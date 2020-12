El Senado va camino de reconocer la aportación solidaria de cerca de 12.000 personas

Empotrar

Cambiar juntos Rechaza el plan considerándolo “Amenaza las inversiones”, Eso también crea uno Doble imposición con impuesto predialPor eso advierten que este tema será perseguido por el sector empresarial.

En la apertura del debate, el miembro del informe del partido gobernante y presidente del Comité de Presupuesto y Finanzas del Senado Carlos cesario, Defendiendo la iniciativa, argumentó que el proyecto de ley de solidaridad y contribución extraordinaria a las grandes fortunas Esto va a generar un “gran impulso” en Argentina.

El senador Gordowan señaló que “esta es una contribución única que se ha hecho en un contexto excepcional” y que “el país está emergiendo de esta epidemia como vino de algunas guerras mundiales y miles de muertes y las economías se han agotado lo suficiente”.

“Este aporte que buscamos es que nos ayude a recuperarnos de la epidemia”, enfatizó, “el gobierno es una herramienta fundamental”. En ese sentido, afirmó, “si el gobierno no se queda con la ATP, habrá empresas que no podrán pagar a sus trabajadores”.

Por otro lado, lo mencionó La contribución “es obligatoria porque es legal, pero la exigimos de buena manera”. “Pedimos el aporte más solidario”, Montaña.

Findus y Fernandez Sagasti Cenoto.Jpek El secretario parlamentario Marcelo Fuentes y la senadora Annabel Fernández Chagasti presidieron una sección de la sesión. Senado de la Nación.

A su vez, la senadora de Together for Change, Martín Lustio, Rechazó el plan con el argumento de que recargaría la presión fiscal existente. “No saldremos de la pobreza por los excesos de este estado: no hemos podido cavar el 25% del suelo durante décadas. Y no vamos a crear empleos adecuados para sacar a nuestros compañeros de la pobreza por esta presión fiscal y este sistema fiscal”, explicó.

“Puedo decir esto una vez, no es un aporte, es un impuesto extraordinario, y no entiendo cómo vamos a seguir financiándolo si el aporte es solo por un año. Ya sabemos lo que pasa con los impuestos extraordinarios en Argentina”, prosiguió.

Mientras tanto, su compañero de banco, el senador Stephen Pulrich, El voto negativo de su electorado por el plan estaba justificado: “No vamos a apostar por esta iniciativa porque esperamos que más gente pague menos, al contrario, creemos que el sistema tributario argentino debe ser progresista y no reaccionario”.

En la misma línea, el senador radical Julio Cobos Pidió “simplificación del sistema tributario”. “Tenemos muchas de las herramientas adecuadas para mejorar las condiciones fiscales y facilitar la vida de los empresarios para que puedan invertir y hacer avanzar al país”, dijo.

Roberto Pasuvaldo, Uno de los senadores de Juntos por el Cambio, que tiene a su cargo el pago del aporte, señaló durante su discurso que se trataba de “impuestos antiinversión, embargo y discriminatorios”, un “aumento irracional de la ya altísima carga tributaria” de Argentina. “Parece que es pecado que alguien haga el bien en este país. Al contrario, le pido a Dios que todo el mundo esté bien”., Evaluado.

esteban bullrich senado.jpeg Stephen Pulrich, senador de Together for Change, rechazó el plan. Senado de la Nación.

Por el contrario, el senador de Frendo de Todos, George Diana, Destacó la situación en el país luego de la epidemia y explicó que “enfrentamos un gran desafío que debe hacerse con el principio de unidad y responsabilidad colectiva”. “La sociedad debe actuar en pro de la igualdad y los esfuerzos deben distribuirse en proporción a las capacidades de los diferentes sectores”., Bajo control.

Senador del partido gobernante, María de Los Ángeles Sagnun, “Si queremos hacer efectivos los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales, necesitamos un gobierno capaz de cobrar”, señaló. “Pedimos una contribución excepcional que creemos cumplirá con los requisitos de unidad y justicia fiscal”., Añadió.

La iniciativa busca recuperar más de 200 millones de pesos del 2% del patrimonio de las personas físicas declarado a la fecha de promulgación de la ley.

Esa tasa se elevará al 2,25% por 300 a 400 millones de pesos, al 2,50% por 400 a 600 millones de pesos y al 2,75% por 600 a 800 millones de pesos.

La tasa se elevará al 3% cuando los activos fluctúen entre 800 millones y 1.500 millones; 3.25% para el rango de 1,500 a 3,000 millones de pesos, de esa cifra al 3.5%.

Según confirmó el titular de la AFIP, Mercedes Márquez del BondDurante un debate en el Comité de Presupuesto y Finanzas de la Cámara Alta, el universo potencial total de seres humanos fue alcanzado por la unidad y la contribución extraordinaria. Cuenta con 11.855 personas, algo más de las 9.298 anunciadas por los delegados durante el debate. Según las últimas estimaciones realizadas por la AFIP a partir de las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes para el ejercicio 2019.

Lo recaudado se utilizará para comprar equipos de salud para apoyar epidemias, apoyar a las pymes con subvenciones y préstamos, urbanizar barrios populares con obras que empleen barrios vecinos, realizar misiones y producir YPF. Y los jóvenes pueden seguir estudiando apagando gas natural y financiando el reinicio del proyecto Progressor.