas magnéticas.

【Cómodo de usar】 El asa de cuero es redonda y suave, lo que hace que sea cómoda de llevar y manejar. Esta bolsa también tiene una correa de lona ajustable amplia separable para que pueda usarse como una bandolera. Hay una almohadilla de cuero adherida a la correa que podría arreglar bien la bolsa en su hombro y aliviar el dolor de la correa. La longitud de la correa es de 71 cm a 132 cm para que pueda ajustarla para que se ajuste perfectamente a su cuerpo.

【Estilo clásico】 Esta bolsa de mensajero también es apta para todo tipo de personas, ya sean hombres de oficina, médicos, estudiantes universitarios ocupados, el diseño único de esta bolsa de mensajero portátil puede ponerse al día con su estilo de vida.

LOSMILE Hombres Lona Bolso de Bandolera La Bolsa de Mensajero Bolsa de Lona Bolsa de Hombro 16 Pulgadas Bolsa de Ordenador. (Café) € 36.98 in stock 1 new from €36.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: 40x35x13cm / 16 "L x 14" H x 5 "W, diseño de compartimiento grande para libros y portátiles.El bolsillo principal puede caber 15" portátil.

Material: Lona y cuero de la alta calidad, impermeable y rasguñar-resistente; Forro: tela de algodón. Tiene 130 cm de largo cuando la correa de hombro está completamente extendida.

Bolso perfecto del mensajero / del ordenador portátil / del hombro / del propósito general. Muy buena calidad y apariencia elegante. Hay bolsillos por todas partes y usted puede caber toneladas de material al azar en él.

La solapa está sujetada por broches magnéticos, no tiene que pasar más tiempo al abrir o cerrar la bolsa.

¡El bolsillo de la aleta delantera es también impresionante! Usted puede utilizarlo para almacenar sus cosas de acceso rápido, como cargador de teléfono, goma de mascar, bálsamo de labios, cambio extra y etc. Es una bolsa perfecta para trabajar, viajar corto, la escuela y el uso diario.

Lois - Bandolera Hombre Pequeña de Lona y Piel Genuina Impermeable - Bolso de Hombro Hombre Marca Lois Uso Casual y Viaje - Diseñado en España, 307820, Color Negro € 35.25 in stock 2 new from €35.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso con bandolera ajustable pequeña para hombre de la firma Lois. Bolsa de mensajero al hombro. Cartera de Viaje.

Cierre con cremallera. Bolsillos delante y detrás con cremallera. Base reforzada. Anilla para las llaves.

Forro interior estampado. Organizador para móvil. Compartimento interior con cremallera.

Ideal para uso diario. Muy completo. Resistente al desgaste. Materiales y costuras de alta calidad. Vendido por TOPMALETAS

Medidas: 16x20x6,5 cm. Material: Poliéster, Cuero PU Piel Sintética Polipiel READ Rajnath Singh en Comentarios de Trudeau sobre los agricultores

LOSMILE Hombres Lona Bolso de Bandolera La Bolsa de Mensajero Bolsa de Lona Bolsa de Hombro 16 Pulgadas Bolsa de Ordenador Messenger Bag (L, Cafe) € 36.98 in stock 1 new from €36.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: 41x33x13cm / 16 "L x 13" H x 5 "W, diseño de compartimiento grande para libros y portátiles.El bolsillo principal puede caber 15" portátil.

Material: Lona y cuero de la alta calidad, impermeable y rasguñar-resistente; Forro: tela de algodón. Tiene 130 cm de largo cuando la correa de hombro está completamente extendida.

Bolso perfecto del mensajero / del ordenador portátil / del hombro / del propósito general. Muy buena calidad y apariencia elegante. Hay bolsillos por todas partes y usted puede caber toneladas de material al azar en él.

La solapa está sujetada por broches magnéticos, no tiene que pasar más tiempo al abrir o cerrar la bolsa.

¡El bolsillo delantero también es impresionante! Usted puede utilizarlo para almacenar sus cosas de acceso rápido, como cargador de teléfono, goma de mascar, bálsamo de labios, cambio extra y etc. Es una bolsa perfecta para trabajar, viajar corto, la escuela y el uso diario.

La Bolsa de Mensajero de los Hombres Cuero Vintage Lienzo Bolsa de Ordenador portatil Impermeable Bolso de Lona Encerada Hombro maletín para Business Work School College Uso Diario Brown € 40.99 in stock 2 new from €40.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Premium de cuero real & resistente al agua lona encerada diseño rugoso] vintage bolsa de mensajero de los hombres está hecho de cuero superior de caballo loco y durable resistente tejido de lona pesada y robusta de hardware para asegurar un rendimiento de larga duración. El bolso puede llevarse por el mango, se usa en los hombros, y se coloca en el cuerpo debido a la especial.Encerado de lona de memoria, trastornos de las arrugas y arañazos en la superficie para crear un aspecto salvaje y vinta

[formal y decente y espacioso organización,] Mens leather bag para el trabajo se ajusta a 15.6inch laptop.Compartimento acolchado para proteger su laptop y computadora de impacto.Un aspecto retro bolsa de trabajo, genial para llevar papeles, carpetas, cable de carga, planificador, y un paraguas cuando va a / volver de trabajo. Su dimensión es de 15,1 "(L) x10.8" (H) x 5 "(W) y se adapta a la mayoría de 15,6" laptop / Notebook / PC / MacBook o menor tamaño iPad / Kindle / tablet y así sucesivamen

[solapa de cierre rapido hebilla magnetica & correa ajustable acolchada para el hombro] Mens Messenger Bag es acreedor por cierre de la solapa de cuero y cremalleras que te ayuda a proteger todas las cosas en la bolsa, correa de hombro acolchada es durable y confortable, la liberación de la carga cuando llevar muy pesado, y esta correa desmontable puede ser removido para hacer tu bolsa como un BusinEss maletín, y fácil de ajustar su longitud cuando sea necesario.

[el mejor Indiana Jones Laptop bag numerosos bolsillos para propósito suficiente] (1) dos frente bolsillo exterior puede contener diario cuadernos; (2) dos resbalones bolsillos interiores pueden tener Laptop de 15.6 ", iPad, Kindle, folleto o frecuente, gadgets, real de tamaño A4 bolsillo encaja papel o documento; (2) medio principal compartimento con cierre de cremallera, tiene muchos pequeños bolsillos para pared Pen / llaves / U disco / Recorder Pen / móvil / auriculares / cargador / vidrio.

¿[Cómo distinguir el genio de cuero?] esta superficie de piel ha desordenado las arrugas, cicatrices, arañazos que presente el estilo de retro y desenfreno.Cuando usted recoger el cuero, podras ver las Allochroic grounding. El cuero se adapta a los diferentes búfalos entonces ahí sería un poco diferente mostrando en colores. Alguna parte puede ser mas profundo en colores pero otras partes pueden ser más ligera en colores. Todos ellos no afectaría a su belleza y funcionalidad.

A-QMZL Bolsos Bandolera para Hombre Bolso Bandolera de Viaje Bolsa de Mensajero Bandolera Honda Vintage Bolsa Bandolera Hombres piel Genuina Pequeña Bolso de Joven Bandolera Bolso de Mano (marrón) € 23.98 in stock 1 new from €23.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ 【Hermoso y práctico bolso de hombro pequeño】: El bolso de hombro Hecho de cuero de alta calidad. es un compañero de oficina diario. Bolso de hombro perfecto para las vacaciones osimplemente para el día a día para que no tengas que llevar todo en los bolsillos de los pantalones y la chaqueta. Bolso bandolera de cuero para hombre bolso de hombro para hombre vintage para el trabajo, viajes, la vida cotidiana.

❤ 【Bolso muy bonito, de diseño práctico】: El diseño simple pero muy atractivo del bolso bandolera también llama la atención. La estructura de la Bolsa de mensajero está compuesta por un bolsillo para el teléfono móvil, un bolsillo para la cartera, un bolsillo con cremallera y compartimentos.Bolso bandolera gran compañero apto para hombre. Bolso bandolera bandolera hombre bandolera bandolera para hombre bolso para teléfono celular.

❤ 【El tamaño correcto y muchas opciones de transporte】: Bolso de hombro para hombre Tamaño: 26 * 21 * 7 cm. bolso de hombro ingenioso para llevar su billetera, teléfono móvil, llaves y otros objetos a prueba de robos. La bandolera también se puede llevar debajo de una chaqueta. Bolsos de hombro para hombre, bolso pequeño para hombre, bolso de negocios, bolso de mensajero, bolso de muñeca, bolso para teléfono móvil, bolso de cintura, bolso de viaje.

❤ 【Un buen regalo】: bolso de hombro muy buena opción para niños, papás u otros amigos varones y familiares como regalo de cumpleaños. Bolso para hombre, bandolera, bandolera para hombre, bandolera, mini bandolera para hombre para vacaciones de ocio, excursiones, paseos y caminatas.

❤ 【Garantía de por vida】: bolso de hombro que le prometemos garantía de por vida. Si hay algún problema con la bandolera, contáctanos y resolveremos tu problema en 24 horas. Nuestro objetivo es ofrecer el mejor servicio al cliente en Amazon. Bolso bandolera de cuero para hombre, pequeño bolso bandolera impermeable bolso de cuero bolso bandolera de negocios vintage.

BAGZY Bolsos Bandolera para hombre Ipad lona del vintage mensajero Bolsa de hombro Casual Sling Satchel Crossbody Daypack para escuela para trabajo Uso diario Viajes Senderismo Negro € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso de hombro de materiales duraderos: tela de lona duradera de alta densidad con características antiarañazos y resistentes al desgaste, y el forro de poliéster fortalece su rendimiento.

Bolsa de mensajero con múltiples bolsillos: total de 6 bolsillos: 1 bolsillo con cremallera en la solapa, 1 bolsillo con cremallera frontal, 1 bolsillo con cremallera principal con interior 1 bolsillo abierto para ipad, notebook, etc. 2 bolsillos abiertos para banco de energía, cables, teléfono celular, etc. .

Versátil tanto para hombres como para mujeres: con su elegante diseño simple, esta bolsa de mensajero es adecuada tanto para hombres como para mujeres, niños y niñas. Con tamaño: 25cm x23cm x 9cm o 9 "x 9.8" x 3.5 "pulgadas (H * L * W), apto para ipad, tableta de 10 pulgadas, paraguas, libros, billetera, teléfono celular, botellas de agua, llaves, vasos, etc. .

Exquisita artesanía: la correa para el hombro mide 130 cm de largo cuando está completamente extendida. Cremallera de alta calidad con cabeza de cuero, hebilla de hardware duradera, cierre de velcro en la solapa, hebilla ajustable con correa.

Elección de regalo perfecta: esta bolsa de mensajero se puede usar en la vida diaria, viajes cortos, trabajo, escuela, viaje de negocios, compras, etc. Perfecto para usar como mensajero, bandolera, bandolera, cartera, honda casual o bolso. Una buena opción de regalo para hombres, mujeres, niños, niñas.

FANDARE Nuevo Bolso de Bandolera Lona Bolsa Mensajero Bolso de Hombro Bolsos Cruzados para 14 Pulgadas Laptop Maletín Hombre Mujer Crossbody Bag para Conmutar Trabajo Viaje Escuela Profesor Marrón € 45.99 in stock 2 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Gran Capacidad: Tamaño :Longitud:36 CM,Ancho:12 CM,Altura:28 CM. Se puede satisfacer al máximo las necesidades de ocio diario y viaje, también se puede abarcar varios objetos cotidianos como ropa, 13/14 pulgada ordenador portátil, paraguas, gafas, celular y la fuente alimentadora del móvil, así los objetos se pueden mantener la limpieza y la ordenación.

Material y Metales: El material de Lona de alta calidad que se selecciona por los diseñadores de nuestra empresa es muy permeable al aire, resistente al desgaste, agua y moho, también es díficil de lacerar. El material interior es liso y suave, cómodo y duradero. Además los metales de alta calidad que elegimos se caracterizan por múltiples capas de revestimiento y uniforme color.

Características: La bolsa se puede utilizar como una bolsa de mensajero o como una bolsa de hombro. La mochila tiene la correa única, cómoda, ancha y espesa. Dentro de la correa con mallas transpirables tiene abundantes esponjas, así se puede disminuir las cargas eficazmente. La longitud de la correa de hombro es ajustable.

Circunstancias Aplicables: Esta fina, ligera y cómoda sling bag que cuenta con bastantes funciones es aplicable para todas las ocaciones y estaciones, no sólo en la vida cotidiana sino que también se puede usar para viaje, ejercicio al aire libre, caminata, compras, escuela, senderismo, acampada y fiesta. También es un buen regalo para los amigos y familiares.

Servicio - Si tiene alguna pregunta, resolveremos su problema a la primera. FANDARE está comprometido con el servicio incondicional de cada cliente para lograr la mayor satisfacción del cliente. Nuestro objetivo es crear y proporcionar constantemente el mejor bolso, más práctico y versátil para todos.

BAGZY Vintage Bolso Maletín para Hombre de Piel Genuina Bolso de Negocios Bolso Bandolera Portatil Bolsa de Mensajero para Portátil 15.6 Pulgadas Bolso Bandolera de Mano Piel Negocio € 55.99 in stock 1 new from €55.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: esta funcional bolsa para portátil de negocios está hecha de cuero genuino de vaca. La cremallera de alta calidad es duradera y suave, fácil de abrir y cerrar. Con el diseño clásico, el acabado perfecto y la sensación de textura conmovedora, lo disfrutará en la vida diaria.

Estructura de la bolsa: 1 bolsillo principal grande con 1 bolsillo interno con cremallera, 2 bolsillos para teléfono, 1 compartimento acolchado grande con velcro para computadora portátil. 2 bolsillos frontales con cremallera. 1 bolsillo trasero con cremallera.

Tamaño práctico: largo x alto x ancho: 40 * 30 * 8 cm, peso: 900 gramos. Tamaño perfecto para guardar su Macbook air, tableta, Ipad, libros, documentos A4, notebook, teléfonos celulares, billetera, llaves, bancos de energía, etc.

Correa ajustable extraíble: 1 correa de hombro de nylon ajustable extraíble. Longitud de la correa: 138 cm(54,3 pulgadas). La correa de hombro ajustable desmontable hace que el bolso sea cómodo y cómodo de llevar.

¡Regalo perfecto! Esta bolsa para portátil de negocios es un buen regalo para personas de diferentes edades. Como un maletín de oficina profesional con funcionalidad completa, será un socio perfecto para hombres de negocios, mujeres, maestros o estudiantes para usar durante viajes, viajes de negocios, la universidad y la vida cotidiana informal.

LOSMILE Bolsa de Mensajero Bandolera de Lona Retro para Hombres Negro, Deportes, Trabajo, Casual, Viajes. € 33.98 in stock 1 new from €33.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Imported Thick Canvas Fabric + Soft Polyester PU Lining, Durable and Fashion Design, Abrasion Resistant SBS Metal Zipper. Precise Sewing Process.

Size: 30cm (L) x 10cm (W) x 26cm (H), It can hold 10'' tablet, iPad, Camera and 12.3'' Surface Pro 4 / 3; Net Weight: About 0.75kg.

Constructions: A total of 26 pockets - 1 main zipper Pocket; 1 pocket on the front, 1 back zipper pocket, these two pockets contain many functional components; 2 small side pouches.

Adjustable strap for different carrying and body shape (adjustable from 28.7 inch / 73cm to 54.3 inch / 138cm), Metal zipper allows you zip up the bag smoothly and protect your items.

GUARANTEE: 3-Month Warranty, If you receive a defective item, Please contact us in advance, We will take responsibility for your order.

KROSER Bandolera para Portátil 15,6" Maletín Bolso de Mensajero Hidrófugo Caja de Ordenador Maletín Durable Funda para Tableta con Bolsillos RFID para Negocios/Universidad/Mujeres/Hombres € 29.99

€ 22.94 in stock 1 new from €22.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Poliéster repelente al agua; Tamaño: 16.5"x12"x5".

Bolsillos RFID: Función de protección de identidad, protege la fecha codificada en la mayoría de las los documentos de identidad, tarjetas de crédito y pasaportes.

Correa de equipaje para fijar el bolso en el carrito de un equipaje. Correa de hombro acolchada desmontable con correas reforzadas ajustables.

Compartimiento espacioso: El compartimento principal incluye un compartimiento acolchado para computadora portátil de 15.6 " compatible con TSA, un bolsillo para tableta y 2 bolsillos adicionales para el panel, múltiples secciones adicionales para la organización. Compartimento frontal con cremallera con bolsillos organizacionales para bolígrafos, llaves, teléfono celular y otros artículos. Compartimento trasero para documentos.

El hardware y las cremalleras duraderas, asa de cuero de PU y pequeño acento en el panel frontal contra todos los defectos para prolongar la vida útil de la bolsa.

Kono Bolsa de mensajero de los hombres de lona Satchel portátil retro ligero de crossbody (Negro) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bandolera bandolera vintage: hecha de lona de alta calidad, material interno: poliéster. Hay un cierre de velcro que abre y cierra esta bolsa de manera rápida y conveniente.

Dimensiones: 13.4 '' * 3.5 '' * 11.8 '' (L * W * H), la parte inferior de la bolsa de sachool satchel tiene una cremallera, lo que hace que el ancho de hasta 3.9 '', es una fantástica bolsa de hombro escalable. Peso: 0.6kg.

Estructura: 6 bolsillos. Un compartimento principal con cremallera (se puede expandir hasta 10 cm) con 2 capas internas (La bolsa central es lo suficientemente grande como para adaptarse a una computadora portátil ultra delgada de 13 "1 y 1 Bolsillos delanteros abiertos, 1 bolsillo con cremallera y 1 bolsa trasera con cremallera, una adicional Bolsillo con cremallera en la tapa de la solapa.

Gran capacidad: podría colocar una computadora portátil ultra delgada de 13 ", una carpeta de tamaño A4, libros, y las teclas de la billetera de su teléfono, etc. El diseño especial de la cremallera en la parte inferior permite que el usuario AJUSTE EL ANCHO de 7 cm a 10 cm para aumentar la capacidad de la bolsa como en conjunto, puede usarlo como bandolera o bandolera ajustando la correa. Ideal para el transporte diario, como la escuela, el trabajo, las compras, los viajes cortos y otras activi

Servicios de postventa: Si hay alguna causa que no esté completamente satisfecho con nuestro producto, no dude en contactarnos. Le prometemos que le daremos la mejor solución en 24 horas. Nuestra intención es ofrecer el MEJOR servicio al cliente para nuestros valiosos clientes en Amazon. READ Es posible que algunos usuarios de iPhone de Apple necesiten retirar dinero de Google

Lois - Bandolera Hombre Pequeña de Piel Sintética y Nylon - Bolso de Hombro Hombre Marca Lois Uso Casual y Viaje - Diseñado en España, 305817, Color Negro € 37.99 in stock 2 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso con bandolera ajustable pequeña para hombre de la firma Lois Bolsa de mensajero al hombro. Cartera de Viaje.

Todos los productos Lois son un referente de calidad, seguridad y confianza, con más de 50 años en el mundo de la moda, seguimos siendo fieles a nuestro estilo, sin perder de vista las tendencias.

Características principales: Ideal para uso diario. Muy completo. Resistente al desgaste. Materiales y costuras de alta calidad.

Exterior: Bandolera Ajustable y desmontable. Asa de mano para muñeca. Cierre con cremallera. Bolsillos delante y detrás con cremallera. Base reforzada. Interior: Forro interior estampado. Organizador para móvil y llaves. Compartimento interior con cremallera.. Vendido por TOPMALETAS

Medidas: 16x20x7,5 cm. Material: Cuero PU Piel Sintética Polipiel. Ideal para uso diario.

Bolsa Mensajero Hombre Maletín para Ordenador portátil 15.6 Pulgadas Bolso Bandolera de Negocios Vintage Lona Marrón € 29.86 in stock 1 new from €29.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Durable y Resistente al agua: Este clásico bolso para hombre está hecho de lona y cuero de alta calidad, impermeable y duradero, los colores y texturas especiales crean un aspecto vintage y salvaje.

Tamaño: Esta bolsa de mensajero negocios mide 41 cm * 11 cm * 31 cm (L x W x H).Esta bolsa de hombre tiene una correa de hombro extraíble que le permite ajustar la longitud que más le convenga. longitud de la correa del hombro: 86,5 - 123 cm (L).

Almacenamiento: Esta bolsa de mensajero para portátil tiene 13 bolsillos para satisfacer sus necesidades. Seis bolsillos exteriores y siete bolsillos interiores mantienen sus artículos en orden, lo que los hace ideales para portátiles de 15.6 pulgadas.

Conveniente: Esta bolsa de mensajero para hombres cuenta con una cremallera doble y una hebilla magnética para la remoción rápida de sus artículos como tarjetas, botellas de agua, paraguas, computadoras portátiles, bolígrafos, computadoras portátiles y más.

Usos Múltiples: Este bolso de hombro vintage es adecuado para todo tipo de personas, ya sea un hombre de negocios o un estudiante. Es un bolso de mensajero que es bueno para la escuela, la universidad, los negocios, la escuela, trabajo, viajes, etc.

Lotisie Bolsos Bandolera de Hombres, 14'' Bolso de Hombro de Poliéster, Bolsas Mensajero para portátiles, Bolsas Escolares, Trabajo y Escuela (Negro) € 14.99

€ 13.45 in stock 2 new from €13.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material y tamaño】 Hecho de tela oxford de alta densidad, con cremalleras duraderas. Es una bolsa de mensajero muy duradera. Correas de hombro ajustables para transportar con comodidad; Tamaño: 31X 25 X 15 cm

【Compartimentos múltiples】 total de 8 bolsillos en total. 1 bolsillo principal, 3 bolsillos frontales con cremallera, 2 bolsillos laterales, 1 bolsillo trasero junto con 1 bolsillo con cremallera. Puede contener su teléfono, Kindle, Ipad, tarjeta de crédito, llaves, billetera y demás

【Correas Adjustables】Use correas de hombro ajustables, La correa es realmente fácil de ajustar tirando de la correa de cualquier manera a través del ajustador para encontrar una longitud perfecta

【USOS】Adecuado para muchos usos, es muy conveniente para colocar móvil, toalla de papel, llaves y otras cosas diarias, ampliamente utilizado para viajes diarios, ocio, oficina, etc

【Servicios de postventa】Si hay alguna causa que no esté completamente satisfecho con nuestro producto, no dude en contactarnos. Le prometemos que le daremos la mejor solución en 24 horas. Nuestra intención es ofrecer el MEJOR servicio al cliente para nuestros valiosos clientes en Amazon

Lois - Bandolera Hombre Grande de Piel Sintética y Nylon - Bolso de Hombro Hombre Marca Lois Uso Casual y Viaje - Diseñado en España, 305826, Color Negro € 42.95 in stock 2 new from €42.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso con bandolera ajustable pequeña para hombre de la firma Lois Bolsa de mensajero al hombro. Cartera de Viaje.

Todos los productos Lois son un referente de calidad, seguridad y confianza, con más de 50 años en el mundo de la moda, seguimos siendo fieles a nuestro estilo, sin perder de vista las tendencias.

Características principales: Ideal para uso diario. Muy completo. Resistente al desgaste. Materiales y costuras de alta calidad.

Exterior: Bandolera Ajustable. Cierre con cremallera. Bolsillos delante y detrás con cremallera. Base reforzada. Interior: Forro interior estampado. Organizador para móvil y llaves. Compartimento interior con cremallera.. Vendido por TOPMALETAS

Medidas: 21 x 27 x 8 cm. Material: Cuero PU Piel Sintética Polipiel. Ideal para uso diario.

NEWHEY Bolsa Mensajero Maletin Hombre Vintage Resistentes Bolso Bandolera Hombre Impermeable Lona Bandolera para Ordenador Portátil 15.6 Marrón € 37.86 in stock 1 new from €37.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL PREMIUM Y DISEÑO VINTAGE: NEWHEY bolsa de mensajero hombre está hecha de cuero de vacuno de caballo loco superior y lona resistente al agua para uso a largo plazo. Las arrugas y rasguños desordenados en la superficie crean un aspecto vintage y salvaje.

MUCHO ESPACIO PARA ORGANIZAR: La NEWHEY maletin hombre portátil de cuero se presenta con 13 bolsillos que podrían mantener sus pertenencias bien organizadas. Un bolsillo para computadora portátil, un bolsillo trasero con cremallera, un bolsillo frontal de cuero real, 2 bolsillos pequeños, 2 porta bolígrafos y algunos bolsillos multifunción para su botella, paraguas, tarjetas, billetera para satisfacer más todas sus necesidades comerciales.

BOLSO DE MENSAJERO DE TAMAÑO PERFECTO: Las dimensiones de la NEWHEY bolso bandolera hombre son 16.1 pulgadas (L) * 5.1 pulgadas (W) * 11.8 pulgadas (H). Gran capacidad para la mayoría de las computadoras portátiles, donde la correa de velcro está unida para asegurar su computadora en su lugar y un grueso compartimento acolchado para espuma que protege su computadora portátil de golpes accidentales y arañazos.

CONVENIENTE Y CONFORT: La NEWHEY bandolera para ordenador portátil presenta hebillas magnéticas para un uso conveniente, proporciona un método de acceso rápido para llevar sus artículos rápidamente. Los maletines de cuero también vienen con una almohadilla para el hombro ajustable y gruesa que brinda comodidad adicional para el hombro. Puede usarlo en el cuerpo cruzado o en el hombro, también podría ser un maletín profesional.

BUEN REGALO: Ya sea que sea un hombre de negocios, maestro, médico, ocupado estudiante universitario y universitario, este elegante diseño de maletin hombre puede mantenerlo con estilo y mantenerse al día con su estilo de vida. Esta cuero bolsa para laptop es un gran regalo para su amigo, esposo, padre, hijo, etc.

Lotisie Bolsos Bandolera de Hombres, Bolso de Hombro Oxford impermeable Bolsas Mensajero, Bolsas Escolares, Trabajo y Escuela (Negro) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤【Compartimentos múltiples】 total de 6 bolsillos en total. 1 bolsillo principal con almohadilla suave para ipad, 2 bolsillos frontales con cremallera, 1 bolsillo trasero junto con 1 bolsillo con cremallera. Puede contener su teléfono, Kindle, Ipad, tarjeta de crédito, llaves, billetera y demás

❤【Material y tamaño】 Hecho de tela oxford de alta densidad, con cremalleras duraderas. Es una bolsa de mensajero muy duradera. Correas de hombro ajustables para transportar con comodidad; Tamaño: 31X 25 X 16 cm; La longitud de la correa para el hombro es de aproximadamente 140 cm

❤【CARACTERÍSTICAS】 Puede ser bolso bandolera o bolso hombro según sus necesidades. La correa del hombro café se puede ajustar y no es desmontable. Utiliza cremallera de metal exquisita, no es fácil de oxidar y dañar, cremallera de alta calidad, que es muy lisa, la apertura y cierre muy suave

❤【USOS】Adecuado para muchos usos, es muy conveniente para colocar móvil, toalla de papel, llaves y otras cosas diarias, ampliamente utilizado para viajes diarios, ocio, oficina, etc.

❤【Servicios de postventa】Si hay alguna causa que no esté completamente satisfecho con nuestro producto, no dude en contactarnos. Le prometemos que le daremos la mejor solución en 24 horas. Nuestra intención es ofrecer el MEJOR servicio al cliente para nuestros valiosos clientes en Amazon

Hombres y Mujeres 15.6 Pulgadas Impermeable Nylon Bolsa de Mensajero Viajes de Negocios Tableta del Ordenador Portátil Bolso Bandolera Puede Convertirse en Mochila € 31.99 in stock 2 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Moda, único, práctico y duradero espacioso

Enorme espacioso: Integrado compartimento para el portátil tiene ordenadores portátiles con pantallas de hasta bolsa de ordenador portátil de 15.6 pulgadas

Varios bolsillos son ideales para el almacenamiento de muchos objetos pequeños, tales como teléfono, billetera, adaptadores de corriente, cables, y blocs de notas, etc. ofreciendo mayor comodidad

33 cm Hecha a mano Marron elegante Vintage Bolso de cuero del mensajero cada día Bolso de hombro cartera para tablets, ipad, charger perfecta para viaje y oficina regalo para hombres mujeres bolsa de € 35.00 in stock 3 new from €35.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features De alta calidad. Vintage pero muy elegante 100% piel auténtica messeneger bolsa de ordenador portátil para su computadora portátil de valor.

El bolso es: 25 cm x 33 cm x 10 cm (altura, anchura, profundidad) que puede muy bien para un ordenador portátil de 33 cm

La bolsa dispone de tres compartimentos interiores, compartimento del medio bien acolchada para garantizar la seguridad de la computadora portátil. En en el interior, un gran bolsillo con cremallera para mantener los documentos, etc. El Bolso es lo suficientemente grande para acomodar un portátil y algunos libros con cargador, etc.

Hay un bolsillo en el frontal exterior que fácilmente puede contener pasaporte, teléfono, pequeño bloc de notas, etc. La parte trasera tiene una cremallera pockert para acceder a la bolsa sin tener que abrir la bolsa. El cierre principal es del auténtico hebillas que están a su utilización muy fácil de hacer funcionar una vez que obtiene en una semana o so.

La bolsa dispone de una amplia correa de hombro ajustable. La correa es lo suficientemente grande para comfartably transportar la bolsa incluso pesado.

Bolsa Hombre Bandolera, Kasgo Impermeable Maletín 15.6 Pulgadas Bolsa Portátil Trabajo Bolsa Mensajero Hombres Lienzo Encerado Piel Genuina Negocio Bolso Mensajero con Correa Extraíble Gris y Marrón € 51.89 in stock 1 new from €51.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✓ LIENZO ENCERADO: La bolsa de mensajero de la vendimia está hecha de lona encerada marrón resistente al agua resistente y lienzo de algodón gris suave con apariencia de bloque de color. El lienzo encerado es más rígido que el lienzo de algodón, puede mantener su forma vertical y resistente al agua. Combinado con genuinos detalles de cuero de vaca y asa superior reforzada, la bolsa luce hermosa y vintage.

✓ FÁCIL DE ORGANIZAR: Asa superior de cuero con solapa, cierre frontal con 2 correas de cuero con hebilla antifanzo, cierre con botón de imán; bolsillo abierto debajo de la solapa, bolsillo trasero con cremallera, funda acolchada para computadora portátil de 15 pulgadas, 2 bolsillos de deslizamiento para el teléfono, un bolsillo con cremallera, correa de hombro ajustable cómoda desprendible.

✓ GRANDE CAPACIDAD: Dimensiones: W41.5xD12xH33cm/16x4.7x12.6pulgada, Peso: 1.15kg/2.54libra, Capacidad: 16.4L/0.58cuft, Funda para portatil: W40xD3xH27cm/15.7x1.2x10.6pulgada, Longitud de la correa de hombro: 68-138cm/26.8-54.3pulgada

✓ FABULOSO & CASUAL: La bolsa de mensajero de cuero es atemporal. Al igual que el vino viejo, el lienzo encerado y el cuero evolucionan con el carácter a lo largo del tiempo que le recuerdan cada viaje que ha realizado. KASGO tiene el honor de acompañarlo en su viaje para descubrir nuevos lugares durante su viaje.

✓ REGALO IDEAL: Nuestra bandolera de cuero está confeccionada con cuero de vaca y lona encerada con su propia funda de algodón, por lo que es el regalo perfecto para sus seres queridos o un regalo para usted.

MATEIN Maletín para Portátil, Maletin Portatil 15.6 Pulgadas, Bolsa de Mensajero de Hombro, Maletín de Para Cuaderno Aplicar para Hombres/Escuela/Viaje/Ordenador Portátil - Negro € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estructura multifuncional: la bolsa para portátil proporciona 1 compartimento grande con 5 bolsillos pequeños para guardar tus pertenencias, especialmente diseñado para tu iPad, bolígrafos, teléfono celular y llaves. El compartimento principal puede contener carpetas grandes y cuadernos. El compartimento separado para portátil es lo suficientemente grande para llevar portátiles de 15.6 pulgadas. Compatible con Dell, HP, Asus, Lenovo, Toshiba, Acer Aspire, Samsung, Sony, MacBook.

Resistente al agua: este maletín, hecho de tela de nailon ecológico duradero, ofrece una función ligeramente resistente al agua. El diseño de tela de alta calidad de esta funda para laptop, aporta la experiencia de textura cómoda, hace que esta bolsa de hombro para computadora tenga las características de moda y ligereza. Bullet Point

Práctica y segura: una correa de equipaje permite que la bolsa de maletines para mujeres/hombres se ajuste en el equipaje/maleta, se deslice sobre el tubo de mango vertical para facilitar el transporte. Con un bolsillo antirrobo oculto en la parte posterior de esta bolsa para portátil de 15.6 pulgadas, protege tus objetos valiosos de los ladrones.

Protección superior: un acolchado de espuma de 0,5 cm de grosor, protege tu portátil de arañazos y golpes. Bullet Point

Comodidad y comodidad: diseño unisex perfecto para viajes, viajes de negocios, universidad y casual. La correa de hombro acolchada de poliuretano extraíble puede convertir fácilmente tus bolsas de negocios para mujeres en un bolso que te ofrece comodidad en diferentes ocasiones. READ WhatsApp | Cómo hablar con una persona sin preguntarle su número | Aplicaciones | Aplicaciones | Smartphone | Teléfonos celulares | Truco | Formación | Viral | Código QR | USA | España | México | NNDA | NNNI | Información

Pepe Jeans Miller Bolso de Mano Marrón 24,5x15x6 cms Piel Sintética € 39.99

€ 28.00 in stock 4 new from €28.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso de mano de 24, 5 cm x 15 cm x 6 cm fabricado en piel sintética con detalles en algodón

Interior con seis ranuras para las tarjetas, tres compartimentos para los bolis, y dos bolsillos de distintos tamaños, uno de ellos con cremallera

Bolsillo frontal y trasero con cremallera para acceder fácilmente a accesorios más pequeños

Asa lateral para colgártelo de la muñeca

De joumma bags

NEWHEY Bolsa Mensajero Hombre 15.6 Pulgadas Vintage Maletin Portatil Ordenador Bolso Bandolera Trabajo Cuero Lona Gris € 31.86 in stock 1 new from €31.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Dimensiones del maletín】Las dimensiones de esta bolsa de mensajero son 40 cm (L) * 11 cm (W) * 32 cm (H). Con un compartimiento separado para el portátil, perfecto para la mayoría de portátiles de 15,6 pulgadas, tabletas, carpetas y cuadernos.

【Durable e impermeable】Esta bolsa para portátil está hecha de cuero de vaca de caballo loco superior y tela de lona encerada resistente al agua de alta calidad. El hardware superior garantiza durabilidad. Las arrugas y arañazos superficiales crean un aspecto retro y salvaje.

【Diseños innovadores para organizar】En comparación con otros maletines, esta bolsa de mensajero de lona diseña más bolsillos para satisfacer sus necesidades: 2 bolsillos exteriores y 7 bolsillos interiores.7 Los bolsillos interiores le permiten almacenar más objetos de valor privado, mayor seguridad.

【Comodidad sorprendente】El asa de cuero es suave, lo que hace que sea cómoda de llevar. Esta bolsa de mensajero portátil también tiene una correa de lona ajustable amplia separable para que pueda usarse como una bandolera. Hay una almohadilla de cuero adherida a la correa que podría fijar el colóquese bien sobre su hombro y alivie el dolor de la correa. Las hebillas magnéticas pueden llevarlo a un acceso rápido a los bolsillos externos.

【Compañero perfecto】Tanto si eres un universitario ocupado, un viajero de fin de semana, un trabajador de negocios, un oficinista, doctores o maestros, el diseño único de este bolso puede satisfacer tu exigente estilo de vida.

Bolso Mensajero Cuero Maletín Negocios Bolso Hombre Bandolera para Portátil 14 Pulgadas Bolso Negocios Grande Piel para Hombre y Mujer,Marron Oscuro € 54.99 in stock 1 new from €54.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Dimensión: 40 * 8 * 29.5cm (L * W * H) / 16.2 * 11.4 * 3.5 pulgadas, peso: 1000 gramos.Perfecto para guardar su Macbook Pro, documentos, libros, teléfonos celulares, billetera, etc.

❤Material: Hecho de cuero genuino, cera de cuero de vaca de alta calidad, forro de tela duradera y cremallera, hardware de cremallera duradero y liso. Alta calidad, fácil de abrir y cerrar. Con el diseño clásico, acabado perfecto y sensación de textura conmovedora.

❤ Varios bolsillos,perfecto para su computadora portátil de 15.6 pulgadas. Este maletín contiene 1 bolsillo principal grande con 1 bolsillo interno con cremallera, 2 bolsillos para teléfono, 1 compartimento acolchado grande para computadora portátil. 1 bolsillo frontal con cremallera.1 bolsillo secundario con cremallera y 1 bolsillo trasero con cremallera.

❤ Hecho a mano por artesanos profesionales, la correa de hombro antideslizante ajustable y acolchada es más cómoda de usar en un hombro y las dos asas resistentes le permiten usar cómodamente durante mucho tiempo.La longitud de la correa: 72-139 cm (28.4-54.7 pulgadas) hace que la bolsa sea cómoda y cómoda para llevar.

❤ Diseño para trabajo,ocio y negocios. También se puede utilizar como un regalo para amigos y familiares.

Maletín Portatil Bolso Hombre Bandolera, Kasgo Vintage Impermeable Lona A Prueba de Choques 15.6 Pulgadas Bolsa Mensajero Hombres con Correa de Hombro Acolchada Manga de Equipaje Gris Oscuro € 39.89 in stock 1 new from €39.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features √ DURADERO Y ESPACIOSO: el bolso mensajero vintage Kasgo está hecho de lona de alta calidad y cuero PU, que es duradero y resistente al agua. La bandolera de lona viene con una bandolera acolchada que la hace muy cómoda. Presenta un compartimento principal espacioso, dos bolsillos delanteros y una funda acolchada para portátil de 15,6 pulgadas. La funda de la manga del carro de equipaje en la parte posterior es práctica para llevar este bolso con usted en viajes o viajes de negocios.

√CONVENIENTE Y CÓMODO: esta funda para computadora portátil está diseñada con un cojín acolchado de espuma antichoque que puede proteger su computadora portátil, Macbook y otros productos digitales de golpes, caídas o golpes. La correa tiene una hombrera gruesa y ancha que puede aliviar la fatiga del hombro y brindarle una sensación de comodidad de transporte. Es el diseño de humanización y el estilo multifuncional lo que lo hace perfecto para el trabajo, los negocios y otras ocasiones.

√ FÁCIL DE ORGANIZAR: este bolso de hombro cuenta con una tapa con solapa que se conecta con dos hebillas antirrobo. Los 2 bolsillos con cremallera en la solapa te permiten acceder fácilmente a tus cosas esenciales. El compartimento principal con una funda acolchada para portátil, 2 bolsillos deslizantes y 1 bolsillo seguro con cremallera. Debajo de la solapa, hay tres bolsillos con cremallera. 1 bolsillo trasero seguro con cremallera para tus artículos básicos de valor.

√ GRAN CAPACIDAD: Dimensiones: 15.4x4.7x12.2pulgada / 39x12x31cm (WxDxH), Pesos: 13.3kg / 30lb, Compartimento para computadora portátil: 15x9.4pulgada / 38x24cm, Longitud de la correa de hombro ajustable: 38.6-57.1pulgada / 98-145cm, Capacidad: 14.5L / 0.5 pies cúbicos

√ REGALO IDEAL: Su material duradero se recomienda para hombres de negocios que a menudo traen su Macbook y computadora portátil. Puede tomarlo como regalo y regalar a sus amigos en Navidad, Día de San Valentín, aniversario, Día de Acción de Gracias.

FANDARE Bolso de Bandolera Lona Bolsa Mensajero Bolso de Hombro Bolsos Cruzados para 14 Pulgadas Portátil Mujeres Hombre Shoulder Crossbody Bag para Conmutar Trabajo Viaje Escuela Profesor Marrón € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta Capacidad:Tamaño :Longitud:37CM,Ancho:8CM,Altur:29CM. Puede llevar su portátil de 14 pulgadas, Macbook Pro, Tablet PCs y lectores electrónicos, iPad Mini, carteras y documentos de identificación, iPhone y cargadores, accesorios de computadora, libros, tarjetas de autobús u otros artículos pequeños.

Material: El material de CANVAS de alta calidad que se selecciona por los diseñadores de nuestra empresa es muy permeable al aire. Diseño resistente a la rotura tela impermeable. Durable, cómodo y de buena calidad. Materiales son respetuosos del medio ambiente, de conformidad con las normas europeas.

Características:Doble bandolera acolchada, reforzada, transpirable y ajustable. Esto proporciona una comodidad óptima para los hombros. Las correas de relleno ajustables hacen la bolsa de mensajero cómoda y lo suficientemente fuerte como para usar incluso cuando se carga con todas las cosas pesadas.

Circunstancias Aplicables: Esta fina, ligera y cómoda mochila que cuenta con bastantes funciones es aplicable para todas las ocaciones y estaciones, no sólo en la vida cotidiana sino que también se puede usar para viaje, ejercicio al aire libre, caminata, compras, escuela, senderismo, acampada y fiesta. También es un buen regalo para los amigos y familiares.

Servicio - Si tiene alguna pregunta, resolveremos su problema a la primera. FANDARE está comprometido con el servicio incondicional de cada cliente para lograr la mayor satisfacción del cliente. Nuestro objetivo es crear y proporcionar constantemente el mejor bolso, más práctico y versátil para todos.

Voova 14 15 15.6 Maletín Funda para Ordenador Portátil Impermeable Bandolera para Netbooks,Expandible 30% Bolso Mensajero con Correa Extraíble Compatible con Macbook/Chromebook, Hombres/Mujeres,Azul € 25.99

€ 22.09 in stock 1 new from €22.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensión externa: 44 × 33 × 6.5 cm/ 17.32" × 13" × 2.56" , interna : 41 × 30 × 6 cm/ 16.14" × 11.8" × 2.4",se adapta a la mayoría de HP, Dell, Lenovo, Samsung, Tashiba, Huawei, Asus, Chrombook / Notebook / Ultrabook de Acer y la mayoría de las pantallas de portátiles de hasta 15.6 16 pulgadas.

✔Capacidad expandible del 30%: un diseño de consideración con cremallera inferior le permite obtener más del 30% de espacio para organizar sus artículos que necesita al instante.

✔práctico diseño de bolsillo: en el compartimento principal, tiene 2 compartimentos, separa tu laptop de tu importante archivo de papel; el bolsillo delantero se abrió con cremallera, organice amablemente su teléfono celular, auricular, cargador de teléfono celular, bolígrafos, llaves.Puede llevar esta bolsa para ir a la escuela, ir al trabajo y a casa, y disparar.

✔Separe la correa para el hombro: puede usarla como una bolsa de mano o una bolsa de masaje para computadora portátil, solo dependa de lo que necesite. Es útil cuando sus manos están ocupadas.

✔Use una cremallera exquisita y costuras reforzadas en todos los puntos de tensión, el diseño delgado con material repelente al agua hace que la bolsa para computadora portátil sea más cómoda y duradera.

