Los 30 mejores Ainara Gel Hidratante capaces: la mejor revisión sobre Ainara Gel Hidratante

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Ainara Gel Hidratante?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Ainara Gel Hidratante del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Italfarmaco Ainara Gel Vaginale Idratante Con Applicatore 30 g € 19.90

€ 16.88 in stock 4 new from €16.88 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 934026838 Is Adult Product

Vagisil Gel Hidratante Vaginal Interno. Con Ácido Hialurónico. Lubricación Inmediata E Hidratación Prolongada. 6 Aplicadores Monodosis € 12.95

€ 9.49 in stock 15 new from €8.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alivio inmediato y prolongado de la sequedad vaginal

Contiene Prohydrate Complex, una mezcla exclusiva de hidratantes con Ácido Hialurónico para mantener la hidratación

Exclusiva fórmula de liberación gradual, se adhiere a la mucosa vaginal para garantizar la hidratación prolongada en el tiempo

También efectivo para la sequedad ocasionada por tratamientos hormonales, menopausia, embarazo y postparto

Gracias a su aplicador monodosis se inserta con facilidad en la vagina

Gel Rejuvenecimiento Vulvar - Gel Íntimo Vaginal Zona Externa - Antiedad Reafirmante Hidratante - Cambios Estéticos Debido a la Sequedad de la Menopausia Depilación Láser Post Parto - 30 ml € 16.90 in stock 2 new from €16.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Formulación farmacéutica - Composición activa con propiedades lifting, reafirmantes e hidratantes para contrarrestar los efectos del proceso de envejecimiento que pueden ocasionar una distensión severa en los delicados tejidos de la zona vulvar.

Gel de rejuvenecimiento genital - revierte las alteraciones causadas por el envejecimiento y los cambios hormonales que se producen durante la menopausia, perimenopausia, el parto o la depilación laser, procesos que originan una gran sequedad vaginal en la zona vulvar externa.

Gel íntimo de textura fluida que gracias a la vitamina C ayuda a reducir la pigmentación genital y la pérdida de tono del área íntima.

Gel intimo reafirmante que aporta además elasticidad e hidratación, entre sus componentes se encuentran la Vitamina C, Ácido Hialurónico, Ceramidas, Centella Asiática, Extracto de Bardana y además es Prebiótico que ayuda al crecimiento de la flora vaginal beneficiosa.

Modo de Empleo: Aplicar una capa fina en la zona externa vulvar según necesidad. Preferible aplicar de noche READ Mariana Fabiani Raúl dispara portal con fotos retro y emotivo mensaje

CUMLAUDE Lab Deligyn - Gel Crema Hidratante Vaginal Interno Con Cánula Aplicadora, 30 ml, Vanilla € 7.66 in stock 25 new from €5.33

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hidratante mucoadhesivo vulvovaginal para la falta de lubricación y para la dispareunia, el dolor durante las relaciones sexuales

Formulado con ácido hialurónico, estearato de sacarosa, policarbófilos y glicerina, activos que combaten los síntomas de la sequedad, picor, irritación, escozor y atrofia vaginal

Indicado para la sequedad causada por menopausia, atrofia vaginal, disminución del funcionamiento ovárico, tratamiento con antidepresivos o por el estilo de vida (estrés, tabaco, alcohol, etc)

GYNEBAL Gel Intimo Mujer Hidratante Vulvar Prebiotico 50 ml - HIDRATACION INTENSA e INMEDIATA - Alivio de la sequedad vaginal zona externa - Sensacion de Frescor - No pegajoso - No Mancha € 10.75

€ 9.90 in stock 2 new from €9.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GEL INTIMO MUJER QUE FAVORECE LA HIDRATACIÓN, LUBRICACIÓN Y REGENERACIÓN EPITELIAL DE LA ZONA VAGINAL EXTERNA - hidrata y lubrica la zona genital externa, Clínicamente Testado, Con prebiótico, Sin perfumes, Sin parabenos, Sin Alergenos, No mancha, No irrita, Cruelty Free y Fabricado en España.

GEL HIDRATANTE INTIMO CON PREBIÓTICO, es un gel intimo para la mujer diseñado específicamente para aumentar la hidratación natural y la lubricación de la zona íntima, mejorando los síntomas de la sequedad vaginal y reduciendo las molestias íntimas. Además su fórmula favorece el crecimiento de la flora vaginal beneficiosa y evita el aumento de microorganismos patógenos que pueden producir infecciones vaginales.

PRODUCE UNA HIDRATACION INTENSA E INMEDIATA Y RESPETA EL PH DE LA ZONA ÍNTIMA: Este gel respeta el PH de la zona íntima, algo muy importante para evitar sufrir infecciones que siempre inciden negativamente en la capacidad de disfrutar de la mujer.

SENSACIÓN DE FRESCOR, NO SE SECA RAPIDAMENTE Y NO ES PEGAJOSO, a veces podemos notar pequeñas molestias en la zona íntima. Normalmente se debe a la sequedad de la zona vaginal. Por diferentes motivos (edad, cambios hormonales,…), la zona íntima de la mujer no genera suficiente lubricación. La sequedad en la zona vaginal puede terminar provocando picores, irritaciones o escozor, lo que con el tiempo puede convertirse en un problema.

MODO DE EMPLEO - Aplicar el gel hidratante intimo mujer sobre la zona genital externa según la necesidad.

GYNEBAL CALM Gel Intimo Mujer Hidratante Vaginal Externo Prebiotico y Probiotico - CALMANTE MOLESTIAS INTIMAS PICOR ARDOR SEQUEDAD ATROFIA producidas por cambios hormonales e infecciones - 50 ml € 12.95

€ 9.90 in stock 2 new from €9.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GEL INTIMO MUJER CALMANTE indicado para situaciones con descenso hormonal, el posparto, lactancia, menopausia, toma anticonceptivos, infecciones vaginales o durante la quimioterapia y radioterapia

GEL HIDRATANTE VULVAR CON PREBIÓTICOS Y PROBIOTICOS QUE PUEDEN AYUDAR A PREVENIR INFECCIONES VAGINALES COMO LA CANDIDIASIS, manteniendo el equilibrio de la flora vaginal beneficiosa

GEL INTIMO MUJER HIDRATANTE CON PROBIÒTICOS que aportan una HIDRATACIÓN PROFUNDA además de incrementar la secreción de colágeno y ceramidas ayudando a mantener la elasticidad de la zona

ESTE PRODUCTO NO TIENE FECHA DE VENCIMIENTO; tiene PAO, el símbolo de PAO es un gráfico que identifica la vida útil de un producto desde su primera apertura. (12 meses después de la primera apertura

MODO DE EMPLEO: Aplicar en la zona vaginal externa según necesidad. IDEAL COMO GEL PREVENTIVO ANTI INFECCIONES JUNTO CON EL JABON DE EDAD FERTIL PH 4.5 O EDAD MADURA PH 8 DE LA MARCA GYNEBAL.

GYNEBAL Gel Intimo Mujer Hidratante Vulvar Prebiotico - ALIVIO DE LA SEQUEDAD VAGINAL - HIDRATACION INTENSA e INMEDIATA - Sirve como Lubricante - No pegajoso - No Mancha - 2 x 50 ml € 15.90 in stock 1 new from €15.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GEL INTIMO MUJER QUE FAVORECE LA HIDRATACIÓN, LUBRICACIÓN Y REGENERACIÓN EPITELIAL DE LA ZONA INTIMA - hidrata y lubrica la zona genital externa, Clínicamente Testado, Con prebiótico, Sin perfumes, Sin parabenos, Sin Alergenos, No mancha, No irrita, Es compatible con el uso de preservativos, Cruelty Free, Comestible y Fabricado en España.

GEL HIDRATANTE INTIMO CON PREBIÓTICO, es un gel intimo mujer diseñado específicamente para aumentar la hidratación natural y la lubricación de la zona íntima, mejorando los síntomas de la sequedad vaginal y reduciendo las molestias durante las relaciones. Además su fórmula favorece el crecimiento de la flora vaginal beneficiosa y evita el aumento de microorganismos patógenos que pueden producir infecciones vaginales.

PRODUCE UNA HIDRATACION INTENSA E INMEDIATA Y RESPETA EL PH DE LA ZONA ÍNTIMA: Sin lubricación natural no logramos disfrutar plenamente del placer de la relación, y además, nos arriesgamos a roturas del preservativo e incluso infecciones por el roce. Este gel respeta el PH de la zona íntima, algo muy importante para evitar sufrir infecciones que siempre inciden negativamente en la capacidad de disfrutar de la mujer.

MEJORA LA SENSACIÓN EN LAS RELACIONES, NO SE SECA RAPIDAMENTE Y NO ES PEGAJOSO, a veces al mantener relaciones sexuales podemos notar pequeñas molestias en la zona íntima. Normalmente se debe a la sequedad de la zona vaginal. Por diferentes motivos (edad, cambios hormonales,…), la zona íntima de la mujer no genera suficiente lubricación. La sequedad en la zona vaginal puede terminar provocando picores, irritaciones o escozor, lo que con el tiempo puede convertirse en un problema.

MODO DE EMPLEO - Aplicar el gel hidratante intimo mujer sobre la zona genital externa según la necesidad.

CUMLAUDE Hidratante Externo Clx - Gel Íntimo Para La Irritación O Inflamación De La Zona Vulvar - Con Clorhexidina Y Ácido Hialurónico - Acción Calmante, Protectora Y Reequilibrante, 30 Mililitro € 8.90

€ 7.83 in stock 40 new from €5.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gel hidratante genital externa que mejora la sintomatología de la zona vulvar y controla el desarrollo de la flora íntima microbiana

Indicada para la inflamación o la irritación de la zona vulvar, higiene íntima posparto, infecciones o post depilación

Formulada con clorhexidina, un antiséptico que aporta un efecto bactericida y fungicida, y con ácido hialurónico, que hidrata la piel en profundidad

Ofrece una acción antiséptica, antiinflamatoria, regeneradora, cicatrizante, calmante, protectora y reequilibrante

Su pH, fisiológicamente compatible con el pH vulvar, no altera la flora normal de la zona. Sin perfume, sin parabenos y sin colorantes. Clínicamente testado.

Vagisil Gel Lubricante Vaginal. Alivia La Sequedad Vaginal Y Facilita Las Relaciones Sexuales.Tamaño 50gr + Regalo Gel Higiene Íntima € 13.85

€ 9.59 in stock 5 new from €8.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vagisil gel lubricante facilita que las relaciones sexuales sean más cómodas

Su fórmula exclusiva proporciona una acción lubricante e hidratante inmediata. Imita la lubricación natural

Alivia y protege la zona íntima de molestias e irritaciones causadas por la sequedad

Soluble en agua y compatible con el uso de preservativos

Sin sabor, sin olor y libre de hormonas

ISDIN Higiene Íntima Gel De Higiene Íntima De Uso Diario - 200 ml. € 10.70

€ 7.77 in stock 21 new from €6.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gel íntimo extra suave de uso diario

Tecnología Neutraq, que neutraliza los malos olores.

Higiene íntima que te protege frente a la proliferación bacteriana gracias a la Bioecolia

El ácido láctico respeta el pH fisiológico y refueza la flora vaginal

La Betaína hidrata y ayuda a evitar la sequedad de la zona ayudando a evitar los picores íntimos

ISDIN WOMAN Hidratante Vaginal, Hidratación inmediata y prolongada de la zona vaginal, 12 Monodosis € 20.61 in stock 18 new from €18.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gel Crema Hidratante Vaginal Monodosis. Hidratación prolongada de la zona vaginal

Reduce el prurito vulvar y la sensación de ardor en la zona, así como los síntomas de sequedad y atrofia vaginales, falta de lubricación y dolor durante las relaciones

Su sistema bioadhesivo asegura un efecto prolongado de la hidratación calmando la sequedad vulvar, el producto se mantiene más tiempo en el tejido íntimo.

Crea una película protectora, hidratante y lubricante, que ayuda aumentar la elasticidad de la mucosa vaginal.

No reacciona con métodos anticonceptivos, no altera la integridad del preservativo no contiene hormonas.

Vagisil Crema Diaria 2 En 1. Calma Y Previene Molestias Íntimas. Con Avena Prebiótica € 6.55

€ 5.95 in stock 11 new from €2.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ayuda a calmar rápidamente la sensación de picor íntimo y a prevenir la irritación y molestia

Con avena prebiótica, ingrediente calmante de origen natural y con glicerina que ayuda a calmar y a hidratar la piel

Apto para uso diario, aplicar sobre la zona íntima tantas veces como sea necesario.

Vagisil Gel Hidratante Íntimo Externo. Con Ácido Hialurónico. Alivio In Mediato De La Sequedad Vaginal. Uso Diario € 10.15

€ 6.89 in stock 15 new from €5.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alivio inmediato de la sequedad vaginal

También efectivo para la sequedad ocasionada por tratamientos hormonales, menopausia, embarazo y postparto

No contiene estrógenos

Imita la lubricación natural

Compatible con preservativos de látex o poliisopreno READ Los 30 mejores Cojin Antiescaras Viscoelastico capaces: la mejor revisión sobre Cojin Antiescaras Viscoelastico

Melagyn gel hidratante externo 30gr € 10.40

€ 9.55 in stock 24 new from €5.33 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Melagyn gel hidratante vulvar 30gr; nuevo

Los mejores productos para tu cuidado personal, para tu dieta, para tu salud y para la higiene personal

1 unidad

EasyGlide Gel Lubricante Sexual a Base de Agua (150 ml) Lubricante para hacer que su placer sea más cómodo € 4.95 in stock 5 new from €3.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con látex: No se preocupe por la compatibilidad con condones o juguetes, ya que estos lubricantes a base de agua son adecuados para ser usados con látex y silicona.

Ingredientes seguros: Aproveche la fórmula sin parabenos de EasyGlide.

Fácil de limpiar: ¿Cansado de tener accidentes al derramar lubricantes? La tapa de este lubricantes está diseñada para ser dosificada de manera segura. En la parte superior, se limpia fácilmente con agua o jabón.

Sin sabor: El gel sexuales a base de agua EasyGlide es inodoro e incoloro sin sabor, lo que lo hace perfecto para la administración oral, pero se puede usar en todas partes.

Placer y comodidad: Haga que sus sensaciones sean más suaves y agregue lubricante a su placer. EasyGlide viene en tres tamaños para satisfacer sus necesidades: 150 ml, 500 ml y 1000 ml

YES Lubricante Orgánico - 150 ml € 30.58 in stock 2 new from €27.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lubricante a base de agua de 150 ml compuesto de productos certificados orgánicos, sin aditivos sintéticos o químicos

Es bio adhesivo a las membranas mucosas

Nutre activamente las membranas mucosas internas

Grande 100ml. Bio Crema de Baba Caracol. Hidratante facial con Ácido Hialurónico y Vitamin C. 20+ Ingredientes Antiedad y Antiarrugas para la cara y Contorno de Ojos. Crema de Dia/Noche y Mujer/Hombre € 25.99

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ RICA EN PRINCIPIOS BIOACTIVOS: Crema de baba de caracol con ingredientes con efecto antiarrugas que incluye alantoína, ácido hialurónico, vitaminas B1, B2, C, E, rosa de Damasco orgánica, ácido glicólico, elastina, colágeno, betacaroteno, aceite de aguacate, y proteínas y aminoácidos útiles para regenerar la piel.

✅ BENEFICIOS PARA TU BELLEZA: el colágeno de nuestra crema hidrata y nutre; el ácido glicólico estimula la formación de colágeno, haciendo que la piel quede iluminada, mientras que las vitaminas y proteínas promueven la oxigenación de la piel, asegurando su hidratación y realizando un efecto antioxidante, cicatrizante y antiedad.

✅ EFICAZ EN PIELES DE TODO TIPO Y EDAD: los ingredients activos de nuestra crema reducen visiblemente las líneas finas, las arrugas, los signos del acné, las cicatrices, las rojeces, las manchas y las estrías de la piel, hidratando, nutriendo, regenerando la piel y, al mismo tiempo, disminuyendo sus imperfecciones. Adecuada para ambos sexos.

✅ ESTUDIOS A NIVEL MUNDIAL PRUEBAN SU EFICACIA CIENTÍFICAMENTE: enriquecida con extracto orgánico de bayas de Goji: uno de los ingredientes más nutritivos de la naturaleza por su excepcional contenido en vitamina C, los ingredients de nuestra crema ralentizan el proceso del envejecimiento, dejando la piel tonificada, flexible e hidratada y un cutis impecable.

✅ HECHA EN ITALIA 100% con CERTIFICACIÓN DE COSMÉTICO BIO ECO (AIAB): Baba producida exclusivamente en granjas italianas y extraída de forma ética y responsable sin que los caracoles sean sometidos a ningún tipo de maltrato. GARANTÍA DEL FABRICANTE - Quedas satisfecho o te lo reembolsamos.

Durex Naturals Hidratante Lubricante Base Agua, Ácido Hialurónico,% Natural Sin Fragancia, Colorantes ni Agentes Irritantes, Transparente, 100 Mililitros € 11.99

€ 10.10 in stock 19 new from €8.36 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LUBRICANTE ÍNTIMO 100% NATURAL QUE ALIVIA LA SEQUEDAD VAGINAL: alivia las molestias durante el sexo y lo hace más suave de forma natural

DISEÑADO CON ÁCIDO HIALURÓNICO NATURAL: proporciona una hidratación de larga duración

DE BASE ACUOSA, LIBRE DE FRAGANCIAS Y COLORANTES: abre el tapón, extrae unas gotas y aplícalas donde tú quieras; luego disfruta

APTO PARA EL SEXO VAGINAL, ANAL Y ORAL: adecuado para el uso con preservativos de látex y preservativos de poliisopreno

ENTREGA DE FORMA DISCRETA: caja exterior de entrega con un diseño discreto sin ninguna indicación del contenido del interior

LBIFEME INTENSE gel - Super hidratante Intimo vaginal zona externa - Mujer Rejuvenecimiento Vulvar con Hilauronico bajo peso molecular con Vitaminas A y E - Renovación Celular Intensa 30 ml € 18.36

€ 14.99 in stock 5 new from €14.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LIBIFEME INTENSE es un GEL FLUIDO de aplicación vulvar. Produce una RENOVACIÓN CELULAR INTENSA. Una innovadora composición de ÁCIDO HIALURÓNICO Y VITAMINAS que a corto plazo tiene resultados significativos en el REJUVENECIMIENTO de vulvovaginal.

Está indicado en la CICATRIZACIÓN, RECUPERACIÓN Y REJUVENECIMIENTO de la zona vulvar. Actúa aumenta la HIDRATACIÓN LOCAL DE LA MUCOSA VAGINAL y reduciendo la incomodidad que ocasiona la sequedad vaginal.

PREVIENE EL ENVEJECIMIENTO CELULAR y el mantenimiento normal de la mucosa vaginal y PREVIENE LA FLACIDEZ VULVAR consiguiendo un Área íntima femenina MÁS FIRME Y ELÁSTICA.

Con ACIDO HIALURONICO de bajo peso molecular que mantiene la hidratación, aumenta la firmeza de la piel, estimulando la síntesis de colágeno I y REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LA RUGOSIDAD DE LA PIEL.

Con VITAMINAS A e E que también contribuyen a la hidratación de la mucosa. La alta CAPACIDAD REGENERATIVA de las vitaminas A y E ayuda a la rápida regeneración de la mucosa vaginal al ALIVIAR LA IRRITACIÓN Y LA INFLAMACIÓN de la zona vulvar.

ISDIN WOMAN Hidratante vulvar, Hidrata y alivia el picor vulvar, 30gr € 10.70

€ 8.38 in stock 22 new from €8.38 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alivia el prurito e hidrata de manera continuada

Refuerza de la función barrera del epitelio vulvar

Ayuda a una mejor defensa frente a agresiones irritativas y no altera la integridad del preservativo

Lubricante Intimo a Base de Agua - 300 ml € 9.89 in stock 1 new from €9.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% Compatible con Preservativos: No se preocupe por la compatibilidad con condones o juguetes, para el uso con preservativos de látex y preservativos de poliisopreno.

A Base de Agua: El ingrediente principal es el agua, agradable para la piel. El material natrual está diseñado para reducir la sequedad y la fricción para mejorar su PLACER.

Contenido: 1 x 300 ml. Lubricante base agua trae una cantidad de 300ml mas que suficiente para que dure bastante tiempo.

PH óptimo: El gel sexuales a base de agua es inodoro e incoloro sin sabor, lo que lo hace perfecto para la administración oral, pero se puede usar en todas partes. Diseñado con PH equilibrado y prebióticos.

Soluble en agua: De base acuosa, libre de fragancias y colorantes. Se limpia fácilmente con agua o jabón.

GineCanescalm Molestias Íntimas Gel Higiene Íntima Calmante en la Candidiasis Vaginal e Irritación Vulvar, Ayuda a Calmar la Zona Íntima, 200 ml € 11.85

€ 8.17 in stock 23 new from €8.17

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gel íntimo especialmente formulado para aportar efecto calmante a tu higiene íntima diaria y una sensación de frescor durante todo el día

Contiene glicina, un ingrediente de origen natural, que ayuda a calmar la zona íntima sensible y protege la piel y las mucosas

Gel de PH 8,5 que limpia ayudando a calmar la zona íntima sensible y con tendencia a la irritación

Para un uso adecuado de este gel se recomienda humedecer con agua la zona a lavar, aplicar GinesCanescalm como un jabón normal y aclarar abundantemente con agua. Utilizarlo 2 veces al día, preferiblemente mañana y noche, para una mejor protección e higiene de las zonas vulvar y perineal

Sin conservantes ni colorantes. Sin Jabon. Dermatológica y ginecológicamente testado

Test de orina Reactif con 11 parámetros - 25 tiras de test rápido de orina con escala de colores € 12.50 in stock 1 new from €12.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tiras reactivas para orina con 11 valores: Ácido ascórbico, Bilirrubina, Sangre, Glucosa, Cetona, Leucocitos, Nitrito, Nivel de pH, Proteína, Gravedad Especifica, Urobilinógeno.

Prueba rápida con protección de vitamina C y ayuda diagnóstica del laboratorio especializado para determinar los valores de salud en la orina.

Instrucciones detalladas con gráficos para el análisis de orina en español

Determinación y análisis exactos de los valores de orina a través de cambios de color claros y parches de color altamente sensibles

Fácil manejo y evaluación de las tiras reactivas - con escala de colores Pantone en el área de toma de decisiones clínicas READ Arabia Saudita suspende vuelos internacionales tras nueva variante del virus corona | El mundo

ISDIN Woman Lubricante - 30 ml. € 10.10

€ 7.19 in stock 18 new from €6.58

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gel lubricante vaginal en textura hidrogel fluido con efecto inmediato

Favorece las relaciones sexuales que cursan con sequedad vulvar y vaginal

Efecto inmediato y duradero. Con una sola aplicación tenemos lubricación de 90 minutos

Respeta la viabilidad y motilidad de los espermatozoides

Textura agradable de agradable aplicación y alta tolerabilidad

Nivea Intimo Limpieza Sensible Loción, 250 ml € 2.99 in stock 1 new from €2.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Loción limpiadora con extracto de manzanilla natural y pantenol: limpieza suave, para una agradable sensación de limpieza, protección y bienestar, fórmula suave con ácido láctico: soporte del valor de pH natural

Sutil aroma, adecuado para mujeres de todas las edades.

Libre de jabones y colorantes, compatibilidad cutánea con pruebas ginecológicas y dermatológicas.

Aplicación: Para la limpieza diaria del área íntima.

Volumen de suministro: 1 NIVEA Intimo Sensitive Wash Lotion en un práctico dispensador 250 ml

CUMLAUDE Mucus - Gel Lubricante Íntimo que Reduce la Sequedad Vaginal - 30 ml € 9.97

€ 9.50 in stock 42 new from €7.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gel lubricante íntimo que alivia la deshidratación vaginal y favorece las relaciones sexuales dolorosas y que cursan con sequedad.

Indicado para mujeres que sufren relaciones dolorosas debido a la cambios hormonales, menopausia, por el uso de tampones, periodos de estrés, tratamientos farmacológicos etc.

De consistencia similar a las secreciones vaginales fisiológicas,mantiene la zona íntima suave e hidratada. No altera la integridad del preservativo.

Aplicar una cantidad de producto conveniente sobre la zona vulvo-vaginal. Se recomienda aplicar simultáneamente en la pareja.

Gel elaborado sin perfumes y sin colorantes, ha sido testado en 5 metales pesados. Clínica y dermatológicamente testado, no deja residuos y no mancha.

Silicone Scar Removal Sheets, Fast & Effective Removes Scars for C-Sections, Acne, Surgery, Burn and More, Reusable Scar Strips [5.9”x1.57”] - 4 Pack (2 Month Supply) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rápido y eficaz: nuestras hojas de eliminación de cicatrices de silicona eliminan cicatrices y queloides a menudo resultantes de cirugía, lesiones, quemaduras, acné, cesárea, y mucho más. Las cicatrices pueden sentirse más suaves en solo unos días, con resultados visibles en solo semanas. Resultados óptimos se esperan en aproximadamente 12 semanas.

Seguro, reutilizable: puedes reutilizar estas hojas de silicona una y otra vez, son inodoras, inofensivas, no tóxicas y cómodas. Cada hoja es lavable y reutilizable hasta 2 semanas con una limpieza y mantenimiento adecuados.

Invisible: es un adhesivo de color piel claro. A diferencia de las pulseras y los soportes, no son perceptibles, por lo que se pueden ocultar de forma natural. Incluso llevar una manga corta en verano no notará a nadie.

Transpirable y resistente al agua: las láminas de silicona suave y elástica son cómodas en la piel, con gran transpirabilidad, impermeables y resistentes al sudor. No hay necesidad de preocuparse por frotar las bases o transferir el color en una base o corrector.

Fácil de aplicar: limpia y seca la zona de la cicatriz, luego corta la hoja de acuerdo con el tamaño y la forma de la cicatriz, retira el forro y aplica el lado adhesivo a la cicatriz. Así de fácil.

VAGINESIL - VAGINESIL GEL HIDRAT VAGIN 50G € 13.49 in stock 11 new from €10.71 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gel hidratante vaginal vaginesil, no grasa, permite rápida absorción e hidratación vaginal imitando a la natural

Elección cuidadosa para las necesidades diarias

Para una sensación de bienestar

Producto de alta calidad

Aquaglide Lubricante intimo, 200 ml € 14.99

€ 8.30 in stock 45 new from €8.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% compatible con preservativos

Soluble en agua y libre de grasas

PH óptimo

Ingredientes: Agua, Glicerina, Hidroxietil Celu

Oleum Intimo Di Pompeia Spray 50 ml de F. De Pompeia € 39.50

€ 35.90 in stock 14 new from €35.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 8360-01 Is Adult Product Language Español

