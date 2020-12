Jurgen Globe critica al técnico de la Premier League “Todos conocen mi opinión” Pica no dijo nada

Desde la reanudación de la Premier League, como la mayoría de las ligas en Europa, a los entrenadores se les ha permitido hacer cinco suplentes en lugar de tres durante el torneo. Esto se debió, entre otras cosas, al apretado calendario, que a menudo hacía que los equipos jugaran cada 3-4 días. Una gran cantidad de cambios tenían como objetivo proteger a los jugadores de un aumento de las lesiones, especialmente en los músculos.

Sin embargo, no a todos los entrenadores les gusta la nueva receta. Los entrenadores de los equipos más débiles lo vieron como un activo para los equipos fuertes, con un personal amplio y fuerte. Por lo tanto, a principios de agosto, los clubes de la Premier League rechazaron repetidamente la oportunidad de introducir regulaciones para la temporada actual.

Unos meses después, el título de los tres cambios en la Premier League rueda casi a diario. Sin duda, el número de lesiones musculares en la liga ha aumentado, y los entrenadores de los equipos que juegan en las Copas de Europa se quejan especialmente de la imposibilidad de hacer cinco cambios.

Jurgen Globe, quien se ha visto muy afectado por las lesiones del Liverpool esta temporada, es un tema que se discute con frecuencia. Allison, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Bobbinho, Trent Alexander-Arnold, Diego Alcondara, James Milner y Diego Jotta han sufrido lesiones cada vez más graves en los últimos meses.

Globe y Arteta están enojados por el final de los entrenadores de la Premier League

Globe criticó el viernes a los entrenadores de los clubes de la Premier League que el jueves rechazaron la oportunidad de extender el número de sustituciones esta temporada. Como parte del compromiso, el número de jugadores que pueden sentarse en el banco se ha incrementado de siete a nueve. “No creo que esto pueda llamarse un compromiso”, dijo Globe en una conferencia de prensa el viernes.

– Todo el mundo conoce mi opinión, ya sabes que 10 clubes votaron diferente a lo que me gustaría. No se trata del beneficio de nadie, se trata del bienestar de los jugadores. Sin embargo, algunos entrenadores decidieron lo contrario y votaron en contra de los jugadores. Este es uno de los pocos eventos en el mundo, pero no sé dónde más se pueden hacer tres cambios.

El técnico del Arsenal, Michael Arteta, también compartió la opinión de Klopp. – No entiendo a los que rechazaron la oportunidad de hacer cinco cambios. Lo más importante es ser bueno para los jugadores y la mejor forma de protegerlos es poder hacer más cambios.

– La Premier League es la única liga de Europa donde solo puedes hacer tres cambios más. No entiendo esto. Presionamos, aportamos argumentos y estadísticas, luchamos por el beneficio de los jugadores, pero no podemos esperar la reacción adecuada de los dirigentes de la liga – concluyó.