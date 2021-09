Echa un vistazo a los nuevos widgets Material U de Google Keep

Google Keep Una de las aplicaciones más útiles del ecosistema de Google. Personalmente, lo uso mucho, ya que tiene la capacidad de tomar notas rápidas en su teléfono y es muy conveniente acceder a ellas desde cualquier dispositivo. Ahora, se vuelve aún mejor porque se agrega a la lista de aplicaciones que usa. Antes del lanzamiento final Android 12Próximamente, Google ha realizado actualizaciones para la mayoría de sus aplicaciones con Material U y sus cambios en la interfaz de usuario y su título Función de tema dinámico, y Google Keep se une a esta lista.

Los cambios son inmediatamente evidentes cuando se colocan al lado de la versión actual. La barra de búsqueda ahora está en forma de tableta, el botón de acción flotante ahora es un cuadrado redondeado y, lo más importante, los colores cambiarán con la paleta de colores de su fondo de pantalla. Este es el tratamiento estándar para otras aplicaciones con el rediseño del Material U que ha recibido hasta ahora. La nueva versión de Google Keep no es diferente en funcionalidad y es un producto más liviano que los demás. Rediseño muy serio Hemos visto

La nueva versión de Keep parece estar saliendo ampliamente en este punto; puede ver la nueva interfaz con el botón redondeado + en Android 11 si instala la última versión. Si tiene Android 12, puede acceder a algunos nuevos y agradables diseños de widgets de Material U:

Desafortunadamente, los nuevos widgets parecen aparecer en etapas (suspiro). Con 5.21.361.07.40 vimos que algunos usuarios los obtenían y otros con la misma versión tenían diseños de widgets más antiguos. La nueva versión de Keep ya está en Play Store, pero puedes Míralo en el espejo APK Si aún no lo has visto.