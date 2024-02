Emilia agota entradas para concierto en España y más noticias de música latina

Cristina Andina/Redferns

Desde hitos profesionales hasta nuevos lanzamientos musicales, anuncios importantes y esos pequeños momentos importantes, tablero publicitario Los autores destacan momentos de improvisación latín Música. Esto es lo que pasó en el mundo de la música latina esta semana.

Explorar Vea los últimos vídeos, gráficos y noticias Vea los últimos vídeos, gráficos y noticias

Emilia se muda a España

Emilia arranca 2024 con un espectáculo con entradas agotadas en el WiZink Center de Madrid el 6 de julio. No solo fue una hazaña notable lograrlo seis meses antes de la gran cita, sino que también fue la primera vez que la estrella del pop argentino actuó en un espectáculo. Un lugar con este potencial en España. El mes pasado, Emilia hizo historia en su país de origen al agotar las entradas para 10 espectáculos en 10 horas en el Movistar Arena de Buenos Aires. Los espectáculos se llevarán a cabo en abril ante una audiencia combinada de más de 100.000 fanáticos. tablero publicitario Hasta la fecha, sólo Emilia y Luis Miguel pueden confirmar que han logrado esta hazaña.

Emilia actúa el día 2 del Morena Fest en A Coruña, España, el 29 de julio de 2023. Cristina Andina/Redferns

Adquisición de Grupo Firm en Europa

Hablando de conciertos, Grupo Firme anunció esta semana que saldrán a la carretera en 2024 con su gira La Última Peda. Aunque aún no se han anunciado fechas y lugares, han confirmado que visitarán a fans en México, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, convirtiéndose en uno de los pocos grupos de Banda Mexicana en recorrer territorio europeo. . “Tú dictas dónde buscar Grupo Firme. Ciudades o países más mencionados [in the comments] Quédense donde estamos”, compartió el grupo en Instagram.

Xavi domina la clasificación

Otro musica mexicana News, el artista mexicano-estadounidense en ascenso Xavi anotó su primer gol tablero publicitario «La Diabla» alcanzó el puesto número 1 esta semana en la lista Hot Latin Songs. La canción viral llevó a «Monaco» de Bad Bunny al número 2 después de 11 semanas en la cima. «Muchas gracias a todos y a todo el equipo», dijo antes tablero publicitario. «Estamos haciendo todo con amor y haciendo todo lo posible para llevar nuestra música y cultura a nuevas alturas». Además, «La Victima» de Xavi subió del puesto siete al quinto en esa lista. Esta semana, Carol G también les hizo saber a sus seguidores de Instagram que ha estado escuchando a Xavi.

La resolución de año nuevo de Bad Bunny

En verdad, Bad Bunny sorprendió a sus fanáticos a principios de esta semana (el día de Año Nuevo) con el video musical oficial de “No Me Quiro Cassarin”, parte de su álbum de 2023. Nadie sabe que pasará mañana. En el video de casi 10 minutos, se puede ver al artista puertorriqueño pasando el rato con familiares y amigos en una fiesta de Año Nuevo, todos ansiosos por saber cuándo Bad Bunny sentará cabeza y se casará. Molesta por las preguntas y comentarios, incluso por sus amigos en una relación, Bunny decide alejarse y cantar sobre su vida de soltera ideal. El vídeo musical presenta un cameo del comediante cubanoamericano Marcello Hernández. Sábado noche en directo y el legendario DJ colombiano Alex Sensation. Mire el clip nuevamente a continuación.