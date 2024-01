Inicio » Juguete Los 30 mejores Album De Billetes capaces: la mejor revisión sobre Album De Billetes Juguete Los 30 mejores Album De Billetes capaces: la mejor revisión sobre Album De Billetes 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Album De Billetes?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Album De Billetes del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Uncle Paul 60 Bolsillos Polipiel Recolección de Monedas Álbum Titular de Billetes Libro de Almacenamiento para Papel Dinero Dólares Tarjetas de Intercambio Colección de Sellos Negro AN01BK € 16.99



Amazon.es Features 【GRAN CAPACIDAD】 20 páginas de transparencia extra alta, 60 bolsillos de carga superior. Sostenga fácilmente 60 piezas de papel moneda. Suficiente para satisfacer las necesidades diarias de recolección.

【TAMAÑO UNIVERSAL】- Cada bolsillo mide 19,5 x 8,2 cm (7,7 x 3,2 pulgadas). Admite la mayoría de los billetes de todo el mundo de menos de 19,3 x 8,2 cm (7,6 x 3,2 pulgadas), USD, CAD, GBP, EUR, JPY, AUD, etc. También se pueden sujetar tarjetas comerciales, sellos y billetes.

【QUALITY MATERIAL】- Premium artificial leather cover is waterproof and not easy to bend. The acid-free PVC inner pages are hard (Anti-bending) and safe (non-toxic), ensuring a reassuring user experience.

【DOUBLE PROTECTION】- Each album comes with a plastic storage case. With a hard cover, it effectively protects the banknotes from dust and scratches.

【BONUS DESIGN】- Excellent hot press binding craft make both the album cover and inner pages can be turned 360 degrees without a hitch, easily laid out for loading and display your beloved collectibles.

Uncle Paul Álbum de colección de Billetes de 40 Bolsillos - 20 Hojas Titular de Moneda Transparente Almacenamiento de Dinero Mundial Suministros de colección de Libros Negro AN04BK € 10.99



Amazon.es Features 【ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO】- 20 hojas de doble cara, 40 bolsillos. Tamaño de bolsillo: 197 × 103 mm/7,7 × 4,0 pulgadas, tamaño de página: 210 × 110 mm/8,2 × 4,3 pulgadas, tamaño de cubierta: 214 × 125 mm/8,4 × 4,9 pulgadas.

【CALIDAD Y CAPACIDAD】- El cuero artificial texturizado superior es estético y duradero. Las páginas internas seguras de PVC sin ácidos brindan una protección efectiva. Diseño de doble cara, mayor capacidad para satisfacer las necesidades diarias.

【AMPLIA ADAPTABILIDAD】- Perfecto para billetes, cromos, sellos, boletos, recibos, documentos, facturas, etc. de tamaño inferior a 19,4 × 10,3 cm/7,6 × 4,0 pulgadas.

【DISEÑO ADICIONAL】: el álbum de colección de billetes se puede aplanar completamente a 180 °, y las páginas interiores altamente transparentes son fáciles de ensamblar y mostrar los billetes.

【REGALO ÚNICO】- Es un excelente regalo para amigos, familiares y socios a los que les encanta coleccionar. Un gran compañero para la colección y exhibición.

100 hojas de páginas de divisas para colección de billetes de papel, 3 bolsillos, fundas para monedas/soporte para monedas, páginas de álbum para coleccionar billetes de papel, billetes, cupones € 16.99



Amazon.es Features Tamaños de bolsillo de 190 x 90 mm [7,5 x 3,5 in]. Adecuado para cualquier billete normal del mundo. También se adapta a coleccionables de pegatinas, sellos, billetes, etiquetas, tarjetas, etc.

Material: Membrana de PP (sin PVC), que es químicamente estable y segura para cualquier coleccionable

El diseño de carga lateral hizo que los coleccionables no se deslizaran fácilmente cuando la página se instalaba en las carpetas

Compatible tanto con carpetas de 3 anillas en tamaño carta de EE. UU. como con carpetas de 4 anillas tamaño A4 de la UE. Dimensiones de la página: 280 x 215 mm [11,0 x 8,5 pulgadas]

100 páginas por paquete, 3 bolsillos por página. Totalmente 300 bolsillos por paquete.

Pardo 134001 - Album para colección billetes universales, color negro € 23.60
€ 20.09



Amazon.es Features Album para coleccionar diferentes billetes universales

Incluye cajetín protector

Medidas cajetín-álbum: 270x245x50mm

Lomo 5cm

Color negro

TsunNee Álbum de colección de monedas de 150 bolsillos, Estuche de colección de monedas de cuero, Álbum de almacenamiento de monedas 24 bolsillos para billetes conmemorativos para coleccionistas, Azul € 28.89



Amazon.es Features Álbum de colección de monedas con cubierta de cuero: piel sintética de alta calidad construida con texturas elegantes, sensación suave al tacto, buen brillo y varios colores de cubierta para que elijas satisfacer diferentes necesidades.

Páginas interiores del álbum de monedas de alta calidad: páginas de PVC respetuosas con el medio ambiente sin suavizante, no daña las facturas de monedas/monedas. Soporte de página de acero inoxidable superior. Este álbum de colección de monedas y papel no se vuelve frágil ni duro incluso a bajas temperaturas, duradero y de alta transparencia para almacenar tus monedas. Fácil de mostrar tus colecciones a tus amigos, familiares, etc.

Páginas gruesas con alta transparencia en ambos lados: páginas de colección gruesas, mucho más gruesas que la mayoría de las páginas del mercado. Altamente transparente en ambos lados, puede mostrar claramente la moneda y el billete de en ambos lados, facilita la visualización e intercambio. Una maravillosa manera de almacenar y mostrar tu colección.

Libro de monedas de diseño especial: soporte mecánico integrado de acero inoxidable tipo D para una gran capacidad, te permite añadir más páginas adicionales que el soporte de páginas redondo normal. El soporte de página no está en el medio del álbum, pero diseñado a la derecha, puede reducir el daño por fricción al cuero.

Tamaño de la rejilla del soporte para coleccionar monedas: el tamaño de la rejilla de colección de monedas es de 4 x 3,7 cm. Se adapta a la mayoría de tamaños Espacio suficiente para almacenar tus monedas, gorras, fichas, medallones, insignias, etc. Su diseño de sobre de solapas para mantener las monedas nunca se resbalan. Cuenta de bolsillos conmemorativos para billetes: 8 páginas en total 24 bolsillos clips de papel para con tamaño de 19,8 x 8 cm. READ Los 30 mejores Dardos Nerf Elite capaces: la mejor revisión sobre Dardos Nerf Elite

Prophila Álbum para Billetes con 20 Fundas para Billetes de 50 Negro € 18.98



Amazon.es Features Encuadernación acolchada de plástico de alta calidad con relieve dorado decorativo

Con 20 fundas para billetes (para 30 pequeñas formato: 150 x 70 mm y 20 billetes grandes, formato de compartimento de 150 x 105 mm)

Con ventana trasera para escribir los álbumes

Tamaño exterior (cerrado): 220 x 230 x 40 mm (ancho x alto x profundidad)

Incluye 2 hojas de punta granulada, mecanismo estándar de 4 anillas (45-65-45 mm)

Pardo 127501 - Album para colección de artículos, color negro € 17.47

3 used from €15.21



Amazon.es Features Album para coleccionar diversos artículos (tarjetas telefónicas, libritos, décimos, monedas)

4 anillas combi 40mm

Incluye cajetín protector

Medidas: 285x340x50mm

Color negro

Lelukee Portamonete per collezionisti, Album di banconote Contiene 240 banconote + 150 Tasche per monete, banconote monete mobiliario conmemorativo por álbum raccolta en Pelle Resistente all'umidità € 36.30



Amazon.es Features Álbum de colección 2 en 1 para monedas y monedas: el libro de colección puede contener 120 monedas y 240 billetes, adecuado para recolectar una variedad de monedas, monedas conmemorativas y billetes.

Tamaño: El tamaño del folleto de la colección de monedas: 24 cm * 30 cm * 4 cm / 9,5 pulgadas * 1,57 pulgadas * 11,8 pulgadas --- Página de colección de billetes individuales: 18 cm * 9,3 cm / 7 pulgadas * 3,6 pulgadas - Libro de colección de monedas individuales: 3,7 cm * 4 cm / 1,45 pulgadas * 1,57 pulgadas (con diseño de cubierta abatible anti-caída)

Material de cuero: la carcasa del álbum de colección de monedas está hecha de material de cuero. Es un regalo perfecto para coleccionistas de monedas, amigos o niños a los que les gustan los coleccionistas de monedas. También es un gran depósito para recolectar moneda local mientras viaja y guardar la moneda en casa.

Página de pvc impermeable y resistente a la humedad: mantenga su colección libre de daños, siempre como nueva, el compartimento antiadherente cóncavo-convexo puede evitar que los billetes se peguen, diseño de cubierta antideslizante para que las monedas no se pierdan.

Soporte de álbum de fotos mecánico de acero inoxidable en forma de D: puede agregar y quitar las páginas internas del álbum de fotos en cualquier momento

DASNTERED Álbum de Billetes, 20 Bolsillos, álbum de Almacenamiento de Billetes, Sellos, colección de Billetes de Cuero, Colecciones de divisas € 9.99
€ 8.29





Amazon.es Features Es una manera maravillosa de almacenar y exhibir su colección, adecuada para monedas, gorras, fichas, medallones, insignias. Las características más prácticas de los álbumes de recolección de dinero.

La cubierta del folleto adopta un material respetuoso con el medio ambiente. No solo puede proteger su billete de daños, sino que también tiene una gran ornamentación.

Tamaño: Cubierta exterior: Aprox. 210x125 mm; Página interior: Aprox. 195x110mm; El paquete incluye: 1 x Álbum de billetes.

Este artículo es un álbum de colección de monedas portátil, que es muy pequeño y fácil de transportar.Después de muchas mejoras, la página interior ha resuelto los problemas de rigidez, transparencia, tacto, comodidad, etc., para que la colección sea segura y protegida. .

Gran regalo para los coleccionistas de monedas: gran regalo único para amigos, usted o sus hijos que adoran la colección de monedas; Es una buena idea hacer un recuerdo así

MUROAD Carpeta de inicio de 310 bolsillos para coleccionar monedas y monedas, álbum de colección de monedas 50P con cremallera y asa, suministros para coleccionistas, se adapta a 50P € 27.14



Amazon.es Features Diseño innovador: el diseño de la carpeta de recogida de monedas incorpora las características de la caja de monedas y la carpeta, facilita un mejor almacenamiento de monedas.

Carpeta mejorada: los suministros de colección de monedas utilizan el anillo grande de 3 anillos, la carpeta está cubierta con poliuretano para formar protección, lo que puede poner más página de monedas.

Alta capacidad: total de 310 bolsillos, 3 tamaños. La carpeta de inicio incluye 5 páginas de 20 bolsillos, tamaño de bolsillo 1.7 x 1.77 pulgadas, se adapta a 50P. 5 páginas de 30 bolsillos, tamaño de bolsillo de 1.3 x 1.38 pulgadas, se adapta a céntimos, centavos, cuartos, mitades, dólares pequeños. Página de 3 bolsillos, tamaño de bolsillo de 7.6 x 3.5 pulgadas, se adapta a soportes de billetes de dólar, billetes, billetes.

Tamaño del álbum de colección de monedas: 13.2 x 10 x 2.6 pulgadas. Material de la cubierta: poliuretano de alta calidad.

Caja de libros de la colección de monedas con cremallera y asa, fácil de mover y organizar. La funda es a prueba de polvo y resistente al agua, proporcionando un buen ambiente para la colección de monedas.

Pardo 134006 - Album para colección billetes universales, color marrón € 20.75



Amazon.es Features Album para coleccionar diferentes billetes universales

Incluye cajetín protector

Medidas : 270x245x50mm

Lomo 5cm

Color marrón

COLLECTOR Carpeta de álbum de coleccionista Carpeta de álbum Notas de Libro Billete de Banco con 10 páginas y 10 divisores: Gran Capacidad - Negro € 22.89



Amazon.es Features COLECTOR Álbum de billetes con 10 páginas y 10 separadores blancos + ÍNDICE

EL PRODUCTO DE LA MEJOR CALIDAD - SATISFACCIÓN GARANTIZADA. Este álbum está hecho cuidadosamente, con atención a cada detalle para proporcionar el producto de la más alta calidad. La carpeta puede alojar fácilmente hasta 35 páginas y 35 separadores en blanco, que es mucho más que los álbumes de otras marcas en el mercado.

Dimensiones del álbum:23 x 28 x 5.5 cm

10 PÁGINAS DENTRO (200mm x 259mm)

5 páginas con 2 bolsillos de billetes TIPO S2 (185 mm x 120 mm), 5 páginas con 3 bolsillos de billetes TIPO S3 (185 mm x 80 mm) , 10 separadores en blanco + ÍNDICE

A0ZBZ Álbum de colección de 150 Monedas + 240 Libro de colección de Billetes de Moneda Libro de Almacenamiento Grande para coleccionista € 31.99



Amazon.es Features Función protectora == El billete de colección es resistente al agua y a la humedad, lo que protege los billetes y monedas de daños. La cubierta antideslizante puede evitar la pérdida de monedas. El compartimento de nido de abeja cóncavo-convexo puede evitar que los billetes se peguen.

Coin Collecting + Paper Money Money Collection == El libro de colección tiene 40 páginas interiores de billetes y puede contener 240 billetes. Y tiene 5 páginas interiores de monedas y puede contener 150 monedas.

Significado exquisito y conmemorativo == El álbum de colección de monedas tiene una hebilla retro, ribete de metal y una cubierta de cuero marrón, que se ve delicada y elegante. Puede usarse para recolectar sus monedas y beber dinero en efectivo, con un fuerte significado conmemorativo.

Tamaño portátil == El tamaño de la cubierta del libro de colección es de 30 * 24 * 4 cm. El tamaño de la página interior de los billetes de banco del libro de colección es de 9,3 * 18 cm, que puede contener varias especificaciones de billetes, y el tamaño de la página interior de la moneda es de 3,7 * 4 cm.

Práctico == El diseño de portapáginas de metal de tipo anillo mecánico integrado del libro de colección hace que sea más fácil agregar o quitar las páginas internas y es más práctico. Compacto y ligero, fácil de transportar y que no ocupa mucho espacio.

Pardo 74504 - Album numismático universal, color verde, 220 x 240 x 50 mm € 11.90



Amazon.es Features Van provistos de su cajetín protector

Fabricado en material de primerísima calidad

Mecanismo automático de cuatro anillas

El producto no tiene hojas

Medidas 220 x 240 x 50 mm

Pardo 134005 - Album para colección billetes universales, color burdeos € 19.95



Amazon.es Features Album para coleccionar diferentes billetes universales

Incluye cajetín protector

Medidas cajetín-álbum: 270x245x50mm

Lomo 5cm

Color burdeos

Fippy Álbum de colección de monedas de 150 bolsillos, libro de almacenamiento de monedas de cuero, soporte de colección de monedas, álbum para coleccionar monedas, papel y sello de dinero (azul) € 28.99



Amazon.es Features 【Álbum de recogida de monedas para monedas y monedas】El álbum de colección de monedas incluye 5 hojas de páginas de recogida de monedas + 8 páginas de divisas, puede contener 150 monedas y 24 dinero de papel. Bolsillo para monedas: 3,7 x 4 cm. Bolsillo para monedas: 19,8 x 9 cm. Álbum de colección: 30 x 24,5 x 4,5 cm

Calidad prémium: la cubierta del álbum de almacenamiento de monedas está hecha de piel sintética, que es resistente al agua, al polvo y cómodo al tacto; la página interior de visualización está hecha de material de PVC, a prueba de humedad, antioxidación y proporciona una protección perfecta para tus suministros de colección de monedas. El soporte de página de acero inoxidable superior es fuerte y duradero, no se daña ni se cae fácilmente.

Multiusos: páginas gruesas de recogida con altamente transparente en ambos lados, pueden mostrar claramente la moneda y la factura de dinero en ambos lados, facilitan la visualización e intercambio. Una maravillosa manera de almacenar y mostrar tus colecciones como monedas, dinero de papel, monedas conmemorativas, medallas, insignias, sellos, etc.

Protección perfecta: cada bolsillo para monedas tiene una solapa en la parte posterior, evita que las monedas se caigan y se deslicen. Diseño de bolsillo separado para evitar que las monedas chocen y rayen entre sí, fácil de insertar monedas y dinero de papel, manteniéndolas en su lugar.

Gran regalo para coleccionistas de monedas: el álbum de libros de colección de monedas y monedas, con aspecto exquisito, mano de obra fina, es un buen regalo para amigos que aman la colección de monedas/dinero de papel. READ Los 30 mejores Disfraz Disney Adulto capaces: la mejor revisión sobre Disfraz Disney Adulto

Álbumes de Monedas de 420 Bolsillos, 30 x 28 milímetros/ 1.2 x 1.1 Pulgadas, cuadrícula, Azul, 10 páginas, Soporte para colección de Monedas, Azul de Prusia CS0242BL € 16.99



Amazon.es Features Cubierta de álbum: cubierta de álbum de texturas elegantes de cuero artificial, toca cálido. Varios colores de color de la cubierta para que elijas, negro clásico, azul prusiano, verde negruzco, rojo borgoña

Páginas interiores: PVC de calidad sin ácidos utilizado como material de página, duradero y de alta transparencia para almacenar tus monedas. Fácil de mostrar tus colecciones a tus amigos, familiares, etc.

Tamaño de la rejilla: 45 x 45 mm, 30 x 35 mm, 30 x 28 mm. Se adapta a la mayoría de los tamaños Su diseño de sobre de solapas para mantener las monedas nunca se resbalen

Cuenta de bolsillos: 10 páginas para cada álbum. Total de 200/350/420 bolsillos para cada álbum. Suficiente espacio para almacenar tus monedas, gorras, fichas, medallones, insignias, etc.

Gran regalo: bonita opción para tus amigos, familiares, niños o amantes de la colección de monedas, etc.

talifoca Álbum de Monedas, 20 Páginas 360 Bolsillos, Album Monedas Coleccion,Album Monedas Coleccion, para Coleccionar Monedas, clasificador de Monedas,para Coleccionistas, Todas Las Monedas (Negro) € 13.99



Amazon.es Features Fácil almacenamiento:El libro de colección de monedas puede contener 360 monedas,el tamaño del libro de colección es de 22 cm x 17,8 cm,las páginas interiores tienen dos tamaños de compartimentos cada uno con 10 páginas,en total 20 páginas,el primero tiene un tamaño de 4,5 cm x 4 cm,el segundo tiene un tamaño de 3,5 cm x 3 cm,puede contener monedas de hasta 3 cm.

Material de primera calidad:Este monedero está hecho de un material especial, que es suave al tacto y tiene una buena textura. Es lo suficientemente grueso para proteger sus monedas, lo suficientemente duradero para evitar que las monedas se oxiden, y no se volverá quebradizo o duro incluso a bajas temperaturas.

Recubierto de cuero + Material de PVC: El libro de colección de monedas está recubierto de cuero y las páginas sueltas están hechas de PVC transparente, lo que le permite ver claramente las monedas en el libro de colección, por lo que es fácil de mostrar y almacenar.

Diseño anti-caída: Cada bolsillo del libro de colección de monedas tiene una solapa para evitar que las monedas se caigan y garantizar que las monedas estén seguras y ordenadas en las páginas. Los bolsillos para monedas son impermeables y resistentes a la humedad para proteger y organizar las monedas raras y conmemorativas, etc.

Regalo perfecto: El libro de colección de monedas es adecuado para guardar monedas, insignias y monedas conmemorativas. Una forma estupenda de guardar y exponer las favoritas. Regalo perfecto para coleccionistas, amigos, colegas y familiares.

Libro de Colección de Monedas, Álbum de Colección de Monedas, Hojas para Monedas, Adecuado para Billetes, Billetes Conmemorativos, Cupones, Entradas para Conciertos (21 X 12,5 cm) € 8.99



Amazon.es Features Material: Nuestro folleto de colección de billetes está hecho de material de PVC, impermeable y duradero, liviano y portátil, una excelente manera de almacenar y exhibir su colección.

Dimensiones: El tamaño de la cubierta de nuestro libro de colección de billetes es de 21 x 12,5 cm, y el tamaño de la página interior es de 19,5 x 10 cm, 20 páginas en total, que pueden contener varios billetes.

Transparente: El folleto de la colección de billetes es grueso y firme, con costuras intactas, resistente al polvo y al agua, alta transparencia y puede mostrar claramente el anverso y el reverso de los billetes, adecuado para mostrar su colección a amigos y familiares.

Usos: El libro de colección de billetes no solo puede coleccionar billetes, sino también almacenar algunos boletos, postales, tarjetas conmemorativas, sellos, billetes y facturas conmemorativos, etc.

Regalo: Nuestro libro de colección de billetes es pequeño y exquisito, es un regalo ideal para cumpleaños, Navidad u otras festividades, puede dárselo a familiares, amigos, colegas o coleccionistas que aman la colección de monedas.

Paquete de 30 Fundas de 180 Bolsillos Para Billetes de 11 Agujeros, Página de Recambio Para álbumes de Recogida de Efectivo A4 , Hojas de Billetes de Doble Cara con 3 Bolsillos Para Coleccionar Euros € 13.99



Amazon.es Features Colector de moneda de 11 agujeros: Nuestras fundas de 11 agujeros precortadas se ajustan a todos los libros de anillos o álbumes estándar de 2/3/4

Fundas de papel de doble cara: Ofrecen una doble capacidad que puede almacenar un total de 6 unidades de de papel en ambos lados de la hoja. Los 30 páginas ofrecen un total de 180 bolsillos de capacidad

Información sobre las tallas y diseño de carga lateral: La página de colección de mide 8,5 x 11,3 pulgadas y el tamaño de la bolsa es de 7,7 x 3,5 pulgadas. Los bolsillos laterales lo hacen más seguro de caerse y los bolsillos más anchos facilitan la inserción de dinero de papel suave

Calidad premium: Las fundas para libros para coleccionar monedas están hechas de polipropileno de alta calidad duradero con tecnología de soldadura ultrasónica, lo que las hace resistentes al desgarro, no tóxico y sin PVC

Multifuncional y mejor elección de regalo: Nuestras fundas de moneda se pueden utilizar para recoger diferentes monedas, cupones, tarjetas deportivas o de conciertos. Son la mejor opción de regalo para ti o amigos a los que les gusta recoger dinero o boletos

COLLECTOR Álbum para Billetes de Banco - Álbum de Billetes en Estuche - 10 páginas y 10 divisiores – Capacidad Muy Grande - Verde € 27.49



Amazon.es Features COLLECTOR Álbum de billetes en Estuche con 10 páginas y 10 separadores blancos + ÍNDICE

EL PRODUCTO DE LA MEJOR CALIDAD - SATISFACCIÓN GARANTIZADA. Este álbum está hecho cuidadosamente, con atención a cada detalle para proporcionar el producto de la más alta calidad. La carpeta puede alojar fácilmente hasta 35 páginas y 35 separadores en blanco, que es mucho más que los álbumes de otras marcas en el mercado.

Dimensiones del álbum:23 x 28 x 5.5 cm . Dimensiones de la caja: 25 x 29 x 5.5 cm

10 PÁGINAS DENTRO (200mm x 259mm)

5 páginas con 2 bolsillos de billetes TIPO S2 (185 mm x 120 mm), 5 páginas con 3 bolsillos de billetes TIPO S3 (185 mm x 80 mm) , 10 separadores en blanco + ÍNDICE

Prophila Álbum para Billetes con 20 Fundas para Billetes de 50 Azul € 18.98



Amazon.es Features Part Number 460/041 Model 460/041 Color Azul Is Adult Product Language Alemán

Pardo 1340 - Album Para Colección Billetes Universales + 10 Fundas 134200 + 10 Fundas 134300 (Marrón) € 29.82
€ 25.24



Amazon.es Features Album para coleccionar diferentes billetes universales, con fundas incluidas

Puede escojer esta opción o si lo prefiere 20 fundas 134200 o 20 fundas 134300, envienos un mensaje

Incluye cajetín protector

Medidas cajetín-álbum: 270x245x50mm

MUROAD 120 Bolsillos Billetes Álbum de Colección de Moneda Mundial, Carpeta Clásica de la Colección de Dinero de Papel Libro de Almacenamiento Álbum de la Puerta de Suministros € 34.27
€ 30.58





Amazon.es Features Gran capacidad: 20 hojas, 3 bolsillos para guardar monedas, puede contener 120 billetes.

Página de 9 agujeros, material de PP, PVC y ACID libre, protege eficazmente su moneda.

Tamaño de factura de bolsillo: 4.37 "x 3.47", área de etiqueta de memo: 1.89 "x 3.47", el área de memo es muy útil para anotaciones y notas de coleccionistas.

Tamaño clásico de la carpeta: 30,5 x 31,5 x 6 cm (12,01 x 12,4 x 2,36 pulgadas), 3 carpetas de anillas con protección de bronce, cubierta de papel premium con película protectora.

Múltiples usos: adecuado para recoger billetes, billetes, billetes, etc. Es el regalo ideal.

Ahageek Libro de colección de Monedas, 150 Monedas y 240 Billetes, Libro de Almacenamiento Grande para coleccionista € 29.99

Amazon.es Features Gran capacidad para monedas y divisas == El álbum portacolección de monedas puede contener 150 monedas y 240 billetes/dinero en papel. 5 páginas de recogida de monedas + 40 páginas de divisas. Viene con diferentes páginas de monedas y páginas de monedas para cumplir con varias colecciones de monedas y papel moneda del mundo, mejora en gran medida la tasa de utilización del libro de colección.

Almacenamiento y protección==Los suministros para la colección de monedas tienen solapas para evitar que las monedas se caigan, brindándole una experiencia de colección íntima. Capa de nido de abeja cóncava y convexa para evitar la adherencia del papel moneda. Los bolsillos separados del organizador de billetes evitan que las monedas se froten entre sí. Fácil de insertar monedas y papel moneda, manténgalos en su lugar.

Soporte de colección de monedas con material resistente == Caja de almacenamiento de monedas con cubierta de cuero PU suave al tacto, páginas de PVC respetuosas con el medio ambiente. No tóxico e inodoro, protege eficazmente monedas, billetes y otras monedas. Resistente al agua y a la humedad, el álbum para billetes de monedas no se vuelve quebradizo ni duro, incluso a bajas temperaturas.

Páginas internas gruesas con alta transparencia == Este álbum de carpeta de moneda de caja de dinero tiene páginas altamente transparentes en ambos lados, puede mostrar claramente la moneda y el billete de dinero y los suministros de sellos en ambos lados, facilitan la visualización y el intercambio. El diseño de hebilla de hojas sueltas facilita agregar o quitar las páginas internas. Puede agregar o quitar páginas fácilmente.

Bonito regalo para coleccionistas de monedas == El diseño de la hebilla retro, el borde de metal y la cubierta de cuero marrón se ven delicados y elegantes. Este libro de dinero puede almacenar y exhibir su colección de billetes/divisas/billetes, documentos, facturas, facturas, billetes, medallas para conservar sus recuerdos, y tiene un gran valor de colección. Regalo significativo para coleccionistas a los que les gusta la filatelia y las monedas conmemorativas. READ Los 30 mejores Disfraz Dinosaurio Niño capaces: la mejor revisión sobre Disfraz Dinosaurio Niño

Organizador de monedas para coleccionistas de monedas de 200 bolsillos para coleccionar álbumes, 30 fundas € 37.33



Amazon.es Features Contador de colección de monedas: álbum de colección de monedas de gran capacidad y 10 fundas de plástico para centavos, cuarteles, águila plateada, dólares de oro plateado, lingotes de plata, monedas de desafío, monedas dogecoin y más monedas (no más de 46 mm), 20 bolsillos por página en total para más de 200 monedas, cada bolsillo de tamaño de bolsillo: 1,7 x 1,7 pulgadas, colección de monedas carpeta con 10 Páginas de fundas para billetes, un total de 30 bolsillos para monedas de papel, accesorios de colección de sellos, tamaño de la bolsa de moneda: 7,6 x 3,35 pulgadas.

Diseño de bolsillo inteligente de la carpeta State Coin Collection Quarter Book: en los soportes para álbumes de monedas y libros de dinero no solo puedes guardar dinero de monedas, sino también para recoger billetes o sellos. Cada bolsillo para monedas tiene una solapa en la parte posterior que evita que las monedas se caigan y se deslicen alrededor. Diseño de bolsillo separado para evitar que las monedas choquen y se rayen entre sí. del álbum: 13 x 10,6 x 1,9 pulgadas.

Protección perfecta para libros de monedas. Caja de almacenamiento: encuadernación de álbum de monedas de alta calidad hecha de piel sintética de alta calidad, resistente al agua y al polvo. El maletín de monedas de pantalla con lados engrosados y altamente transparentes, resistente y duradero con soporte lateral a prueba de humedad y antioxidante hecho de acero inoxidable de alta calidad, es fuerte y duradero, no es fácil de dañar y caer.

Diseño de actualización personalizada de libros para coleccionar monedas: el protector de billetes de moneda de dólar plateado viene con un soporte de página de acero inoxidable de alta calidad que le permite quitar o agregar fácilmente las fundas de monedas. La cremallera suave está diseñada con una bonita cremallera para mantener todo seguro. Mango fuerte y robusto, fácil de mover y viajar. Viene con diferentes páginas de monedas y páginas de monedas

Bonito regalo para coleccionistas de monedas: esta hucha tiene lados altamente transparentes en ambos lados con fundas de álbum de alta transparencia, puede mostrar claramente la moneda y el billete, así como los sellos en ambos lados, lo que facilita la visualización y el intercambio. maravillosa manera de almacenar y mostrar tu colección. Debe ser un buen regalo para principiantes, coleccionistas de monedas, coleccionistas de monedas o numismáticos profesionales.

Prophila Álbum para Billetes con 20 Fundas para Billetes de 50 Rojo € 19.54



Amazon.es Features Anillo acolchado de plástico de alta calidad con relieves dorados

Con 20 fundas para billetes (para 30 compartimentos pequeños de 150 x 70 mm y 20 billetes grandes, formato de compartimento: 150 x 105 mm)

Con ventana trasera para escribir los álbumes

Tamaño exterior cerrado: 220 x 230 x 40 mm (ancho x alto x profundidad)

Incluye 2 cuchillas de grano estándar, mecanismo de 4 anillas (45-65-45 mm)

Prophila Álbum para Billetes con 20 Fundas para Billetes de 50 Verde € 19.54



Amazon.es Features Carpeta acolchada hecha de plástico similar al cuero de alta calidad con impresión dorada decorativa

con 20 fundas para billetes (para 30 pequeños (hasta 150x70 mm) y 20 billetes grandes (hasta 150x105 mm)),

con la ventana trasera para etiquetar álbumes,

tamaño exterior (cerrado): 220 x 230 x 40 mm (ancho x alto x profundidad),

Incluye 2 papeles finales granulados. Mecanismo estándar de 4 anillos (45-65-45 mm)

Álbum para 420 billetes Euro Souvenir € 39.95



Amazon.es Features Leuchtturm 349260 Álbum para 420 billetes Euro Souvenir

Kyrio Álbum de la colección de Monedas,150 Bolsillos Monedas 24 Piezas Papel Moneda Caja de Almacenamiento,Titular de la colección de Monedas para Suministros de colección, Bills Pennies Quarters € 28.99



Amazon.es Features 【Álbum de monedas】30 bolsillos por página en total para 150 bolsillos para monedas para centavos, cuartos, monedas de desafío, medallones, insignias y más suministros para monedas (no más de 36 mm). Funda para libro de colección de divisas de 8 hojas con 3 bolsillos por página, total 24 bolsillos de plástico. Fundas para carpetas de portamonedas para papel moneda, efectivo, billetes, suministros para coleccionar sellos.

【Bolsillos con solapa】 Los sobres de la bolsa para monedas tienen solapas que ayudan a evitar que las monedas migren por la parte superior y limitan el riesgo de perderlas. Muy fácil de usar y las monedas se muestran claramente con los bolsillos que tienen una excelente adherencia para mantener las monedas expuestas en la orientación que elija.

【Libro de colección de cuero de tapa dura】 cubierta de cuero PU de primera calidad, páginas de plástico de PVC, hebilla de página de acero inoxidable. Diseño de bolsillo separado para evitar que las monedas choquen y se rasquen entre sí. El álbum de monedas resistente y bien hecho es capaz de clasificar las monedas variadas recolectadas.

【Diseño especial】Soporte de página de acero inoxidable tipo D mecánico integrado para una gran capacidad, le permite agregar más páginas adicionales que el soporte de página redondo regular o sacar páginas fácilmente. La hebilla de la página está a la derecha del álbum, este diseño puede reducir el daño por fricción en el cuero.

【Regalo perfecto para coleccionistas de monedas】Este álbum de monedas puede mostrar claramente la moneda, el billete y el sello en ambos lados, facilitando la visualización y el intercambio. Maravillosa manera de almacenar y exhibir su colección. Perfecto para regalar a coleccionistas de monedas, numismáticos o cualquier persona fascinada por el coleccionismo de monedas.

