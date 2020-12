Fotos prácticas de OnePlus 9 5G y detalles de hardware filtrados

Se acercan los OnePlus 9 y 9 Pro, que se esperan un poco antes de lo habitual a mediados de marzo. Ya estamos familiarizados con el diálogo bastante confiable del tercer modelo OnePlus 9E para completar la línea. Gracias a la abundancia de versiones de confiabilidad variable, también tenemos una buena idea de cómo se verán los próximos teléfonos. Hoy, sin embargo, el OnePlus 9 trae la fuga más grande y definida para 5G. Parece que una unidad prototipo no está en el bosque y está involucrada en una sesión de fotos práctica y cercana.









OnePlus 9 5G desde atrás

Comenzando el recorrido primero, miramos algunos de los primeros renders y lo vemos muy cerca, ya que este es el lado más interesante. Es decir, si lo consideramos un prototipo de fase tardía con un diseño final. Determinar qué aspecto tiene y cómo se inicia y, a menudo, se ejecuta es una suposición segura. Pero, un poco más en software.

El sistema de cámara principal claramente presenta dos fisgones grandes y una tercera unidad más pequeña, el flash LED. Todo esto encaja con los rumores de Vanilla OnePlus 9. Hasta donde sabemos, el OnePlus 9 Pro es el más interesante en la industria de las cámaras, con su misterioso, supuestamente cuarto pargo adicional.







Detalles de la cámara OnePlus 9 5G

También proporciona algunas capturas de pantalla con información de hardware sobre la unidad de fuga grande. Volveremos a dar vueltas, pero en lo que a cámaras se refiere, se reportan 12MP y 4MP. Podemos suponer que solo se puede traducir a una cámara principal de 48MP y Ultravide de 16MP.

Antes de ir a la parte frontal del dispositivo, es posible que esté pensando en el extraño logotipo impreso en la parte posterior de la unidad. Este es básicamente un marcador de posición. La mayoría de los fabricantes tienen su propio estilo y método para marcar prototipos. Esto es totalmente esperado.







OnePlus 9 5G desde el frente

Desde el frente, el OnePlus 9 5G se parece mucho a su predecesor OnePlus 8D. También cuenta con un panel Full HD + de 6,55 pulgadas, plano, 120 Hz, HDR, 20: 9, 2400 x 1080 píxeles. Si no es idéntico al OnePlus 8T, puede haber cambios menores. El bisel que lo rodea parece ser muy delgado, pero no hay una mejora significativa con respecto a su predecesor.















Controles y puertos OnePlus 9 5G

La evidencia sugiere que el marco del OnePlus 9 5G es de metal, probablemente de aluminio. Todos los botones y puertos parecen estar en sus lugares familiares. Si alguien está preocupado, la firma del control deslizante de advertencia de OnePlus es clave. Nos complace ver el sello de goma de aspecto sólido en la bandeja de la tarjeta Nano SIM única. Por lo que sabemos, OnePlus se ha mantenido en gran medida con su práctica de larga data y ha reducido la clasificación de IP oficial para Vanilla OnePlus 9, al tiempo que la proporciona en cierta medida en términos prácticos. Solo el OnePlus 9 Pro puede recibir un sello de seguridad de entrada formal.













Capturas de pantalla del software OnePlus 9 5G

Por último, pero no menos importante, las capturas de pantalla restantes de la unidad OnePlus 9 5G cuentan con una característica clave en el conjunto de chips “Lahina”, que es el código para el nuevo Snapdragon 888. Se dijo que el OnePlus 9 Pro estaba ejecutando el Snapdragon 875 hace unas semanas.

Se mencionan 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento no expandible, y Android 11, OxygenOS está en la parte superior. Además, esta unidad en particular se refiere a sí misma como “LE2117”. Habiendo dicho todo eso, vale la pena recordar que este es un prototipo con una compilación de SO. Si bien todos estos números e identificadores pueden parecer plausibles, siempre existe la posibilidad de informar cuántos de ellos son incorrectos.

