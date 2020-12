Adobe recomienda que deje de esperar hoy y desinstale Flash

En el momento de pedir prestado durante algunos años, Flash Player de Adobe encabezaba la lista. En unos días, Flash Player se despedirá de nosotros. Mientras tanto, el lector presenta un mensaje final en el que aconseja encarecidamente a los usuarios que desinstalen y recuerda al lector que el 12 de enero de 2021 es la fecha inactiva.



Esta forma solo existía a principios de la década de 2000 Destello Ha logrado establecerse como un estándar de animación e interactividad en la web. Reproductor que permite reproducir, leer videos, crear animaciones y menús en todo tipo de páginas o ejecutarlos localmente. Pero rápidamente, Flash Player pudo mostrar importantes debilidades. Su inseguridad es uno de los principales objetivos de los piratas informáticos, mientras que los desarrolladores quieren volver a HTML5, que es fácil y no requiere la instalación de ninguna aplicación de terceros.

La reputación del lector y navegador mal protegidos lo bloqueará naturalmente, por lo que el formato Flash se empujará hacia la salida. Adobe decidió detener todo soporte para su reproductor., Luego Última actualización flash Usado hace dos semanas. Hoy, aparece un mensaje instando a los usuarios finales a desinstalar el reproductor.

Flash se eliminará automáticamente de Windows 10 durante futuras actualizaciones del sistema operativo

Aquellos que tengan Flash Player en su computadora ahora verán el siguiente mensaje: “Adobe 2020 dejará de admitir Flash Player después del 31 de diciembre. Gracias por usar Adobe Flash Player. Para ayudar a proteger su computadora, Adobe dejará de ejecutar contenido Flash en la capa Flash a partir del 12 de enero de 2021. Adobe recomienda encarecidamente que elimine Flash Player de inmediato Desde su computadora, haga clic en el botón Desinstalar. “

Así que ahora es el momento de desinstalar Flash, que es la recomendación de Adobe. Sin embargo, aquellos que no lo eliminen inmediatamente de la configuración se encontrarán rápidamente en un callejón sin salida: La próxima actualización de Windows 10 desinstalará automáticamente Flash Player.

Por último, tenga en cuenta que esta eliminación no se aplica a los navegadores web porque Flash es un componente integrado directamente en el navegador. Por otro lado, ya lo sabemos Firefox 85, que se lanzará en enero, ya no integrará ningún soporte para el diseño de Adobe.. En cuanto a Edge y Chrome, pronto también perderán Flash, aunque aún no está claro cuándo ocurrirá este cambio.