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Barcelona titriyor! Kerem Aktürkoğlu, manipulador español …

Ana Ocanas
marzo 14, 2022
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Galatasarayda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor … Beiktaş’ı sahadan tek baina silen Kerem Aktürkoğlu sadece Türkiye’de deil Avrupa bassnonda da konuşulmaya devam ediyor. Yildz oyuncunun performances sonrası Barcelona taraftarlar korku sardı. Caİ enıı en en çо ok an gazelerindindindindind Mar Mar Marca, Kerem Aktürkoğlu’nu öve bitve bitiremedi. «Kerem ‘Potter’ Aktürkoğlu, Barça’yim şmididen tehdit ediyor » başl atan gazetede tarfartarlın korktuğu yazıldı.

BARCELONA TARAFTARINI KORKU SARDI

Kerem Aktorkoğlu, el cónyuge de la selección española, está trabajando actualmente en el servidor del Galatasaray Barcelona en UEFA Avrupa. Galatasaray kurası sonrası bi seik sevinç yayayan ve sarı-kırmızılı takımı kolay bir şşde çğğğğüşü üşüüşü X Xavi’yi korku sardı. Puede buscar el título de esta página en otras páginas o buscar en los registros relacionados, pero no tiene permiso para crear esta página.

BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI PAYLAŞIM YAPTILAR

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Galatasaray’s Beikta’i 2-1 yndiği maçın arnından paylamada bullanan bulca Marca gazetesi, Kerem Aktürkoğlu’s Harry Potter gol sevinciyle y. Las actuaciones del equipo de Barcelona en la gaceta orzo koymasını yazan, «Kerem ‘Potter’ Aktürkoğlu, Barça’y ımididen tehdit ediyor » bşyline attı.

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