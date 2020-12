El Vaticano dice que la vacuna del Gobierno 19 es moralmente “aceptable” (Consejo Internacional para la Doctrina de la Fe) – Internacional

“Hay diferentes responsabilidades en la cadena de toma de decisiones de una vacuna, que se enfatiza en la doctrina, y quienes desean vacunarse a menudo no tienen el poder de decidir el área de producción de un medicamento”, reconoció el Papa Francisco en una nota emitida el 17 de diciembre de 2020.

Con respecto a la epidemia actual, la nota teórica dice además: “Todas las vacunas que se reconocen como seguras y clínicamente efectivas pueden usarse con una clara conciencia de que el uso de dicha vacuna no implica una cooperación adecuada con el aborto, a partir del cual se forman las células. Cuyas vacunas se hicieron ”.

AstraZeneca y Jansen son dos de las vacunas contra el gobierno en crecimiento que utilizan filas de células del embrión. La vacuna Pfizer no utiliza ese tipo de imágenes ( En general, aquí ).

Según Adrian Danze en el sitio web oficial del Vaticano, el argumento del Vaticano es:

La “nota” sobre la ética del uso de vacunas anti-Covit-19 recuerda tres documentos juzgados por la Iglesia Católica a este respecto: “Reacciones éticas a las vacunas elaboradas con células de un embrión humano abandonado” (Academy for Life, 5 de junio de 2005), a “Dignitas Persana” , 8 de septiembre de 2008) y, finalmente, la nota de Academy of Life sobre este tema (2017).

Por supuesto, el Consejo para la Doctrina de la Fe no “tiene como objetivo evaluar la seguridad y eficacia” de las vacunas Covid-19, lo que depende de los investigadores y agentes farmacéuticos. La referencia teórica actual busca regir los aspectos morales del uso de vacunas desarrolladas con células derivadas de tejidos humanos derivados de dos embriones que fueron arbitrariamente abandonados en la década de 1960.

La instrucción “Dignitas Personae”, aprobada por Benedicto XVI, establece que “existen diferentes responsabilidades en esta situación porque la responsabilidad de quienes deciden operar un producto no es la misma que la de quienes no tienen el” poder de decisión “en comparación con quienes no utilizan líneas celulares de origen ilegal”. Por lo tanto, se argumenta en la nota teórica publicada hoy basada en la instrucción de 2008, “Quienes usan líneas celulares de un embrión abandonado son” moralmente aceptables “para ser vacunados” sin duda desde un punto de vista ético “cuando las vacunas anti-Covit-19 no están disponibles por una variedad de razones.

La razón para aceptar esta circunstancia es que en el caso de un abortista, la cooperación del abortista es “borrada” y la obligación moral de evitarla “no es obligatoria” si estamos en presencia de un “riesgo grave como la propagación” de que un patógeno grave como el virus que conduce al Gobierno 19 no pueda ser controlado. Por lo tanto, “todas las vacunas que se reconocen como seguras y clínicamente efectivas en tales situaciones pueden usarse con la clara conciencia de que el uso de estas vacunas no implica una cooperación adecuada con el aborto. Se han preparado vacunas “.

La Congregación para la Doctrina de la Fe aclara además: “Debido a que este tipo de vacunas son moralmente legales, no pueden ser una forma legal, ni siquiera implícita de aborto, debido a ciertas condiciones, y oponerse a esta práctica. Parte de los usuarios de la vacuna ”. Al mismo tiempo, no debería tener la aprobación moral para usar tomas de células de un embrión abandonado.

La nota teórica es que las compañías farmacéuticas y las organizaciones gubernamentales de salud “deben producir, aprobar, distribuir y entregar vacunas éticamente aceptables que no creen problemas de conciencia”.

Sin embargo, la Congregación para la Doctrina de la Fe nos recuerda que “la vacunación no suele ser una obligación moral, por lo que debe ser voluntaria”, pero también enfatiza la obligación de la misma congregación de buscar el bien común. “Si no existen otros medios capaces de prevenir o prevenir la infección, se puede recomendar la vacuna de” beneficio general “, especialmente si es débil y está muy expuesta.

Para los objetores de conciencia, quienes rechazan las vacunas elaboradas con embriones abortados “se les impide convertirse en vehículos de transmisión del agente infeccioso a fin de evitar otras enfermedades mediante la inmunización y el comportamiento adecuado. “, Busca eliminar” cualquier riesgo para la salud de los más vulnerables “.

Finalmente, la Congregación para la Doctrina de la Fe define “un imperativo moral” que asegura que los países pobres tengan acceso a “vacunas efectivas pero éticamente aceptables” y que su falta de acceso a las vacunas sea el próximo campo de discriminación e injusticia. ”