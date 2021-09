El martes vuelve a estar marcado por el intenso calor y la posibilidad de lluvia

El mes de septiembre sigue dejando a Mato Grosso do Sul con la sensación de estar dentro de un horno. Las altas temperaturas mezcladas con rápidos aguaceros dejan el clima sofocante, y ese debe ser el tono este martes también en Aquidauana y la región.

Según el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet), se espera que el día esté nublado por la mañana, con posibilidad de precipitaciones en lugares aislados por la tarde y por la noche en Aquidauana, Anastácio, Miranda y Dois Irmãos do Buriti.

En Princesa do Sul, las temperaturas oscilan entre los 23 ° C y los 41 ° C, con una humedad relativa que oscila entre el 80% y el 20%. En la vecina Anastácio, un pronóstico muy similar, con una mínima de 23 ° C y una máxima de 40 ° C. La humedad varía del 70% al 20%.

Los termómetros también están operando a plena capacidad en Miranda y Dois Irmãos, donde alcanzan respectivamente 22 ° C y 24 ° C de mínimo y el límite diurno de 41 ° C y 39 ° C.

Además de esta información, Inmet emitió una alerta amarilla para la región sur de MS. Los municipios que pueden tener hasta 50 mm / día de agua y vientos de hasta 60 km / h son: Amambai, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado , Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos Porã Quedas, Tacuru, Taquarussu y Vicentina.