Los debates sobre la forma de gobierno surgieron a raíz de las calumnias contra la familia real en España. Pablo Iglesias, líder y viceprimer ministro de Unidas Podemos, el socio más joven del gobierno de coalición español, anunció la nueva hoja de ruta de su partido en un comunicado. Al criticar el gobierno del país, Iglesias argumentó que España ya no debería ser gobernada por una república en lugar de una monarquía. Afirmando que podrían establecer una nueva república, Iglesias explicó que la tarea era de su propio partido. Aunque el viceprimer ministro destacó que hacer avanzar la democracia española en el horizonte republicano era la principal tarea de su partido, pidió a la familia real que comprenda la crisis que atraviesa.

Iglesias argumentó que España tuvo el coraje de poner sobre la mesa el gobierno republicano. El viceprimer ministro ha dicho que la monarquía ya no representa los sectores empresariales más dinámicos y las nuevas oportunidades de negocio: “España debería tener un modelo de estado federal federal construido sobre la base de la diversidad y la diversidad. Este es el escenario para superar la crisis que vive España ”. “En la España del siglo XXI, cada vez menos personas, especialmente los jóvenes, creen que no pueden determinar quién es el presidente. Creen que no tienen que responder por la justicia como cualquier otro ciudadano”, dijo.

Refiriéndose al escándalo de corrupción del ex rey Juan Carlos que estalló el mes pasado, el viceprimer ministro Carlos dijo que se había ido de España y se había establecido en los Emiratos Árabes Unidos. Al decir que su partido no tiene una mayoría parlamentaria suficiente para apoyar la reforma constitucional, Iglesias dijo: “Las cosas pueden cambiar en la política. Nuestra fuerza muestra que todo puede cambiar. “Las metas que parecen imposibles a veces se vuelven reales más rápido de lo que parecen”, dijo.