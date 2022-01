Inicio » Electrónica Los 30 mejores Amplificador Antena Tv Interior capaces: la mejor revisión sobre Amplificador Antena Tv Interior Electrónica Los 30 mejores Amplificador Antena Tv Interior capaces: la mejor revisión sobre Amplificador Antena Tv Interior 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

Metronic 432177 - Amplificador de interior con ajuste de ganancia y protección 4G/5G, blanco € 23.90

€ 13.97 in stock 4 new from €13.97

2 used from €12.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ganancia ajustable hasta 26 db

Frecuencias 470 - 790 mhz

Señal máxima de salida 100 dbμv

Impedancia de entrada y de salida 75 ω

Entrada / salidas con tomas 9,52mm

Metronic 432175 - Amplificador señal de Antena TV, Compatible 4G/5G, 28dB, 4 Salidas con Toma F, Interior, Blanco € 13.97 in stock 1 new from €13.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Frecuencia: 470-790 mhz

Ganancia ajustable: 28db

Nivel de salida máximo: 100dbμv

Impedancia de entrada y salida: 75ω

Alimentación: 230v~50hz / 3,6w

DollaTek Mini Antena de TV Digital para Interiores Amplificador de señal de Rango de 50 Millas F-TV HDTV Compatible 4K € 11.90 in stock 1 new from €11.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Si usa una antena de TV, puede ver sus noticias favoritas, pronóstico del tiempo, drama, juegos deportivos, incluidos juegos de béisbol, etc. gratis dentro de 50 millas.

El cable de antena de 3.7M se puede instalar fácilmente donde es fácil recibir ondas de radio.

El diseño ultrafino no afecta el aspecto de la casa y se puede colocar sobre una mesa o pegar a una pared o ventana.

Instalar esta antena interior es muy fácil, incluso los principiantes pueden instalarlas.

Consejos: para conectar la antena a un televisor viejo o una necesidad regular de pasar por un decodificador.

Metronic 432176 - Amplificador de Interior con Ajuste de Ganancia FM-UHF, Ganancia Ajustable 30dB máx, Protección 4G/5G, Tomas TV, Blanco € 27.85

€ 18.96 in stock 4 new from €17.00

5 used from €16.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Frecuencias: 470 - 790 mhz / fm 88 - 108 mhz

Ganancia: 30 db maxi

Señal máxima de salida: 100dbμv

Impedancia de entrada y de salida: 75 ω

Entradas / salidas con tomas 9,52mm

Antena de TV, antena de TV interior, antena de TV de 150 millas Freeview interior, antena de TV digital con amplificador de señal más fuerte, amplificador de señal 4K 1080P HD VHF UHF Freeview TV € 21.69 in stock 1 new from €21.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Frustrado con la recepción de televisión Freeview? Una antena de TV interior podría ayudar. Una antena de televisión Freeview para interiores es una manera sencilla y asequible de maximizar tus posibilidades de obtener una gran calidad de imagen y sonido Freeview en tu televisor.

➤ Amplificador de señal y programas HD de 1080p: nuestra antena de TV digital está diseñada súper delgada y ligera, te permite ocultarla detrás del televisor, colocarla plana en la mesa o pegarla en una ventana. El amplificador desmontable mejora eficazmente la recepción de señal. La antena también ofrece 1080p Full HD a cualquier televisor listo para digitales, también compatible con 720p, 1080i, 1080p/ ATSC, lo que te ofrece un fabuloso y fantástico banquete audiovisual.

➤ 150 millas + recepción de señal y cable coaxial de 14.5 pies: esta antena de TV puede recibir señal de 150 millas de alcance desde la torre de transmisión fácilmente. Recibe el espectro completo de señales de TV y radio, lo que significa que el contenido 4K y 1080p es claro y sin ruido. Viene con un cable coaxial de 14.5 pies, lo que significa que esta antena puede ayudarte a obtener señal en todas las esquinas de tu hogar, e incluso en tu jardín, coche o en cualquier lugar que quieras ver la televisión.

➤ Antena de TV fácil de usar: una antena Freeview interior es muy fácil de instalar porque no tienes que montarla. Simplemente coloca la antena de TV en una ventana o pared para obtener los mejores resultados. Conecta un extremo de un cable coaxial a la antena de TV y el otro extremo a tu televisor. Escanea canales seleccionando "Menú", luego "Búsqueda de canales" y disfruta de tu televisor gratuito. Prueba varios lugares para encontrar la mejor recepción y recuerda escanear canales en cada ubicación.

➤ HDTV gratis y cero facturas: nunca vuelvas a pagar costosas tarifas de cable o satélite caras. Con nuestra antena de TV digital, puedes recibir canales Full HD gratuitos como Freeview, BBC, NBC, SKY, ITV y mucho más, sin costo ni contratos. Nuestra antena de TV puede mostrar todas tus noticias locales, clima, comedias, niños y programas deportivos absolutamente gratis. READ Los 30 mejores Garmin 645 Music capaces: la mejor revisión sobre Garmin 645 Music

2022 Más Nuevo Antena Interior TV,420KM Alcance con Amplificador de Señal Antena de TV Digital HD para Interiores,Gratuita con Cable Coaxial de 5M, 4K 1080P, Antena de TV más Potente € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Canales HD Gratuitos】Esforzamos para que disfrute de cientos de programas de TV HD de alta calidad gratis sin cable; incluyendo SKY, BBC, ITV, DW, N24, WDR, France TV, RAI, RTVE y MUCHO MÁS, amplificador TE-Voze, antena de TV compatible con la caja de conversión de TV y cientos de canales digitales; ¡Ya no tiene que pagar una cuota mensual o suscripción!

【420KM Recepción de Seña más Fuerte】Rango de recepción de 420 KM. Incluso si está lejos de la torre de transmisión, este dispositivo puede proporcionar un rango más amplio de recepción de señal máxima para más canales. Puede ajustar el modo de amplificador de acuerdo a diferentes rangos. Sugerir: 2 modos (larga distancia y corta distancia). Cambie e intente hasta que reciba una señal satisfactoria. Recuerde: ¡Cada vez que cambie, debe escanear nuevamente!!!

【Cable Largo de 5M】 El cable coaxial de alto rendimiento y ultra largo garantiza que esta antena de amplificación de señal se pueda colocar en casi cualquier lugar de la casa y obtenga el mejor efecto de señal y recepción.El uso de un adaptador de alimentación USB también garantiza que conecte la antena dhtv a la fuente de alimentación sin una salida USB.

【Diseño de Moda】Las dos caras modernas (blanca y negra) se adaptan a cualquier tono de hogar. Ultra delgado, suave y liviano, se puede colocar en una ventana (barra de pegamento), sobre una mesa o a una pared, etc., de modo que se pueda ocultar en la posición deseada.

【Satisfacción 100% Posventa】Reembolso de 360 días y garantía de por vida es su mejor opción. Si el producto tiene algún problema con la recepción o la mala señal, no dude en contactarnos para obtener un reembolso o un reemplazo.

2022 Más Nuevo Desmontable Antena de TV Interior Exterior,480KM Antena de TV Digital con Amplificador Smart de Señal per DVB-T/DVB-T2,Antena de TV para 1080P 4K Canales Gratuitos Cable de 10M € 47.69 in stock 2 new from €47.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Canales de TV HD Gratuitos】Con nuestra antena de TV, ¡no tendrá que pagar costosas tarifas de cable o satélite! Acceda a canales HD GRATUITOS dentro de un rango de 480KM de Broadcast Tower.incluyendo SKY, BBC, ITV, DW, N24, WDR, France TV, RAI, RTVE y MUCHO MÁS, Esta antena de HDTV digital admite todo tipo de cajas convertidoras de TV y televisores digitales / televisores 4K de ultra alta definición.

【Recepción de señal de 480KM y cable coaxial de 10M】Esta antena de TV digital puede recibir señales desde un rango de 480KM desde la torre de transmisión fácilmente. Viene con un cable coaxial de 10 m para que pueda usarse en interiores y exteriores, y facilita la instalación de la antena cerca del mejor área de recepción de señal posible.

【Amplificador de señal de amplificador y TV HD 1080P】El amplificador amplificador desmontable mejora la recepción de la señal de manera efectiva. Esta antena de TV para interiores y exteriores puede proporcionar un efecto Full HD de 1080p a cualquier TV digital, y es compatible con 720p, 1080i, 1080p / ATSC, Trae un extraordinario banquete audiovisual de fantasía.

【Usado en interiores / exteriores】Antena de diseño único hecha de material de protección solar impermeable de alta calidad con un cable desmontable. que se puede instalar fácilmente al aire libre, Puede adjuntarlo a la ventana o la pared (palos adhesivos), acuéstalo sobre la mesa, También puede colgarlo bajo el techo exterior con los tornillos para mejorar la recepción de la señal. no olvides conectar la caja de alimentación nuevamente después de dividirla!

【Satisfacción 100% Posventa】 Reembolso de 360 días y 12 meses de garantía, su mejor opción. Si el producto tiene algún problema con la recepción o la mala señal, no dude en contactarnos para obtener un reembolso o un reemplazo.

TEMPO DI SALDI Amplificador Digital Terreste para Antenas de televisión analógica o Digital de 4 Salidas € 7.30 in stock 1 new from €7.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Característica:4 Salidas.

Color: varios

Tamaño: 12 x 7 x 3 cm.

Peso: 160 g aprox.

La estética del amplificador puede variar según la disponibilidad en almacén.

2022 Más Nuevo Antena de TV Interior,420KM Rango Amplificador de Señal Inteligente Antena de TV Digital para Interiores Canales de TV 1080P 4K Gratuitos,para Todos los Televisores Cable Coaxial de 5M € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Canales HD Gratuitos】Esforzamos para que disfrute de cientos de programas de TV HD de alta calidad gratis sin cable; incluyendo SKY, BBC, ITV, DW, N24, WDR, France TV, RAI, RTVE y MUCHO MÁS, amplificador TE-Voze, antena de TV compatible con la caja de conversión de TV y cientos de canales digitales; ¡Ya no tiene que pagar una cuota mensual o suscripción!

✅【420KM Recepción de Seña más Fuerte] Rango de recepción de 420 KM. Incluso si está lejos de la torre de transmisión, este dispositivo puede proporcionar un rango más amplio de recepción de señal máxima para más canales. Puede ajustar el modo de amplificador de acuerdo a diferentes rangos. Sugerir: 2 modos (larga distancia y corta distancia). Cambie e intente hasta que reciba una señal satisfactoria. Recuerde: ¡Cada vez que cambie, debe escanear nuevamente!

✅【Cable Largo de 5M】 El cable coaxial de alto rendimiento y ultra largo garantiza que esta antena de amplificación de señal se pueda colocar en casi cualquier lugar de la casa y obtenga el mejor efecto de señal y recepción.El uso de un adaptador de alimentación USB también garantiza que conecte la antena dhtv a la fuente de alimentación sin una salida USB.

✅【Diseño de Moda】Las dos caras modernas (blanca y negra) se adaptan a cualquier tono de hogar. Ultra delgado, suave y liviano, se puede colocar en una ventana (barra de pegamento), sobre una mesa o a una pared, etc., de modo que se pueda ocultar en la posición deseada.

✅【Satisfacción 100% Posventa】Reembolso de 360 días y garantía de por vida es su mejor opción. Si el producto tiene algún problema con la recepción o la mala señal, no dude en contactarnos para obtener un reembolso o un reemplazo.

2022 Más Nuevo Antena de TV Interior,420KM Rango Amplificador de Señal Inteligente Antena de TV Digital para Interiores Canales de TV 1080P 4K Gratuitos,para Todos los Televisores Cable Coaxial de 5M € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Canales HD Gratuitos】Esforzamos para que disfrute de cientos de programas de TV HD de alta calidad gratis sin cable; incluyendo SKY, BBC, ITV, DW, N24, WDR, France TV, RAI, RTVE y MUCHO MÁS, amplificador TE-Voze, antena de TV compatible con la caja de conversión de TV y cientos de canales digitales; ¡Ya no tiene que pagar una cuota mensual o suscripción!

✅【420KM Recepción de Seña más Fuerte] Rango de recepción de 420 KM. Incluso si está lejos de la torre de transmisión, este dispositivo puede proporcionar un rango más amplio de recepción de señal máxima para más canales. Puede ajustar el modo de amplificador de acuerdo a diferentes rangos. Sugerir: 2 modos (larga distancia y corta distancia). Cambie e intente hasta que reciba una señal satisfactoria. Recuerde: ¡Cada vez que cambie, debe escanear nuevamente!

✅【Cable Largo de 5M】 El cable coaxial de alto rendimiento y ultra largo garantiza que esta antena de amplificación de señal se pueda colocar en casi cualquier lugar de la casa y obtenga el mejor efecto de señal y recepción.El uso de un adaptador de alimentación USB también garantiza que conecte la antena dhtv a la fuente de alimentación sin una salida USB.

✅【Diseño de Moda】Las dos caras modernas (blanca y negra) se adaptan a cualquier tono de hogar. Ultra delgado, suave y liviano, se puede colocar en una ventana (barra de pegamento), sobre una mesa o a una pared, etc., de modo que se pueda ocultar en la posición deseada.

✅【Satisfacción 100% Posventa】Reembolso de 360 días y garantía de por vida es su mejor opción. Si el producto tiene algún problema con la recepción o la mala señal, no dude en contactarnos para obtener un reembolso o un reemplazo.

Antena TV Interior, Ultra Plana Antena TV,Antena de TV HD Digital Interior con Amplificador de señal, Alcance de hasta 80KM, 4K 1080P HD VHF UHF Compatible con Canales Locales. € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Antena con amplificador de señal]】Utilice nuestra antena de TV HD para interiores para disfrutar de los canales locales! Utilice la antena interior amplificada para comenzar a escuchar noticias, comedias de situación, programas para niños y programas deportivos. Recibirás más información, como abc, cbs, nbc, pbs, fox, univision, etc.

【Calidad de imagen y sonido nítida]】La antena de HDTV utiliza el chip IC inteligente más avanzado, que puede hacer que la imagen de su TV sea más clara y estable con menos ruido, para que pueda crear más programas de TV gratuitos.

【Alcance máximo de 120 millas】Según la región, la antena digital HDTV tiene un alcance de hasta 120 millas, que se puede colocar en casi cualquier lugar de su hogar. La antena de televisión digital de alta definición buscará continuamente nuevos canales a medida que estén disponibles. Antes de comprar, averigüe los canales disponibles en su área.

【Diseño liviano y simple】Diseño liviano y plano, lo suficientemente hermoso y fácil de instalar, puede ocultarlo detrás del televisor, pegarlo en la ventana o colocarlo donde pueda recibir señales de TV.

【Fácil de instalar y usar】La antena de TV viene con un manual de usuario fácil de usar, para que pueda instalar fácilmente la antena de TV. Coloque la antena de TV en la ventana o la pared para obtener mejores resultados, luego busque los canales en el menú de TV. Intente encontrar la mejor recepción en varias ubicaciones y recuerde buscar el canal en cada ubicación.

DollaTek Antena de TV con Amplificador Digital 1080P HDTV 4K Interior Amplificado € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se utiliza para la recepción de programas de TV digital a bordo (con amplificador).

Puede recibir: DTMB, ATSC, DVB-T / T2 / T3, DMB-T, ISDB-T y otras señales de televisión digital.

Mejore la intensidad y la calidad de la señal digital / analógica.

Simple y fácil de instalar y operar.

Adecuado para uso en interiores y al aire libre.

HCCH Antena TV Interior, Antena HDTV Digital de Alcance de 120 Millas con Amplificador Inteligente de Señal, para Canales de TV 1080P 4K VHF UHF TDT Gratuitos para DVB-T DVB-T2 € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Disfrute de canales HD gratuitos】 Con la antena HDTV digital para interiores, ya no tendrá que pagar costosas tarifas por cable o satélite en los canales de televisión. Nuestra antena de TV puede recibir todas sus noticias locales, el clima, las comedias de situación, los programas infantiles y deportivos de forma totalmente gratuita, incluidos ABC, CBS, NBC, PBS, FOX, Univision y más canales.

【Alcance de hasta 120 millas】 La antena digital HDTV puede alcanzar un alcance de hasta 120 millas dependiendo del área y se puede colocar en casi cualquier lugar de su hogar. La antena de televisión digital HD busca constantemente nuevos canales a medida que están disponibles para su transmisión. Antes de realizar la compra, averigüe qué canales están disponibles en su área.

【Amplificador de refuerzo de señal mejorado】 La antena HDTV con el chip IC inteligente más avanzado, obtendrá su televisor con una imagen más clara y estable con poco ruido, lo que permite más programación de TV gratuita con una ganancia mejorada y un alcance de más de 120 millas.

【Diseño delgado de alto rendimiento】 Puede ocultar la antena de TV detrás del televisor, colocarla sobre la mesa o pegarla en lo alto de una ventana. Haga que la vida en su hogar sea simple y conveniente, e imagine la tecnología de refuerzo inteligente de calidad HD para atraer la señal desde todas las direcciones. La torre de televisión está lejos y su señal está cerca.

【Fácil instalación y uso】 La antena de TV viene con un manual de usuario fácil de seguir para que pueda instalar la antena de TV con facilidad. Coloque la antena de TV en una ventana o pared para obtener los mejores resultados y busque canales en el menú de su televisor. Pruebe varias ubicaciones para encontrar la mejor recepción y recuerde buscar canales en cada ubicación. READ Los 30 mejores Tv 32 Pulgadas Smart Tv capaces: la mejor revisión sobre Tv 32 Pulgadas Smart Tv

Antena TV Interior, Antena HDTV Digital De 150 Millas Con Amplificador Inteligente Señal,Para Canales TV 1080P 4K Gratuitos Para ATSC, DVB-T, DMB-T € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Canales HD Gratuitos】 Con nuestra antena de TV mejorada, ya no tendrá que pagar una factura enorme en TV. Disfrute de la programación de televisión de alta definición local sin pixelación, incluidas las noticias, comedias de situación, programas para niños y deportes. La antena de televisión amplificada puede recibir ABC, CBS, NBC, PBS, FOX, Univision y más.

【Cable de Alto Rrendimiento de 16FT】 El cable coaxial de 16FT garantiza que la antena se pueda colocar en cualquier lugar de su hogar para obtener la mejor recepción de señal. La construcción duradera elimina la interferencia de señal, aumenta la vida útil de la antena y brinda una excelente recepción de señal.

【150 Millas de Largo Alcance】 La antena interior HDTV puede alcanzar hasta 150 millas y puede colocarse en casi cualquier lugar de su hogar. La antena digital busca constantemente nuevos canales a medida que están disponibles para su transmisión. Cuando mueva la antena interior, vuelva a buscar los canales.

【Potente Amplificador】 Antena de TV con amplificador de señal de nuevo tipo con chip IC inteligente incorporado con tecnología de filtrado de RF de pico limpio, que filtra la interferencia potencial de las señales celulares y de FM en el área, con la ganancia para un rendimiento óptimo, lo que resulta en una claridad cristalina imagen mejor que los proveedores de cable y satélite.

【Fácil de Instalar】 Coloque la antena de HDTV del amplificador en una posición con la mejor recepción en su casa, conecte la antena de TV al conector 'ANT / IN' en la parte posterior de cualquier HDTV, busque canales seleccionando 'Menú' y luego 'Búsqueda de canales' y disfruta de tu TV gratis. NOTA: Las antenas de TV de interior para televisores más antiguos deben estar conectadas con una caja de configuración de TV.

DollaTek HDTV Interior HD Digital TV Antena Amplificador de señal Amplificador de señal de TV Receptor de Tierra Amplificador de Antena de TV ATSC-Negro € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HDTV Interior HD Digital TV Antena Amplificador de señal Amplificador de señal de TV Receptor de tierra Amplificador de antena de TV ATSC-Negro

Use este amplificador para amplificar señales débiles cuando la imagen en el televisor no sea clara o no pueda recibir señales débiles de una torre de TV distante.

Puede aumentar el número de canales de antena de TV, aumentar la claridad de la frecuencia y aumentar el rango de recepción.

La cantidad de canales que puede recibir depende de lo que se transmita en su área. La recepción del canal depende de la torre, el terreno, el área circundante y la distancia del clima.

Amplifique la tecnología de circuito claro para lograr un rango más amplio y video claro, reduciendo la pérdida de señal y la pixelación. Mejora la señal debilitada por los obstáculos entre usted y la torre de señales. Sin embargo, no puede agregar señales.

Televes 560543 - Amplificador de vivienda PicoKom, 3 salidas (2+TV): VHF/UHF - LTE Ready € 36.20 in stock 10 new from €36.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Switch ON/OFF de paso de DC, para alimentación de preamplificadores o sistemas BOSS

Fácil montaje, manteniendo el radio de curvatura mínimo de los cables coaxiales

Atornillable en pared

Plug&Play, sin ajustes: incorpora regulación automática de ganancia, sin afectar a la calidad de la señal

Diseño estético y de tamaño reducido: instalable en cajas de conexiones de 100x100mm

ILamourCar Antena TV Interior,Antena HDTV Digital de 120 Millas con Amplificador de Señal para DVB-T/DTMB/DVB-T 2, Alta Ganancia de 30 dB, con Base Magnética Estable y Fuerte Capacidad de Recepción € 16.99

€ 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Base Magnética】Base magnética novedoso y ligero, Antena tv interior mejora la capacidad de recibir grandes superficies metálicas y se puede colocar en mesas y otros lugares estables. No solo en casa, sino también sobre la marcha.

【Canales Full HD】Con la antena de TV, ya no tendrá que pagar una factura enorme en TV. Y la antena puede recibir canales Full HD como ABC, CBS, NBC, PBC, Fox y más.

【Rango de más de 120 millas】La antena de TV con amplificador de señal de nuevo tipo con chip IC inteligente incorporado para captar señales hasta 120 millas de recepción de distancia. Lo que proporciona un rango adicional y una recepción de señal máxima para más canales incluso si está lejos de las torres de transmisión.

【Mejor recepción】Equipado con un cable coaxial de 5 m de largo, dos amplificadores de señal, se puede mover más fácilmente para una recepción optimizada. Esta antena es compatible con todo tipo de TV y TV digital o cajas convertidoras 4K UHD.

【Fácil de usar】Este producto es fácil de usar, solo se pueden terminar 3 pasos. El primer paso es poner la antena sobre la mesa o pegarla en la puerta o ventana de metal. En segundo lugar, la antena y el amplificador están conectados en serie al puerto de antena del televisor o decodificador. Finalmente, presione el botón de fuente de TV, seleccione DTMB / TV digital / digital terrestre e ingrese a la interfaz para buscar canales compatibles.

Meliconi 880100 AMP-20 - Amplificador de antena, hasta 20 dB € 20.99 in stock 3 new from €20.99

4 used from €14.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amplificador de antena digital para interiores que mejora la señal de la antena TDT (TV y radio) y de fácil instalación

Amplificación regulable hasta 20 dB: señal amplificada más de 10 veces (TV analógica y digital)

Filtros para evitar interferencias 4G / LTE / GSM. Gama de frecuencia: 40 - 790 MHz

1 entrada / 2 salidas (75 Ohm)

Fácil de instalar, listo para usar

Oakcastle FV200 Antena TV Interior para DVB-T2, Antena para TV con Amplificador de señal Incluido, Antena portátil Ideal para Camping, Caravana, Autocaravana, camión, Dormitorio, Antena para TDT € 7.95 in stock 1 new from €7.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Antena de TV digital: La antena para televisión Oakcastle FV200 es una antena DVB-T2 con un alcance de señal de 174-230 MHz/470-862 MHz (incluidos las emisoras de radio y los canales de televisión DVB-T2). Solo tienes que conectarla a tu sintonizador TDT o decodificador con el cable coaxial.

Base adhesiva para ventana: La antena TDT Oakcastle FV200 tiene una base adhesiva para su montaje en ventanas, lo que significa que puedes pegar la antena para interiores y exteriores a cualquier superficie adecuada para obtener la mejor señal posible. Como la antena de TV FV200 también está diseñada con una gran superficie, te permite captar la mejor señal posible para tus canales TDT.

Con amplificador de señal incluído: La antena TDT portátil FV200 cuenta con un amplificador de señal con su propio cable USB. El cable USB se utiliza suministrar energía eléctrica al amplificador de señal, para ello, solo tienes que conectarlo a cualquier fuente de alimentación con puerto USB.

* Antena DVB-T2 * Alcance de señal de 80 km * Longitud del cable: 3,5 metros * Ofrece una resolución de hasta 1080p HD * Con base adhesiva para ventanas * La antena TV exterior capta tanto emisoras de radio como canales de televisión *

Garantía: Oakcastle ofrece asistencia técnica completa para cada artículo, además de incluir una garantía extendida de 36 meses (se requiere registro).

Engel Axil Amplificador Interior 25db 2 Salidas Filtro Lte 5g, Multicolor, 5 g € 13.95

€ 13.00 in stock 15 new from €13.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Engel -axis amplificador interior 25db 2 salidas filtro lte 5g

Ingredientes: ENGEL -AXIS AMPLIFICADOR INTERIOR 25dB 2 SALIDAS FILTRO LTE 5G

Alta calidad

Brand: Engel Axil

Línea 24 - Amplificador para Antena Digital de Interior a 2 Salidas, Conector F, Amplificador de línea con Ganancia Ajustable 24 dB VHF/UHF € 24.79

€ 22.43 in stock 1 new from €22.43

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amplificador de antena de TV de interior autoalimentado

1 entrada y 2 salidas con conector F.

Ganancia máxima de 24 dB (ajustable).

2 atenuadores para un ajuste óptimo (0-15 dB) de la señal de entrada.

Alimentación: 230 V.

Amplificador de señal de Antena de Interior para 2 Salidas TV € 19.83 in stock 1 new from €19.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amplificador de interiores para señales de televisión DVB

1 entrada y 2 salidas de señal

Ganancia ajustable 5-20 dB

Tecatel distr.ict/telefonia - Repartidor serie class-a 5-2400mhz 2 salidas € 9.57 in stock 5 new from €3.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1383547031

Biling Antena TV Interior- Antena TV portátil HD TV Digital con Amplificador de señal Inteligente para Canales de TV gratuitos Soporte 4K 1080 HD/VHF/UHF, Apto para Todos los Tipos de TV € 13.59 in stock 1 new from €13.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Recepción de señal remota: nuestra antena utiliza un avanzado controlador de señal de amplificador y chip IC inteligente integrado, con un rango de recepción de más de 120 km. Incluso lejos de la torre de transmisión, el dispositivo puede proporcionar un rango máximo de recepción de señal más amplio para más canales, y está equipado con un cable coaxial de 13 pies, lo que hace que la antena de TV sea extremadamente conveniente para instalar en cualquier lugar de la casa.

Diseño único de doble cara: moderno de dos caras (blanco y negro) que se puede combinar con cualquier tono familiar. Nuestra antena de TV está diseñada súper delgada y ligera, te permite esconderte detrás del televisor, tiene una superabsorción. Es mejor pegarlo a la pared y a la parte superior de la ventana.

Fácil de usar e instalar: nuestra antena es un producto Plug and Play. Conecta un extremo de un cable coaxial a la antena de TV y el otro extremo a tu televisor. Navega por canales seleccionando "Menú" y luego "Buscar canales" y disfruta de tu televisor gratuito. No es necesario descargar ninguna aplicación. Si solo se reciben unos pocos canales malos, intenta mover la antena HDTV y escanear de nuevo, intentando varios lugares para encontrar la mejor recepción.

HDTV gratuito y para cualquier tipo de TV: nuestra última antena de TV interior 2020 proporcionará permanentemente canales de alta calidad de programas de TV HD gratis. No tendrás que pagar tu tarifa de televisión por cable o satélite nunca más. Puede proporcionarte una imagen más clara, menor ruido, y proporcionar programas de televisión de alta definición de 720p, 1080i, 1080p, cristalinos y claros, compatibles con cientos de canales digitales.

❤Servicio posventa perfecto: si el producto tiene algún problema o mala recepción de señal, por favor póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente inmediatamente para ayudar. READ Los 30 mejores Xiaomi Mi 9T Smartphone capaces: la mejor revisión sobre Xiaomi Mi 9T Smartphone

LEADSIGN - Antena de TV portátil para Interiores y Exteriores con Base magnética, Antena Digital de Alta Ganancia para señales de TV VHF/UHF, (Color Negro) € 17.99

€ 16.95 in stock 1 new from €16.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features No más tarifas por cable o satélite. Recibe una transmisión clara de Freeview en dormitorios, lofts y caravanas.

Fácil de instalar con base magnética: todos los lugares y puntos para montar (en la mesa o pared, pero se recomienda encarecidamente un punto más cercano a la ventana para la mejor recepción de señal).

Cable coaxial estándar de 2 m para una instalación flexible. Hace que sea fácil encontrar la posición de antena óptima con la mejor recepción.

Pequeño pero potente: funciona muy bien tanto en interiores como en exteriores, perfecto para televisores portátiles, reproductores multimedia, y Freeview y decodificadores.

Recepción omnidireccional 360 sin mirar a la torre. puede disfrutar de cientos de canales de HDTV de forma gratuita, incluidos los programas de televisión por aire más populares, noticias, comedias, programas infantiles, deportes y mucho más, todo en 4K Ultra HD impresionante para la mejor calidad de imagen.

2022 Más Nuevo Antena de TV Interior,480KM Rango Amplificador de Señal Inteligente Antena de TV Digital para Canales de TV Gratis 1080P 4K,Cable Coaxial de 5M (Black) € 48.99 in stock 1 new from €48.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Canales HD Gratuitos】Esforzamos para que disfrute de cientos de programas de TV HD de alta calidad gratis sin cable; incluyendo SKY, BBC, ITV, DW, N24, WDR, France TV, RAI, RTVE y MUCHO MÁS, amplificador TE-Voze, antena de TV compatible con la caja de conversión de TV y cientos de canales digitales; ¡Ya no tiene que pagar una cuota mensual o suscripción!

✅【480KM Recepción de Seña más Fuerte】 Rango de recepción de 480 KM. Incluso si está lejos de la torre de transmisión, este dispositivo puede proporcionar un rango más amplio de recepción de señal máxima para más canales. Puede ajustar el modo de amplificador de acuerdo a diferentes rangos. Sugerir: 2 modos (larga distancia y corta distancia). Cambie e intente hasta que reciba una señal satisfactoria. Recuerde: ¡Cada vez que cambie, debe escanear nuevamente!

✅【Cable Largo de 5M】 El cable coaxial de alto rendimiento y ultra largo garantiza que esta antena de amplificación de señal se pueda colocar en casi cualquier lugar de la casa y obtenga el mejor efecto de señal y recepción.El uso de un adaptador de alimentación USB también garantiza que conecte la antena dhtv a la fuente de alimentación sin una salida USB.

✅【Diseño de Moda】Las dos caras modernas (blanca y negra) se adaptan a cualquier tono de hogar. Ultra delgado, suave y liviano, se puede colocar en una ventana (barra de pegamento), sobre una mesa o a una pared, etc., de modo que se pueda ocultar en la posición deseada.

✅【Satisfacción 100% Posventa】Reembolso de 360 días y garantía de por vida es su mejor opción. Si el producto tiene algún problema con la recepción o la mala señal, no dude en contactarnos para obtener un reembolso o un reemplazo.

EMOS Antena Interior de diseño DVB-T2, Antena de Interior/Digital TV con Amplificador para HDTV, DVB-T/T2, máxima Calidad de señal Full HD, J0688 € 22.28 in stock 1 new from €22.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Antena de TV digital para interior con amplificador de señal para la recepción perfecta de programas de televisión DVB-T2 HD, incluye vídeo Full HD 1080P 4K

Ya no tendrás que avergonzarte y ocultar tu antena detrás del televisor. Esta antena interior de diseño se adapta perfectamente a tus muebles y TV en tu vivienda

A través de un filtro LTE integrado se evitan las interferencias por señales inalámbricas, de modo que se logre la mejor calidad de recepción y amplificación de la señal

Adecuado para ciudades y lugares con señal fuerte (0-25 km del transmisor), recepción de múltiples emisoras, caravanas, autocaravanas y, por supuesto, interiores, sala de estar, habitación de los niños, dormitorio

Filtro 5G, frecuencia 174 – 230 MHz, 470 – 790 MHz, ganancia de señal 20 dBi, receptor silencioso

Antena de TV, Amplificador HD Antena de HDTV Digital Delgada para Interiores, Antena de 50 Millas de Largo Alcance, Antena de Ganancia de Banda Dual de 25dB para programas HD € 17.99 in stock 2 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reciba señales dentro de un rango de 50 millas. Te hace disfrutar viendo programas HD maravillosos y gratuitos. Además de esto, puede recibir señales ATSC, DVB-T, DVB-2 e ISDB.

Tiene recepción de señal de TV digital de alta ganancia y baja tasa de error, y una mejora significativa de la señal en el uso real. Aumenta la recepción de los programas de televisión y elimina la pausa de las imágenes en mosaico. Gran estabilidad y rendimiento.

El diseño delgado y pequeño te permite colocarlo en la pared, mesa o ventana mientras te hace disfrutar viendo programas en HD. Se puede pintar de forma segura para combinar con cualquier decoración y belleza del hogar sin afectar la recepción o la pérdida de señal. El cable de 13 pies de largo lo hace fácil

El diseño multidireccional atrae señales de todas las direcciones.

Rápido y fácil de instalar. Fácil de operar.

Tecatel - Amplificador de señal Interior para Antena de televisión, 2 Salidas, con Filtro LTE € 19.32 in stock 2 new from €19.32 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number AMP-LTE24TECA Model AMP-LTE24TECA Color Blanco

Wentronic 67226 - Amplificador de Antena (3 W, 230 V, 50 Hz), Blanco € 13.98 in stock 5 new from €11.99

1 used from €10.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rango de frecuencia: 47-862 MHz

Consumo energético de 3 W

Conector IEC

