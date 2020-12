Innovación, tecnología, seguridad, ciencia y medio ambiente: productos DEF en 2020

5G World: entre el ‘Internet de las cosas’ y la próxima batalla por el dominio total de los datos. Foto: AFP

Es casi tan cierto como decir que todo lo que pasó en 2020 viajó por epidemia: Desde las nuevas formas en que analizamos y consumimos contenidos, todo ha cambiado. Los macrodatos permitieron a los ciudadanos recopilar datos de cada actividad en sus teléfonos celulares y hacer predicciones a partir de ellos.. De esta forma, a principios de año, un estudiante de Estados Unidos creó una plataforma para seguir de cerca la evolución de COVID-19: por Raspado web, Ubicación Ncov219.live Los datos recopilados automáticamente de diversas fuentes en todo el mundo mostrarán eventos, muertes y recuperación en tiempo real.

El análisis a gran escala de los datos contribuyó al diseño de modelos estadísticos que arrojaron luz sobre el comportamiento humano y el comportamiento del virus frente a las tragedias sanitarias. . Sin embargo, es importante no solo recopilar datos para evitar que los sistemas tecnológicos de salud se desborden, sino también realizar tareas como impartir clases, reuniones de trabajo y descubrir nuevos tipos de aficiones. En entrevista con DEF, el consultor e investigador Patricio O’Corman dijo Una vez resuelto este traumático proceso, la comunidad no puede fingir que no ha pasado nada. En ese sentido, señaló: “El mundo por venir será una mezcla de cómo era antes el coronavirus y lo que hemos aprendido de él. Un buen analista, Benedict Evans, dice que suceden tres cosas. Por un lado, la aceleración de tendencias actuales como el comercio electrónico. Por otro lado, nuevas prácticas que se han vuelto obligatorias, como el trabajo a distancia. El tercer cambio es la ruptura de hábitos que nunca vuelven, como esas convenciones y conferencias que duraban tres días en una ciudad ”.

Una nueva generacion

Además de lo anterior, cuando muchos expertos analizan cuál es el inicio de la “era del conocimiento”, Los líderes de las principales potencias del mundo han comenzado a negar la dominación que es el punto cero de la “Cuarta Revolución Industrial”: 5G. En los próximos años, los vehículos autónomos, los semáforos inteligentes, las plantas industriales no tripuladas, los experimentos médicos y las cirugías se realizarán en tiempo real y pasarán de conceptos de ciencia ficción distantes a realidades claras. Sin embargo, después de esto, las tensiones entre China y Estados Unidos crecerán y se convertirá en un gran conflicto, que dará lugar al relanzamiento de la llamada “Guerra Fría”.

El Centro de Operaciones Especiales de Córdoba es uno de los modelos de trabajo regional que se realiza en el país para tratar de controlar la epidemia. Foto: Magrena Brad Cretian.

Pero para comprender el mundo venidero, es importante no solo centrarse en los conflictos geopolíticos, sino también aprender cómo piensan y actúan las nuevas generaciones, así como las mentes locales. En Argentina, un grupo de jóvenes menores de 25 años es reconocido por sus proyectos, que reflejan factores ambientales y preocupación por la inclusión. Geranimo Batista Butcher, Veronica Silva, Matteo Salvato, Franco Massoca y Lucia Martin Algunos de la nueva generación de niños y niñas están trabajando para construir una sociedad mejor con mayor conciencia social. : Los planes para combatir la contaminación en el planeta, desde los sitios contra el acoso callejero, todos contribuyen al reconocimiento y celebración de ideas aquí y en otras partes del mundo.

CIENCIA ARGENTINA

El virus corona no solo provocó una gran crisis que sacudió gravemente las estructuras sociales, sanitarias y económicas, sino que también se presentó como una oportunidad para ver el trabajo del departamento nacional de ciencia. Además de los resultados de trabajos como Sinstrap, desarrollado por investigadores de González, ha habido desarrollos como los impulsados ​​por el científico mendocino Walter Manucha, que estudió con su equipo. Beneficios de la vitamina D en la lucha contra el COVID-19 .

Sin embargo, este año no solo ha ayudado a colocar la ciencia en las portadas de varios medios. Además, reflejó la oportunidad y el desafío de reconsiderar las formas en que se estructuró este campo del conocimiento. El reconocido investigador Diego Colombeck, los biólogos Point Pedro y Maria Eugenia Lopez y Agostina Milio, comunicadora y licenciada en ciencias ambientales, conversaron con DEF. Expresaron sus puntos de vista sobre la realidad, el presente y los desafíos que enfrenta la ciencia nacional en el futuro..

En una celebración de Año Nuevo para Malvinas, a pesar de la epidemia, la DEF recogió decenas de testimonios de nuestros héroes y mantuvo vivo el recuerdo. Foto: Eduardo Farrell.

Acción fantasma

Científicos y médicos, personal de las Fuerzas Armadas. AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO. Los locales también fueron los mejores protagonistas del año. En Córdoba, Centro de operaciones de emergencia (COE) Tenía a su cargo los controles y la logística para que las autoridades provinciales pudieran tomar medidas efectivas para aislar explosiones y atender departamentos de alto riesgo. “Esta es la primera gran experiencia que ha tenido la provincia en términos de coordinación y exposición entre las instituciones de un centro estratégico para hacer frente a una gran emergencia sanitaria”. , El pasado mes de julio, el Dr. Juan Ledesma, encargado de coordinar el COE Central de Córdoba, dijo en conversación con nuestro entorno.

Además de estas operaciones, diferentes divisiones de diferentes fuerzas trabajaron muy duro para proporcionar asistencia y alimentos a los necesitados. Un ejemplo de esto El trabajo de hombres y mujeres de la Armada Argentina Puede ayudar a cientos de familias que viven a orillas del río Paran. Junto con el personal de la Cruz Roja, enfermeras y trabajadores sociales, estuvieron entre los “mayores despliegues después de Malvinas”, según varios oficiales militares.

Oportunidad para reconsiderar las ciudades y el medio ambiente

Además de la ciencia y la tecnología, el medio ambiente ocupa buena parte de la agenda de los medios de comunicación. Uno de los nuevos términos cofundados por los bonaerenses y porteños es AMBA, con todas las desventajas de combinar un espacio pequeño con una alta densidad poblacional. Uno de los mayores problemas que salió a la luz cuando se recomienda para viajes al aire libre Falta de planificación y espacios verdes En los suburbios de la ciudad y Buenos Aires.

La escuela, ubicada en el sitio Esperanza en la Antártida, tenía la singularidad de ser el único lugar donde las clases presenciales nunca se detenían. Foto: archivo DEF.

Siguiendo esta idea, DEF entrevistó al arquitecto Gabriel Lanfranzi para abordar lo conocido. “Nueva naturaleza” en las ciudades. “Creo que habrá una reevaluación del espacio público cercano, una de las cosas que hicimos mal fue asignar más del 70 por ciento de nuestro espacio público a los automóviles. . Ahora eso está por cambiar: con menos tráfico por un tiempo, algunos centros comenzarán a tomar decisiones peatonales o incluso a planificar supermanzanas ”, dijo.

Malvinas y un aniversario especial

Si bien el aislamiento y el aislamiento impidieron que los jugadores de Malvinas rindieran homenaje a la memoria y el cara a cara, nada pudo detener el reconocimiento de nuestros héroes. Las últimas historias luchan según sus protagonistas , Recuerdos del coraje y la valentía del médico en la batalla. , Y el testimonio de los soldados Protegido Las banderas que trajeron de las islas con sus vidas Algunos textos con historias en vivo publicados por DEF en su lugar en Infopa . En cada una de estas entrevistas, los jugadores no solo recordaron con orgullo su participación en Malvinas, sino que también transmitieron sentidos mensajes de apoyo y solidaridad a la comunidad en su conjunto para que se mantengan fuertes durante los momentos difíciles de las epidemias. País.

Con la ciencia ganando importancia mundial, 2020 puede recordarse como un año esencial para pensar en lo que vendrá. Foto: Fernando Calcada.

Antártida, siempre lo será

Finalmente, uno de los temas que siempre tiene lugar en nuestra agenda es la presencia de Argentina en el continente blanco. Aprenda de los testimonios con la Antártida ¿Cómo era la vida en el sitio de Esperanza? Este año en particular, hasta la celebración 116 aniversario Izó la bandera nacional en Larry Island en las Islas Orcadas del Sur , Hasta recibir la noticia Añadiendo la Antártida a la plataformaMuchas de las referencias que hacen los medios de comunicación a la importancia de la soberanía nacional en muchas partes del mundo.

* Esta nota fue preparada y escrita por un miembro del equipo de redacción. DEF

