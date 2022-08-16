İhtilalin lideri Polonezköy’ü kurdu – Güncel Haberler Milliyet

AYDIN ​​HASAN – Anadolu; Debido a su ubicación geográfica y estratégica, se convirtió en la última parada de los movimientos migratorios, incluidos los movimientos kitlesel sıgınma en tarih içinde. Bu topraklar, milyonlarca gömmene ev japıtını. Según el trabajo de Göç İdaresi; La parte importante es que los movimientos migratorios masivos y los eventos de asilo individuales experimentados en Osmanlı Dönemi para las regiones restantes dentro de las fronteras actuales de Türkiye se resumen de la siguiente manera:

En 1492, decenas de miles de judíos fueron rescatados de España y llevados a suelo de Osmanlı İmparatorluğu.

Después de 1672 Thököly Ayaklanmınınınınınınınınınınını, el pionero de matbaacılıkım en Osmanlı İbrahim Müteferrika y el pionero de itfaiyeciliğin Kont Ödön Seçenyi (Seçenyi Paşa) y en 1699 Macarli Kralı Thöttitti lı ğimparator Imre lı ğuna Osman.

En 1709, el sueco Kralı Şarl, junto con unas 2 mil personas, se unió a Osmanlı İmparatorluğuna.

Tras el Tratado de Pasarofça de 1718, Macar Kralı II. Rakoczy Ferenc, Osmanlı İmparatorluğuna sığındı.

1830 Polonez İhtilali’nin lederinden bogunkü Polonezköy’ün kurucusu Prens Adam Czartoryski, 1841 senesinde Osmanlı İmparatorluğuna iltica etti.

1848 Macar Özgürlük Savaşı’nı perdió Prens Lajos Kossuth y aproximadamente 3 bin Macar, 1849 Osmanlı İmparatorluğu’na geldi.

Aunque se dispone de diferentes datos estadísticos, alrededor de 1 millón 500 mil Kafkas que escaparon del ejército ruso en 1856-1864 fueron aceptados en el territorio del Imperio Otomano y se establecieron en varios lugares de los Balcanes y Anatolia.

Después de 1917 Bolşevik İhtilali, Beyaz Rus Komutan Wrangel alrededor de 135 bin kişıyle ındar Osmanlı İmparatorluğından.

Karuma taalep etti.

Selanik’e migración judía

Las tierras de Anatolia y Rumeli formaron dos partes importantes del país en Osmanlı Dönemi. España Yahudilerine de kucak açacaktı que vivió Osmanlı, trajedi. En 1492, algunos de los judíos que venían de España se asentaron en tierras de Osmanlı, principalmente en Selanik. Yahudiler, Selanik’te küçük çaplı dokuma sanayi kurdu. Hukuk e İbrânî bilgini crearon una bilim akademisi con una rica biblioteca bajo la dirección del rabino Samuel de Medina. Selanik se convirtió en un importante centro cultural y económico en Osmanlı Dönemi, donde musulmanes, judíos y cristianos vivieron en armonía durante muchos años.

Kırım Tatarları sürgünü

Kırım Tatarları, bir başka deyişle Karadeniz’in kuzeyindeki Kırım Yarımadası’nı anayurt edinmiş Türk halkı; En 1783, el Kırım Hanlığın Rusya ilhakıyla ındır Osmanlı Devleti topraklarına obligó a göşe tabi tutuldu. İlk göç kafileleri, buğünkü Romanya topraklarında kalan Dobruca ile Bulgaristan ve Balkanların göçlerine otras regiones. 1853-1856

Kırım Savaşı Dönemi’nde ikinci, 93 Harbi’nden (1878 Osmanlı-Rus Savaşı) sonra ise bir göç dalgaşıla Anadolu’ya colono.

Çerkeslerin büyük dramı

Una de las migraciones más trágicas de la historia fue la expulsión del pueblo circasiano de Kafkasia. En el marco de Rusya’nın Karadeniz’e inme politikası, las guerras iniciadas con Kafkasya halkları desde 1556 duraron 308 años. Las fuerzas rusas fueron exiliadas a varias regiones del mundo, incluidas las comunidades Çerkes en Kuzey Kafkasya, el primer Osmanlı İmparatorluğu, desde el 21 de mayo de 1864. 1,5 milyondan fazla Çerkes, bir ay gibi bir zaman dilimi içinde içinde sürgine tabi tutuldu. Alrededor de 500 bin Çerkes perdieron la vida en este viaje de sürgın debido a las condiciones de la carretera, las enfermedades y las enfermedades. Sürgüne tabi tutanalar, Karadeniz limanlarından gemilere bindirildi ve birçoğu Anadolu’da Ordu, Samsun, Tokat, Amasya, Sinop, Yozgat, Düzce, Adapazarı, Kocaeli’de iskan.

BİTTİ.