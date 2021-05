Inicio » Juguete Los 30 mejores Casas De Jardin Para Niños capaces: la mejor revisión sobre Casas De Jardin Para Niños Juguete Los 30 mejores Casas De Jardin Para Niños capaces: la mejor revisión sobre Casas De Jardin Para Niños 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Casas De Jardin Para Niños?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Casas De Jardin Para Niños del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



FEBER - Casa Wonder House, para niños y niñas de 2 a 7 años (Famosa 800012220) € 149.99

€ 129.99 in stock 5 new from €129.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Casita Wonder House con puerta delantera que incluye buzón, balcón trasero y dos ventanas que abren y cierran

La casita Wonder House cuenta con sistema Anti-UV para evitar la pérdida de color y aumentar la resistencia del plástico

De gran resistencia y de fácil montaje

Tiene un valor de juego sin límites

Smoby-Casa infantil Nature II con cocina y accesorios (810713), color verde € 199.95

€ 175.28 in stock 14 new from €165.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dale originalidad a tu jardín con la casita nature ii con cocina de smoby

Esta casita de juguete es perfecta para interior y exterior por su tamaño y su resistencia

La casa nature con cocina viene equiPada con 2 ventanas correderas, una ventana abierta en la parte posterior, una cocina exterior y una portezuela en la fachada delantera; descubre todos los detalles decorativos que hay en las paredes de la casa (gatos, mariposas, plantas, )

Todas las partes de plástico han sido tratadas con el sistema anti-uv que garantiza una mayor resistencia y durabilidad de la casa en el exterior

Sellos de calidad nf y gs; dimensiones: 110 x 145 x 127 cm. (l x p x a); esta casita de jardín es ideal para niños y niñas a partir de 24 meses de edad

Smoby-810200 Casa Friends House con Cocina Exterior, Color Verde/Gris/Rojo/Blanco, 217 x 155 x 172 cm (810200) € 384.95

€ 352.28 in stock 6 new from €352.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Completa casa con un montón de espacios de juego.

Incluye una zona de jardín con cocina exterior, 17 accesorios de cocina, una mesa pic-nic con doble posición interior/exterior, 2 ventanas con orientación 360º para que las pongas como quieras (en las fachadas principales o en los laterales), una puerta posterior dividida en dos para salir gateando y timbre electrónico.

Colores vanguardistas siguiendo las últimas tendencias en jardín. Paredes decoradas con plantas y animales.

Toda la casa ha sido tratada con nuestro sistema anti-uv patentado que evita la pérdida de color y aumenta la resistencia del plástico.

Sello de calidad nf y gs. 3 años de garantía. Fácil de montar. Dimensiones: 217 x 171 x 172 cm. (l x p x a). READ Los 30 mejores Star Wars Figura capaces: la mejor revisión sobre Star Wars Figura

Smoby Haus Casa Pretty House II Juguete de Cocina (17 piezas) Color Verde y Azul (810711) , color/modelo surtido € 189.93 in stock 8 new from €189.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dale originalidad a tu jardín con la casita pretty ii con cocina de smoby

Esta casita de juguete es perfecta para interior y exterior por su tamaño y su resistencia; la casa pretty ii con cocina viene equ ipad a con 2 ventanas correderas, una ventana abierta en la parte posterior, una cocina exterior, una portezuela en la fachada delantera y 17 accesorios de cocina

Descubre todos los detalles decorativos que hay en las paredes de la casa (gatos, mariposas, plantas, etc.); todas las partes de plástico han sido tratadas con el sistema anti-uv que garantiza una mayor resistencia y durabilidad de la casa en el exterior

Sellos de calidad nf y gs; dimensiones: 110 x 145 x 127 cm. (l x x a)

Esta casita de jardín es ideal para niños y niñas a partir de 24 meses de edad

FEBER- Activity House 6in1, Casa Infantil a Partir de 3 años con Juegos incorporados (Famosa 800013048) € 149.99 in stock 10 new from €149.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Casa de juegos con 6 actividades plegables incluidas

6 actividades en 1: bolos, juegos de raquetas, fútbol, baloncesto (con una canasta ajustable), diana de pelotas de velcro y también juegos de imitación con la propia casa; todos los accesorios incluidos

Robusto, fácil de montar y con sistema Anti-UV, para una menor pérdida de color y resistencia

Para niños a partir de 2 años

Dimensiones del producto plegado 142 x 85 x 124 cm (fondo x ancho x altura); dimensiones del producto desplegado: 233 x 133 x 124 cm (fondo x ancho x altura)

FEBER- Activity House 6in1, Casa Infantil a Partir de 3 años con Juegos incorporados (Famosa 800012606) € 184.90 in stock 1 new from €184.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Feber multi-activity house 6in1 es la primera casa de juegos que incluye 6 actividades que, además, son plegables

Casa de juegos con 6 actividades plegables incluidas: bolos, juegos de raquetas, fútbol, baloncesto (con una canasta ajustable), diana de pelotas de velcro y también juegos de imitación con la propia casa; todos los accesorios incluidos y cuando los niños dejan de jugar, puedes plegar todo y dejarlo recogido

Robusto, fácil de montar y con sistema anti-uv (para una menor pérdida de color y una mejor resistencia)

Para niños a partir de 3 años

Dimensiones del producto plegado 142 x 85 x 124 cm y desplegado: 233 x 133 x 124 cm

Chicos - Country Cottage Casita Infantil de Exterior, Color Beige con tejado Rojo (La Fábrica de Juguetes 89607) € 89.95 in stock 10 new from €89.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Casita de Campo para imaginar y aprender jugando

Casita de plástico de gran resistencia, fácil montaje y apta tanto para interior como para exterior. Medidas 84 x 103 x 104 cm; a partir de 2 años

Las casitas de juguete permiten que niños y niñas establezcan sus propios roles emulando su entorno y reproduzcan e interpreten diversos papeles, practicando juegos de imitación muy importantes en su formación

Fabricada en plástico resistente y duradero, puede ser usada tanto en interior como en exterior

Fácil montaje click clack sin herramientas

FEBER - Fantasy House, casita infantil de juegos (Famosa 800010237) € 99.99 in stock 17 new from €99.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Casa de juegos con puerta abatible

Colores luminosos resistentes a la luz solar

Resistente a cambios de temperatura

Fácil montaje

Para niños y niñas a partir de 2 años

Chicos Casita Infantil de Exterior Le Chalet, Color Beige con tejado Rojo (La Fábrica de Juguetes 89650) € 149.95 in stock 7 new from €149.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran Casita de Juguete para niños y niñas a partir de 24 meses, la casita ofrece un gran espacio de juego para inventar y crear divertidas historias con todos tus amigos

Las casitas de juguete permiten que niños y niñas establezcan sus propios roles emulando su entorno y reproduzcan e interpreten diversos papeles, practicando juegos de imitación muy importantes en su formación

Fabricada en plástico resistente y duradero, puede ser usada tanto en interior como en exterior

Fácil montaje click clack sin herramientas

Medidas de la casa: 105.8 cm x 30.5 x 85 cm

Chicos - Patrulla Canina Casita infantil de exterior, color blanca con tejado rojo (La Fábrica de Juguetes 89526) € 119.95 in stock 3 new from €119.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los divertidos protagonistas de la Patrulla Canina se han convertido en los personajes favoritos de los más pequeños y ahora nos invitan a trasladarnos a su mundo

Para que niños y niñas hagan volar la imaginación y vivan sus propias aventuras en la casita de juguete de los perros más aventureros, fabricada en plástico de gran resistencia y durabilidad

Las casitas de juguete permiten que niños y niñas establezcan sus propios roles emulando su entorno y reproduzcan e interpreten diversos papeles, practicando juegos de imitación muy importantes en su formación

Fabricada en plástico resistente y duradero, puede ser usada tanto en interior como en exterior

Fácil montaje click clack sin herramientas

Chicos Casita Infantil de Exterior Grand Cottage XL, Color Beige con tejado Rojo, única (La Fábrica de Juguetes 89627) € 137.29 in stock 2 new from €137.18 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran Casita de Juguete para niños y niñas a partir de 24 meses. La casita ofrece un gran espacio de juego para inventar y crear divertidas historias con todos tus amigos

Las casitas de juguete permiten que niños y niñas establezcan sus propios roles emulando su entorno y reproduzcan e interpreten diversos papeles, practicando juegos de imitación muy importantes en su formación

Fabricada en plástico resistente y duradero, puede ser usada tanto en interior como en exterior

Fácil montaje click clack sin herramientas

Medidas de la casa: 122 cm x 103 cm x 104 cm

EXTSUD 3 En 1 Columpios Infantiles para Bebés Niños con Silla Convertible en Asiento de Seguridad, Carga Máx. 150 KG, para Casa Jardín Interiores o Exteriores (Azul) € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3 EN 1 COLUMPIO REMOVIBLE: Tres combinaciones para diferentes edades, transforme con su bebé: asiento + respaldo + reposabrazos (6 ~ 36 meses), asiento + respaldo (3 ~ 6 años), asiento solo (3 años y más).

MÁS SEGURO: El columpio bebé tiene un diseño para evitar el balanceo del columpio, respaldo con cinturón de seguridad, doble protección de seguridad.

CÓMODO: Superficie lisa y lo suficientemente amplia como para poner un cojín para que su bebé se sienta cómodo.

CAPACIDAD MÁXIMA: Cuerda ajustable (1,1 ~ 2,1m) con anilla y gancho. Carga máxima 80kg.

COLUMPIO EXTERIOR: Los colores vivos atraen la atención, un verdadero compañero de su bebé. Adecuado para casa, jardín, comunidad, área de juegos, jardín de infantes, galería comercial, etc.

Chicos Casita infantil de exterior Barbie, color rosa con tejado fucsia (La Fábrica de Juguetes 89609) € 119.95

€ 113.50 in stock 10 new from €113.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Casita de la Barbie para imaginar y crecer jugando. Está fabricada en plástico resistente y duradero, apta tanto para uso en exterior e interior. recomendado para niños y niñas a partir de 2 años

Las casitas de juguete permiten que niños y niñas establezcan sus propios roles emulando su entorno y reproduzcan e interpreten diversos papeles, practicando juegos de imitación muy importantes en su formación

Fabricada en plástico resistente y duradero, puede ser usada tanto en interior como en exterior

Fácil montaje click clack sin herramientas

Medidas de la casa: 84 cm x 103 cm x 104 cm

Chicos Peppa Pig Casita Infantil de Exterior, Color Amarilla con tejado Rosa (La Fábrica de Juguetes 89503) € 119.95

€ 108.90 in stock 17 new from €104.90

2 used from €93.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La simpática cerdita Peppa Pig se ha convertido en la licencia preescolar más exitosa de los últimos tiempos

Protagonista de una serie de televisión que cautiva a los más pequeños, ahora nos invita a trasladarnos a su mundo para que niños y niñas hagan volar la imaginación y vivan sus propias aventuras en la casita de juguete de Peppa, fabricada en plástico de gran resistencia y durabilidad

Las casitas de juguete permiten que niños y niñas establezcan sus propios roles emulando su entorno y reproduzcan e interpreten diversos papeles, practicando juegos de imitación muy importantes en su formación

Fabricada en plástico resistente y duradero, puede ser usada tanto en interior como en exterior

Fácil montaje click clack sin herramientas

LUDI - 5210 - Tienda para jardín con diseño de cabaña € 49.95 in stock 1 new from €49.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran tienda pop-up para juegos en exteriores.

Producto adecuado para niños a partir de 2 años.

Como una casa de vacaciones, esta «cabaña» es ideal para jugar en exteriores.

De gran volumen y con una altura suficiente, tiene además una excelente estabilidad, pudiendo acoger muy fácilmente hasta 3 niños.

Una ventana en el techo, redes de ventilación y dos grandes aberturas con un cortina para abrir y cerrar la casa permiten que entre la luz.

Ultrasport Cama elástica de Jardín, Set con Superficie de Salto, Red de Seguridad, Postes Acolchados y Cubierta del Borde, Resistente a la Intemperi, Unisex,Springs o sistema de cuerdas elástico € 175.99 in stock 1 new from €175.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cama elástica de exterior, estable y robusta, con lona de salto, postes acolchados, red de seguridad y revestimiento/protección para los muelles

Aparato de fitness, entrenamiento y juego para pequeños y mayores; mejora la forma física, la motricidad y el sentido del equilibrio

Diversión con seguridad, carga máxima hasta 100 kg; 36 muelles de acero galvanizado para la máxima diversión al saltar Altura total 200 cm, altura de entrada 46 cm, superficie de salto Ø 146 cm

Red de primera calidad que cierra toda la superficie de salto para proporcionar un entorno seguro; lona de salto de alta calidad de polipropileno muy resistente, con capa adicional de protección contra los rayos UV

Bastidor circular estable y resistente; patas y postes de la red de varillas de acero de 25 mm; la entrega incluye instrucciones de montaje exhaustivas y herramientas especiales READ Los 30 mejores Legos Star Wars capaces: la mejor revisión sobre Legos Star Wars

Chicos Centro Casita Infantil de Exterior. Incluye 11 Accesorios de Veterinario. A Partir de 24 Meses, Color Blanca y Turquesa (89619) € 109.95 in stock 5 new from €109.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Casita centro veterinario para imaginar y aprender jugando

La casita incluye 2 ventanas abatibles, 1 buzón para cartas, 1 gatera y varios adhesivos para decorar la casa

Está fabricada con un plástico de gran resistencia, apta tanto para interior como para exterior

El montaje es muy sencillo, se incluyen las herramientas para montar la casita.contiene un manual de instrucciones

Recomendable para niños y niñas a partir de 2 años

Hoggar by Okoru Casita Infantil de Madera Gretel 1.10m2 - 105x105x121cm. Casa para niños de Jardin € 199.00 in stock 2 new from €199.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Fabricada en madera de pino y abeto. Láminas de 13mm de grosor machihembradas, fácil y rápido de montar.

✅ Dimensiones exteriores (LxAxA): 105x105x121cm. Dimensiones interiores: 93x93cm

✅ Máxima luminosidad en el interior gracias a sus amplios ventanales.

✅ Evita que los niños se pillen los dedos con la puerta: sistema de apertura y cierre segura con visagras.

✅ Madera natural sin tratar. ¡Dibuja y pinta la casita con los más pequeños de la casa!

FEBER - Casita infantil para el jardín, Fancy House (Famosa 800010962) € 229.98 in stock 11 new from €229.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una casita infantil de FEBER espaciosa con ventanas y puerta que abren y cierran. Para diversión, incluye bandeja de juego, además de una llave giratoria

Para niños desde los 3 hasta los 8 años

La casita Fancy House tiene colores luminosos resistentes a la luz solar y a los cambios de temperatura

De óptima resistencia y de fácil montaje

Medida producto: 133 (Largo) x 123,5 (Ancho) x 142,5 (Altura) cm

FEBER - Candy House, Casita infantil para el jardín (Famosa 800012221) € 284.99

€ 229.98 in stock 3 new from €229.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Recomendado para el juego de niños y niñas a partir de 3 años en adelante

Incluye puerta con buzón de cartas, ventanas abatibles y bandeja

La casa cuenta con colores luminosos, resistentes a la luz solar y a los cambios de temperatura

Fácil montaje con un tiempo inferior a la hora

Dimensiones: 1,62 metros de alto x 1,75m de ancho x 1,10m de largo; peso 43kg

FEBER - Casa Happy House, casita infantil para niños y niñas de los 2 a los 6 años (Famosa 800012380) € 79.99

€ 69.99 in stock 9 new from €59.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Happy Feber House tiene 2 entradas, delantera y trasera, con puerta con tirador y ranura para la llave y buzón, 2 balcones laterales, y una fachada llena de detalles con los que recrear una casa con un valor de juego sin límites

Casita de gran resistencia, fácil de montar y con sistema Anti-UV para evitar la pérdida de color y aumentar la resistencia del plástico

No te ocupará mucho espacio - medida producto: 80 (largo) x 94 (ancho) x 100 (altura) cm

Casa Happy House

Tiene un valor de juego sin límites; imagina que ese enciende las luces por la noche, o se riegan las plantas

Tienda|Tipi para Niños Tienda de Juegos Plegable para Niños y Niñas con Alfombra Tapete de Felpa Casa de Juegos para Niños en Interiores y Exteriores (Beige) € 51.99 in stock 1 new from €51.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ 【Realize Kids’Dream】 En el sueño, cada niño desea tener su propio castillo, un espacio independiente, cargado de secretos crecientes. Esta carpa para niños puede satisfacer los deseos del niño. Los niños pueden leer, jugar y correr con su imaginación en su propio espacio especial.

★ 【Diseño único】 El estilo de estrellas y ventanas y las cortinas hacen que los niños piensen en el cielo estrellado, todos son un planeta, animan a los niños a ser más independientes y a aprender a respetar a los demás. Esta carpa tipi también es muy adecuada para tomar fotografías, dejando rastros del crecimiento de los niños.

★ 【Práctico y cómodo】 Esta casa de juegos para niños es fácil de ensamblar y compacta para el almacenamiento, hecha para ser portátil y práctica, para que pueda llevar este tipi a cualquier lugar que desee, como en casa, jardín de infantes, patio trasero, parques, etc. Y esta carpa de juegos para niños también viene con una alfombra de felpa, los niños pueden sentarse o acostarse cómodamente para leer y jugar.

★ 【Excelente material y tamaño adecuado】 Nuestra carpa india para niños está hecha de lona de algodón 100% natural y no tóxica, duradera y desmontable, lavable a máquina o lavable a mano. Los postes de la tienda están hechos de madera de pino resistente y no contienen olores químicos ni sustancias nocivas. Tamaño (L x W x H): 47 x 47 x 59 pulgadas.

★ 【Regalo perfecto para niños】 Esta carpa de castillo será un buen regalo para acompañar a los niños, enseñarles a ser independientes y respetar a los demás, y proporcionar un espacio privado para que los niños se entretengan, lean y se relajen. Consiga uno para ellos, recibirá grandes sonrisas y abrazos de los niños.

INJUSA - Casa de juguete School Party, Multicolor, 21 x 10 x 5 cm (20334) € 130.00

€ 119.99 in stock 6 new from €119.99

1 used from €88.13

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Realidad aumentada, App gratuita para Apple y Android

Puertas con pestillo

Fácil montaje

EcoEdu House Casa de cartón, la gran casa de cartón para niños, casa de juegos para jugar y pintar, la gran casa infantil plegable es un juego infantil común y creativo para jugar con los padres € 49.00 in stock 2 new from €49.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EcoEdu House es una gran casa que tiene: puerta y ventana que se pueden abrir, buzón en la puerta, ventana con mesa de tienda, el niño puede poner sobre ella los postres hechos por sí mismo, debajo de la ventana cuelgan las flores en macetas.

Las casas de juegos para niños desarrollan la capacidad manual y estimulan la creatividad y la imaginación. La casita de juegos de cartón pintado ejercita la habilidad manual y el sentido espacial.

Aprenderá a seguir las instrucciones, estimula la atención y el pensamiento lógico. La decoración de la casa de cartón fomenta la imaginación. Descubrirás el comportamiento positivo del niño. Protección del medio ambiente.

Instrucciones claras que muestran paso a paso cómo plegar la casa (idioma español no garantizado). Nuestra casa grande para niños se puede plegar y almacenar de forma fácil y cómoda.

Horas de juego con los padres. Seguridad del juego. Casa de cartón sin componentes dañinos. Una casa ecológica totalmente biodegradable. Limita el uso del plástico y enseña a tu niño la importancia de cuidar del futuro de nuestro planeta.

FEBER - Casita infantil para el jardín, Grande Villa (Famosa 800008590) € 329.99 in stock 5 new from €329.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Recomendado para el juego de niños y niñas a partir de 2 años en adelante

Incluye ventanas abatibles, bandeja de juegos y dos banquitos para sentarse

La casa cuenta con colores luminosos, resistentes a la luz solar y a los cambios de temperatura

Fácil montaje con un tiempo inferior a la hora

Dimensiones: 1,80 metros de alto x 2,06m de ancho x 1,54m de largo; peso 54kg

Opret Tienda Campaña Infantile 4 en 1 Pop-up Casita Infantil con Tunel Parque Infantile Plegable para Jardín y Casa, Regalo de Cumpleaños para Niños € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Regalo Perfecto para Niños Pequeños】 los niños se divertirán jugando en esta espaciosa carpa de juegos y gateando por los túneles. Regalo perfecto de cumpleaños y Navidad para niños de 12 meses a 6 años

【Tienda Campaña Durable y Seguro】la carpa y el túnel están hechos con tela suave de alta calidad, malla transpirable y cableado de acero grueso, lo que garantiza a los niños pequeños la experiencia de carpa de juego segura y duradera

【Valor por su Dinero】2 túneles, 1 carpa cuadrada y 1 tipi están incluidos en el juego de carpas de juego Opret. La carpa de juegos es lo suficientemente grande para que jueguen 2 o 3 niños

【Fácil de configurar y almacenar】configurar y desmontar el tipi en segundos es muy fácil siguiendo las instrucciones en YouTube. También viene con una bolsa con cremallera para guardar y llevar la carpa al patio de recreo, parque, patio trasero, guardería y a cualquier lugar que desee

【Compra sin Riesgo】ofrecemos una garantía de 180 días por cualquier motivo. No dude en contactarnos si tiene algún problema, haremos todo lo posible para resolverlo por usted READ Los 30 mejores Juego De Slime capaces: la mejor revisión sobre Juego De Slime

Opret Tienda de Princesa para Niñas Pop Up Carpa Plegable para Niños Carpa Rosa con Bolsa de Transporte y Luz de Cadena para Interiores y Exteriores € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥ Pequeño palacio para niños - con un precioso diseño rosado, esta tienda de princesas es el castillo de fantasía para que la pequeña princesa juegue, lea y relaje en su espacio privado. Se incluyen luces de cadena LED, se requieren 2 pilas AA para la luz (NO se incluyen las pilas, la alfombra ni la bola)

♥ Súper portátil - esta tienda de princesa rosa puede doblarse sin esfuerzo en un tamaño pequeño para facilitar su almacenamiento y transporte. Cuando se pliega, tiene solo 40 cm de diámetro y se ajusta a la bolsa de transporte con cremallera, para que pueda llevar el castillo de sus hijos a donde quiera.

♥ El mejor regalo en alta calidad - Hecho de tela de primera calidad, la tienda princesa es duradera, de colores brillantes y también se puede lavar a máquina. Esta carpa de juego con linda corona impresa y decoraciones triangulares absolutamente un REGALO PERFECTO para que las niñas realicen su sueño de ser princesa

♥ Fácil de montar - carpa plegable se puede configurar y desmontar en segundos sin necesidad de herramientas. Solo despliégalo e inserte varillas de soporte para una estabilidad adicional, entonces su pequeña princesa obtendrá una hermosa carpa para el castillo. Preste atención a posibles peligros para los niños cuando levante la carpa.

♥ Compra sin riesgo - ofrecemos una garantía de 180 días por cualquier motivo. Simplemente no dude en contactarnos si tiene algún problema, trataremos de resolverlo de la mejor manera possible

FEBER - Castillo de Princesas Disney Frozen 2, niñas de 3 a 10 años (Famosa 800012240) , color/modelo surtido € 270.00 in stock 4 new from €270.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Castle frozen 2 de feber es un castillo para niños desde los 2 hasta los 7 años

Bonito castillo decorado con los personajes de frozen 2, incluye 2 torres, una puerta con buzón, cuatro ventanales, bandeja de juego y picaporte con diferentes sonidos

Tiene colores muy luminosos resistentes a la luz solar y a los cambios de temperatura

De gran resistencia y de fácil montaje

Medida producto: 125x87x164 cm (fondo x ancho x altura)

INJUSA - Casa de Juguete Market con Toldo y Persiana para Niños de 3 Años con App Educativa de Realidad Aumentad Casa, Multicolor, 29 cm (2036) € 152.99 in stock 2 new from €152.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño divertido

Realidad aumentada, app gratuita para apple y Android

Puertas con pestillo, persiana de tela

Fácil montaje

NUBUNI 4 en 1 Tienda Campaña Infantil : 2 Casitas Tela + 2 Tunel de Juego para niños : Plegable Parque Bebe Bolas Infantil Jardín Exterior Interior Juguetes Niño Niñas Bebes Casitas Tela Tipi € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ DIVERSIÓN 100% ASEGURADA: Horas y horas de puro entretenimiento! Un juguete que siempre vivirá en su memoria y en la tuya. Disfruta de momentos inolvidables jugando con tu niña, niño o bebé con las tiendas de campaña Infantiles plegables NUBUNI.

★ EL REGALO PERFECTO: Estimula la Psicomotricidad, fomenta el juego imaginativo, creativo y en compañía. Tu hijo o hija se lo pasará en grande contigo y sus amigos y amigas, gateando por los Túneles, tomando un baño de Bolas en la Tienda Cubo o jugando dentro de la Casita Teepee con sus juguetes preferidos.

★ SEGURO Y CONFIABLE: Con las tiendas NUBUNI, tus hijos están en las mejores manos. A diferencia de productos similares de dudosa procedencia, NUBUNI diseña y testea todos sus productos para darte la mayor tranquilidad. Todos los producto Nubuni han pasado con creces todos los controles exigibles a un juguete de la CE (EN71): pruebas mecánicas (EN71.1), pruebas de Inflamabilidad (EN71.2), pruebas de toxicidad (EN71.3), REACH, AZO etc.

★ FÁCIL DE ALMACENAR Y TRANSPORTAR: Despliega en segundos un mundo de diversión para los tuyos dónde quiera que estés: En casa de unos amigos, en el jardín en el parque, en una fiesta, en la playa, al aire libre, en la terraza, en casa de la abuela.. Luego recógelo todo rápidamente y guardalo en su ligera bolsa de transporte y listo para poder llevártelo de vuelta a casa a por más diversión o guardarlo fácilmente en cualquier sitio.

★ HIGIÉNICO, RESISTENTE y PRÁCTICO: Fácil de limpiar con un paño húmedo y jabón. Fabricado con Poliéster de alta resistencia de 190T. Apilando la casita y el túnel dentro de la piscina de bolas ocupa poco espacio en una habitación, sin así tener que guardarlo en la bolsa de transporte. (BOLAS NO INCLUIDAS).

