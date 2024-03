Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Adonit Jot Pro capaces: la mejor revisión sobre Adonit Jot Pro Ordenadores personales Los 30 mejores Adonit Jot Pro capaces: la mejor revisión sobre Adonit Jot Pro 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Adonit Jot Pro?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Adonit Jot Pro del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Stylus Jot Pro 4.0 Negro con Disco inseparable y tapón imantado € 43.99 in stock 1 new from €43.99

Free shipping

Amazon.es Features El cuerpo del pro 4 está hecho de aluminio liviano con un diseño eficiente de tapa giratoria de cobre para mejorar la textura y el agarre para llevar su experiencia al siguiente nivel

Stylus Jot Pro 4.0 Plata con Disco inseparable y tapón imantado € 43.99 in stock 4 new from €42.09

Free shipping

Amazon.es Features El cuerpo del pro 4 está hecho de aluminio liviano con un diseño eficiente de tapa giratoria de cobre para mejorar la textura y el agarre para llevar su experiencia al siguiente nivel

Adonit - Pack de 3 discos de reemplazo transparentes para pen stylus € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping

Amazon.es Features Pack de 3 discos de reemplazo transparentes para pen stylus

Compatible con Jot Touch, Jot Pro, Jot Flip y Jot Mini

No es compatible con Jot Classic, Original Jot Flip o Original Jot Pro

Los discos tiene el tamaño S

R3 Lápiz Capacitivo Universal Compatible con Tablet Android iOS Apple iPad/Pro/Air/Mini/Samsung/Huawei//Lenovo/Xiaomi Todos Los Smartphones y Tabletas € 29.99

€ 21.52 in stock 1 new from €21.52

Free shipping

Amazon.es Features [Fácil de Usar] no es necesario conectarse al bluetooth. Basta con hacer clic en la parte superior para usar este bolígrafo directamente en la mayoría de las versiones de tabletas, android, huawei, ios. Con un retraso de 0,05 segundos en el lápiz, la sensación natural de escritura te da una experiencia de pintura precisa. Ideal para tomar notas, dibujar, jugar juegos o enviar correos electrónicos. Incluso con un salvapantallas de vidrio templado, puedes dibujar y escribir con más fluidez.

[Tableta Universal] tableta compatible con los sistemas Ios y android, adecuada para ipad, samsung, huawei, Lenovo xiaomi, macro, lenovo, xiaomi, asus, lg, tabletas de pantalla táctil de google. (nota: esta pluma táctil plana no tiene una función "bluetooth" ni admite "rechazo de palma". no es sensible a la presión ni a la inclinación).

[Punta Duradera de Paraformaldehído] la pluma manuscrita está diseñada con una punta de 1,5 mm hecha de caucho de paraformaldehído y tiene una conductividad eléctrica extremadamente alta, resistencia al desgaste y resistencia al agua, una sensibilidad de hasta el 98%, puede soportar más de 200.000 trazos y es más resistente y duradera que la punta oficial original incluso si se utiliza en una película En forma de papel. además, cada pluma está equipada con dos puntas de reemplazo adicionales.

[Doble Imán] con dos imanes integrados, el bolígrafo antisika puede conectarse de forma más estable al lado del iPad / tableta cuando no está en uso

[Uso Prolongado de la Batería] cargado al cabo de 40 minutos, 9 horas seguidas, 12 meses en espera. olvidando el apagado manual, apagado automático al cabo de 1 hora para ahorrar electricidad. 3 la batería LED muestra que el resto de la batería es claro de un vistazo

adonit Jot Mini 4.0 - Stylus de Disco de precisión, Color Azul Oscuro € 31.99 in stock 1 new from €31.99

1 used from €28.79

Free shipping

Amazon.es Features El mas pequeño de la familia

ligero y preciso

Funciona con todas las pantallas

MEKO Lápiz para Apple iPad 2018-2022 con 13 Minutos de Carga Rápida, iPad Pencil con Rechazo de Palma y Sensibilidad de Inclinación para iPad 6-10ª, iPad Air 3/4/5ª, iPad Mini 5/6ª, iPad Pro 11/12.9 € 28.99

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping

Amazon.es Features [Carga rápida de 13 minutos] MEKO Nuevo lápiz Apple Pencil compatible con la tecnología de carga rápida en solo 13 minutos, lo que le permite cargar su lápiz rápidamente y ahorrar tiempo. Con una duración máxima de la batería de 9 horas con una carga completa, ofrece una solución práctica para su uso sobre la marcha, en la escuela, en la oficina o en casa. Podría apagarse automáticamente tras 10 minutos de inactividad para ahorrar aún más energía.

[Diseñado para iPad 2018-2022] Compatible con iPad(6/7/8/9/10ª Gen), iPad Air (3/4/5ª Gen), iPad Mini(5/6ª Gen), iPad Pro 11”(1ª/2ª/3ª/4ª Gen) & iPad Pro 12.9”(3ª/4ª/5ª/6ª Gen). Por favor, confirme sus dispositivos antes de realizar su pedido. ** NO compatible con iPhone y dispositivos Android.

[Sensibilidad de inclinación & Precisión a nivel de píxel] Diseñado con una punta de 1,5 mm que ofrece una experiencia de precisión a nivel de píxel. Y el pencil ipad viene con un chip recientemente actualizado y podría lograr la latencia más baja. La tecnología de detección de inclinación te permite dibujar líneas de diferentes grosores en la pantalla según el ángulo del lápiz para iPad, haciendo que la escritura y el dibujo sean más libres. *No soporta sensibilidad a la presión.

[Rechazo de palma & Atracción magnética] Este lapiz tablet iPad admite el rechazo de la palma. Puedes mantener tu mano en la pantalla y concentrarte en tus creaciones. MEKO lapiz tiene un imán incorporado que tiene un agarre más fuerte y se adhiere de manera segura al lado del iPad, incluyendo el iPad 10 (una característica única que otros lápices para pantallas táctiles no tienen). Esto no solo facilita su transporte, sino que también evita que el lápiz se deslice o se pierda.

[Nota] El paquete incluye: 1 * MEKO lápiz iPad, 1 * cable de carga tipo c, 3 * punta de reemplazo. Este lápiz tablet no tiene Bluetooth. Si aún no puedes usarlo después de encenderlo, es probable que el iPad esté conectado al Apple Pencil a través de Bluetooth. Debes seguir estos pasos para desconectarlo antes de usar este lápiz: Ajustes > Bluetooth > Apple Pencil > toca "i" > Omitir dispositivo.

TiMOVO Lápiz para Pantallas Táctiles Compatible con Apple iPad/iPhone/Android/iOS/Samsung/Lenovo/Xiaomi Tabletas Teléfonos Lápiz Stylus de Carga Rápida con Pantalla de Alimentación 4 Puntas, Blanco € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Amplia Compatibilidad】Es compatible con la mayoría de los dispositivos de pantalla táctil, incluyendo Apple iPad,iPhone,Samsung,Lenovo,Huawei y otros teléfonos móviles IOS/Android o tabletas de pantalla capacitiva. Se recomienda para modelos de iPad anteriores a 2018 que no son compatibles con el Apple Pencil original, como iPad Air 1/2,iPad 2/3/4/5,iPad Mini 1/2/3/4. Nota: NO es compatible con Microsoft, Chromebook, Lenovo 2023 tabletas, pantallas EMR como el dispositivo de Samsung con S Pen..

【Pantalla LED de Alimentación】Hay una pantalla LED junto al puerto de carga para mostrar la energía de la batería, para que pueda ver exactamente cuánta energía le queda al lápiz. (Nota: después de encender el lápiz, mostrará el nivel de la batería y luego "- -", haga clic en el botón táctil nuevamente para mostrar el nivel de carga). Tarda sólo 35 minutos en cargarse por completo y puede funcionar durante 10 horas. Se apaga automáticamente tras 5 minutos de inactividad para ahorrar energía.

【Alta Sensibilidad y Precisión】Hecho de materiales de alta calidad, este lápiz óptico universal con punta de precisión de 1,2 mm le ofrece una gran precisión sin retrasos. Puede ayudarle a escribir, girar páginas y dibujar a diario en cualquier teléfono móvil y tableta con pantalla táctil para evitar dejar huellas dactilares en la pantalla. La punta tiene buena resistencia al desgaste y se puede reemplazar. Se adjuntan 4 puntas de repuesto.

【Adsorción Magnética】El diseño magnético de este lápiz capacitivo permite fijarlo en el lateral de la tableta, lo que reduce la rodadura y la pérdida del lápiz óptico. Es portátil y más fácil para organizar. (Nota: Este lápiz óptico no admite "rechazo de palma" y "función de inclinación", por favor, mantenga su mano alejada de la pantalla. Función de adsorción magnética solamente. La carga magnética no está permitida).

【Fácil de Usar】Haga doble clic en el interruptor táctil superior para encender/apagar el lápiz. Lo que obtendrá: 1 x lápiz stylus, 4 x puntas de repuesto, 2 x tapones antipolvo, 1 x cable de carga Type-C, 1 x manual de usuario, 12 x meses de servicio postventa. Si no está seguro de la compatibilidad, póngase en contacto con nosotros para confirmarla antes de comprar. READ Los 30 mejores teclado gaming inalambrico capaces: la mejor revisión sobre teclado gaming inalambrico

Lapiz para Tablet, Punta Táctil del Disco Capacitivo Preciso y de Bolígrafos Stylus para Tabletas, iPads, iPad, Teléfono, Samsung, iPhones, Tab y Smartphones € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping

Amazon.es Features ✎Nuevo bolígrafo ergonómico integrado. Diseño de rotación en evolución para la punta oculta. Diseñamos este lápiz óptico de una manera más fácil de usar. Sin diseño de tapa, ya no es necesario tener una tapa o una funda. Cuando gira el lápiz, puede expulsar y ocultar fácilmente la punta del disco.

✎Lápices OASO para pantallas táctiles. Es la mejor herramienta para simplemente crear una idea en su pantalla. La nueva punta de disco va aún más lejos. Muy receptivo. Perfectamente preciso. Punta de disco de cristal de silicona. Simule el diseño en forma de dedo para un toque preciso y sensible en la pantalla. No se raya la pantalla al dibujar o desplazarse.

✎El lápiz óptico OASO no necesita cargarse, no es necesario conectarse o emparejarse con el dispositivo. Simplemente gire la punta y listo para usar en cualquier pantalla táctil capacitiva. La rotación hacia atrás puede ocultar la punta. Entonces puedes guardar este stlyus con nuestra funda de piel.

✎ Valor de gama alta con extraordinario. Combine la aleación de magnesio con el proceso de pintura para hornear. El lápiz óptico OASO tiene un lado con una parte plana, que puede colocar el lápiz en la pantalla y no es fácil de deslizar. Sensación práctica cómoda con un peso excelente.

✎Totalmente compatible con todos los dispositivos de pantalla táctil capacitiva. El paquete incluye: 2 * Punta de disco reemplazable 2 * Estuche de cuero 1 * Manual de instrucciones

MoKo Lápiz para Pantalla Táctil, Lápiz Stylus Compatible con Apple iPad/iPhone/Samsung/Lenovo/iOS/Android/Xiaomi Tabletas & Móviles, Lápiz Óptico con Indicación de Batería, Recarga Rápida, Blanco € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Amplia Compatibilidad】- Este lápiz óptico universal es compatible con la mayoría de dispositivos de pantalla táctil, incluidos iPad, iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo y otros IOS y Android móviles o tabletas con pantalla capacitiva. Nota: No es compatible con Amazon Fire, Kindle, Microsoft, Chromebook o pantallas de EMR.

【Carga Rápida e Indicador LED】- Con la batería de litio de 135 Ah incorporada, el lápiz digital tarda solo 35-40 minutos en cargarse por completo y puede funcionar de forma continua durante 10 horas. Se apagará automáticamente para ahorrar energía después de 10 minutos de inactividad. La pantalla LED proporciona una lectura clara de la energía restante. (Nota: Después de encender el lápiz, muestra su nivel de potencia, a continuación, pulse el botón de nuevo para mostrar la potencia).

【Suave y Sensible】- Con una punta sensible, el lápiz stylus para pantalla táctil le proporciona una experiencia de escritura suave y precisa de apuntar y hacer clic, deslizándose suavemente sobre la pantalla de la tableta. La punta tiene una buena resistencia al desgaste y se puede reemplazar, viene con 4 puntas para su uso de repuesto. Perfecto para escribir, dibujar y tomar notas a diario. (Nota: Este lápiz no admite "rechazo de la palma de la mano" ni "función de inclinación". )

【Fijación Magnética】- El diseño magnético permite fijar el lápiz capacitivo al lateral del iPad, lo que permite guardarlo mejor. Evita que se pierda y puede encontrarlo más fácilmente cuando se utiliza. Diseñado con un interruptor, es fácil y conveniente para que utilice pulsando el interruptor para encender /apagar. (Nota: Sin función de carga magnética. La adsorción magnética solo es compatible con iPads compatibles con apple pencil de 2ª).

【Contenido & Servicio Postventa】- Este lápiz stylus está hecho de aleación de aluminio, compacto y ligero, que puede satisfacer las necesidades básicas de escritura, pintura y juegos, adecuado para diversos grupos. Lo que obtendrá: 1 × Lápiz Óptico, 4 × Puntas de Repuesto, 2 × Tapón Antipolvo, 1 × Tipo-C Cable de Carga, 1 × Manual de Usuario, 12 meses servicios postventa. Un regalo útil para su familia / amigos a su alrededor que aman crear.

adonit Stylus Neo Pro Plata para iPad Pro 11, Pro 12,9 (3/4/5 Gen), iPad Air 4/5, ADNEOPS € 75.07 in stock 1 new from €75.07 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Stylus Neo Pro Plata para iPad Pro 11, pro 12,9 (3/4/5 gen), iPad Air 4/5

adonit Stylus Neo Lite Negro con Puntero Disc inserparable para Todas Pantalla € 34.99

€ 30.00 in stock 3 new from €30.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Stylus Adonit Neo Lite Negro con puntero disc inserparable para todas pantalla

Descubre nuestra gama completa de productos.

Nuestro objetivo principal es la satisfacción del cliente

Producto elaborado con materiales de alta calidad.

adonit Stylus Jot Dash 4 Negro (ADJD4B) € 97.99 in stock 1 new from €97.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Stylus Jot Dash 4 Negro

Alta calidad

Diseno funcional

Brand: adonit

Hommie Pencil 2a Generación para Apple iPad 2018-2023, Lapiz iPad con Recarga Rápida, Magnética, Rechazo de Palma y Detección de Inclinación,Lápiz para iPad 6/7/8/9/10 Gen,iPad Pro 11" 1/2/3/12,9" 4/5 € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Fuerte Compatibilidad] Lápiz ipad diseñado para ipad 2018-2022 (iPad 6.a/7.a/8.a/9.a/10. aGen), iPad Mini(5.a/6.a Gen), iPad Air (3/4/5Gen), iPad Pro 11 pulgadas (1.a/ 2.a / 3.a Gen), iPad Pro 12,9 pulgadas (3.a/ 4.a / 5.a/6.a Gen).❌Nota: No compatible con iPad 1.ª-5.ª gen; iPad Air1- 2; iPad Mini 1- 4; iPad Pro 10.5"(2017); Pro 9.7"(2016), Pro 12.9"(2017); Pro 12.9"(2015) y todos iPhone, los móviles y tabletas de Android, Microsoft.Antes de usar, actualice su versión de iOS a 12.2 o superior

[7X Carga rápida] Este lápiz para iPad solo necesita 8 minutos al 90% de carga, 13 minutos para cargar completamente, trabaje durante 15 horas, mejorar la eficiencia del estudio o del trabajo. Apagado automático después de 5 minutos de inactividad para un ahorro de energía efectivo, lo que también puede prolongar la vida útil de la batería.

〖1.0mm-Material de POM & 2 Puntas Repuestable〗Lapiz para ipad está equipado con una punta de goma P0M de 1,0mm, tiene conductividad extremadamente alta, resistencia a la abrasión y agua, sensibilidad de hasta el 98%. Puede proteger la tableta de arañazos, huellas dactilares o grasa. El bolígrafo capacitivo con tapa de magnético, todavía usar sin batería; 1 carcasa protectora de la punta del lápiz para evitar daños en la punta del lápiz; 2 puntas repuestable para evitar perder productos.

〖Rechazo de Palma & Detección de Inclinación〗Pencil ipad compatible con rechazo de palma, sin usar guantes, las palmas pueden tocar la pantalla al dibujar, le brinda la experiencia de pintura más cómoda. Puede cambiar el grosor de la línea a través de la función de detección de inclinación. Cuando mayor es el ángulo de inclinación de la punta del lápiz, la línea es más delgada. Largo16.2cm, poner perfectamente en la funda de ipad con orificio para lápiz, retire fácilmente su lápiz.

〖Escritura y Dibujo Sensitivo y Suaves〗Lapiz para tablet tiene una escritura de alta precisión de 0.1s, sin demora, sin puntos de interrupción, sin saltos, sin ruido, sin Bluetooth o APP. La sensación de escritura natural le brinda una experiencia de dibujo precisa. Ideal para tomar notas, dibujar, juegos o E-mail. Incluso con el protector de pantalla de vidrio templado, puede pintar y escribir más suavemente.

adonit Stylus Jot Dash 4 Plata, ADJD4B € 82.36 in stock 2 new from €82.36 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Stylus Jot Dash 4 Plata

Diseno funcional

Alta calidad

Brand: adonit

Bolígrafos Stylus para pantallas táctiles, punta de disco de alta sensibilidad con lápiz capacitivo universal para y otras pantallas táctiles € 10.99

€ 9.88 in stock

5 used from €9.88

Free shipping

Amazon.es Features Características de los bolígrafos Pony Stylus: cuerpo de bolígrafo cilíndrico de aluminio, la posición de la punta del disco está conectada por bolas de acero de metal para mejorar la vida útil y la doble durabilidad. Este disco transparente es reemplazable, proporcionando una experiencia de escritura suave para tus tabletas de pantalla táctil y teléfonos inteligentes. Usar el lápiz capacitivo Pony sería más fácil seleccionar iconos, desplazamientos, dibujar y jugar.

Diseño de bolígrafos de estilo pony: nuevo aspecto moderno al diseño tradicional, tapa magnética bidireccional que da la mejor apariencia elegante, no es necesario girar o empujar el sombrero hacia atrás, simplemente coloca el sombrero cerca del bolígrafo, ambos lados se absorberán automáticamente.

Comodidad: diseño especial de puntas de disco ocultas. Las puntas del disco de repuesto se ocultan dentro de la tapa del bolígrafo. Puede asegurarse de que puedes utilizar el bolígrafo para situaciones de emergencia cuando el disco se rompe o se pierda. No hay necesidad de llevar toda la caja. Este lápiz capacitivo también tiene una cubierta de cuero, asegúrate de que puedes llevar el bolígrafo en cualquier situación.

Productos compatibles: listos para usar cuando sacas la tapa del bolígrafo. Fácil de usar en Apple iPad, iPad Mini, iPad Pro, iPhone, tableta Android, teléfono Android, Samsung Galaxy, Microsoft y otros dispositivos de pantalla táctil capacitiva.

El paquete contiene: 1 lápiz capacitivo, 1 punta de disco reemplazable, 1 funda de cuero.

STAEDTLER Noris digital jumbo 180J 22. Stylus y goma de borrar integrada muy suave. Para escribir, dibujar y borrar sobre dispositivos digitales equipados con tecnología EMR € 45.82 in stock 16 new from €39.92

11 used from €37.99

Free shipping

Amazon.es Features Stylus grueso en formato jumbo con forma triangular y ergonómica que permite una experiencia de escritura y dibujo muy natural compatible con los dispositivos con tecnología EMR.

Sin baterías ni molestos cables. El stylus no necesita baterías ni se tiene que recargar. Tampoco es necesario acoplar ningún dispositivo adicional

IMPORTANTE: Por favor consultar "Guía de compatibilidad (PDF)". Puedes descargar un PDF con información de compatibilidad en Amazon en "Guías y documentos de productos". Noris digital no es compatible con dispositivos Apple.

Rechazo de la palma; gracias a la tecnología EMR solo se reconoce la mina, de esta manera no reconoce la palma de la mano cuando reposa

Sensibilidad a la presión: el grosor de la línea es variable según presión. Gracias a 4.096 niveles de presión es posible escribir de manera natural

adonit Jot Mini - Bolígrafo Digital para Pantallas táctiles, Negro € 20.90 in stock 1 new from €20.90

Free shipping

Amazon.es Features Bolígrafo digital adecuado para dispositivos móviles

Compatible con Apple iPhone/iPad, Android, Windows y la mayoría de los dispositivos con pantalla táctil

Crea una línea fina, para escribir y dibujar con la precisión de un bolígrafo

No requiere conexión, simplemente se toca la pantalla con el estilete READ Los 30 mejores Microfono Inalambrico Diadema capaces: la mejor revisión sobre Microfono Inalambrico Diadema

Hommie Pencil 2 Gen para Apple iPad 2018-2024, Lapiz iPad con Punta Ultrafina de 1mm, Magnética, Rechazo de Palma, Batería de Larga Duración, Lapiz para iPad 10/9/8/7/6, iPad Pro 11"/12.9", Air 3/4/5 € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping

Amazon.es Features ✍️〖Punta Ultrafina de POM de 1,0 mm & Alta Sensibilidad〗lapiz para tablet está equipado la misma punta de material que el Apple Pencil te proporciona la misma excelente experiencia de escritura. Escritura altamente conductora, resistente al desgaste, impermeable, sin demoras, sin ruido, verdaderamente a prueba de rayones. Admite escritura en el protector de pantalla, proporcionando una protección completa de la pantalla.

✍️【Detección de Inclinación】Lapiz ipad no es necesario conectarse a Bluetooth ni a una aplicación, la función de detección de inclinación puede simular herramientas tradicionales de dibujo y escritura identificando el ángulo de inclinación de la punta del lápiz para dibujar sombras con precisión y ajustar el grosor de las líneas. Proporciona una experiencia de escritura y dibujo más realista, independientemente de las limitaciones del dispositivo.

✍️〖3 Indicadores LED & 20horas Batería Durable〗Lapiz para Apple iPad Carga rápida, 15 minutos de carga, 20 horas de trabajo, apagado automático en 5 minutos para ahorrar energía. 3 indicadores LED muestran claramente el estado de la batería y viene con 2 cabezales de repuesto y 1 cubierta protectora. Confirme su modelo de ipad si compatible antes de realizar un pedido. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el vendedor.

✍️〖Fuerte Adsorción Magnética〗Hommie lapiz para ipad a diferencia de otros lápices de universal con función de magnética, nosotros utilizamos el mismo material que el lápiz Apple Pen, un chip de alta calidad y un cuerpo de metal para brindarle una experiencia de escritura precisa. Asegure una conexión estable, no se caiga fácilmente y no dañe la pintura en la superficie del iPad.

✍️〖Rechazo De Palma & Ampliamente Compatible 〗 iPad pencil 2a generación compatible con Apple iPad 2018-2024: iPad 10/9/8/7/6 Generación, iPad Pro 11"(1/2/3/4 Generación), iPad Pro 12.9"(3/4/5/6 Generación) , iPad Air -/4/5 Generación, iPad Mini 5/6 Generación. Diseñado para evitar el contacto accidental con la palma, asegurando una escritura estable. Asegúrese de que su versión de iOS esté actualizada a 12.2 o superior para garantizar la mejor compatibilidad.

Metapen Lápiz M1 para Surface, Carga Rápida(300 Horas de Duración de la Batería), Rechazo de Palma, Surface Pen para Surface Pro X/9/8/7/6/5/4/3, Surface Go 3/Book 3, ASUS VivoBook Flip 14 € 37.99

€ 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping

Amazon.es Features Carga rápida y espera más larga, sin pánico: disfruta de la carga rápida tipo C líder de Metapen y una mayor duración de la batería, Stylus M1 solo tarda 40 minutos en cargarse completamente durante 300 horas de duración de la batería. Esto triunfa sobre la mayoría de las marcas en amazon.com. Carga 5 minutos = trabajo 80 horas. Perfecto para estudiantes, profesionales de negocios y creadores que toman notas y dibujan con frecuencia.

Botón lateral de escritura fluida y borrador: control fino con 1024 puntos de presión. La tinta metapen M1 fluye desde una punta de 1,0 mm en tiempo real sin retraso ni latencia. Eliminar errores rápidamente. Un botón de goma cerca del lugar donde se colocará el pulgar.

Punta cónica avanzada y sensación premium: a diferencia de los lápices antiguos con puntas tubulares, metapen M1 disfruta de una punta cónica para una señal fuerte y un diseño más aerodinámico en general. Además, el cuerpo sin costuras de aleación de aluminio con una superficie plana en ambos lados hace que sea más cómodo de agarrar y más probable que se mantenga en el escritorio.

Doble imán y rechazo de palma: metapen M1 siempre está listo para fijarse firmemente a tus tabletas Microsoft Surface con 2 imanes integrados más fuertes. Sin fatiga en la muñeca con 2 manos en la pantalla, y tampoco hay puntos de rotura al escribir. M1 siempre está ahí y listo para anotar cuando llegue la inspiración.

Amplia compatibilidad: no funciona para Surface Laptop Go, que es una serie diferente de Surface Laptop y Surface Go Contáctanos a través de [email protected] con el modelo si no estás seguro de la compatibilidad. M1 soporta hasta protocolo MPP1.15, compatible con la mayoría de superficies Microsoft y algunos modelos de HP, ASUS, DELL, Acer, Sony y ViewSonic. [Lista de modelos de superficie] ✔Surface Pro 3/Pro 4/Pro (5ª generación)/Pro 6/Pro 7/Pro 7+/Pro 8/Pro X, ✔Surface Book/Bk 2/Bk 3, ✔Surface Laptop/Laptop 2/Laptop 3/Laptop 4/Laptop Studio, ✔Surface 3, ✔Surface Go/Go 2/Go 3, ✔Surface Studio/Studio 2.

Lápiz Tablet LEZUN, Lápiz Táctil Universal para iPad, iPhone, iOS/Android Móvil y Otras Tabletas, Lápiz para Tablet para Escribir/Dibujar con Precisión € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Punta Sensible y Alta Precisión】:Este lapiz ipad la punta ultrafina hecha del último metal brinda alta precisión y reduce la latencia. Puede ayudarlo a completar el procesamiento diario de escritura, dibujo y programación en cualquier teléfono móvil y tableta.

【Diseño 2 en 1】: Lapiz tablet se hecha de La punta de cobre de metal ultrafino de 1,5 mm puede garantizar que la punta sea precisa y sensible, y puede controlar la pantalla de manera eficaz. La tapa magnética del cabezal se puede utilizar como punta de lápiz de repuesto y también puede controlar la pantalla electrónica.

【Tiempo de Carga y Uso】: Lapiz tactil se carga durante 80-100 minutos y se puede utilizar durante 30 horas. Se apagará automáticamente después de 30 minutos de inactividad para ahorrar batería. No es necesario Bluetooth o App, solo presione el botón de encendido para comenzar a trabajar directamente.

【Tipos Ampliamente Compatibles】: Lapiz tactil tablet es adecuado para todo tipo de tabletas y teléfonos móviles, incluidos Apple iPad Pro, iPad Air, iPad Mini, iPhone,Android y otras tabletas y teléfonos móviles más populares. Nota: la aguja de la pluma no es compatible con el sistema Microsoft Windows y Chromebook.

【Servicio Posventa y Consejos】:Stylus Pen no apoyo el rechazo de la palma de la mano. Cuando lo utilice, no deje que su mano toque la pantalla directamente. Ofrecemos una garantía de un año y un servicio de devolución de 30 días. Si tiene alguna pregunta, puede contactarnos en cualquier momento, resolveremos activamente el problema por usted.

Lapiz Tactil, Lápiz Capacitivo con Punta De Disco y Tapa Magnética Compatible con Todas Las Pantallas Táctiles, Lápices Punteros para Apple iPad Pro/iPad 6/7/8 /iPhone, Samsung Galaxy Tab A7 (Black) € 13.99

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping

Amazon.es Features Lápices estilográficos para pantallas táctiles. Este lápiz puede usarse en todas las pantallas táctiles capacitivas, siempre que su dedo trabaje en la pantalla. Este lápiz le liberaría el dedo y ofrecería una mayor sensibilidad y respondería en la pantalla.

Este lápiz óptico no necesita batería y no necesita conexión antes de su uso. Se diseña con punta de disco que es simulación con dedo humano. Puede usarlo como un bolígrafo real en aplicaciones de dibujo, tomar notas, desplazarse por la pantalla, leer noticias, etc.

Compatible para todas las pantallas táctiles, como lápiz para todas las versiones de Apple iPad / iPhone / iPod / iWatch, Samsung Galaxy Tab S7 / A7, ChormeBook, Microsoft Surface, tableta Fire HD 8, Fire HD 8 Kids Edition, teléfono y tableta Android , MatrixPad, Bloc de notas Dragon Touch, teléfono celular con pantalla táctil, etc.

La tapa magnética es fácil de almacenar la punta del disco y protegerla en buenas condiciones. El lápiz óptico OASO también ofrece una punta de disco de repuesto adicional dentro del lápiz, que está en el otro lado. Por favor, desenrosque el extremo del bolígrafo, puede verter la punta del disco adicional. El paquete también incluye un estuche de cuero para bolígrafos para llevar a cabo.

El lápiz óptico OASO es la herramienta más adecuada para principiantes con lápiz óptico como un niño, aula en línea, educación, aprendizaje de dibujo en pantalla digital.

NIAGUOJI - Lápiz Capacitivo para Pantallas táctiles, Punta de Disco de Alta sensibilidad, Tapa magnética, Universal para Apple/iPad Pro/Mini/Air/Android/Microsoft y Otras Pantallas táctiles (Blanco) € 7.99

€ 6.99 in stock 2 new from €6.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Características de los lápices ópticos】: Cuerpo de lápiz cilíndrico de aluminio, la posición de la punta del disco está conectada por bolas de acero metálico para mejorar la vida útil y duplicar la durabilidad. Este disco transparente es reemplazable, lo que brinda una experiencia de escritura fluida para sus tabletas y teléfonos inteligentes con pantalla táctil. Usar el lápiz óptico Pony sería más fácil para seleccionar íconos, desplazarse, dibujar y jugar.

【Stylus preciso y suave】: 2 en 1 con un extremo es la punta del disco perfecta para escribir a mano y dibujar detalles y el otro extremo es la punta de fibra duradera perfecta para el uso normal, como la página web de desplazamiento, los juegos.

【Diseño de bolígrafos】: nueva apariencia moderna para el diseño tradicional, la tapa magnética bidireccional brinda la mejor apariencia elegante, no es necesario girar o empujar el sombrero hacia atrás, simplemente coloque el sombrero cerca del bolígrafo, ambos lados se absorberán automáticamente.

【Productos compatibles】: Listo para usar cuando saca la tapa del bolígrafo. Fácil de usar en Apple iPad, iPad Mini, iPad Pro, iPhone, tableta Android, teléfono Android, Samsung Galaxy, Microsoft y otros dispositivos de pantalla táctil capacitiva.

【Conveniencia】: diseño especial de puntas de disco ocultas. Las puntas de los discos de repuesto están ocultas dentro de la tapa del bolígrafo. Puede asegurarse de que puede usar el bolígrafo para situaciones de emergencia cuando el disco se rompe o se pierde. No es necesario sacar toda la caja, el paquete incluye 1 lápiz óptico con 4 puntas de disco de repuesto y 2 puntas de fibra de repuesto.

TiMOVO Lápiz Táctil para Tablet iPad/Pro/Air/Mini/Android/lenovo/Samsung/Xiaomi/iPhone, Óptico Caneta iPad Pencil Universal Magnética Stylus Pen con para iOS y Android Pantallas € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Amplia Compatibilidad】Este lápiz stylus es compatible con la mayoría de los dispositivos de pantalla táctil, compatible con ipad/Mini/Pro, Kindle, iPhone, Samsung, Huawei, Lenovo y otros teléfonos móviles o tabletas con Android. Nota: NO es compatible con el sistema Microsoft Windows. Se recomienda para iPhone, modelos de ipad anteriores a 2018 que no son compatibles con el Apple Pencil original.

【Adsorción Magnética】El diseño magnético de este lápiz capacitivo permite fijarlo en el lateral de la tableta, lo que reduce la rodadura y la pérdida del lápiz óptico. Es portátil y más fácil para organizar. Nota: Este lápiz óptico no admite el rechazo de la palma de la mano, por favor, mantenga su mano alejada de la pantalla. La carga inalámbrica no está permitida.

【Alta Sensibilidad y Precisión】Este stylus universal con punta fina, hecho de materiales de alta calidad, le ofrece una gran precisión sin retrasos. Puede ayudarle a escribir, girar páginas y dibujar a diario en cualquier teléfono móvil y tableta con pantalla táctil para evitar dejar huellas dactilares en la pantalla.

【Fácil de Usar】No se requiere conexión Bluetooth ni instalación de aplicaciones para usar este lápiz óptico universal. Toque dos veces la parte superior del lápiz para activar/desactivar. Solo toma 1 hora por carga y puede funcionar continuamente durante 8 horas. Se apaga automáticamente después de 5 minutos de inactividad para ahorrar energía.

【Consejos de Uso】El paquete viene con 3 puntas para su uso adicional. Si el lápiz óptico no es sensible o no funciona correctamente, consulte las siguientes soluciones: ❶ Asegúrese de que el lápiz tiene suficiente batería. ❷ Mala conductividad causada por protectores de pantalla o películas templadas de mala calidad. Si hay algún problema con el producto, póngase en contacto con nosotros y haremos todo lo posible para ayudarle a resolver el problema.

ROVLAK Lapiz Táctil Capacitivo 2 en 1 Lapiz Capacitivo Punta Fina 1,5 mm Movil Stylus Pen Recargable Lápiz Táctil Activo para iPhone iPad Android Teléfonos Móviles de Tablet, Negro € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping

Amazon.es Features ✏ Compatibilidad: El lapiz tactil universal está diseñado para funcionar con teléfonos o tabletas. Tales como teléfonos inteligentes: iPhone, Huawei, Xiaomi, LG, etc., Tabletas: iPad, Lenovo, Acer, Kindle, Google, etc. Este lápiz capacitivo activo es adecuado para iOS y Android, y tiene un mejor rendimiento en iOS. Nota: No es compatible con las tabletas Microsoft Surface Pro y Huawei M5.

✏ Alta Precisión & Sensibilidad: El lapiz para pantalla tactil está diseñado con una punta de lápiz de cobre ultrasensible de 1,5 mm, lo que lo hace más sensible y preciso. El stylus pen android brinda una experiencia fluida al dibujar, escribir, dibujar o tomar notas en su iPhone o iPad. Se recomienda usar este lapiz tactil tablet telefono movil en su iPhone o iPad con un protector de pantalla de vidrio.

✏ Diseño de Doble Cabezal: El lápiz capacitivo para tableta está diseñado con dos cabezales, que satisfacen las diferentes necesidades de grosor con una punta fina de 1,5 mm y una tapa. El lapiz para movil tactil punta fina está hecho de un cuerpo de aleación de aluminio y una punta de lápiz de cobre, que es simple, elegante y de moda.

✏ Carga USB & Apagado Automático: el lápiz capacitivo ipad recargable para tabletas y teléfonos está diseñado con un puerto de carga micro USB y viene con un cable USB. El lapiz tactil ipad admitirá el trabajo durante 10 a 12 horas después de cargar 1 a 2 horas.

✏ Fácil de Usar: No necesita una conexión Bluetooth o una aplicación, simplemente encienda este lápiz táctil punta fina simplemente tocando el botón de la tapa. El lapiz tactil para tablet se apagará automáticamente si no lo usa durante más de 30 minutos. READ Los 30 mejores ordenador portatil acer capaces: la mejor revisión sobre ordenador portatil acer

KECOW Lápiz Stylus, Compatible con Apple Pen Lápiz Pantalla táctil Lápiz capacitivos Recargables con Puntas ultrafinas de 1.5 mm con Dos Tapas € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping

Amazon.es Features [Diseño ergonómico] Delgado, elegante y profesional, le brinda una sensación real de lápiz, una herramienta creativa que no tiene comparación con otras técnicas para trabajar en una tableta. Experimente y mejore sus capacidades en su dispositivo electrónico sin esfuerzo.[Nota] No es compatible con Huawei Mediapad M5, tableta HP x360 Asus 3s 10 y dispositivos Samsung

[Precisión precisa] Con la integración de una punta de lápiz ultrafina dentro del lápiz, le permite seleccionar iconos pequeños, hacer clic en un alfabeto pequeño y le brinda la selección precisa. Escribir, dibujar y crear contenido nunca ha sido tan fácil.

[Compatibilidad universal] Nuestro lápiz tiene la última tecnología capacitiva, lo que garantiza que nuestro producto sea ampliamente compatible con la mayoría de los productos de pantalla táctil

[Rock and Roll] No se necesita conexión Bluetooth, el lápiz está listo para su uso inmediato y viene completamente cargado. Simplemente desempaquete el paquete, enciéndalo y comience a crear.

[Larga duración de la batería] Con puerto de carga USB y batería incorporada, proporciona 10 horas de uso activo y solo 1-2 horas de carga. Con la función inteligente de ahorro de energía, el lápiz se apagará automáticamente cada 30 minutos.【Precauciones】Apague la función Bluetooth de su dispositivo antes de usar.Si es ipad, cierre la configuración "solo compatible con el lápiz de manzana" en el ipad antes de usarlo.

Zspeed Lápiz para Tablet con Magnética Compatible con iPad/iPad Pro/iPad Air/iPhones/Huawei y Otro Tabletas, iPad Pencil para Dibujar, Escribir(con 3 Puntas de Repuesto) € 24.99

€ 21.24 in stock 1 new from €21.24

Free shipping

Amazon.es Features 【Amplia compatibilidad】 Este lápiz táctil es ampliamente compatible con todos los dispositivos de pantalla táctil como iPad Pro 9.7/10.5/11/12.9, iPad 1/2/3/4, iPad mini 1/2/3/4/5, iPad Air 1/2/3/4, Huawei, HTC, Google, Lenovo, LG y otras tabletas con pantalla táctil【Nota】 No es compatible con el sistema Microsoft Windows y no admite el rechazo de la palma.

【Amplia compatibilidad】 Este lápiz táctil es ampliamente compatible con todos los dispositivos de pantalla táctil como iPad Pro 9.7/10.5/11/12.9, iPad 1/2/3/4, iPad mini 1/2/3/4/5, iPad Air 1/2/3/4 , Samsung, Huawei, HTC, Google, Lenovo, LG y otras tabletas con pantalla táctil【Nota】 No es compatible con el sistema Microsoft Windows y no admite el rechazo de la palma.

【Baja Retrasa&Escritura Libre】Lapiz ipad está hecho de cobre y acero inoxidable tener una cómoda sensación. La nueva tecnológica punta le garantiza que puede proporciona escritura / juego / dibujo / oficina / notas sin problemas en tabletas y teléfonos móviles.

【Baja Retrasa&Escritura Libre】Lapiz ipad está hecho de cobre y acero inoxidable tener una cómoda sensación. La nueva tecnológica punta le garantiza que puede proporciona escritura / juego / dibujo / oficina / notas sin problemas en tabletas y teléfonos móviles.

【Servicio De Alta Calidad】El paquete contiene: 1*Lápiz táctil, 3*Puntas de repuesto adicionales, 1*Cable de carga USB-C, 1*Manual de usuario.. Tenemos servicio postventa garantizado,Proporcionar un reembolso incondicional de 30 días y un servicio de garantía de 1 año.Si encuentra algún problema, puede comunicarse con el servicio al cliente en cualquier momento, lo resolveremos por usted las 24 horas.

50 Piezas Lápiz Capacitivo para Pantallas táctiles, Mini Lápiz Táctil Capacitivo Universal Stylus Pen para iPad Pro Air Mini Samsung Galaxy Huawei, Todas Las tabletas y Smartphone € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping

Amazon.es Features Uso versátil: nuestros lápices de entrada capacitivos con todos los dispositivos de pantalla táctil universal, incluyendo almohadilla, teléfono, Kindle, tabletas y todos los dispositivos que están equipados con pantalla táctil capacitiva.

Ultra sensible: cabeza de goma suave de alta calidad para una reacción altamente sensible, la reacción táctil es mejor que su dedo, incluso si usa guantes o manos con uñas largas.

Rastreando y resistente a las huellas dactilares: los pasadores de lápiz óptico tienen la exquisita punta de goma suave, lo que evita que su pantalla se rasgue y no queden huellas digitales.

Fácil de llevar: es ligero y compacto. El diseño del clip es ideal para colgar en su bolsillo, iPad, diario, etc.

Cantidad suficiente: el lápiz lápiz está disponible en 10 colores, incluyendo negro, plateado, púrpura, azul cielo, dorado, rosa, rojo rosa, rojo, verde y azul oscuro, 5 piezas por color y 50 piezas en total, gran cantidad para usted y reemplazar.

Stylus Note Plus Negro para iPad 2018, Air y Mini 2019, Pro 11" y 12,9" 2018 € 56.10 in stock

1 used from €56.10

Free shipping

Amazon.es Features Stylus note plus negro para ipad 2018, air y mini 2019, pro 11" y 12,9" 2018

DTD Lápiz Capacitivo Universal para Dispositivos de Pantalla táctil con Tapa magnética y Puntas de Repuesto para Tablet iPad/Mini/Air/iPhone/Microsoft Android € 13.99

€ 13.00 in stock 1 new from €13.00

Free shipping

Amazon.es Features 【Fácil de usar & Alta precisión & Alta sensibilidad】 El lápiz óptico no necesita ser conectado al Bluetooth, simplemente toque dos veces el interruptor en la parte superior de la pluma.Esta punta del ipad pencil Stylus está hecha de un material conductor especial que mejora eficazmente la precisión y la sensibilidad del lápiz para tableta durante la escritura. También hemos incluido 2 puntas de repuesto para prolongar considerablemente la vida útil del bolígrafo.

【Amplia gama de compatibilidad】El lápiz de tableta está con casi todos los modelos de Apple iPad, Tablet Android y también para Samsung/ iPad Air /iPad/iPad Pro/iPad Mini/iPad Air y otras tabletas y smartphones populares. Nota: Es posible que se produzcan retrasos en la respuesta y situaciones de incompatibilidad en los ordenadores portátiles con el sistema Windows.

【Carga rápida y alerta de batería baja】El lápiz táctil se puede cargar completamente en solo 60 minutos y funciona hasta 10 horas. El indicador LED muestra diferentes colores dependiendo de la potencia y recuerda recargar a tiempo. Apagado automático después de 5 minutos de inactividad para un ahorro de energía eficaz, que también puede prolongar la vida útil de la batería. Se puede regalar a un familiar o amigo que está cerca de ti y a quien le gusta dibujar.

【Consejos calientes】① El lápiz óptico para iPad no admite el reconocimiento de la palma de la mano. ② No está equipado con sensibilidad a la presión. ③ Si utiliza un protector de pantalla, el lápiz puede tener dificultades para responder a teléfonos y tabletas debido a la diferencia de grosor. *Se recomienda utilizar una película protectora de 3 mm o más fina.

【Consejos calientes y garantía】① El bolígrafo para iPad no admite palm rechaztion, no toque la pantalla con la mano. Nuestro bolígrafo para tableta viene con una garantía de 6 meses y una política de devolución gratuita de 1 mes. Si tiene algún problema con el producto después de recibirlo, puede contactarnos. Ofrecemos servicio al cliente las 24 horas.

Adonit Note+ 2 (bronce oscuro), rechazo de palma, sensibilidad a la presión, compatible con lápiz capacitivo de inclinación para iPad 6ª-10ª, iPad Mini 5ª/6ª, iPad Air 3ª-5ª, iPad Pro de 11 pulgadas € 110.99 in stock 1 new from €110.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number ADNP2 Model ADNP2

