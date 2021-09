Inicio » Electrónica Los 30 mejores Altavoz Impermeable Bluetooth capaces: la mejor revisión sobre Altavoz Impermeable Bluetooth Electrónica Los 30 mejores Altavoz Impermeable Bluetooth capaces: la mejor revisión sobre Altavoz Impermeable Bluetooth 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

con Estuche de Transporte, EWA Mini Altavoz portátil Bluetooth Ducha Inalámbrico Extra Bass, Impermeable IP67, con 12 Horas de Reproducción Lectura Senderismo Playa y Viajes (Negro) € 20.99

€ 18.99 in stock 1 new from €18.99

1 used from €18.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sonido impresionante con extra bass: El mini altavoz bluetooth EWA A106 tiene un sonido increíble con sonido bajo poderoso a través de controlador y un subwoofer pasivo, perfecta para disfrutar la música en el tiempo libre, quitar la fatiga y sentirse alegre.

Acompañarte en cualquier momento y lugar: El mini altavoz exterior es muy conveniente de transportar gacias a su diseño compacto y dispone de una funda de tranporte que puede cogerlo y colocarlo donde quieras, la funda puede proteger su mini EWA A106 altavoz para bicicleta contra daños. Conecta fácil por bluetooth en segundos a: iPhone, iPad, iPod, Smartphones, Tablets. El altavoz bluetooth bicicleta es perfecto para las actividades al aire libre, senderismo, camping, picnic, playa, baño, etc.

IP67 impermeable y 12 horas de reproducción: El altavoz portátil bluetooth resistente al agua y al polvo, ideal tanto para uso en interiores como en exteriores. La batería de polímero de litio de 700 mAh integrada garantiza 4.5 horas de reproducción continua (hasta 12 horas al 50% de volumen) con una sola carga.

Diseño ligero y compacto: Perfecto equilibro entre espacio y calidad de sonido, no hemos añadido nada extraño para que el altavoz sea lo más pequeño y sencillo posible. Dejamos tan solo un botón de silicona (hay que poner el botón para encender y apagar, poner una vez para pausar, poner dos veces o tres veces para cambiar las canciones), simple y eficiente de usar.

Lo que obtendrás: 1*EWA A106 altavoz pequeño bluetooth, 1*Cable Micro USB, 1* Guía de inicio, 1* estuche de transporte, 12 meses de garantía y 30 días de garantía sin riesgos. (Si no está completamente satisfecho con el pequeño altavoz, devuélvalo para obtener un reembolso completo, sin preguntas). Servicio de atención al cliente de 24h y Soporte por email.

Neuftech Altavoz Bluetooth 4.2 Impermeable Sonido estéreo con Ventosa para Ducha Piscina etc,Azul. Compatible con iPhone 12 12 Mini 11 Pro MAX 11 XR XS X 8S Plus 7S 6S 6 para iPad Pro Air,Xiaomi Mi 10 9 8,Huawei P30 pro Mate 20,Samsung,Android iOS € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features -Impermeable: el producto está hecho de material impermeable y se puede usar en el baño. Pequeño y fácil de llevar, es un buen compañero para el ejercicio al aire libre.

-Amplia compatibilidad: se puede conectar fácilmente con los dispositivos audios dominantes de Bluetooth. Por ejemplo, iPad, iPhone, iPod, dispositivos Android, tabletas, ordenadores portátiles, etc. Compatible con iPhone 12 11 Pro Max XR XS X 8S Plus y otros teléfonos móviles y otros dispositivos más recientes.

-Buena calidad de sonido: con un sonido fuerte,sin interferencia del ruido. Micrófono de manos libres: puede responder a las llamadas en manos libres.

-Carga del conector USB, después de carga completa puede usar 4-5 horas con volumen máximo.

-Contenido del paquete: 1 x Altavoz Bluetooth - azul ,1 x cable de carga USB ,1 x Manual de usuario Inglés. Si tiene cualquier problema de la calidad y del uso, por favor, póngase en contacto con nuestro servicio de posventa, le responderemos en 24 horas.

Altavoz 30W Portátil Bluetooth 5.0 AY, Impermeable IPX7 Altavozs Inalámbrico, Sonido estéreo HD Potentes & Micrófono, Resistente a Golpes, Autonomía de 24H para Camping,Viajes, Aire Libre. € 49.99

€ 43.99 in stock 1 new from €43.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sound Sonido increíble y Super Bass】: Dos altavoces de 15 W con dos diafragmas de radiador de bajos pasivos en los laterales, combinados con tecnología de audio DSP estéreo para lograr un sonido estéreo de 360 ​​° con graves profundos, claridad excepcional sin distorsión, lo que permite que su música se recupere al instante Vibrante y dinámico. Calidad de sonido perfecta para música y llamadas manos libres. No importa lo exigente que seas, te encantará este altavoz bluetooth.

【Doble efecto con Verdadero Estéreo Inalámbrico 】: la tecnología de reducción de ruido y respiración, así como la estructura única de este altavoz, proporciona una calidad de sonido superior, bajos equilibrados y cristalinos. Al combinar dos altavoces Bluetooth del mismo modelo y usar Verdadero estéreo inalámbrico para lograr un potente sistema estéreo inalámbrico. Bluetooth 5.0 proporciona emparejamiento instantáneo y mantiene una conexión estable a una distancia de hasta 15 metros.

【24 horas de música sin parar y llamadas con manos libres】: escuche música todo el tiempo que desee. Con su batería recargable de 5000 mAh, este altavoz le permite escuchar hasta 24 horas de música (a aproximadamente un 15% de volumen). Con el cable de audio de 3.5 mm conectado a la toma AUX-IN, reproduzca en un dispositivo que no sea Bluetooth. Micrófono incorporado con tecnología de reducción de ruido incorporada para llamadas más claras, más adecuado como altavoz.

【Sólido y Sólido y resistente al agua IPX7】: cubierto con un material de silicona resistente al agua, resistente a caídas y duradero, este gabinete ofrece un alto nivel de impermeabilización, más duradero que los demás. IPX7 a prueba de agua, es capaz de resistir la inmersión total en agua. Resistente al polvo, la nieve, el barro y las caídas, para que pueda usarse sin miedo en la ducha, senderismo, camping, en la playa, durante actividades extremas o en el jardín.

【Ultraportátil y elegante】: el uso de una superficie de metal de alta calidad de una sola pieza combinada con una forma artesanal exquisita tiene una apariencia simple y elegante, ya sea que se coloque vertical u horizontalmente, se adapta perfectamente a sus deseos. El altavoz le permite controlar una mano a voluntad, especialmente equipado con una cuerda, puede transportarlo fácilmente a cualquier lugar.

Ultimate Ears Wonderboom Altavoz Portátil Inalámbrico Bluetooth, Sonido Envolvente de 360°, Impermeable, Conexión de 2 Altavoces para Sonido Potente, Batería de 10 h, color Negro € 99.99

€ 70.99 in stock 17 new from €60.35

24 used from €46.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sonido Sorprendentemente Grande: El mini altavoz Bluetooth portátil tiene una sonido claro con graves equilibrados; escucha tu música mejor que nunca con un sonido perfecto

10 Horas de Felicidad: El altavoz inalámbrico WONDERBOOM se carga fácilmente con un puerto micro USB y te ofrece 10 horas de éxtasis musical constante, 10 horas de entretenimiento con sonido claro

Realmente Impermeable: Este pequeño altavoz es el compañero ideal para duchas, piscinas, playas, campos embarrados y días lluviosos porque es completamente impermeable

Dos Para Doble Diversión: Si crees que un altavoz inalámbrico Bluetooth WONDERBOOM suena de maravilla, te encantará cómo suenan cuando emparejes dos

Prácticamente Indestructibles: WONDERBOOM se ha hecho a prueba de caídas desde metro y medio de altura y tiene una trabilla para colgarlo a cualquier bolsa, mochila, bici

Ortizan Altavoz Bluetooth Potente Portatil X10P Negro con Luz LED de Color Hay Volumen Alto y Graves Potentes, Batería Grande 2600mAh Apoya Reproducción de Música 30H, Bluetooth 5.0 y IPX7 Impermeable € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♫【Calidad de sonido más clara: Sonido estéreo Hi-Fi】 X10P Altavoz bluetooth utiliza altavoces de doble accionamiento de frecuencia completa de alta potencia de 24W y diafragma de graves de aleación de aluminio para garantizar un sistema de sonido de alta fidelidad y graves potentes, y la tecnología EXTRA BASS para ofrecer un sonido potente. Admite emparejar dos altavoces para crear sonido envolvente TWS, La función EQ admite el intercambio de tres tipos de sonido: vocal, subwoofer y sonido 3D.

♫【Aspecto más hermoso: Cinco colores y luces LED】 X10P Altavoz bluetooth tiene cinco colores diferentes, negro, azul, rosa, gris, rojo, puede elegir según su estilo. Lo que es más sorprendente es que al reproducir música, X10P emitirá luces LED de colores para bailar con el ritmo de la música. En la música lenta cambia lentamente con el ritmo, pero en la música alegre cambia muy rápidamente, creando una hermosa atmósfera para usted. También puede hacer doble clic “EQ” para apagar la luz.

♫【2600mAh batería más potente: Reproducción de 30h】 Ortizan altavoz bluetooth potente X10P utiliza una batería recargable de 2600mAh de gran capacidad, una batería de litio especialmente diseñada, segura y de buena calidad. Ortizan altavoz bluetooth potente X10P puede admitir la reproducción de sus canciones favoritas durante 30 horas, admite 35 horas de llamadas telefónicas y la carga solo toma 3 horas, X10P altavoz bluetooth portatil resuelve el problema de tener que recargar siempre.

♫【Conexión más rápida: Bluetooth 5.0 y Manos libres】 X10P Altavoz bluetooth utiliza Bluetooth 5.0 que admite una conexión más rápida y estable dentro de 66ft/20m. Empareje fácilmente con la mayoría dispositivos: iPhone, Samsung, MP3, TV y computadora portátil. El cable de audio de 3,5 mm incluido se puede conectar a dispositivos que no sean Bluetooth. Se puede insertar en la tarjeta TF para reproducir música y admite llamada por manos libres y acceder a los comandos de voz de siri y S voice.

♫【Producto más seguro: IPX7 impermeable y garantía】 X10P Altavoz bluetooth es resistente al agua y al polvo, adecuado para viajes al aire libre, playas, piscinas, duchas, fiestas. Incluso si llueve, la maravillosa música no se detendrá. X10P altavoz bluetooth portatil es fácil de transportar (Tamaño: 170X79X79mm, se puede sostener con una mano), con una cuerda desmontable, es fácil de llevar a cualquier parte. Brindamos una garantía de calidad de 12 meses y servicio al cliente las 24 horas. READ Los 30 mejores Huawei P 30 capaces: la mejor revisión sobre Huawei P 30

Altavoz Bluetooth, IP7 Impermeable Inalámbrico Portátil Altavoz Ducha con FM Radio, Altavoces Bluetooth con Sonido Estéreo de 360 Grados y Micrófono, 8-10 Horas de Reproducción Speaker para Baño Playa € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features sonido nítido de alta calidad: el altavoces bluetooth portatiles tiene un sonido increíble con sonido bajo poderoso a través de controlador y un subwoofer pasivo, Los graves se han optimizado para ofrecerte una excelente inmersión de graves, ya lo uses en casa, o fuera. Dispondrás de una excelente calidad de sonido, a la par que potente.

3d stereo sound y radio fm: Donerton Altavoz Bluetooth con bajos ricos, sonido claro y agudo y una poderosa combinación de medios y bajos, le permite conectar fácilmente dos altavoces inalámbricos para crear un sonido envolvente 3d para un verdadero sonido estéreo. Radio fm incorporada, busque y guarde sus estaciones favoritas de diferentes estaciones para escucharlas fácilmente. ¡sería un regalo maravilloso del festival para sus amados.

bluetooth 5.0 y manos libres: Donerton altavoz ducha equipado con tecnología Bluetooth 5.0, podrás conectarlo a tu móvil en segundos, transmitiendo tu música con estabilidad, a una velocidad de transmisión rápida y fiable. Con micrófono integrado, puedes usar su función manos libres HD, para llamadas o videollamadas con tus amigos o tu familia; sonido súper claro y de gran calidad.

ip7 a prueba de agua y polvo: lo que significa protección contra chorros de agua pesados, diseñado con una ventosa fuerte, fácil de colgar en la pared, vidrio, encimeras, lado bañera o cualquiera superficie lisa. muy conveniente para uso en interiores y exteriores, viajes, campamentos, caminatas, picnics, escalada y canotaje

altavoz portátil con autonomía más larga: Solo 150 g de peso de tamaño le permiten transportar fácilmente. Gracias a su batería recargable incorporada de 950mAh, Donerton altavoz Bluetooth proporciona hasta 10 horas de autonomía, para que pueda disfrutar sin esfuerzo de sus canciones favoritas en cualquier lugar y en cualquier momento que desee. Además, ofrecemos 12 meses de servicio postventa sin complicaciones, no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta.

Eono by Amazon - Altavoz Bluetooth con impermeabilidad IPX5, con tecnología de sonido HARMAN € 21.47 in stock 1 new from €21.47

9 used from €19.58

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con la tecnología de sonido diseñada con precisión proporcionada por HARMAN, puede disfrutar de una experiencia verdaderamente inmersiva con unos graves excepcionales

Presione Vol +/- para activar el modo de ecualizador dual, aumentar tanto el rango alto como el bajo y aprovechar al máximo tu mega lista de reproducción

Que siga la fiesta durante más tiempo con una batería integrada de alta capacidad que brinda hasta 9 horas de reproducción

Lo suficientemente resistente para llevarla cualquier aventura al aire libre con una combinación de material de tela duradero y una carcasa de goma resistente, el diseño IPX5 a prueba de agua y polvo significa que puede llevar este altavoz a cualquier lugar, desde la playa hasta fiestas en la piscina

Lleva la fiesta a otro nivel con la tecnología de conexión de altavoces que enlaza hasta 2 altavoces al mismo tiempo

JBL GO 2 - Altavoz inalámbrico portátil con Bluetooth, resistente al agua (IPX7), hasta 5 h de reproducción con sonido de alta fidelidad, azul € 34.99

€ 29.09 in stock 8 new from €29.00

13 used from €24.42

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para qué el ritmo no pare, escucha hasta 5 horas de tu música favorita con sonido de alta fidelidad, el altavoz con cancelación de ruido incorporado es óptimo para llamadas con mayor claridad

Grab and Go, los altavoces GO 2 son resistentes, fáciles de transportar en la mano y óptimos para guardar en cualquier bolso, cuenta con un micrófono de calidad para usarlo como manos libres

El sol, la playa y tus altavoces impermeables, úsalo en la piscina o mientras te duchas, este Boombox resistente al agua te lo hace todo mucho más fácil, mojarlo ya no es problema

Bocina con Bluetooth para móvil o tablet, no te preocupes si no dispones de Bluetooth, ya que puedes conectar el cable de audio al altavoz y disfrutar igualmente de tu música

Contenido del envío: 1 x altavoz GO 2 inalámbrico portátil, incluye adaptador y cable de carga, color azul, disponible en otros colores

Altavoz Bluetooth Inalámbrico, Altavoces Portatil Bluetooth con Mic, Sonido Estéreo Potentes Altavoz Bluetooth 5.0, IPX7 Impermeable Altavoz Ducha con Ventosa, luz LED, Llamadas Manos Libres, Radio FM € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sonido 360° y Graves Mejorados: Al presionar el botón, se pueden combinar dos altavoces separados logrando un sonido estéreo de 360° con graves profundos, claridad excepcional sin distorsión, lo que permite que su música se recupere al instante vibrante y dinámico. El ecualizador se puede cambiar a 3 modos de audio, vocal, 3D deep bass y extra bass. Son nítidos, naturales, realistas y sin rayones.

Bluetooth 5.0 y Llamadas de Manos Libres: Altavoz portátil proporciona una transmisión de música más rápida y estable con BT5.0, es decir reproduce los señales de música con más realidad sin demoras. Con la conexión Bluetooth, también podtrá usar los altavoces para llamadas claras y sin ruido.

Luz Sincronizada con El Ritmo: A través del ritmo musical que reproduce el altavoz Bluetooth, las luces LED siguen el ritmo del flash y cambian siete colores,creando una increíble experiencia audiovisual. Seguramente lo sumergirá en la música y animará el ambiente de fiesta.

IP7 Resistente al agua & Ventosa Potenta: IP7 a prueba de agua y polvo, lo que significa protección contra chorros de agua pesados, ideal tanto para uso en interiores como en exteriores.Además, el diseño de ventosa extraíble permite que el altavoz de la ducha se adhiera a paredes secas y lisas.

Botón multifunción: Puede usar este botón para pausar / reproducir música. Perfecto equilibro entre espacio y calidad de sonido, el altavoz sea lo más pequeño y sencillo posible. ¡Sería un regalo maravilloso del festival para sus amados.

Altavoz Bluetooth Impermeable IPX7, Sewowibo Altavoces Portátil Inalámbrico Bluetooth 5.0 con Sonido Estéreo HD Rich Bass, Carga USB-C, Support TF Card 15H Tiempo de Juego por Casa, Piscina, Playa € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【IPX7 100% Completamente Impermeable】Este altavoz bluetooth portátil logra IPX7 a prueba de agua desde el diseño de la estructura interna. Puede sumergirse completamente hasta 1 metro durante unos 30 minutos bajo el agua. A prueba de polvo, impermeable, a prueba de golpes, a prueba de lluvia, a prueba de nieve y derrames. Perfecto para kayak, ducha, senderismo, camping, piscina. No se preocupe por el clima y las condiciones al aire libre, conviértase en su compañero musical mientras viaja.

【Superior Alta y Clara Sonido HD】Este altavoz portátil de ducha Bluetooth inalámbrico incorporado en el altavoz estéreo 5W de gran diámetro, que bombea hacia fuera sonidos fuertes y nítidas a cualquier volumen, incluso en la ducha y otros ruidos. Usted puede comprar dos altavoces al mismo tiempo y emparejar los dos altavoces para obtener un verdadero teatro de sonido envolvente, que es una experiencia auditiva que es verdaderamente incomparable.

【Carga Rápida de Larga Duración】Sewowibo batería recargable de iones de litio de alta capacidad incorporada del altavoz bluetooth impermeable IPX7 puede proporcionar hasta 12 horas de tiempo de reproducción al 80% del volumen. El puerto de carga rápida tipo C equipado se puede cargar completamente en dos horas (cable de carga incluido). Disfruta de la música de día a noche sin parar y sin esperas.

【Señal Fuerte de Bluetooth 5.0】Sewowibo altavoz Bluetooth utilizan tecnología avanzada de mejora de la antena Bluetooth 5.0 para lograr una conexión sin obstáculos a dispositivos dentro de 66 pies y la señal no se ve perturbada. Como teléfonos inteligentes, tabletas, PC, computadoras portátiles y otros dispositivos bluetooth.

【Soporte TF Tarjetas Altavoz Portátil】Sewowibo altavoz bluetooth para exteriores ultraportátil de viene con un cordón que se puede almacenar muy fácil de llevar. Perfecto para ducha, piscina, senderismo, camping, picnics en la playa, paseos en bote, etc. Ranura para tarjeta TF incorporada, reproduce tu música favorita en cualquier momento y en cualquier lugar sin preocuparte por la pérdida de la señal de conexión.

XLEADER SoundAngel A8(3 Gen) Altavoz Bluetooth Táctil de 5W con Estuche Impermeable IPX7, 15H música Sonido de Cristal, Mini Altavoces Portátil Bluetooth Premium para iPhone iPad Regalo Ducha oro rosa € 25.99

€ 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño Smart Tacto】 SoundAngel A8 Altavoz Bluetooth inalámbrico Combinado con la tecnología Smart Touch Screen y el diseño Echo Dot, el tacto sensible le ofrece un control divertido, tocando suavemente con la yema del dedo logrará cambiar fácilmente las canciones y el control de volumen y atender las llamadas. Un regalo divertido que garantiza una sonrisa.

【Sonido de alta definición con un cuerpo pequeño】 Diseño súper compacto, muy fácil de sostener en la mano. Procesador de audio digital 3D, controlador de 40 mm y 5 W, con resonador de subwoofer. Al escuchar música o ver películas en una fiesta en casa, ¿desea un volumen más grande, un mejor sonido y bajos más ricos? ¡El SoundAngel A8 mini altavoz portátil te satisface!

【Tecnología Bluetooth 5.0 superior】 Equipado con la tecnología avanzada, compatible con todos los dispositivos Bluetooth. El teléfono puede mostrar la potencia restante del altavoz, el SoundAngel A8 altavoz Bluetooth se reconecta automáticamente al último dispositivo utilizado y conecta sus dispositivos en solo 3 segundos. También se apagará cuando se desconecte Bluetooth durante 10 minutos, lo que es útil para ahorrar energía cuando la unidad se deja accidentalmente encendida.

【Tiempo de reproducción prolongado, recarga rápida】 Construido en una batería de alto rendimiento de 1200 mah, disfrute de 12-15 horas de música al 50% de volumen, si lo reproduce de 1 a 2 horas todos los días, el SoundAngel A8 pequeño altavoz Bluetooth no necesita cargarse en 3 semanas, es el tiempo de reproducción es hasta tres veces más largo que los mini altavoces portátiles de tamaño similar. Recargue en solo 2-3 horas con el cable Micro USB incluido.

【Lo que obtienes & Regalo & Garantía】 SoundAngel A8 Altavoz Touch, cable de carga USB, cable de audio de 3.5 mm, manual del usuario, tarjeta de garantía, tarjeta de comentarios, estuche portátil EVA. Un REGALO PREMIUM, con certificaciones CE, FCC y ROHS, está garantizado para durar. Además 【ofrecemos una GARANTÍA de 3 años para problemas relacionados con la calidad】

Altavoz 30W Portátil Bluetooth inalámbrico 5.0, 30 Horas IPX7 De Agua luz Led Altavoz, SCIJOY Altavoz InaláMbrico, para El Hogar/Exterior, Ducha, Fiesta, Campo, la Playa la Piscina JardíN Y Garaje € 39.99

€ 29.35 in stock 1 new from €29.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♬ 【IPX7 IMPERMEABLE, ALTA CALIDAD Y luces que cambian de color】 Altavoz bluetooth potente Ideal para llevar contigo al campo, la playa o la piscina. ​El fuselaje completamente sellado garantiza la resistencia al agua de acuerdo con el estándar IPX7 para que el altavoz realmente se pueda usar en cualquier lugar.ste altavoz de discoteca tiene luces intermitentes que le brindan una atmósfera diferente, haga doble clic en el botón de encendido para apagar las luces de la discoteca

♬ 【ALCANCE DE RECEPCIÓN DE 30 M, AMPLIA COMPATIBILIDAD】 Altavoz bluetooth con luces Bluetooth 5.0 asegura la máxima compatibilidad con casi todos los dispositivos de reproducción y un rango de recepción libre de interferencias de hasta 30 metros; Resistente a la lluvia, al polvo, a la arena (Nota: los altavoces Bluetooth deben estar conectados a dispositivos habilitados para Bluetooth.

♬ 【THE AMAZON ES NUESTRO ÚNICO VENDEDOR, SERVICIO 100% POSTVENTA; REEMBOLSOS EXCEDENTES DE 100 DÍAS El altavoz SCIJOY también ofrece un reemplazo de reembolso completo de 100 días y una garantía de 60 meses, así como un servicio al cliente amigable, lo que garantiza una posventa sin preocupaciones. altavoz bluetooth 30w ¡No dudes en contactar con nosotros si tienes alguna duda o quieres contarnos algo! SCIJOY Aaltavoz portatil diseñados por Technische UnBerliniversitt Designer.

♬ 【ALTAVOZ BLUETOOTH PORTATIL MULTIFUNCIONAL】 SCIJOY bluetooth altavoz 30w tiene las siguientes funciones: radio FM, banco de energía, TF / SD; puedes usar este altavoz bluetooth para escuchar tu transmisión favorita. en algunos casos, también se puede utilizar como fuente de alimentación móvil para cargar los auriculares de su teléfono móvil; puede usar el disco SD / TF / U para reproducir sonidos y videos. Idea de Bocinas bluetooth como regalo de cumpleaños y vacaciones(Tarjeta SD no incluida)

♬ 【TECNOLOGÍA TURE WIRELESS y tiempo de reproducción prolongado】 Altavoz bluetooth portatil SCIJOY bocina de musica Disfruta de la música en cualquier momento y lugar. La batería permite entre 24 y 30 horas de reproducción, y la tecnología TURE WIRELESS puede conectar dos altavoz portatil bluetooth Scijoy para crear y disfrutar de un sonido estéreo real. El altavoz Bluetooth LED Disco Light ofrece una reproducción superlarga, se pueden reproducir alrededor de 500 canciones y 10 películas

YOUXIU Altavoz Portátil Bluetooth, luz LED, 20W Impermeable IPX7 Sonido Estéreo, Sonido Envolvente De 360°, Graves Profundos, Micrófono Incorporado, AUX, Micro SD, para Fiestas, Al Aire Libre € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Graves mejorados con sonido estéreo de alta fidelidad】Los altavoces bluetooth YOUXIU X10 brindan un sonido estéreo cristalino y muy potente; claridad excepcional, sin distorsión. Se han perfeccionado los bajos, aportándole una excelente experiencia y disfrute de sus graves, tanto en casa, como en el uso exterior. son nítidos, naturales, realistas y sin rayones.

【Potente altavoz IPX7 Impermeable】Con el altavoz Bluetooth inalámbrico de nivel impermeable IPX7, esto significa que puede protegerse contra la lluvia, el polvo, la nieve y estar parcial o totalmente sumergido. Por lo tanto, puede llevar el altavoz Bluetooth portátil a todas partes, como la playa, etc. No se preocupe por el clima y las condiciones al aire libre.

【Luz sincronizada con el ritmo】 La luz de este altavoz bluetooth bailará con el ritmo de la música. El bailarín de luz parpadea, cambia de fase y brilla al ritmo de la música, le da a cada bajo, rango medio y agudo de la música un excelente ritmo de luz. Es capaz de producir un sonido increíble cuando juegas, escuchas música o miras películas, y puedes apagar las luces en cualquier momento que satisfagas tus necesidades.

【Banco de energía y batería duradera】Batería de lítio recargable de 3600 mAh real integrada, le proporciona hasta 20 horas de autonomía en tiempo de reproducción (tiempo estimado, variable en función del volumen y de la fuente empleada); no tendrá que preocuparse en apagarlo para ahorrar energía. Tecnología de carga rápida, requiere unas 3 horas para una carga completa,

【Amplia Compatibilidad】 El altavoz Bluetooth con batería de gran capacidad para hasta 20 horas de tiempo de reproducción al volumen adecuado con una carga completa. Es fácil de emparejar con la mayoría de los dispositivos habilitados para Bluetooth, como teléfonos inteligentes, televisores y computadoras portátiles ... Admite tarjeta Micro SD / TF y entrada auxiliar. El cable de carga tipo C incluido es más rápido y seguro que cargar a través de USB. Para fiesta, al aire libre.

Tronsmart Groove Altavoz Exterior Bluetooth Portátiles, 24 Horas de Reproducción, Impermeable IPX7, Extra Bass, Construido en Micrófono, para Smartphones, Fiesta, Viajes, Playa € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ Compacto y Potente ] Práctico, excelente sonido y potentes bajos, con 10 W (12W max). El rendimiento de los fuertes graves y tenores es la mejor opción para muchos rockeros y excursionistas al aire libre. Y su agarre suave lo hace fácil de transportar.

[ 24 Horas de Reproducción ] Equipado con una batería de iones de litio de 2500 mAh, el altavoz Groove (Force Mini) puede reproducir más de 500 canciones de música sublimes en 24 horas con una sola carga (el tiempo de reproducción depende del nivel de volumen y del contenido de audio).

[ True Wireless Stereo ] Puede disfrutar de la verdadera reproducción inalámbrica Bluetooth desde los canales izquierdo y derecho separados por 2 altavoces (Force Mini). Simplemente conecte uno de los altavoces con el dispositivo Bluetooth y luego presione el botón de emparejamiento para configurar ambos altavoces en modo de emparejamiento. El audio se puede transmitir desde 2 altavoces con un sonido estéreo dual mejorado.

[ Resistencia al Agua IPX7 ] El altavoz inalámbrico es ideal tanto para uso en interiores como en exteriores, para el hogar, fiestas, automóviles, viajes, playa y piscina, ya que es resistente a las salpicaduras, a la lluvia, al polvo, a la arena y a prueba de golpes. Ligero y ultra portátil. Fácil de coger con recubrimiento de goma, está protegido contra impactos y es más robusto.

[ Diseño de Botón Delicado ] A diferencia de otras marcas que tienen botones pequeños que son difíciles de presionar, Tronsmart usa 4 botones más grandes y más suaves, para que pueda trabajar más fácilmente. Hay 4 soportes amortiguadores en la parte inferior para una mayor estabilidad. READ Los 30 mejores Anillo Vibrador Hombre capaces: la mejor revisión sobre Anillo Vibrador Hombre

ZEALOT S16 Altavoz Bluetooth, Portátil, 20W estéreo, Sonido 360º Envolvente, 2 subwoofers. con 4000mAh batería powerbank, 24 Horas de Reproducción. Impermeable, Manos Libres(Azul) € 35.99

€ 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♫【Sonido envolvente 360 ° estéreo】2 potentes altavoces frontales que aportan 20W y dos subwoofers. Los altavoces bluetooth ZEALOT S16 brindan un sonido estéreo cristalino y muy potente; claridad excepcional, sin distorsión. Se han perfeccionado los bajos, aportándole una excelente experiencia y disfrute de sus graves, tanto en casa, como en el uso exterior.

♫【Banco de energía y batería duradera】Batería de lítio recargable de 4000 mAh real integrada, le proporciona hasta 24 horas de autonomía en tiempo de reproducción (tiempo estimado, variable en función del volumen y de la fuente empleada); no tendrá que preocuparse en apagarlo para ahorrar energía. Tecnología de carga rápida, requiere unas 4 horas para una carga completa, por lo que podrás usarlo todo el día. Además, puede cargar su teléfono móvil, permitiendo la función de estación de carga.

♫【Portátil y resistente al agua】Los altavoces Bluetooth portátiles ZEALOT S16 están creados con material impermeable, es resistente al agua, resistente a salpicaduras y a polvo. Puede usarlo en la playa o en la piscina (no sumergible). Diseño portátil y resistente, elaborado con materiales de calidad, que le brindarán un producto muy duradero. Altavoz perfecto tanto para interiores, como para exteriores, podrá usarlo en cualquier sitio.

♫【Múltiples funciones】Puedes utilizarlo para hablar por teléfono de una manera clara, gracias a sus micrófonos integrados. También puede conectarlo a su ordenador utilizando un cable auxiliar (cable incluido), sirviéndote de altavoz para tu pc. También puede usarlo en otros dispositivos con entrada de línea analógica, o bluetooth: televisión, tablets, reproductor de cd, MP3, etc.). También puede insertarle tarjetas TF (Micro SD) para reproducir su música favorita.

♫【Bluetooth 5.0】Puedes conectarte con tus teléfonos móviles en segundos. El 5.0 aporta una gran estabilidad en la transmisión de datos, soportando una mayor velocidad y una mejor conectividad. Una de sus mayores ventajas es que te aporta una mayor distancia, sin cortes en el sonido, podrás usarlo hasta diez metros de distancia. Además, la versión 5.0 supone un mejor rendimiento de la batería, aportando una mayor durabilidad; la mejora es de un 80% en comparación con la versión anterior.

Altavoz Bluetooth Portátiles con Luces RGB, LENRUE IPX7 Altavoz de Ducha Impermeable con Sonido HD, Estéreo TWS, Tipo-C, Reproducción de 20H, Ventosa, Altavoces Inalámbrico Exterior para Fiesta, Viaje € 35.99

€ 29.99 in stock 2 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sonido Cristalino que Desafía El Tamaño- El altavoz de ducha Bluetooth LENRUE F9 proporciona un sonido nítido y perfectamente equilibrado y graves increíbles para tu pequeño tamaño. ¿Cómo lo logramos? El controlador de rango completo y el radiador pasivo crean un sonido estéreo envolvente de 360° con tecnología de audio mejorada.

Luces de Fiesta Brillantes y 20 Horas de Tiempo de Reproducción- Te permiten ser el alma de la fiesta. El elegante mini altavoz que viene con luces intermitentes de colores crea un espectáculo de luz pulsante con el ritmo de tu música. Proporciona esquemas de luz flexibles para usar como luz nocturna, barra de brillo en un concierto y fuegos artificiales en una fiesta.

Ultra Portátil para Llevarlo Dondequiera que Vayas- ¿Quieres disfrutar de un sinfín de alegrías musicales mientras te duchas, nadas, escalas, haces senderismo o ciclismo e incluso mientras viajas? ¡Es muy fácil! Sujeta la correa resistente a las roturas a mochilas, pega la ventosa en la pared lisa del baño o cuelga el altavoz portátil con el manillar con mosquetón. Y te puedes desentender.

Emparejamiento TWS, Verdadero Estéreo Inalámbrico - ¡Incrementa tu emoción! Conecta 2 altavoces inalámbricos LENRUE RBG Lights a un solo dispositivo Bluetooth para obtener un sonido estéreo más detallado y duplicar el volumen.

Altavoz Impermeable Mejorado IPX7- Protección IPX7 súper segura, a prueba de agua y polvo, soporta fácilmente salpicaduras, lluvia e incluso una sumersión bajo el agua. Es un regalo ideal para cumpleaños, Navidad, otros festivales para familiares y amigos. Brindamos 180 días de atención al cliente sin preocupaciones, 365 días de garantía ampliada si se siguen correctamente las intrucciones de uso.

Altavoz Bluetooth con Luces, Sonkir Altavoz portátil inalámbrico Bluetooth 5.0 con Graves Profundos, AUX, TF, Subwoofer Altavoz estéreo para Fiestas, Playa, Camping, Viajes (Blanco) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Increíble luz ambiental: el altavoz con tres modos de luz diferentes que es realmente adecuado para la fiesta, parpadeará junto con el ritmo de la música para inspirar y mejorar la atmósfera.

Altavoz inalámbrico: utiliza el último chip Bluetooth 5.0 para transferencias de alta velocidad y larga distancia de hasta 10 m. Fácil de operar, puede conectarlo a cualquier dispositivo Bluetooth.

Compatible con 1 a 2: conecte dos altavoces Bluetooth simultáneamente para obtener un verdadero sonido envolvente de 360 ° y el doble canal le brinda un sonido estéreo completo, como escuchar música en vivo.

Music On the Go: el altavoz USB de tamaño ultrapequeño es perfecto para viajes al aire libre. Muy portátil y de larga duración de la batería, puede llevarlo mientras viaja

Manos libres: con control de medios integrado, no te pierdas ninguna llamada importante mientras estás ocupado con algo o el móvil no está cerca.

Altavoz Bluetooth Impermeable IPX7, Hadisala H2 Altavoces Portátil Inalámbrico Bluetooth 5.0 con Sonido Estéreo HD Rich Bass, Carga USB-C, 15H Tiempo de Juego, Speaker para hogar, Playa, Viajes € 32.49

€ 29.74 in stock 1 new from €29.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Calidad de Sonido de Alta Fidelidad】El altavoz bluetooth impermeable Hadisala H2 IPX7 ofrece un sonido envolvente con graves ricos, medios nítidos y agudos maravillosos sin distorsión a ningún volumen. Y luego nuestro altavoz bluetooth tiene función 2 emparejamiento de auriculares. Si empareja 2 altavoces bluetooth H2, puede obtener un efecto de sonido estéreo de 360 °, le brindará una experiencia auditiva sin precedentes.

【Bluetooth 5.0 Avanzado】El altavoz bluetooth inalámbrico a prueba de agua H2 utiliza la última tecnología Bluetooth 5.0, le brinda un par más rápido y una transmisión de señal más estable, compatible con la mayoría de los dispositivos bluetooth como tabletas, computadoras portátiles, computadoras de escritorio, televisores y teléfonos móviles. Como un potente altavoz bluetooth, H2 tiene entrada AUX de 3,5 mm, puede ayudarlo a conectarse que no es compatible con Bluetooth.

【IPX7 100% Impermeable】El diseño de altavoces bluetooth portátil Hadisala H2 con IPX7 a prueba de agua, significa trabajar completamente a 1 m bajo el agua durante 30 minutos que puede proporcionar una fuerte protección a prueba de agua. Siempre que esté en casa o al aire libre, el altavoz bluetooth H2 le permite disfrutar de la música en una variedad de entornos diferentes.

【Súper Portatiles】El altavoz bluetooth impermeable Hadisala H2 solo tiene 230 g de peso ligero. Además, nuestro altavoz tiene un cordón de silicona duradero, puede sentirse cómodo en su mano o colgar el altavoz en bicicleta fácilmente. Adecuado para viajes, oficina, senderismo, playa, ducha, piscina, etc.

【15 Horas de Reproducción Prolongada】La batería de litio recargable incorporada de 1800 mAh proporciona 15 horas de música continua. Si no hay ninguna conexión por encima de los 10 minutos, el altavoz se apagará automáticamente para ahorrar batería. Puede disfrutar de la música sin interferencias del día a la noche.

JBL GO 3 - Altavoz inalámbrico portátil con Bluetooth, resistente al agua y al polvo (IP67), hasta 5h de reproducción con sonido de alta fidelidad, negro € 39.99

€ 33.25 in stock 1 new from €33.25

2 used from €32.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Que el ritmo no pare: escucha tu música favorita con sonido de calidad, el altavoz con un sonido pleno y sofisticado es adecuado para disfrutar del sonido con mayor claridad

Luce tan bien como suena: los altavoces GO 3 son resistentes, y gracias a su diseño compacto, son fáciles de llevar en la mano a cualquier parte. Combina con cualquier estilo

El sol, la playa y tus altavoces impermeables según la norma IP67: llévatelos a la piscina o a la ducha, estos altavoces te lo hacen todo mucho más fácil, mojarlos ya no es problema

Altavoz con Bluetooth: reproduce tus canciones favoritas con JBL Pro Sound de forma inalámbrica desde el móvil, la tablet u otro dispositivo Bluetooth y disfruta de 5 horas de reproducción continua

Contenido de envío: 1x JBL GO 3 Altavoz portátil a prueba de agua y polvo con Bluetooth, 5h de reproducción continua con una sola carga, USB-C, guía de inicio, hoja de seguridad, negro

Tronsmart T6 Mini Altavoces Bluetooth 15W, 24 Horas de Reproducción, Sonido Stereo 360°, IPX6 Waterproof, Altavoz portatil Bluetooth 5.0, Apoya TF Card Memoria USB de 64G y Asistente de Voz € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ Calidad de Sonido Perfecta ] Con un potente subwoofer de 15 W, el altavoz bluetooth T6 Mini tiene graves profundos y un sonido nítido. La tecnología permite la conexión de dos altavoces Mini T6 para obtener un sonido estéreo más espectacular y disfrutar de una experiencia más inmersiva. Si desea una mejor experiencia, solicite los Altavoces Bluetooth T6 Plus 40W en Amazon.

[ Bluetooth 5.0 ] La versión Bluetooth 5.0 garantiza el emparejamiento instantáneo y mantiene una conexión estable hasta una distancia de 30 metros. Puede disfrutar con una reproducción inalámbrica verdadera desde los canales izquierdo y derecho separados por 2 mini altavoces Tronsmart T6 Mini.

[ 24 horas de Tiempo de Reproducción ] La batería recargable de iones de litio de 2500 mAh incorporada garantiza una reproducción de hasta 500 canciones. El sistema de carga rápida se completa en aproximadamente en 3 horas. El tiempo de reproducción es de 24 horas a volumen medio.

[ Modo de Reproducción Multifunción ] Puede insertar una tarjeta TF / Micro SD para escuchar la lista de su música favorita en cualquier momento y en cualquier lugar. La capacidad de memoria no debe ser superior a 64 GB. Y una interfaz AUX estándar de 3.5 mm para escuchar sus canciones desde MP3 / MP4.

[ Asistente de Voz ] Con un simple toque de botón (toque el botón de encendido para activar el asistente de voz), puede acceder a SIRI o Google con el altavoz Bluetooth T6 Mini para exteriores.

Altavoz Bluetooth Potente, LENRUE Exterior Altavoces Portátil IPX7 Impermeable con Graves, Sonido HD de 14W, Reproducción de 20 Horas, Altavoz Inalámbrica para Ducha, Jardin, Fiesta BBQ, Hogar, Viajes € 39.99

€ 29.74 in stock 3 new from €29.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Excelente calidad de sonido】 Los controladores duales de alto rendimiento de 7 W ofrecen un sonido impactante sin distorsión, incluso al volumen máximo, los potentes subwoofers le ofrecen una experiencia de escucha inmersiva, agudos cristalinos, graves extra profundos y sólidos.

【Tecnología avanzada de graves】 Presione el botón de graves en el altavoz Bluetooth resistente al agua, que lo ayudará a sentir el realismo y la intensidad de la música rock u otra música intensa. Deja que tu música cante con bajos sólidos a cualquier volumen.

【Altavoz Bluetooth impermeable IPX7】El altavoz Bluetooth LENRUE A15 ha sido diseñado y provisto para ser totalmente impermeable con el más alto nivel de protección IPX7 y también es a prueba de polvo, barro, lluvia, nieve, ideal para piscina, ducha, playa, fiesta, senderismo, barbacoa, etc.

【Increíble tecnología Bluetooth V5.0】 Los altavoces Bluetooth LENRUE A15 utilizan un diseño de antena avanzado con Bluetooth 5.0 que proporciona un mayor alcance inalámbrico y una conexión Bluetooth más rápida; se conecta fácilmente al Echo Dot, Echo Dot 3rd Gen, Echo, Echo Plus, iPhone 6/7/8, iPhone X, iPhone XS, iPad, Samsung S9 / S10 / S10, Samsung Note, teléfono inteligente, teléfono móvil, computadora portátil, computadora , Mac y todos los demás dispositivos Bluetooth.

【Lo que obtienes】 1x LENRUE Altavoz Bluetooth impermeable IPX7, 1 x cable de audio de 3.5 mm, 1 x cable de carga micro USB, 1 x manual de usuario (posiblemente no en alemán), 18 meses y sin problemas, 7 x 24 Horas después de la venta, si tiene algún problema, contáctenos.

MIFA SoundBox Altavoz Portátil Bluetooth 30W Todo en Aluminio Subgrave Potente, 4000mAh de Litio Recargable, Tecnología True Wireless Stereo y DSP Sonido Stereo & Bass, Tarjeta de microSD, AUX-IN € 39.99 in stock 2 new from €39.99

5 used from €31.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potencia de audio: los controladores duales de 15 W ofrecen sonido estéreo de alta definición y bajos potentes, mientras que el chip DSP-3D y el amplificador dual de clase G ofrecen una experiencia de sonido sorprendentemente alta

Admite la tecnología True Wireless Stereo: con la tecnología de acoplamiento True Wireless Stereo, que le permite emparejar dos A20 altavoces del mismo tipo Bluetooth para emular un sistema surround, simplemente controle el dispositivo True Wireless Stereo Master, para que pueda hacerlo

Duración prolongada de la batería: la batería incorporada de 4000 mAh puede reproducir hasta el 70% del volumen hasta 12 horas de reproducción continua y toma solo alrededor de 3.5 horas para recargarse completamente con el cable micro-USB suministrado

Portátil: 19 x 4,8 x 6,6 cm y solo 516 g de peso, el micrófono incorporado permite llamadas manos libres con transmisión de voz clara, opciones de audio adicionales a través de soporte Micro-SD y entrada de audio de 3,5mm

Compatibilidad total: con la tecnología Bluetooth 4.2, el altavoz se puede conectar fácilmente a todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, como iPhone, iPad, teléfonos inteligentes y tabletas Android, portátiles, etc. a una distancia de hasta 20 metros. Conexión automática con dispositivos acoplados. Garantía de 12 meses y servicios profesionales post-venta 24 horas

KATMAI E8-L - Altavoz Bluetooth portátil con luz difuminada, IPX65, impermeable, 20 horas de reproducción, doble emparejamiento estéreo inalámbrico, altavoz para casa, al aire libre € 45.99 in stock 1 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♫♫♫【Hi-Fi Stereo & Gradient Light】 El altavoz dispone de 2 focos translúcidos de baja frecuencia que pueden cubrir increíbles agudos y graves intensos. Dos altavoces acoplados de 30 W de potencia que proporcionan un estéreo potente y claro de 360°. El efecto de luz degradada multipolar en la superficie del altavoz Bluetooth brilla en la fiesta.

♫♫【IPX65 impermeable y resistente a los golpes】El altavoz Bluetooth E8-L es resistente a la lluvia, el polvo, la nieve y las salpicaduras de agua y puede seguir funcionando normalmente. La estructura cilíndrica es muy estable y resistente a los golpes. Así que no te preocupes por el sudor y la lluvia, simplemente disfruta de él.

♫♫ ♫ Altavoz estéreo totalmente inalámbrico: gracias a la función estéreo inalámbrica puedes crear un sistema de sonido coherente para toda la familia con varios altavoces E8. Añadir dos E8-Ls puede obtener sonido estéreo envolvente para el canal izquierdo y derecho. La hermosa experiencia de sonido del E8-L es aún mejor. Crea una atmósfera de sonido que llena toda la habitación y permite que tu fiesta se deslice sin problemas.

♫♫ ♫ [Audio ininterrumpido]: la batería de 3000 mAh se puede cargar completamente con tipo C en 3,5 horas, y el tiempo de reproducción puede ser de hasta 15 horas.

【Servicio sin preocupaciones después de la venta】 7 días sin motivo de devolución, 30 días sin motivo para cambiar, 180 días sin necesidad de reparación. Servicio al cliente en línea 24 horas. ►El paquete incluye 1 altavoz Bluetooth Torteco, 1 cable de carga USB tipo C, 1 cable de audio de 3,5 mm, 1 manual de instrucciones (idioma español no garantizado).

Aigoss Altavoz Bluetooth Portátil Inalámbrico Estereo Exteriores con Audio HD Altavoz de Doble Controlador Integrado, Bluetooth 4.2, Llamadas Manos Libres y TF Tarjeta, Azul € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sonido Nítido de Alta Calidad】: Medios y altos definidos con nuestros dos controladores acústicos de precisión que ofrecen un excelente sonido estéreo y graves mejorados desde nuestro diseño patentado de radiador pasivo de bajos. Altavoz portátil con controlador dual integrado de 2 x 40mm con sonido nítido y graves fuertes sin distorsión incluso con el volumen más alto

【Volumen Más Alto y Más Grave】: El pequeño altavoz podría proporcionar un 30% de volumen más alto y unos graves más ricos que otros competidores. Los potentes altavoces HD 3W + 3W nítidos con graves profundos para uso exterior e interior: Sonido envolvente, perfecto para el hogar, colegios mayores, cocina, baño, coche, fiestas; servicios de música en streaming o radio por Internet como Pandora y Spotify

【Tecnología Bluetooth 4.2】: Conecta por BLUETOOTH en segundos a: iPhone, iPad, iPod, Mac, Smartphones, Tablets, Windows 7,8,10. Para reproducir desde Chromebooks, TVs y dispositivos sin Bluetooth, usa el cable de audio de 3,5 mm incluido conectado a la toma AUX-IN. Micro integrado para usar como manos libres con Smartphones y iPhones. Reproduce hasta 10 metros (30 pies) desde cualquier dispositivo son Bluetooth habilitado

【Ultra Portátil】: Menos de 365 gr (13 onzas), Tamaño del altavoz Bluetooth Portátil: 17,8 x 6,2 x 4,5 cm (7 x 2,5 x 1,7"). Batería de litio recargable de alta capacidad de 1800 mAh con hasta 6 horas de tiempo de reproducción en 2/3 del volumen con carga completa. Compatible con Tarjetas TF / Memoria para leer y guardar archivos de música, tu biblioteca multimedia contigo. Radio FM Incorporada. Mucho mejor para viajes y caminatas, superligero y fácil de llevar en la mochila o equipaje

【Qué Ofrecemos】: 1 x Altavoz Inalámbrico Bluetooth de Aigoss S1, 1 x Cable USB, 1 x Cable de audio 3,5mm, 1 x Manual de usuario, Garantía de calidad de 2 años, Servicio de atención al cliente de 24h y Soporte por email READ Los 30 mejores Pen Drive Usb capaces: la mejor revisión sobre Pen Drive Usb

Altavoz Bluetooth Potente, Tronsmart Force 40W Altavoz inalámbrico Portátil, Waterproof IPX7, Efecto de Triple Bajo, Doble Driver, 15 Hora de Reproducción, NFC, Asistente de Voz para Viaje, Fiesta € 89.99

€ 68.99 in stock 1 new from €68.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♫SONIDO DE 40W, ALTA POTENCIA♫ con Doble-Driver de 40W y 28 núcleos, ofrece un sonido de espectro completo y un increíble efecto de bajos de 100db, que permite claridad en cualquier nivel de sonido. ¿Tienes una gran fiesta? La función te permite emparejar dos altavoces Force para modo estéreo y así disfrutar del sonido envolvente superior 360°

♫EFECTO DE MODO TRIPLE-BAJO ♫ 3 ecualizadores de audio (bajo extra, estéreo 3D, estándar), que se pueden cambiar para adaptarse a cualquier género musical. Escuchará un rendimiento de bajos incomparable que no se encuentra en otros altavoces portátiles. Por lo tanto, el altavoz Force es la mejor opción para disfrutar de la música durante todo el día.

♫CERTIFICACIÓN IPX7, IMPERMEABLE Y RESISTENTE A SUCIEDAD♫ ¿Quiere llevar su altavoz fuera? ¿Disfrutarlo en una fiesta en la playa? ¿O quizás quiere cantar en la ducha? IPX7 significa que puede hacer todas estas cosas con Force. Incluso puede sumergirse bajo el agua durante 30 minutos.

♫EXCELENTE BATERÍA♫ Batería 6600 mAh. Le permite reproducir música durante 15 horas seguidas (volumen bajo) con una carga completa mediante su cable de carga tipo c. El diseño elegante hace que sea cómodo para llevar o colocar como decoración en la habitación.

♫BLUETOOTH 5.0 + EDR + Tarjeta Micro SD + AUX♫ La conexión bluetooth 5.0 ofrece una transmisión de señal más rápida y estable, una calidad de sonido más clara y un menor consumo de energía. Con un alcance de unos 20 m, y compatible con iPhone, iPad, iPod, Samsung, etc. También sorpota tarjeta micro SD/ TF y un entrada AUX de 3,5 mm.

Leicke Altavoz Bluetooth DJ Roxxx | MP3 Altavoz, Bluetooth Musica Altavoz, Lector Tarjeta SD, Radio Obra | 8h de Música | Altavoz para Ducha | Altavoz baño,Altavoz movil € 13.99 in stock 3 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HomeKit y Google Home - Compatible con Siri (iOS) y Google Assistant. Activa Siri Google Assistant con un solo clic. La ducha inteligente DJ Round Clip Shower de Leicke te ayuda a controlar tu hogar inteligente con Google Home o HomeKit, aplicación de asistente de voz, interacción con Spotify, altavoces de bañera, campaña, aplicación de reconocimiento de voz, software de reconocimiento de voz, sistema de fiesta en casa, pequeña fiesta, salida de voz, mensaje de aniversario, mensaje de voz

Sonido y TWS – Compacto y potente con un excelente sonido. El altavoz Bluetooth Leicke tiene un sonido de alta calidad y una calidad de voz cristalina. Tiene múltiples posibilidades de reproducción de música. Si compras un segundo altavoz, obtendrás un sonido envolvente en tu cuarto de baño.

Resistente al polvo, al vapor y al agua – Resistente al agua según clase de protección IPX5. El altavoz se puede utilizar como altavoz de ducha impermeable, altavoz de bañera, altavoz de piscina, radio de ducha, altavoz flotante, altavoz de playa, etc. Es perfecto para todos los entornos acuáticos, para la sauna y el baño.

Función manos libres: el micrófono integrado permite el uso del altavoz como manos libres, responde fácilmente a las llamadas mediante un solo clic. El diseño de ventosa permite pegar el altavoz en todas las superficies planas. No solo puedes escuchar música mientras te duchas, sino también hablar por teléfono con el micrófono incorporado.

Contenido del envío: el envío incluye el altavoz Bluetooth "DJ Roxxx Shower, cable de carga USB, instrucciones de uso (idioma español no garantizado).

IPX7 Altavoz Bluetooth portátil a Prueba de Agua Altavoz inalámbrico Estéreo HD y Sonido Envolvente de 360 °, Reproducción de 24 Horas para Viajes y Exteriores € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tecnología avanzada Bass 】Los graves profundos en 3D ofrecen un sonido impactante sin distorsión incluso al volumen máximo, los altavoces potentes le brindan una experiencia de escucha inmersiva, altos cristalinos, graves extra profundos y sólidos. Se aplica a video, juegos, reuniones, fiestas, bares sin importar dónde quiera!

【Estéreo inalámbrico verdadero】El altavoz inalámbrico de tecnología avanzada proporciona una conectividad Bluetooth más rápida y estable en un rango normal de 66 pies / 20 m sin fluctuaciones de señal y retardo de sonido. Cada altavoz Bluetooth también se puede utilizar por separado. (La experiencia de sonido estéreo necesita conectar dos altavoces DouTen E7 al mismo tiempo)

【IPX7 Impermeables Altavoz】Con la certificación IPX7, este sistema inalámbrico Bluetooth Altavoz puede proteger contra la lluvia, el polvo, la nieve y quedar parcial o totalmente sumergido. No te preocupes por el clima y el estado al aire libre, un gran Bluetooth para viajar y el hogar.

【Sonido estéreo hi-fi de 360°】Este altavoz inalámbrico Bluetooth con 20W de alta potencia de frecuencia completa de doble altavoz para garantizar un efecto de sonido de alta fidelidad. Logra un potente sonido estéreo cristalino de 360° y bajos atronadores encendió la atmósfera que va mucho más allá de su tamaño.

【Compatibilidad fuerte】Equipado con la avanzada tecnología Bluetooth, este altavoz inalámbrico es fácil de emparejar con la mayoría de los dispositivos habilitados para Bluetooth, como teléfonos inteligentes, televisores y computadoras portátiles ... Micrófono incorporado para llamadas manos libres con una fuerte capacidad anti-interferencia, este altavoz satisfará todas sus necesidades.

Altavoz Bluetooth, BassPal IPX7 Impermeable Portátil Altavoz Ducha con Radio, Espectáculo de Luz, y Estéreo, Altavoces Inalámbricos Bluetooth para Fiestas en la Piscina Outdoor € 38.99

€ 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 360 ° Hi-Fi Estéreo: Basspal altavoz de ducha bluetooth con controlador y calidad compactos, puede producir graves profundos, medios claros y agudos. El altavoz bluetooth con tecnología puede conectar dos dispositivos juntos para jugar al mismo tiempo. Sientes el sonido envolvente estéreo del cine. Disfrute del estéreo de alta definición y la música impresionante durante los banquetes de barbacoa, las fiestas de cumpleaños, las reuniones familiares o la hora de la ducha.

IPX7 Resistente Al Agua: Diseño de nivel de protección IPX7 hace que este altavoz bluetooth resistente al agua se pueda sumergir en 3 pies de agua, hasta 30 minutos. No importa en interiores o exteriores, en la ducha o en la piscina, puedes llevarlo contigo. Recuerde secarlo pronto para una vida útil más larga. El altavoz inalámbrico portátil diseñado con funda de silicona es irrompible y a prueba de golpes.

Luz LED Multicolor: La luz del altavoz bluetooth latirá con el ritmo de la música. Proporciona un excelente ritmo de luz para cada bajo, rango medio y agudo de la música. Las luces de colores crean una fantasía más musical, que puedes disfrutar en un ambiente agradable. Cuando la luz indicadora está encendida, la pantalla LED puede mostrar el volumen, la potencia, la hora y el modo de conexión de manera más intuitiva.

Bluetooth 5.0: La última tecnología bluetooth V5.0 puede conectar un altavoz bluetooth inalámbrico portátil a cualquier dispositivo con conexión bluetooth (máx. 66 pies). Puede cambiar libremente a la radio FM y escuchar sus estaciones de radio favoritas, y la antena ayuda a mejorar la señal. El altavoz bluetooth inalámbrico es compatible con una variedad de dispositivos. Micrófono incorporado, admite llamadas manos libres.

Ventosa Fuerte & Gancho Portátil: Altavoz bluetooth con la fuerte ventosa que puede pegar este altavoz portátil a prueba de agua en paredes, vidrio, encimeras o cualquier otra superficie lisa y plana para su disfrute. El gancho portátil le permite colgar el altavoz donde desee colgarlo, como una bicicleta o una bolsa.

Tronsmart T6 Plus Altavoz Bluetooth 40W, Altavoces Portatiles Waterproof IPX6 con Powerbank, 15 Horas de Reproducción, Sonido Estéreo, Efecto de Triple Bajo, Speaker Bluetooth 5.0 y Manos Libres € 72.99

€ 64.59 in stock 1 new from €64.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ Subwoofer de 40W Resistencia al agua IPX6 ] Con la salida de alta potencia patentada SoundPulse™ de 40W de tronsmart, el sonido es nítido y los graves son potentes. Combinado con la certificación de Waterproof IPX6, significa adaptarse a cualquier situación exterior, como viajes al aire libre, playa, piscina, ducha, fiesta, etc.

[ Gran autonomía y Función de powerbank ] Con un volumen medio, se puede reproducir de forma continua durante 15 horas. Cuando no está en uso, la batería de litio incorporada de 6600mAh puede durar hasta 24 meses, y el tiempo de carga es de 3 a 5 horas. Además el altavoz tiene un puerto de carga Micro USB incorporado para proporcionar una carga temporal de emergencia para su dispositivo.

[ Conexión y Efectos Triple-Bajo ] Al presionar el botón, se pueden combinar dos altavoces T6 Plus separados logrando un sistema, con hasta 80W de potente sistema estéreo. Y el nuevo ajuste EQ de sonido del T6 Plus te permite disfrutar de tres tipos diferentes de sonido: Vocal, Subwoofer y Bajos profundos 3D.

[ Bluetooth 5.0 y llamadas de Manos libres ] El potente chip Bluetooth 5.0 es compatible con todos los dispositivos Bluetooth y es más estable que Bluetooth 4.2 o 4.0 (dentro de 20 m). Con la conexión Bluetooth, también podtrá usar los altavoces para llamadas claras y sin ruido.

[ Rueda de control multifuncional y Asistente de voz ] La diferencia entre el altavoz T6 Plus y un altavoz tradicional es que el volumen se ajusta girando su rueda. Puede usar este botón para pausar / reproducir música. Manteniéndolo pulsado durante 3 segundos activará el asistente de voz, como Siri o el Asistente de Google. También es compatible con Amazon Echo Dot.

Altavoz Bluetooth Portátiles 20W, Altavoces Bluetooth, HD Estéreo, 16 Horas de Reproducción, con Micrófono, FM/TF/AUX, Altavoz Bluetooth Ducha Impermeable IPX6 para el Hogar, Aire Libre, Viajes € 29.99

€ 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️【Diseño Robusto】Su exterior está cubierto por una malla tejida suave que aporta elegancia, robustez y durabilidad. IPX6 es impermeable perfecto para el hogar, cocina, ducha. Altavoz bluetooth exterior portátil compacto, haga su viaje más cómodo, equipado con una cuerda portátil.

️【Batería de 2800mAh】Este altavoces inalambricos bluetooth está equipado con una batería recargable de 2800mAh, completamente cargado para proporcionar 16 horas de reproducción. El tiempo de reproducción depende del nivel de volumen y del contenido de audio. Será tu mejor opción.

️【Calidad de Sonido Perfecta】Con potentes 20W conductores duales, este altavoz bluetooth tiene bajos profundos, sonido cristalino. La tecnología que permite la conexión de dos M2 altavoz para conseguir más espectacular sonido en estéreo y disfrutar de una experiencia inmersiva.

️【Amplia Compatibilidad】La tecnología bluetooth 5.0 avanzada presenta una transmisión de señal más rápida y estable, una calidad de sonido más clara y un menor consumo de energía. Este altavoces potentes compatible con cualquier dispositivo bluetooth. El micrófono incorporado le permite realizar llamadas manos libres en cualquier momento.

️【Modo de Reproducción Multifunción】Altavoces bluetooth Ducha admite múltiples modos de FM / AUX / TF / USB. Múltiples modos te permiten elegir. Al mismo tiempo, nuestros productos disfrutan de una política de devolución de 90 días. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos y le brindaremos el mejor servicio al cliente. (El paquete es 1 altavoz M2)

