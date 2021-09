Hermoso gesto de una joven estrella real – ligas extranjeras – España – manifestaciones

Vinicius Jr. El Real Madrid venció a Zelda Vigo durante el fin de semana. En Brasil, tras marcar un gol, los Kings se adelantaron, salieron corriendo del campo y se metieron en las gradas para los aficionados.

Con quien el primer seguidor Vinicius Abrazó, él Agustín querido. Col.com informa que el brasileño encontró un fan, lo contactó y le envió una camiseta con un autógrafo. El atacante madrileño también envió una segunda camiseta. Destinatario David – Uno de los fans más destacados en la portada del periódico “MARCA”. Uno de los fanáticos se jactó de ello en Twitter. Otra cosa fue que después de un tiempo … David me pidió que me fuera del campo. Durante la celebración del gol, por un momento se le cayó la máscara y la policía le pidió que abandonara las gradas. También hubo una orden. Vinicius También le envió una camiseta firmada. “La semana de las tonterías continúa. Dan Winnie se enteró de mi historia y me envió una camiseta. No la entendí. Winnie, eres un dios” – firmó el fan en la foto. pgol, PilkaNozna.pl

