La ciudad de invierno con entretenimiento se inaugurará en la Exposición de logros económicos en Kiev

El segundo adelanto oficial de la película de animación familiar “Victor_Robot” ha sido lanzado en Ucrania.

Fue informado Servicio de Prensa Cine estatal.

“La película ganadora del Premio del Público del Festival Internacional de Cine de Odessa de este año se estrenará en los cines ucranianos en el verano de 2021. Los héroes de la película tienen la voz de los actores ucranianos Rimma Jupina, Viktor Zhanov, Vasil Masur, Botan Beniuk, Anatoly Hostigov y el público”. “), También escuchará bandas sonoras de éxito interpretadas por Mariana Kolovko y Mark Kalanevich (” Takapraka “), dijo un comunicado.

Como se mencionó, los eventos de la película tienen lugar en un futuro lejano. La estrella artificial que se supone que entrega la energía del planeta que la rodea no funciona. Solo el abuelo del pequeño wiki que creó esta luz puede arreglarlo. Sin embargo, desaparece misteriosamente. La niña y su asistente, un pequeño robot Víctor, lo buscan. Así comienzan las apasionantes aventuras de dos amigos.

La película está dirigida por Anatoly Lavrenish, participante y ganador de festivales internacionales de cine y animación, incluido el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, el Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand y el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. La producción de la película animada “Victor_Robot” duró más de tres años. Cerca de 200 profesionales trabajaron en la cinta.

La primera escena de la película tuvo lugar dentro del calendario de competencia nacional del Festival Internacional de Cine de Odessa 2020, donde ganó el Premio del Público. La película también ganó la nominación a “Mejor Película de Animación” durante el Premio Nacional de Críticos de Cine 2020 Kinocolo.

La caricatura fue creada por el estudio de animación “Red Dog” con el apoyo de la Agencia Estatal de Cine.

Se recordará que las mejores películas de 2020 se proyectarán en el Jowden Cinema de Kiev.

Como anunciamos anteriormente, la película ucraniana recibió 180 mil euros de fondos europeos.

Todas las fotos: usfa.gov.ua.