Inicio » Electrónica Los 30 mejores Bateria Lenovo Z50-70 capaces: la mejor revisión sobre Bateria Lenovo Z50-70 Electrónica Los 30 mejores Bateria Lenovo Z50-70 capaces: la mejor revisión sobre Bateria Lenovo Z50-70 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Bateria Lenovo Z50-70?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Bateria Lenovo Z50-70 del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Green Cell Batería Lenovo L12M4E01 L12L4E01 L12S4E01 L12L4A02 L12M4A02 L12S4A02 para Lenovo G50 G50-30 G50-45 G50-70 G50-80 G70 G70-70 G70-80 G400s G500s G505s Z41-70 Z50-70 Z50-75 Z70 Z70-80 Z710 € 29.95 in stock 2 new from €29.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería de la renombrada marca Green Cell 100% compatible con la batería Lenovo L12M4E01 L12L4E01 L12S4E01 L12L4A02 L12M4A02 L12S4A02

Compatible con los ordenadores portátiles: Lenovo G50, Lenovo G50-30, Lenovo G50-45, Lenovo G50-70, Lenovo G50-80, Lenovo G70, Lenovo G70-70, Lenovo G70-80, Lenovo G400s, Lenovo G500s, Lenovo G505s, Lenovo Z41-70, Lenovo Z50-70, Lenovo Z50-75, Lenovo Z70, Lenovo Z70-80, Lenovo Z710

Las celdas originales Li-Ion Green Cell garantizan un tiempo de trabajo prolongado con la batería y su alta durabilidad

La última electrónica y las últimas protecciones hacen que la batería funcione perfectamente con el ordenador portátil, tal como la batería original

Capacidad: 2200 mAh | Tensión: 14.4V | Número de celdas: 4 | Color: Negro | Certificados: CE, RoHS y FCC | 12 meses de garantía

14.4V 2600mAh Batería L12L4E01 L12S4E01 L12L4A02 L12L4A01 L12M4A02 L12M4E01 L12S4A02 para Lenovo G400s G410s G500s G510s G40 G50 G50-80 Z40 Z40-70 Z40-75 Z50 Z50-70 Medion AKoya S4217T MD98599 € 35.85 in stock 2 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad: 2600 mAh. Voltaje: 14,4 V. Tipo de batería: ion de litio. Cuento: 4 celdas

Un año de garantía. Cada batería ya probada por Medion Laptop nueva con menos de 5 ciclos.

Compatible con baterías L12L4E01 L12S4E01 L12L4A02 L12L4A01 L12M4A02 L12M4E01 L12S4A02 121500171 121500172 121500173 121500174 121500175 121500176

Compatible con portátiles Lenovo G400s G410s G500s G510s G40 G50 G50-80 Z40 Z40-70 Z40-75 Z50 Z50-70 Z710; Medion Akoya S4217T Medion MD98599 MD98711 MD98712.

Las celdas de clase A garantizan cargas rápidas y bajo consumo de energía. La protección del circuito integrado garantiza seguridad y estabilidad. READ Los 30 mejores Protector Iphone 11 capaces: la mejor revisión sobre Protector Iphone 11

XITAIAN 14.4V 41Wh L12M4E01 L12S4A02 Repuesto Batería para Lenovo Z50-70 Z50 G505S G400S L12L4A02 L12L4E01 L12M4A02 L12S4E01 € 29.65 in stock 2 new from €29.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Spécification】Type de batterie: Li-ion; Tension: 14.4V; Capacité: 41Wh/2900mAh.

【Números de Pieza Compatibles 】L12L4A02 L12L4E01 L12M4A02 L12M4E01 L12S4A02 L12S4E01 4ICR17/65.

【Protección de Circuito Incorporada Asegura】Características de protección contra voltaje incorrecto, cortocircuito, sobrecalentamiento interno. Las células de grado A aseguran cargas rápidas y bajo consumo de energía.

【Protección de Circuito Incorporada Asegura】Características de protección contra voltaje incorrecto, cortocircuito, sobrecalentamiento interno. Las células de grado A aseguran cargas rápidas y bajo consumo de energía.

【Nos Services】12 mois de garantie, Garantie de remboursement de 30 jours, Assistance par courriel 24 x 7.

vhbw Li-Ion batería 4400mAh (14,4V) para Notebook Laptop Lenovo Eraser G50-80, Z40, Z40-70, Z40-75, Z50, Z50-70, Z70, Z70-70 por L12L4A01, L12M4E01. € 36.26 in stock 3 new from €36.26

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería de repuesto para Notebook, Laptop Lenovo Eraser G50-80, Z40, Z40-70, Z40-75, Z50, Z50-70, Z70, Z70-70

Sustituye: 121500171, 121500172, 121500174, 121500175, 121500176, L12L4A01, L12L4A02, L12M4A02, L12M4E01, L12S4E01, L12M4E01, L12S4A01, L12S4E01

Tecnología: Li-Ion.

Capacidad: 4400 mAh (14,4 V / 65.12 Wh).

de la casa vhbw.

FengWings® l12s4a02 Batería 14.4V 2600mAh L12L4E01 L12S4E01 L12L4A02 L12M4A02 L12M4E01 Batería del Ordenador portátil para Lenovo G400s G410s G500s G510s G40 G50 Z40-70 Z50 Z710 G500s Z50-70 € 28.95 in stock 2 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Propiedades de la batería: batería de litio; 14.4V(Compatible con 14.8V) ; 2600mAh ; 4 celdas

Compatible con L12L4E01; L12S4E01; L12L4A02; L12M4A02; L12M4E01; L12S4A02; 121500171; 121500172; 121500173; 121500174; 121500175; 121500176

Duración de la batería: alrededor de 2-3 horas, depende del modelo de computadora portátil diferente y cómo el cliente lo usa. Tiempos de carga y descarga: más de 500 veces.

Certificación: EU EN (IEC) 62133, CE / FCC / RoHS

Periodo de garantía: 12 meses. Si es defectuoso, en lugar de reparar, el cliente puede regresar e intercambiar uno nuevo o un reembolso.

KDJAMI Batería de Repuesto L12L4E01 L12S4E01 L12L4A02 L12M4A02 L12M4E01 L12S4A02 para Lenovo G400s G410s G500s G510s G40 G50 Z40-70 Z50 Z710 (4400mAh) € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de batería: Li-Ion; Capacidad: 4400mAh; Voltaje: 14.4 V. Productos certificados CE y FCC.

Batería compatible: L12L4E01; L12S4E01; L12L4A02; L12M4A02; L12M4E01; L12S4A02; 121500171; 121500172; 121500173; 121500174; 121500175; 121500176

Compatible con las: Lenovo G400 / G410 / G500 / G510 / G40 / G50 / Z40-70 / Z50 / Z710 series

Cells Las celdas de clase A proporcionan una carga rápida y un bajo consumo de energía; La protección integrada contra la circulación garantiza una seguridad y estabilidad del 100% del fabricante. Hasta 500 ciclos de carga de la batería.

Garantía: garantía de devolución de dinero de 30 días, garantía de 12 meses. Respuesta 7X24 horas vía e-mail online.

CYDZ® 3500mAh 14.4V Bateria de laptop para lenovo G400s G405s G410s G500s G505s G510s S410p S510p Z710 Z40 Z50 Z70 B70-80 para L12L4E01 L12S4E01 L12L4A02 L12M4A02 L12M4E01 L12S4A02 121500171 121500172 € 36.99 in stock 1 new from €36.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Voltaje: 14,4 V, capacidad: 3500 mAh, tipo: Li-ion

Batería compatible: L12L4A02,L12L4E01,L12M4A02,L12M4E01,L12S4A02,L12S4E01 121500171,121500172,121500173,121500174,121500175,121500176 5B10K10161,5B10K10191,5B10K10199,5B10K10206,5B10K10211,5B10K10238,5B10K10240,90202869

Adecuado para Lenovo IdeaPad G400s G400s Touch G405s G405s Touch G410s G410s Touch G500s G500s Touch G505s G505s Touch G510s G510s Touch

Adecuado para Lenovo IdeaPad S410p S410p Touch S510p S510p Touch S435 Z710 Z710 (20250)

Garantía 12 meses

FSKE L12L4A02 L12S4E01 L12L4E01 L12M4E01 L12M4A02 L12S4A02 Batería para Lenovo G400s G505s Z50 G50-80 Z50-70 Z50-75 G500s Z710 S510p Notebook 14.8V 2500mAh 4-Celda € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería de repuesto para Lenovo L12L4A02 L12S4E01 L12L4E01 L12M4E01 L12M4A02 L12S4A02.

El número de modelo de Laptop para Lenovo G400s G405s G410s G500s G505s G510s S410p S510p Z710 Serie LENOVO IdeaPad G400s G405s G410s G500s G505s G510s S410p S510p Z710 Serie LENOVO G400s G405s G410s G500s G505s G510s S410p S510p Touch Serie LENOVO IdeaPad G400s G405s G410s G500s G505s G510s S410p S510p Touch Serie.

Tipo de batería: Li-ion; Capacidad: 2500mAh; Células: 4 células; Voltaje: 14.8V.

Las celdas de grado A aseguran cargas rápidas y bajo consumo de energía; La protección de circuito incorporada garantiza seguridad y estabilidad. 100% nuevo del fabricante. Hasta 500 ciclos de recarga durante la vida útil de la batería.

Tiempo de funcionamiento para las baterías estándar (4 celdas, 2500mAh): alrededor de 2 horas, el tiempo de operación real dependerá de cuánta electricidad necesita el dispositivo y cómo lo usa. Soporte de correo electrónico de 24 x 7, garantía gratuita de 12 meses.

14.4V 2600mAh Batería L12S4K01 L12L4E01 L12S4E01 L12L4A02 L12L4A01 L12M4A02 L12M4E01 90202869 para Lenovo G400s G405s G410s G500s G510s S410p S510p G40-70 G50-30 Z40-70 Z50 Z50-70 Z50-75 Z710 € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad: 2600 mAh. Voltaje: 14,4 V. Tipo de batería: ion de litio.

Compatible con batería Lenovo L12S4K01, L12L4A02, L12L4E01, L12M4A02, L12M4E01, L12S4A02, L12S4E01, 121500171, 121500172, 121500173, 121500174, 121500175, 121500176, 5B10K10161, 5B10K10191, 5B10K10199, 5B10K10206, 5B10K10211, 5B10K10238, 5B10K10240, 90202869

Apto para portátiles Lenovo B70-80, G400s, G400s Touch, G405s, G405s Touch, G410s, G410s Touch, G50, G500, G500s, G500s Touch, G40-30, G40-45, G40-70, G50-30, G50-45, G50-70, G70-35, G70-70, G70-80, S40-70, S410p S510p Touch, Z40, Z40-70, Z50, Z710

Apto para portátil Lenovo IdeaPad G510s Touch, S410p Touch, S435; Lenovo G505s, Z70, Z70-70, Z70-80, Z50-70, Z50-75 Akku, Laptop Medion Akoya S4217T Akku, Medion MD98599 MD98711 MD98712 batería

Cada batería ya probada por Lenovo Laptop nueva con menos de 5 ciclos.

14,4V 2600mAh Batería L12L4E01 L12S4E01 L12L4A02 L12M4A02 L12M4E01 L12S4A02 para Lenovo B70-80 G400s G410s G500s G510s G40 G50 Z40-70 Z50 Z710 € 28.99 in stock 2 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Voltaje: 14.4V, Capacidad: 2600mAh; Color: Negro

100% nuevo y 100% compatible con batería original

Batería compatible P/N:L12L4E01;L12S4E01;L12L4A02;L12M4A02;L12M4E01;L12S4A02;121500171;121500172;121500173;121500174;121500175;121500176

Adecuado para modelos:Lenovo B70-80,G400s,G400s Touch,G405s,G405s Touch,G410s,G410s Touch,G50,G500,G500s,G500s Touch,G40-30,G40-45,G50-30,Z40,Z40-70,Z50,Z710

Garantía: 12 meses

14,4 V 4400 mAh Batería de para portátil L12L4E01 L12M4E01 L12L4A02 L12M4A02 para Lenovo G400S G500s G405s G410s G505s G510s S410p G50-70 G50-45 G50-30 S510p G50-80 Z40 Z40-70 Z40-75 Z50 Z50-70 € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de batería: ion de litio. Voltaje: 14,4V. Capacidad: 4400 mAh; celdas: 4 cellules;

Batería compatible: L12L4A02 L12L4E01 L12M4A02 L12M4E01 L12S4A02 L12S4E01121500171 121500172 121500173 121500000000173 74 12 1500175 121500176

Compatible con los modelos: Lenovo G400s G410s G500s G510s G40 G50 Z40-70 Z50 Z710 Series

100% nuevo del fabricante. Hasta 500 ciclos de carga durante la vida de la batería.

Certificación CE- / FCC- / RoHS aprobada, servicio al cliente las 24 horas, garantía de 1 año: si tiene algún problema con la batería, no dude en contactarnos

ZJS Batería del portátil L12L4E01 L12S4E01 L12L4A02 L12M4A02 L12M4E01 L12S4A02 para Lenovo G400s G410s G500s G510s G40 G50 Z40-70 Z50 Z710 G500s Z50-70[14.4V/2200mAh] € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de batería: Li-ion; Capacidad: 2200mAh; Células: 4 células; Voltaje: 14.4V.

Compatible con L12L4E01; L12S4E01; L12L4A02; L12M4A02; L12M4E01; L12S4A02; 121500171; 121500172; 121500173; 121500174; 121500175; 121500176 G400s G405s G410s G500s G505s G510s S410p S510p

Nuestras baterías están certificadas por UL, CE, FCC y RoHS e incluyen varias precauciones de seguridad que incluyen protección contra cortocircuitos, protección contra temperatura excesiva y protección contra sobrecarga. Cada batería pasó la prueba de fáb

El fabricante es 100% nuevo. Se pueden realizar hasta 500 ciclos de carga durante la vida útil de la batería. Las baterías de clase A garantizan una carga rápida y un bajo consumo de energía.

Servicio postventa sin problemas: servicio de garantía de 1 año, asistencia por correo electrónico las 24 horas, los 7 días de la semana, reembolso o cambio de 30 días, completado por Amazon Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en contactarnos. Estamos listos para servir READ Los 30 mejores Adaptador Tipo C A Jack 3.5 capaces: la mejor revisión sobre Adaptador Tipo C A Jack 3.5

Globalsmart Batería para portátil Alta Capacidad para Lenovo Z50-70 8 Celdas Negro € 38.29 in stock 1 new from €38.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 12 meses de garantía con un servicio amable al cliente.

Batería de alta calidad, 100% nueva, hasta 500 ciclos de recarga.

Protección contra calor, cortocircuito, sobrecarga y sobretensión.

Alto refractario y resistente a choques, altas temperaturas y vibraciones.

Certificado por EC, FFC, PSE y RoHS para seguridad, y cumple conlas especificaciones del producto original.

14.4V 3500mAh Batería L12L4E01 L12S4E01 L12L4A02 L12M4A02 L12M4E01 L12S4A02 para Lenovo G400s G410s G500s G510s G40 G50 Z40-70 Z50 Z710 Medion Akoya S4217T Medion MD98599 MD98711 MD98712 Batería € 32.99 in stock 1 new from €32.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad: 3500 mAh. Voltaje: 14,4 V. Tipo de batería: ion de litio. Garantía: 12 meses.

Compatible con batería Lenovo L12S4K01, L12L4A02, L12L4E01, L12M4A02, L12M4E01, L12S4A02, L12S4E01, 121500171, 121500172, 121500173, 121500174, 121500175, 121500176, 5B10K10161, 5B10K10191, 5B10K10199, 5B10K10206, 5B10K10211, 5B10K10238, 5B10K10240, 90202869

Apto para portátiles Lenovo B70-80, G400s, G400s Touch, G405s, G405s Touch, G410s, G410s Touch, G50, G500, G500s, G500s Touch, G40-30, G40-45, G40-70, G50-30, G50-45, G50-70, G70-35, G70-70, G70-80, S40-70, S410p S510p Touch, Z40, Z40-70, Z50, Z710

Compatible con portátiles Lenovo IdeaPad G510s Touch, S410p Touch, S435; Lenovo G505s, Z70, Z70-70, Z70-80, Z50-70, Z50-75.

Cada batería ya probada por Lenovo Laptop nueva con menos de 5 ciclos.

L12M4E01 L12S4A02 14.4V 41Wh Laptop Batería Repuesto para Lenovo Z50-70 Z50 G505S G400S L12L4A02 L12L4E01 L12M4A02 L12S4E01 € 28.68 in stock 1 new from €28.68 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ESPECIFICACIÓN] Tipo de Batería: Li-ion; Voltaje: 14.4V; Capacidad: 41Wh/2900mAh; Paquete Incluido: 1X Batería.

[NÚMERO DE PIEZA COMPATIBLE] L12L4A02 L12L4E01 L12M4A02 L12M4E01 L12S4A02 L12S4E01 4ICR17/65.

[MODELO COMPATIBLE] Para Lenovo G50 G40 Z40 Z50 Z70 Z710 G400s G400 G405s G410s G500s G500 G505s G510s S410p S510p Series.

[CERTIFICADO Y SEGURIDAD] La protección de circuito incorporada garantiza seguridad y estabilidad. Todos los productos están certificados por CE y ROHS para su seguridad. Pautas estrictas de compatibilidad y cumplimiento de estándares para la seguridad ambiental. Las celdas de grado A garantizan cargas rápidas y un bajo consumo de energía. 100% nuevo del fabricante.

[SERVICIO AL CLIENTE] 30 días de devolución de dinero. 12 meses de garantía. Si tiene alguna pregunta o insatisfacción con el producto, puede contactarnos en cualquier momento y le responderemos dentro de las 24 horas.

Green Cell® Extended Serie L12M4E01 Batería para Lenovo G400s G405s G500s G505s G510s IdeaPad S510p Z710 Ordenador (8 Celdas 4400mAh 14.4V Negro) € 54.95 in stock 2 new from €54.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería de la renombrada marca Green Cell 100% compatible con la batería L12M4E01

Compatible con los ordenadores portátiles: Lenovo G400s G405s G500s G505s G510s IdeaPad S510p Z710

Las celdas originales Li-Ion Green Cell aseguran una alta durabilidad y el empleo de un mayor número de celdas garantiza una mayor capacidad y un tiempo de trabajo prolongado de la batería de la serie Extended

Advertencia: La batería de la serie Extended tiene mayores dimensiones que las baterías estándares y puede sobresalir por detrás o por debajo del ordenador portátil

Capacidad: 4400 mAh | Tensión: 14.4V | Número de celdas: 8 | Color: Negro | Certificados: CE, RoHS y FCC | 12 meses de garantía

BTMKS Batería para portátil Lenovo G400s G410s G500s G510s G40 G50 G50 Z40-70 Z50 Z710 L12L4E01 L12S4E01 L12L4A02 L12M4A02 02 L1 Batería 2M4E01 L12S4A02. € 33.83 in stock 1 new from €33.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería de repuesto para portátil tipo: L12L4A02 L12L4E01 L12M4A02 L12M4E01 L12S4A02 L12S4E01 121500171 121500172 121500173 121500015 15 00174 121500175 121500176 90202869

Compatible con: Lenovo G400s G410s G500s G510s G40 G50 Z40-70 Z50 Z710 Series

Celdas de alta calidad, no es un producto original, 100% compatible con la batería original

Capacidad: 5200 mAh. Voltaje: 14,4 V. Número de celdas: 8. Color: negro. Tipo de batería: ion de litio

PATONA Premium Batería para Laptop (2600mAh) Compatible con Lenovo IdeaPad G400s G500s Touch S510 Z501 S600 Z710 (Samsung Cells Inside) € 35.90 in stock 1 new from €35.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de batería: Li-ion; Capacidad: 2600mAh; Celdas: 4 células originales de Samsung; Voltaje: 14,4 Volt; Color: negro

La máxima calidad de las celdas asegura cargas rápidas y bajo consumo. El circuito de protección integrado garantiza la seguridad y estabilidad.

Producto de calidad - 100% compatible con la batería original gracias a su tamaño y montaje perfectos que incluyen protecciones de seguridad electrónicas. Celdas de alta calidad originale SAMSUNG

Cerificado de seguridad - nuestras baterías se han fabricado con los más exigentes estándares de calidad europeos. Diseñados y concebidos por PATONA en Alemania.

Sustituye a la siguiente batería original de Lenovo: 121500171 121500172 121500173 121500174 121500175 121500176 4INR19/66 5B10K10161 90202869 L1254E01 L12L4A01 L12L4A02 L12L4E01 L12M4A02 L12M4E01 L12S4A02 L12S4E01

BLESYS 32Wh Batería para portátiles Lenovo G70 G70-35 G70-70 G70-80 Z40-70 Z40-75 Z501 Z50 Z50-45 Z50-70 Z50-75 Medion MD98599 MD98711 MD98712 AKoya S4217T € 37.99 in stock 2 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 14.4V 2200mAh 32Wh 4Células Li-ion batería de reemplazo del ordenador portátil

Batería para portátil Compatible con Lenovo L12L4E01 L12M4A02 L12M4E01 L12S4A02 L12S4E01 L12L4A02 121500171 121500172 121500173 121500174 121500175 121500176 90202869

Batería para portátiles Lenovo G70-35 (80Q5) Serie: G70-35 (80Q5003KGE) G70-35 (80Q5003LGE) G70-35 (80Q5003JGE) G70-35 (80Q50041GE) G70-35 (80Q5002YGE) G70-35 (80Q50018GE) G70-35 (80Q5000BGE) G70-35 (80Q5004RGE)

Para implementar la capacidad máxima de la batería, use la batería directamente hasta el 7% de la energía restante, apague la computadora portátil y luego cárguela durante al menos 12 horas. Repitiendo este ciclo de carga completo 2-3 veces se ejercitará completamente y se optimizará la capacidad de rendimiento máxima de la batería.

Nuestros productos vienen con una garantía de 12 meses sin preocupaciones y un servicio al cliente amigable. Repararemos su batería defectuosa o la reemplazaremos con una unidad reacondicionada nueva o nueva.

Lenovo PA-1650-72FN V1Q9 Ideapad - Cargador para portátil G50-70, G50-80, G70-70, Z40-70, Z50-70, Z50-75, Z70-80 [Alemania] € 39.00 in stock 3 new from €39.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cargador para portátil.

20 V, 3.5 A, 65 W.

Entrada: 100-240 V.

L12M4E01 L12M4A02 Batería para Lenovo Z50-70 G400S G500s Z710 G50-70 G50-30 L12L4E01 L12S4A02 L12L4A02 L12S4E01[14.4V 2200mAh] € 27.78 in stock 1 new from €27.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️Tipo de batería: Li-ion; Capacidad:: 2600mAh; Células: 4 células; Voltaje: 14.4V.

❤️Números de parte compatibles:L12L4A02 L12L4E01 L12M4A02 L12M4E01 L12S4A02 L12S4E01.

❤️Modelos compatibles :G400s / G400s Touch / G405s / G405s Touch / G410s / G410s Touch / G500s / G500s Touch / G505s / G505s Touch / G510s / G510s Touch / S410p / S410p Touch / S510p / S510p Touch / Z710 Series;IdeaPad G400s / G400s Touch / IdeaPad G405s / G405s Touch / G410s / G410s Touch / G500s / G500s Touch / G505s / G505s Touch / G510s / G510s Touch / S410p / S410p Touch / S510p / S510p Touch / Z710 Series;IdeaPad Z50 / Z50-70 / Z70 / G50-45 / G50-70 / G50-70M / G50 / G50-30.

❤️Celdas de grado A Asegurar rápida carga y bajo consumo de energía; Protección de circuito integrado garantiza la seguridad y la estabilidad.100% nuevo de fabricante. hasta 500 ciclos de recarga durante la vida útil de la batería.

❤️24 x 7 Soporte por correo electrónico, sin problemas de garantía de 12 meses. Tiempo de Funcionamiento (para baterías de estándar, 4 celdas 2600 mAh): alrededor de 2.0horas, el tiempo de funcionamiento real dependerá de cómo se necesita mucho electricidad por el dispositivo y cómo usted lo use.

14.4V 3500mAh Bateria de laptop L12L4E01 L12S4E01 L12L4A02 L12M4A02 L12M4E01 L12S4A02 para Lenovo G400s G410s G500s G510s G40 G50 Z40-70 Z50 Z710 Medion AKoya S4217T Medion MD98599 MD98711 MD98712 € 36.99 in stock 2 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Voltaje:14,4V,Capacidad:3500mAh;Color:Negro

Batería compatible P/N:L12L4E01;L12S4E01;L12L4A02;L12M4A02;L12M4E01;L12S4A02;121500171;121500172;121500173;121500174;121500175;121500176

Adecuado para modelos:Lenovo B70-80,G400s,G400s Touch,G405s,G405s Touch,G410s,G410s Touch,G50,G500,G500s,G500s Touch,G40-30,G40-45,G50-30,Z40,Z40-70,Z50,Z710

Batería original 100% nueva y 100% compatible

Garantía:12 meses

FengWings® 2600mAh batería L12M4E01 L12L4E01 L12S4E01 reemplazar por Lenovo G400s G410s G500s G510s G40 G50 Z40-70 Z50 Z710 € 25.95 in stock 2 new from €23.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Voltaje: 14,4 V. Capacidad: 2600 mAh. Color: negro

Batería compatible P/N: L12L4E01; L12S4E01; L12L4A02; L12M4A02; L12M4E01; L12S4A02; 121500171; 121500172; 121500173; 12150001500173; 0174; 121500175; 121500176

Compatible con los modelos: Lenovo G400s / G410s / G500s / G510s / G40 / G50 / Z40-70 / Z50 / Z710 Series

Certificación: UE EN (IEC) 62133, CE / FCC / RoHS

Garantía de 12 meses. READ Los 30 mejores Adaptador Jack Micro Y Auriculares capaces: la mejor revisión sobre Adaptador Jack Micro Y Auriculares

Batería Nueva y Compatible para Portátiles Lenovo L12M4A02 L12S4A02 Ideapad G500S Z710 S510P Series Li-Ion 14,4v 2600mAh 4 Celdas Listados en Descripción € 30.98 in stock 1 new from €30.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca compatible: IBM Lenovo // Modelo compatible: L12M4A02 L12S4A02 // Voltaje: Li-Ion 14,4v // Amperaje: 2600mAh

Batería Compatible para Portátiles Lenovo L12M4A02 L12S4A02 Ideapad G500S Z710 S510P Series

Batería Compatible para Portátiles Lenovo L12L4A02 L12L4E01 L12M4A02 L12M4E01 L12S4A02 L12S4E01 90202869 121500171 121500172 121500173 121500174 121500175 121500176

Batería Compatible para Portátiles Lenovo G400S G40-30 G40-45 G405S G40-70 G40-70M G410S G50 G500 G500S G50-30 G50-45 G505S G50-70 G50-70A G50-70M G50-75 G50-80 G510S S410P S435 S510P S600 Z40 Z40-70 Z40-75 Z50 Z501 Z50-70 Z50-75 Z70 Z70-70 Z70-80 Z710 G510S

Batería Compatible para Portátiles Lenovo G40-30 G40-45 G40-70 G40-70M G50 G50-30 G50-45 G50-70 G50-70A G50-70M G50-75 G50-80 Z40 Z40-70 Z40-75 Z50 Z501 Z50-70 Z70 Z70-70 Z70-80

CYDZ® 14.4V 2600mAh Reemplazar Bateria de Laptop L12L4A02 L12L4E01 L12M4A02 L12M4E01 L12S4A02 L12S4E01 para Lenovo G400s G405s G410s G50 G500 G500s G505s,G505s Z710 G70 € 28.88 in stock 2 new from €28.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Voltaje: 14,4 V, capacidad: 2600 mAh, tipo: Li-ion, color: negro

Batería compatible : L12L4A02,L12L4E01,L12M4A02,L12M4E01,L12S4A02,L12S4E01 121500171,121500172,121500173,121500174,121500175,121500176 5B10K10161,5B10K10191,5B10K10199,5B10K10206,5B10K10211,5B10K10238,5B10K10240,90202869

Adecuado para Lenovo B70-80 G400s G400s Touch G405s G405s Touch G410s G410s Touch G50 G500 G500s G500s Touch G505s G505s Touch G510s G510s Touch

Adecuado para G40-30 G40-45 G40-70 G40-70M G50-30 G50-45 G50-70 G50-70A G50-70M G50-75 G50-80 G51-35 G70-35 G70-70 G70-80 S40-70 S410p S410p Touch S510p S510p Touch

Garantía 12 meses

Globalsmart Batería para portátil Alta Capacidad para Lenovo Z50-70 4 Celdas Negro € 31.99 in stock 1 new from €31.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 12 meses de garantía con un servicio amable al cliente.

Batería de alta calidad, 100% nueva, hasta 500 ciclos de recarga.

Protección contra calor, cortocircuito, sobrecarga y sobretensión.

Alto refractario y resistente a choques, altas temperaturas y vibraciones.

Certificado por EC, FFC, PSE y RoHS para seguridad, y cumple conlas especificaciones del producto original.

Globalsmart Batería para portátil Alta Capacidad para Lenovo Z50-75 4 Celdas Negro € 26.99 in stock 1 new from €26.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 12 meses de garantía con un servicio amable al cliente.

Batería de alta calidad, 100% nueva, hasta 500 ciclos de recarga.

Protección contra calor, cortocircuito, sobrecarga y sobretensión.

Alto refractario y resistente a choques, altas temperaturas y vibraciones.

Certificado por EC, FFC, PSE y RoHS para seguridad, y cumple conlas especificaciones del producto original.

CYDZ® Bateria de laptop para Lenovo IdeaPad G500s 2600mah 14.4V L12L4A02 L12L4E01 L12M4A02 para Lenovo G40 G50 G70-35 G70-70 G70-80 Z50 Z50-70 Z50-75 Z70 Z710 S410p S510p € 28.22 in stock 1 new from €28.22 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Voltaje: 14,4 V, capacidad: 2600 mAh, tipo: Li-ion, color: negro

Batería compatible: L12L4A02,L12L4E01,L12M4A02,L12M4E01,L12S4A02,L12S4E01 121500171,121500172,121500173,121500174,121500175,121500176 5B10K10161,5B10K10191,5B10K10199,5B10K10206,5B10K10211,5B10K10238,5B10K10240,90202869

Adecuado para modelos: Lenovo Z40 Z40-70 Z40-75 Z50 Z50-70 Z50-75 Z70 Z70-70 Z70-80 Z710 S40-70 S410p S410p Touch S510p S510p Touch

Adecuado para modelos: Lenovo G40-30 G40-45 G40-70 G40-70M G50-30 G50-45 G50-70 G50-70A G50-70M G50-75 G50-80 G51-35 G70-35 G70-70 G70-80

Garantía 12 meses

Globalsmart Batería para portátil Alta Capacidad para Lenovo G50-80 8 Celdas Negro € 37.49 in stock 1 new from €37.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 12 meses de garantía con un servicio amable al cliente.

Batería de alta calidad, 100% nueva, hasta 500 ciclos de recarga.

Protección contra calor, cortocircuito, sobrecarga y sobretensión.

Alto refractario y resistente a choques, altas temperaturas y vibraciones.

Certificado por EC, FFC, PSE y RoHS para seguridad, y cumple conlas especificaciones del producto original.

Green Cell® Standard Serie Batería para Lenovo G400s G405s G500s G505s G510s IdeaPad S510p Z710 Ordenador (4 Celdas 2200mAh 14.4V Negro) € 29.95 in stock 2 new from €29.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería del prestigioso fabricante Green Cell – 100% compatible con Lenovo batería: l12l4 a02/l12l4e01/l12 m4a02/l12 m4e01/l12s4 a02/Z501

Apto para las siguientes portátiles: Lenovo G400S g405s G500s G505s g510s IdeaPad s510p Z710

Originales de ion de litio Células de la marca Green Cell garantizan un largo tiempo de funcionamiento y durabilidad

Alta tecnología moderna, así como las precauciones de seguridad garantizan que, esta batería exactamente funciona tan fiable como el original

Capacidad: 2200 mAh | Voltaje: 14.4 V | Número de celdas: 4 | color: negro | certificados: CE, RoHS y FCC | 12 meses de garantía

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Bateria Lenovo Z50-70 disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Bateria Lenovo Z50-70 en el mercado. Puede obtener fácilmente Bateria Lenovo Z50-70 por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Bateria Lenovo Z50-70 que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Bateria Lenovo Z50-70 confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Bateria Lenovo Z50-70 y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Bateria Lenovo Z50-70 haya facilitado mucho la compra final de

Bateria Lenovo Z50-70 ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.