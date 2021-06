Inicio » Electrónica Los 30 mejores Bmw X5 E53 capaces: la mejor revisión sobre Bmw X5 E53 Electrónica Los 30 mejores Bmw X5 E53 capaces: la mejor revisión sobre Bmw X5 E53 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Bmw X5 E53?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Bmw X5 E53 del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Instalación rápida Mayús manija de reemplazo PU palanca de cambio de cuero para BMW E39 96-03 E38 95-01 x5 E53 04-01 x5 E53 04-06 Accesorios Accesorios LED Engranaje Mando por corrosión Resistencia a € 98.89 in stock 1 new from €98.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuevo diseño para modelos de engranajes automáticos, mecánicos.

Esta perilla de cambio está con indicador de posición de engranaje LED. La situación se puede mostrar en la cabeza de engranaje.Es muy moderno y hermoso.

Diferente de la antigua perilla de cambio automático, este tipo de perilla de cambio de engranajes electrónicos está equipado para el último modelo BMW.

Si tiene alguna insatisfacción o inquietud después de recibir el producto, comuníquese conmigo y comenzaré el servicio posventa para usted lo antes posible.

Car Shades BMW-X5-5-A Juego Compatible con BMW X5 E53 1999-2006 € 119.03 in stock 2 new from €119.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features hecho a medida para bmw x5 e53

6 piezas

material duradero, resistente a la suciedad y a la humedad

producto de alta calidad

Qiilu Soporte de manija de puerta de coche, soporte de soporte de manija de puerta Carcasa de manija apta para BMW X5 Off-road E53(Delantero izquierdo) € 29.09 in stock 2 new from €29.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Apto para BMW X5 off-road E53 3.0d 3.0i 4.4i 4.6is4 4.8is.

Hecho de aleación de zinc de alta resistencia, firme y sólido, duradero en uso.

100% nuevo, sin daños y sin usar. Reemplazo directo estándar original, por uno viejo o roto.

Diseño preciso, mano de obra delicada, fácil de operar e instalar.

Número OE delantero izquierdo: 51218243615. Número OE izquierdo trasero: 51228243635. Número OE derecho delantero: 51218243616. Número OE derecho trasero: 51228243636.

TN Profimatten frogum BMW X5 E53 año de fabricación 1999 – 2007 Premium Goma felpudos Original Ajuste € 36.98

€ 27.90 in stock 3 new from €27.90

1 used from €28.83 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alfombrillas de goma a medida para Bmw X5 E53 fabricado entre 1998 y 2005

Manija Exterior de Puerta Lado del Conductor Trasero Trasera para E53 X5 2000-2006 51218257737 Maneta De Exterior Lado € 23.09

€ 22.29 in stock 2 new from €22.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅Compatibilidad: la manija de la puerta es adecuada para BMW E53 X5 2000-2006, reemplace el número OE como referencia: 51218257737. Los parámetros son extremadamente importantes para la idoneidad del automóvil, lea atentamente, después de todo, esto determina si su automóvil es adecuado para el producto.

✅Materiales de alta calidad: la manija de la puerta está hecha de ABS de alta resistencia, que no es fácil de deformar y romper, y tiene la mayor durabilidad. El ABS tiene excelentes propiedades físicas y mecánicas, así como una buena resistencia al impacto y estabilidad dimensional de temperatura.

✅Excelentes piezas de repuesto: sustituya directamente las manijas de las puertas viejas o dañadas. Nuestras manillas de puerta son más rentables que otros vendedores en el mercado y pueden ahorrarle dinero.

✅ Fabricación profesional: fabricación profesional, alta sensibilidad y fiabilidad. Confirme si los accesorios son adecuados antes de realizar el pedido.

✅ Garantía de calidad: Somos un vendedor profesional. Si encuentra algún problema mientras usa nuestro equipo, puede comunicarse con nuestro personal de servicio al cliente, y ellos le brindarán soluciones a tiempo. READ Los 30 mejores Bateria Gel 12V 100Ah capaces: la mejor revisión sobre Bateria Gel 12V 100Ah

Juego de alfombrillas 3D de goma para X5 E53 de 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 € 69.00 in stock 1 new from €69.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de alfombrillas delanteras y traseras para pasajeros en diseño 3D para BMW X5 1999-2006 E53

Alfombra a medida con borde elevado y parte trasera antideslizante para coche – Diseño 3D exclusivo de Jaimemaauto France

Material ecológico, muy alta calidad, resistente al agua, no se deforma

Vendido y entregado con un vendedor 100% francés desde nuestros locales en Francia

Envío 48 horas para la Francia metropolitana. Marca Jaimevoiture. Distribuidor de piezas y accesorios para coche desde hace 13 años. Empresa en Francia, empresa 100% francesa

Carrfan Soporte de Clip para regulador de Ventana Delantero Izquierdo Derecho 51338254781 para BMW E53 X5 € 2.99 in stock 2 new from €2.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este soporte de clip del regulador de ventana está diseñado para BMW E53 X5 51338254781.

Refresque su automóvil, haga su operación más suave.

Buen desempeño, reemplazo perfecto para tu viejo.

Hecho de material de primera calidad, alta fiabilidad y durabilidad.

Fácil instalación, combina perfectamente con el coche original.

LIGHTDELUX Repuesto para intermitente LED lateral, intermitente dinámico, compatible con BMW 3 (E36) BMW X5 (E53) V-170195LG € 29.90 in stock 1 new from €29.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Intermitentes laterales dinámicos LED con cordel

Instalación Plug & Play sin mensaje de error

Homologación: E4

Repuesto para: BMW 3 (E36) a partir del año de fabricación 10.1996 BMW 3 Cabriolet (E36) a partir del año de fabricación 10.1996 BMW 3 Compact (E36) a partir del año de fabricación 10.1996 BMW 3 Coupe (E36) a partir del año de fabricación 10.1996 BMW 3 Touring (E36) a partir del año de fabricación 10.1996

Repuesto para: BMW X5 (E53)

MEWANT Cubierta Del Volante Personalizada Hecha De Cuero Sintético Cuero De Microfibra Coser a Mano para 3 Series E46 E46/5 X5 E53 € 35.99 in stock 2 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: hecho de cuero artificial, fácil de limpiar, duradero y cómodo.

Tiempo de procesamiento: esta cubierta específica del volante se hace a mano, el pedido se enviará dentro de 4-5 días. Forme exactamente el volante especificado (ATENCIÓN: ¡compare el volante que se muestra con el suyo antes de comprar!)

Funciones: el cuero está perfectamente procesado, evita las manos sudorosas y proporciona una mejor sensación al conducir. antideslizante y práctico, fresco en verano y cálido en invierno Instalación: se incluyen instrucciones de montaje, COSTURA (1-2 horas). * Incl. cinta adhesiva de doble cara para los bordes sin coser, para un ajuste exacto

Diseño personalizado: cubierta personalizada MEWANT 100% perfecta para su volante, 100% ajustada como el OEM. Si necesita personalizar su diseño, háganos saber su estilo de portada favorito antes de realizar el pedido. (Para cada estilo de carcasa, también puede elegir diferentes colores de cuero e hilo en cada parte del estilo de la cubierta).

Modelo de automóvil adecuado: adecuado para BMW 3 Series E46 E46/5 2000 2001 2002 2003 2001 2005 / X5 E53 2000-2001 (Dado que los nombres de los modelos difieren en los países individuales, los modelos de automóviles que ofrecemos son solo una referencia. Compruebe que la foto original del volante sea la misma que su volante. Si no está seguro, puede Siéntete libre de contactarnos.)

Soporte de Manilla de la Puerta, Soporte de Manetilla de la puerta exterior del coche de aleación de zinc para X5 Off-road E53 3.0d 3.0i 4.4i 4.6is4 4.8is 2000-2006 (Delantero izquierdo) € 38.89 in stock 2 new from €38.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatible con】- Compatible con el BMW X5 E53 3.0d 3.0i 4.4i 4.6i 4.6is4 4.8is (año 2000-2006). (Confirme el modelo de su vehículo antes del pedido. no dude en contactar con nosotros por correo electrónico)

【Buen Reemplazo】- Estándar original, reemplazo directo para el viejo o roto. ​Número OE delantero izquierdo: 51218243615; Número OE trasera izquierda: 51228243635; Número OE delantero derecho: 51218243616; Número OE trasero derecho: 51228243635.

【Buena calidad】- El soporte de la manija está hecho de aleación de zinc de alta resistencia, muy dura y la manecilla abre muy suave.

【Actualizar diseño】- Este soporte manetilla de puerta Bmw x5 cuenta con un punto de giro rediseñado para garantizar que dure más que el manija de puerta de fábrica en su X5.

【Garantía】- Si tiene alguna pregunta sobre este producto, no dude en contactarnos, haremos todo lo posible para ayudarle a resolver su problema.

Ojos de Angel Bombillas LED, 2 Piezas 6000K 5W Luces Brillantes del Coche LED Halo Rings Faros Delanteros Aptos para E60 E61 E39 E53 € 14.19 in stock 1 new from €14.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Aplicación]: Para BMW (solo con faros Angel Eyes/Xenon equipados con stock), incluye 04-07 1-series E87 pre-LCI, 01-03 5-series E39 de cara (525i, 530i, 540i), 00- 03 5 series E39 M5, 04-07 5 series E60 (525i, 525xi, 530i, 530xi, 545i, 550i), 06-07 5 series E60 M5, 06-07 5 series E61 Touring (530xi), 04 -07 6 ​​series E63/E64 (645Ci, 650i), 06-08 6 series E63/E64 M6, 02-08 7 series E65/E66 (745i, 745Li, 750i, 750Li, 760i, 760Li, B7 ALPINA) , 06-07 E83 X3, para 00-06 E53 X5

[Alto brillo]: las luces LED ultrabrillantes de los ojos de ángel para automóviles proporcionan la máxima visibilidad; Para los números de pieza originales del OEM: E39/E87/E63/E64 - 6312694048, E53/E65/E66 - 63126916097, E60/E61 - 63126929309

[Fácil de instalar]: Plug & Play, simplemente desconecte las bombillas viejas y reemplácelas con sus nuevas bombillas LED con forma de anillo de ojo de ángel para mejorar el exterior de su automóvil, hará que su automóvil sea refrescante

[Construido en Canbus]: las luces del auto Angel Eyes incorporadas en el sistema de anulación de canbus de alta potencia, que evitará que el sistema informático de su automóvil le dé errores cuando usa nuestras bombillas, funciona con el sistema informático avanzado de su vehículo, por lo que cuando la computadora de su vehículo lee ellos responden correctamente

[Alto rendimiento]: el disipador de calor ultra alto garantiza la disipación de calor más efectiva del cuerpo de la lámpara; Resistente al agua y anticorrosión, se puede usar en lluvia intensa o en ambientes hostiles.

SWTNVIN Android 10.0 Unidad de Audio estéreo para Coche Compatible con BMW 5er E39 / BMW X5 E53 / BMW M5 / BMW 7er E38 Reproductor de DVD Radio de 7" Pantalla táctil HD navegación GPS de 2GB+32GB € 269.99 in stock 1 new from €269.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Función: sistema operativo Android 10.0, 2 GB de RAM y 23 GB ROM, arranque rápido, puede funcionar sin problemas y navegar aplicaciones de una manera más rápida, fácil e inteligente. Compatible con tarjeta TPMS Auto-Play

Sonido DSP: equipo exclusivo para los entusiastas del coche, te permite disfrutar de efectos de sonido VIP en diferentes lugares de acuerdo a tu preferencia, al mismo tiempo, ajustar la frecuencia más alta posible y la menor frecuencia posible según tu preferencia personal, etc.

La unidad principal viene con múltiples funciones: logotipo de coche, papel pintado en vivo, alta resolución de 1024 x 600, reproductor de vídeo 1080P, pantalla multitáctil, todos los formatos de audio/vídeo, transmisor FM, radio AM RDS, llamadas manos libres, soporte USB, salida de subwoofer: entrada y salida auxiliar, etc.Puedes descargar aplicaciones GPS en línea como Waze, Sygic, Google y otras aplicaciones en Google Play Store, o usar mapa sin conexión preinstalado.

Compatible con modo de pantalla dividida: a través del modo de pantalla dividida, puede ejecutar dos aplicaciones al lado de la pantalla, como ver el mapa de navegación y tener la información de reproducción de audio mostrada al mismo tiempo. Esto elimina la necesidad de cambiar entre diferentes aplicaciones. Se puede lograr un cambio de pantalla completa a modo de pantalla dividida con un solo clic en la pantalla.

Modelos y años aplicables: se adapta a BMW 5er: E39 1996-2001 Alt 17 PIN / E39 2002-2003 Neu 40 PIN;BMW X5: E53 2000-2001 Alter 17-Pin / BMW X5 E53: 2002-2007 Neuer 40-Pin;BMW M5: 1996-2003 (neue 40-poly / high 17-poly) BMW 7er E38 (1994-2001).Si su vehículo tiene DSP (procesamiento de señal digital) u otro sistema de amplificación externo (por ejemplo, Harman Kardon, Bose, JBL), contáctenos

ERISIN 9 Pulgadas Android 10.0 Estéreo de Automóvil para BMW 5 Series E39 X5 E53 M5 Soporte GPS Sat Nav Carplay Android Auto DSP Bluetooth WiFi 4G Dab + TPMS Mirror Link 2GB RAM + 16GB ROM € 199.20 in stock 1 new from €199.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Estéreo de coche de 9 pulgadas con decodificador Can-Bus, pantalla táctil capacitiva. Sistema operativo: Google Android 10.0; CPU: cuatro núcleos, MT8227L 1118MHz Cortex A7; Salida de audio: 4 * 45 W; Resolución de pantalla: 1024 * 600; RAM: 2 GB, ROM: 16 GB, admite 1 tarjeta extendida / 3 memorias USB de hasta 4 * 64 GB.

2.Compatible para: BMW 5 Series E39 1996 a 2001 con conector antiguo de 17 pines, BMW 5 Series E39 2002 a 2003 con nuevo conector de 40 pines, BMW X5 E53 2000 a 2001 con conector antiguo de 17 pines, BMW X5 E53 2002 hasta 2007 con conector nuevo de 40 pines, BMW M5 1996 a 2003 con conector antiguo de 17 pines o nuevo de 40 pines. El tamaño del panel frontal de este estéreo es 285 mm (ancho superior) * 120 mm (alto) * 285 mm (ancho inferior)

3.Amplia gama de funciones: Carplay integrado y sistema de amplificador DSP, compatible con Android auto, Internet WiFi e Internet externo 3G / 4G, Mirror Link, función manos libres Bluetooth y Bluetooth A2DP, compatible con navegación en línea de Google Maps y mapas fuera de línea de Android navegación, función OBD (Torque Pro), sintonizador de radio con RDS, sistema DVR integrado para coche y sistema DAB +, DVB-T / T2, AVIN, entrada de cámara de visión trasera y control del volante.

4.Qué es más: admite pantalla dividida, admite reproductor multimedia Android, Google Play Store, entretenimiento y comunicación en línea, admite videos 1080P, obtén acceso a miles de aplicaciones, juegos en Google Play Store, mantente conectado a través de Twitter, Facebook y otros servicios , Live Wallpaper, DIY Wallpaper, Ajuste de colores de luz del panel de soporte, se pueden elegir muchos colores RGB

5.Lista de paquetes: 1 * Estéreo para automóvil, 1 * Manual del usuario en inglés, 1 * Cable de conexión de audio y video RCA, 1 * Cable de alimentación con conector de 40 pines, 1 * Cable de alimentación con conector de 17 pines, 1 * Caja decodificadora especial CanBus, 1 * Cable adaptador de antena de radio, 1 * Cable adaptador USB, 1 * Antena GPS, 1 * Antena WiFi, 1 * Tarjeta TF de 16 GB READ Los 30 mejores Galaxy S10 Plus capaces: la mejor revisión sobre Galaxy S10 Plus

Protector Maletero PVC Compatible con BMW X5 (E53) (1999-2006) + Regalo | Alfombrilla Maletero Coche Accesorios | Ideal para Perro Mascotas € 39.99 in stock 1 new from €39.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️GRUESO y FLEXIBLE Este cubre maletero cuenta con bordes elevados para evitar la fuga de liquidos y suciedad al maletero coche. Si se necesita recoger, se enrolla fácilmente como una alfombra.

RESISTENTE contra la acidez, aceites, químicos y duras cargas de trabajo. El material con el que esta fabricado asegura una larga vida util, superando a otras fundas, alfombrillas y protectores de coche.

RAPIDA LIMPIEZA La forma mas sencilla de limpiarlo es lavarlo con una manguera a presión o pasar una bayeta. Sácalo como una bandeja del maletero, límpialo y vuelve a colocarlo.

️INDISPENSABLE tanto para vehículos comerciales y profesionales, como familiares. Protege la tapicería de herramientas, mascotas accesorios perros y asientos.

REGALO El producto incluye de regalo un spray de jabón específico para los plásticos del interior del vehículo. Consigue la protección y el cuidado que necesitas para tu coche con este accesorio.

Cable de extensión Quadlock de 6,5m Compatible con BMW 3 E46, 5 E39, X5 E53 (incluida la extensión de Antena en DIN, I-Bus y Cable de Antena) € 54.90 in stock 1 new from €54.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cable de extensión para conversión Original BMW Professional Navigation> Radio de actualización

Compatibilidad: BMW 3 E46 2001 - 2005 Solo para Navigation Professional 16:9, sin DSP | 5 E39 2000-2004 | X5 E53 2001-2006 Navigation Professional 16:9 solamente, sin DSP

Permite la conexión de la parte original de la radio desde la cajuela hacia el eje de la radio

Fácil instalación gracias al I-bus integrado y al cable de control de antena

Obtienes: Juego de cables 6,5m | envío rápido | servicio amable

BlueMusic Bluetooth manos libres adaptador música compatible con BMW E39 X5 E53 Z4 E85 E86 X3 E83 Flat pin Quadlock New Generation Radio € 47.14 in stock 1 new from €47.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features No apto para amplificador DSP1/BMW Serie 1, E90/91/92 y E60/61/62, Reverse/Basic CD Radio

Compatible con E46 solo con navegación 16:9, E39 a partir de Facelift 2001, Z4 E85/E86, X5 E53, X3 E83 con Business, Professional y navegación 16:9

Compatible con Mini R50 R52 R53 con CD Boost / Radio de navegación

Música/telefonía por Bluetooth + control de radio/volante + conexión detrás de la radio o en el maletero

Ten en cuenta también la compatibilidad en la descripción más abajo

MCPerformance Protector Cubre Maletero X5 E53 2003-2007 Bandeja cubremaletero Cubeta Alfombrilla € 34.90 in stock 1 new from €34.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Protector maletero BMW X5 E53 2003-2007

Fabricado a medida para BMW X5 E53 2003-2007

Borde antisuciedad 5cm

Perfecto para proteger su maletero

No desprende olor

4 PCS Luz de Puerta de Coche 3D Logo Proyector Láser LED Luces Kit(BMW) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LED Luz de Puerta -- Alta definición y proyección luminosa. Con chips LED de alto brillo, la salida de luz es muy brillante.

Proyección Perfecta -- Proyección de señal Logo de Audi en el suelo. Cuando se abre la puerta, las luces del piso se encenderán y se apagarán automáticamente cuando la puerta esté cerrada.

Fácil de Instalar -- Fácil de instalar. Reemplazo directo. Sin recorte. No hay errores o advertencias en el panel de control.

Garantía de Calidad -- Resistencia al calor y eficiencia de disipación a alta temperatura de sustratos de nanoescala con recubrimiento térmico de espesor de aleación de aluminio.

Aplicable a -- BMW Série 3 E90 E91 E92 E93, BMW Série 5 E60 E61 F10 F11 BMW Série 6 E63 E64, E65 BMW Série 7 E66 F01, BMW X5 E70, E71 BMW X6

TOOGOO Cámara De Visión Trasera De Marcha Atrás del Coche para BMW 3/5 Series X5 X1 X6 E39 E46 E53 E82 E88 E84 E90 E91 E92 E93 E60 E61 E70 E71 E72 € 14.06

€ 13.49 in stock 4 new from €13.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sensor de imagen: CCD1/3

Potencia: 12 V

Ángulo de visión: 170 grados

Píxeles: 728 (H) x 492 (V)

Sistema de TV: NTSC

Manilla puerta Qiilu Portador de la manija de la puerta Soporte de manija de puerta automotriz para X5 Off-road E53 (51218243616 Delantero derecho) € 45.49 in stock 2 new from €45.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Soporte de manija de puerta profesional】Soporte de manija de puerta 100% nuevo, adecuado para SUV B-M-W X5.

【Ajuste sin costuras】La referencia de OE es 51218243616. Adoptada según estrictos estándares originales y puede reemplazarla fácilmente por desgastada o rota.

【Materiales sofisticados】 Este gran soporte de manija de puerta está hecho de aleación de zinc de alta resistencia, dura y duradera para una larga vida útil. Ahorre dinero.

【Fácil instalación】 Este práctico soporte para manija de automóvil tiene un diseño preciso, mano de obra de filigrana, es fácil de usar e instalar. (Nota: para obtener más información, consulte la descripción del producto a continuación).

【Buen servicio postventa】 Como vendedor responsable, nuestra empresa ofrece productos y servicios confiables. Si tiene alguna pregunta, contáctenos directamente. Nuestro personal resolverá el problema entre semana dentro de las 24 horas.

Simoni Racing DR082/B11 Separadores Ruedas Completos de Tornillos Específicos, 20 mm € 60.71 in stock 1 new from €60.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit compuesto por 2 discos separadores + tornillos. Medidas: espesor 20 mm. - distancia entre ejes: 5x120 - Piña: 72,6 - Paso 14x1,5 Made in Italy. Garantía 2 años.

Sirven para ampliar la carretera del coche mejorando la estabilidad y adherencia. Mejoran también el aspecto del coche

Específico para: BMW serie 7 (E65) 11/01>09/08 - X3 (E83) 01/04>08/10 - X5 (E53) 05/00>02/07

Específico para: Lamborghini Reventon - Murcielago

AISENPARTS 12237786869 - Calefactor diesel para BMW 3 5 6 7 X3 E83 X5 E53 E70 X6 E71 E72 2002-2013 0250402002 € 21.44 in stock 1 new from €21.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 6 bujías.

Número de pieza: 12237786869 0250402002.

Compatible con BMW 3 5 6 7 X3 E83 X5 E53 E70 X6 E71 E72 2002-2013.

Material: metal. Color: plateado.

Productos de alta precisión, es seguridad, rendimiento, estabilidad, alta confiabilidad.

Cable Adaptador Redondo escáner de diagnóstico OBD2 de 20 Pines para BMW E36, E46, E38, E39, E53, X5 y Z3, de Shine. € 12.49 in stock 1 new from €12.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Interfaz para conectar herramientas de diagnóstico compatibles con OBD2 en un enchufe de coche MB de 20 pines.

Adaptador: conector macho MB 20 pines, conector hembra OBD2 16 pines.

Aviso: el artículo es solo un adaptador, no un escáner. El cable adaptador de 20 pines a OBD2 de 16 pines puede conectar un lector para diagnosticar modelos de coche MB.

El paquete incluye: 1 cable adaptador MB de 20 pines a 16 pines OBD2.

ERISIN 10.25 Pulgadas Android 10.0 Estéreo de Automóvil para BMW Serie 5 E39 E53 X5 M5 Soporte GPS Sat Nav Carplay Android Auto Bluetooth 5.0 A2DP WiFi 4G Dab + Enlace Espejo TPMS SWC € 241.33 in stock 1 new from €241.33 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Estéreo para automóvil de 10.25 pulgadas con decodificador Can-Bus, pantalla táctil capacitiva. Sistema operativo: Google Android 10.0; CPU: Quad-Core, Rockchips PX30 1512MHz Cortex A35; Salida de audio: 4 * 45 W; Resolución de pantalla: 1280 * 480; RAM: 2 GB, ROM: 16 GB, admite 1 tarjeta extendida / 4 memorias USB de hasta 5 * 128 GB.

2.Esta unidad se ajustará al siguiente modelo de automóvil: BMW Serie 5 E39 1996 a 2001 con conector antiguo de 17 pines, BMW Serie 5 E39 2002 a 2003 con conector nuevo de 40 pines, BMW X5 E53 2000 a 2001 con conector antiguo de 17 pines conector, BMW X5 E53 2002 a 2007 con nuevo conector de 40 pines, BMW M5 1996 a 2003 con conector antiguo de 17 pines o nuevo de 40 pines. El tamaño del panel frontal de este estéreo es de 285 mm (ancho superior) * 120 mm (alto) * 285 mm (ancho inferior)

3. Amplia gama de funciones: Internet WiFi incorporado y soporte externo 3G / 4G Internet, Soporte Carplay / Android automático, función manos libres Bluetooth y A2DP Bluetooth, Soporte Google Maps en línea de navegación y navegación de mapas fuera de línea de Android, función OBD (Torque Pro), Enlace espejo, Sintonizador de radio con RDS, Sistema DVR para automóvil incorporado y Sistema DAB +, DVB-T / T2, Entrada de cámara de visión trasera y Control del volante.

4. Lo que es más: admite pantalla dividida, admite reproductor multimedia Android, Google Play Store, entretenimiento y comunicación en línea, admite videos 1080P, PDF / WORD / TXT / EXCEL, reproductor multimedia de audio / video / foto, obtén acceso a miles de aplicaciones, juegos en Google Play Store, manténgase conectado a través de Twitter, Facebook, Gtalk, Gmail, WeChat, Skype y otros servicios, Live Wallpaper, DIY Wallpaper, ajuste de colores de luz del panel de soporte

5.Lista de paquetes: 1 * Car Stereo, 1 * Manual del usuario en inglés, 1 * Cable AV RCA, 1 * 40Pin a 17Pin Cable de alimentación del adaptador, 1 * SWC y otro cable de control, 1 * Cable de micrófono externo, 1 * USB OTG Cable, 1 * Antena GPS, 1 * Antena WiFi, 1 * Tarjeta TF de 16GB, 1 * Instalar accesorios READ Los 30 mejores Auriculares Bluetooth Soundpeats capaces: la mejor revisión sobre Auriculares Bluetooth Soundpeats

2pcs 1000LM Angel Eyes Luz de Coche LED Bombillas Halo Anillo Marcador 5W 6000K Blanco para BMW X5 E39 E53 E60 E63 E64 € 14.96 in stock 3 new from €13.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Los ojos de ángel LED para BMW están diseñados para actualizar sus halos halógenos originales "amarillos" en sus faros delanteros a la luz blanca LED de aspecto fresco y moderno.

- Fácil de instalar, las bombillas LED de diseño personalizado se conectan a tu carcasa existente y le dan a tu coche el aspecto personalizado que merece.

- El sistema de sobrescritura Can-Bus incorporado en cada bombilla evitará que el sistema de ordenador de su coche le dé errores cuando utilice nuestras bombillas.

- Mejor patrón de haz: temperatura del color: 6000 K (blanco), voltaje: 12 V-DC. Comprueba el manual del propietario antes de realizar la compra. Este tamaño de la bombilla puede adaptarse a muchas posiciones diferentes.

- Vehículos compatibles: para 5 Series E39 con ojo de ángel OEM: modelos de 2000 en adelante para X5 E53 con ojo de ángel OEM: modelos de caras 2003-2006.

Areyourshop Kidney Grille M Sport - Clips de 3 colores para BM-W X5 E53 LCI 2004-2007 € 13.14 in stock 1 new from €13.14 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: plástico ABS.

Colocación en el vehículo: parte delantera.

Color: rojo, azul, azul cielo (color M).

Compatible con BMW E53 X5 LCI año 2004-2007 con 7 láminas en la rejilla.

Ajuste directo a tu coche. Fácil instalación sin necesidad de taladrar.

X5 E53 2004 – 2006 Rejilla frontal de riñón, color negro brillante, par € 42.99 in stock 1 new from €42.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con BMW X5 E53 2004-2006 PreFacelift.

Por favor, consulta los siguientes detalles de compatibilidad y comprueba el número de pieza antes de comprar para asegurar el ajuste.

Material: hecho de plástico ABS de alta calidad.

Mejora tu coche con un aspecto lujoso. Reemplazo directo del fabricante original.

Instalación: clip directamente, no requiere modificaciones.

EVGATSAUTO Limpiaparabrisas, Brazo de limpiaparabrisas de luneta trasera del coche con cuchilla Juego completo Ajuste para B-M-W X5 E53 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 61627068076 € 19.29 in stock 2 new from €19.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Montaje】 Limpiaparabrisas para BMW X5 E53 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

【Reemplazo del número de pieza de fabricación】 Para referencia: 61627068076

【Beneficios】 Diseño de capa suave flexible y de goma, limpieza suave y silenciosa.

【Lista de paquetes】 Viene con brazo y cuchilla limpiaparabrisas, un conjunto perfecto para ayudarlo a limpiar su parabrisas trasero.

【Buen servicio postventa】 Si tiene alguna pregunta, contáctenos a tiempo, le responderemos y resolveremos el problema dentro de las 24 horas

KIMISS un Portador interno de la Manija de la Puerta delantera Derecha del Coche para X5 E53 1999-2007 € 37.09 in stock 3 new from €37.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ 【Alta calidad】 Hecho de material de aleación de aluminio de alta calidad y antioxidante, aseguramiento de calidad.

★ 【Reemplazo】 Un buen reemplazo para uno viejo o roto. 100% nuevo, sin daños y sin uso.

★ 【Nuevo】 100% nuevo, sin daños y sin uso.

★ 【Diseño】 Diseño preciso y rendimiento confiable.

★ 【Adaptabilidad】 Especialmente diseñado para BMW X5 E53 1999-2007.

Mecanismo de Cierre de Purta Delantero Lado Izquierda 51218243615 € 25.00

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuevo portaequipajes delantero lado del pasajero izquierdo para BMW X5 E53 51218243615

Delantero izquierdo (lado del pasajero), compatible con BMW X5 E53 1999 - 2006.

Número de pieza: 51218243615, 51 21 8 243 615, 8243615.

El artículo enviado por NSGMXT, no lo compres a otros vendedores. Este es un vendedor falso: famasltd.

