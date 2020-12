Dudas detrás de los resultados recientemente publicados de la vacuna Oxford y Astrogeneca

Un científico del Serum Institute of India está desarrollando una vacuna Govt-19 en Pune. 18 de mayo de 2020. REUTERS / Euan Rocha

los Resultados publicados Adentro ayer La lanceta Como se indica en él Eficacia de la vacuna En contra COVID-19 Desde Universidad de Oxford y Laboratorio Astrogeneca, Ha levantado sospechas en la comunidad científica inglesa de que ha progresado Esta vacuna puede dejar una gran parte del Reino Unido “insegura”. La información difundida este martes por la prestigiosa revista científica refleja la incapacidad de confirmar el alto rendimiento publicado en experimentos publicados recientemente.

Oxford y AstraZeneca anunciaron su tasa de desempeño de candidatos en noviembre 90 por ciento, En los que recibieron la primera mitad de la dosis, fue seguida por una completa. Se aplican las mismas pruebas cuando se vacuna el tratamiento completo, es decir, dos dosis completas, La inmunidad se redujo al 62 por ciento, lo que es un resultado negativo de la Fase 3 de sus competidores de Pfizer y Moderna. Según los científicos británicos, la información publicada dificulta que la MHRA, el organismo regulador de productos farmacéuticos y sanitarios del Reino Unido, reconozca las regulaciones de media escala, que habrían revelado una mayor protección contra el SARS-CoV-2.

Aunque los británicos comenzaron hoy a usar la vacuna Pfizer y BioTech, el gobierno inglés se basó en gran medida en medicamentos de fabricación local. Debido a las condiciones favorables que se han adelantado hasta ahora. De hecho, los datos de Oxford y la aprobación de vacunas estadounidenses y alemanas están siendo analizados a través de un proceso regulatorio llamado “inspección continua”, que se espera reciba una aprobación urgente antes de Navidad.

El informe fue presentado The Lancet solo proporciona “consejos” para el uso de media dosis, por lo que se requieren más pruebas para la autenticación Los expertos se lo explican al Telegraph. Según Simon Clark, profesor asociado de microbiología celular en la Universidad de Reading, “el informe sobre la prueba exitosa de Oxford / Astrogene es algo que avergüenza a los reguladores. Por otra parte, La sospecha surge en personas mayores de 55 años que no están seguras de la efectividad. Cuando se les preguntó a los científicos británicos sobre los nuevos resultados, expresaron su preocupación por la “confusión” del regulador inglés al permitir el uso de bajo nivel o la autorización para el uso por parte de los ancianos.

Según Clark, “Desafortunadamente, Esta colaboración fue relativamente pequeña, lo que redujo la confiabilidad de los hallazgos; Además, no incluye a los participantes mayores (55 años o más), y si los reguladores permiten que la vacuna se use de esta manera, La mayoría del grupo en riesgo no estará protegido. El consejo de otro experto, Julian Tong, un virólogo médico de la Universidad de Leicester en la Universidad de Leicester, agregó: “La baja eficacia de la vacuna corre el riesgo de dejar una gran proporción insegura.

“Las personas que han sido vacunadas y que piensan que son inmunes pueden actuar con mayor libertad, lo que puede ayudar a propagar más el virus en caso de infección. Se espera que MHRA, el regulador de medicamentos del Reino Unido, publique un resultado positivo con estos datos en los próximos días en una conferencia de prensa sobre los resultados revelados al equipo de investigadores de la Universidad de Oxford.

Preguntas pendientes

Con estas dudas, ¿se aprobará el régimen de dosis completa? ¿¿Para qué edad se hará según las tallas? Andrew Pollard, director del Oxford Vaccine Group, sugirió que esto por sí solo no era suficiente para controlar la infección y que se necesitarían otras vacunas. “Creo que lo que necesitamos son vacunas en manos de la gente, personalmente creo que deberíamos ser completamente independientes de qué vacuna usar porque queremos múltiples vacunas pronto.

Men Bangalos de AstraZeneca dijo que incluso una vacuna con una efectividad del 62 por ciento ayudaría a prevenir el bocio severo y la muerte: “La vacuna del 62 por ciento, que es el mínimo que hemos demostrado, es una vacuna viable y efectiva. La profesora Sarah Gilbert, profesora de vacunas en la Universidad de Oxford, concluyó: “Esperamos que esta vacuna esté en uso lo suficientemente pronto como para comenzar a salvar vidas”.

