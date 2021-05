Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Adaptador Vga Dvi capaces: la mejor revisión sobre Adaptador Vga Dvi Ordenadores personales Los 30 mejores Adaptador Vga Dvi capaces: la mejor revisión sobre Adaptador Vga Dvi 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

NANOCABLE 10.15.0704 - Adaptador DVI a SVGA, Macho-Hembra, 24+5/M-HDB15/H, Negro € 2.25

Amazon.es Features Adaptador DVI a VGA con conector DVI tipo 24+5 macho en un extremo y VGA HDB15 hembra en el otro

Utilizarlo para convertir un puerto DVI a puerto SVGA hembra para poder conectar un cable SVGA con conector macho

Ideal para la transmisión de datos de audio y de vídeo

Fácil de instalar, no requiere controladores

CONVERSOR Adaptador DVI A VGA € 6.85
€ 4.10

16 new from €4.10

Amazon.es Features Conversor adaptador dvi a vga

NIAGUOJI - Adaptador de DVI a VGA, 1080p - Convertidor activo de DVI-D a VGA, 24+1 pines, de macho a hembra, compatible con 60 Hz y 3D para conectar sistemas DVI a pantallas VGA € 7.59

Amazon.es Features Rendimiento prémium: este adaptador de DVI a VGA convierte las señales DVI digitales a señales VGA analógicas. El conjunto de chips integrado mejora la compatibilidad con más pantallas VGA.

Vídeo de alta calidad: el adaptador de vídeo conecta ordenadores de escritorio y portátiles (de las principales marcas, como Lenovo, Dell, HP, ASUS, etc.) con pantallas DVI-D a VGA. Es compatible con una resolución HDTV de hasta 1080p a 60 Hz y resoluciones gráficas de PC de hasta 1920 x 1200 a 60 Hz.

Rápido y sin complicaciones: configuración sencilla del convertidor de DVI-D a VGA, DVI-D macho de 25 pines a VGA hembra de 15 pines.

Plug and Play: no es necesario instalar ningún controlador. Conecta y enciende, fácil de usar.

Sin fuente de alimentación externa: no requiere fuente de alimentación externa. Este dispositivo obtiene la energía del dispositivo de origen a través del puerto DVI.

Adaptador DVI a VGA, GANA Activo DVI-D a VGA Convertidor 24 + 1 de Hombre a Mujer Compatible con 1080p / 3D para Que Los Sistemas DVI se Conecten a Las Pantallas VGA - Negro € 9.99

Amazon.es Features RENDIMIENTO PREMIUM - Adaptador DVI a VGA, Activo DVI-D a VGA Convertidor 24 + 1 Male to Female 1080P DVI-D Convertidor 60 Hz 3D para sistemas DVI, pantallas, HDTV y proyector.

BUENA COMPATIBILIDAD -Adecuado para computadora de escritorio, computadora portátil (principales marcas como Lenovo, Dell, HP, ASUS, etc.) , cámara de seguridad y otros dispositivos que conectan salida VGA, compatible con Windows 10 / XP / 7/8 / Vista, MAC OS 8.6 / 9 y más.

RESOLUCIÓN 1080P APOYADA - El convertidor GANA DVI a VGA admite 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080P de resolución (1920x1080P) y video 3D.

PLUG & PLAY - No es necesario instalar controladores, portátil, flexible.Sin fuente de alimentación.Produzca un procesamiento de señal avanzado con gran precisión, colores, resoluciones.

SIN SUMINISTRO DE ENERGÍA EXTERNA - El adaptador DVI a VGA convierte una señal digital DVI a una señal VGA analógica. No se requiere energía externa.

Adaptador de DVI-D a VGA, BENFEI Adaptador DVI-D 24+1 a VGA Macho a Hembra € 9.99
€ 8.95

1 new from €8.95

Amazon.es Features Adaptador de alto rendimiento: conecta ordenadores de sobremesa y portátiles compatibles con DVI-D (Lenovo, Dell, HP, ASUS y otros sistemas de marcas principales) a pantallas VGA. Nota: se requiere un cable VGA separado, no incluido.

Vídeo de alta calidad: soporta resolución HDTV de hasta 1080p a 60Hz y resoluciones de gráficos de PC de hasta 1920 x 1200 a 60Hz.

Conexión fiable: cuenta con cable blindado cuádruple con cubierta de PVC para un máximo rendimiento de vídeo y prevención de pérdida de señal.

Fácil instalación Plug & Play: no requiere instalación de controlador o software.

Garantía de 18 meses: exclusiva garantía incondicional de Benfei garantiza una protección de larga duración de tu compra; servicio al cliente amigable y de fácil acceso para resolver tus problemas oportunamente. READ Los 30 mejores Aliexpress En Español capaces: la mejor revisión sobre Aliexpress En Español

Adaptador DVI-D Macho 24+1 a VGA Hembra 15 Pines Conector Conversor € 3.50

Amazon.es Features DVI-D digital y conector analógico Dual Link

Conecta los ordenadores con conectores DVI-D a monitores VGA analógicos o proyectores

Compatible con HDTV, pantallas digitales CRT, Proyectores, Monitores LCD…

Sujeción a través de tuercas y tornillos para una mayor seguridad

Fácil de usar

HYZUO Adaptador DVI a VGA Activo DVI-D Dual Link 24+1 Macho a VGA Hembra Vídeo Cable Convertidor con Cable Plano € 10.99

Amazon.es Features Plug and play, no requiere fuente de alimentación externa ni controlador de software. Funciona solo de DVI-D a VGA

Admite resoluciones de HDTV de hasta 1080p @60Hz y resoluciones gráficas de PC de hasta 1920 x 1200 @60Hz

Chip de conversión de alto rendimiento incorporado para garantizar la señal de transmisión sin distorsión

Interfaz chapada en oro, cable cuádruple blindado con funda de PVC, fácil de plegar y duradera

Garantía de 18 meses sin preocupaciones. El paquete incluye: 1 x DVI-D 24 + 1 (macho) a VGA (hembra) cable adaptador

UGREEN Adaptador DVI a VGA, 1080P Convertidor DVI-I 24 5 Macho a VGA Hembra, Cable Adaptador DVI I a VGA con Conector Chapado en Oro para PC, Tarjeta Gráfica, Pantalla, Monitor, HDTV, DVD y Proyector € 9.99

Amazon.es Features DVI-I 24 + 5 A VGA: Este adaptador cuenta con un conector DVI 24 + 5 (DVI I), NO es de DVI 24 + 1 (DVI D). Le recomendamos que consulte la segunda imagen para confirmar que el puerto de su dispositivo es DVI 24 + 5 antes de comprarlo. Solo admite la transferencia de señales DVI-I 24 + 5 a la señal VGA. No es bidireccional.

Adaptador de Vídeo 1080P Full HD: Este convertidor admite la resolución máxima de hasta 1080P a 60Hz. Puede disfrutar de una imagen más clara y vívida al mostrar la imagen de una vieja ordenador DVI en una gran pantalla VGA. Como VGA no puede transmitir la señal de audio, le recomendamos que conecte un altavoz.

Dispositivos Compatibles: Este adaptador es compatible con cualquier dispositivo con un puerto DVI 24 + 5, como Mac mini, Sapphire R7 260X, Nvidia GeForce FX5500, AMD FirePro V5900, Asus Strix-GTX 970, Galaxy GTX 750, etc. MÁS EFICIENTE: este adaptador DVI I a VGA admite la operación de doble pantallas. Puedes trabajar de manera más eficiente.

Excelente Calidad: 24 + 5 PINs de cobre aseguran una transmisión de señal estable. Los conectores chapados en oro de 24K resisten la corrosión y garantizan la máxima conductividad y durabilidad. El conector DVI con bloqueo de tornillo mantiene el adaptador en su lugar para evitar la desconexión accidental.

Fácil de Usar: Fácil de instalar, no se requiere configuración ni software. Nota: Este adaptador no es compatible con el dispositivo equipado con un puerto DVI-D 24. 1. Confirme la interfaz de su dispositivo antes de comprarlo.

AISENS A118-0091 - Adaptador DVI a HDMI para Pantalla Full HD, Color Negro € 4.01
€ 3.61

17 new from €2.56

Amazon.es Features Adaptador dvi a hdmi con conector dvi tipo 24+1 macho en un extremo y hdmi tipo a hembra en el otro

Conector hdmi de alta calidad blindado en oro de 24k

Este adaptador es para convertir un puerto dvi a puerto hdmi hembra para poder conectar un cable hdmi con conector macho, dvi tipo 24+1 pin ofrece la doble banda ancha que el dvi tipo 18+1 pin

Normativas: rohs

Test de funcionamiento: 100% testado

CSL - Full HD DisplayPort a VGA, HDMI, DVI Adaptador 3 en 1 convertidor - PC y Mac - HDTV 1080p Full HD - Plug y Play - Cable de 15 cm - Negro Brillante € 16.85

Amazon.es Features Denominación del modelo: CSL - DisplayPort 3 en 1 para adaptador VGA + HDMI + DVI (convertidor) | Número de modelo : 301043

Uso: El adaptador DisplayPort, una solución 3 en 1, le ofrece la posibilidad de conectar dispositivos con una salida DisplayPort al cable de señal de una pantalla con una entrada HDMI, DVI o VGA / elevada compatibilidad con prácticamente cualquier pantalla gracias a las diversas posibilidades de conexión (VGA+HDMI+DVI)

Conexiones: Conector DisplayPort (entrada) - Puerto DVI, VGA y HDMI (salida) | Resoluciones posibles: 1280 x 720, 1600 x 900, 1920 x 1080 / admite una resolución de vídeo máxima de hasta 1920 x 1080 p (Full HD) así como VGA, DVI (DVI-D / [Dual-Link/Single-Link]) y HDMI 1.3, 1.4, 1.4a / estándar 2.0 (alta velocidad) | Juego de chips: Parade PS8312 / PTN3392

Compatible con: tarjetas gráficas de ordenador (ATI / NVIDIA y muchas más) | PC

ocupa poco espacio (portátil) | contactos dorados para una calidad de transmisión excelente | alimentación directa a través del DisplayPort | sin necesidad de instalar controladores (Plug-and-Play) | no admite un uso múltiple paralelo | Material: Acabado brillante | Dimensiones: 45 x 85 x 15 mm | Peso: 57 g | Longitud de cable: 15cm

Adaptador DVI-d a VGA, Cable DVI a VGA Activo DVI-D Dual Link 24+1 Macho a VGA Macho 1080P DVI to VGA Adapter 2M con Chip Convertidor con Cable Plano para PC DVD Monitor Projector HDTV-Negro € 11.99

Amazon.es Features [Adaptador DVI a VGA] ¡Fácil de usar, plug and play! No se requiere configuración ni software. Con este cable DVI a VGA, puede conectar puertos DVI-I 24 + 5 y DVI-D 24 + 1 equipados con computadoras de escritorio, portátiles y tarjetas de video a televisores de alta definición, monitores o proyectores equipados con VGA. (Nota: ¡la transmisión inversa de VGA a DVI no es compatible!)

[Resolución 1080P]: Admite resolución de TV de alta definición de hasta 1080p a 60 Hz, resolución de gráficos de PC de hasta 1920 x 1200 a 60 Hz, para que disfrutes de videos de alta resolución.

[Amplia compatibilidad]: Admite Windows XP / 7/8/10 / Vista, MAC OS 8.6 / 9 y sistemas operativos superiores, (no admite transmisión de audio). El adaptador es compatible con todas las computadoras portátiles, computadoras de escritorio y tarjetas de video equipadas con DVI-D 24 + 1; y compatible con todas las pantallas planas, monitores CRT digitales, monitores, televisores, proyectores y pantallas equipados con VGA.

[Plug and Play]: No se requiere fuente de alimentación externa ni controlador de software. Solo necesita conectar los puertos DVI-D y VGA en los dispositivos correspondientes respectivamente para conectar la última tarjeta gráfica de video al monitor existente.

[Conector enchapado en oro]: Resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión, proporciona rigidez para la transmisión de video, mejora el rendimiento de la señal, logra el mejor rendimiento de video y evita la pérdida de señal. Los conectores DVI y VGA con tornillos admiten una conexión firme.

StarTech.com DVIVGAFM - Adaptador Conversor para Monitor de Ordenador DVI-I a VGA - DVI-I Hembra - HD15 Macho - Blanco € 8.56

Amazon.es Features Una opción eficaz y económica para conectar una Pantalla DVI-I a una tarjeta de video VGA

Fácil de usar y de instalar

Conectores DVI-I (hembra) a VGA (macho)

Cable adaptador de Amazon Basics 2.0 HDMI a DVI negro - 0.91m (no para conexión a puertos SCART o VGA) € 10.85
€ 6.90

€ 6.90 in stock 1 new from €6.90

2 used from €6.76

Amazon.es Features El cable flexible adapta una salida HDMI a una entrada DVI

Conectores dorados para una conductividad óptima

Ideal para jugar a videojuegos desde el dispositivo al televisor HD, sistemas de cine en casa, etc

Longitud del cable: 0,91 m. Garantía ilimitada de Amazon Basics

NO es para conectar a puertos SCART o VGA

BENFEI Adaptador HDMI a VGA 1080P Convertidor de Vídeo para PC, TV, Ordenadores Portátiles y Otros Dispositivos HDMI - Negro € 7.85
€ 5.51

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño compacto: el adaptador portátil de HDMI a VGA de Benfei en diseño compacto conecta una computadora, computadora de escritorio, portátil u otros dispositivos con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV u otros dispositivos con puerto VGA; coloque este dispositivo liviano en su bolso o bolsillo para dar una presentación comercial con su computadora portátil y proyector, o extienda la pantalla de su escritorio a un monitor o televisor

Estabilidad superior: chip IC avanzado integrado convierte la señal digital HDMI a señal analógica VGA; no es un convertidor bidireccional y no puede transmitir señales de VGA a HDMI.

Increíble rendimiento: el convertidor HDMI macho a VGA hembra soporta resoluciones de hasta 1920 x 1080 a 60 Hz (1080p Full HD) incluyendo 720p, 1600 x 1200, 1280 x 1024 para monitores o proyectores de alta definición; conector HDMI chapado en oro resiste la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de transmisión de la señal; alivio de la tensión moldeado. aumenta la durabilidad del cable de

Amplia compatibilidad: este adaptador es compatible con computadora, PC, computadora de escritorio, laptop, ultrabook, notebook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, TV BOX; No es compatible con reproductores de Blu-ray y dispositivos con puertos HDMI de baja potencia como Sony PS4, Apple MacBook Pro con pantalla Retina, Mac mini. y Apple TV; para dispositivos HDMI de baja potencia, consulte: https://www.amazon.es/dp/B01KLKQN9U

Garantía de 18 meses: exclusiva garantía incondicional de Benfei garantiza una satisfacción de larga duración de tu compra; servicio al cliente amigable y fácil de alcanzar para resolver tus problemas oportunamente.

FOINNEX Adaptador Mini DisplayPort (Compatible con Puerto Thunderbolt) a HDMI/VGA/DVI, Aaptador Convertidor de Cable 3 en 1, Adaptador para Mini DP Mac, MacBook Pro, Air, MS Surface Book a Proyector € 12.99

Amazon.es Features 【CHIPSET ORIGINAL PARADE Y ANALOGIX】El adaptador FOINNEX Mini DP a HDMI VGA DVI adopta el chipset Original PARADE y ANALOGIX (no se copia), lo que lo hace más compatible con muchos más dispositivos de diferentes marcas. (Nota: es un adaptador unidireccional, el cable se vende por separado. Solo una de las 3 salidas podría usarse a la vez).

【DE DISPOSITIVO COMPATIBLE】Compatible con Apple Mac, MacBook, Microsoft Surface Pro 3, Surface Pro 4, Surface Book, MacBook Air, iMac, MacBook Pro, Lenovo ThinkPad X1, Google Chromebook y otros con un puerto mini DP o Thunderbolt 2. ( Nota: debido a la actualización de los dispositivos, confirme el tipo de interfaz de E / S antes de comprar. NO es compatible con los puertos Thunderbolt 3 (USB-C)).

【COMPACTO Y PORTÁTIL, PLUG & PLAY】 Este convertidor Mini DisplayPort no requiere un adaptador de corriente y, gracias a su diseño compacto y liviano, puede maximizar la portabilidad, lo que lo hace fácil de colocar en una bolsa para computadora portátil.

【CONNECT CONECTIVIDAD CONFIABLE】3 en1 Mini DisplayPort/Thunderbolt a HDMI/DVI/VGA Adaptador, que no bloquea los puertos de computadora adyacentes, tiene una forma de reducción de voltaje y una vida útil prolongada. Diseño de circuito completo UNICO para una conectividad confiable. Sin pérdida de señal, sin parpadeo y con interferencias anti-electromagnéticas.

【1080P Full HD】Admite resoulution de hasta [email protected] (Full HD), 225MHz / 2.25Gbps / canal (6.75Gbps para todos los canales), 12bit / canal (36 bits para todos los canales). READ Los 30 mejores Ssd 1Tb Interno capaces: la mejor revisión sobre Ssd 1Tb Interno

AMANKA 3 en1 Mini DisplayPort/Thunderbolt a HDMI/DVI/VGA Adaptador Cable de Compatible con 1.3 Habilita Completo 4K x 2K resolución y 3D estéreo allá Full HD para Macbook Pro Aire iMac - Blanco € 11.99
€ 10.99

€ 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features Dar la velocidad de transferencia más rápida de hasta 5.4Gbps por carril. Se aumenta el ancho de banda de datos de vídeo a 2160Mbytes / seg, proporcionando soporte para aplicaciones de visualización emergentes

Permite la máxima resolución 4K x 2K, estéreo 3D allá Full HD, Soporta resoluciones de video de hasta 3840 * 2160 y apoyar imágenes estereoscópicas allá Full HD

Mini DP V1.2 versión, también apoyan DP V1.3, Transmite audio y vídeo desde el ordenador o tableta a pantalla HD a través de HDMI

Adaptador ligero y portátil para conectar un Mini DisplayPort (puerto rayo) a HDMI, monitor o proyector con cable / DVI / VGA HDMI

Compatible con MacBook Pro(Solo compatible con puerto Mini DP), MacBook Air, iMac, Mac mini, Mac Pro; Microsoft Surface Pro / Pro 2 / Pro 3 (NO Surface para Windows RT); Lenovo ThinkPad X1 Carbon, X230 / X240s, L430 / L440 / L530 / L540, T430 / T440 / T440s / T440p / T530 / 540p, W530 / W540, Helix; Dell XPS 13/14/15/17, Latitude E7240 / E7440, Precision M3800; Alienware 14/17/18; Acer Aspire R7 / S7 / V5 / V7; Intel NUC; Asus Zenbook; HP Envy 14/17

USB a VGA Adaptador, ABLEWE USB 3.0/2.0 a VGA 1080P Conversor (Macho a Hembra),Convertidor de Cable Externo de Pantalla Múltiple para Windows 10/8.1/8/7/XP € 11.99
€ 9.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features 【1080P compatible con USB 3.0 y USB 2.0】 Este adaptador USB 3.0 macho a VGA (15 pines) hembra admite resolución hasta Full HD 1080P, 720P, 1600x1200, 1280x1024 para pantallas externas, admite visualización a 1920x1080P @ 60Hz en la pantalla cuando está conectado a puerto USB 3.0 o USB 2.0. La velocidad de transmisión de USB 3.0 es de hasta 5 Gbps.

【Monitores múltiples】 El adaptador de pantalla USB3.0 / 2.0-VGA conecta un monitor, proyector o HDTV equipado con VGA a cualquier puerto USB disponible en una computadora portátil, de escritorio o portátil para una solución de monitores múltiples o para compartir contenido en una pantalla más grande. Se requiere un cable VGA.

【Uso amplio】 Compatible con Windows 10, Windows 8.1 / 8, Windows 7, Windows XP, admite espejo o pantalla extendida, lo que permite la visibilidad de más aplicaciones al mismo tiempo, ideal para entretenimiento, cine en casa y conferencias, etc.

【Fácil instalación】 No requiere alimentación externa, instale un controlador por primera vez, instale en minutos siguiendo los pasos de la guía del usuario, diagrama de instalación incluido para cada paso, controlador incorporado sin necesidad de CD-ROM, si hay algún problema En la instalación, envíenos un correo electrónico para resolver.

【Garantía Ablewe】 Garantía de 12 meses y soporte técnico de por vida para este convertidor de USB a VGA, si tiene algún problema o pregunta durante el uso de nuestro producto, contáctenos, le ofreceremos un servicio sin preocupaciones.

YIWENTEC DVI-D Dual Link 24+1 Macho a VGA Hembra M/H de Vídeo Plano Cable Adaptador Convertidor € 10.59

Amazon.es Features HIGH PERFORMANCE ADAPTER - Connects DVI-D enabled desktops and laptops (Lenovo, Dell, HP, ASUS and other major branded systems) to VGA displays

HIGH QUALITY VIDEO - Supports HDTV resolution up to 1080p @60Hz and PC graphics resolutions up to 1920 x 1200 @60Hz

RELIABLE CONNECTION - Features Quad-shielded cable with PVC jacket for maximum video performance & prevention of signal loss

EASY PLUG & PLAY installation - No driver or software installation required

18 Month worry-free warranty,24 hr dedicated email customer support

deleyCON Adaptador HDMI a DVI - HDMI Hembra a Conector DVI (24+1) Full HD 1080p para Monitores PC o Proyectores - Negro € 5.99

Amazon.es Features Adaptador deleyCON HDMI a DVI - HDMI // Conexión fácil y rápida a sus dispositivos HDMI // Adaptador DVI-HDMI bidireccional

Conectores: conector HDMI (19 pines) a conector DVI-D (24+1)

Adaptador Universal HDMI-DVI de alta calidad // Contactos chapados en oro para la transferencia de señal superior

Resoluciones compatiblespara monitores: hasta 1920x1200 // Resoluciones compatibles para TV, LCD, LED, Plasma o proyectores: 1080p FULL HD // Transferencia óptima de la señal HD

Compatible con todo tipo de Cable HDMI // Válido por ejemplo para la conexión de un PC o portátil con salida DVI a un televisor o proyector con entrada HDMI // Compatible con todos los dispositivos con conector DVI: por ejemplo, PC, ordenador, tarjeta gráfica, TV, proyector, monitor de PC y muchos más // 1 pieza

Amazon Basics - Cable DVI-I 24+5 a VGA de 0,91 m € 10.29
€ 9.62

€ 9.62 in stock 1 new from €9.62

Amazon.es Features Cable DVI-I a VGA macho a macho de 0,91 m.

Amplía o reproduce una salida DVI de un ordenador a una entrada VGA en un monitor o televisor.

Admite hasta 1080p de resolución (Full HD).

No admite salida de audio.

StarTech.com DVIVGAFMBK - Adaptador para Monitor (DVI a VGA), Negro € 5.85

Amazon.es Features Adaptador Conversor DVI-I a VGA - DVI-I Hembra - HD15 Macho - Negro

Producto de alta calidad, de la marca StarTech.com

Diseño funcional

DVI Activo a VGA,YIWENTEC DVI 24+1 DVI-D M a VGA Plano Cable Adaptador Macho con Chip para PC y DVD Monitor HDTV 2M € 14.99

Amazon.es Features HIGH PERFORMANCE Adapter -2M DVI-D to VGA Male/Male converter Flat Cable lets you connect a digital DVI output from your desktop or laptop computer onto a VGA monitor or projector

HIGH QUALITY VIDEO - Supports HDTV resolution up to 1080p @60Hz and PC graphics resolutions up to 1920 x 1200 @60Hz

GOLD PLATED CONNECTORS - resist corrosion, provide rigidity, and improve the signal performance

COMPATIBILITY - Support Windows XP/7/8/10/Vista,MAC OS 8.6/9 and operating systems above,DO NOT support audio transmission

EASY PLUG & PLAY installation - with no external power or software drivers required; DVI-D single link connects the newest video graphics cards to existing displays with VGA

DVI a VGA, CableDeconn 2M DVI 24 + 1 m DVI-D a VGA macho con Chip adaptador activo Cable convertidor para PC DVD Monitor HDTV € 14.99

1 used from €12.48

Amazon.es Features HIGH PERFORMANCE Adapter -6Ft DVI-D to VGA Male/Male converter Cable lets you connect a digital DVI output from your desktop or laptop computer onto a VGA monitor or projector

HIGH QUALITY VIDEO - Supports HDTV resolution up to 1080p @60Hz and PC graphics resolutions up to 1920 x 1200 @60Hz

GOLD PLATED CONNECTORS - resist corrosion, provide rigidity, and improve the signal performance

COMPATIBILITY - Support Windows XP/7/8/10/Vista,MAC OS 8.6/9 and operating systems above,DO NOT support audio transmission

EASY PLUG & PLAY installation - with no external power or software drivers required; DVI-D single link connects the newest video graphics cards to existing displays with VGA

BENFEI DVI a HDMI, bidireccional DVI (DVI-D) a HDMI Adaptador Macho a Hembra con Cable Chapado en Oro Paquete de 2 € 5.45

Amazon.es Features El adaptador bidireccional HDMI-DVI es una gran solución para conectar desde un ordenador con puerto DVI a un monitor, HDTV, o proyector con puerto HDMI, o desde un ordenador, reproductor de Blu-ray, caja de TV o consola de juegos con puerto HDMI a un monitor con puerto DVI. Se requiere un cable HDMI (se vende por separado).

Conveniente 2 adaptadores HDMI a DVI para uso en casa y llevar en la carretera para monitor de oficina o conexiones de proyectores.

El adaptador DVI a HDMI soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920 x 1200 y 1080p (Full HD). El audio debe transmitirse por separado.

Resistente adaptador DVI-D a HDMI con conectores chapados en oro, resiste la corrosión y aumenta la durabilidad.

Adaptador de HDMI a DVI-D con peldaños de agarre ayuda a conectar y desconectar; tornillos apretados a mano proporcionan una conexión segura.

Adaptador HDMI, Visualización Sincronizada 1080P HDMI a VGA DVI HDMI Audio Convertidor de Video 4 en 1 con Cable Micro USB Adaptador Multipuerto € 18.99

Amazon.es Features 【Visualización Sincronizada】Este adaptador multipuerto es el primero que puede alcanzar la función de visualización sincronizada. ①Si conecta los Puertos Macho HDMI a los Dispositivos de Entrada de Sistemas Windows, los Puertos Hembra HDMI, VGA y DVI pueden conectarse a 3 Monitores (HDMI, VGA, DVI) al mismo tiempo; ②Si conecta los Puertos Hembra HDMI a los Dispositivos Mac OS, solo HDMI y VGA o VGA y DVI pueden conectarse a los Monitores HDMI y VGA y los Monitores DVI juntos, no incluyendo HDMI

【Enchufar y Usar】No necesitan conductores. Este adaptador hdmi a vga cuenta con una operación fácil y uso conveniente. Conecte los dispositivos de entrada como computadoras, ordenadores portátiles y etc. con otros dispositivos de salida correspondientes, como HDTV, proyector, monitor. (Necesitan los cables HDMI, VGA o DVI por separado, pero no están incluidos)

【Salida de Audio】①Si conecta HDMI a HDMI, la audio se transmitirá directamente a sus monitores junto con su video, no necesita conectar el cable de audio. ② Si conecta HDMI a VGA o DVI por separado o conecta HDMI VGA y DVI, HDMI y VGA, VGA y DVI juntos, por favor conecte la interfaz de audio del adaptador a los altavoces externos para emitir sonido.

【Fuente de Alimentación USB】 Cuando conecta los dispositivos de alta potencia o el dispositivo es de batería baja, necesita cargar el adaptador con Micro USB de 5V. O cuando usa computadora de voltaje abajo, también necesita conectar a la fuente de alimentación para aumentar la señal de la computadora cuando se visualiza.

【Garantía Satisfecha】Proporcionamos una garantía de Reembolso de 30 días y garantía de reparación de por vida para nuestro hdmi adaptador. No dude en ponerse en contacto con nosotros si no está satisfecho con o tiene cualquier problema. Le ofrecemos una solución satisfecha.

LiNKFOR 4 en 1 Adaptador USB C a DVI HDMI VGA USB3.0 1080P Adaptador USB C a HDMI 4K Conversor Video USB Tipo C a HDMI VGA DVI USB Display Hub para MacBook Chromebook Samsung Notebook DELL € 19.98

Amazon.es Features 【USB C Hub 4 en 1】 Adaptador multipuerto 4 en 1 USB C a HDMI / VGA / DVI / USB 3.0. Soporte 4K * 2K, USB Tipo-C Macho a HDMI (HDMI Tipo A) Hembra, VGA Hembra, DVI Hembra y USB 3.0 Hembra, Compatible con la mayoría de los monitores, proyectores, HDTV u otros dispositivos con interfaz HDMI / VGA / DVI.

【Salida HDMI y DVI】 Soporte HDMI y DVI hasta 4K 3840 x 2160 @ 30 Hz, Compatible con 1080P 720P. El puerto HDMI y VGA o DVI * VGA puede funcionar simultáneamente con la resolución máxima: 1920 x 1080P. Dos monitores externos mostrarán la misma imagen. (Los puertos DVI y HDMI NO PUEDEN funcionar simultáneamente).

【Salida VGA】 Soporte de salida VGA de hasta 1920 x 1080 a 60 hz, macho a hembra proporcionará transmisión de alta velocidad. (Puerto VGA solo salida de video, sin salida de audio).

【Salida USB 3.0】 Expanda la pantalla de la computadora a monitores de pantalla grande, transmisión de datos de 5 Gbps, compatible con USB 2.0, dispositivos de soporte con puerto USB, como mouse, palabra clave, unidad flash o disco duro. La corriente máxima es de 500 mA, adecuada para oficina, conferencia, presentación u hogar.

【Compatibilidad Amplia】 sea compatible con MacBook / Macbook pro / Macbook 12/16 (2015) 2016/17, Chrome Book Pixels / Pixels Book Pen, Samsung Note book, Galaxy book, Galaxy Tab S3 / S8 / S9 / S9 + / Note8, Lenovo Yoga5 Pro / Air 12 "/ Yoga 900 13" ThinkPad_X1 Carbcn2017 y más. READ Los 30 mejores Hd Externo 1Tb capaces: la mejor revisión sobre Hd Externo 1Tb

Rankie - Adaptador DisplayPort DP a VGA,1080P, Negro € 7.99

Amazon.es Features Conecte un DisplayPort (DP, DP ++, DisplayPort ++) portátil o de escritorio a un monitor o proyector con entrada VGA equipada; Se requiere un cable VGA (se vende por separado)

Transmite vídeo de alta definición desde el ordenador a un monitor para el streaming de vídeo o juegos de azar; Conectar y configurar su monitor para un escritorio extendido o Muestra Mirrored

Soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 / 1080P (Full HD)

Conectores enchapados en oro resisten la corrosión, proporcionan durabilidad y mejorar la transmisión de la señal

Conector DisplayPort con pestillos proporciona una conexión segura con un botón de liberación que debe ser presionado antes de desenchufar

Rankie Adaptador DVI a HDMI, 1080P, Clavija HDTV Convertidor, 2 Unidades, Negro € 5.99

Amazon.es Features No es compatible con 144Hz. El adaptador HDMI-DVI bidireccional es una gran solución para la conexión de un ordenador con puerto DVI a un monitor, HDTV o proyector con puerto HDMI, o desde un ordenador, reproductor de Blu-ray, receptor de TV o consola de juegos con HDMI puerto a un monitor con puerto DVI. Se requiere un cable HDMI (se vende por separado)

Conveniente paquete de 2 HDMI a DVI (24+1) adaptadores para su uso en el hogar y continuar el camino para las conexiones de monitor oficina o proyector. Nota: compatibles con AMBOS DVI (24+5) hembra y DVI (24+1) hembra

El adaptador de DVI a HDMI soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 y 1080p (Full HD). Audio debe transmitirse por separado

Robusto DVI-D a HDMI con conectores chapados en oro resiste la corrosión y aumenta la durabilidad

Adaptador de HDMI a DVI-D con las pisadas de agarre ayuda a conectar y desconectar; tornillos apretados a mano proporcionan una conexión segura

BENFEI HDMI a DVI, 1,8M HDMI a DVI Cable bidireccional DVI-D 24 + 1 Macho a HDMI Macho Cable Adaptador de Alta Velocidad Soporte 1080P Full HD Compatible para Raspberry Pi, Roku, Xbox One, PS4 PS3 € 6.45

Amazon.es Features El cable bidireccional HDMI a DVI permite conectar dispositivos de fuente equipados con HDMI como Laptop, Desktop, Blu-Ray, Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, Roku, Wii, DVD y Set Top Box a su televisor HD equipado con DVI, Display, Monitor, Proyector; o conectar dispositivos de fuente equipados con DVI a dispositivos habilitados para HDMI;

Soporta resolución de vídeo 1080P: el cable HDMI DVI-D es totalmente compatible con todos los formatos HDTV, compatible con resolución 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200, 1920x1200, y 1080P;

Doble blindaje: el papel de aluminio y la trenza aseguran una transmisión estable de la señal entre los dispositivos; protegen contra la interferencia electromagnética (EMI) y la interferencia de radiofrecuencia (RFI);

Excelente construcción: conectores chapados en oro y alivio de tensión moldeado para mayor durabilidad, soporta múltiples veces de enchufe y desenchufe; tornillos apretados para una conexión DVI segura.

Compatibilidad universal: Compatible con todos los dispositivos equipados con HDMI o DVI-D 24+1, también compatible con dispositivos DVI-I 24+5. Garantía de por vida y asistencia al cliente fácil de alcanzar.

Adaptador DVI-I a VGA, Benfei DVI 24+5 a VGA macho a hembra con cable chapado en oro € 7.49

Amazon.es Features El adaptador DVI-I 24+5 a VGA, no DVI-D a VGA, asegúrate de que tus dispositivos son compatibles con la interfaz DVI-I 24+5 antes de comprar. DVI-I 24+5 macho a VGA hembra te permite conectar un puerto DVI-I 24+5 eqipped computadora de escritorio, laptop, tarjeta de video a un HDTV, monitor, proyector o proyector equipado con VGA, y soporta resolución de hasta 1080P.

Adaptador de vídeo 1080P (Full HD): este adaptador DVI VGA soporta resoluciones de hasta 1080P a 60 Hz. Así que puedes disfrutar de vídeo o imagen HD en el monitor de la computadora, HDTV o proyector de pantalla grande.

Transmisión de señal estable: conectores delgados DVI y VGA con tornillos no solo soportan una conexión segura, sino que también son fáciles de conectar y desconectar, conectores chapados en oro para optimizar su rendimiento y proteger sus dispositivos de EMI y señales sin pérdidas entre dispositivos.

Amplia compatibilidad: este adaptador es compatible con todos los portátiles equipados con DVI-I 24+5, ordenadores de sobremesa, tarjetas de vídeo; y es compatible con todas las pantallas de panel plano equipadas con VGA, pantallas CRT digitales, monitores, televisores, proyectores y pantallas.

Compacto, portátil y fácil de usar: instalación rápida y fácil. No requiere configuración ni software. Garantía de por vida: un año de garantía para este convertidor DVI-I 24+5 a VGA. Servicio al cliente siempre a tu disposición.

