La astrónoma Maya Hazeem revela las predicciones del martes según trazas de números

El martes avanza rumbo al número 2, el número dos ((2)). El binario expresa todo lo que forma dos polos entre la luz y la oscuridad entre un hombre y una mujer, entre el bien y el mal, entre la felicidad y la tristeza, el amor y el odio entre lo negativo y lo positivo.

Predicciones de fortuna para el martes, según el número de carril de cada persona:

Número (1): Tus posibilidades el martes son buenas y tu intuición es alta. Tienes oportunidades financieras y estás interesado en tus asuntos personales y no tienes curiosidad. Es posible que te sientas un poco cansado y estresado en tu día o tiene gastos extra … Generalmente es querido y capaz de comunicar sus ideas a los demás … Su atracción es moderada. Y actúa de manera responsable y organizada.

Número (2): El martes es el mejor para ti y tiene las condiciones adecuadas que te liberan de la rutina y las dificultades anteriores.

El número (3): El martes es positivo, sus acciones estarán a tu favor y tendrás suerte con casi todos tus negocios .. Confías en tu alta intuición que parece acertada .. simpatica e idealista. Te comunicas más y tratas diplomáticamente con los demás, tienes una fuerte atracción y actúas con tolerancia y amabilidad.

El número (4): Las posibilidades del martes son buenas … pero es la mejor en términos de dinero … puedes recibir noticias de que no estás contento … le asocias mucha responsabilidad , pero tu tendencia al control es clara … pero tienes buenas ganancias … tu encanto es moderado, actúas con autoridad y tu personalidad es fuerte. .

El número (5): Tus asuntos emocionales van bien el martes y el resto de aspectos son maravillosos, porque el efecto del siete es 5 + 2, lo que significa que la felicidad media está presente, sobre todo en los aspectos del futuro, de dinero y emoción .. Es capaz de entablar nuevas relaciones importantes que te beneficiarán mucho .. Se ven los mejores días. Tu atracción es alta. Inteligente, inteligente y seguro.

El número (6): si está esperando soluciones o noticias sobre el dinero, asegúrese de que sus posibilidades el martes sean excelentes financieramente porque el efecto del número relacionado con el dinero, que es 8, es claro y eficiente .. te encargarás de los deberes empresariales y familiares .. un día apto para viajar y no necesariamente físicamente, esto puede ser moralmente a través de la comunicación y el conocimiento .. tu encanto es hermoso y trabaja más con acciones que con palabras.

Figura (7): Tu día tiene contradicciones entre la suerte y la desgracia. La presencia de lo nuevo te da soluciones que se guardan en un momento crítico. El martes trae obstáculos y desafíos y sientes un cansancio saludable. Pareces hostil y nervioso … Te atrae menos y actúas de forma imprudente y sin concentración.

El número (8): El martes tienes la mejor de las suertes, ya que concilias todo en los pequeños detalles y en términos de amor y conexión. Tiendes a prestar atención a los asuntos espirituales y a encontrar soluciones a no estar de acuerdo y ayudarte con tu intuición e inteligencia. Sientes que tu destino te está ayudando. Tu atracción es alta. Actúas con gran confianza en ti mismo.

Número (9): Hay restricciones y circunstancias que no te ayudan durante el día y muestran contradicciones en tu comportamiento y alguna pérdida, y debes tener cuidado con tu situación de salud y tratar de no hacerlo. No te enfrentes a tu enemigo … Sé consciente de las cosas misteriosas y evita entrar en nada completamente nuevo el martes … Tu atracción es mucho menos comportamiento que rareza. ..

* Para extraer su número de pista: Solo necesita recopilar todos los números de su fecha de nacimiento: Ejemplo:

18/12/1999

Recopilamos todos los números con una calculadora:

8 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 9 + 1 Suma = 40 suma

4 + 0, el resultado de 4, que es el número de trayectoria de vida al nacer de esa persona.

* El martes más afortunado:

+ Titulares número 2.

+ El segundo signo es Tauro.

+ El signo regido por la Luna (Cáncer)

+ Nacido el lunes.

+ Por supuesto, aquellos cuyos cumpleaños están asociados con estos números o su número de pista fueron:

2 ، 4 ، 8 ، 11 ، 20 ، 22 ، 29

* Apto para naranja los martes.

* El número de ruta del martes es (2) que se refiere al lunes, naranja y luna.

Pirámide digital del martes:

2

11

7 4

4 3 22

22 12 2020

El gran número del martes es (4251)

Reducir = 3 es un número muy apropiado para la dualidad y contiene la realización de la vida material y espiritual.

** Los martes números 2 y 3 suman 5 días en la pirámide numérica con los números 11 y 4, lo que significa que puede transmitir dificultades y sentimientos. Tenemos que ser cuidadosos y apresurarnos a tomar decisiones y resolver los problemas.

* Nacido el martes 2 de diciembre:

Se desprende de los números que este recién nacido tiene enormes energías, ya que es un personaje provocador y acepta las dificultades … emocionales y tiene un fuerte apego a sus raíces y su familia, pero sus posibilidades de vida. son débiles, por lo que solo obtiene fatiga y esfuerzo.Los números 5 y 11 le afectan muy bien, porque tiene un fuerte sentido y virilidad, pero sufre mucha angustia material Su energía etérica es muy alta … por lo tanto una persona tiene influencia sobre otras.

** Los mejores personajes para un bebé martes son:

(D – H – F – N – A – R – M – P – S – T -)