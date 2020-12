El gobierno regresa en 19

Noticias

El Director Gerente de Life, Christoph Headley, presenta las donaciones recolectadas por la Compañía de Eventos y Entretenimiento a la CEO de Feel, Elena Villabana Sylvester. Photo Court Life –

Este año ha demostrado ser uno de los más desafiantes de los últimos tiempos. A pesar de los efectos devastadores del virus Govt 19 desde marzo, incluidos los efectos emocionales de la pérdida del empleo, el cierre de escuelas y la distancia física, este año ha sido el mejor de la población.

Numerosos patrocinadores corporativos han contribuido a la iniciativa de escuelas de adopción del Ministerio de Educación durante los últimos meses con más de 21.000 promesas de computadoras portátiles y tabletas para niños que asisten a clases virtuales. Los patrocinadores corporativos también hacen contribuciones personales a la educación, y muchos donantes privados han contribuido a las iniciativas de distribución de dispositivos.

Sin embargo, las donaciones no solo se realizan a nivel corporativo. Muchos se han aceptado a sí mismos para contribuir de alguna manera a los necesitados en sus comunidades o aquellos que han conocido que necesitan apoyo este año.

Newsday habló con algunos donantes el domingo sobre la importancia de ser el cuidador de nuestro hermano durante un año fiscal desafiante.

¿Hasta dónde pueden llegar $ 5?

Joseph Jacob ha contribuido a muchas comunidades y organizaciones durante el año pasado como empleado de National Flour Mills. Sin embargo, ha habido una serie de incidentes durante el último año que han sido abordados indirectamente por amigos, vecinos y compañeros de trabajo que conocen a alguien que necesita ayuda y que saldrá de su bolsillo, dijo.

“Tengo la responsabilidad social de cuidarlos”, dijo Jacob.

Por orgullo, dijo, hay casos en los que es vergonzoso que las personas pidan ayuda directamente.

“Puede ser divertido que la gente venga y te pregunte en persona. Cuando trabaja (en una posición corporativa), la gente no quiere tener acceso directo a usted. No necesito conocer a esa persona para ayudar. “

Jacob dijo que este año recogió algunos artículos adicionales cuando fue a la tienda de comestibles para Navidad y dio algunas distracciones que se acercaron a él a través de amigos.

“No hice nada para glorificarme. La mayoría de las veces ni siquiera sé quién va a ser. No necesito saberlo. Me gustan las donaciones sutiles. “

Participé en más campañas de donación de lo habitual este año tanto a nivel personal como personal.

“Hice más este año porque entiendo que hay una necesidad. Mucha gente pasa por momentos difíciles.

“Tengo una filosofía: ¿cinco dólares es mucho dinero? ¿O hay un poco? Depende. Nunca se sabe cuál será el pequeño impacto en usted.

“Una comida es oro cuando tienes hambre. Por eso es importante reconocer que todo ayuda. En el momento adecuado, esa comida puede llevar a esa persona de la depresión a la felicidad”.

Jacob dijo que pudo ayudar a una pequeña comunidad en Sangre Grande a principios de este año cuando un trabajador cortó el césped en su vecindario y se presentó como un líder comunitario informal. El trabajador pidió ayuda alimentaria para las personas de su área y Jacob ayudó a los miembros de la comunidad en julio y septiembre.

“Me trajo la comunidad”, dijo.

Juguetes para Navidad

El director creativo de Life (Live Free Every Day) Events Ltd., Miguel Edwards, dice que aunque el equipo ha sufrido por tener que cancelar cuatro de sus cinco eventos anuales este año, es importante que regresen de cualquier manera posible por su empresa. Life es una empresa de entretenimiento y eventos.

“Lo que es tan importante para nosotros como empresa es que, aunque somos una empresa de entretenimiento, no solo entretenemos o ayudamos cuando las cosas van bien, sino también cuando van mal”.

La compañía organizó una colecta de juguetes en la que los miembros de su equipo y el público en general pudieron donar juguetes y libros a los niños para las festividades navideñas. Las donaciones se recolectaron en el Pure Carnival Mass Campus en la calle Rosalino en Puerto España y se donaron a Feel (la Fundación para el Mejoramiento y el Enriquecimiento de la Vida) a principios de diciembre.

Edwards dice que antes de que comenzaran a recolectar donaciones, Feel le dio a la organización una reunión y saludos con los líderes comunitarios que les explicaron las necesidades de los miembros de sus comunidades.

“Queríamos mostrarle a la gente que una vez que la epidemia terminara, no volveríamos a la normalidad; No se trata solo de nosotros. Necesitamos ayuda en todas partes para encontrar formas de hacer felices a las personas o de donar si las personas no pueden pagar ciertas cosas por sí mismas. “

Edwards dijo que el grupo recolectó más de 130 juguetes y libros donados a familias en Aroca, el este de Puerto España y Carnage. The Edwards Company generalmente participa en un torneo de fútbol que Feel presenta cada año, y las ganancias generalmente se destinan a obras de caridad. Sin embargo, este año, debido a las restricciones del gobierno 19, la organización benéfica voluntaria no pudo organizar la competencia.

“Todas las organizaciones participantes (del torneo de fútbol) decidieron hacer sus propios movimientos caritativos.

Aunque Edwards es el primer evento benéfico de la compañía, quiere continuar con la misión y eventualmente expandir la compañía con su propia organización benéfica.

“Da tan libremente como puedas”.

Un joven no identificado ha donado una computadora portátil que él mismo compró a un estudiante de Bishop’s Unstay High School East. Después de escuchar sobre el estudiante y otros que necesitaban equipo a través de un amigo que enseña en la escuela, decidió hacer una contribución.

“(El maestro) seguía diciéndome lo difícil que fue para ese estudiante y cuántos estudiantes más estaban teniendo problemas, así que lo hice”.

Como estudiante en el Trinity College en el Este, sintió la necesidad de ayudar en todo lo que pudiera.

Aunque nunca ha donado antes, quiere seguir haciéndolo tanto como pueda.

Después de su donación, recibió donaciones en efectivo de otras personas a las que quería ayudar, hasta ahora, ha recaudado hasta 500 4.500 y ha agregado parte de su propio mes. Dijo que donaría dos computadoras portátiles tan pronto como pudiera.

“No dudes en ayudar a los demás tanto como puedas, porque no sabes cuándo tú o tus seres queridos necesitan ayuda. Dar gratis ”, dijo.

Donó, dejando una nota para el destinatario, en la que decía: “Sigan dando a los demás. Si no puede pagarlo, dedique su tiempo. Si no tienes tiempo, dale una sonrisa. Si estás demasiado triste para sonreír, da una palabra amable. Si no puede encontrar las palabras, envíe un pensamiento positivo al universo. Dar. “