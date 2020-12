Biden espera en la mina su investidura

Los que resultaron electos Presidente de Estados Unidos no perdieron el tiempo, y al día siguiente de su elección se dirigió a la nación por el Colegio Electoral. “La llama de la democracia se encendió en este país hace mucho tiempo. Ahora sabemos que ninguna epidemia o abuso de poder puede extinguir esa llama ”, dijo Biden. Ahora es el momento de pasar página. Al unisono. Para sanar. ‘

Presidente V.S.

Pero la epidemia está a la vanguardia del futuro presidente. El sistema de salud de EE. UU. No solo ha alcanzado su límite, sino que alinear todos los estados no es fácil. Muchos gobernadores republicanos tienen una fuerte oposición. Biden puede esperar que todos usen una mascarilla bucal durante 100 días, pero es difícil darse cuenta. Y tener un virus no es suficiente.