“Anastasia” encanta el Centro Cultural Scranton – The Wood Word

La gira nacional del musical de Broadway «Anastasia» se realizó en el Centro Cultural Scranton en el Templo Masónico del 1 al 2 de enero. 27-29.

“Anastasia” se basa en la película animada de 1997 sobre el rumor de que el último miembro sobreviviente de la familia real rusa, Anastasia Romanov, sobrevivió a la revolución bolchevique de 1917. En la película y el musical, Anastasia termina en un orfanato con amnesia y es cambia su nombre a Anya antes de que se una a dos hombres que están tratando de estafar a su abuela, quien ofrece una recompensa a cualquiera que le lleve a Anastasia a París.

Escuché música del programa antes de verlo y escuché un gran revuelo en las redes sociales al respecto, pero no fue hasta que vi la producción en gira que me di cuenta de lo bueno que era. Asisto a muchos espectáculos de gira de Broadway y «Anastasia» es el mejor que he visto en mucho tiempo. Dejé el programa enojado con mis amigos por no presentarme este programa antes.

Lo primero que me llamó la atención fue el vestuario. Al principio sale la mujer del zar con un precioso vestido blanco de larga cola y muchos destellos. No pude evitar jadear por su belleza. Cada uno de los disfraces fue muy detallado e históricamente preciso. Fue genial ver los diferentes tipos de ropa que usaban las diferentes clases de personas: los hermosos y detallados atuendos reales que usaba la familia Romanov, los atuendos sucios y desgarrados que usaba el pueblo de Rusia después de que el país cayó bajo el dominio de Vladimir Lenin y los atuendos Gatsbyescos usados ​​por todos en París. Solo los disfraces contaban la historia de los tiempos cambiantes.

Junto con el vestuario, el diseño del escenario fue alucinante. Como la mayoría de los musicales modernos, «Anastasia» parte de los tradicionales fondos pintados a mano que se levantan y bajan a lo largo de la actuación según el lugar donde se desarrolle la escena. Este espectáculo usó pantallas como lo hacen muchas producciones teatrales más nuevas, lo cual es una tendencia de la que no suelo ser fanático. Sin embargo, en “Anastasia”, las pantallas se sumaron a la magia y la belleza. Con la nieve cayendo constantemente en un invierno en Leningrado, los bolcheviques acercándose cada vez más al Palacio de Invierno o la Torre Eiffel sobresaliendo entre los hermosos cerezos en flor de París, los fondos de pantalla hicieron que la producción fuera tan agradable a la vista como el disfraces

No sería una reseña musical sin mencionar el talento del elenco. Veronica Stern, que interpreta a Anya, nació para ser princesa. Su voz era tan clara y hermosa que es difícil creer que en realidad no pertenece a la realeza. Willem Butler era un perfecto Dmitry, el torpe líder de la estafa que eventualmente se enamora de Anya, mientras que Christian McQueen interpretó al torturado militar Gleb mientras lucha por hacer lo correcto mientras siente la presión de su padre para ser un buen soldado. Pero creo que la actuación de Madeline Raube como la condesa Lily se destacó del resto. No apareció hasta el segundo acto, donde se robó el espectáculo con su comedia y su baile.

Lo único negativo que diré de este espectáculo es que necesitas saber mucha historia para entenderlo. Me encanta la historia, pero ha pasado un tiempo desde que estudié la historia rusa, especialmente la de principios del siglo XX. El programa está basado en una película para niños, por lo que había muchos niños pequeños en la audiencia, pero sentí que no lo estaban disfrutando porque era muy difícil de entender si no tienes conocimiento previo de la familia Romanov, los bolcheviques y Rusia bajo el gobierno de Lenin.

La próxima parada de la gira “Anastasia” es el 2 de febrero. 1-2 en Red Bank, Nueva Jersey. Los boletos oscilan entre $ 49 y $ 89. Si estás en la zona y buscas algo que hacer, te recomiendo que lo visites. No te arrepentirás.

