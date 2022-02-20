¡Descárgate la foto de perfil del Galatasaray! Dünya devinden Kerem için lgın rakam

Son dakika Galatasaray haberi … Galatasaray’da Kerem Aktirkoğlu, Hatayspor manda attığı serbest vuruş golile yine kendine hayran byraktı. Sarı-kırmızılılar maçı 4-2 kaybetmiş olmasına rağmen büyk alışn alan milli futbolcu iin La Liga devi Atletico Madrid kesenin açmaya hazırlanıior.

GALATASARAY’IN KAPISINI 14 MİLYON EUROLUK TEKLİFLE ALACAKLAR

Ançıııııııçıçıçıçı Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke Ke. Leyenda del Galatasaray sobre el español ekibi milli futbolcuyu kadrosuna katmak 14million eroluk teklifle resultado hazrlanlyor. Sarı-krmızılırın istğiği 15 millones de euros rakama neredeyse çıkan Atlético de Madrid, Kerem Aktürkoğlu kadrosuna katmaya oldukça yakın.

KEREM’İN PEŞİNDE BİRÇOK AVRUPA EKİBİ VAR

Super Ligde bu temporada Galatasaray’a 5 gol 2 aistlik katkı sailayan Kerem Aktürkoğlu’nunn peşinde Lyon, Atalanta, Sevilla and Roma’nn d olduğu biliniyor. Milli futbolcu bu sezon forma giydiği tim kulvarlarda toplam 33 maça çıktı ve 8 gol, 6 asistlik katkı salad.

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