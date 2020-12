¡Başakşehirli Mehmet Topal fue noticia en España!

ES. Y miembro del periódico Fanatic.com.

La respuesta de Mehmet Doble al periódico AS fue la siguiente:

“No volvimos a cometer los mismos errores”

“Trabajamos muy duro durante el virus Corona y como resultado nos convertimos en campeones. Salimos de un año difícil que terminó muy bien. Intentamos lograr algo nunca antes visto en la historia del club. En las últimas tres o cuatro temporadas, el club ha entrado en la carrera por el campeonato en las últimas semanas, pero en momentos rotos. Pero estábamos decididos a no volver a cometer los mismos errores esta temporada y finalmente ganamos la liga “.

“Importante, llegar al campeonato y eliminar años pasados”

“Las últimas semanas de la liga ciertamente no tuvieron buen sabor porque nuestros fanáticos no estaban en la grada. Por lo que no pudimos disfrutar plenamente de estos juegos. Pero lo importante es llegar al campeonato y tomar el dolor de años anteriores. Esta temporada estuvimos bajo presión tanto de la gerencia como de los fanáticos. Incluso queríamos ser campeones. Estamos bajo presión. “

“Queremos una semifinal o una final”

“Como futbolista, a pesar de mi edad, me concentro en hacer todo lo posible para que el equipo tenga éxito. El equipo está formado principalmente por jugadores jóvenes, pero también hay algunos jugadores en el equipo. Como jugadores, tratamos de ser un ejemplo para los jóvenes dentro y fuera del campo. Cuando las cosas como esta temporada son difíciles, Sabemos cómo gestionar la situación del equipo para sacar el máximo partido a este proceso “.

