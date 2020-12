Es posible que algunos usuarios de iPhone de Apple necesiten retirar dinero de Google

Si compró el plan de almacenamiento en la nube de Google One UN manzana IPhone o iPad, es posible que haya recibido un mensaje de Google. La compañía dijo que un error llevó al recuento exacto de cargas de video e imágenes para su asignación de almacenamiento en la nube. El error de la foto que causó problemas a los usuarios durante todo el año se ha solucionado y se reembolsan a aquellos que se enorgullecen de haber utilizado más almacenamiento en la nube que Google. El equipo de fotos informó que el error afectó a un cierto número de usuarios.

Si está suscrito a Google One, Google le pagará una pequeña tarifa



Google deja en claro a los suscriptores que la supervivencia no tiene nada que ver con la seguridad del contenido de las cargas en la nube. El error solo se relaciona con la asignación de ahorros disponible para cada suscriptor. 15 GB de almacenamiento en la nube son gratuitos para que todos puedan compartir en aplicaciones de Google como Gmail, Drive y Fotos. La suscripción a Google One ofrece 100 GB de almacenamiento por 99,99 al mes. Pague un año completo por adelantado ($ 19,99) y ahorre un 16%. Por 99,99 por mes (17% de descuento por año. 99,99 por año) puede tener 2 TB de almacenamiento en la nube.

Obtener estadísticas de asignación incorrectas de Google puede haber llevado a suscriptores a pesar de que no necesitaban un gran plan. Explicó todo al interactuar con los suscriptores de Google. La empresa dijo: “A partir de enero de 2020, es posible que hayamos calculado mal las cargas de fotos y videos en su asignación de almacenamiento compartida en Gmail, Google Drive y Google Photos. Es posible que estas cargas no se contabilicen en su asignación de almacenamiento, por ejemplo, porque compró un programa Le estamos diciendo que no por error ”. Google dice que ha exigido un reembolso de la App Store en nombre de los clientes afectados por el error. Reembolso de la tarifa de suscripción a Google One del 8 de enero al 20 de octubre.

Google afirma que el error solo afectó a los usuarios de iOS de Google One; Los suscriptores de Android no se ven afectados. Google , Para el registro, solucionó el problema. Los contadores de almacenamiento en fotos y otras aplicaciones propias ahora muestran números precisos. Los suscriptores pueden llamar al soporte de Google One si tienen preguntas adicionales.

Google giró en torno a las cosas al agregar esto en su correo electrónico: “No afecta el estado de su suscripción a Google One. No se requiere ninguna acción, pero puede cambiar o cancelar su suscripción si no necesita almacenamiento adicional. Inicie sesión en su cuenta Vea su aplicación de asignación ajustada. Las fotos y videos afectados se seguirán almacenando en la calidad con la que se cargaron. (Nuestra pendiente), sin embargo, no calculan su asignación de almacenamiento. ”

A partir del próximo año, a partir del 1 de junio de 2021, Google ya no ofrecerá almacenamiento de respaldo gratuito. En cambio, todas las copias de seguridad contarán los 15 GB de almacenamiento gratuito de Google Cloud (independientemente de la calidad de la foto) que reciben los suscriptores.

Si desea verificar rápidamente si es elegible para un reembolso, mire su teléfono o tableta. Si el dispositivo que está mirando no es un iPhone o iPad, esa no es una razón para que retire dinero. Incluso si tiene un iPhone o iPad, solo será elegible para un reembolso si ha comprado espacio de almacenamiento en la nube adicional porque Google ha demostrado incorrectamente que no hay espacio de almacenamiento en la nube en su cuenta, de hecho, tiene almacenamiento adicional para usar. Estas son las cuentas de Google One con las que Google contacta primero.