Los 30 mejores Alargador Usb 3.0 capaces: la mejor revisión sobre Alargador Usb 3.0

PIPIKA Cable Alargador USB 3.0 [3M], Cable Extension USB 3.0 Tipo A Macho A Hembra Alta Velocidad 5 Gbps para Mouse,Teclado,Pendrive,TV,Concentrador,Impresora,Computadora, Cámara, Gafas VR, Otros € 6.99

€ 5.94 in stock 1 new from €5.94

Amazon.es Features 【Velocidad más rápida para la transferencia de datos】: El cable de extensión PIPIKA USB 3.0 admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, 10 veces más rápido que los cables USB 2.0 y proporciona un rendimiento superior del cable y una transmisión de datos sin errores. Compatible con versiones anteriores con soporte para dispositivos estándar USB 2.0 y USB 1.1

【Extienda y proteja sus dispositivos】: El cable de extensión USB a USB 3.0 puede extender su dispositivo a una ubicación más conveniente para conectar otro dispositivo USB. Ya no es necesario que se apriete contra la parte posterior del televisor o el escritorio para conectar un disco USB u otros periféricos USB. Por otro lado, este cable protege perfectamente el puerto USB del dispositivo original reduciendo el tiempo de conexión y desconexión.

【COMPATIBILIDAD UNIVERSAL】: puede usar este cable para extender su conexión usb a su computadora, así como una variedad de periféricos USB como concentradores, impresoras, lectores de tarjetas, adaptadores Bluetooth, unidades flash USB, escáneres, discos duros, mouse, Teclado sin histéresis ni pérdida de datos.

【Durabilidad extrema y confiable】: Construido con conectores chapados en oro resistentes a la corrosión para una claridad de señal óptima y protección para minimizar la interferencia y las juntas moldeadas a la perfección agregan durabilidad adicional y un aspecto agradable

【Lo que obtiene】: Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nosotros - OFICINA DE PIPIKA, resolveremos su problema lo antes posible.

Amazon Basics - Cable alargador USB 3.0 tipo A macho a tipo A hembra (1 m) € 5.89 in stock 1 new from €5.89

1 used from €5.48

Amazon.es Features Cable alargador USB 3.0 de tipo A macho a tipo A hembra de alta velocidad y 1 metro de longitud

Alargador USB de 1 metro para conectar impresoras, cámaras, ratones, teclados y otros periféricos al ordenador

Cuenta con conectores dorados y resistentes a la corrosión para una transferencia óptima de la señal y apantallamiento para minimizar las interferencias

Permite una transferencia de hasta 4,8 Gbit/s, siempre que se utilice con dispositivos que también USB 3.0

Se envía en un paquete abrefácil de Amazon

SUCESO Cable Alargador USB 3.0 2M Cable Extension USB Tipo A Macho A Hembra Alta Velocidad 5 Gbps para Impresora,Ratón,Teclado,Hub,Pendrive,Mando de PS3,VR Gafas,Disco Externo,Ordenador y Otros € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Amazon.es Features Compatibilidad universal - Simplemente enchufar el USB macho al ordenador, televisor o cualquier aparato que quiere alargar, el USB hembra se queda listo para conectar los USB periféricos como impresora, teclado, ratón, pendrive, teléfono VoIP, Disco Duro, Cámara Digital, Webcam, Pincho Wifi, mando de Xbox, BT receptores, gafas VR, unidades flash USB, lectores de tarjetas, etc.

USB 3.0 de alta velocidad - El Extensor USB 3.0 permite velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps(entre dispositivos compatibles con USB 3.0), 10 veces más rápido que con USB 2.0.Este cable de extensión USB permite hasta 2.4 A carga segura. Esta compatible con USB 2.0 y USB 1.1

Estabilidad de transmisión - los conectores chapados en oro garantizan una conductividad máxima y una pérdida de datos mínima. Plug and play, no necesita controlador. lo que garantiza que la señal se mantiene segura y estable en todo momento.

Ampliar y proteger su dispositivos - Con un extra de 2M de longitud del cable alargador USB 3.0 de tipo A-macho a tipo A-hembra , se puede ampliar su dispositivo a un lugar más cómodo reduce la posibilidad de que se pillen los cables.

Lo que obtiene: puede obtener un Cable Alargador USB 3.0 2M .Si tiene alguna pregunta sobre el producto, no dude en contactarnos.

RAMPOW Cable Alargador USB 3.0 [0.5M] Quick Charge 3.0 5Gbps USB A Macho A Hembra Cable Extension 500MB/S para Equipos y Accesorios electrónicos, PC, Laptop, Mouse, Teclado, Cámara, Gafas VR - Gris € 7.49 in stock 1 new from €7.49

Amazon.es Features 【Extiende la longitud de un cable existente USB-A】 El cable extensión USB-A amplía el alcance de su cable USB-A existente, el cual hace más fácil la conexión de dispositivos como un ratón, una unidad flash, impresora, teclado o disco duro que están muy lejos del alcance.

【Transferencia de datos hasta 5 Gbps】 Este cable de extensión USB 3.0 puede transferir música, películas o temporadas completas de programas de TV en segundos. Es ideal para transferir grandes ficheros desde discos duros a un portátil USB-A.

【Carga Rápida QC 3.0】 El cable es compatible con QC 3.0, QC 2.0 y Huawei FCP y puede cargar teléfonos compatibles hasta el 80 de carga en unos 35 minutos. Es ideal para usted cargar y usar su dispositivo libremente y de forma cómoda cuando está lejos de la toma de carga.

【Diseñado para la longevidad extrema】 Con un exterior de nylon trenzado premium y una carcasa de conector rediseñada, hecha en aluminio, está a nivel de soportar más de 20.000 torsiones. Este cable de extensión proporciona una mejor protección a las interferencias y asegura una transmisión de señal más rápida y estable.

【Qué recibe - 0.5M】 Cable de Extensión RAMPOW Macho a Hembra USB-A 3.0, nuestra garantía de por vida y el amable servicio al cliente. READ Los 30 mejores Aro De Luz capaces: la mejor revisión sobre Aro De Luz

JSAUX Cable Alargador USB 3.0 [2M]Duradera Cable Extension USB Tipo A Macho a A Hembra Alta Velocidad 5 Gbps para Impresora,Ratón,Teclado,Hub,Pendrive,Mando de PS3,Disco Externo,Ordenad y Otros -Gris € 7.99 in stock 1 new from €7.99

1 used from €5.90

Amazon.es Features 【Velocidad de transmisión estándar 3.0】 Admite la transferencia de datos a velocidades estándar de 5 Gbps 3.0, 10 veces más rápido que USB 2.0. Y compatible con dispositivos USB 2.0 y USB 1.1.

【Material resistente y duradero】 Capa exterior de nylon tejido y carcasa de aluminio audaz, muy resistente al desgaste y a la flexión. Conector chapado en oro de 24K y tapón de moldeo sin costuras para resistencia a la corrosión y oxidación.

【Blindaje de señales de interferencia】 Gracias al blindaje multicapa y a los conectores de alta gama, el cable de extensión JSAUX USB3.0 evita la pérdida de señal y la interferencia electromagnética. La resistencia está integrada para garantizar una conductividad confiable y estabilidad de transmisión.

【Compatibilidad universal】 Diseñado para extender la conexión entre su PC y un dispositivo USB, como concentradores, impresoras, lectores de tarjetas, adaptadores Bluetooth, memorias USB, escáneres, discos duros, ratones, teclados y cualquier otro dispositivo USB.

【Garantía confiable】 Servicio al cliente amigable y resolveremos su problema dentro de las 24 horas. Si tiene preguntas, contáctenos. ¡Los equipos de servicio de JSAUX siempre están ahí para ayudarlo!

UGREEN Cable Alargador USB 3.0 Cable Extensor 2 Pack USB 3.0 Tipo A Macho a Hembra para Conexión Entre PC, TV y Periféricos como Impresora, Ratón, Teclado, Hub, Pendrive, Xbox, VR Gafas(1 Metro) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features Cable alargador USB 3.0 Macho a Hembra para darle distancia extra y más comodidad de uso. Le permite conectar dos dispositivos alejados entre sí y al mismo tiempo proteger puertos del ordenador, TV o radio de coche contra frecuentes enchufes y desenchufes. Para Playstations, Xboxes, unidades flash USB, lectores de tarjetas, discos duros, teclados, impresoras, escáneres, cámaras.

Simplemente enchufar el USB macho al ordenador, televisor o cualquier aparato que quiere alargar, el USB hembra se queda listo para conectar los USB periféricos como impresora, teclado, ratón, pendrive, teléfono VoIP, disco duro, cámara digital, webcam, pincho wifi, mando de Xbox o PS3, BT receptores y etc.

Es una opción ideal para hacer accesible el puerto USB del TV, sin tener que dar la vuelta o menear el televisor cada vez que quiere conectar algo. También simplifica el uso de dispositivo que tiene difícil accesibilidad de USB, como torre de ordenador que tiene la usb conexión por detrás y a su vez está debajo del escritorio.

Cable Alargador USB 3.0 cuenta con conetores dorados y resistentes a corrosión para garantizar la transmisión óptima, y el apantallamiento que lleva puede proteger efectivamente contra ruido de señales electromagnéticas. Sirve como protección adecuada para los USB puertos que se conectan y desconectan con gran frecuencia.

USB 3.0 Macho a Hembra permite una velocidad de transmisión de hasta 5 Gbps, retrocompatible con la versión anterior USB 1.1 y USB 2.0, que le explora al máximo los rendimientos de sus USB periféricos

NIMASO 3M Cable Alargador USB 3.0, Cable USB 3.0 Macho A Hembra Super Rápida 5 Gbps para Mouse,Teclado,Pendrive,Disco Externo,TV,Concentrador,Impresora,Computadora, Cámara, Gafas VR y Otros-Gris € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features ♛【3M Longitud perfecta】La longitud de 3M le permite elegir usarlo en cualquier lugar de su casa y reducir la inserción y desenchufar de su dispositivo, lo que protege perfectamente el puerto USB del dispositivo original. Resuelve los problemas de cable corto para hacer tu vida más agradable.

⚡【Carga rápida USB 3.0 y sincronización de datos】 tiene funciones de carga y transmisión de datos. El cable de extensión NIMASO USB 3.0 admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbit / s, que es diez veces más rápido que los cables USB 2.0 y proporciona un excelente rendimiento del cable y una transferencia de datos sin errores. Compatible con versiones anteriores de dispositivos estándar USB 2.0 y USB 1.1, plug and play en sistemas universales, no requiere controlador.

【Compatibilidad universal】 A través de este cable, puede conectar el puerto USB original a varios dispositivos periféricos USB a los que desee extender, como computadoras, concentradores, impresoras, lectores de tarjetas, adaptadores Bluetooth, unidades flash USB, escáneres, unidades de disco duro, Los ratones, teclados, etc., pueden garantizar que la señal sea siempre segura y estable sin retraso ni pérdida de datos.

【Conexión de cable SR reforzada]】Cable NIMASO USB 3.0 con una curva de más de 20000+, el diseño especial SR hace que la conexión del cable sea más duradera. Los materiales flexibles resistentes al desgaste hechos de malla de nylon proporcionan una mejor protección. La hebilla adhesiva incluida ayuda a acortar la longitud y mantener el cable limpio sin enredarse, extendiendo efectivamente la vida útil.

【Servicio al cliente profesional y confiable】 Creemos firmemente en la calidad de nuestros productos y puede comprar con confianza después de confirmar sus necesidades. Ofrecemos una garantía de 24 meses sin preocupaciones y un servicio al cliente 24/7. Si tiene alguna pregunta durante el uso, recuerde contactarnos primero. Estamos muy centrados en el servicio postventa y resolveremos el problema por usted. Embalaje: Cable Alargador USB 3.0 3M

POSUGEAR Cable alargador USB 3.0 2M (2P), Chapado en Oro Cable Extension USB Tipo A Macho a Tipo A Hembra para Impresora,Teclado,ratón,pendrive,Xbox y Otros € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features Función Extendida:Posugear cable alargador viene con USB 3.0 tipo A macho y tipo A hembra para darle distancia extra y más comodidad de uso. Le permite conectar dos dispositivos alejados entre sí y al mismo tiempo proteger puertos del ordenador, TV o radio de coche contra frecuentes enchufes y desenchufes.

Compatibilidad universal: Prolongador usb simplemente enchufar el USB macho al ordenador, televisor o cualquier aparato que quiere alargar, el USB hembra se queda listo para conectar los USB periféricos como impresora, teclado, ratón, pendrive, teléfono VoIP, disco duro, cámara digital, webcam, pincho wifi, Compatible con Xbox o PS3, BT receptores y etc

Alta velocidad: Cable Alargador USB 3.0 permite una velocidad de transmisión de hasta 5 Gbps, 10 veces más rápido que USB 2.0,retrocompatible con la versión anterior USB 1.1 y USB 2.0 que le explora al máximo los rendimientos de sus USB periféricos.

de sus USB periféricos. Estabilidad de transmisión:los conectores chapados en oro garantizan una conductividad máxima y una pérdida de datos mínima. Plug and play, no necesita controlador.lo que garantiza que la señal se mantiene segura y estable en todo momento.

Lo que obtienes: 2x 2M Cable Extension USB tipo A Macho a tipo A Hembra, nuestra garantía de 18 meses y nuestro amigable servicio al cliente

SUNGUY Cable Alargador USB 3.0, 0.5m USB A Macho A Hembra Cable Extension 5 Gbps para Impresora,Ratón,Teclado,Hub,Pendrive,Mando de PS3,VR Gafas,Disco Externo - Gris € 6.79 in stock 1 new from €6.79

Amazon.es Features Velocidad de transferencia de hasta 5Gbps: El cable de extensión USB 3.0 de SUNGUY soporta una transferencia de datos de alta velocidad de hasta 5Gbps. Se puede transferir una película de 1 GB en 3 segundos para ahorrar tiempo. También es compatible con el estándar USB 2.0, USB 1.1 y USB 1.0.

Transmisión estable: Este cable de extensión USB 3.0 con carcasa totalmente metálica y conector de aleación de aluminio garantiza una durabilidad extrema. El blindaje multicapa minimiza las interferencias. Los conectores resistentes a la corrosión y chapados en oro garantizan una óptima claridad de la señal y prolongan la vida útil del cable, sin histéresis ni pérdida de datos.

Compatibilidad universal: El cable USB 3.0 0.5M de SUNGUY es totalmente compatible con el ordenador (Mac/portátil) y con los periféricos con conexión USB 3.0, como hubs, impresoras, tarjetas de memoria, adaptadores Bluetooth, lectores de flash USB, escáneres, pantallas, ordenadores, PS4/5.

Resistente y duradero: El cable de extensión USB 3.0 está diseñado con una cubierta de nylon y una carcasa de aluminio para soportar más de 10.000 pruebas de flexión. Las conexiones de los enchufes son herméticas, por lo que los conectores encajan con firmeza y seguridad. Además, los cables alargadores protegen la toma USB de los dispositivos reduciendo el número de veces que hay que enchufarlos y desenchufarlos.

Servicio sin preocupaciones: Recibirás un cable alargador de 0,5M. Si tiene alguna pregunta sobre nuestro producto, póngase en contacto con nuestro fiable servicio de atención al cliente, le responderemos en 24 horas.

NanoCable 10.01.0902-BK - Cable USB 3.0 Prolongador, Tipo A/M-A/H, Macho-hembra, Negro, 2 m € 4.24 in stock 23 new from €3.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Múltiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados

Lámina de aluminio para la máxima reducción de posibles interferencias

Tasa de transferencia (máx.): 5000 Mbit/s

CSL - Cable repetidor de extensión 5 m Metros USB 3.0 Activo con amplificación de señal - Amplificador de señal repetidor - USB 3.0 Super Speed - Negro € 19.85 in stock 1 new from €19.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Conexiones: conector USB A/clavija USB A

Estándar: USB 3.0, compatible con USB 2.0 y 1.1

Tasa máx. de transferencia: 5 GBit/s (USB 3.0 Super Speed)

UGREEN Cable Alargador USB 3.0 Cable Extension USB Tipo A Macho a Hembra Extensor 5 Gbps para Ordernador, Disco Duro Externo, Impresora, Ratón, Teclado, Hub, Pendrive, Mando de PS3, VR Gafas, 1 Metro € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

[SUPER VELOCIDAD DE HASTA 5GBPS] Este cable usb extensor admite la transferencia de datos de hasta 5 Gbps, 10 veces más rápido que USB 2.0. Capaz de descargar una película en segundos, minimiza el tiempo de espera. Compatible con versiones anteriores con USB 2.0 de velocidad completa (480 Mbps) / USB 1.1 (12 Mbps).

[AMPLIAR Y PROTEGER SUS DISPOSITIVOS] Este cable extension USB es perfecto para extender su dispositivo a una ubicación más conveniente y evitar el desgaste de los puertos USB de sus dispositivos causado por inserciones frecuentes. Es una opción ideal para hacer accesible el puerto USB del TV, sin tener que dar la vuelta o menear el televisor cada vez que quiere conectar algo. También da la comodidad de no tener que ir a la parte de atrás de la torre del ordernador.

[METERIAL DE NYLON, FUERTE Y DURADERO] Diseñado para soportar más de 10,000 inserciones y 10,000 flexiones, Este cable alargador usb 3.0 hay una protección perfecta y una mayor durabilidad. La funda de nylon proporciona una mejor resistencia y protección adicional para evitar daños por doblado en la vida diaria.

[MATERIAL DE ALTA CALIDAD] Gracias al triple blindaje, el cable de extensión USB 3.0 evita la pérdida de señal y las interferencias electromagnéticas, para garantizar una buena transmisión de la señal a larga distancia.

AISENS A105-0045 - Cable Extensión USB 3 de 1 m (Apto para Carcasa Externa, Juegos de Consola, Cámaras Digitales, impresoras y Ratón) Color Azul € 3.87 in stock 14 new from €2.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Múltiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para la máxima reducción de posibles interferencias

Máxima velocidad de transferencia: 5gbps

Es una solución ideal para necesidades de cable usb con longitud de más de 5 metros hasta un máximo de 25 metros (uniendo varios cables prolongadores con amplificador)

El producto está 100% testado READ Los 30 mejores Lg V40 Thinq Movil capaces: la mejor revisión sobre Lg V40 Thinq Movil

Amazon Basics - Cable alargador USB 2.0 tipo A (3 m) € 5.88 in stock 1 new from €5.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Cuenta con conectores dorados y resistentes a la corrosión para una transferencia óptima de la señal y apantallamiento para minimizar las interferencias.

Distribuido por Amazon; garantía de un año de Amazon Basics.

Se envía en un paquete abrefácil de Amazon.

Cable Alargador USB 2.0 [3M] Cable Extension USB Tipo A Macho A Hembra Alta Velocidad 5 Gbps para Impresora,Ratón,Teclado,Hub,Pendrive,Mando de PS3,VR Gafas,Disco Externo,Ordenador y Otros € 4.99

€ 4.59 in stock 1 new from €4.59

Amazon.es Features 【Velocidad más rápida para la transferencia de datos】: El cable de extensión PIPIKA USB 2.0 admite velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps

【Extienda y proteja sus dispositivos】: El cable de extensión USB a USB 2.0 puede extender su dispositivo a una ubicación más conveniente para conectar otro dispositivo USB. Ya no es necesario que se apriete contra la parte posterior del televisor o el escritorio para conectar un disco USB u otros periféricos USB. Por otro lado, este cable protege perfectamente el puerto USB del dispositivo original reduciendo el tiempo de conexión y desconexión.

【COMPATIBILIDAD UNIVERSAL】: puede usar este cable para extender su conexión usb a su computadora, así como una variedad de periféricos USB como concentradores, impresoras, lectores de tarjetas, adaptadores Bluetooth, unidades flash USB, escáneres, discos duros, mouse, Teclado sin histéresis ni pérdida de datos.

【Durabilidad extrema y confiable】: Construido con conectores chapados en oro resistentes a la corrosión para una claridad de señal óptima y protección para minimizar la interferencia y las juntas moldeadas a la perfección agregan durabilidad adicional y un aspecto agradable

【Lo que obtiene】: Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nosotros - OFICINA DE PIPIKA, resolveremos su problema lo antes posible.

Premium Cord - Cable alargador USB 2.0 (A-A, 3 m), Color Negro € 2.30 in stock 1 new from €2.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Conector B hembra 3 m.

Conexiones: A/A, macho/hembra.

USB 2.0 de alta velocidad.

Doble apantallamiento, 2 x AWG28 + 2 x AWG28 cobre, color negro, longitud 3 m

Incutex cable de extensión USB 3.0 5GBit/s, cable alargador con conectores macho y hembra, 5m € 15.65 in stock 1 new from €15.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Conectores: 1 conector USB-A macho, 1 conector USB A (para extender)

Estándar: USB 3.0, compatible con USB 2.0 y 1.1; máx. Velocidad de transmisión: 5 Gbps

Longitud: 5 metros. Color: negro

Contenido del envío: 1 cable alargador USB 3.0

5m Nylon USB 3.0 extensión Negra, Cable de extensión A-A, Enchufe de Aluminio, Funda de Tela € 14.99

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features NICHT GEEIGNET für OCULUS VR BRILLEN (Link, Quest, etc.) und 4k Kameras ***************** NICHT GEEIGNET für OCULUS VR BRILLEN (Link, Quest, etc.) und 4k Kameras ***************************

USB 3.0 Elegante extensión con cubierta de tela, enchufes de metal, contactos enchapados en oro y clip para el cable

Cable de carga y datos para teléfonos móviles, Macbooks, palos WLAN, teléfonos móviles, tabletas, adaptadores WIFI, cámaras, impresoras, etc. con máxima velocidad de carga debido a la gran sección transversal del cable (estándar AWG24)

Alcance de la entrega: 1 x 5m cable de extensión USB, 1 x clip de cable | color: negro

+++ GARANTÍA DE RETROCESO DE DINERO +++ SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: [email protected] - ¿Preguntas sobre el producto? ¿Problemas? ¡Ayudamos rápido y sin complicaciones!

AkoaDa Cable Alargador USB 3.0 Cable Extensor 2 Pack USB 3.0 Tipo A Macho a Hembra para Conexión Entre PC, TV y Periféricos como Impresora, Ratón, Teclado, Hub, Pendrive, Xbox, VR Gafas(2 Metro) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Plug and Play】: con la ayuda del cable alargador USB 3.0 de AkoaDa no necesita controlador de dispositivo, por lo que ahorra tiempo en uso y es compatible con dispositivos USB 3.0 diarios. Un cable de extensión USB 3.0 es suficiente para satisfacer tus necesidades de uso diario.

【Extender el puerto USB A de tu PC】: el cable alargador USB 3.0 de AkoaDa dispone de un conector USB A 3.0 estándar y un conector USB A 3.0. Este cable de extensión podría ampliar la conexión entre el ordenador (Mac/portátil) y el puerto USB 3.0 equipado como teclado, ratón, cámara, impresora, lector de tarjetas, disco duro externo, hub USB, teléfono VoIP.

Duradero y duradero: con conductor de cobre resistente a la corrosión, conectores dorados y blindaje de lámina, el cable de extensión USB 3.0 soporta más de 15.000 pruebas de flexión y refuerza la estabilidad de la transmisión. Con el cable de extensión USB 3.0, los puertos USB de los dispositivos están protegidos contra defectos.

【Servicio excelente】: con 18 meses de garantía y 24 horas de servicio al cliente. Si tiene alguna pregunta, resolveremos su problema en 24 horas.

UGREEN Cable Alargador USB 3.0 Cable Extension USB Tipo A Macho a Hembra para Impresora, Ratón, Teclado, Hub, Pendrive, Mando de PS3, VR Gafas, Disco Externo y Otros, 1 Metro € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Simplemente enchufar el USB macho al ordenador, televisor o cualquier aparato que quiere alargar, el USB hembra se queda listo para conectar los USB periféricos como impresora, teclado, ratón, pendrive, teléfono VoIP, disco duro, cámara digital, webcam, pincho wifi, VR Gafas como Oculus Rift, mando de Xbox o PS3, BT receptores y etc.

Es una opción ideal para hacer accesible el puerto USB del TV, sin tener que dar la vuelta o menear el televisor cada vez que quiere conectar algo. También simplifica el uso de dispositivo que tiene difícil accesibilidad de USB, como torre de ordenador que tiene la usb conexión por detrás y a su vez está debajo de la mesa.

Cuenta con conetores dorados y resistentes a corrosión para garantizar la transmisión óptima, y el apantallamiento que lleva puede proteger efectivamente contra ruido de señales electromagnéticas. Sirve como protección adecuada para los USB puertos que se conectan y desconectan con gran frecuencia.

USB 3.0 permite una velocidad de transmisión de hasta 5 Gbps, retrocompatible con la versión anterior USB 1.1 y USB 2.0, que le explora al máximo los rendimientos de sus USB periféricos.

Sabrent Concentrador USB 3.0 con 4 Puertos con interruptores de alimentación Individuales y Leds (HB-UM43) € 11.99 in stock 6 new from €11.99

Amazon.es Features 4 puertos (salida); 1 puerto (entrada)

La LED azul indica el estado de alimentación para cada puerto

Soporta la velocidad de transferencia hasta 5Gbps (USB 3.0), 480Mbps (USB 2.0), 12Mbps (USB 1.1)

Compatible hacia abajo con USB 2.0 y USB 1.1

Fácil de instalar: Plug & Play e intercambiable en caliente

NanoCable 10.01.0204 - Cable prolongador USB 2.0, tipo A/M-A/H, macho-hembra, beige, 3mts € 2.13

€ 1.36 in stock 10 new from €1.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Incluye conector tipo A macho en un extremo y tipo A hembra en el otro

El producto está 100% testado

Conectores bañados en níquel

Calibre: 28 AWG

Powergreen CAB-31018-ST Cable USB 3.0 Alargador Tipo Am-Ah - 1.8 Metros € 3.69 in stock 1 new from €3.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Usb 3

0 compatible con usb 2

Color azul

UGREEN Cable USB C Alargador USB 3.1 Gen 2 10Gbps, 4K 60Hz Vídeo, 20V 5A 100W, Cable USB-C Extensión Thunderbolt 3 Compatible con USB C Hub/Dock, Macbook Pro 2020/2019/2018, Samsung S21 S20, 1 Metro € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amplia compatibilidad para dispositivos USB C: el usb-c alargador USB 3.1 Gen 2 es compatible con dispositivos USB-C y Thunderbolt 3. Es compatible con MacBook Pro/ Air 2020/ 2019/2018/2017/2016, iPad Pro 2020, Dell XPS 15 (2019), XPS 17, Spectre x360, Surface Book 3, Surface Pro 7, HUAWEI MateBook X Pro, Google Pixel 4, 3a, 3, ThinkPad X1 Extreme, Galaxy S20, S10, Note 20, Nintendo switch etc.

Transmisión de video 4K a 60Hz: el cable USB C extensión admite una resolución de hasta [email protected] (3840 * 2160) y le permite disfrutar de imágenes nítidas en televisores / pantallas 4K. Mejora enormemente tu experiencia visual.

Sincronización de 10 Gbps y Carga Rápida de Power Delivery 100 W: El cable usb c de extensión thunderbolt admite una velocidad de transferencia de datos de hasta 10 Gbps. Es compatible con los estándares USB 3.1 Gen 1 y USB 2.0. El cable de extensor USB C admite Power Delivery con una potencia de carga de hasta 100W (20V /5A, 20V /3A, 15V /3A, 12V /3A, 9V /3A, 9V /2A, 5V /3A). Ideal para cargar la computadora a través del hub usb c.

Estable y confiable: el cable de extensión USB C 3.1 está hecho de triple blindaje con alambre de cobre estañado, papel de aluminio y capa trenzada, lo que aumenta la estabilidad al sincronizar y la carga rápida para el hub usb c y no tiene que preocuparse por el contacto suelto.

TSUPY Hub USB 3.0 con Cable de 1,2m Ladrón USB 3.0 3 Puertos e 5Gbps Lector de Tarjetas SD/TF Adaptador USB 3.0 para PC, Portátil, MacBook, PS4, Xbox, Unidades Flash USB € 15.99 in stock 4 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Puertos USB 3.0: transmisión de datos de hasta 5Gbps, 10 veces más rápido que un USB 2.0, ayuda a transmitir los datos más rápido que nunca , ahorrando así tiempo.pudiendo conectar varios perifericos a la vez, tal como Ratón,teclado ,móvil, impresora. Además, es compatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x. Puedes descargar un archivo de hd película en segundos

Puertos lector de tarjeta SD/TF: soporte la velocida de transferencia de datos hasta 5Gbps. Es la elección perfeto para tarjeta de cámara e y otra SD/TF.Soporte las tarjetas de tu Cámara Nikon, Canon, Sony como SD, Micro SD, TF, SDXC, SDHC,Micro SDXC, tarjeta Micro SDHC. más rápido y eficiente

El uso es fácil:enchufar y basta, no necesita driver Plug-and-Play, Fácil de instalar: Intercambiable en caliente, Conectable en caliente,Va mucho más rápido y el cable es muy largo, por lo que también es práctico de instalar y poder usar con facilidad,más puertos USB para conectar el , los auriculares y un mando de Xbox para jugar,buen accesorio

El paquete incluye: 1 * concentrador USB 3.0 ultradelgado 5 en 1, su diseño compacto y portátil, carcasa de plástico de primera calidad incorporada en un chip inteligente, garantiza una alta seguridad y un rendimiento excelente. Dimensión del cubo: 3.9 "x 1.3" x 0.43 ", peso: 66 g, longitud del cable extendido: 120 cm. Atención al cliente amigable aquí y cooperó con Amazon READ Los 30 mejores Pie De Micro capaces: la mejor revisión sobre Pie De Micro

UCEC® Cable Alargador USB 3.0 Alta Velocidad Macho a hembra Extension Cable de 90 Grados Ángulo Adaptador Conector, Ángulo Derecho y Izquierdo - Color Negro (Pack of 2) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Ángulo de arriba y abajo para ahorrar espacio: 90 grados recurviado para evitar doblar los cables o el cargador de sinc. de transferencia de datos, con compatibilidad de USB 1.0/ USB 1.1 / USB 2.0 / USB 3.0.

Alta velocidad de transferencia: Disfrute de una super velocidad de transferencia de USB 3.0 hasta 5 Gbps, 10 veces más rápida que el USB de 2.0. Actualice a esta super velocidad 3.0 y anticipe la velocidad de transferencia mientras mantiene la compatibilidad con sus dispositivos USB 2.0 exixtentes.

Un gran Uso: La combinación de USB 3.0 de tipo A, proporciona un rendimiento superior del cable ,y protección contra ruídos de señales electromagnéticas y de radiofrecuencia, sin errores en la transmisión de datos.

Conecta y juega: Conecta el cable macho a su computadora y la hembra se conecta si necesita ser extendido. El cable repetidor USB 3.0 está diseñado con conectores de alivio de tensión para una mayr durabilidad y conexión, reproducción y desenchufado.

JSAUX Cable Alargador USB 3.0 [2M,2Pack] Tipo A Macho a Hembra Extensor para Conexión Entre PC, TV y Periféricos como Impresora, Ratón, Teclado, Hub, Pendrive, Xbox, Impresoras, y Otros-Rojo € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Material resistente y duradero】 Capa exterior de nylon tejido y carcasa de aluminio audaz, muy resistente al desgaste y a la flexión. Conector chapado en oro de 24K y tapón de moldeo sin costuras para resistencia a la corrosión y oxidación.

【Blindaje de señales de interferencia】 Gracias al blindaje multicapa y a los conectores de alta gama, el cable de extensión JSAUX USB3.0 evita la pérdida de señal y la interferencia electromagnética. La resistencia está integrada para garantizar una conductividad confiable y estabilidad de transmisión.

【Compatibilidad universal】 Diseñado para extender la conexión entre su PC y un dispositivo USB, como concentradores, impresoras, lectores de tarjetas, adaptadores Bluetooth, memorias USB, escáneres, discos duros, ratones, teclados y cualquier otro dispositivo USB.

【Garantía confiable】 Servicio al cliente amigable y resolveremos su problema dentro de las 24 horas. Si tiene preguntas, contáctenos. ¡Los equipos de servicio de JSAUX siempre están ahí para ayudarlo!

deleyCON 3,0m Cable Alargador USB 3.0 Super Speed Conector Macho USB Tipo A a Hembra USB Tipo A - hasta 5Gbit/s - Retrocompatible - Negro Azul € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Conexión: 1x clavija USB tipo A a 1x conector hembra USB tipo A // Compatible con todos los dispositivos (Clavija USB tipo A / conector hembra USB tipo A requerido)

Velocidad de transmisión de hasta 5Gbit/s // Hasta 10 veces más rápido que con USB 2.0 // Trans-misión de datos rápida y segura // Retrocompatible con USB 2.0 / USB 1.1

Perfecto para la conexión de, por ejemplo, impresoras, teclados, ratones, webcams, carcasas de disco duro, concentradores USB y muchos otros accesorios USB

Ideal para extender/conectar cables USB

UGREEN Hub USB 3.0 4 Puertos 5Gbps con Cable de 1 Metro, para PC, PS5, Raspberry pi 4, Xbox X/S, PS4, Macbook Pro Air, Disco Duro Externo, Lector de tarjetas, Móviles y Windows Surface, Ultrabook € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

CABLE USB DE 1 METRO: cuenta con un cable USB 3.0 de 1 metro que es más largo que el de la mayoría de los Hubs convencionales, lo cual garantiza que el Hub se puede conectar a su ordenador de sobremesa o portatil en la ubicación en que se requiera, sobre todo cuando tiene el torre colocado debajo del escritorio.

PLUG AND PLAY: compatble con Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 / XP / Vista, Mac OS X y Linux, no hace falta instalar el driver.

SÚPER VELOCIDAD 5 Gbps: Con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, este ladrón USB 3.0 transmite sus datos 10 veces más rápido que un USB 2.0. Le permite transferir una película HD en segundos. Además, es retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x.

MÁS ESTABLE Y SEGURO: este multiplicador usb 3.0 cuenta con protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuitos, puede mantener sus dispositivos digitales y datos seguros. Al conectarse a los dispositivos que requieren mucha energía, tal como discos duros externos, se recomienda conectar una fuente de alimentación a través del puerto micro USB de este HUB para garantizar para el funcionamiento estable. (Adaptador de corriente no incluido)

Amazon Basics - Cable alargador activo USB 2.0, de tipo A macho a tipo A hembra - 9,75 m € 15.11 in stock 1 new from €15.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Compatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1. Velocidad de transferencia USB 2.0 de hasta 480 Mbps.

Ideal para impresoras USB, escáneres, altavoces, adaptadores de pantalla USB, dispositivos de almacenamiento, teclados, ratones, etc.

Concentrador USB de un solo puerto, alimentado por bus (utiliza controladores integrados, por lo que no es necesario alimentación o enchufe de pared aparte).

No funciona para cargar smartphone o tabletas; no se recomienda para webcams o videocámaras, ni tampoco para dispositivos con gran consumo de energía o dispositivos electrónicos de cine en casa. Requisitos de conformidad: este dispositivo cumple con la Parte 15 de la normativa FCC. La utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias; y (2) este dispositivo debe admitir las interferencias recibidas, incluso interferencias que causen un funcionamiento no deseado.

