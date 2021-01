Haga una resolución de Año Nuevo para mantenerse al día con estas ideas: el Registro del Condado de Orange

Las resoluciones de año nuevo son cuando esperas hasta el 1 de enero para el comienzo de una tendencia completa de “Año nuevo, soy nuevo”. Esto puede establecer metas y expectativas poco realistas para que usted sea más complejo de lo que pensó inicialmente. Sin embargo, al establecer decisiones realistas, hacer un cambio práctico le permite sentirse optimista acerca de sus elecciones y avanzar hacia sus metas.

Aquí hay algunas ideas sobre cómo avanzar hacia una resolución de Año Nuevo que puede seguir haciendo para 2021.

Encuentre un plan de dieta que pueda seguir

Por supuesto, mejorar su dieta es una de las cosas más necesarias después de la Resolución de Año Nuevo de la que escuchamos cada enero. Las personas prueban diferentes tipos de dietas sobre las que leen en línea o han pagado cientos, si no miles, de dólares. Es más fácil cuando alguien más rastrea el progreso de su dieta, pero usted tiene el poder máximo para hacer un cambio por su cuenta. Pruebe pequeños cambios en sus hábitos alimenticios y verá lo fácil que es. Si el control de las porciones es un problema, use platos más pequeños cuando coma para asegurarse de no comer en exceso. O si los tipos de alimentos son un problema, dedique los días de semana a una alimentación saludable y los fines de semana a las comidas trampa. Los pequeños cambios en su rutina diaria, como no comer después de las 8 p.m., son cambios que puede realizar y que no serán demasiado difíciles para su estilo de vida diario. Independientemente de cómo elija cambiar sus hábitos, puede encontrar hábitos saludables para modificar sus comidas. Convierta las patatas fritas en verduras o los postres en frutas y frutos secos. Hay muchas formas de hacer que su nueva dieta sea deliciosa para ayudarlo a sentirse seguro en su nueva decisión.

Crea una rutina de ejercicios que puedas disfrutar

El ejercicio puede ser difícil y, dado que los gimnasios siguen cerrando en el futuro previsible, muchos de nosotros hemos tenido que ser creativos para trabajar. Consulte sus tiendas locales para encontrar accesorios para hacer ejercicio en el hogar que pueda usar en su tiempo libre. Encuentre nuevas formas de caminar alrededor de su casa para visitar en sus días libres o dedicarse a un pasatiempo deportivo. La idea de que tienes que despertarte a las cinco de la mañana todos los días de la semana te cansará rápidamente. Subir de nivel hasta tres días de ejercicio semanal hará que sus objetivos sean alcanzables y lo motivará a agregarlos en el momento adecuado.

Obtenga los proyectos de mejoras para el hogar en los que ha estado trabajando

¿Ha estado esperando todo el año para aflojar este drenaje o cambiar los limpiaparabrisas? Haga una lista de todas las tareas que ha estado esperando hacer. En sus días de vacaciones, comprométase a realizar al menos uno de ellos. Tener una percepción de las cosas que desea reparar o construir las pone en una perspectiva que lo anima a hacerlas. Consulte los canales de YoutTube en HomeEdit para ver videos sobre cómo hacer proyectos caseros rápidos de forma independiente. O echa un vistazo a nuestro canal de YouTube Y Pattison Sobre cómo arreglar lo esencial de su hogar.

Haz un cambio en tu carrera

El negocio en 2020 fue diferente a cualquier otro año. Mucha gente se ha mudado para trabajar desde casa y algunas personas no trabajan en absoluto. Así que, mientras se prepara para su próximo movimiento, ¡hay mucho por hacer! Conéctate, obtén tu CV y ​​crea tu CV cuando encuentres el trabajo que te interesa. Después de completar tu CV y ​​carta de presentación, ¡échales un vistazo! Pregunte a sus amigos y familiares quién puede ayudar o busque ayuda profesional en línea. Encuentra una nueva carrera que siempre te apasione o comienza algo nuevo. Si alguna vez piensa en iniciar su propio negocio, Cómo iniciar una sociedad de responsabilidad limitada Es una excelente manera de comenzar. Si tienes una idea, ahora es el momento de cumplir tus sueños.

Estoy buscando un nuevo pasatiempo

Muchos de nosotros tuvimos que encontrar pasatiempos para pasar todo el año, ¡y eso no es malo! Pruebe un pasatiempo mental como leer libros nuevos o rompecabezas para pasar sus días libres. O manténgase activo y encuentre un pasatiempo en los deportes al aire libre como el tenis, el golf o incluso el senderismo. Es una excelente manera de disfrutar del aire fresco y la distancia social mientras hace ejercicio. Pregúnteles a sus amigos y familiares acerca de sus pasatiempos y podrá encontrar muchos intereses comunes para fomentar sus nuevos pasatiempos.