¡Ellos vinieron! Último minuto: “¡Como dijimos que éramos turcos, los talibanes los derrotaron!” – Video Noticias

“¡Tal como dijeron que éramos turcos, los talibanes los derrotaron!”

Su Boeing 777-300, reservado por su TC-JJU, partió de Estambul y partió de Islamabad con 273 pasajeros, 12 de ellos niños, a las 01:50 hora de Turquía. Su avión de salida aterrizó en el aeropuerto de Estambul aproximadamente a las 07.55.

“Nos costó mucho llegar al aeropuerto”

Según İHA, algunos viajeros al país emitieron declaraciones a la prensa. Irem Kahraman, una enfermera que fue a Kabul para un trabajo de trasplante de cabello hace 2 meses, dijo: “Nos costó mucho llegar al aeropuerto de Kabul. Trepamos entre vehículos estadounidenses y llegamos a la puerta sur.

“Talibanes muertos a tiros”

Frente a la Puerta Sur, las tropas estadounidenses y los talibanes estaban involucrados en una operación de seguridad en la zona de seguridad. Tiramos nuestro equipaje y todo hasta que llegamos allí. Intentamos llegar hasta los soldados británicos. Los talibanes nos devolvieron el golpe porque gritamos que éramos turcos.

“El ejército turco nos lleva”

Lo pasamos mal hasta que llegamos. Desde el lugar donde fuimos a la zona segura, nos llevaron los turcos azerbaiyanos y los soldados turcos. Fueron muy útiles. Nuestra Embajada, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores. El diputado de Bursa, Mustafa Eskin, nos ayudó mucho. Muchísimas gracias a todos. Pudimos regresar a nuestro país sanos y salvos. Estamos muy felices de estar aquí ”, dijo.

“Todo iba mal hasta el aeropuerto”

Todo iba tan mal hasta que Mert Yamas, un anestesiólogo, entró en el aeropuerto militar de Kabul. Toda la administración está en manos de Estados Unidos. Junto con el ejército estadounidense, el ejército talibán también nos ayudó a llegar allí. No tenemos ningún problema. Estábamos muy seguros dentro del aeropuerto. Los soldados turcos nos saludaron directamente. Dios los bendiga. Fuimos a Pakistán en un avión militar y llegamos a Turquía como un vuelo de conexión ”, dijo.

En declaraciones a los periodistas en el aeropuerto de Estambul, Rafet Gurbuz, que opera en Kabul, dijo que volaron de Kabul a Islamabad en un avión militar.

“Los ciudadanos turcos no son víctimas allí”

Kurbus dijo que fueron bien recibidos en Islamabad, “Nuestro embajador en Kabul nos envió alrededor de las 12 del mediodía. Además, nuestro comandante en Kabul estaba muy interesado. Éramos operadores civiles trabajando allí. No lo hicimos. No hay problema. Espero que no lo hagan venid a nuestro país sin pensarlo ”. No creo que ningún ciudadano turco se quede allí. Tenía algunas molestias allí. Todos nuestros médicos y comandantes estaban muy interesados. Allí no mataron a ningún ciudadano turco, y este sistema hace que la gente fuerte del país fuerte se sienta espontánea. Somos uno de los afortunados ”, dijo.