Amplia gama de gama (II.): Casco Cooling Boy

Como mi tren estaba atascado y no le dije nada más al iPhone, le pedí al conductor del autobús un casco. El aire acondicionado por sí solo no es suficiente, por lo que consiguió un guardián fresco, una alfombra especial para el asiento, para no tener que bombardearse con su propio jugo durante todo el turno. Afortunadamente, tiene un autobús que funciona con diésel, no eléctrico, por lo que hay que tener cuidado con la energía y no hacer el aire acondicionado, incluso con el calor actual. El autobús simplemente se detiene en la vía. “Entonces no tenía una botella de repuesto”, insistió.

(Integrado: Outflow_Designs / Shutterstock.com) Un viaje al campo con distracciones, viajes a pequeña escala, el centro del mundo y descubrimiento espontáneo: preguntas complejas sobre sistemas complejos, pequeñas causas con grandes consecuencias y generalmente sin respuestas simples. Cuatro partes (no solo) para Navidad en línea en Highs.

Cuando era una góndola por las papas, como nativo, no podía imaginarme viviendo allí; A menos de una hora en automóvil al noroeste de Nineberg, conocí a parientes con mis padres, cuando era niño y cuando conducía por todo el país. Tuve que confiar en el automóvil para al menos algunos errores y ni siquiera podía usar el transporte público para ir al trabajo o ir en bicicleta. Para mí, era como un peatón apasionado que podía cambiar rápidamente a una bicicleta o tranvía en la ciudad y manejar un automóvil compartido o el gran tráfico de un amigo. La presión del pie sería aún más fuerte si viviera en Schwabing, donde, según una encuesta de BMW de 1997, todos los conductores buscaban juntos un estacionamiento a 80.000 kilómetros por día.

Recipiente de reserva

Por lo general, después del trabajo, no recuerdo muy bien en qué temas trabajé durante la jornada laboral. Ya no se pueden consultar directamente, parecen convertirse en una especie de memoria anticipada. Cuando veo un tema, sospecho que lo puse sobre la mesa hace mucho tiempo, lo que puede reducir la búsqueda de archivos en consecuencia. Sin embargo, este martes tenía en mente un mensaje de la DPA: “El transporte en coche cuesta 141.000 millones de euros en costes de seguimiento”. En 2017, Alliance Pro Sheen calculó. Los costos no pueden ser sufragados no solo por quienes contaminan, sino también por el público en general. Las críticas provenían del FDP de que la tendencia era discutir solo con los costos de seguimiento e ignorar los beneficios del movimiento. Como liberales, en la tradición de Adam Smith, se refieren a beneficios económicos para el beneficio de todos.

El movimiento implica inmovilidad, con los automóviles estacionados la mayor parte del tiempo. Hay un sinfín de espacios de estacionamiento en el país donde las condiciones para cargar un automóvil eléctrico frente a la propia puerta de entrada son altas, ya que los propietarios de dichos automóviles actualmente están considerando una infraestructura delgada y tiempos de carga más largos. En la ciudad, en cambio, la tasa de alquiler de alojamiento es alta, hay algunas casas multipartitas como la casa donde vivo y hay un pequeño estacionamiento en consecuencia. Muchos edificios de apartamentos no tienen estaciones de carga. Después de todo, los legisladores quieren fomentar el establecimiento privado de estaciones de carga fortaleciendo los derechos de los inquilinos.

La “botella de reserva” fue mi eslogan, pensando en el banco de energía ahora vacío, el cambio de paradigma que fue de la mano con la transición del sistema, sí, genio al iPhone. Esté siempre atento al nivel de carga para que las opciones se beneficien, y si cae por debajo de cierto umbral, mantenga sus ojos vagando hacia la toma más cercana. Si alguien parece alcanzable, pregunte por “I” e inmediatamente marque esa área con un tapón. A mediados de la década de 2000, a medida que aumentaba el número de personas con pantalla táctil en los trenes y subterráneos que usaba, se hizo común en algunos pubs, al menos en Stuttgart, lo vi con más frecuencia, menos en Bremen, que la gente pusiera sus teléfonos inteligentes frente a ellos sobre la mesa. En un ambiente acogedor, se convirtió en un ajuste perfecto entre la cerveza y las copas de vino en un símbolo de estatus de alta tecnología.

Expectativa organizada

El pasado martes de agosto de 2019, la presidenta Angela Merkel pospuso la expectativa de que podría haber un millón de autos eléctricos en las carreteras de Alemania de 2020 a 2022. Alemania todavía tenía varios miles de vehículos eléctricos fuera de su objetivo. El automóvil eléctrico puede ser una señal de estado, pero no se puede enchufar ni colocar sobre un escritorio.

Los temores alemanes sobre la electromovilidad parecen liderar el camino, impulsados ​​por las bonificaciones de compra ofrecidas por el gobierno y los fabricantes. De enero a octubre de 2020, se registraron 121,500 automóviles completamente a batería, un 130 por ciento más que el año anterior. El plan del Fondo de Electromovilidad del Gobierno Federal ha estado en vigor desde julio de 2016 y, en un principio, se aceptó de mala gana. Cuatro años después, está en boca de muchos y, a menudo, el coche silencioso pasa por la ventana de mi salón. Hay una llamada de dinero en las mediciones contra el miedo a este rango de exposición especial del miedo alemán.

“Por eso no me compraría personalmente un coche eléctrico. ¿Cómo puedo irme de vacaciones con él?”, Interrumpió el conductor del autobús mis pensamientos sobre el futuro. “¿Por favor?” Gané. “Voy a España con mi esposa todos los años. Encuentro gasolineras por todas partes. Pero ¿qué pasa con las estaciones de carga? Además, estoy repostando después de diez minutos. ¿Sabes cuánto tiempo se tarda en conseguir una? ¿Cargar completamente tu coche eléctrico?” Pensé en un informe que escribí hace años: tres hombres condujeron su Tesla desde el Cabo Norte hasta Tarifa, lo que llevó 86 horas. Tomó 10 horas cargar solo. De hecho, Ian descubrió en una encuesta que el 70 por ciento de los automovilistas en Alemania conducen un máximo de 50 kilómetros al día y el 17 por ciento conduce de 50 a 100 kilómetros. Al mismo tiempo, el 20 por ciento dice que el automóvil eléctrico de carga completa será de 450 a 500 km, y el 21 por ciento dice que será de 500 km.

Mapa isócrono de Francis Colton.

El naturalista británico Francis Colton produjo un mapa isócrono en 1881. En el mapa del mundo coloreó las áreas a las que se podía llegar en un cierto período de tiempo desde un lugar en particular, es decir, Londres. Dentro de diez días para los Urales, 40 días para Australia o Centro América del Sur; Predecir las condiciones y los costes de viaje más favorables. Los primeros autos eléctricos ya estaban allí en ese momento, pero no sé si Colton los incluyó en su consideración. Probablemente no, porque en ese momento, los vehículos propulsados ​​por vapor, como barcos y trenes, eran los más adecuados para la gama.

histeria delirio

Cincuenta años antes de la primera tarjeta isócrona de Colton, se informó que el primer pasajero del tren se enfermó mientras conducía a 30 km / h, y los consejos médicos supuestamente advirtieron contra una furosemida anestesiada. Desde que Chuck Yager voló con el Bell X-1 en 1947 a través de una zona de exclusión aérea, sabemos que puede sobrevivir incluso a altas velocidades; Yeager murió 73 años después de su acto pionero. La fuerza que empuja a los residentes a sus asientos cuando el coche eléctrico arranca de forma deportiva no afecta a las personas. ¿Qué pueden decir los astronautas que fueron disparados al espacio por V Saturno?

Hoy en día, dado que podemos llegar a la mayoría de los puntos del mundo en unas pocas horas o unos días, los mapas de isócronas no son importantes para el público en general, por ejemplo, los atlas de banda ancha o de teléfonos móviles. Para eso Baja sajonia Hoy en día no hay puntos muertos. Fue diferente cuando comencé a viajar en tren de Bremen a Hannover hace 13 años. Para evitar que se agotara el tiempo de viaje, me conecté a Internet con el dispositivo UMDS en mi computadora portátil temprano en la mañana en la estación principal de trenes de Bremen, busqué temas para investigar, investigué y fui a la zona muerta, donde pude escribir el informe. Si he terminado el informe y aún es necesario investigar, puedo ponerlo en el sistema editorial justo antes de Verdon. Usé la recepción por un tiempo después de Verton, fui al siguiente agujero de radio, y luego estaba Internet nuevamente en el área alrededor de Nineberg. La tercera zona muerta continuó entre Nineberg y Hannover.

Durante muchos años estuve tan acostumbrado al ritmo que finalmente lo logré cuando proporcioné un enlace continuo a través de ICE WLAN. WLAN ya está disponible en ICE, pero es como mi dispositivo UMTS, que comprende cada intervalo de radio. Esto brindó la oportunidad de proteger el tamaño de mis datos solo si funcionaba. A veces, el WiFi funcionaba, pero el enrutador detrás de él no estaba conectado a Internet. Cuando les señalé esto a los conductores del tren, me preguntaron qué quería, la WLAN estaba apagada o había que reiniciar el enrutador, lo que solo era posible en Hannover, el destino de mi viaje matutino.

No, la reserva ya no se mostrará en los asientos en disquete y no durará mucho, promete Deutsche Ban. Los datos de la reserva estarán en un servidor DP y se recibirán en el tren a través de la red celular a través de un módem o teléfono móvil y luego se mostrarán en pantallas. Pero incluso aquí, por supuesto, existen riesgos, porque la conexión con el servidor se puede establecer solo después de que el viaje haya comenzado, o no. La falla de los servidores o de los proveedores de teléfonos celulares puede evitar la transferencia de datos. Conclusión: “Aprobación si es necesario”.

Un shock salió de mis pensamientos sobre ayer, hoy y mañana, cuando el autobús llegó a Hoya y cruzó el Weser. Aquí tuve que cambiar de tren, contrario a la prohibición escrita, hablé con el conductor que tenía que bajarse para ir a Hazel, sobre todo porque la zona se volvió rural de nuevo. “Oh, ya hemos cruzado la estación de tren, pero volveré por ti y te dejaré allí”. Dijo, se volvió y me dejó un kilómetro después.



(anw)