Bouygues Telecom no tiene ninguna duda para responder al ataque de Free contra 5G. Sin precios rotos y sin datos ilimitados, dice su presidente.

Aquí vamos a 5G en Francia, donde cuatro operadores finalmente pueden luchar por la implementación, la velocidad, los precios y el marketing. Por último, recortó precios lanzando sus ofertas de forma gratuita el 15 de diciembre. Troublemaker, como el remake de 4G, ha integrado su 5G en su paquete por un costo adicional de 19,99. Peligroso, el operador Xavier Neil ofrece a sus suscriptores de Freebox paquetes de datos ilimitados 5G a un precio inmejorable, es decir, 99 15,99 al mes e incluso 99 9,99 al mes para los clientes de Bob, todo sin dedicación.

Al contrario, está lloviendo a cántaros. Orange, SFR y Boise Telecom han optado por promover 5G hasta 5. Los precios están subiendo, especialmente en el correo e ilimitados en la Plaza Roja. En la guerra de precios, solo las marcas de menor precio P&U y Red Buy SFR compiten en el segmento de precios con el paquete 5G accesible por 25. A la espera de un posible ataque de Sochi.

El Grand Journal se llamó este miércoles por la noche Medio ambiente en el negocio BFMOliver Roussett, presidente de Boeing Telecom, no parece ser innecesariamente volátil debido a la estrategia de precios de Free. El operador de Martin BioCues no tenía previsto responder con una oferta de igual agresión.

“Según el ranking ARCEF de la semana pasada, tenemos la segunda red en Francia, que no mide 5G, pero mide 2G, 3G y 4G”. Él dijo y agregó “La calidad de la red 5G se compone de lo que ya se hace en 4G. No vendemos el mismo producto, no tenemos ninguna razón para ofrecer nuestras ofertas gratis, tenemos nuestras ofertas, se publican, las guardamos”.

A diferencia de sus competidores, Bouygues Telecom no vende actualmente paquetes de datos ilimitados en 4G o 5G, lo que explica por qué: “Con la llegada de 4G, Elliott introdujo ofertas ilimitadas. ¿Bouygues Telecom ha introducido ofertas ilimitadas? No lo hicimos. Estábamos convencidos de que la red que estábamos creando era diferente a la oferta hecha por Iliad, y no teníamos motivos para alinearnos en estas condiciones. Con 5G, esta es una pregunta ilimitada para los suscriptores gratuitos. ¿Vamos a introducir ilimitado en nuestras ofertas? Ya no “. El futuro lo dirá.