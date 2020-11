Poomas tuvo un desempeño muy lento y cayó 38-0 ante los poderosos All Blacks de Nueva Zelanda este sábado. (10-0 al final de la primera mitad) En un partido válido para los tres países, se desarrolla íntegramente en Australia, dejando a los Marines a un paso del título. El primer encuentro entre los dos equipos (primero en 30 partidos) después de la histórica victoria de Argentina hace dos semanas y Diseñado Destacado homenaje del equipo de Infantería de Marina a Diego Armando Maradona, Uno que expuso la indiferencia de la selección argentina ante la estatua que pudieron traer consigo al Mundial de Rugby 2015, que provocó miles de críticas a lo largo de la jornada.

“Aún no entiendo la acción nula de los Puma con respecto al descorazonamiento de Diego Maradona … un brazalete negro desapercibido … y fueron muy dotados por All Black Tribute”Alejandro Kozia, un icónico periodista asociado al rugby, ha expresado una serie de indignaciones al final de la selección nacional.

En cuanto al encuentro, El entrenador Mario Ledesma tuvo una gran cantidad de cambios Mencionando contra los neozelandeses, se trataba de un equipo que estuvo 15-15 con Australia el fin de semana pasado. A partir de esa histórica victoria, Las Poomas reemplazó sólo a diez jugadores y a todos los Negros por tres, dos semanas después de estudiar para Argentina y esperar su revancha, que quedó expuesta en la cancha durante el partido.

De principio a fin, todo fue para los de negro.Se refiere a las diferencias en todos los aspectos que determinan la superioridad de un equipo, a saber, posesión, presión sobre el oponente, manejo adecuado del balón, dominio sobre líneas y scrum y más énfasis.

Nueva Zelanda obtuvo ganancias Aplicación de patada, Apelaron a un juego más corto y simple y desorientaron 10-0 en la primera mitad: todavía valieron la pena. Argentina enfrentó el partido con defensa (149 tapones contra 44), Que se vio erosionado por una serie de ataques de los oponentes, seguidos de numerosos errores en el manejo del balón con pérdidas de Nicolás Sánchez, Emiliano Bofelli y Felipe Escura en la primera parte, y reiterados errores en la segunda parte.

Ninguno llegó a Las Poomas, ni tuvo chance de sumar puntos con un penalti Un total de 71 por ciento de posesión y 533 metros ante un rival que recorrió 132.

La segunda fase no mostró más desarrollo, Todos los negros estaban ansiosos por ampliar la brecha para curar la bonificación de ataque y curar la herida del choque anterior. Vs. Los Poomas. Los goles de Nueva Zelanda en el McDonald’s John Stadium de Newcastle se lograron con cinco cambios de los esfuerzos de Will Jordan (dos, después de las interrupciones), Arty Xavier, Sam Coles y Patrick Tuiblotu, y un penalti de Richie Moyunga.



Newcastle nunca tuvo un juegoNueva Zelanda hizo todo lo que su entrenador Ian Foster soñó en el estudio de dos semanas, mientras que Los Poomas no hizo absolutamente nada.

Adiós ahora contra Australia, el próximo sábado a las 17.45 horas Por la mañana cierra el partido. Para Las Puma, más allá de esta victoria, será el resultado de una remontada mucho mejor después de una epidemia.

Entonces cosas Nueva Zelanda tiene 11 puntos (con cuatro juegos), Argentina y Australia (dos con tres juegos) con seis unidades, dejando a los All Blacks. Si hay un ganador con bono de ataque en el partido contra Argentina en el Banquest Stadium de Sydney el próximo sábado, Nueva Zelanda tiene 64-26 contra Los Puma y 36-36 contra Australia. .

38 Nueva Zelanda: Button Barrett; Jordi Barrett, Anton Leinard-Brown, Jack Goodhoe y Caleb Clark; Richie Monga O Aaron Smith; RT Sevia, Sam Kane O Akira Ione; Samuel Whitelock y Scott Barrett; Napo Lalala, Don Coles O Joe Moody. Entrenador: Ian Foster. Entraron: Cody Taylor, Carl Duinquaf, Tyrell Lomax, Patrick Duiplot, Hoskins Chottutu, DJ Perenara, Rico Ione, Will Jordan.

0 Argentina: Emiliano Bofelli; Ramiro Moiano, Gernimo di La Fuente, Juan Cruz Mallia y Santiago Cordo; Felipe Escurra y Nicolás Sánchez; Pablo Matera, Fagundo Isa y Marcos Kramer; Lucas Palos y Guido Box; Santiago Metrono, Julián Montoya y Magos Vivas. Entrenador: Mario Ledesma. Entraron: Santiago Socino, Nahuel Tetas Sapporo, Lucio Sordoni, Matthias Alemanno, Santiago Grondona, Gonzalo Pertrano, Santiago Carreras y Lucas Mensa.

Suelo: En McDonald’s Joan Stadium de Newcastle (Australia). Árbitro: Nick Perry (Australia). Un montón: Coles (NZ) intento de 11 m por Moyunga, Moyunga (NZ) penalti de 16 m; Intento de 51 metros de Xavia (NJT) de Moyunga, intentos de 68 y 70 metros de Jordan (NJT) de Moyunga e intento de 80 metros de Tuyblot (NJT) de Moyunga.