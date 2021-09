La carta de amor de Bumi Petnegar a España

Bhoomi Petnegar compartió esta foto (gracias Bhoomipetnager)

Reflejos Bhoomi Bedneger ha compartido algunas imágenes de sus vacaciones en España

“Relleno de fotos”, tituló Bumi su publicación.

Bhoomi estaba de vacaciones con su hermana Samiksha.

Nueva Delhi:

Las fotos de vacaciones de Bhoomi Bedneger nos brindan serios objetivos de vacaciones. FYI: Esta es una publicación de retroceso. “Photo Dump Part II” de la actriz definitivamente ganará tu Monday Blues. No somos tontos. Las fotografías fueron tomadas durante su estancia en España. Si desea realizar un recorrido virtual de ensueño por el hermoso país, la última entrada de Instagram de Earth es su parada. En una imagen, vemos a la Tierra disfrutando de un lujoso paseo en bote. La actriz nos dio una idea de la vida nocturna en España. Su hermana Samiksha Bednekar también estuvo presente en el viaje. Earth fue con un título fácil, que decía, “Photo Dump Part II”. Para resumir, también agregó un emoji de corazón blanco. El diseñador Manish Malhotra rápidamente dejó caer un emoji de corazón brillante debajo de la publicación. Akriti Ahuja, esposa del empresario y actor Abarshakti Khurana, respondió con emojis de fuego. La actriz Neeru Bajwa escribió: “Fumar”.

Echa un vistazo a los diarios en español de la Tierra aquí:

¿Qué opinas de “Photo Dump Eye” de Bhoomi Petnegar? Su línea de tiempo de Instagram muestra que esto no es menos divertido. En un álbum, vemos postales de la Tierra de Budapest, Hungría. Ella escribió, “Holiday Photo Dump Part I”. En fotos y videos, Bumi come buena comida y hace un amplio uso de recorridos para ver su sitio. A Bhoomi y Samiksha Bedneger les gustan los helados en el calor del verano. Las vacaciones llenas de complejidad no son divertidas ni cómodas.

Fotos de Budapest te están esperando:

El Instagram de Bhoomi Bednegar ahora está lleno de vibraciones navideñas. En otra foto, Bumi se convierte en una niña de la playa con su bikini marrón. No podemos evitar adorar su mirada de besos al sol. Ella subtituló la foto, “Heaven on the Way”. La foto de la tierra demuestra que encaja perfectamente en este paraíso.

Aquí está la foto de la que estamos hablando:

Antes de que comenzaran las vacaciones de Bhoomi Petnegar, estaba viajando mentalmente. No decimos esto. Este es el pie de foto de la Tierra. Aquí estamos perdidos en pensamientos de bienaventuranza terrenal. El título es “En algún lugar de la playa mentalmente”.

Bhoomi Bednegar próxima protagoniza esta película Raksha Bandhan Con Akshay Kumar. Ella también aparecerá தக்த், Película de Karan Johar.