Los 30 mejores Alfombras Para Baños capaces: la mejor revisión sobre Alfombras Para Baños

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Alfombras Para Baños?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Alfombras Para Baños del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



5five - Alfombra de diatomita 39x60cm Gris € 18.56

€ 6.61 in stock 20 new from €6.61 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alfombra de diatomita 39x60cm gris

Jissta Alfombra de Baño Antideslizante 40X60cm, Súper Absorbente Alfombras Ducha, Alfombrilla baño Antideslizante con Diatomáceas Lavable para Bañera, Ducha y Cuarto de Baño, Gris € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alfombrilla de baño antideslizante】La parte posterior de esta alfombrilla de baño está hecha de caucho natural con una textura antideslizante única que se mantiene firme incluso cuando se coloca en un suelo con agua, y es altamente absorbente, más antideslizante y más segura para niños y ancianos.

【Altamente absorbente】 La capa intermedia de la alfombrilla de baño es una esponja extremadamente absorbente y tierra de diatomeas. La avanzada nanotecnología y una superficie con hasta un 90% de porosidad permiten que el agua penetre rápidamente y el agua sea absorbida rápidamente por la alfombrilla. Protege el suelo de las gotas de agua al salir de la ducha.

【Alfombrilla de baño de secado rápido】Los numerosos poros diminutos de la alfombrilla de baño permiten que el agua se evapore rápidamente en el aire natural, proporcionando un secado rápido y sin acumulación de agua. El agua que gotea sobre la alfombrilla penetra y se seca rápidamente en 10 segundos, y la próxima vez que la pise no se mojará, por lo que la superficie de la alfombrilla de baño no se mojará ni enmohecerá.

【Resistente a las manchas y fácil de limpiar】La alfombrilla de baño antideslizante es fácil de fregar y limpiar, con una superficie lisa que resiste el polvo y el pelo. Simplemente friegue la alfombra de baño con un paño húmedo, una aspiradora o un cepillo, o puede enjuagarla con un cabezal de ducha para que la alfombra de baño quede como nueva, y luego simplemente déjela secar al aire.

【Ampliamente utilizada】La alfombrilla gris mide 40 x 60 cm y puede colocarse en la ducha o junto a la bañera, o utilizarse como alfombrilla de interior o de dormitorio, lo que la convierte en una alfombrilla antideslizante ideal para el hogar.

YIQI Alfombra de baño Shaggy de Microfibra de Chenille, Suave y cómoda, Agua súper Absorbente, Antideslizante, Gruesa para el Cuarto de baño (60 x 40 cm, Gris) € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO : 60x40 cm, más adecuado a su baño. Con esta alfombra de baño, usted puede tener las opciones coloridas sobre las tendencias de la moda en su cuarto de .baño. Cuenta con la única técnica Bloqueo de Fibra(fiber-locking) , lo que permite eliminar la horrible caída de las fibras.

COMODIDAD : Las microfibras especialmente suaves pueden dar masaje a sus pies. La esponja interior de 6cm puede aliviar la presión y la fatiga de sus pies. Siempre que sales del cuarto de la ducha o de la bañera, puede disfrutar de una comodidad superior.

Antideslizante : El fondo antideslizante está hecho del material del PVC de major. calidad. Este fondo antideslizante tiene una fuerte capacidad antideslizante cuando lo pisas en la superficie del suelo, por lo que usted no resbalará ni se deslizará mientras se sentirá más seguro y cómodo.

ABSORCIÓN : La chenille alfombra de baño está diseñada para absorber el agua rápidamente. Debido a un montón de shags de microfibra, su fuerte capacidad de absorción de agua, que es 7 veces que la de algodón, rápidamente puede hacer que el suelo del baño seco y limpio.

LIMPIEZA : Es fácil de limpiar lavando a mano o completamente a máquina. Según la prueba, después de haberse lavado a máquina 10 veces, la alfombra de baño sigue manteniendo en buen estado como nuevo. No tiene por qué preocuparse de la caída de las fibras porque es muy fácil de manejarla y cuidarla.

RISVOWO Alfombra de Baño Antideslizante, Súper Absorbente Alfombras Ducha, Alfombrilla baño Antideslizante con Diatomáceas Lavable para Bañera, Ducha y Cuarto de Baño, Gris(40X60cm) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Absorbente y de Secado Rápido】Esta Alfombrilla de Baño Antideslizantes está fabricada con esponja extremadamente absorbente y tierra de diatomeas. Al salir de la bañera o de la ducha, la alfombrilla de baño absorbe el agua que gotea en 10 segundos. Cuando salga del cuarto de baño, las marcas de agua desaparecerán en cuestión de minutos como si el agua nunca hubiera estado allí.

【Doble Cara Antideslizante】La cara posterior de la Alfombra de Baño Antideslizante está hecha de caucho de alta calidad, que elimina el aire entre la alfombrilla y el suelo y se adhiere mejor al suelo. Las alfombrillas de tierra de diatomeas de alta calidad minimizan el riesgo de resbalones de niños y ancianos.

【Resistentes a la Suciedad y Duraderas】Estas alfombra baño secado rapido están diseñadas con una superficie de imitación de ante. Nunca tendrá que preocuparse por problemas de desprendimiento de fibras o formación de bolitas, como ocurre con las alfombrillas de baño de felpilla tradicionales.

【Fácil de Limpiar】Las Alfombrilla baño con Diatomáceas son menos propensas a la suciedad y las pelusas gracias a su tecnología sin pelo y a la rápida evaporación del agua. Simplemente friegue la alfombrilla del baño con un paño húmedo, una aspiradora o un cepillo, o aclárela con la alcachofa de la ducha para mantener la alfombrilla como nueva, y después déjela secar al aire.

【Versátil】La alfombra de ducha gris mide 40 x 60 cm y es adecuada para todos los espacios. Alfombra ideal para cuartos de baño, aseos, duchas y cocinas. También puede utilizarse como regalo de inauguración.

ALLILUYAA Alfombra Baño, Alfombra Microfibra, Lavable a Máquina, Absorbente de Agua, Alfombrilla Baño para Bañera, Ducha y Cuarto de Baño(50 * 80cm) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【SUAVE Y ESPONJOSO】Esta alfombra de baño de fibra está hecha de miles de fibras individuales que seguramente aliviarán sus pies al salir de la ducha o el baño. Además, cada microfibra mide aproximadamente 3 cm de largo. Cada vez que salga de la ducha o la bañera y se ponga sobre esta alfombra antideslizante, disfrutará del máximo confort.

【ALTA ABSORBENCIA】Ayude a proteger el suelo de su cuarto de baño de todas las gotas y salpicaduras que se producen al salir de la ducha o la bañera con una alfombrilla de baño antideslizante. Esta alfombrilla para bañera está fabricada con materiales afelpados y suaves que resultan cómodos para estar de pie, manteniendo los pies calientes y secos. Las fibras de secado rápido evitan la formación de moho.

【DISEÑO ANTIDESLIZANTE】La alfombrilla antideslizante cuenta con un soporte de goma antideslizante para mantenerla segura en su sitio, le mantiene seguro y firme sobre sus pies, evitando resbalones. Asegúrate de que el suelo esté seco antes de colocarla, ya que el agua bajo la alfombra puede hacer que resbale

【LAVABLE A MÁQUINA】Esta alfombrilla antideslizante de baño proporciona una superficie suave y cómoda para los pies en la ducha o el baño. Las capas de microfibra utilizadas en la alfombrilla son todas lavables a máquina y los colores no se destiñen, por lo que podrá utilizar esta alfombrilla durante muchos años.

【AMPLIA GAMA DE APLICACIONES】Nuestras alfombrillas antideslizantes para baño añaden fácilmente un toque de estilo, a la vez que le protegen a usted y a sus suelos. Alegran el cuarto de baño principal, el cuarto de baño de los niños, la habitación de invitados, el comedor o cualquier lugar de su casa donde necesite calentarse los pies. Dele a su hogar un estilo y un toque de bienestar. READ Los 30 mejores Organizador Zapatos Armario capaces: la mejor revisión sobre Organizador Zapatos Armario

Pure 4Home - Alfombra Diatomita Baño | 60x40 cm, Piedra Absorbente, Secado Rápido, Antideslizante, Incluye Lija para impurezas y Tapete | Alfombra Baño Secado Rápido | Alfombrilla Baño Antideslizante € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Á - Esta alfombra captura la humedad eficientemente, secándose al instante. Evita charcos y mantiene el suelo seco y seguro. La solución perfecta si buscas alfombra de baño antideslizante, alfombra ducha piedra o alfombras baño.

✅ - Diseño único que previene resbalones, ideal para baños, piscinas y áreas húmedas, garantizando tu seguridad. Ideal como alfombra de piedra para baño ultra absorbente, alfombra antideslizante suelo o alfombra baño piedra diatomita

✅Ñ Á - Gracias a su estilo minimalista, podrás complementar cualquier espacio como hogares modernos, hoteles y spas. Muy recomendada como alfombrilla de baño de piedra absorbente, alfombras de baño o alfombra baño diatomita.

✅Á - Incluye lija para renovar su capacidad de absorción y un tapete protector para preservar el suelo y añadir estabilidad. Ideal como alfombra absorbe agua, alfombra secado rápido, alfombra de piedra ultra absorbente, alfombras para baño o alfombra piedras.

✅Ó - Hecha de materiales naturales, esta alfombra es una opción sostenible, reduciendo el desperdicio de agua y aumentando la longevidad del producto. Perfecta si buscas tapete baño secado rapido, alfombra piedra baño secado rapido o alfombrilla baño diatomita.

DEXI Alfombra Baño Antideslizante,Alfombrilla de Baño Absorbente,Alfombra De Baño Lavable a Máquina con Microfibras Suaves de Agua para Bañera,Ducha y Baño (40 x 60 cm,Gris) € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Suave y Cómoda: La alfombra de baño diseñada exclusivamente por DEXI está hecha de materiales de fibra ultrafina de alta calidad, que es muy suave y trae la comodidad para sus pies.

Potente Higroscopicidad: Nuestra alfombra baño puede absorber de manera rápida el agua en unos segundos, lo que mantiene eficazmente el suelo seco y limpio. La alfombrilla de baño puede secarse de manera rápida y limpia, no se despedirá mal olor.

Reverso Antideslizante: El reverso antideslizante utiliza el TPR de alta calidad, que puede fijar firmemente la alfombrilla baño para evitar el deslizamiento y el resbalón. Asegúrese de que el piso debajo de la alfombrilla sea seco para no resbalarse.

Lavable a Máquina: La alfombra de baño es fácil de limpiar. Solo la pone en la lavadora y la lave con detergente neutro y agua fría, luego séquese al aire. Nunca se decolorará no importa cuántas veces se lave.

100% Satisfecho: Prometemos que la satisfacción del cliente es nuestra prioridad. Si no está satisfecho con nuestros productos, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento, le ofrecemos una solución satisfactoria.

XABESTME® Alfombra Baño, Alfombrilla Baño Antideslizante y Absorbente Diseño de Piedra Microfibra Suave, Alfombra Ducha Lavable 40x60 cm Gris € 14.99

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ALFOMBRILLA DE BAÑO CON MICROFIBRA】Disfruta de la suavidad al tacto y la resistencia a las manchas. Ideal para hogares con niños o mascotas, recuerda limpiarla regularmente para mantenerla en óptimo estado.

【TAPETE PARA BAÑO CON ESPUMA VICOELÁSTICA】Esta alfombra se adapta a la forma del cuerpo, brindando una experiencia cómoda y relajante al caminar. Resiste la deformación, manteniendo su forma y apariencia con el tiempo.

【ALFOMBRADE BAÑO ANTIDESLIZANTE】Diseñada para prevenir resbalones, esta alfombra también agrega un toque decorativo a cualquier espacio. Ideal para zonas concurridas o donde pueda haber líquidos.

【ESTERILLA PARA BAÑO DE SECADO RÁPIDO】Absorbe líquidos y humedad, evitando accidentes y manteniendo el entorno limpio. Hecha de materiales de alta calidad como algodón, microfibra y poliéster.

【 CONSEJOS DE LAVADO 】Puedes lavarla a máquina o a mano. El tamaño estándar es de 60X40 cm, con espuma de alta calidad y un grosor de 1,2 cm.

Rivben SL Pack 2 Alfombras Baño - Alfombra Baño - Alfombra Baño Secado Rapido - Alfombra Baño Antideslizante - Alfombrilla Baño - Alfombra - Felpudo - Dormitorio - Cocina - Recibidor € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PACK DE 2 ALFOMBRAS: Estas alfombras de baño presenta un moderno y estilizado de color, que se coordina con la iluminación, los muebles y el diseño de cualquier baño. Es fácil de combinar con otros artículos decorativos y se adapta a cualquier entorno. Tendrás la decoración de baño que siempre deseaste.

COMODIDAD Y SUAVIDAD: Nuestras alfombras cocina están fabricadas con materiales de alta calidad que brindan una suavidad y comodidad excepcionales. Cada paso que des será una experiencia agradable y reconfortante, permitiéndote relajarte completamente mientras cuidas de tu higiene personal.

ABSORCIÓN Y SECADO RÁPIDO: La alfombra cocina lavable antideslizante está diseñada para absorber rápidamente el agua, manteniendo tus pies secos y evitando que el agua se extienda por todo el baño. Además, su construcción especial permite un secado rápido, evitando la formación de olores desagradables o moho.

ANTIDESLIZANTE Y SEGURO: La seguridad es nuestra máxima prioridad. Nuestra alfombra ducha antideslizante cuenta con una base antideslizante que proporciona un agarre sólido en cualquier tipo de suelo, reduciendo el riesgo de resbalones y caídas. Puedes disfrutar de una ducha relajante sin preocuparte por tu seguridad.

FÁCIL MANTENIMIENTO: La alfombrilla baño es fácil de limpiar y mantener. Puedes lavarla a máquina o a mano, y conservará su aspecto y suavidad como nueva. Olvídate de las alfombras que se desgastan rápidamente, nuestras alfombras de baño están diseñadas para durar.

Color G Alfombra de Baño Antideslizante, Alfombrilla para Bañera,Alfombras Ducha Microfibra Suave,Alfombrillas Lavable en la Lavadora, Súper Absorbente 40 x 60 cm (Gris) € 20.98

€ 17.96 in stock 2 new from €17.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Suavidad】 El material de microfibra es muy esponjoso para calmar y relajar los pies después de la ducha, la tecnología mejorada garantiza la comodidad con cerdas suaves que no se desgastan fácilmente.

【Antideslizante y Seguro】 use el respaldo de TPR, que es duradero para mantener la alfombra de baño en su lugar, no necesita preocuparse por caídas no deseadas, para mantener a su familia y a usted a salvo. Colóquelo solo en un piso seco y liso.

【Altamente Absorbente】 La avanzada tecnología de fibra de bloqueo le permite absorber agua rápidamente. Perfecto para secar la planta de los pies después de la ducha para mantener el piso limpio sin que el agua gotee por todas partes.

【Fácil de Limpiar】 Límpielo con una aspiradora o lavadora, simplemente cuelgue para secar a la sombra. Sin desprendimiento ni deformación, para mantenerlo como nuevo incluso después del lavado.

【Ideal para su Vida】 diseñado con microfibra suave y duradera, con un aspecto moderno y una combinación de colores, adecuado para interiores, exteriores, pasillos, baños, pisos, cocinas, salas de estar y dormitorios.

SOBEAU Alfombra de Baño Antideslizantes, Alfombra Diatomita Baño 40X60cm, Súper Absorbente Co, Microfibra Alfombra Antideslizante, para Bañera y Ducha,Gris € 9.49

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alfombra baño antideslizante】La alfombrilla de baño mide 40 x 60 cm y está hecha de caucho natural en la parte posterior. Es extremadamente antideslizante y proporciona un agarre muy estable en suelos de baldosas o donde hay agua, y es más antideslizante que otras alfombras de baño de PVC convencionales, por lo que es adecuado para niños y ancianos y resuelve el problema de seguridad de resbalones y caídas que existe con la mayoría de las alfombras de baño.

【Super absorbente】La alfombrilla de baño absorbente tiene una capa de esponja absorbente y tierra de diatomeas en el medio, que puede absorber el agua rápidamente al salir de la ducha, la alfombrilla de baño puede absorber rápidamente el agua que gotea y proteger el suelo de la humedad.

【Suave y de secado rápido】La microfibra le da una sensación extra cómoda cuando camina descalzo, y los muchos poros diminutos de la alfombra de baño hacen que el agua se evapore rápidamente en el aire natural, por lo que la alfombra de baño se seca rápidamente y no acumula agua, por lo que la superficie de la alfombra de baño no se mojará ni se enmohecerá.

【Fácil de limpiar】La alfombrilla de baño antideslizante tiene una superficie lisa, repele la suciedad y el pelo y es fácil de fregar y limpiar. Simplemente barra o aspire, frote con un cepillo o enjuague con una regadera y seque al aire, no tiene que preocuparse por la ubicación pilling, pelusa, decoloración y otros problemas después de la limpieza.

【Amplia gama de usos】Esta alfombrilla no es solo para el baño, también puede usarla en cualquier lugar donde pueda mojarse fácilmente, el diseño liviano lo hace perfecto para usar como felpudo, alfombrilla de cocina, alfombrilla frente al fregadero, alfombrilla de tazón de comida para mascotas, etc., se puede usar como regalo de inauguración para sus amigos.

SEISSO Alfombra Baño Alfombrillas de baño Suave y acogedora, Agua súper Absorbente, Antideslizante, Gruesa para Dormitorio de baño 50x80cm Marrón € 9.99

€ 8.79 in stock 1 new from €8.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EXTRA ABSORBENTE:Alfombra Baño Actualmente disponible en 2 colores, 2 tamaños diferentes :40 x 60 cm / 50 x 80 cm) para que elijas. Súper absorbente que mantiene tu suelo seco, perfecto para pisar después de la ducha.

MULTIFUNCIONAL : Estas Alfombras de suelo se pueden utilizar para duchas de baño, bañeras, lavabos. La alfombrilla divertida también se puede utilizar para el felpudo del baño, la lavandería, el dormitorio de los niños, la sala de estar.

DISEÑO : Alfombrillas de baño más gruesa no sólo es maravillosamente cómoda y práctica, sino que también rezuma artesanía de alta calidad y es un bello accesorio para cualquier cuarto de baño para lograr la máxima comodidad.

LIMPIEZA : Es fácil de limpiar lavando a mano o completamente a máquina. No tiene por qué preocuparse de la caída de las fibras porque es muy fácil de manejarla y cuidarla.Se puede lavar a máquina y secar a máquina una y otra vez, cuida fácilmente tu alfombra sin ningún problema.

ANTIDESLIZANTE : La parte trasera está hecha de un innovador material TPE para evitar resbalones y caídas. También evita que el agua llegue al suelo. Nota: Asegúrese de que el suelo esté seco antes de la instalación, ya que el agua bajo la alfombra puede provocar resbalones.

MIULEE 1 Pieza Alfombra de Baño Microfibra Antideslizante Alfombra Suave Super Absorbente Color Sólido para Baño Dormitorio Pasillo Sala de Estar Cocina 40x60cm Gris Claro € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ABSORCIÓN RÁPIDA DE AGUA: La alfombra absorbente está hecha de espuma viscoelástica y microfibra ultragruesa, que es fácil de rebotar sin cambiar su forma. La capa intermedia absorbente de esta alfombra de baño absorbente tiene una tasa de absorción de agua más rápida, lo que puede prevenir la filtración de agua y mantener el piso seco y de secado muy rápido.

SÚPER ANTIDESLIZANTE: La alfombra antideslizante del baño tiene un forro de malla de PVC antideslizante, que evita que la alfombra del baño se deslice, por lo que puede colocarse de manera segura incluso en una superficie lisa.

CONSEJOS DE LAVADO: Lavar a mano o lavar a máquina en agua fría con detergente neutro. No uses lejía. Deje secar para obtener mejores resultados.

TAMAÑO ESTÁNDAR: El tamaño es de 40 x 60 cm, está hecho de espuma de alta calidad y el grosor es de 1,2 cm. Es adecuado para baño, inodoro, ducha, bañera, sala de estar, dormitorio, etc.

NOTAS: Debido a su tamano de la alfombra del baño es grandde , la enviaremos después de doblarla. Si puede ver las arrugas en la alfombra del baño cuando la abra, no se preocupe, ya que la alfombra está hecha de espuma viscoelástica, solo necesita ¡Se puede restaurar después de usarlo varias veces!

Alfombra Antideslizante y Absorbente para Bañera 40x60cm - Alfombrilla con Secado Rápido y Lavable para Cuarto de Baño y Ducha - Gris € 10.49 in stock 2 new from €10.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【alfombra antideslizante bañera】El reverso está hecho de caucho natural, que proporciona un agarre muy estable en suelos acuosos y es antideslizante mientras mantiene las encimeras de baño y cocina secas y libres de agua. Es más antideslizante que otras alfombras de baño de PVC y más seguro para niños y ancianos.

【Altamente absorbente】La capa intermedia de la alfombrilla de baño absorbente está hecha de esponja absorbente de agua y tierra de diatomeas. La superficie altamente porosa permite que el agua penetre rápidamente, el agua es absorbida por la alfombra de baño muy rápidamente, y cuando sale de la ducha, evita que su piso se moje por las gotas de agua.

【Secado rápido】Los numerosos poros diminutos de la alfombrilla de baño ayudan a que el agua se evapore rápidamente en el aire, las gotas de agua en la alfombrilla de baño penetrarán y se secarán rápidamente en muy poco tiempo, por lo que la superficie de la alfombrilla de baño no estará húmeda y mohosa como si la alfombrilla de baño no se hubiera mojado.

【Fácil de limpiar】Frote la alfombrilla de baño sucia con un paño húmedo, aspiradora o cepillo, y luego simplemente seque al aire, puede mantener su alfombrilla de baño como nueva, no necesita preocuparse de que la alfombrilla dejará caer muchos hilos y pelusas después de la limpieza.

【Widespread】La alfombrilla de ducha mide 40 x 60 cm, la microfibra le da una sensación extra cómoda cuando camina descalzo, perfecto para su cuarto de baño, cocina, tazón de comida y muchas otras áreas húmedas.

HUTVD Alfombras de Baño Absorbentes, Microfibra, Suave, Lavable, Antideslizante, Alfombra de Baño, Alfombra de Baño de Secado Rápido, Alfombrilla para Ducha y Entrada, 40 x 60 cm, Gris Azul € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: nuestras alfombras de baño están hechas de materiales más densos y gruesos, hechas de pelo suave y absorbente, piso de goma antideslizante con agarre firme para mayor seguridad y estabilidad.

Varios usos: coloca esta alfombrilla de baño suave y duradera junto a tu ducha o bañera. Con un suave forro polar, favorece tus pies. Ideal para baño, inodoro, ducha, piso, cocina.

Diseño antideslizante: la superficie es esmerilada, suave, cómoda y antideslizante, y la parte inferior está hecha de material de goma, lo que ayuda a reducir los daños en el piso por derrames y manchas de aceite.

Limpieza fácil: para la limpieza diaria, puede usar una aspiradora para absorber el polvo y el cabello en la superficie de la alfombra del baño, y si está sucia, simplemente puede limpiarla con un cepillo.

Úselo en múltiples ocasiones: el felpudo se usa ampliamente, se puede usar en el baño, la cocina, el dormitorio, la sala de estar, el jardín y otros lugares, a la moda y con un diseño simple para embellecer su hogar. READ Los 30 mejores Cafetera Italiana 12 Tazas capaces: la mejor revisión sobre Cafetera Italiana 12 Tazas

Genérico Tapete de Baño | Alfombrilla Antideslizante | Secado Rápido | 40cm x 60 cm | Elegante Color Plata | 100% Poliéster (Alfombrilla Color Plata) € 11.99

€ 10.49 in stock 1 new from €10.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅Antideslizantes: La alfombra de baño está respaldada con adhesivo de fusión en caliente para evitar el desplazamiento y el deslizamiento. Este material de respaldo es lavable a máquina y duradero, lo que garantiza un uso prolongado. Proporciona una mayor seguridad para las familias con niños o personas mayores.

✅Absorción y secado rápido: La alfombra de baño está diseñada para absorber rápidamente el agua, lo que te ayuda a evitar que tus suelos goteen agua mientras sales de la bañera, ducha o te preparas junto al fregadero. Las pilas de la alfombrilla tienen una profundidad de 2,5 cm, lo que permite que la humedad quede atrapada en ellas. Esto permite que la alfombra de baño se seque de manera rápida y ordenada, evitando la acumulación de humedad.

✅La alfombra de baño está hecha de tela de microfibra 100% poliéster, lo que la hace súper suave. La tela es gruesa, de alta calidad y está tejida de manera densa y firme, lo que garantiza su durabilidad a largo plazo. Además, es fácil de guardar y plegar, y no se decolora con el tiempo. Al colocar esta alfombra en tu baño, tus pies disfrutarán de una sensación suave y reconfortante, como si estuvieras caminando sobre nubes suaves.

✅Relación calidad-precio: De las alfombras de baño es excelente. Están fabricadas con hilo de alta calidad para brindar una experiencia de usuario óptima. El tamaño de estas alfombras es de 40 x 60 cm y pesan aproximadamente 250 g. La felpa gruesa de las alfombras garantiza la comodidad al caminar sobre ellas, brindando una sensación agradable a los pies.

Utopia Towels - Alfombrillas de baño, alfombra baño - 100% algodón lavable en la lavadora (paquete de 2, 53 x 86 cm,Blanco) - altamente absorbente € 22.99

€ 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PACK DE 2 ALFOMBRAS DE BAÑO - La caja incluye dos alfombrillas de baño de algodón de 53 x 86 cm cada una, para que pueda colocarlas en el suelo.

CALIDAD EXCELENTE - Estas alfombrillas de baño de calidad están hechas de algodón 100% hilado en anillos de alta calidad, lo que añade un toque de lujo en cuanto sales de la ducha.

COMODIDAD Y MANEJABILIDAD - Las alfombras de baño están expertamente tejidas y cosidas para proporcionarle una experiencia duradera de lujo y comodidad.

SUAVES Y BLANDAS - Elaboradas con gran precisión, cada alfombrilla es muy absorbente. Estas alfombrillas son ligeras, duraderas y lavables por naturaleza.

HECHAS DE FORMA ORGÁNICA - Las alfombrillas de baño son totalmente reversibles y tienen un soporte sin goma que las hace muy fáciles de mantener.

ZCSOWE Alfombra de baño Antideslizante Alfombra de Ducha súper Absorbente Alfombra de baño de Espuma Alfombra de baño Antideslizante diatomea Lavable Alfombra de baño Suave y cómoda para bañera € 8.59 in stock 1 new from €8.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨【Alfombrilla de baño antideslizante】La parte posterior de esta alfombra de baño está hecha de caucho natural con una textura antideslizante única que brinda agarre incluso cuando se coloca sobre un piso con agua y es altamente absorbente de agua, lo que la hace más antideslizante. deslizar. Más antideslizante y más seguro para niños y personas mayores.

✨【Tacto cómodo】 La superficie antideslizante de la alfombra de baño está hecha de gamuza de microfibra, suave y agradable para la piel. La capa de esponja de una alfombra de baño proporciona algo de amortiguación para que tus pies no se sientan como si estuvieran en el suelo.

✨【Alfombrilla de baño de secado rápido】La alfombra de baño tiene muchos poros pequeños que permiten que la humedad natural del aire se evapore rápidamente, por lo que se seca rápidamente y no se empapa. El agua que fluye sobre la alfombra penetra en la alfombra y se seca en 10 segundos. La próxima vez que pise la alfombra, no estará mojada, por lo que la superficie de la alfombra del baño no estará mojada ni mohosa.

✨【Fácil de limpiar】 Si la alfombra del baño se ensucia, simplemente límpiela con un paño húmedo o enjuáguela. Después del enjuague, la alfombra del baño se seca rápidamente en un lugar seco y vuelve a tener una alfombra de baño nueva sin perder mucha pelusa y pelusa.

✨【Multifuncional】El tamaño de la alfombra es de 40 x 60 cm, la alfombra de baño no se atascará en la puerta mientras brinda comodidad y absorción, por lo que puede usar la alfombra de baño gris en cualquier lugar húmedo, como baño, cocina, debajo. el fregadero, comederos para mascotas, etc.

Alfombras de Baño, Alfombrilla de Baño Absorbente Antideslizante Lavable, Alfombra de Ducha con Respaldo de Goma para Baño, Bañera, 40x60cm, Azul € 9.49

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material premium: hecho de excelente material de goma y tierra de diatomeas similar al algodón, fuerte absorción de agua, pies cómodos y suaves, antideslizante, fácil de limpiar, confiable, estable y duradero para uso a largo plazo.

Diseño absorbente de agua: la alfombrilla de baño se puede secar rápidamente y no acumula agua. El agua que cae sobre la alfombrilla puede penetrar rápidamente y secarse en unos segundos, de modo que la superficie de la alfombrilla de baño ya no está mojada y las manchas de agua no se desbordan.

Alfombrilla de baño antideslizante: la parte posterior de la alfombrilla de baño está hecha de caucho y barro de diatomeas con una textura antideslizante única, que se agarra firmemente y evita resbalones incluso cuando se coloca en el suelo con agua.

Amplias aplicaciones: uso en la ducha o junto a la bañera. Tales como baños, aseos, duchas, cocinas, jardines, pasillos y otros lugares. Adecuado para niños, adultos, ancianos y mascotas.

El paquete incluye: recibirá 1 alfombrilla de baño, color azul, tamaño 40 x 60 cm/15,7 x 23,6 pulgadas; Los colores limpios y el diseño moderno crean un ambiente más animado en su baño.

DEXI Alfombra de Baño 40 x 60 cm, Alfombrilla Baño Antideslizante, Alfombra Baño Microfibra Extra Suaves y absorbentes de Agua, Lavable a Máquina, Bañera, Ducha(Azul) € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Suave y Cómoda: La alfombra de baño diseñada exclusivamente por DEXI está hecha de materiales de fibra ultrafina de alta calidad, que es muy suave y trae la comodidad para sus pies.

Potente Higroscopicidad: Nuestra alfombra baño puede absorber de manera rápida el agua en unos segundos, lo que mantiene eficazmente el suelo seco y limpio. La alfombrilla de baño puede secarse de manera rápida y limpia, no se despedirá mal olor.

Reverso Antideslizante: El reverso antideslizante utiliza el TPR de alta calidad, que puede fijar firmemente la alfombrilla baño para evitar el deslizamiento y el resbalón. Asegúrese de que el piso debajo de la alfombrilla sea seco para no resbalarse.

Lavable a Máquina: La alfombra de baño es fácil de limpiar. Solo la pone en la lavadora y la lave con detergente neutro y agua fría, luego séquese al aire. Nunca se decolorará no importa cuántas veces se lave.

Amplia Aplicación: El patrón simple y elegante agrega elementos decorativos bellos y ricos para su cuarto de baño. Hay una variedad de colores y tamaños para elegir, que se utiliza ampliamente en diversas ocasiones, como baño, cocina, fregadero, sala de estar, sala de conferencia, estudio, dormitorio, etc.

Color G Alfombra Baño 40 x 60 cm, Alfombra Baño Antideslizante Bañera, Agua Súper Alfombrilla Baño Absorbente, Lavebla Alfombra Ducha Adecuada para Baños, Inodoros, Bañeras, Lavabos, Gris Claro € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Calidad Superior】Hecha de microfibra, nuestra alfombra de baño Color G es ultra suave, de alta calidad y duradera. Esta alfombra baño es perfecta para su cuarto de baño, independientemente de su estilo, ofreciendo comodidad y funcionalidad.

【Súper Absorbente】Gracias a su avanzada tecnología absorbente, esta alfombrilla de baño absorbente está diseñada para absorber rápida y eficazmente el agua y mantener su suelo seco en todo momento. Cuando salga de la ducha o la bañera, ya no tendrá que preocuparse por un suelo sucio y el riesgo de resbalones.

【Antideslizante & Seguro】Esta alfombra baño antideslizante bañera tiene un respaldo de TPR que la mantiene firmemente en su lugar en el suelo del baño. Por lo tanto, no tendrá que preocuparse de que se deslice, garantizando su seguridad y la de su familia. Consejo: Coloque la alfombrilla únicamente sobre un suelo liso y seco.

【Duradera & Fácil de Limpiar】 Estas alfombrillas de baño absorbentes son muy fáciles de limpiar, duraderas y resistentes a la decoloración; simplemente tire la alfombrilla (preferiblemente en una bolsa de lavandería) en la lavadora para un lavado rápido y sin complicaciones. Cuando la alfombrilla de baño no esté en uso, cuélguela en una zona ventilada o soleada para mantenerla seca.

【Versátil & Elegante Diseño】Diseñada en bloques y disponible en una variedad de colores, esta alfombrilla de baño puede adaptarse a diferentes tipos de estilos de decoración. Con numerosos tamaños para elegir, pequeño, mediano o largo, es fácil encontrar uno para colocar delante de bañeras, inodoros, duchas, bañeras, lavabos y mucho más.

NatureMark Juego de 2 Alfombras de Baño de Rizo, 50 x 80 cm; 100% Algodón, Arena € 17.91

€ 16.78 in stock 2 new from €15.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de 2 alfombras de baño de rizo de algodón de alta calidad; sin respaldo de goma; tamaño: 50 x 80 cm, 100% algodón; súper conveniente

Extra absorbente; muy resistente al lavado; gramaje: 800 gr/m2

Muy suave y agradable a los pies

Un producto de la marca NatureMark; calidad comprobada según la norma Öko-Tex 100

Fácilmente lavable a máquina hasta 60 °C; adecuado para secadora; resistente a varios lavados

DEXI Alfombra de Baño Antideslizante,Alfombra Baño Microfibra,Alfombrilla de baño Lavable a Máquina,Súper Absorbente,Ultra Suave (60 x 90 cm,Beige) € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Suave y Cómoda: La alfombra de baño diseñada exclusivamente por DEXI está hecha de materiales de fibra ultrafina de alta calidad, que es muy suave y trae la comodidad para sus pies.

Potente Higroscopicidad: Nuestra alfombra baño puede absorber de manera rápida el agua en unos segundos, lo que mantiene eficazmente el suelo seco y limpio. La alfombrilla de baño puede secarse de manera rápida y limpia, no se despedirá mal olor.

Reverso Antideslizante: El reverso antideslizante utiliza el TPR de alta calidad, que puede fijar firmemente la alfombrilla baño para evitar el deslizamiento y el resbalón. Asegúrese de que el piso debajo de la alfombrilla sea seco para no resbalarse.

Lavable a Máquina: La alfombra de baño es fácil de limpiar. Solo la pone en la lavadora y la lave con detergente neutro y agua fría, luego séquese al aire. Nunca se decolorará no importa cuántas veces se lave.

Amplia Aplicación: El patrón simple y elegante agrega elementos decorativos bellos y ricos para su cuarto de baño. Hay una variedad de colores y tamaños para elegir, que se utiliza ampliamente en diversas ocasiones, como baño, cocina, fregadero, sala de estar, sala de conferencia, estudio, dormitorio, etc.

YeahBoom 40X60cm Alfombra de Espuma súper Absorbente de Agua de ducha - Alfombrilla Antideslizante, Suave y acogedora para bañera y Cuarto de baño € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Innovadora alfombrilla de baño absorbente: la nanotecnología avanzada y una superficie con hasta un 90% de porosidad permiten que el agua penetre rápidamente. La absorción de agua es de 2 a 4 veces su propio peso. 5 segundos de entrada rápida de agua, no acumula agua, proporciona una sensación agradable al pie, es antideslizante y resistente a la abrasión. El tamaño es de 40 x 60 cm.

Base de goma antideslizante de doble cara: la alfombrilla de baño tiene un suelo de goma suave antideslizante que excluye el aire entre la alfombra y el suelo y crea una presión de aire que se adsorbe mejor en el suelo. La innovadora superficie similar al cuero parece una alfombrilla de baño de guijarros, pero se siente como piel de chamois, no se congelará cuando pises las alfombras de baño para el baño en climas fríos.

Repele la suciedad y es fácil de limpiar: esta alfombrilla de suelo es fácil de fregar y limpiar. Un poco de polvo se puede tratar directamente con una aspiradora. Para manchas de aceite, puede usar un poco de detergente para limpiarlo. Superficie lisa que resiste la suciedad y el cabello. Simplemente limpie las alfombras para el baño con un paño húmedo o enjuague con una boquilla de ducha para hacer que su alfombra de ducha sea tan buena como nueva

Alfombrilla de baño de secado rápido: numerosos poros pequeños en la alfombrilla de baño permiten que el agua se evapore rápidamente en el aire natural. Por lo general, las marcas de agua pueden desaparecer mágicamente en unos minutos. No estará húmedo en el siguiente paso.

Amplia gama de usos: alfombra deslizante de baño para ducha o bañera, alfombrilla interior, alfombrilla de baño, alfombrilla de dormitorio, regalo de inauguración, regalo para amigos o colegas. READ Los 30 mejores Cremalleras De Colores capaces: la mejor revisión sobre Cremalleras De Colores

DEXI Alfombrilla de baño Antideslizante,Alfombra Baño de Chenilla Suave Absorbente de Agua,Alfombras de Ducha de Microfibra esponjosa,Lavable a máquina (40 x 60 cm,Negro) € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Suave y Cómoda】La alfombra de baño diseñada exclusivamente por DEXI está hecha de chenilla de alta calidad, que es muy suave y trae la comodidad para sus pies. La chenilla de 3 cm de espesor puede proteger mejor sus pies y aliviar la presión y fatiga de los pies.

【Potente Higroscopicidad】Nuestra alfombra baño puede absorber de manera rápida el agua en unos segundos, lo que mantiene eficazmente el suelo seco y limpio. La alfombrilla de baño puede secarse de manera rápida y limpia, no se despedirá mal olor.

【Reverso Antideslizante】El reverso antideslizante utiliza la cola termofundible de alta calidad, que puede fijar firmemente la alfombrilla baño sin deslizarse ni resbalarse incluso en los pisos húmedos, protegiendo la seguridad de usted y de su familia.

【Lavable a Máquina】 La alfombra de baño es fácil de limpiar. Solo la pone en la lavadora y la lave con detergente neutro y agua fría, luego séquese al aire. Nunca se decolorará no importa cuántas veces se lave.

【100% Satisfecho】Prometemos que la satisfacción del cliente es nuestra prioridad. Si no está satisfecho con nuestros productos, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento, le ofrecemos una solución satisfactoria.

SDINAZ Alfombrillas de baño Antideslizantes Lavables Alfombras de baño Moquetas Alfombrillas para bañera para Ducha con patrón de Margaritas 80 * 50 CM € 31.99

€ 29.99 in stock 2 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: la longitud x altura de esta alfombra de baño es de 80 x 50 cm (31,5 x 19,6 pulgadas), es un diseño muy ergonómico, se puede utilizar como felpudo, alfombra de bañera, alfombra de ducha y es adecuada para baño, lavabo, Sala de estar, dormitorio, cocina, pasillo, puerta de entrada o puerta interior, etc. Y se puede utilizar todo el año, desde primavera, verano, otoño e invierno.

La superficie superior de ante está hecha de fibra de poliéster, es muy suave y cómoda de pisar y tiene una fuerte absorción de agua. El fondo antideslizante está hecho de material de PVC de alta calidad. Este respaldo antideslizante tiene prácticamente resistencia al deslizamiento en la superficie del piso de baldosas, lo que evita que se resbale o se deslice para mantenerte más seguro y cómodo.

Estas alfombras de baño se pueden lavar a máquina o a mano, son resistentes a las manchas y son fáciles de limpiar, hermosas y duraderas, y se pueden reutilizar muchas veces.

Nuestras alfombras de baño tienen una gran cantidad de temas de impresión, siempre puede obtener sus alfombras de baño favoritas y elegantes de nuestra tienda para decorar su hogar. También se puede regalar a familiares o amigos como regalo de inauguración.

La alfombra de baño también es adecuada para sala de estar, dormitorio, cocina, pasillo, puerta de entrada o puerta interior, etc., se puede utilizar como felpudo, alfombra de bañera, alfombra de ducha. Y se puede utilizar todo el año, desde primavera, verano, otoño a invierno.

jianyana Alfombra de Baño Microfibra Suave, Alfombrilla Antideslizante para Puerta de Baño, Alfombras de Baño Ducha Lavable, Alfombra Absorbente para el hogar, Cocina € 15.96 in stock 2 new from €15.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alfombra de baño absorbente】Esta alfombra de baño antideslizante está fabricada con microfibra de alta calidad y tejido de poliéster, que ofrece buena elasticidad y capacidad de absorción de agua, se seca rápidamente y protege el suelo de la humedad y las manchas. Perfecta para el baño o la ducha.

【Alfombra de baño antideslizante】La parte inferior de esta alfombra de baño cuenta con adhesivo termofusible que garantiza una fuerte adherencia al suelo y previene el deslizamiento. Asegúrate de que no haya gotas de agua en el suelo debajo de la alfombrilla de baño antes de usarla.

【Diseño clásico】Nuestras alfombrilla de baño son suaves y agradables al tacto, ecológicas, sin olores, con un brillo intenso y resistentes al color. Esta linda alfombra para los pies es una excelente decoración para tu baño o inodoro, especialmente apreciada por los más pequeños.

【Lavable a máquina】Esta alfombra de baño de microfibra es fácil de limpiar, se puede lavar a mano o completamente en la lavadora. Utiliza un detergente suave, evita el uso de lejía. No tienes que preocuparte por la pérdida de fibras, es muy fácil de manejar y mantener.

【Amplio uso】Esta suave alfombra baño secado rapido está disponible en 3 tamaños: 40 x 60 cm, 48 x 67 cm, 58 x 88 cm. Práctica y decorativa. Puede ser utilizada en el baño, cocina, dormitorio, sala de estar, frente a la puerta, como alfombra para mascotas, etc.

DEXI Alfombra Baño Antideslizante 43 x 80 cm, Súper Absorbente Alfombras Ducha, Alfombrilla Baño Diatomita, Gris Claro € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alfombrilla de baño de alta calidad】esta alfombrilla de baño súper absorbente para el suelo del baño está diseñada con una superficie de piel de suave y el respaldo de goma. Las alfombrillas de baño para el suelo son aptas para mascotas y niños sin microfibra.

【Absorbentes y de secado rápido】las alfombrillas de baño DEXI cuentan con una fuerte absorción de agua, una rápida permeación al agua y sin acumulación de agua. Las alfombras de baño grises se secan rápidamente después de absorber el agua y mantienen el suelo de tu baño limpio y seco.

【Alfombrilla de baño antideslizante】el material antideslizante de la alfombrilla de ducha se agarra firmemente para aumentar la estabilidad. que se mantiene firme incluso cuando se coloca en un suelo con agua.Las alfombrillas de bañera también proporcionan una sensación cómoda para tus pies. La alfombrilla de baño funciona bien para la bañera, fregadero, ducha e inodoro.

【Fácil de limpiar】las alfombrillas de baño para el baño están diseñadas con una superficie lisa que no se desprende, por lo que son fáciles de mantener. Puedes golpear o limpiar la alfombrilla de baño de bañera, o cepillarla y enjuagarla con agua fría.

【100% satisfacción】las alfombrillas de baño están disponibles en una variedad de colores y tamaños. Si tienes cualquier problema con los productos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, te responderemos por primera vez.

Enyhom Alfombra de baño de microfibra extrasuave, antideslizante, lavable, absorbente de agua, alfombra de baño, gris oscuro, 60 x 90 cm € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lujo y comodidad: las alfombrillas de baño Enyhom están hechas de microfibra gruesa y aterciopelada, dan a tus pies el regalo de una comodidad excepcional y sensación de masaje. Cada microfibra mide aproximadamente 15 mm de largo, la alfombra de baño proporciona un apoyo ultra suave para tus pies.

Parte trasera antideslizante de caucho termoplástico: la alfombrilla de baño de microfibra está fabricada con un respaldo de TPR fuerte y duradero que ayuda a evitar que se mueva y se deslice, mantiene las alfombras de baño en su lugar en tus suelos y protege la seguridad de tu familia. Para un mejor rendimiento antideslizante, asegúrate de colocar la alfombrilla solo en una superficie seca. El agua debajo de la alfombra del baño puede hacer que se deslice.

Súper absorción: la alfombrilla de baño peluda Enyhom contiene miles de telas de microfibra, que pueden absorber rápidamente el agua, la pelusa de 15 mm de alto protege tus suelos del goteo de agua mientras sales de la bañera, ducha, spa o fregadero. Por favor, sécalo al sol en el balcón con frecuencia.

Lavable a máquina: simplemente coloca toda la alfombrilla en la lavadora y lávala en frío con detergente suave, luego seca ligeramente en secadora a baja temperatura. No te preocupes por que la fibra se afloje.

✅Servicio al cliente: las alfombrillas de baño Enyhom no solo son adecuadas para baños, sino también para dormitorios, lavanderías, salas de estar, hoteles y lugares de trabajo. Si tienes alguna pregunta sobre alfombras de baño, por favor ponte en contacto con nosotros directamente, Enyhom está dispuesto a proporcionarte una experiencia de compra perfecta.

XABESTME® Alfombra Baño, Alfombrilla Baño Antideslizante y Absorbente Diseño de Piedra Microfibra Suave, Alfombra Ducha Lavable 40x60 cm Gris € 15.99

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ALFOMBRILLA DE BAÑO CON MICROFIBRA】Disfruta de la suavidad al tacto y la resistencia a las manchas. Ideal para hogares con niños o mascotas, recuerda limpiarla regularmente para mantenerla en óptimo estado.

【TAPETE PARA BAÑO CON ESPUMA VICOELÁSTICA】Esta alfombra se adapta a la forma del cuerpo, brindando una experiencia cómoda y relajante al caminar. Resiste la deformación, manteniendo su forma y apariencia con el tiempo.

【ALFOMBRA DE BAÑO ANTIDESLIZANTE】Diseñada para prevenir resbalones, esta alfombra también agrega un toque decorativo a cualquier espacio. Ideal para zonas concurridas o donde pueda haber líquidos.

【ESTERILLA PARA BAÑO, SECADO RÁPIDO】Absorbe líquidos y humedad, evitando accidentes y manteniendo el entorno limpio. Hecha de materiales de alta calidad como algodón, microfibra y poliéster.

【 CONSEJOS DE LAVADO 】Puedes lavarla a máquina o a mano. El tamaño estándar es de 60X40 cm, con espuma de alta calidad y un grosor de 1,2 cm.

