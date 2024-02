Inicio » Electrónica Los 30 mejores bateria lipo 7.4v capaces: la mejor revisión sobre bateria lipo 7.4v Electrónica Los 30 mejores bateria lipo 7.4v capaces: la mejor revisión sobre bateria lipo 7.4v 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

EMEPOVGY Batería Lipo de 7.4 V 2S 80C 5200 mAh Lipos Funda rígida con Conector Deans T para vehículos RC 1/8 1/10 RC (2 Paquetes) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alto rendimiento】- 2S Lipo batería puede hasta 135Wh/kg densidad de energía, empujando sus modelos RC a la parte superior de sus capacidades al instante. Específicamente diseñado para alto rendimiento RC hobby, hasta 330+ veces ciclo de vida por lo menos. Avanzada batería Lipo con un diseño único duplica el tiempo de rendimiento de sus dispositivos y el poder más fuerte. Alta capacidad de la batería Lipo proporcionar mayor tiempo de ejecución para el disfrute.

【Especificación】- Número de células de la batería: 2; Voltaje: 7.4V; Voltaje de la célula: 3.7~4.2V; Capacidad: 5200mAh; Enchufe de carga: JST-XHR; Enchufe de descarga: Enchufe Deans T. Totalmente compatible con el cargador original y estándar.

【Parámetro】- 80C Batería de iones de litio Dimensión(±2mm): 25*47*139mm/0.98*1.85*5.47inch(H*W*L); Peso aproximado: 283.5g/10oz. La batería EMEPOVGY cumple con las normas RoHS, CE, MSDS y UN38.3. Sin efecto memoria.

【Aplicación】- 2S 5200mah RC Lipo batería especialmente diseñada para 1/8 y 1/10 rc coche, Losi, Traxcas Slash, HPI Strada XB 1/10 RTR Buggy Eléctrico, Team Associated, Axial, Tamiya, Duratrax, Jammin, Redcat Racing, Exceed RC, Electrix RC, Emaxx, Bandit, Rustler versión (Sólo si el voltaje, el enchufe y la dimensión coinciden, entonces encajará).

【Profesional y fiable】- EMEPOVGY es el fabricante líder de alta velocidad de descarga de la batería lipo y la batería nimh en todo el mundo, que el suministro de productos de alta calidad y servicio al cliente considerado durante décadas, y afirmado por muchos amantes de la afición rc en el mundo. Nos comprometemos a proporcionar a cada consumidor con la batería más profesional y más seguro.

OVONIC 2s Batería Lipo 6200mAh 50C 7.4V Estuche Rígido con Conector Dean Style T para RC Airplane RC Helicóptero RC Car RC Boat Hobby (2 Paquetes) € 45.99 in stock 1 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Parámetro - Material: polímero de litio, voltaje: 7,4 V, celda: 2S, capacidad: 6200 mAh, descarga: 50 C, enchufe de carga: JST-XHR-3P, enchufe de descarga: conector en T estilo Dean, embalaje: estuche rígido

Especificaciones - Tamaño de la batería Lipo (± 3 mm): 137 * 24 * 46 mm (L * W * H), Peso aproximado (± 5 g): 280 g

Múltiples Ventajas: certificación de calidad ISO internacional (más segura), materiales de alta calidad (LiCoO2), ciclo de vida más largo (220 veces), mayor tiempo de funcionamiento (+12 %), tiempo de carga más rápido (-6 %), peso ligero (-5 %), Menor resistencia (-4%)

Fuerte Compatibilidad: compatible con autos rc 1/8 y 1/10, HPI Strada XB 1/10 RTR Electric Buggy, Team Associated, Axial, Tamiya, Duratrax, Jammin, Exceed RC, ElectrixRC, Emaxx, Bandit, versión Rustler

Paquete: 2xOVONIC baterías lipo 2s, 2x pegatinas de la marca. Por favor, lea el manual de instrucciones antes de usar. Póngase en contacto con nosotros directamente si tiene algún problema y nos pondremos en contacto con usted dentro de las 2x4 horas.

Zeee 2S Lipo - Batería para coche RC Evader BX (7,4 V, 50 C, 5200 mAh, con conector Deans T, para RC Evader BX, coche, camión, truggy RC Hobby-1 paquete) € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Especificación】- Voltaje de la batería: 7,4 V; Configuración: 2S1P; Tensión de 1 celda: 3,2 - 4,2 V; Capacidad: 5200 mAh; Descarga: 50 C; Conector: conector Deans T.

Dimensiones y peso: batería de polímero Zeee 2S de 5200 mAh (± 2 mm): 138 x 47 x 25 mm (largo x ancho x alto). Peso aprox. (±15 g): 250 g.

Aplicación: batería de polímero Zeee 2s 7,4 V 5200 mAh especialmente para 1/8 y 1/10 coche, Losi, HPI Strada XB 1/10 RTR Buggy, Team Associated, Axial, Tamiya, Duratrax, Jammin, Redcat Racing, Exceed RC, ElectrixRC, Emaxx, Bandit, versión Rustler (Rustler Sólo cuando tensión, dimensión y los enchufes coinciden, que encajará).

【Alto rendimiento】- La batería de 2s Lipo de Zeee 7,4 V 5200 mAh con una velocidad de descarga de 50 C te ofrece un rendimiento muy alto y un tiempo de funcionamiento muy largo para tus coches de RC. Son ampliamente utilizados para los modelos de automóviles 1/8 y 1/10 RC.

【Was Sie bekommen】- 1 Packung Zeee 2S 7,4V 50C 5200mAh lipo akku mit Deans T stecker und 30-tägige Geld-zurück-Garantie egal von welcher Grund . READ Los 30 mejores Gatillos Para Movil capaces: la mejor revisión sobre Gatillos Para Movil

Zeee 2S Lipo Batería 50C 2200mAh 7.4V Batería Corta con Enchufe Deans T para 1/16 Slash RC Car RC Truck RC Helicóptero Avión Quadcopter Drone RC Boat Racing Models (2 Paquetes) € 37.99

€ 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Especificaciones】 - Voltaje de la batería: 7,4V; Configuración: 2S1P; Capacidad: 2200mAh; descarga: 50C; Tipo de conector: Deans T

【Dimensiones】- Las dimensiones de Zeee 2200mAh 2S Lipo son: 73 x 34 x 18,5 mm/2,87 x 1,34 x 0,73 pulgadas (largo x ancho x alto); Peso aproximado: 98g.

【Aplicación】 - Zeee 2200mAh 2S RC Lipo Battery compatible con auto RC a escala 1/16, camión RC, avión RC, helicóptero, avión, bote RC, FPV, etc. (Solo si el voltaje, las dimensiones y el enchufe coinciden, entonces encajará)

【Advertencia de seguridad】- 1. Los usuarios deben leer el manual de seguridad antes de usar la batería; 2. Solo puede usar cargadores de polímero de litio (LiPo). 3. La corriente de carga recomendada es 0,5-1C; 4. Nunca cargue la batería sin supervisión.

【Lo que obtienes】- 2 paquetes de baterías Lipo Zeee de 7,4V, 50C, 2200mAh con conector Deans. Para cualquier problema con el producto, comuníquese con nosotros: 1. Vaya a "Sus pedidos" y haga clic en la opción "Contactar con el vendedor". 2. Haga clic en "Hacer una pregunta" en nuestra tienda. Responderemos dentro de las 24 horas.

OVONIC Batería Lipo 2s 2200mAh 50C 7.4V Lipo con Conector XT60 Compatible con RC 1/16 o 1/14 RC Cars RC Helicopter (un Conector TRX Adicional) € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Parámetro - Material: polímero de litio, voltaje: 7,4 V, celda: 2S, capacidad: 2200 mAh, descarga: 50 C, enchufe de descarga: conector XT60 (un conector TRX adicional), enchufe de carga: JST-XH, paquete: estuche blando

Especificaciones: tamaño de la batería Lipo (± 3 mm): 87 x 33 x 18 mm (largo x ancho x alto), peso aproximado (± 5 g): 118 g (1 pieza).

Múltiples Ventajas: certificación de calidad ISO internacional (más segura), materiales de alta calidad (LiCoO2), ciclo de vida más largo (220 veces), mayor tiempo de funcionamiento (+12 %), tiempo de carga más rápido (-6 %), peso ligero (-5 %), Menor resistencia (-4%)

Gran Compatibilidad: OVONIC batería lipo 2s de 2200 mAh para Rc TRX 1/16 E-Revo y VXL, 1/16 Summit, 1/16 Slash, TRX-4 y Latrax series, 1/14 mini 8ight y Rc Helicopters

Paquete: 1xOVONIC batería lipo 2s, un conector TRX adicional, 2x pegatinas de marca. Por favor, lea el manual de instrucciones antes de usar. Póngase en contacto con nosotros directamente si tiene algún problema y nos pondremos en contacto con usted dentro de las 2x4 horas.

OVONIC Batería Lipo 2s 5200mAh 50C 7,4 V con Conector T Estilo Dean para RC Coche Barco camión Buggy Equipo asociado DIY Hobby € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Parámetro - Material: polímero de litio, Voltaje: 7.4 V, Celda: 2S, Capacidad: 5200 mAh, Descarga: 50 C, Enchufe de carga: JST-XHR-3P, Enchufe de Descarga: conector en T estilo Dean, embalaje: estuche rígido

Especificaciones - Tamaño de la batería Lipo (± 3 mm): 137 * 24 * 46 mm (L * W * H), Peso aproximado (± 5 g): 245 g

Múltiples Ventajas: certificación de calidad ISO internacional (más segura), materiales de alta calidad (LiCoO2), ciclo de vida más largo (220 veces), mayor tiempo de funcionamiento (+12 %), tiempo de carga más rápido (-6 %), peso ligero (-5 %), Menor resistencia (-4%)

Compatibilidad fuerte- OVONIC lipo 2s compatible con autos RC 1/8 y 1/10, Losi, HPI Strada XB 1/10 RTR Electric Buggy, Team Associated, Axial, Tamiya, Duratrax, Jammin, Redcat Racing, Exceed RC, ElectrixRC, Emaxx , bandido, versión Rustler

Paquete: 1x OVONIC batería lipo 2s, 2 pegatinas de la marca. Por favor, lea el manual de instrucciones antes de usar. Póngase en contacto con nosotros directamente si tiene algún problema y nos pondremos en contacto con usted dentro de las 24 horas.

Zeee 2S Lipo Batería 5200mAh 7.4V 50C RC Batería con Deans T Connector para RC Evader Bx Auto Car Truck Truggy RC Hobby (2 Paquetes) € 40.99 in stock 1 new from €40.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Especificación】 - Voltaje de la batería: 7,4 V; Configuración: 2S1P; Voltaje de 1 celda: 3,2 - 4,2 V; Capacidad: 5200 mAh; Descarga: 50C; Enchufe: enchufe Deans T.

【Dimensiones y peso】 - La batería lipo Zeee 2s 5200mAh es (± 2 mm): 138 * 47 * 25 mm (L * W * H); Peso aproximado (± 15g): 250g.

【Aplicación】 - Batería lipo Zeee 2s 7.4v 5200mAh especialmente para 1/8 y 1/10 Auto, Losi, HPI Strada XB 1/10 RTR Buggy, Team Associated, Axial, Tamiya, Duratrax, Jammin, Redcat Racing, Exceed RC, ElectrixRC, Emaxx, Bandit, versión Rustler (solo si el voltaje, las dimensiones y el enchufe coinciden, encajará).

【Alto rendimiento】: la batería lipo 2s de Zeee 7.4v 5200mAh con una tasa de descarga de 50C le ofrece un rendimiento muy alto y una duración muy larga para sus autos RC. Son ampliamente utilizados para los modelos de coches RC 1/8 y 1/10.

【Lo que obtienes】 - 2 paquetes de batería lipo Zeee 2s 7.4V 50C 5200mAh con conector Deans T y garantía de devolución de dinero de 30 días, independientemente del motivo.

Hilldow M30 RC Battery 2S LiPo Akku 7.4V 120C 1600mAh mit Deans T Stecker, 2 Pack Hardcase Batterie Lipo Battery Rechargeable für RC Flugzeug UAV Drohne FPV € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Specifications】- Capacidad: 1600mAh; Voltaje de la batería: 7.4V; Configuración: 2S; Descarga: 120C; Conector: conector Deans T.

【Tamaño y Peso】- Hilldow 2S LiPo 7.4V 1600mAh batería con conector Deans T es: 70*35*17mm; Peso de una sola batería: 88g.

【High Performance】-La batería con un diseño único proporciona un rendimiento muy alto y tiempos de ejecución muy largos para su avión RC UAV drone FPV.

【Application】- Diseñado para la mayoría de los camiones de coches de control remoto RC en escala 1/10, escala 1/16. Tales como coches RC, buggy RC, camión RC, truggy RC WLtoys Rc Cars A969-B A979-B K929-B 12401 12402 12403 12404 12423 12428 series, Axial, Redcat Racing, Exceed RC, Emaxx, Bandit, versión Rustler, Racing Truck, etc.

【Product Quality Policy】Si tiene alguna pregunta sobre el producto que ha recibido o cómo usarlo, no dude en ponerse en contacto con nosotros con el problema del producto y el número de pedido. Proporcionaremos servicio de reemplazo gratuito y soporte técnico.

Zeee 2S Lipo Batería 2200mAh 7.4V 50C Batería RC con Deans Plug para FPV Drone Quadcopter Helicóptero Avión RC Barco RC Coche Modelos RC (Paquete de 2) € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Especificación】 - Material: polímero de litio; Voltaje de la batería: 7,4 V; Configuración: 2S1P; Voltaje de la celda: 3,2 ~ 4,2 V; Capacidad: 2200 mAh; Descarga: 50C; Conector: Enchufe Deans T.

【Dimensión】 - Dimensiones de la batería lipo Zeee 2S 2200mAh (± 0.08in): 4.13 * 1.3 * 0.69in / 105 * 33 * 17.5mm (L * W * H); Peso aproximado (± 0.03 lb): 0.29 lb / 132 g.

【Aplicación】 -Batería lipo Zee 2S 2200mAh 50C diseñada para planeador, avión 3D, volantes de parque, helicóptero Vortex rc, avión, avión, FPV (solo si el voltaje, la dimensión y el enchufe coinciden, entonces encajará).

【Alto rendimiento】: la batería Lipo avanzada con un diseño único duplica el tiempo de rendimiento de sus dispositivos y una mayor potencia.

【Lo que obtienes】 - Paquete de 2 baterías lipo Zeee 7.4V 50C 2200mAh con conector deans. Servicio postventa: cada producto Zeee tiene una garantía de devolución de dinero de 30 días y una garantía de 12 meses. Por favor contáctenos inmediatamente si tiene algún problema, le responderemos dentro de las 24 horas.

Zeee 2S Lipo Batería 7.4V 100C 5200mAh Estuche rígido Batería con Deans T Plug para RC Evader Bx Coche Camión Truggy RC Hobby € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especificación: material: polímero de litio; voltaje de la batería: 7,4 V; configuración: 2S1P; Voltaje de 1 celda: 3,2 - 4,2 V; capacidad: 5200 mAh; descarga: 100C; enchufe: Deans T plug.

Dimensiones y peso: La batería lipo Zeee 2s 5200 mAh es (± 2 mm): 138 x 47 x 25 mm (L x W x H); Peso aproximado. (± 15 g): 250 g

Aplicación: batería Zeee lipo 2s 7,4 V 5200 mAh especialmente diseñada para 1/8 y 1/10 coche, Losi, HPI Team Associated, Axial, Tamiya, Duratrax, Jammin, Redcat Racin, Emaxx, Bandit, versión Rustler, etc. (solo si el voltaje, las dimensiones y el enchufe coinciden, encajará).

Alto rendimiento: la batería lipo de Zeee 7,4 V 5200 mAh con una tasa de descarga de 100 C le ofrece un rendimiento muy alto y un tiempo de funcionamiento muy largo para sus coches RC. Son ampliamente utilizados para modelos de coches RC 1/8 y 1/10.

Lo que obtienes: 1 paquete de batería lipo Zeee 2s 7.4V 100C 5200mAh con enchufe Deans T.

OVONIC Batería Lipo 2s 35C 2200mAh 7.4V Batería Corta con Decans para RC Heli Airplane Quadcopter Coche Barco Camión Helicóptero Multimotor DIY Hobby (2 Piezas) € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Parámetro - Material: polímero de litio, Voltaje: 7.4V, Celda: 2S, Capacidad: 2200mAh, Descarga: 35C, Enchufe de descarga: conector estilo Deans T, Paquete: Estuche blando

Especificación - Tamaño de la batería Lipo (± 3 mm): 72 * 33 * 18 mm (L * W * H), peso aproximado (± 5 g): 98 g

Múltiples ventajas: certificación de calidad internacional ISO (más seguro), materiales de alta calidad (LiCoO2), mayor vida útil (220 veces), mayor tiempo de ejecución (+ 12%), tiempo de carga más rápido (- 6%), peso ligero (-5%) ), menor resistencia (-4%)

Alta compatibilidad - OVONIC lipo 2s 2200mAh Especialmente para auto RC 1/14 Car, aereo RC, aereo 3D EPP, elicottero piccolo, etc. (solo se viene aplicada la tensione, dimensione e adattamento della spina, quindi la regolazione

Paquete: 2xOVONIC 2s batería lipo, 2 pegatinas de marca. Lea el manual de instrucciones antes de usarlo. Por favor contáctenos directamente si tiene algún problema y le responderemos dentro de las 24 horas.

Zeee 2S Lipo Batería 7.4V 80C 6200mAh con Deans Plug Lipo RC Batería Estuche rígido para RC Coche RC Avión RC Helicóptero RC Hobby (2 Piezas) € 48.99 in stock 1 new from €48.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Especificación】- Voltaje de la batería: 7,4V; Voltaje de 1 celda: 3,2 - 4,2V; Capacidad: 6200mAh; Descarga: 80C; Enchufe: enchufe Deans T.

【Dimensión y peso】- La batería Zeee Lipo 2S de 6200mAh es (± 2 mm): 138 x 47 x 25mm (largo x ancho x alto); Peso aproximado (±15g): 279g.

【Aplicación】- Batería Zeee Lipo 2S RC 80C 6200mAh especialmente para automóviles 1/8 y 1/10 (solo encajará si el voltaje, las dimensiones y el enchufe coinciden).

【Alto rendimiento】- La batería lipo 2S de Zeee 7.4V 6200mAh con una tasa de descarga de 80C le ofrece un rendimiento muy alto y un tiempo de funcionamiento muy largo para sus autos RC. Son ampliamente utilizados para los modelos de coches RC 1/8 y 1/10.

【Lo que obtienes】- 2 paquetes de batería lipo Zeee 2S 7.4V 80C 6200mAh con conector Deans T. Garantía: Cada producto Zeee tiene una garantía de devolución de dinero de 30 días y una garantía de 12 meses. Comuníquese con nosotros de inmediato si tiene algún problema, nos comunicaremos con usted lo antes posible.

SIGP 7.4V 2S Lipo Batería 900mah 25C Paquete Suave con Enchufe JST para RC Avión Quadcopter Helicóptero Drone FPV Racing Hobby 2 Paquetes € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Especificación】- Material: polímero de litio; Capacidad: 900 mAh; Voltaje: 7,4 V; Configuración: 2S1P; Descarga: 25C; Enchufe: JST.

【Dimensiones】: 55*31*17mm/2.17*1.22*0.67inch(largo* ancho * alto); Peso aproximado: 46g/0.1lb.

【Aplicación】- Batería SIGP 2S 900mAh 7.4V de baja resistencia y adecuada para RC avión quadcopter helicóptero drone fpv juego de carreras. Ideal para practicar en la pista o golpear.

【Nota de voltaje】: El mecanismo de protección incorporado garantiza una carga y un uso seguros. No sobrecargue más de 4,2 V y no descargue en exceso por debajo de 3,2 V, nunca deje la batería desatendida durante la carga.

【Lo que obtienes】- 2 unidades de baterías de litio SIGP de 7,4 V, 900 mAh, 2S.Cada producto SIGP tiene una devolución de dinero de 30 días y 12 meses de garantía de calidad.Contáctenos si tenga algún problema, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. READ Los 30 mejores Mi Mix 2S capaces: la mejor revisión sobre Mi Mix 2S

Zeee 2S Lipo Batería RC Batería 7,4V 60C 1500 mAh con Conector en T para Aviones teledirigidos, Aviones con Mando a Distancia (2 pcs) € 37.99

€ 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Especificaciones】: voltaje de la batería: 7,4 V; configuración: 2S1P; voltaje de 1 celda: 3,2 - 4,2 V; capacidad: 1500 mAh; descarga: 60 C; conector: enchufe Deans T.

【Dimensiones y peso】: la batería de polímero de litio Zeee 2S es de 1500 mAh (± 2 mm): 69 x 35 x 18 mm (largo x ancho x alto). Peso aprox. (±15 g): 88 g.

【Aplicación】: batería de polímero de litio Zeee 2S de 7,4 V y 1500 mAh especialmente diseñada para aviones teledirigidos, coches teledirigidos, barcos, drones, FPV, Skylark m4-fpv250, Mini Shredder 200, Indy250 plus Mojo 280, Qav250, Vortex, etc. (solo si el voltaje, dimensiones y conector coinciden se ajustará).

【Alto rendimiento】: batería de polímero de litio avanzada con un diseño único duplica el tiempo de potencia y un rendimiento más fuerte.

【Lo que obtienes】 2 paquetes de baterías Zeee 2S 7,4 V 60 C 1500 mAh Lipo con conector Deans T. Garantía: cada producto Zeee tiene 30 días de garantía de devolución del dinero y 12 meses de garantía. Por favor, póngase en contacto con nosotros inmediatamente si tiene algún problema, nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.

OVONIC Batería Lipo 2s 5000mAh 50C 7.4V Estuche rígido con Conector Dean Style T para RC Avión RC Helicóptero RC Car RC Boat € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Parámetro - Material: polímero de litio, voltaje: 7,4 V, celda: 2S, capacidad: 5000 mAh, descarga: 50 C, enchufe de carga: JST-XHR-3P, enchufe de descarga: conector en T estilo Dean, embalaje: estuche rígido

Especificaciones - Tamaño de la batería Lipo (± 3 mm): 137 * 24 * 45 mm (L * W * H), Peso aproximado (± 5 g): 297 g

Múltiples Ventajas: certificación de calidad ISO internacional (más segura), materiales de alta calidad (LiCoO2), ciclo de vida más largo (220 veces), mayor tiempo de funcionamiento (+12 %), tiempo de carga más rápido (-6 %), peso ligero (-5 %), Menor resistencia (-4%)

Fuerte Compatibilidad: compatible con autos rc 1/8 y 1/10, HPI Strada XB 1/10 RTR Electric Buggy, Team Associated, Axial, Duratrax, Jammin, Exceed RC, ElectrixRC, Emaxx, Bandit, versión Rustler

Paquete: 1xOVONIC batería lipo 2s, 2x pegatinas de la marca. Por favor, lea el manual de instrucciones antes de usar. Póngase en contacto con nosotros directamente si tiene algún problema y nos pondremos en contacto con usted dentro de las 2x4 horas.

Zeee 2S Li-Ion Batería 7.4V 2000mAh con Enchufe SM2P y Cargador USB de 2 Piezas Compatible con RC Car MN D90/91, MN 99/99s, H101 H103 H105 RC Boat RC Truck (2 Piezas) € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Especificaciones】 - Voltaje de la batería: 7,4V; Capacidad: 2000mAh; descarga: 15C; Conector: conector SM2P.

【Tamaño de la batería 2S】: el tamaño de la batería de iones de litio Zeee 2000mAh 2S es: 69 x 37 x 19,5 mm/2,72 x 1,46 x 0,77 pulgadas (largo x ancho x alto); Peso aproximado: 102g / 3.6oz.

【Aplicación】- Batería de iones de litio Zeee 2000mAh 2S RC con conector SM 2P compatible con Skytech modelo H101 modelo H103 modelo H105 RC Boat, MN D90/91, MN 99/99s RC Car y RC Truck, etc. (Solo si el voltaje, el tamaño y el enchufe encajan, entonces encaja).

【Advertencia de seguridad】- 1. Los usuarios deben leer el manual de seguridad antes de usar la batería; 2. Solo se permite el uso de cargadores de iones de litio específicos; 3. Nunca cargue la batería sin supervisión.

【Lo que obtienes】- 2 baterías de iones de litio Zeee 7.4V 2000mAh con enchufe SM 2P, 2 cargadores USB. Cualquier problema con el producto, contáctenos: 1. Vaya a "Sus pedidos" para hacer clic en la opción "Contactar con el vendedor"; 2. Haga clic en "Hacer una pregunta" en nuestra tienda. Responderemos dentro de las 24 horas.

ZYGY 2PCS 7.4V 550mAh batería Lipo de Alta Velocidad y Cargador 2 en 1 para Wltoys K969 K979 K989 K999 P929 P939 284131 RC Accesorios de Coche € 24.99 in stock 2 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para wltoys K969 K979 K989 K999 P929 P939 284131RC Coche

Buen producto con materiales de primera calidad.

Facil de instalar y conveniente de usar

La batería está equipada con un mecanismo de protección incorporado para una carga segura y para ser utilizada

El paquete incluye: 2 baterías Lipo y un cargador 2 en 1

Zeee 2S Lipo Battery 7.4V 80C 5200mAh Batería de Estuche rígido con Enchufe XT60 para RC Evader Bx Coche Camión Camión Truggy RC Hobby (2 Paquetes) € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especificación: material: polímero de litio; voltaje de la batería: 7,4 V; configuración: 2S1P; Voltaje de 1 celda: 3,2 - 4,2 V; capacidad: 5200 mAh; descarga: 80C; enchufe: enchufe XT60.

Dimensiones y peso: La batería lipo Zeee 2s 5200 mAh es (± 2 mm): 138 x 47 x 25 mm (L x W x H); Peso aproximado. (± 15 g): 250 g

Aplicación: batería lipo Zeee 2s 7,4 V 5200 mAh especialmente para coche 1/8 y 1/10, Losi, HPI Strada XB 1/10 RTR Buggy, Team Associated, Axial, Tamiya, Duratrax, Jammin, Redcat Racing, Exceed RC, ElectrixRC , Emaxx, Bandit, versión Rustler (solo cuando el voltaje, las dimensiones y el conector coinciden: encajarán).

Alto rendimiento: la batería lipo 2s de Zeee 7.4 V 5200 mAh con una tasa de descarga de 80 C le ofrece un rendimiento muy alto y una duración muy larga para sus coches RC. Son ampliamente utilizados para modelos de coches RC 1/8 y 1/10.

Lo que obtienes: 2 paquetes de batería lipo Zeee 2s 7.4V 80C 5200mAh con enchufe XT60.

Zeee 2S Lipo Batería 7.4V 50C 4200mAh Batería RC con Deans T Plug para RC Car RC Truck RC Hobby (2 Paquetes) € 52.99 in stock 1 new from €52.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Especificación】- Voltaje de la batería: 7,4V; Configuración: 2S1P; Voltaje de 1 celda: 3,2 - 4,2 V; Capacidad: 4200 mAh; Descarga: 50 C; Conector: conector Deans T.

Dimensiones y peso: la batería Zeee 2s lipo es de 4200 mAh (± 2 mm): 134 x 45 x 24 mm (largo x ancho x alto). Peso aprox. (±15 g): 193 g.

【Aplicación】- Batería Zeee 2s lipo 7,4 V 4200 mAh especialmente para 1/8 y 1/10 coche (solo si el voltaje, la dimensión y el enchufe coinciden, se ajustará).

【Alto rendimiento】- La batería lipo de Zeee 2s 4200mAh con una tasa de descarga de 50C te ofrece un rendimiento muy alto y un tiempo de funcionamiento muy largo para tus coches RC. Son ampliamente utilizados para los modelos de automóviles 1/8 y 1/10 RC.

Contenido del paquete: 2 paquetes de 2 fundas redondas Zeee 2s de 7,4 V, 50 C, 4200 mAh, con conector Deans T y servicio al cliente amigable.

Zeee 2S Lipo Battery 5200mAh 7.4V 100C Estuche rígido con Deans T Plug para vehículos RC 1/8 y 1/10 Coche RC Buggy Truggy RC Avión UAV Drone FPV (2 Unidades) € 42.99 in stock 1 new from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Especificación】 - Material: polímero de litio; Voltaje de la batería: 7,4 V; Configuración: 2S1P; Voltaje de la celda: 3,2 ~ 4,2 V; Capacidad: 5200 mAh; Descarga: 100C; Conector: Enchufe Deans T.

【Dimensiones】 - La dimensión lipo Zeee 5200mah 2s es (± 0.08in) : 5.43 * 1.85 * 0.98inch / 138 * 47 * 25 mm (L * W * H); Peso aproximado (± 0.03 lb): 0.55 lb / 250 g.

【Aplicación】 - Batería Zeee 2s 5200mah Lipo especialmente diseñada para coches rc 1/8 y 1/10 como Losi, HPI Strada XB 1/10 RTR Electric Buggy, Team Associated, Axial, Tamiya, Duratrax, Jammin, Redcat Racing, Exceed RC, Electrix RC, Emaxx, Bandit, versión Rustler (solo si el voltaje, la dimensión y el enchufe coinciden, entonces encajará).

【Alto rendimiento】: la batería lipo Zeee 2s con estuche rígido con tasa de descarga de 100C le ofrece una potencia muy alta y un tiempo de funcionamiento muy largo para sus automóviles RC. Se ajustan ampliamente al modelo de coche RC 1/8 y 1/10.

【Lo que obtienes】 - 2 paquetes de Zeee 7.4V 100C 5200mAh 2S Lipo Battery Estuche rígido con conector Dean T y cualquier problema con la batería, ingresa a TU PEDIDO para obtener ayuda o contáctanos a través de nuestro correo electrónico de servicio al cliente.

ZYGY 2PCS 7.4V 1800mah T-Head batería de Litio de Alta Velocidad para WLTOYS A959-B A969-B A979-B K929-B 144001 RC batería de Repuesto para vehículos Todoterreno de Alta Velocidad € 34.99 in stock 2 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adecuado para WLTOYS A959-B A969-B A979-B K929-B 144001 RC vehículo todoterreno de alta velocidad

Adopte una tecnología única para evitar cortocircuitos internos y fugas de la batería.

Más potencia, libera una batería de larga duración, proporciona más tiempo para su vehículo todoterreno

Contenido del paquete: 2PCS batería de litio

Con protección contra sobrecargas, protección contra sobrecargas, alta seguridad.

Hilldow M40 Batería RC 2S LiPo 5000mAh 7.4V con Conector Deans T con Bola de 4.0mm, 2 Pack Batería Hardcase Lipo Recargable para Coches RC Camión Buggy € 39.99

€ 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Specification】- Voltaje de la batería: 7,4V; Configuración: 2S; Capacidad: 5300mAh; Descarga: 60C; Conector: Deans T macho con bola de 4,0mm,Adaptador Deans T macho a XT60 hembra.

【Dimension & Weight】- Hilldow 2s rc batería 5300mAh es : 14*4.5*2.5cm (L*W*H); Peso de una sola batería: 305g.

【High Power】-Batería con diseño único le proporciona muy alta potencia y tiempo de ejecución muy largo para sus coches RC.

【Application】-Diseñado para 1/8 y 1/10 coches. Siempre y cuando el voltaje, el tamaño y el enchufe coincidan con su coche de carreras. Hilldow rc batería se puede utilizar en Losi, HPI Strada XB 1/10 RTR Buggy, Team Associated, Axial, Tamiya, Duratrax, Jammin, Redcat Racing, Exceed RC, ElectrixRC, Emaxx, Bandit, Rustler versión.

【Política de calidad del producto】Si tiene alguna pregunta sobre los productos que recibe o cómo usarlos, puede ponerse en contacto con nuestro buzón europeo profesional de posventa para mostrar el problema del producto y el número de pedido. Ofrecemos servicio de reemplazo gratuito y soporte técnico. El buzón postventa europeo se encuentra en la última página del manual del producto.

OVONIC Lipo - Batería de litio (2S, 35C, 2200 mAh, 7,4 V, conector Deans para helicóptero de avión, especialmente para aviones RC 1:14, 1 unidad) € 20.46 in stock 1 new from €20.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es

GOLDBAT Batería RC de 5200 mAh 7,4 V 60 C 2S LiPo con conector Deans para RC Evader BX Auto Camión Truggy Buggy Helicóptero Avión Carreras de Coche (Hardcase)… € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Especificación】 Voltaje de la batería: 7,4 V; Configuración: 2S1P; Descarga: 60 ° C; Puerto de descarga: conector Deans

Alta potencia rápida: carga rápida 1C-5C. Larga vida útil (al menos 150 veces), hasta 200 W/kg de densidad energética

【Parámetros】 - Dimensión: 139 x 47 x 26 mm/5,47 x 1,85 x 1,02 pulgadas; Peso: 9,6 oz

Nota: No golpees, desmontes, cortocircuitos y ponga la batería en fuego o agua. No sobrecargue ni sobrecargue las baterías. READ Los 30 mejores Reloj Inteligente Hombre Samsung capaces: la mejor revisión sobre Reloj Inteligente Hombre Samsung

HRB 7.4V 2600mAh 30C batería Lipo EC2 para para Hubsan H501S Quadcopter € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【HRB 7.4V 2600mAh Especificaciones】Material: LiPo; Voltaje de la batería: 7,4V; Configuración: 2S1P; Capacidad: 2600mAh; Multiplicador de carga/descarga: 30C; Enchufe: Enchufe Deans EC2, para requisitos de alta carga y rendimiento.

【Tamaño y peso neto de la HRB 7,4 V 2600 mAh】Grosor de la batería LiPo: 0,63 pulgadas; anchura de la batería: 1,34 pulgadas; longitud de la batería: 4,45 pulgadas; peso neto de la batería: 4,48 onzas.

【HRB 7,4 V 2600 mAh alcance】Batería LiPo de alto rendimiento desarrollada y fabricada profesionalmente con resistencia interna ultrabaja, alta densidad de energía, alta seguridad, baja descarga y otras ventajas. Son ampliamente utilizados para la fotografía aérea y otros aviones no tripulados, modelos de aviones, coches, aviones y otros modelos de RC, robots de aprendizaje (juguetes), productos digitales 3C, etc.

【Seguridad y estabilidad】estas baterías se someten a pruebas rutinarias (pruebas de rendimiento y tensión/vida útil del ciclo/rendimiento de carga rápida, etc.), pruebas de simulación ambiental (choque de frío y calor, etc.) y pruebas de seguridad (protección contra sobrecarga y descarga/protección contra cortocircuitos, etc.) antes de ser enviadas a los clientes, y todos los productos tienen las certificaciones CE / UN38.3 / UL / MSDS-- aprobadas.

El kit contiene 2 baterías HRB 2600 mAh 2S 7.4 V 30C Lipo con conector EC2. Si usted tiene alguna pregunta acerca de nuestros productos, por favor póngase en contacto con nosotros y le responderemos dentro de 24 horas, HRB quiere ofrecerle mejores productos y mejores soluciones.

ZYGY 2PCS 7.4V 1500mAh SM-3P Batería de Litio con Cable de Carga USB para un Auto de Control Remoto de Carreras DE43 DE60 RC 1575 Auto de ingeniería Coche de Juguete € 28.99 in stock 2 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: Batería de litio de 2 piezas+cable de carga USB 2

Adecuado para un auto de control remoto de carreras DE43 DE60 RC 1575 auto de ingeniería coche de juguete

El cable tiene una resistencia y resistencia de calor extremadamente alta para lograr el máximo rendimiento y seguridad.

Buen producto con material superior que es más duradero y práctico y que no es fácil de dañar.

Con la batería de litio de alta velocidad te divierte más.

Dilwe Batería Lipo, 7.4V 1000mAh 25C Li Polymer Lipo Batería Recargable JST Plug Lipo Batería para RC Cars Boats Helicopter RC Car Part € 20.16 in stock 1 new from €20.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amplia aplicación: la batería Lipo de 7,4 V y 1000 mAh tiene una tasa de descarga de 25 C y un enchufe JST para una gama más amplia de uso. Y es recargable, duradero, rentable, compatible con cargador de equilibrio.

Fácil operación: la batería Lipo de 7,4 V cuenta con una gran capacidad nominal de 1000 mAh, lo que proporciona horas de trabajo prolongadas y le brinda más tiempo de entretenimiento. Y es el preferido por los aficionados a los modelos y los entusiastas de RC.

Material Preminum: la batería Lipo está hecha de material de calidad superior y con una mano de obra superior, que es duradera y de larga vida útil.

Maravilloso reemplazo: pequeño en tamaño y liviano, es fácil de transportar e instalar, muy conveniente de usar. Y es un maravilloso reemplazo de actualización para uno roto o viejo.

GARANTÍA DE SERVICIO: si no está satisfecho con la batería Lipo que recibimos, puede comunicarse con nosotros por correo electrónico en cualquier momento, le responderemos y resolveremos su problema a tiempo y nos esforzaremos por brindar un mejor servicio.

ZYGY 2PCS 7.4V 1500mah Batería Lipo para Feilun FT009 UDI009 UDI902 UDI002 AA102 RC Barco Repuestos € 34.99 in stock 2 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño elegante para combinar con su barco RC perfecto.

Facil de instalar y conveniente de usar.

Es de alta calidad y duradero.

Para feilun FT009 RC barco.

Contenido del paquete: 2PCS Lipo Batería.

Zeee 2S Lipo Batería 5200mAh 7.4V 80C Estuche rígido Batería con Enchufe EC5 para 1/8 1/10 Vehículos RC Coche RC Buggy Truggy RC Avión UAV Drone FPV (2 Unidades) € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Especificación】 - Material: polímero de litio; Voltaje de la batería: 7,4 V; Configuración: 2S1P; Voltaje de la celda: 3,2 ~ 4,2 V; Capacidad: 5200 mAh; Descarga: 80C; Enchufe: conector EC5.

【Dimensiones】 - La dimensión de la lipo Zeee 5200mAh 2S es (± 0.08in): 5.47 * 1.85 * 0.98inch / 139 * 47 * 25 mm; Peso aproximado (± 0.03 lb): 0.54 lb / 247 g.

【Aplicación】 - Batería Zeee 2S 5200mAh Lipo especialmente diseñada para coche rc 1/8 y 1/10, Losi, HPI Strada XB 1/10 RTR Buggy eléctrico, Team Associated, Axial, Tamiya, Duratrax, Jammin, Redcat Racing, Exceed RC , ElectrixRC, Emaxx, Bandit, versión Rustler (solo si el voltaje, la dimensión y el enchufe coinciden, entonces encajará).

【Alto rendimiento】: la batería lipo Zeee 2S con estuche rígido de tasa de descarga de 80C le ofrece una potencia muy alta y un tiempo de funcionamiento muy largo para sus autos RC. Se ajustan ampliamente al modelo de coche RC 1/8 y 1/10.

【Lo que obtienes】 - 2 paquetes de estuche rígido Zeee 7.4V 80C 5200mAh 2S Lipo Battery con conector EC5. Servicio postventa: 30 días de garantía de devolución de dinero y 12 meses de garantía para problemas relacionados con la calidad. Por favor contáctenos inmediatamente si tiene algún problema, le responderemos dentro de las 24 horas.

OVONIC 2s Lipo Batería 7.4V 5200mAh 50C con Conector EC5 para RC Car Boat Truck Buggy Team Associated RC Hobby € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Parámetro - Material: Polímero de litio, Voltaje: 7.4V, Celda: 2S, Capacidad: 5200mAh, Descarga: 50C, Enchufe de descarga: conector EC5, Paquete: Estuche blando

Especificación - Tamaño de la batería Lipo (± 3 mm): 138 * 46 * 24 mm (L * W * H), peso aproximado (± 5 g): 251 g

Múltiples ventajas: certificación de calidad internacional ISO (más seguro), materiales de alta calidad (LiCoO2), mayor vida útil (220 veces), mayor tiempo de ejecución (+ 12%), tiempo de carga más rápido (- 6%), peso ligero (-5%) ), menor resistencia (-4%)

Alta compatibilidad - OVONIC lipo 2s 5200mAh Especialmente para 1/8 y 1/10 RC-Auto-Bastler con: Slash, Emaxx, Team Associated, Axial, Duratrax, Jammin, Exceed RC, ElectrixRC, Bandit, Rustler, Racing Truck

Paquete: 1xOVONIC 2s batería lipo, 2 pegatinas de marca. Lea el manual de instrucciones antes de usarlo. Por favor contáctenos directamente si tiene algún problema y le responderemos dentro de las 24 horas.

