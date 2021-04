Inicio » Top News Los 30 mejores Aire Acondicionado Pequeño capaces: la mejor revisión sobre Aire Acondicionado Pequeño Top News Los 30 mejores Aire Acondicionado Pequeño capaces: la mejor revisión sobre Aire Acondicionado Pequeño 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Aire Acondicionador Pequeño, Purificador de Humidificador de Ventilador Enfriador 4 en 1, con 3 Velocidades Temporizador de 2/4 Horas, 7 Colores LED Luces, para el Hogar y la Oficina (Azul) € 39.99

Amazon.es Features ❄【Enfriador / acondicionador de aire portátil 4 en 1】Pequeño pero potente, la potente función 4 en 1 integra ventilador, humidificador, enfriador de aire y luz nocturna; también tiene una función de cronometraje de 2/4 horas. No tiene que gastar dinero para comprar máquinas complicadas para sobrevivir al caluroso verano. Este pequeño acondicionador de aire personal le permite disfrutar de una frescura total y un verano confortable.

❄【Humidificador, enfriador de aire y ventilador】Este ventilador de aire acondicionado portátil tiene tres niveles de viento y puede crear una neblina fresca, cómoda y fresca al agregar agua helada / agua / aceite esencial al tanque de agua para brindar un frescor que alivie el verano calor. El aire fresco y frío lo convierte en un micro acondicionador de aire. Sugerencia:Recuerde no solo agregar cubitos de hielo.

❄【7 LED de luz y temporizador y bajo nivel de ruido】La suave y cómoda iluminación LED de siete colores le brinda un ambiente cálido por la noche. El bajo nivel de ruido y el temporizador de 2/4 horas le permiten experimentar el frescor y dormir tranquilamente incluso en la noche de verano. Tenga en cuenta: este ventilador de aire acondicionado solo puede enfriar el entorno circundante del usuario.

❄【Seguridad y portátil】Este pequeño aire acondicionado es muy ligero y tiene un asa, por lo que puede llevarlo a cualquier parte. Es la opción perfecta para balcón, cocina, oficina, estudio, camping, etc. Sensor de nivel de agua incorporado, cuando el nivel del agua es más bajo que el nivel seguro, provocará escasez de agua para garantizar su seguridad y brindarle mejor experiencia.

【Regalo de verano Único】 Este ventilador de aire acondicionado portátil multifuncional debe ahorrar energía y ser respetuoso con el medio ambiente. Es muy adecuado para regalar a familiares o amigos. Definitivamente será el regalo más genial y práctico en verano. Deje que este Air Cooler lo reemplace para enviar a sus amigos y familiares las bendiciones y la alegría del verano.

MUNDOCLIMA MUPR-12-H9A EFIMARKET - Aire Acondicionado 3500W (Nuevo Gas R32) € 365.00

Amazon.es Features INVERTER con Bomba de Calor - Función Follow Me (iFeel) - Rearme automático - Funcionamiento de emergencia - Display Digital Led

Prevención de aire frío - Funcionamiento Turbo - Unidad exterior más silenciosa - Autolimpieza (ICLEAN)

Amplio rango de funcionamiento - Modo Noche - Temporizador diario - Arranque a bajo voltaje

Etiquetado energético en refrigeración A++ - Etiquetado energético en calefacción A+ - Varias velocidades del

Función Standby (sólo 1W en reposo) - R32 - Recordatorio limpieza filtro - Compatibilidad de tuberías

TedGem Aire Personal y Portátil, Aire Acondicionado Portátil, Aires Acondicionados Móviles Agitador Izquierdo y Derecho 45 °, 3 en 1 Ventilador/Humidificador/Acondicionador, para Oficina, Hogar € 42.99

Amazon.es Features 【Enfriador de Aire con Cabezal Oscilante】El enfriador de aire puede girar 45 grados hacia la izquierda y hacia la derecha. Cuando necesitemos enfriarnos rápidamente, podemos optar por desactivar la función de movimiento de cabeza, para poder disfrutar de las altas velocidades del viento que se acumulan y enfrían rápidamente; cuando dormimos, puede optar por activar la función de sacudir la cabeza, para que no sople en nuestra cabeza, haciendo que la cabeza se sienta incómoda.

【3 en 1 Función】El acondicionador de aire portátil no es solo una combinación de un ventilador y un acondicionador de aire, el enfriador de aire también tiene la función de un humidificador. Cuando estamos disfrutando del viento fresco, podemos activar la función de humidificación para ayudarnos a evitar el aire seco. (Nota: el aire acondicionado móvil solo puede proporcionar enfriamiento de superficie, no se puede comparar con el aire acondicionado)

【Sincronización & Ajuste de Tres Velocidades】El aire acondicionado portátil proporciona 2 temporizadores (2h / 4h). Puede configurar el tiempo de parada automática de 2/4/6 horas, para que no nos despertemos con el viento frío después de un sueño profundo por la noche. 3 velocidades de viento (baja / media / alta). 【Tenga en cuenta: 3 velocidades del viento corresponden a diferentes volúmenes. Cuanto mayor sea la velocidad del viento, mayor será el volumen. 】

【Gran capacidad del Tanque de Agua y Fácil de Limpiar】Sensor de nivel de agua incorporado puede contener hasta 320 ml de agua y puede funcionar durante 4 a 6 horas. La niebla máxima puede alcanzar unos 100 ML / H. El tanque de agua es desmontable y se puede desmontar y limpiar fácilmente después de su uso para evitar el moho y las bacterias. (Tenga en cuenta: no llene el tanque de agua con demasiada agua para evitar fugas de agua. Por favor, coloque el enfriador de aire sobre una mesa estable)

【Fácil de Usar y Transportar】Simplemente coloque agua en el tanque de agua del ventilador de aire frío y presione el botón de encendido / apagado. El enfriador de aire portátil es liviano y portátil, fácil de mover, es muy adecuado para su dormitorio, cocina, oficina, dormitorio y otros espacios que requieren aire frío. 【Tenga en cuenta: No está diseñado para enfriar una habitación completa. Nuestro aire acondicionado portátil solo puede usarlo una vez, no puede enfriar toda la habitación. 】

Enfriador de Aire Grande,Aire Acondicionado,Climatizador Evaporativo 5 en 1 Enfría| Ventilador| Humidifica| Ion Negativo| Purificador, 3 Modos,1-7 H Temporizadores,con Ruedas y Control remoto,5L € 129.99

Amazon.es Features 【Tecnología de Enfriamiento Avanzada】: La actualización del motor silencioso y potente, la energía eólica, acelera el enfriamiento. Tecnología de enfriamiento avanzada, equipada con una sistema de cascada de nido de abeja líder en la industria que transmite aire caliente a la agua helada, y luego distribuye el aire frío a la toda la habitación.Este económico sistema de enfriamiento es ideal para habitación que no requiere un costoso como aire acondicionado.

【3 Modos & Silencioso】: Tiene tres velocidades de viento y 3 modos que pueden ajustar (alta, media, baja), la velocidad máxima de rotación del ventilador llega a 6.2m/s.Manual arriba-abajo para ajustar la dirección de soplado en 120 °, cree su propia zona de enfriamiento personal. La velocidad del viento mínimo es 50 db que no molesta descansar.

【Temporizador & Iones Negativos】: Aire enfriador tiene función de temporizador .Puede configurar las horas 1-7 de funcionamiento del ventilador según sus necesidades. No se preocupe que este producto funciona toda la noche o olvida apagar el ventilador cuando usted está de noche o durante la siesta. Encienda la función de iones negativos, que puede liberar 3,5 millones de iones negativos para hacer que el aire sea más fresco y limpio.

【5L Tanque de Agua Grande】: Simplemente llene el gran tanque de agua de 5 L con agua fría y paquete de enfriamiento.Viene con 4 paquetes de enfriamiento para reemplazar cubo de hielo.Combate el calor seco y la humedad baja, los cuales son perjudiciales para su salud.Ahorre energía y dinero, fácil de usar.

【Control Remoto & Fácil de Mover】: Utilizando el panel de control fácil de usar o el control remoto de mano que puede disfrutar d un control completo sobre los modos de funcionamiento del enfriador evaporativo. Equipado 4 ruedas giratorias que le permiten mover fácilmente el enfriador de aire de una habitación a otra, sin ningún problema. Tamaño: 26 * 24 * 56 cm.

Olimpia Splendid 01914 Dolceclima Compact 9 P Aire Acondicionado Portátil 9.000 BTU/h, 2.280 Frigorías, Gas R290, Diseñado en Italia € 359.00

€ 269.00

10 used from €201.48

Amazon.es Features El aire acondicionado portátil entre los más compactos, con capacidad de refrigeración: 9.000 btu/h ( 35°c/80%ur )

Drenaje de condensado con tubería, sin tanque; fácil de mover gracias a las ruedas giratorias

Nuevo gas r290 refrigerante de bajo impacto ambiental

Control remoto multifunción y panel de control táctil, encendido y apagado programable con temporizador integrado

Modos de funcionamiento: refrigeración, ventilador, deshumidificador, noche, automático, turbo

Amazon.es Features Función de refrigeración, ventilación y deshumidificación. Podrás controlarlo todo desde la pantalla digital para un manejo intuitivo e innovador. Además, genera una climatización óptima de la casa al instante.

Gran capacidad frigorífica, gracias a sus 1800 frigorías, para climatizar habitaciones de hasta 20 m² (7000 BTU). Su gran caudal de aire, de hasta 300 m³/h, permite refrigerar las estancias de forma rápida y uniforme. Dispone de modo noche y de 2 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad a tus necesidades.

Es programable hasta 24 horas. Incluye un accesorio de fácil instalación para adaptar la salida de aire a la ventana y evitar pérdidas de energía. Máximo confort y mínimo nivel sonoro por debajo de los 65 dB. Indicador de agua que avisa cuando el depósito está lleno.

Eficiencia energética de clase A (EER). Consume la mitad que un aire acondicionado convencional. Consigue el mayor rendimiento con el mínimo gasto de energía. Reutiliza y autoevapora el agua para mejorar la eficiencia, reducir las incómodas descargas continuas y ahorrar energía. Controla el clima de tu hogar con el mando a distancia inteligente.

Incorpora asas y ruedas multidireccionales para poder desplazarlo cómodamente. Su diseño compacto y elegante complementa cualquier estancia. Además, es de fácil limpieza y mantenimiento casi nulo. Cuenta con el gas refrigerante R290 respetuoso con el medio ambiente. READ Los 30 mejores Flequillo Postizo Pelo Natural capaces: la mejor revisión sobre Flequillo Postizo Pelo Natural

TedGem Aire Personal y Portátil, Aires Acondicionados Móviles, Mini Enfriador de Aire, Aire Acondicionado Portátil, 4 en 1 Enfriador, Humidificador, Ventilador, 7 Luces LED, para el Hogar/Oficina € 39.99

Amazon.es Features 【Tenga en cuenta: No Está Diseñado para Enfriar una Habitación Entera】Acondicionador de aire móvil es ser más frío que los ventiladores de escritorio comunes, ya que puede agregar agua al enfriador, y el acondicionador de aire móvil expulsa el vapor de agua, lo que nos hace sentir más frescos y humidificantes. Clima caluroso y seco en verano, nuestro refrigerador puede ayudarlo durante el caluroso verano cómodamente, es el regalo perfecto para usted, su familia y amigos en verano.

【4 en 1 Diseño 】 Ventilador portátil con aire acondicionado, humidificador, purificador de aire y 7 luces LED, Cuando estamos disfrutando del viento fresco, podemos activar la función de humidificación para ayudarnos a evitar el aire seco. (Nota: el aire acondicionado móvil solo puede proporcionar enfriamiento de superficie, no se puede comparar con el aire acondicionado)

【Sincronización & Ajuste de Tres Velocidades】El aire acondicionado portátil proporciona 2 temporizadores (2h / 4h). Puede configurar el tiempo de parada automática de 2/4/6 horas, para que no nos despertemos con el viento frío después de un sueño profundo por la noche. 3 velocidades de viento (baja / media / alta). 【Tenga en cuenta: 3 velocidades del viento corresponden a diferentes volúmenes. Cuanto mayor sea la velocidad del viento, mayor será el volumen. 】

【Gran capacidad del Tanque de Agua y Fácil de Limpiar】Sensor de nivel de agua incorporado puede contener hasta 400 ml de agua y puede funcionar durante 4 a 6 horas. El tanque de agua es desmontable y se puede desmontar y limpiar fácilmente después de su uso para evitar el moho y las bacterias. (Tenga en cuenta: no llene el tanque de agua con demasiada agua para evitar fugas de agua. Por favor, coloque el enfriador de aire sobre una mesa estable)

【Fácil de Usar y Transportar】Simplemente coloque agua en el tanque de agua del ventilador de aire frío y presione el botón de encendido / apagado. El enfriador de aire portátil es liviano y portátil, fácil de mover, es muy adecuado para su dormitorio, cocina, oficina, dormitorio y otros espacios que requieren aire frío. 【Tenga en cuenta: No está diseñado para enfriar una habitación completa. Nuestro aire acondicionado portátil solo puede usarlo una vez, no puede enfriar toda la habitación. 】

Acondicionador de aire portátil 3 en 1 ventilador de aire evaporativo portátil personal espacio de aire enfriador pequeño ventilador de refrigeración de escritorio USB Mini ventilador de mesa (Blanco) € 19.00

Amazon.es Features 1). 3 en 1 multifunción: Puede utilizar el enfriador de aire evaporativo como el ventilador, humidificador, purificador para su gran tanque de agua de 750 ml. Puede llenarle agua o agua helada, lo que puede ayudarle a disfrutar de su verano refrescante. Nota: SOLO un mini ventilador de escritorio, no un aire acondicionado, que no puede lograr un efecto de refrigeración súper.

2). Luz nocturna incorporada: dos luces LED azules ajustables de brillo, puede ajustar el brillo de las luces LED para ayudarle a dormir mejor, o como una luz nocturna. Humidificador, purificador, ventilador de niebla para el dormitorio de la oficina del hogar.

3). Fácil limpieza & operación: Tire del diseño que le ayudan a limpiar los papeles del filtro fácilmente y la dirección de la ventana puede subir y bajar 90°.

4). Ajustable 3 velocidades: Tres velocidades de viento (alto, medio, bajo) se puede ajustar, se puede elegir el más adecuado para disfrutar de su tiempo de ocio, sueño o tiempo de trabajo. Nota: SOLO un mini ventilador de escritorio, no un aire acondicionado.

5). Ligero y portátil: Este enfriador de aire de ahorro de espacio, 6.61 x 6.46 x 5.79 pulgadas de tamaño portátil, puede caber muy bien en espacios de trabajo, dormitorios, oficinas y más.

TedGem Ventilador Aire Acondicionado Portatil, Aire Acondicionado Pequeño Air Cooler, 4 en 1 Enfriador de Aire, Ventilador Humidificador, 7 Luces LED, 3 Velocidades, para el Hogar y la Oficina (Azul) € 39.99

3 used from €14.04

Amazon.es Features 【Multifuncional Aire Acondicionado Portátil】Enfriador de aire, humidificador, purificador de aire y 7 luces LED, no solo reducen la temperatura, sino que también nos ayudan a alejarnos del aire seco y reducir los alérgenos, el polvo y el humo, disfrute de su verano. (Nota: Mini aire acondicionado no diseñado para enfriar una habitación completa, el propósito de nuestro aire acondicionado móvil es ser más frío que los ventiladores de escritorio normales, ya que puede agregar agua al).

【Potente y Ahorro de Energía】Aire acondicionador portátil use la más reciente enfriar el y la tecnología de evaporación, extraiga aire caliente y páselo por un filtro húmedo, luego sale por el lado frío del viento frío. Viento fuerte, enfriamiento rápido y velocidad de enfriamiento, pero bajo consumo de energía, ahorro de energía y protección del medio ambiente, 100% seguro Puedes usarlo con total confianza.

【3 Velocidades, Función de Temporizadores 】Nuestro ventilador de aire acondicionado tiene 3 velocidades (alta, media, baja), la guía del viento se puede ajustar manualmente hacia arriba y hacia abajo. Además, mini aire acondicionado tiene función de temporizador. Puede configurar las horas 2H o 4H de funcionamiento del ventilador según sus necesidades, no se preocupe olvida apagar el enfriadores de aire. ( Tenga en cuenta: Cuanto mayor sea la velocidad del viento, más alto será el volumen.)

【400ML Tanque de Agua & LED Luz】El aire acondicionado portátiles tiene un gran tanque de agua de 400 ml, añadir agua o hielo al tanque, que puede funcionar de 4 a 5 horas continuas, inferior al nivel de agua segura, el enfriador se apagará automáticamente. El diseño desmontable puede ayudarlo a limpiarlo mejor. Luz LED ambiental incorporada de 7 colores diferentes con ciclo de color u opción de un solo color! Puedes elegir el color, también se puede usar como luz nocturna.

【Portátil y Conveniente】El enfriadores de aire compacto personal es pequeño y liviano, con un asa portátil incorporada que puede moverse y transportar. ideal para oficinas, casas de huéspedes, salas de lectura, dormitorios, hogares, espacios de trabajo, sótanos, etc.

Nobebird Aire Acondicionado, 4 en 1 Móvil Climatizador Evaporativo Ventilador Humidificador Purificador, con Ruedas y Tanque de Agua 5L, 3 Velocidades, Temporizador, Mando a Distancia Hogar Oficina € 98.99

23 used from €20.24

Amazon.es Features ❄️【4 en 1 Multifunción】-- Nobebird Enfriador de Aire móvil se puede usar como enfriador de aire acondicionado, ventilador, humidificador y purificador, que puede enfriar la temperatura circundante mientras empaña y humedece el aire, y también reduce los alérgenos, polvo y humo para disfrutar de un verano fresco.

【Gran Capacidad de Enfriamiento】-- Con 4 cristales de hielo, te trae aire frío más poderoso. Su almohadilla de enfriamiento interna mejora el rendimiento térmico ya que dispone de un diseño de nido de abeja que aumenta la absorción de agua, por lo que el área de evaporación de agua es más amplia y hace que la temperatura baje más rápidamente en cualquier estancia.

【3 Velocidad + Temporización +Modo de Reposo + Control Remoto Inalámbrico】-- Tiene tres velocidades de viento que son poder ajustar (alta, media, baja); puede activar la oscilación de hasta 90 grados para el flujo de aire fresco alcance cualquier lugar. Función de temporizador de 1-7 horas y modo de reposo, puede configurar el tiempo de apagado O correr a la velocidad del viento más baja en modo de suspensión; el control remoto puede ayudarlo a controlar la máquina desde la distancia 5 metros.

【5 L Tanque de Agua y Móvil】-- Su depósito de agua de 5 litros proporciona un funcionamiento ininterrumpido de hasta 5 horas que junto con 4 cristales de hielo para hielo incluídos le permitirán refrescar cualquier ambiente. Además, dispone de un asa incorporada y 4 ruedas para desplazar el producto fácilmente. Puede usar en cualquier lugar oficina, sala de estar, cocina, dormitorio ect.

❤️【Garantías de Calidad】-- Si tiene alguna consulta sobre nuestros productos, siempre puede ponerse en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.

Nifogo Aire Acondicionado móvi portátil Ventilador Pequeño, Air Cooler Enfriador de Air Personal y portátil, 7 Luces LED, 3 Velocidades, para el hogar/Oficina/habitación (Blanco) € 17.68

1 used from €17.68

Amazon.es Features 【A prueba de fugas y nuevo filtro de papel enfriador de aire y regalos】 - El nuevo control de gatillo. El agua de acuerdo con la velocidad del viento previene efectivamente las fugas de agua. El nuevo elemento filtrante está hecho de material nuevo, que tiene una gran capacidad de almacenamiento de agua y puede desmontarse y lavarse. Puede evitar efectivamente el moho y el deterioro del elemento filtrante. Regalo: pendientes de 20 euros.

【Mini enfriador de aire multifunción 3 en 1】 - El acondicionador de aire móvil no solo es un enfriador de aire sino también un humidificador, un purificador de aire, ¡para que pueda crear su propia zona de confort! Disfruta del frescor en verano.

【Enfriador de aire de 3 velocidades con velocidad del viento】 - Se pueden configurar tres velocidades del viento (alta, media, baja). Puede elegir el más adecuado para su tiempo libre, de sueño o de trabajo. Es fácil usar este enfriador de aire personal, solo agregue agua, enchufe la corriente y enciéndala. El cable micro USB debe estar conectado mientras trabaja.

【Mini LED de aire acondicionado con luces de 7 colores】 - La luz LED incorporada, colorida y suave no solo puede crear una atmósfera romántica, sino que también ayuda a dormir. Puede configurar el refrigerador personal de la habitación en cualquier color, 7 modos de ciclo de color o apagarlo directamente

【Mini enfriador de aire portátil y fácil de usar】 - El dispositivo puede ser alimentado por una batería de litio (18650) / USB. El dispositivo debe consumir suficiente energía para que funcione el adaptador 2A (por ejemplo, un adaptador de iPad o un puerto USB montado en la pared). Por ejemplo, el adaptador de un teléfono móvil IPHONE o Huawei, aunque etiquetado como 5V / 2A, no tiene suficiente potencia de 2A. Si no hay suficiente energía, el dispositivo se apaga automáticamente. (El paquete no

Mini Enfriador de Aire,4 en 1 Aires Acondicionados Móviles Personal,Climatizador Evaporativo Portátil,con 2 Temporizador Silencioso,3 Velocidades,7 Colores Luz para Hogar, Oficina € 39.99

Amazon.es Features ❄【Mini Aire Acondicionado 4 en 1】❄:Es un Ventilador portátil,un aire acondicionado, un humidificador, un purificador de aire, no solo reducen la temperatura, sino que también nos ayudan a alejarnos del aire seco y reducir los alérgenos, el polvo y el humo.NOTA: Este enfriador de aire no estará tan frío como el aire acondicionado y no puede enfriar la habitación, pero es frío mucho que el ventilador y no resecará la piel.

❄【Depósito de agua grande & Fácil limpiar】❄:Este enfriador de aire con un tanque de agua grande de 400ML que puede durante 3 a 5 horas. Tiene un botón la luz se encenderá si el nivel del agua está por debajo del nivel de agua segura. El tanque de agua es extraíble que puede desmontar y limpiar fácilmente después del uso para evitar el moho y las bacterias. (No llene el tanque de agua con demasiada agua para evitar que el agua se escape).

❄【Temporizador & 3 Modos】❄: Nuestro enfriador de aire se enfoca en brindarle una experiencia personalizada que ofrece 2 temporizadores (2/4h) y 3 velocidades de viento. puedes elegir la energía eólica perfecta que necesites, puede ajustar arriba-abajo manual el ángulo 120°. Este acondicionador de espacio personal de aire le permite agregar agua helada o hielo al tanque para acelerar la velocidad de enfriamiento, el aire caliente a su alrededor se enfriará 3-10°C.

❄【7 Colores Luz & Portátil】❄:El ventilador del enfriador de aire personal silencioso está integrado en 7 luces suaves que pueden brindarle más atmósfera romántica. El tamaño de 13 * 13 * 22,8 cm y 600 g ultraligeros hacen que enfriador de aire no ocupe mucho espacio. Puedes llevarlo a todas partes. Adecuado para hogar, cocina, oficina, dormitorio, etc.

❄【Tranquilo & Servicio Post-Venta】❄:Este enfriador de aire silencioso puede funcionar de manera potente a un nivel bajo de ruido (45-55db), lo que le permite disfrutar de un sueño cómodo toda la noche con una temperatura adecuada y un nivel bajo de ruido.Si tiene problema sobre el enfriador de aire portátil, envíenos el correo electrónico de inmediato.

Mini Enfriador de Aire, Acondicionador de Aire Móvil, Enfriador de Aire | Humidificador | Ventilador Pequeño 3 en 1, con 3 Niveles, 7 Luces Ambientales, 2/4H Temporizador y Luz UV para Oficina y Hogar € 49.99

Amazon.es Features ❄【3 en 1 Mini Enfriador de Aire】 ❄- Este enfriador de aire móvil se puede usar no solo como enfriador de aire, sino también como humidificador de aire y ventilador. En el caluroso verano, es un buen compañero, nos mantiene alejados del aire seco y nos mantiene frescos.

❄【3 Modos y 2 de Enfriamiento】❄- Después de encender el modo de enfriamiento, la niebla de agua uniforme se dispersará con el viento frío, que no solo enfría más rápido, sino que también humedece el aire.★★ Este enfriador de aire portátil es solo un acondicionador de aire personal, no puede enfriar toda la habitación. ★★

❄【Luz UV】 ❄- Este mini aire acondicionado está equipado con luz ultravioleta, que puede desinfectar y esterilizar el agua en el tanque de agua, para que pueda disfrutar de un viento más saludable y fresco, y también puede verificar visualmente el enfriamiento.

❄【Pantalla LCD】❄-El estado de funcionamiento del dispositivo es a través de nuestra pantalla LCD. Mantenga presionado el botón del temporizador para apagar todos los indicadores en la pantalla.

❄【Temporizador 2 / 4H 】 ❄- Nuestro ventilador de aire acondicionado proporciona 2 temporizadores (2 / 4H), y el ruido del equipo es ≤45 dB. El cable de alimentación de 1,5 metros facilita su uso.

TedGem Aire Acondicionado Pequeño, Aire Acondicionado Portatil Silencio, Mini Air Cooler, 4 en 1 Enfriador de Aire, Ventilador, Humidificador, 7 Luces LED, 3 Velocidades, para el Hogar y la Oficina € 34.99

Amazon.es Features 【4 en 1 Ventilador de Aire Acondicionado】Este acondicionador de aire proporciona una función 4 en 1 de enfriador de aire, ventilador portátil, humidificación y 7 luces LED, no solo baja la temperatura, sino que también nos ayuda a evitar el aire seco y reducir los alérgenos, el polvo y fuma, disfruta de un verano fresco.(Nota: el aire acondicionado personal no es adecuado para enfriar grandes áreas)

【3 Velocidades y Silencioso】Nuestro ventilador de aire acondicionado adopta un diseño de niebla en forma de anillo, la velocidad del viento es grande, buen efecto de humidificación y menos ruido. Tiene 3 velocidades (alta, media, baja), puede ajustar según sus requisitos. Perfecto para refrescarse en verano para sala de estar, dormitorio, oficina, etc.

【Función de Temporizador y Ahorro de Energía】Bajo consumo de energía y libre de freón para este enfriador de aire portátil, protege la salud de su familia. Además, puede configurar las horas 2H o 4H de funcionamiento del ventilador según sus necesidades, no se preocupe, olvide apagar los enfriadores de aire.

【420ML Tanque de Agua y luz LED】El ventilador del aire acondicionado portátil tiene un gran tanque de agua de 420 ml, que puede funcionar durante 4 a 5 horas continuas, por debajo del nivel de agua seguro, el enfriador se encenderá automáticamente apagado. El diseño desmontable puede ayudarlo a limpiarlo mejor. ¡Luz LED ambiental incorporada de 7 colores diferentes con ciclo de color u opción de un solo color! Puedes elegir el color, también se puede usar como luz de noche.

【Fácil de usar y Portátil】Para sentir el viento frío, solo necesita poner agua o cubitos de hielo en el tanque de agua del ventilador del enfriador de aire, conectar el cargador y luego presionar el botón de encendido para apagarlo. El mini aire acondicionado es portátil y liviano, fácil de mover, perfecto para sus hogares, oficinas, picnics al aire libre, etc. READ Los 30 mejores Cetaphil Crema Hidratante capaces: la mejor revisión sobre Cetaphil Crema Hidratante

Mini Enfriador de Aire, Mini Acondicionador de Aire Móvil, 4 en 1 Climatizadores Evaporativos con Función de Humidificación, 2 Temporizadores/3 Niveles de Potencia/7 Colores Luz, Perfecto Regalo € 25.99

Amazon.es Features Amazon entregará nuestro enfriador de aire en un plazo de 3 a 7 días. ❄ - No solo un enfriador de aire, sino también un ventilador / humidificador / luz nocturna. Selecciónelo para que pueda crear su propia zona de confort y disfrutar del verano fresco.

❄ 3 Niveles Enfriador de Aire con Temporizador ❄ - El enfriador de aire proporciona 2 temporizadores (2 / 4h) y 3 niveles de potencia (bajo / medio / alto). Puedes elegir según tus necesidades. Es un gran dispositivo pequeño para aquellos que no pueden soportar el calor.

❄ Gran Capacidad ❄ - El tanque de agua se puede abrir desde la parte posterior y la capacidad de agua es grande. Con un tanque de agua de 400 ml, puede funcionar hasta por 3 a 5 horas. Además, el tanque de agua se puede desmontar para que pueda limpiarlo.

❄ Hermoso Color LED ❄ - La luz LED colorida y suave incorporada no solo crea una atmósfera romántica, sino que también te ayuda a dormir mejor. Hay 2 modos, modo de color (ciclo de 7 colores diferentes) y modo monocromo. Puede apagarlo por completo.

❄ Mini Dimensiones ❄ - 11.2 * 5.9 * 5.9 pulgadas de tamaño pequeño. Puede usarlo fácilmente en oficinas, dormitorios, sala de estar, dormitorio, cocina, etc.

Mini Enfriador de Aire,4 en 1 Acondicionados de Aire Móviles Personal,Climatizador Evaporativo Portátil,con 2 Temporizador Silencioso,3 Velocidades,7 Colores Luz para Hogar, Oficina (Púrpura) € 39.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ❄【Mini Aire Acondicionad 4 en 1】❄:Es un Ventilador portátil,un aire acondicionado, un humidificador, un purificador de aire, no solo reducen la temperatura, sino que también nos ayudan a alejarnos del aire seco y reducir los alérgenos, el polvo y el humo.NOTA: Este enfriador de aire no estará tan frío como el aire acondicionado y no puede enfriar la habitación, pero es frío mucho que el ventilador y no resecará la piel.

❄【Temporizador & 3 Modos】❄: Nuestro enfriador de aire se enfoca en brindarle una experiencia personalizada que ofrece 2 temporizadores (2/4h) y 3 velocidades de viento. puedes elegir la energía eólica perfecta que necesites, puede ajustar arriba-abajo manual el ángulo 120°. Este acondicionador de espacio personal de aire le permite agregar agua helada o hielo al tanque para acelerar la velocidad de enfriamiento, el aire caliente a su alrededor se enfriará 3-10°C.

❄【Depósito de agua grande & Fácil limpiar】❄:Este enfriador de aire con un tanque de agua grande de 400ML que puede durante 3 a 5 horas. Tiene un botón la luz se encenderá si el nivel del agua está por debajo del nivel de agua segura. El tanque de agua es extraíble que puede desmontar y limpiar fácilmente después del uso para evitar el moho y las bacterias. (No llene el tanque de agua con demasiada agua para evitar que el agua se escape).

❄【7 Colores Luz & Portátil】❄:El ventilador del enfriador de aire personal silencioso está integrado en 7 luces suaves que pueden brindarle más atmósfera romántica. El tamaño de 13 * 13 * 22,8 cm y 600 g ultraligeros hacen que enfriador de aire no ocupe mucho espacio. Puedes llevarlo a todas partes. Adecuado para hogar, cocina, oficina, dormitorio, etc.

❄【Tranquilo & Servicio Post-Venta】❄:Este enfriador de aire silencioso puede funcionar de manera potente a un nivel bajo de ruido (45-55db), lo que le permite disfrutar de un sueño cómodo toda la noche con una temperatura adecuada y un nivel bajo de ruido.Si tiene problema sobre el enfriador de aire portátil, envíenos el correo electrónico de inmediato.

Amazon.es Features CLIMATIZADOR PORTÁTIL 3 en 1: Refresca, humidifica y purifica el aire. Cuenta con un sistema de refrigeración que refresca, ventila y humidifica el aire del ambiente bajando su temperatura. Sin duda, es más ecológico y gasta menos energía que otros sistemas refrigerantes.

3 VELOCIDADES Y OSCILACIÓN 120º. Gran potencia de 80W para conseguir el máximo frescor al instante. Gradúa la fuerza del aire del climatizador portátil en función de tu necesidad con 3 niveles diferentes de potencia. Y no solo eso, también podrás adaptar mejor la dirección del aire gracias a su oscilación automática trasversal de 120º. Alcanza en toda la superficie de la habitación.

CAPACIDAD DE 4L y 2 RECIPIENTES CONGELABLES. El depósito de agua de 4L del climatizador evaporativo proporciona un funcionamiento ininterrumpido de hasta 4 horas que junto con sus dos bloques para hielo incluidos aseguran un ambiente fresco para combatir los calurosos días de verano.

FILTRO ANTIBACTERIAS: Cuenta con un filtro/panel de abeja para eliminar bacterias y mejorar la eficiencia de frío y el ciclo del agua. Así, el climatizador evaporativo portátil garantiza el aire limpio, eliminando las partículas de polvo y de olor del aire, de modo que la respiración a través de la corriente de aire frío es doblemente liberadora.

FÁCIL TRANSPORTAR gracias a sus 4 ruedas bloqueables Y SIN INSTALACIÓN. El diseño funcional del climatizador portátil incluye ruedas para un fácil desplazamiento. Con tan solo 4kg., podrás llevarlo allá donde quieras para refrescar toda tu casa.

9 used from €15.62

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Climatizador personal – Nuestro enfriador de aire no es adecuado para enfriar toda la habitación y no puede enfriar todo el espacio. Recomendamos colocar el mini aire acondicionado dentro de 1 metro de su casa.

Nueva función de pulverización: este aire acondicionado móvil tiene una función de pulverización. La combinación de ventilador y función de pulverización puede mejorar el efecto de refrigeración. Al mismo tiempo, el aire seco puede evitar. Ofrezca un entorno confortable

3 velocidades ajustables (NIedrig / medio / alto) – -- 3 velocidades corresponden a diferentes cantidades de viento, cuanto mayor sea la velocidad, mayor será la cantidad de viento. Se puede adaptar libremente a sus necesidades.

Depósito de agua de 320 ml y ángulo de giro de 90°. Recomendamos añadir agua pura. Y el agua no debe exceder el nivel máximo de agua. Nuestro Air Cooler puede girar 90° (izquierda y derecha).

Función de temporizador 2H / 4H / 6H -- Temporizador incorporado, hay tres ajustes de tiempo (2H / 4H / 6H). Puedes adaptarse a tus necesidades antes de ir a dormir.

Amazon.es Features AROMATIZACIÓN DEL AIRE. Consigue un ligero y agradable olor en el ambiente, añadiendo esencias de aroma en el depósito de agua del climatizador. Consigue la intensidad del olor que quieras ajustando la cantidad.

FUNCIÓN FRÍO. Aprovecha los dos recipientes congelables que incorpora el climatizador portátil frío para conseguir una temperatura más baja. Póngalos en el congelador mínimo 6 horas y disfrute de un aire más frío en los días calurosos.

3 VELOCIDADES para conseguir la intensidad del caudal de aire que necesites; velocidad baja, media o alta, podrás seleccionar la que prefieras con tan sólo pulsar un botón.

FUNCIÓN OSCILACIÓN para una mayor difusión del aire. El caudal de aire emitido por el climatizador evaporativo podrá alcanzar un amplio radio de la habitación en la que esté ubicado. También es posible fijar el movimiento para refrescar sólo un área determinada.

LIGERO Y PORTÁTIL. Gracias a su tamaño compacto ocupa el mínimo espacio, además con sus cuatro ruedas de giro multidireccional podrás moverlo cómodamente de un lado para otro. ¡Donde quieras, cuando quieras!

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ECONÓMICO Y MODERNO: Clase de eficiencia energética A para un gran ahorro de energía y dinero, diseño ergonómico, innovador y compacto.

ECOLÓGICO: Nuevo refrigerante R290 que posee un efecto de calentamiento global muy bajo y un potencial de agotamiento de ozono nulo.

POTENTE: Capacidad de refrigeración de 2270 frigorías y nivel de ruido máximo solo 52dB.

VERSÁTIL: 3 en 1 (Modo refrigeración, modo deshumidificación y modo ventilación), temporizador, modo sueño y ventilador de dos velocidades para elegir.

KIT DE VENTANA Y GARANTÍA INVENTOR: El kit de ventana aumenta la eficacia y el rendimiento a través del aislamiento adecuado de la habitación. Consigue de manera gratuita el kit para ventanas correderas con la promoción disponible (ver arriba). Dos (2) años de garantía Inventor y manual de usuario en español.

1 used from €145.77

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Eficiencia: Eficiencia energética de clase A

Portátil: Aire acondicionado portátil con sistema “modo noche” incorporado

Potencia: Capacidad de 2.268 frigorías (9000 BTU) para habitaciones de hasta 25m2

Multifuncional aire acondicionado: Refrigera, deshumifica y ventila

2 Velocidades: Regula la velocidad del ventilador en 2 prácticos niveles

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Batería Recargable de 5000 mAh Battery】 La batería recargable incorporada de 5000 mAh proporciona un máximo de 9 horas de enfriamiento irresistible, completamente recargado en 3-4 horas. Múltiples fuentes de alimentación disponibles, puede usar el banco de energía, la computadora portátil o el cargador de automóvil para recargar la batería para un uso continuo.

【Oscilación Automática de 180 Grados】 A diferencia de otros acondicionadores de aire estáticos, este acondicionador de aire admite 60 ° / 120 ° después de la configuración adecuada. La función de oscilación de 180 ° proporciona un área de enfriamiento mucho más amplia, muy conveniente para que comparta la frescura con sus amigos o familiares durante fiestas, campamentos u otras actividades.

【Ajustable Flujo de Aire y Nivel de Enfriamiento】 3 niveles diferentes para la velocidad del viento y el nivel de enfriamiento respectivamente. Puede seleccionar diferentes niveles según sus necesidades. Tanque de agua grande de 700 ml de capacidad puede durar hasta 12 horas con 650 ml de agua. Para disfrutar de más frescor, también puede agregar un poco de hielo al aire acondicionado (Consejos: se recomienda agregar agua pura en lugar de agua del grifo).

【Operación Versátil y Fácil】 Además de servir como enfriador de aire, este aire acondicionado personal también es humidificador y purificador en un solo dispositivo. Humidifica el aire a su alrededor y purifica el aire al eliminar pequeñas partículas. Diseño simple de control con pantalla táctil, muy fácil de operar el aire acondicionado con unos pocos clics.

【Contenido del Paquete】 Un aire acondicionado portátil, un cable USB, un Manual del usuario.

Amazon.es Features 3 en 1: función de refrigeración, ventilación y deshumidificación. Gran confort y mínimo nivel sonoro, por debajo de los 65 dB. Climatización óptima de toda la casa al instante

Gran caudal de aire de hasta 350m³/h para refrigerar las estancias de forma rápida y uniforme. 2270 frigorías: climatiza habitaciones de hasta 25 m² (9000 BTU)

Eficiencia energética de clase A (EER). Consume la mitad que un aire acondicionado convencional. Controla el clima de tu hogar con el mando a distancia inteligente

Modo especialmente diseñado para momentos de descanso y horas nocturnas. 2 velocidades de funcionamiento para adecuar la intensidad. Programable 24 horas al día

SaveWater System: tecnología que reutiliza y autoevapora el agua para mejorar la eficiencia y ahorrar energía. Fácil limpieza y mantenimiento casi nulo

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ❄️ 【Multifunción 3 en 1】Este aire acondicionado portátil proporciona la función 3 en 1 de enfriador de aire, ventilador portátil, humidificación, no solo baja la temperatura, sino que también nos ayuda a evitar el aire seco y reducir los alérgenos, el polvo y el humo, disfruta de un fresco verano. (Nota: nuestro aire acondicionado portátil una vez solo puede usarlo una persona, no puede enfriar toda la habitación).

❄️ 【3 Velocidades & Silencioso】Nuestro aire acondicionado móviles adopta un diseño de niebla en forma de anillo, la velocidad del viento es grande, buen efecto de humidificación y menos ruido. Tiene 3 velocidades (alta, media, baja), puedes elegir la más adecuada para disfrutar de tu tiempo libre, de dormir o de trabajar. (Tenga en cuenta: 3 velocidades del viento corresponden a un volumen diferente. Cuanto mayor sea la velocidad del viento, más alto será el volumen).

❄️ 【Temporización Automática & Ahorro de Energía】Aire acondicionado portátil proporciona 2 temporizadores (2h/4h). Puede configurar el tiempo de parada automática de 2/4 horas, para que no nos despertemos con el viento frío después de un sueño profundo por la noche. El enfriador de aire adopta un motor potente actualizado, que tiene una gran potencia eólica y una velocidad de enfriamiento rápida, pero bajo consumo de energía, libre de freón, ahorra energía y es amigable con el medio ambiente.

❄️ 【Tanque de Agua de 420ML & Luz LED】El aire acondicionado portátil tiene un tanque de agua grande de 420 ml, que puede funcionar durante 4-5 horas continuas. Por debajo del nivel seguro del agua, el enfriador se apagará automáticamente. El diseño desmontable puede ayudarlo a limpiarlo mejor. Luz LED ambiental incorporada de 7 colores diferentes con ciclo de color o opción de un solo color. No solo crea un ambiente romántico, sino que también lo ayuda a dormir mejor.

❄️ 【Fácil de Usar & Portátil】Para sentir el viento frío, solo necesita poner agua o cubitos de hielo en el tanque de agua del ventilador del enfriador de aire, conectar el cargador y luego presionar el botón de encendido para encenderlo. El mini aire acondicionado es portátil y liviano, fácil de mover, perfecto para sus hogares, oficinas, picnics al aire libre, etc. ❤ Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, ¡le prometemos una solución satisfactoria! ❤

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Nota: no enfriar toda la habitación】 Nuestros aires acondicionados portátiles están diseñados para individuos y no pueden enfriar toda la habitación. Los aires acondicionados móviles son más fríos que los ventiladores de escritorio ordinarios. Agregar agua y hielo al enfriador puede expulsar aire frío y húmedo. En climas cálidos y secos de verano, nuestros refrigeradores pueden ayudarlo a pasar el caluroso verano cómodamente. Es el regalo perfecto para usted, su familia y amigos en verano.

【[Diseño cuatro en uno】 Ventiladores portátiles para aires acondicionados, humidificadores, purificadores de aire y 7 luces LED. No solo reducen la temperatura, sino que también nos ayudan a mantenernos alejados del aire seco y a reducir los alérgenos, el polvo y el humo. Usando tecnología de ultrasonido, el agua oscila y se descompone en una niebla fría de moléculas pequeñas. Purifican el aire y también ayudan a regular el metabolismo del cuerpo y retrasan el envejecimiento celular.

【Función de sincronización y viento de tres velocidades】Nuestro ventilador con control de temperatura proporciona 2 temporizadores (2 / 4h) y 3 velocidades de viento (baja / media / alta). Puede elegir la velocidad del viento adecuada. (Nota: cuanto mayor sea la velocidad del viento, más alto será el volumen. Si es sensible al sonido durante el sueño, seleccione una velocidad baja). El dispositivo de enfriamiento no permanecerá en silencio. Espero que lo entiendas!

【Gran capacidad fácil de limpiar】 La capacidad integrada del nivel de agua es de 400 ml, que puede durar de 4 a 5 horas. Cuando el nivel del agua es más bajo que el nivel seguro, el enfriador apagará automáticamente la alimentación. Después de su uso, el tanque de agua se puede quitar y limpiar para evitar el moho y las bacterias. (Nota: No llene el tanque de agua con demasiada agua para evitar fugas de agua. Colóquelo horizontalmente).

【Luz de atmósfera LED de 7 colores】 El enfriador de aire con luz de atmósfera LED con radiador doméstico incorporado se puede configurar en uno de los 7 colores o se puede debilitar. Puedes elegir tu color favorito. El ventilador de escritorio utiliza luces LED de 7 colores: las luces LED de colores incorporadas no solo pueden crear una atmósfera romántica, sino que también lo ayudan a mejorar su sueño. Esta es una buena luz nocturna. READ ¿Incluso en la Edad del Bronce se produjo el comercio a distancia de productos alimenticios? - Sciencetimes

2 used from €13.72

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ❄【Multifuncional Aire Acondicionado】No solo un enfriador de aire, sino también un ventilador / humidificador / luz nocturna. Selecciónelo para que pueda crear su propia zona de confort y disfrutar del verano fresco. Manténgase alejado del aire seco, disfrute de su verano.

❄【3 Niveles Enfriador de Aire con Temporizador】El enfriador de aire proporciona 2 temporizadores (2 / 4h) y 3 niveles de potencia (bajo / medio / alto). Puedes elegir según tus necesidades, la guia de viento se puede ajustar manualmente arriba-abajo dentro 80 grados, elija el área de soplado que desear. Es un gran dispositivo pequeño para aquellos que no pueden soportar el calor.

❄【El ahorro de energía 】Use la más reciente enfriar el y la tecnología de evaporación, extraiga aire caliente y páselo por un filtro húmedo, luego sale por el lado frío del viento frío. Gratis,Reduzca la temperatura del aire en 3-10 ° C, este enfriador ofrece un bajo consumo de energía, alta capacidad, ahorro de energía, ecológico y 100% seguro.

❄【Hermoso Color LED y Portatil】La luz LED colorida y suave incorporada no solo crea una atmósfera romántica, sino que también te ayuda a dormir mejor. Hay 2 modos, modo de color (ciclo de 7 colores diferentes) y modo monocromo. Puede apagarlo por completo. Con Mango ligero y portátil, fácil de mover. Puede usar en cualquier lugar oficina, sala de estar, cocina, dormitorio ect.

❄【400ML Tanque de Agua & LED Luz】El humidificador de aire tiene un tanque de agua grande de 400 ML, añadir agua o hielo al tanque, que puede funcionar 3-5 horas continua. Y El diseño desmontable puede ayudarle a limpiarlo mejor. Luz de estado de ánimo LED incorporada de 7 colores diferentes con ciclo de color o opción de un solo color! Puedes elegir el color ,también puede usarse como luz de la noche.

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Mini enfriador de aire multifunción 3 en 1】El aire acondicionado móvil no es solo un enfriador de aire sino también un humidificador y purificador de aire, ¡para que pueda crear su propia zona de confort! Disfruta del fresco en verano.

【Aire acondicionado portatil de 3 velocidades】Aire acondicionado pueden configurar tres velocidades del viento (alta, media, baja). Puede elegir el más adecuado para su tiempo libre, para dormir o para trabajar.

【Mini aire acondicionado con luces LED de 7 colores】Mini acondicionador de aire móvil la luz LED incorporada, colorida y suave no solo puede crear una atmósfera romántica, sino que también te ayuda a dormir. Puede configurar el aire acondicionado personal de la habitación en cualquier color, 7 modos de ciclo de color o apagarlo directamente.

【Mini ventilador portátil y fácil de usar】Es fácil usar este enfriador de aire personal, solo agregue agua, conecte la alimentación y enciéndalo. El cable micro USB debe estar conectado en el trabajo. Este enfriador de aire es adecuado para todas las habitaciones, oficinas, viajes, campamentos y otras actividades.

【Leakproof & new filter paper climatizadores evaporativos】El nuevo air cooler control de liberación, como el agua de acuerdo con la velocidad del viento, evita efectivamente los problemas de fugas de agua. Aire acondicionado pequeño nuevo elemento de filtro adopta un nuevo material, tiene una gran capacidad de almacenamiento de agua y se puede desarmar y lavar.

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ❄【Enfriador de aire cuatro en uno】: Es solo un enfriador de aire y un ventilador / humidificador / luz nocturna. El enfriador de aire de agua nebulizada de Renfox tiene un diseño de anillo con alta velocidad del viento y alta neblina. El producto tiene tres niveles de energía eólica y usted puede controlar la energía eólica según sus necesidades. Aire puro que se puede disfrutar incluso a 4 metros de distancia

❄【Humidificador de bajo ruido】: La parte inferior del ventilador del aire acondicionado tiene una función de atomización, que puede humidificar eficazmente el aire seco. Puede agregar aceites esenciales y perfumes para que el aire sea fresco y agradable. También puede agregar agua o hierbas repelentes de mosquitos y usarlo como humidificador de aroma en primavera, otoño e invierno.

❄【7 tipos de colores de ambiente LED】: las luces LED no solo pueden crear una atmósfera romántica, sino que también crean un buen ambiente para dormir. Los diferentes colores le permiten configurar la temperatura de iluminación (hay 7 colores diferentes) y el modo monocromo. Puede ajustar el método de iluminación de acuerdo con sus intenciones para mejorar la calidad del sueño.

❄【Función de parada del temporizador de 2/4h】: 1 acondicionador de aire personal, 1 adaptador de corriente. Garantizado, tenemos una garantía de devolución de dinero de 60 días. Si no está satisfecho con su enfriador de aire, no dude en contactarnos. El pequeño aire acondicionado es el mejor regalo para familiares y amigos en verano.

❄【Los mejores regalos de verano y servicio online las 24 horas】: 1 acondicionador de aire personal, 1 adaptador de corriente. Garantizado, tenemos una garantía de devolución de dinero de 60 días. Si no está satisfecho con su enfriador de aire, no dude en contactarnos. El pequeño aire acondicionado es el mejor regalo para familiares y amigos en verano.Los mejores regalos de verano y servicio online las 24 horas

2 used from €20.69

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Aire Acondicionado Sobremesa】 El Enfriador de aire portátil no está diseñado para enfriar una habitación entera, no puede enfriar toda la habitación. El propósito de nuestro acondicionador de aire portátil es ser más fresco que los ventiladores de oficina comunes, ya que puede agregar agua al enfriador, el acondicionador de aire móvil expulsa vapor de agua, ayuda a pasar el caluroso verano cómodamente. regalo perfecto para ti, tu familia y amigos en verano.

【Multifunción 3 en 1 con luz LED】 El aire acondicionado portátil, el humidificador y el purificador de aire no solo reducen la temperatura, sino que también nos ayudan a escapar del aire seco y a reducir los alérgenos, el polvo y el humo. La luz LED también se puede servir como luz de noche. ( Nota: la luz no se puede encender solo, se necesita encender el ventilador primero)

【3 Velocidades Elegibles】 Si desea más frío, se recomienda agregar hielo para usar el producto. (Tenga en cuenta: 3 velocidades del viento (baja / media / alta) Cuanto mayor sea la velocidad del viento, mayor será el volumen, no es silencioso totalmente) (Nota: cada vez que encienda el dispositivo, deberá volver al apagarlo para reiniciar el ventilador).

【Modelo de Hielo】 Los 2 modelos de hielo le permite hacer hielo de forma adecuada para insertarlo en el ventilador, que le ayudará enfriar el aire más efectivamente.

【Ahorro de Energía 】El mini aire acondicionado de Homtiky es de bajo consumo de 4.5W, gracias al sistema de enfriamiento por hielo y está libre de freón. Y este mini enfriador de aire es no poseer cuchillas expuestas, es seguro para los niños y las mascotas.

1 used from €14.29

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ❄【Diseño 4 en 1】 una combinación de ventilador de enfriamiento de aire, humidificador, Aromaterapia, purificador de aire y luz nocturna, no solo baja la temperatura, sino que también nos ayuda a alejarnos del aire seco y reducir los alérgenos, el polvo y el humo. Y también puede agregar el aceite esencial, el perfume o el repelente de mosquitos al agua, para darle un mejor verano fresco.

❄【Velocidad del Viento 3】 velocidad del viento de 3 velocidades para su elección, la velocidad del ventilador se puede ajustar entre baja, media, alta según sus demandas, lo que le permite crear una zona de confort personal.

❄【Esterilización con lámpara UV y luces LED de 7 colores】 Diseño de nueva función, el uso de la tecnología de esterilización UV-C mata eficazmente las bacterias y microorganismos invibles en agua sin gas. La luz LED suave de 7 colores incorporada no solo puede crear una atmósfera romántica, sino que te ayuda a dormir mejor.

❄【Filtro extraíble y lavable】 El nuevo elemento filtrante adopta un nuevo material, tiene una fuerte capacidad de almacenamiento de agua, es fácil de desmontar y limpiar, evita efectivamente el moho y el deterioro del elemento filtrante, bloquea efectivamente el polvo en el aire, polvo, bacterias, microorganismos , y así sucesivamente, refresca el aire, el viento es más limpio y saludable.

❄【Portátil y ahorro de energía】 Con un diseño portátil y compacto, puede colocar el enfriador evaporativo en su cocina, dormitorio, oficina o en cualquier lugar, el ventilador de aire portátil funciona con un bajo consumo de energía como una bombilla, mucho más barato que usar un freón Aire acondicionado en los calurosos días de verano.

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Aire Acondicionado Pequeño disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Aire Acondicionado Pequeño en el mercado. Puede obtener fácilmente Aire Acondicionado Pequeño por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Aire Acondicionado Pequeño que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Aire Acondicionado Pequeño confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Aire Acondicionado Pequeño y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Aire Acondicionado Pequeño haya facilitado mucho la compra final de

Aire Acondicionado Pequeño ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.